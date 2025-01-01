برامج تحليلات التسويق - التطبيقات الأكثر شعبية

تشتمل برامج تحليلات التسويق على أدوات وعمليات تمكن المؤسسات من تقييم مبادراتها التسويقية والإشراف عليها من خلال قياس الأداء. في جوهرها، تعمل هذه الحلول على تبسيط وتعزيز استراتيجيات وأنشطة التسويق الخاصة بالشركة. من خلال الاستفادة من برامج تحليلات التسويق، يمكن للشركات رفع عائد الاستثمار (ROI) من خلال تحديد أساليب التسويق الفعالة، مما يسمح بإجراء تعديلات في الحملات لتحقيق أقصى قدر من التحويلات والمبيعات. يأخذ هذا النوع من البرامج في الاعتبار الجهود التسويقية عبر قنوات متنوعة وجماهير مستهدفة، بما في ذلك التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات الرقمية وتحليلات الويب. يتوفر برنامج تحليلات التسويق عادةً كحل مستقل، ويدمج بيانات الحملة من خلال الاتصالات مع مجموعة تقنيات التسويق الخاصة بالشركة، بما في ذلك برامج أتمتة التسويق، وبرامج إدارة علاقات العملاء، وبرامج الإعلان الرقمي، وبرامج التحليلات الرقمية. ومع ذلك، فإن بعض منصات التسويق الشاملة، مثل بعض منتجات أتمتة التسويق، تأتي مجهزة بميزات إعداد التقارير المضمنة.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot هو تطبيق متكامل لإدارة علاقات العملاء يشمل أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين نموها.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هو تطبيق لتسويق البريد الإلكتروني وإدارة العلاقات مع العملاء، يساعد الشركات الصغيرة على إدارة حملاتها التسويقية وتحليل الأداء.
SEMrush
semrush.com
Semrush هو منصة لإدارة الظهور الرقمي تساعد الشركات في تحسين محركات البحث والإعلانات وإدارة المحتوى عبر الإنترنت وتحليل المنافسين.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Microsoft Dynamics 365 هو تطبيق سحابي يجمع بين تخطيط موارد المؤسسات وإدارة علاقات العملاء، مما يتيح تحسين العمليات التجارية وتحليل البيانات.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo هي منصة تسويق أتمتة تتيح للشركات التواصل مع العملاء عبر منصات متعددة باستخدام بيانات دقيقة وتحليلات متقدمة.
Looker
looker.com
لوكر هو تطبيق ذكاء أعمال يعتمد على الويب ويمكنه دمج التحليلات في التطبيقات، مع دعم تخصيص البيانات وتحليلها بشكل سهل وآمن.
CallRail
callrail.com
CallRail هو تطبيق يتتبع المكالمات ويحلل التسويق لمساعدة الشركات في فهم الحملات وتحسين تفاعل العملاء باستخدام بيانات دقيقة.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics هي منصة تقارير مصممة للوكالات التسويقية، تتيح تتبع وتحليل الأداء عبر قنوات متعددة في لوحة معلومات واحدة.
Constant Contact
constantcontact.com
تطبيق الاتصال المستمر هو منصة تسويق بريد إلكتروني تساعد الشركات الصغيرة على إدارة التسويق الرقمي، بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
SALESmanago
salesmanago.com
Salesmanago هو منصة لتفاعل العملاء تساعد الشركات على أتمتة تسويقهم وتحسين التفاعل مع العملاء من خلال أدوات وتجارب مخصصة.
Zoho Marketing Automation
zoho.com
Zoho Marketing Automation هو برنامج لإدارة أنشطة التسويق بفعالية عبر قنوات متعددة، يساعد في توليد العملاء وتحسين استراتيجيات التسويق.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr هي منصة خدمة العملاء تعتمد على السحابة، تسمح بالتفاعل عبر قنوات رقمية متعددة وتوفر تحليلات ورؤى لتحسين تجربة العملاء والوكيل.
ROI Hunter
roihunter.com
تطبيق ROI Hunter هو منصة لإدارة أداء المنتجات تساعد تجار التجزئة في فهم أداء المنتجات خلال دورة حياتها واتخاذ قرارات معتمدة لتحسين الهامش.
Funnel
funnel.io
Funnel هو مركز بيانات تسويقي يساعد الفرق التسويقية على تنظيم وتحليل أدائها من خلال جمع البيانات من أكثر من 500 منصة دون الحاجة الى كتابة كود.
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard هي أداة لبناء ومشاركة لوحات معلومات الأعمال في الوقت الفعلي، تسهل تتبع البيانات والمقاييس من مصادر متعددة بدون الحاجة لأي ترميز.
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI هو منصة لإدارة العلامات التجارية تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المسوقين في تطوير استراتيجياتهم ومراقبة الأداء في الوقت الفعلي.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 هي منصة تكامل إدارة بيانات العملاء، تقدم رؤية شاملة للعملاء وتساعد في إنشاء حملات تسويقية مخصصة لتعزيز المشاركة والاحتفاظ بالعملاء.
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph هو منصة تقارير تسويقية شاملة تسهل جمع وتحليل البيانات من قنوات متعددة وتوفر تقارير مرئية أوتوماتيكية.
Factors.AI
factors.ai
تطبيق Factors.AI يساعد المسوقين في تعزيز عائد الاستثمار، وتحليل البيانات من مصادر مختلفة لتقديم رؤى شاملة حول الأنشطة التسويقية وتأثيرها على الإيرادات.
Dataslayer
dataslayer.ai
Dataslayer.ai أداة لجمع وتحليل بيانات التسويق الرقمي، تتيح استيراد البيانات من مصادر متعددة إلى منصات مثل Google Sheets و Power BI بسرعة.
Reportei
reportei.com
تطبيق Reportei يسمح بإنشاء تقارير ولوحات معلومات عن الشبكات الاجتماعية والتسويق الرقمي بسرعة وبسهولة من بيانات متعددة.
DashThis
dashthis.com
DashThis هو أداة لتقارير التسويق الرقمي، حيث تجمع البيانات من أكثر من 30 مصدر وتوفر عرضاً سهل الاستخدام للوحة المعلومات.
Vaizle
vaizle.com
تطبيق Vaizle لتحليلات التسويق يساعد الشركات على تصور بيانات التسويق وتحليل أداء الحملات عبر منصات متعددة وتحسين استراتيجيات التسويق الرقمي.
MoEngage
moengage.com
MoEngage هي منصة لمشاركة العملاء عبر قنوات متعددة، تتيح تحقيق تفاعل مخصص باستخدام تحليلات البيانات وأدوات الأتمتة.
Lexer
lexer.io
تطبيق Lexer هو منصة لإدارة بيانات العملاء وتجربة التسويق والمبيعات وخدمة العملاء، يوفر رؤى شاملة لتحسين التفاعل مع العملاء.
Screenful
screenful.com
Screenful هي أداة Dashboard بصرية لتتبع تقدم المشاريع وتقارير حالة الفرق، مع دعم لعدة أدوات إدارة مثل Jira وTrello.
VWO
vwo.com
VWO هي منصة لتحسين التجارب الرقمية، تتيح إجراء اختبارات وتحليلات لفهم سلوك المستخدم وزيادة معدلات التحويل.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics هو تطبيق لتحليل وتسجيل المكالمات يساعد الشركات على تحسين استراتيجيات التسويق وإسناد المكالمات إلى القنوات التسويقية.
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
تطبيق Sweet Analytics يجمع بيانات العملاء من منصات التسويق لتقديم رؤية متكاملة، ويساعد في فهم سلوك العملاء وتحليل عوائد الاستثمار في التسويق.
Solitics
solitics.com
Solitics هي منصة لإدارة بيانات العملاء، تساعد الشركات على دمج وتحليل بياناتهم لتحقيق استراتيجيات تسويق مخصصة وتحسين تجربة العملاء.
Nielsen
nielsen.com
تطبيق نيلسن يوفر رؤى حول سلوك المستهلك واتجاهات السوق من خلال جمع البيانات وتحليلها لمساعدة الشركات في اتخاذ قرارات استراتيجية.
EasyInsights
easyinsights.ai
تجمع EasyInsights تكاليف الإعلانات، وتحليلات التطبيقات، وتحويلات المواقع، وبيانات CRM لعرض أداء التسويق بدقة.
Oviond
oviond.com
Oviond هو تطبيق لتقارير التسويق الرقمي يوفر لوحات تحكم قابلة للتخصيص وتحليلات لبيانات الحملات لتمكين الشركات من تحسين استراتيجياتها التسويقية.
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq هو برنامج لإدارة الفعاليات وإدارة جهات الاتصال والعروض والصحف الرقمية والحملات البريدية.
Otterfish
otterfish.com
أوكر فيش هو تطبيق يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على إنشاء وإدارة إعلانات على فيسبوك وإنستغرام بسهولة.
Metrics Watch
metricswatch.com
أداة لتقارير التسويق عبر البريد الإلكتروني، تقدم تقارير وتحليلات حول SEO، PPC، SEM، ووسائل التواصل الاجتماعي للعملاء عبر البريد.
Mandala AI.
mandalasystem.com
Mandala Analytics هو أداة عبر الإنترنت لمراقبة وتحليل البيانات لتحسين استراتيجيات الأعمال من خلال متابعة ملايين القنوات يومياً.
Marketing Evolution
marketingevolution.com
يتيح تطبيق Marketing Evolution للمسوقين تتبع وتحليل استثماراتهم التسويقية عبر القنوات المختلفة، مما يساعدهم على تحسين الأداء وزيادة العائد على الاستثمار.
Octane11
octane11.com
Octane11 هو منصة لتحليل البيانات والتعاون تركز على الشركات B2B، تساعد في دمج وتحليل البيانات لتحسين الأداء وتحقيق نتائج الأعمال.
Databox
databox.com
تطبيق Databox هو منصة تحليلات لأعمال الشركات الناشئة، حيث يجمع البيانات من مصادر متعددة ويوفر رؤى لتساعد في تحسين الأداء واتخاذ قرارات أفضل.
RedTrack
redtrack.io
RedTrack هو منصة لتحليل وتتبع حملات التسويق، توفر بيانات دقيقة حول الأداء وميزات لأتمتة الحملات وتجنب الفساد عبر قنوات متعددة.
Newzoo
newzoo.com
تطبيق Newzoo Expert يقدم تحليلات دقيقة حول بيانات الألعاب، بما في ذلك سلوك اللاعبين والأداء في الأسواق المختلفة.
GoSquared
gosquared.com
منصة تسويق بريد إلكتروني مستدامة تساعد على إرسال حملات بريد إلكتروني أفضل، توسيع الجمهور، والمساهمة في استعادة كوكب الأرض.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
تحليلات الحاكم هي منصة لقياس التسويق والإسناد تربط بيانات التسويق والمبيعات لتمكن الشركات من فهم رحلة العميل وتحسين استراتيجياتها.
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow هي أداة لتحليل سلوك المستخدم تساعد في تحسين تجربة المواقع من خلال مراقبة جلسات الزوار وخرائط الحرارة وتحليلات النماذج.
Supermetrics
supermetrics.com
تساعد Supermetrics المسوقين على نقل البيانات من منصات التسويق والإعلانات إلى أدوات التحليل وتقارير البيانات بسهولة ودون الحاجة للبرمجة.
Xeno
getxeno.com
تطبيق Xeno هو نظام CRM مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد تجار التجزئة والعلامات التجارية على زيادة المبيعات المتكررة وتخصيص الحملات التسويقية.
GAannotations
gaannotations.com
تطبيق GAannotations يتيح أتمتة تعليقات Google Analytics، من خلال إضافة تعليقات يدويًا أو رفع تعليقات جماعية عبر API أو CSV.
Reeport
reeport.io
تساعد تطبيق Reeport في إنشاء ومشاركة التقارير الذكية عبر Excel وPower Point وPDF، مع تنظيم بيانات واضح ومر flexibility لتخصيصها.
Airbridge
airbridge.io
Airbridge هي منصة قياس موحدة تتيح للمسوقين تحليل أداء الحملات عبر التطبيقات المختلفة وتحسين النمو من خلال أدوات مثل التحليل الزمني وحماية الاحتيال.
Roistat
roistat.com
Roistat هو نظام تحليلات تسويقية يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل الحملات الإعلانية وتحسين إدارة الميزانية والعائدات.
iSpot.tv
ispot.tv
تساعد iSpot.tv المعلنين في قياس وتحليل تأثير الإعلانات التلفزيونية والبث، وتوفر رؤى في الوقت الحقيقي لتحسين الأداء.
Shopstory
shopstory.ai
تطبيق Shopstory يقوم بتعزيز ربحية المتاجر على الإنترنت من خلال إدارة التسويق، خفض التكاليف، وتحسين أداء SEO وSEA، وأتمتة بحث الكلمات الرئيسية.
Swydo
swydo.com
Swydo هي منصة لتقارير التسويق ومراقبة البيانات، تدمج المعلومات من مصادر متعددة لإنشاء تقارير مهنية وقابلة للتخصيص للمسوقين.
Gamesight
gamesight.io
Gamesight هي منصة لتحليل الأداء التسويقي في صناعة الألعاب، تساعد المطورين في تحسين استراتيجيات التسويق وفهم البيانات المتعلقة بالعناوين والألعاب.
CHEQ
cheq.ai
تطبيق CHEQ Essentials يوفر أمانًا للأسواق عبر الكشف عن الترافيك الضار ومنعه، مما يحمي البيانات والتحليلات من المستخدمين الضارين والنقرات الزائفة.
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs عبارة عن منصة بيانات عملاء بدون كود تساعد الشركات على تتبع وتحليل بيانات العملاء وإعداد حملات تسويقية مخصصة عبر قنوات مختلفة.
Coupler.io
coupler.io
Coupler.io هو منصة لتكامل البيانات والتحليلات تتيح أتمتة تدفقات البيانات وتوصيل مصادر متعددة بسهولة وتحويلها لتمكين اتخاذ القرار.
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