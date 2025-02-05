برامج تحليلات التسويق - التطبيقات الأكثر شعبية - سلوفينيا

Digtective

digtective.com

تساعد Digtective المسوقين على تحسين أداء الإعلان، وخفض الإنفاق الإعلاني المهدر بنسبة 20-50%، وزيادة نمو الإيرادات، بنفس مقدار تكلفة الإعلان التي تنفقها اليوم... بدون ملفات تعريف الارتباط. موثوق به من قبل التسويق والامتثال والمديرين التنفيذيين في الخدمات المالية وإدارة العلاقات مع الوكالات والوكالات. تتبع التحويل بدون ملفات تعريف الارتباط تساعد منصة التحليلات من جانب الخادم الخاصة بـ Digtective المسوقين على تتبع تحويلات موقع الويب من أي من إعلانات Facebook وGoogle، والتابعين، ومنشورات الوسائط الاجتماعية العضوية، وأي أصول أخرى عبر الإنترنت. يتصل بنظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك لقياس تأثير التسويق من خلال دورة المبيعات بأكملها. يتكامل Digtective مع كل من حسابك الإعلاني على Facebook وGoogle، ونظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك لتزويدك بربحية الحملة الفعلية، استنادًا إلى إنفاقك الإعلاني ومقاييس المبيعات التي تهمك. SaaS أو أعمال التجارة الإلكترونية. وهذا يعني أن Digtective يمكنها استخدام التحويلات ومقاييس المبيعات المتأخرة (غير المتصلة بالإنترنت) في تحليلاتك. يتم إعداد التقارير في دقائق عبر القنوات الإعلانية والموقع الإلكتروني ونظام المبيعات، وجميع بياناتك التسويقية في مكان واحد. لا مزيد من جمع البيانات التي تستغرق ساعات وأيام من وقتك. يمكن لـ Digtective إرسال بياناتك إلى Excel أو Google Data Studio أو مستودع البيانات الخاص بك لتصور البيانات وإعداد التقارير الآلية. تحليلات تحويل دقيقة بنسبة 100%، تتكامل Digtective مباشرةً مع مصادر بياناتك؛ الحسابات الإعلانية، ونظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، وخادم الويب، ولا تعتمد على ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالطرف الثالث، لذا أصبحت بياناتك الآن أكثر دقة من أي وقت مضى. متوافق مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) والخصوصية الإلكترونية، تخلص من مخاطر جمع معلومات الخصوصية عن غير قصد في بيانات التحليلات الخاصة بك. باستخدام Digtective، تكون بياناتك التحليلية متوافقة مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA)، حيث لا يستخدم Digger ملفات تعريف الارتباط لمتصفح الزائرين (ملف تعريف ارتباط الطرف الثالث) ولا يخزن أي بيانات خصوصية. يتم التقاط شفرة التتبع الفريدة الخاصة بنا والملحقة بعنوان URL الخاص بك في إعلاناتك وأصولك عبر الإنترنت، من جانب الخادم على موقع الويب الخاص بك، مما يجعل ملف تعريف ارتباط المتصفح غير ضروري تمامًا لـ Digtective.