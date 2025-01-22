برامج تحليلات التسويق - التطبيقات الأكثر شعبية - روسيا

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حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تشتمل برامج تحليلات التسويق على أدوات وعمليات تمكن المؤسسات من تقييم مبادراتها التسويقية والإشراف عليها من خلال قياس الأداء. في جوهرها، تعمل هذه الحلول على تبسيط وتعزيز استراتيجيات وأنشطة التسويق الخاصة بالشركة. من خلال الاستفادة من برامج تحليلات التسويق، يمكن للشركات رفع عائد الاستثمار (ROI) من خلال تحديد أساليب التسويق الفعالة، مما يسمح بإجراء تعديلات في الحملات لتحقيق أقصى قدر من التحويلات والمبيعات. يأخذ هذا النوع من البرامج في الاعتبار الجهود التسويقية عبر قنوات متنوعة وجماهير مستهدفة، بما في ذلك التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات الرقمية وتحليلات الويب. يتوفر برنامج تحليلات التسويق عادةً كحل مستقل، ويدمج بيانات الحملة من خلال الاتصالات مع مجموعة تقنيات التسويق الخاصة بالشركة، بما في ذلك برامج أتمتة التسويق، وبرامج إدارة علاقات العملاء، وبرامج الإعلان الرقمي، وبرامج التحليلات الرقمية. ومع ذلك، فإن بعض منصات التسويق الشاملة، مثل بعض منتجات أتمتة التسويق، تأتي مجهزة بميزات إعداد التقارير المضمنة.
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Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة الاستخدام. ستوفر وقتًا ثمينًا وستحصل على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين وتحولهم على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في قلب كل ما يفعلونه لأن Marketing Hub تم إنشاؤه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة، يمكن للمسوقين تحقيق توافق لا مثيل له مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كان الأمر يتعلق باستراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك، وليس التعقيد. لدى HubSpot كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
SEMrush
semrush.com
Semrush هي منصة SaaS رائدة في إدارة الظهور عبر الإنترنت، والتي تمكن الشركات على مستوى العالم من تشغيل تحسين محركات البحث، والدفع لكل نقرة، والمحتوى، ووسائل التواصل الاجتماعي، والحملات البحثية التنافسية والحصول على نتائج قابلة للقياس من التسويق عبر الإنترنت. تقدم Semrush رؤى وحلول للشركات لبناء الحملات وإدارتها وقياسها عبر قنوات التسويق المختلفة. Semrush، مع أكثر من 87000 عميل يدفعون. Semrush بالأرقام: - 808 مليون ملف تعريف لنطاق سطح المكتب و32.1 مليون ملف تعريف لنطاق الهاتف المحمول - أكثر من 43 تريليون رابط خلفي وأكثر من 25 مليار عنوان URL يتم الزحف إليها يوميًا في المتوسط - أكثر من 24.3 مليار كلمة رئيسية و20 مليون فكرة لكلمة رئيسية واحدة - 30% من شركات Fortune 500 تستخدم Semrush كأداة التسويق المفضلة لديهم
Looker
looker.com
يقوم Looker بإعادة اختراع ذكاء الأعمال للشركة الحديثة. يعمل Looker بالطريقة التي يعمل بها الويب: حيث تتيح لغة النمذجة الفريدة المستندة إلى المتصفح لأي موظف الاستفادة من عمل أفضل محللي البيانات لديك. يعمل Looker بنسبة 100% داخل قاعدة البيانات، ويستفيد من أحدث وأسرع قواعد البيانات التحليلية - للحصول على نتائج حقيقية في الوقت الفعلي.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp عبارة عن منصة تسويق شاملة مصممة للشركات الصغيرة. باستخدام أدوات مثل إعداد التقارير والتحليلات، وإدارة علاقات العملاء للتسويق، وحملات البريد الإلكتروني، والنشرات الإخبارية، وإدارة المحتوى، يمكنك وضع عملائك في المركز، حتى تتمكن من التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبيق Mailchimp's Marketing & CRM للهاتف المحمول على التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع من اليوم الأول. يمكنك الوصول إلى الأدوات التي تحتاجها أينما يأخذك عملك، ويمكنك البدء في العمل خلال دقائق - دون الحاجة إلى الخبرة. مع Mailchimp، لن تفوت أبدًا أي فرصة لإجراء عملية بيع، أو جذب العملاء مرة أخرى، أو العثور على مشتركين جدد، أو مشاركة مهمة علامتك التجارية. استخدم Mailchimp من أجل: * Marketing CRM - تابع جهات الاتصال الخاصة بك باستخدام Marketing CRM من Mailchimp. ابحث عن عملاء جدد وأضفهم باستخدام أدوات استيراد جهات الاتصال، مثل الماسح الضوئي لبطاقات العمل. تتبع نمو الجمهور واعرض رؤى حول جهات الاتصال الفردية على لوحة المعلومات. افعل كل ذلك في مكان واحد - اتصل، أرسل رسالة نصية، أرسل بريدًا إلكترونيًا مباشرة من التطبيق. قم بتسجيل الملاحظات وإضافة العلامات بعد كل تفاعل لتذكر التفاصيل المهمة. * التقارير والتحليلات - ألق نظرة أعمق على أداء المبيعات والتسويق لديك. تتبع النتائج لجميع حملاتك واحصل على توصيات قابلة للتنفيذ حول كيفية التحسين. عرض التقارير والتحليلات لحملات البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة وإعلانات Facebook وInstagram ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والبطاقات البريدية. * رسائل البريد الإلكتروني والأتمتة - إنشاء وتحرير وإرسال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية والأتمتة. من خلال إعادة الإرسال بنقرة واحدة إلى رسائل البريد الإلكتروني غير الافتتاحية وإعادة استهداف المنتج، ستتمكن من إعادة جذب العملاء وزيادة المبيعات في وقت قصير. * إعلانات Facebook وInstagram - قم بصياغة الإعلانات ونشرها، وتحديد الميزانية، واستهداف مجموعة محددة. يمكنك الوصول إلى أشخاص جدد، أو إشراك جهات الاتصال الحالية، أو إعداد جماهير مخصصة، أو إعادة زوار موقع الويب. * توصيات التسويق - احصل على توصيات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تحسين التسويق الخاص بك. اعرف متى يحين وقت إعداد بريد إلكتروني لـ Abandoned Cart أو احصل على تذكير لتعيين شعار علامتك التجارية. * إدارة العلامة التجارية - قم بتحميل الصور من جهازك مباشرة إلى Mailchimp واستخدمها في جميع حملاتك.
Klaviyo
klaviyo.com
يعمل Klaviyo على تعزيز العلاقات الرقمية الأكثر ذكاءً من خلال منصة أتمتة تسويقية ذكية يغذيها جميع عملائك ومصممة منذ اليوم الأول لتوسيع نطاق العمل. مبني على قاعدة بيانات مرنة في الوقت الفعلي تقوم بتجميع جميع بيانات عملائك - من مجموعتك التقنية بأكملها، لأي مدة زمنية، وبتفاصيل دقيقة كاملة - يجعل Klaviyo من السهل إنشاء تجارب متطورة وشخصية بشكل لا يصدق وتقديمها وتحسينها عبر البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، وتطبيقات الهاتف المحمول، والمراجعات، والويب، والإعلانات المدفوعة، والمزيد. انضم إلى أكثر من 130 ألف عميل يدفعون باستخدام Klaviyo لزيادة التحويلات والقيمة الدائمة للعميل - والنمو وفقًا لشروطهم الخاصة. معرفة المزيد في klaviyo.com.
Nielsen
nielsen.com
شركة Nielsen، والمعروفة ذاتيًا باسم شركة Nielsen، والمعروفة سابقًا باسم ACNielsen أو AC Nielsen، هي شركة أبحاث تسويق عالمية، يقع مقرها الرئيسي في جميع أنحاء العالم في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة. يقع المقر الإقليمي لأمريكا الشمالية في شيكاغو.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics هي منصة التقارير الوحيدة المصممة خصيصًا لوكالات التسويق. يوفر لك النظام الأساسي سهل الاستخدام الوقت، ويحسن عمليات إعداد التقارير، ويثير إعجاب عملائك بتقارير ثاقبة ولوحات معلومات تسويقية حية وقابلة للتخصيص تعرض تأثيرك التسويقي الكامل. قم بتوصيل ومراقبة كل قناة من القنوات التسويقية لعملائك في لوحات معلومات واحدة وسلسة. تتكامل AgencyAnalytics مع أكثر من 80 منصة للتتبع وإعداد التقارير حول تحسين محركات البحث (SEO)، وPPC، وتتبع المكالمات، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، والتجارة الإلكترونية، والمحلية، والمزيد - وكلها تحمل علامة بيضاء بالكامل لوكالتك. تتضمن AgencyAnalytics أيضًا مجموعة كاملة من أدوات تحسين محركات البحث (SEO) المصممة لتبسيط وكالتك وأتمتتها. تتبع التصنيفات يوميًا، ومراقبة الروابط الخلفية، وإجراء عمليات تدقيق فنية لتحسين محركات البحث، ومواكبة المنافسة باستخدام مجموعة كاملة من أدوات تحسين محركات البحث المدمجة. سواء كنت وكالة قائمة أو بدأت للتو، تقدم AgencyAnalytics أسعارًا بسيطة ومرنة لكل مرحلة من مراحل نمو وكالتك، بدءًا من 12 دولارًا فقط لكل حملة عميل شهريًا. جربه بدون مخاطر لمدة 14 يومًا، دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان.
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
تحليلات حلوة، في قلب جميع بياناتك. تتواصل Sweet مع جميع منصات التسويق التي تعرفها وتحبها وتضعها كلها تحت سقف واحد. مساعدتك على فهم كيفية الاحتفاظ بالعملاء واكتسابهم لدفع أعمالك إلى الأمام. ما نقوم به... بيانات العملاء لفهم عملائك، عليك أولاً أن تفهم جميع تفاعلاتهم. بفضل الفهم العميق لكل عميل من عملائنا، يمكن أن تساعدك Sweet Analytics في الوصول إليهم بشكل أكثر فعالية باستخدام أدوات التخصيص الفريدة لدينا. طريقة عرض العميل الفردي في قلب Sweet Analytics، توجد واحدة من طرق عرض العميل الفردي الأكثر تقدمًا في السوق. باستخدام جميع عمليات التكامل المتاحة، نقوم ببناء ملف تعريف العميل الكامل لجميع التفاعلات مع علامتك التجارية، والتي يتم إتاحتها بسهولة من خلال لوحات المعلومات الخاصة بنا. تتيح لنا تقنية Sweet Tracker™ الخاصة بنا توحيد سلوك التصفح مع عرض العميل الفردي، مما يوفر إسنادًا محايدًا وربط المبيعات بتفاعلات الويب. ومن خلال القدرة على التدخلات في الوقت الفعلي والتتبع عبر الأجهزة، يمكننا تقديم رحلات مخصصة للعملاء. إن معالجة الكأس المقدسة لتسويق Sweet توفر نقطة الحقيقة الوحيدة بين واقع المبيعات وكذب منصات التسويق. مساعدتك في الحكم بشكل أكثر دقة على عائد الاستثمار لاستثمارك التسويقي.
Attribution
attributionapp.com
الإسناد هو حل الإسناد متعدد اللمس الأكثر اكتمالاً وسهولة في التنفيذ. اطلع على إنفاقك وزياراتك وتحويلاتك وإيراداتك وعائد الإنفاق الإعلاني (ROAS) كل ذلك في عرض واحد بسيط. يدمج التكلفة والعلامات التلقائية لمعظم منصات الإعلانات الرئيسية بما في ذلك Facebook وGoogle وQuora وLinkedin وAdroll. عمليات تكامل التحويل مع Segment وStripe وSalesforce وHubspot وMarketo والمزيد! الإسناد على مستوى المستخدم والإسناد على أساس الحساب. التقارير المستندة إلى المجموعة النموذجية التي تعرض عائد النفقات الإعلانية حسب القناة حسب اليوم أو الأسبوع أو الشهر للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ. هذا هو النظام الذي كنت تبحث عنه.
CallRail
callrail.com
تسهل CallRail على الشركات بمختلف أحجامها تحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى عملاء أفضل. CallRail هي منصة المعلومات الرائدة التي تسهل على الشركات من جميع الأحجام التسويق بثقة. تخدم حلول CallRail أكثر من 200000 شركة حول العالم، وتساعد الشركات على تتبع وإسناد كل عميل محتمل إلى رحلتها التسويقية، والتقاط وإدارة كل مكالمة ورسالة نصية ودردشة ونموذج، واستخدام الرؤى في الوقت الفعلي لتحسين تسويقها.
Terminus
terminusplatform.com
الطريقة القديمة لفعل الأشياء لم تعد تعمل بعد الآن. ولا يمكنك أن تتخلف عن الركب. لقد تطورت استراتيجيات B2B وتغيرت قواعد اللعبة. أنت بحاجة إلى المنصة والخبراء وأدلة اللعب التكتيكية للوصول إلى حيث يجب أن يكون عملك، خاصة مع الضغط المتزايد لتكون أكثر كفاءة مع كل دولار. Terminus هي منصة مصممة لنجاحك. فهو يساعد فريقك على تلبية الحسابات طوال دورة حياتها بأكملها، فأنت بحاجة إلى نظام أساسي متأصل في بيانات الطرف الأول يحيط بالمشترين بتجارب رقمية جذابة بدءًا من الحصول على الحساب وحتى التوسع والتجديد. تم تصميم محركنا لتعزيز عائد الاستثمار، وتقليل الاحتيال، وإعطاء الأولوية لسلامة العلامة التجارية، وتحويل النية إلى رؤى ذات صلة وقابلة للتنفيذ لفرق GTM.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل لديها"، بناءً على استبيان رضا الموظفين.
Trackdesk
trackdesk.com
برنامج مجاني لتتبع الشركات التابعة قم بتنمية تدفق إيرادات الشركاء التابعين لك باستثمار أولي قدره 0 دولار.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
إن Ruler Analytics عبارة عن نظام أساسي لقياس التسويق وإسناده يربط بيانات التسويق والمبيعات والإيرادات والعملاء المنعزلة بما يلي: - توفير عرض مسار كامل لرحلة العميل الخاصة بك - إسناد الإيرادات بدقة على مستوى القناة والحملة والمحتوى والكلمات الرئيسية - إنشاء اللمس المتعدد تقارير الإحالة باستخدام 6 نماذج إحالة مختلفة (النقرة الأولى، والنقرة الأخيرة، والإحالة الخطية، والمستندة إلى الموضع، والتناقص الزمني، والإحالة المستندة إلى البيانات) - إثراء منصة (منصات) الإعلانات وأدوات إدارة علاقات العملاء وذكاء الأعمال بالتكلفة والفرصة والإيرادات وعائد الاستثمار البيانات - قياس وتوقع تأثير نقاط الاتصال غير المتصلة بالإنترنت و/أو غير المرئية من النشاط "الاجتماعي المظلم" وقنوات النقر الصفرية - التغلب على مشكلات الدقة في أنظمة التحليلات التقليدية الناتجة عن "توقف ملف تعريف الارتباط" عن طريق قياس النجاح باستخدام بيانات الطرف الأول احجز عرضًا توضيحيًا باستخدام Ruler Analytics لبدء تحسين استراتيجية التسويق الخاصة بك استنادًا إلى الإيرادات وعائد الاستثمار، وليس فقط التحويلات.
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI عبارة عن منصة لإدارة العلامات التجارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي حيث يمكن للمسوقين إنشاء استراتيجية علامتهم التجارية واختبار الأصول الإبداعية ومراقبة أداء العلامة التجارية - كل ذلك في الوقت الفعلي. تتفاعل ProQuo مع المستهلكين يوميًا وتقيس مدى شعورهم تجاه علامتك التجارية والمنافسين والفئة. يقوم الذكاء الاصطناعي الخاص بـ ProQuo بتحليل البيانات من كل واحدة من هذه التفاعلات، مما يؤدي إلى إنشاء خطة عمل مخصصة تضمن لك تحقيق هدف علامتك التجارية - سواء كان ذلك تحويل غير المستخدمين، أو العثور على مسافات بيضاء، أو زيادة حصتك في السوق. مئات من العلامات التجارية بما في ذلك Clorox، وHarry’s، وExpedia، وTatcha، وKeurig Dr Pepper تستخدم ProQuo لتنمو بشكل مؤكد.
WebEngage
webengage.com
WebEngage هو نظام تشغيل متكامل للاحتفاظ بالعملاء، يعمل على تبسيط مشاركة العملاء لأكثر من 800 علامة تجارية حول العالم. تتيح المنصة للشركات بناء علاقات شخصية وذات مغزى مع مستخدميها عبر القنوات الرقمية المختلفة. بفضل مجموعتها الشاملة من الأدوات والحلول، تعمل WebEngage على تمكين الشركات من فهم العملاء وإشراكهم والاحتفاظ بهم بشكل فعال. - توحيد بيانات العملاء: يمكّن WebEngage الشركات من دمج بيانات العملاء من مصادر مختلفة، مما يوفر رؤى في الوقت الفعلي ويسمح بتقسيم ديناميكي دقيق للحملات المستهدفة بناءً على سمات وسلوكيات محددة للعملاء. - رحلات متعددة القنوات: من خلال منشئ سير العمل بالسحب والإفلات البديهي في WebEngage، يمكن للشركات تصميم رحلات العملاء متعددة القنوات وأتمتتها بسلاسة، مما يضمن تجارب متسقة وشخصية عبر القنوات مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والإشعارات الفورية والمزيد. - الحملات المستهدفة: يعمل WebEngage على تمكين الشركات من أتمتة الحملات المخصصة التي يتم تشغيلها بواسطة إجراءات العملاء وأحداث الأعمال المحددة مسبقًا. وهذا يضمن التواصل في الوقت المناسب وذات الصلة لتعزيز مشاركة العملاء ومعدلات التحويل. - النماذج التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي: تعمل لوحة تحكم WebEngage Analytics على تمكين جميع المقاييس المطلوبة لتقسيم العملاء ذوي الأولوية وإشراكهم والاحتفاظ بهم، وتحويل النوافذ وتحسين عائد الاستثمار، مما يسمح للشركات بتركيز تدخلاتها وحملاتها لتحقيق أقصى قدر من التأثير وعائد استثمار أفضل. - التخصيص 1:1: يتيح WebEngage للشركات تقديم تجارب مخصصة على نطاق واسع. ومن خلال دمج نية المستخدم وتفضيلاته والبيانات الأخرى ذات الصلة، يمكن للشركات تخصيص اتصالاتها لكل عميل على حدة، وتعزيز مشاركة العملاء عبر القنوات الشاملة. ما هو أكثر من ذلك؟ تتميز منصة WebEngage بالسرعة وسهولة الدمج. متوافق مع نطاق ESP وMSP، كل ما يتطلبه الأمر هو بضع ساعات من الفريق الفني. التواجد في جميع أنحاء العالم: من خلال المقر الرئيسي في الهند، قامت WebEngage بتوسيع عملياتها على مستوى العالم من خلال مكاتب وتواجد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية.
Roistat
roistat.com
Roistat هو نظام تحليلات تسويقية مدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يحلل جميع حملاتك الإعلانية وصولاً إلى الربح. تقوم Roistat بجمع البيانات من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بالعملاء، والقنوات الإعلانية، وموقعهم الإلكتروني. في ثوانٍ، تقوم Roistat بإنشاء تقارير وفقًا لأكثر من 40 مقياسًا للأعمال، والتي توفر تحليلات تسويقية بدءًا من كل كلمة رئيسية وحتى البيع النهائي. تحدد Roistat ما إذا كانت الشركة تجني أي أموال من حملاتها الإعلانية المدفوعة، مما يساعد في المقابل الشركات التي تستخدم Roistat على تخصيص ميزانيتها الإعلانية بشكل أكثر كفاءة وزيادة إيراداتها. تسمح Roistat بتحديد: - القنوات الإعلانية التي يأتي منها عملاؤك؛ - إحصائيات كاملة للقنوات الإعلانية حتى الكلمة الرئيسية؛ - كيفية تخصيص ميزانيتك بفعالية؛ - كيفية توفير الإعلانات مع تلقي المزيد من المبيعات؛ - جميع مراحل قمع المبيعات.
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch عبارة عن منصة تسويق متعددة القنوات. نحن نساعد على إشراك عملائك وتحويلهم وتحليلهم. توفر Calltouch خدمة تتبع المكالمات التي توفر كافة المعلومات حول كفاءة الإعلانات. بفضل خدمة تتبع المكالمات، يمكنك تقسيم جميع الإعلانات إلى تلك التي تزيد المبيعات وتلك التي تنفق الميزانية. يساعد تتبع المكالمات في تقييم القنوات والإعلانات التي تستحق التوسع والإعلانات الأخرى التي سيتم تعطيلها. أسعار تبدأ من 60.00 دولارًا شهريًا Standardart - تحليلات شاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة - تتبع ديناميكي وثابت للمكالمات - دفتر يومية المكالمات - وضع علامات على المكالمات - مواصفات الكلمات الرئيسية - أهداف موقع الويب وتتبع الطلبات - تقارير مفصلة ومسار المبيعات وعائد الاستثمار - منصات الإعلانات وتكامل أنظمة إدارة علاقات العملاء - دعم كامل للعملاء
RedTrack
redtrack.io
RedTrack عبارة عن منصة تحليلات وأتمتة متقدمة للعالم الخالي من ملفات تعريف الارتباط. باستخدام RedTrack، يمكنك الحصول على بيانات تحويل دقيقة في الوقت الفعلي من قنواتك التسويقية. باعتبارك مسوقًا أو مسؤولًا تنفيذيًا، يمكنك الحصول على رؤى أداء غير متحيزة، ومنع هدر الإعلانات، وزيادة إيرادات الشركة. تقوم RedTrack بإنشاء حلول للمسوقين التابعين وشركات التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى وكالات التسويق.
Paragone
paragone.ai
Paragone عبارة عن منصة تسويق للأداء تركز على المساحة المتنامية باستمرار لوسائل التواصل الاجتماعي المدفوعة. يعد اعتماد وتحسين استراتيجية إعلانية حقيقية عبر القنوات في كل من الشركات B2C وB2B مفتاح النجاح للمسوقين الرقميين من الجيل الجديد. نحن نساعد الشركات على تحقيق أقصى قدر من الوصول بكفاءة وتحسين الإيرادات من خلال التحليلات القابلة للتنفيذ وأدوات أتمتة الحملات التي تسمح للمستخدمين بما يلي: - ربط جميع شبكات الإعلان الاجتماعي وأدوات الإحالة وتوحيدها للحصول على عرض موحد في الوقت الفعلي - تحليل الحملات ذات الزيارات العالية والشبكات المتعددة دون أي اتصال على الإطلاق لمس جدول بيانات - مراقبة أداء الحملة وتحديد الاختناقات بسرعة - استكشاف الشبكات والجماهير والإبداعات والرسائل ذات المغزى التي تحدث فرقًا - إطلاق العنان لقوة CDP والتسويق - أتمتة بيانات إدارة علاقات العملاء عبر الإعلانات الاجتماعية - ضع الميزانية بأكملها للعمل بشكل مدروس - تحسين إيرادات التجارة الإلكترونية استنادًا إلى نماذج الإسناد المتكاملة - إبقاء الفرق على الخطة من خلال تقارير الأداء التعاونية - إبهار إدارتك وعملائك بنتائج الأداء المتميزة
Screenful
screenful.com
Screenful هي أسهل طريقة للحصول على لوحة معلومات مرئية وتقارير حالة الفريق الآلية لإبقاء كل أصحاب المصلحة على اطلاع دائم بحالة المشروع. يتكامل Screenful مع أدوات إدارة المهام الأكثر شيوعًا مثل Jira أو Trello وGitLab وAsana، ويقوم بإنشاء تقارير ورؤى بناءً على مشاريعك ومهامك. إنها لوحة معلومات جاهزة مع الحد الأدنى من الإعداد المطلوب من المستخدم. من خلال لوحات المعلومات Screenful، يمكن للمستخدمين تتبع أشياء مثل سرعة الفريق، وأوقات المهمة/المشكلة وأوقات الدورة، والاختناقات الحالية، والحصول على عرض عالي المستوى عبر جميع مشاريعهم. اعتبرها بمثابة لوحات المعلومات في المنشطات لأداة إدارة المهام المفضلة لديك!
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. * يمكّن العملاء من التفاعل مع علامتك التجارية على قناتهم المفضلة للحصول على تجربة علامة تجارية متسقة تؤدي إلى إسعاد العملاء. * تمكين الوكلاء من خلال عرض موحد/360 للعملاء والتوصية بالاستجابات الأكثر صلة بقوة الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجية الوكيل وخبرته. * يوفر رؤى هادفة وقابلة للتنفيذ للمشرفين لدفع النمو والتميز التشغيلي * يساعد القادة على الكشف عن فرص النمو والتحول والابتكار من خلال رؤى مركز الاتصال في الوقت الفعلي والقابلة للتطوير عبر المؤسسة.
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow هي أداة لتحليل السلوك يستخدمها أكثر من 210.000 عميل للتسويق الرقمي وتجربة المستخدم والمنتجات والشركات الناشئة والمؤسسات لتحسين تجارب مواقع الويب الخاصة بهم. مع Mouseflow، يمكنك: • اكتشف ما يحدث بين نقرات زوار موقعك من خلال مشاهدة تسجيلات الفيديو لجلساتهم. • أنشئ 6 أنواع من الخرائط الحرارية لجميع صفحاتك تلقائيًا لفهم ما يلفت انتباههم. • قم بإعداد مسارات التحويل لمشاهدة أين ولماذا ينخفض عدد زوار موقعك. • استخدام تحليلات النموذج لتحسين توليد العملاء المحتملين. • إطلاق حملات ردود الفعل لمعرفة المزيد عن زوار موقعك. • قم بتحليل بياناتك بأي طريقة تريدها من خلال خيارات التصفية القوية المتوفرة في جميع الخطط. • اقضِ بعض الوقت في إصلاح مشكلات موقع الويب الخاص بك بدلاً من العثور عليها عن طريق تصفية زياراتك حسب نقاط الاحتكاك، وهي أداة التعلم الآلي المتوفرة لدينا دون أي تكلفة إضافية وفي جميع الخطط.
Singular
singular.net
إن مفتاح النجاح للمسوقين اليوم هو فهم أين وكيف يستثمرون أموالهم الإعلانية التالية بالضبط. تعمل شركة Singular على تمكين المسوقين من القيام بذلك من خلال توفير رؤية كاملة لعائد الاستثمار التسويقي مع إسناد الجيل التالي وبيانات تسويقية كاملة المسار ومنع الاحتيال الأفضل في فئتها. باستخدام Singular، يمكنك - قياس جميع القنوات التي تعمل معها والإبلاغ عنها: قياس الأداء عبر الأنظمة الأساسية عبر التطبيقات والويب والرسائل النصية القصيرة والإحالات والبريد الإلكتروني والتلفزيون باستخدام إطار التكامل المفتوح الخاص بـ Singular. - تحليل عائد الاستثمار من خلال الجمع بين الإحالة وتجميع التكاليف الرائدة: تتوافق موصلات البيانات القوية مع الإحالة لإطلاق العنان للأداء التسويقي لكل حملة وناشر وتصميم إبداعي وكلمة رئيسية. - التتبع والتحليل عبر دورة حياة المستخدم بأكملها: قم بالتقاط رحلة المستخدم بأكملها للإبلاغ عن الاكتساب وإعادة المشاركة عبر الأنظمة الأساسية باستخدام الروابط العميقة والإحالة من الويب إلى التطبيق والإحالة عبر الأجهزة. - منع المزيد من الاحتيال باستخدام أفضل وسائل منع الاحتيال في فئتها: حافظ على تركيز ميزانياتك الإعلانية على المستخدمين الحقيقيين وتجنب الإبلاغ الخاطئ باستخدام المزيد من طرق الكشف ورفض الاحتيال قبل الإسناد. - مراقبة مسار واحد مُدار لبيانات التسويق الجاهزة للتحليل: قم بتحميل بيانات الإسناد والإنفاق الإعلاني والتصميمات وعروض الأسعار وتحقيق الدخل من الإعلانات مباشرة إلى Redshift وSnowflake وBigQuery والمزيد. تعمل Singular مع بعض من أكبر ناشري تطبيقات الأجهزة المحمولة في العالم، بما في ذلك Lyft وTwitter وRovio وKing وLinkedIn.
OWOX
owox.com
OWOX BI هي منصة رائدة لإضفاء الطابع الديمقراطي على البيانات. * إن التحول الديمقراطي يدور حول منحنى التعلم الصفري: الوصول القابل للتدقيق، والواجهة المعروفة، وثقافة صنع القرار. يستخدم أكثر من 150 ألف محلل رقمي OWOX BI لتفكيك صوامع البيانات وتزويد مستخدمي الأعمال بالتقارير التي يحتاجون إليها. توفر التكنولوجيا الخاصة بنا إمكانية جمع البيانات وإعدادها وتمكينها بشكل سلس للعلامات التجارية من التجارة الإلكترونية وSaaS والتمويل وغيرها من المجالات المتخصصة في جميع أنحاء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. موقع الشركة www.owox.com
Whatagraph
whatagraph.com
يمتلك المسوقون مصادر تسويقية متعددة، ومئات من الحملات الجارية، والعملاء أو أصحاب المصلحة لإدارتها وتقديم التقارير إليهم. إنه صراع لربط جميع البيانات ومعالجتها واكتشاف الرؤى وإظهار عائد الاستثمار. Whatagraph عبارة عن منصة بيانات تسويقية شاملة وبديهية تعمل بسهولة على إزالة العمل اليدوي المتعلق بالبيانات والمتاعب من يوم المسوق. يمكنك استبدال العديد من الأدوات البطيئة والمعقدة بمنصة واحدة. وعلى عكس الآخرين في السوق، فإن Whatagraph سهل الاستخدام وموثوق به ويجعل العمل مع البيانات (إدارة البيانات ومزجها وتصورها عبر القنوات) سريعًا وسهلاً لأي شخص في الفريق: قم بتوصيل جميع بياناتك التسويقية في محور واحد بدون أدوات وموصلات خارجية. قم بإدارة وتنظيم البيانات غير المنظمة والمتناثرة عبر القنوات باستخدام التحويلات بدون تعليمات برمجية. من السهل على أي شخص في فريق التسويق تنفيذ مهام إدارة البيانات المتقدمة دون الحاجة إلى مجموعة مهارات التحليل أو البرمجة أو المعرفة التقنية. من خلال بضع نقرات، قم بإنشاء تصورات مذهلة لبياناتك المتصلة والمجهزة عبر القنوات. تحويلها بسرعة إلى تقارير جاهزة للتحليل أو العرض التقديمي أو لوحات معلومات أو رسوم بيانية أو مخططات أو مسارات تحويل أو جداول مستقلة. وأخيرًا، قم بأتمتة كيفية مشاركة تلك البيانات أو تسليمها إلى أي وجهة: العملاء أو أصحاب المصلحة أو زملاء الفريق أو الأدوات والأنظمة الأساسية الأخرى. سواء كنت تقدم عرضًا إلى مجلس الإدارة أو عملائك أو تبحث عن رؤى لتحسين الحملات، فأنت واثق من أن لديك منصة موثوقة وسريعة تحتوي على جميع البيانات الحديثة في مكان واحد معروضة بطريقة واضحة ومرئية. سيستغرق الأمر دقائق بدلاً من ساعات للتحضير، وسيستغرق الأمر دقائق بدلاً من ساعات لتوسيع نطاقه ليناسب العملاء الجدد أو مصادر البيانات.
VWO
vwo.com
يعد تشغيل برنامج تجريبي أمرًا صعبًا. سواء كان هدفك هو تعزيز تحويل موقع الويب أو تحسين تجربة المستخدم، فهناك الكثير الذي يتعين عليك القيام به لتصحيح الأمور. ولهذا السبب تتطلع الآلاف من العلامات التجارية الرائدة عالميًا مثل WMG وeBay وUbisoft وQualicorp وغيرها إلى VWO لتشغيل وتوسيع نطاق تجاربها الرقمية. VWO هي المنصة الرائدة عالميًا لاختبار الويب وتحسين التحويل، والتي تمكن الشركات المتنامية من تحسين تجربة الويب الخاصة بها عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف المحمولة والأجهزة الأخرى، لتقديم تجربة فريدة من نوعها. جمع رؤى المستخدم، وتحديد أولويات الفرضيات، وتخطيط خارطة طريق، وإجراء الاختبارات، وتحليل النتائج - يتيح لك VWO تغطية الـ 9 ياردات بأكملها. تم تصميم VWO بعناية لسهولة التجربة. يمكنك بدء الاختبار في غضون دقائق دون أي مساعدة من قسم تكنولوجيا المعلومات. مع الشهادات بما في ذلك BS وISO، فإن VWO متوافقة تمامًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وتوفر أمانًا قويًا حسب التصميم والافتراضي. بفضل الدعم الرائد في الصناعة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومعدل رضا العملاء بنسبة 98%، وخدمة مليار طلب يوميًا مع ضمان وقت تشغيل بنسبة 100% - تم تصميم VWO للمؤسسات! تتضمن قاعدة عملاء VWO العالمية علامات تجارية مثل Vodafone، وSamsung، وToyota، وeBay، وقد ساعدت أكثر من 4500 علامة تجارية حول العالم في إجراء أكثر من 600000 تجربة حتى الآن.
Reeport
reeport.io
يساعد Reeport في إنشاء تقارير بيانات ذكية ومشاركتها من خلال Excel وPower Point وPDF والمزيد.
Platformly
platform.ly
تعد Platformly أداة قوية وسهلة الاستخدام لإدارة الأعمال وأتمتة التسويق لأصحاب الأعمال المشغولين الذين يركزون على النمو. تعمل منصة Platformly على تسهيل إحالة التسويق من خلال تتبع التفاعلات بدقة عبر الحملات والقنوات المختلفة عبر مسار التسويق بالكامل. فهو يساعدك على أن تفهم بتفاصيل لا مثيل لها الأنشطة التسويقية التي تحقق أكبر قدر من المبيعات، ومن هم عملاؤك الأكثر ولاءً، وما الذي يحفز النمو. لوحات معلومات الأعمال توفر لوحات المعلومات أهم مقاييس الأعمال الخاصة بك مدمجة في لوحة معلومات واحدة قابلة للتخصيص بالكامل. فهي توفر نظرة عامة في الوقت الفعلي عما يحدث في عملك، مع القدرة على التعمق والحصول على البيانات الدقيقة التي تحتاجها في أي وقت. LINK TRACKING Platformly هو مركز قيادة إدارة حملتك. تتبع بسهولة أداء الحملة وتفاعلات المستخدم والمبيعات وكل شيء بينهما وما بعده. CRM موقع مركزي واحد لإدارة وتعزيز العلاقات مع العملاء. اطلع على نظرة عامة أو اختر جهة اتصال لرؤية جميع التفاعلات السابقة مع علامتك التجارية. يتم تحديث كافة البيانات تلقائيا في الوقت الحقيقي. التقاط العملاء المحتملين أدوات بديهية لاكتساب العملاء، بدءًا من نماذج الاشتراك المدفوعة بالسلوك وحتى الصفحات المقصودة الكاملة والمثالية للبكسل. كل ذلك من خلال واجهة سهلة السحب والإفلات لمساعدتك في إطلاق حملات فعالة بسرعة.
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard هي أداة خالية من المتاعب لإنشاء لوحات معلومات الأعمال ومشاركتها في الوقت الفعلي. تم تصميم Geckoboard لمساعدة قادة الفريق على عرض البيانات المباشرة لفريقهم وعبر مؤسستهم، ويتكامل Geckoboard مباشرة مع أكثر من 80 أداة وخدمة مختلفة لمساعدتك في سحب بياناتك والحصول على لوحة معلومات ذات مظهر احترافي أمام الآخرين في غضون دقائق. لا حاجة للترميز أو التدريب. أنشئ لوحات معلومات مباشرة في متصفحك باستخدام واجهة سهلة السحب والإفلات، واستخرج الأرقام والمقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية المهمة من التقارير وجداول البيانات التي لا معنى لها. يجعل Geckoboard بياناتك الرئيسية أكثر جاذبية للجميع، من خلال تصورات يمكن لأي شخص فهمها في لمحة واحدة، ويتم تحديثها تلقائيًا لتبقى دائمًا على اطلاع دائم. قم بتسليط الضوء على التغييرات الجديرة بالملاحظة في مقاييس معينة باستخدام مؤشرات الحالة، والتي تلفت الانتباه إلى الأرقام التي يكون أداؤها أعلى أو أقل من التوقعات، وإظهار الأهداف التي تعمل على تحقيقها بشكل مرئي، بنقرة واحدة. مهما كان عمل فريقك، فإن Geckoboard يجعل مشاركة لوحات المعلومات الخاصة بك أمرًا بسيطًا. انسخ والصق رابطًا إلى لوحة المعلومات المباشرة التي يمكن عرضها في أي متصفح ويب، أو قم بدعوة زملائك في الفريق لتسجيل الدخول وعرض وحتى إنشاء لوحات المعلومات الخاصة بهم. للحصول على تحديثات منتظمة، يمكنك جدولة لقطات شاشة للوحة التحكم لإرسالها عبر البريد الإلكتروني، أو نشرها على قناة Slack على فترات منتظمة. للحصول على أقصى قدر من الرؤية، يحتوي Geckoboard على ميزة "إرسال إلى التلفزيون"، مما يسمح لك بإقران حسابك بمتصفح على شاشة كبيرة أو تلفزيون، واختيار لوحات المعلومات التي ترغب في عرضها هناك. ويمكنه أيضًا التكرار عبر عدة لوحات معلومات على شاشة واحدة. لدينا تعليمات سهلة الاتباع حول كيفية تحقيق ذلك في فترة ما بعد الظهر باستخدام الأجهزة المتاحة بأسعار معقولة. وأخيرًا، يمكنك تتبع الأرقام الرئيسية أثناء التنقل، عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابك على متصفح الأجهزة المحمولة، حيث يمكنك الوصول إلى لوحات المعلومات الخاصة بك، المنسقة بشكل مثالي للشاشات الصغيرة. أنشئ لوحات المعلومات الأولى مجانًا لمدة 14 يومًا - دون الحاجة إلى تفاصيل الدفع.
Databox
databox.com
Databox عبارة عن منصة تحليلات أعمال سهلة الاستخدام للشركات المتنامية. فهو يتيح لك مركزية بياناتك بسهولة حتى تتمكن من عرض صحة شركتك بالكامل في مكان واحد. ومن ثم تساعدك على استخدام بياناتك لاتخاذ قرارات أفضل وتحسين أداء شركتك. لقد أخذنا جميع ميزات التحليلات القوية الموجودة عادةً في أدوات المؤسسات المعقدة وجعلناها في متناول الشركات المتنامية. أنشئ لوحات معلومات مخصصة جميلة بدون تعليمات برمجية، حتى تعرف دائمًا مستوى أدائك. قم بإنشاء تقارير تلقائية لمشاركة التحديثات ولوحات المعلومات والسياق مع فريقك أو عملائك. حدد الأهداف لكل فريق، وتتبع تقدمهم تلقائيًا. استخدم المعايير لمعرفة مدى مقارنتك بالشركات المشابهة لشركتك، وإيجاد فرص للتحسين. استخدم التوقعات للتنبؤ بالأداء المستقبلي والتخطيط بشكل أفضل الآن. ومراقبة أداء شركتك تلقائيًا من خلال البريد الإلكتروني المخصص وتحديثات Slack.
RescueMetrics
rescuemetrics.com
16% من استثمارات الوسائط الرقمية لا يمكن تحويلها اليوم، في المتوسط، بسبب حظر العلامات التسويقية ووحدات البكسل. من خلال التثبيت المكون من خطوتين، ستقوم RescueMetrics بحماية جميع بيانات التسويق الموافق عليها، بطريقة صديقة للخصوصية. استرجع الرؤية الكاملة لتحويلاتك وإسنادك وأداء حملتك - مع تزويد تقنية الإعلان بالبيانات اللازمة للتحسين للعميل المناسب. يمكن تمكين Facebook وTikTok Conversion API عبر RescueMetrics مجانًا!
Orphex
orphex.co
Orphex عبارة عن منصة مبتكرة للتسويق الرقمي وتحليل سلوك المستخدم مصممة لتمكين الشركات من خلال رؤى تعتمد على البيانات وتوصيات قابلة للتنفيذ عبر قنوات التسويق المختلفة ومنصات البيانات. في Orphex، مهمتنا هي تزويد الشركات بالوضوح الذي تحتاجه للتنقل بثقة في المشهد الرقمي. من خلال دمج وتفسير البيانات المعقدة من منصات مختلفة بسلاسة، فإننا نقدم رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ. وهذا يضمن أن كل قرار يتم اتخاذه يكون متعمدًا ومؤثرًا.
Gamooga
gamooga.com
Gamooga هو حل لأتمتة التسويق يساعد الشركات الإلكترونية على تقديم إجراءات مخصصة لعملائها من خلال قنوات مختلفة مثل البريد الإلكتروني والويب والهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي والعرض.
DataMyth
datamyth.com
DataMyth هو أحد حلول إعداد التقارير المستندة إلى SaaS والذي يساعد المسوقين الرقميين على إنشاء تقارير باستخدام التحليل الآلي ورؤى الأداء كتابيًا، مما يساعد المسوقين على فهم ما ينجح وما لا ينجح. يمكن للمسوقين توفير كل الوقت الذي يقضونه في إنشاء التقارير وتحليل البيانات والحصول على التقارير في بضع ثوانٍ. مع توفير الوقت، يمكن للمسوقين الرقميين التركيز على التحسين والاستراتيجية بينما نعتني بجميع احتياجات إعداد التقارير. يعد DataMyth مثاليًا للوكالات الرقمية الصغيرة والمتوسطة والعلامات التجارية التي تتطلع إلى توفير الوقت والمال
Clickx
clickx.io
تطلق Clickx العنان للإمكانات الكاملة لشركتك. حدد الجهود التسويقية الناجحة، وافهم منافسيك بعمق، وأزل الغموض الذي يجعل جمهورك يتحول. تحسين حركة المرور وتدفق العملاء المحتملين – كل ذلك من منصة واحدة. القضاء على كل الصداع والتخمين. يوفر برنامجنا الوقت والمتاعب من خلال تبسيط ذكاءك التسويقي. ركز على ما تفعله بشكل أفضل: إدارة عملك.
Lunio
lunio.ai
النظام الأساسي الوحيد للحماية من الاحتيال عبر النقر لتغطية كل قناة استحواذ. أوقف بيانات الاحتيال المعقدة في الوقت الفعلي. يتيح لك Lunio، المدعوم بمحرك الأمن السيبراني، الاستفادة من بيانات الاحتيال الإعلاني من جميع المصادر لبناء طبقة حماية تلقائية عبر جميع القنوات. الآلاف من العلامات التجارية الرائدة مثل Nike وeBay وHugo Boss وEuropcar وM&S تختار Lunio لمساعدتهم في الإعلان بثقة. • حماية تلقائية في الوقت الفعلي عبر جميع القنوات • تقنية الكشف عن IVT الأكثر دقة • الخصوصية في جوهرنا - متوافقة تمامًا مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) • تنفيذ سريع وسهل خلال 5 دقائق، جربه مجانًا الآن!
Swydo
swydo.com
تقوم منصة Swydo سهلة الاستخدام لإعداد التقارير والمراقبة باسترداد البيانات من مصادر متعددة وإنشاء تقارير تسويقية احترافية وقابلة للتخصيص. تسمح الأداة سهلة الاستخدام للمسوقين بإنشاء تقارير (العميل) ولوحات معلومات تجمع بين مصادر البيانات الخارجية في تقرير واحد. توفر الوكالات الرقمية والعلامات التجارية وأصحاب الامتياز الوقت من خلال إنشاء تقارير ذات مظهر احترافي مع إضافة المزيد من القيمة في تحليل البيانات والحصول على رؤى قابلة للتنفيذ.
GreyMetrics
greymetrics.com
تساعد GreyMetrics الوكالات على توفير الوقت عند مشاركة البيانات. اسحب جميع بياناتك التسويقية إلى مكان واحد وقم بإنشاء تقارير ولوحات معلومات جميلة يتم تحديثها تلقائيًا كل ساعة. يتكامل GreyMetrics مع أكثر من 20 منصة ويحتوي على العشرات من القوالب المضمنة بحيث تبدو تقاريرك رائعة من اليوم الأول وتكون ذات علامة بيضاء بالكامل لمشاركتها مع العملاء وأصحاب المصلحة.
Accutics
accutics.com
ما هو أكوتيكس؟ Accutics عبارة عن نظام أساسي لإدارة بيانات التسويق SaaS يساعد المؤسسات على تبسيط تتبع الحملة ودمج بيانات الحملة وتقييم أداء الحملة عبر المصادر في Adobe Analytics وGoogle Analytics. الخدمات الأساسية: Accutics Standardize توحيد البيانات الوصفية للحملة وإدارتها وربطها عبر كل فريق وقناة من منصة واحدة. Accutics Connect تعرف على عائد الاستثمار التسويقي الحقيقي الخاص بك مع رؤية لا مثيل لها لتكاليف الحملة ومرات الظهور - يتم استخراجها وتحويلها وتسليمها تلقائيًا إلى نظام التقارير أو التحليلات أو منصة التخزين الخاصة بك. يتم تصنيف جميع بيانات حملتك تلقائيًا في Adobe Analytics للحصول على رؤى غنية مع تقسيم البيانات. التحقق من صحة Accutics احصل على التحقق من صحة جميع حملاتك التسويقية وفقًا للاتفاقيات والتنسيقات التي حددتها لضمان تتبعها دائمًا وفقًا لمواصفاتك.
NinjaCat
ninjacat.io
NinjaCat عبارة عن منصة لإدارة أداء التسويق الرقمي تساعد المسوقين على توحيد بيانات الحملة وأتمتة التقارير. نحن نعمل مع الوكالات وشركات الإعلام والعلامات التجارية. أي فريق تسويق يحتاج إلى إنتاج عروض تقديمية شاملة ومتسقة للتقارير للعملاء أو أصحاب المصلحة. تتكامل NinjaCat مع أكثر من 150 قناة تسويق رقمية حتى تتمكن من توحيد المقاييس من مصادر بيانات متعددة في مصدر واحد للحقيقة. مع NinjaCat، أصبح من الممكن الآن ترويض فوضى البيانات والتخلص من Martech Frankenstack. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: - خط بيانات يصل إلى أكثر من 150 قناة تسويقية - مستودع بيانات مُدار بالكامل - ETL - قوالب تقارير آلية - لوحات معلومات لمشاركة البيانات التفاعلية - مراقبة الميزانيات والحملات ومؤشرات الأداء الرئيسية - قابلية التوسع والأمان على مستوى المؤسسة إذا كنت تريد معرفة المزيد حول NinjaCat، توجه إلى موقعنا الإلكتروني - ninjacat.io - لإعداد العرض التوضيحي.
deepdivr
deepdivr.io
نحن نقدم منصة قوية وسلسة لتحليلات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تجعل الأمور المعقدة بسيطة. تم تصميمه بواسطة مسوقين ذوي خبرة ليناسب احتياجات المسوقين الذين يحركهم التأثير اليوم. يستخدم عملاؤنا المنصة للحصول على نظرة عامة على جميع حملاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي عبر المنصات والأسواق والعلامات التجارية. تتيح النظرة العامة للمستخدمين مراقبة الحملات وتحسينها وتقديم تقارير إلى أصحاب المصلحة في أي وقت من الأوقات. انتظر، هناك المزيد. يتم تصور جميع البيانات بشكل جميل في لوحات المعلومات القابلة للتخصيص بحيث تناسب احتياجاتك. ليست هناك حاجة إلى التطوير، يمكنك التكامل مع منصاتك المفضلة ببضع نقرات فقط. عمليات التكامل المتاحة: Facebook، وInstagram، وLinkedIn، وSnapchat، وGoogle Analytics. عمليات التكامل القادمة: إعلانات Google، وPinterst، وTikTok، وTwitter.
Cervinodata
cervinodata.com
مع وكالات Cervinodata عبر الإنترنت والفرق عبر الإنترنت، يمكنك توفير ما يصل إلى يوم واحد في الأسبوع عند إعداد البيانات وإعداد التقارير. تجمع Cervinodata جميع بيانات أداء إعلاناتك + Google Analytics معًا في قاعدة بيانات مركزية واحدة وتبقيها محدثة. وعود Cervinodata: 1. لا مزيد من الانقطاعات غير المتوقعة لتسليم البيانات. لا مزيد من البيانات غير المكتملة 2. أسرع وقت استجابة وحل المشكلات في السوق 3. ميزات متقدمة سهلة الاستخدام للغاية تنتقل الفرق إلى Cervinodata لثلاثة أسباب: 1. الانتقال من جداول بيانات Google إلى قاعدة بيانات مركزية >> للحصول على كميات أكبر، >> للمزيد التحكم في البيانات >> للحصول على مزيد من الرؤى عبر العملاء والنظام الأساسي للإعلان والبلد/العلامة التجارية >> للحصول على مزيد من الرؤى حول أداء الحملة عبر الأنظمة الأساسية مقابل الميزانية والأهداف 2. ادفع أقل >> تنتقل الفرق من الرسوم بناءً على نسبة مئوية من الإعلان يتم إنفاقها مقابل رسوم بناءً على عدد الحسابات المتزامنة 3. احصل على خدمة وجودة أفضل >> تتطلب الفرق دعمًا رائعًا للعملاء. نحن نقدم دعمًا متميزًا للعملاء وأوقات استجابة فائقة السرعة. >> تحتاج الفرق إلى بيانات دقيقة وكاملة. تم تصميم محرك Cervinodata الخاص بنا لهذا الغرض.
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter عبارة عن منصة لإدارة أداء المنتج (PPM). تتيح المنصة لتجار التجزئة فهم كيفية أداء منتجاتهم الفردية طوال دورة حياة المنتج، مما يسمح لهم بزيادة هوامش ربحهم إلى الحد الأقصى من خلال اتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة. تنظر الهياكل التشغيلية المشتركة للبيع بالتجزئة (الشراء، والمشتريات، والترويج، والتسويق، والتوزيع) إلى المنتجات بشكل مختلف، وتستخدم مقاييس مختلفة لإدارة أنشطتها. نحن نرى الاحتكاك الأكبر بين التسويق وبقية المؤسسة، حيث أنه من الصعب تقسيم جهود التسويق إلى مستوى SKU، بالإضافة إلى جعل البيانات على مستوى SKU قابلة للتنفيذ في التسويق. ويؤدي هذا إلى عدم احتساب التكلفة الحقيقية للترويج في هامش المنتج، مما يؤدي إلى الإفراط في الاستثمار في المنتجات السيئة وقلة الاستثمار في المنتجات التي يحتمل أن تكون جيدة. تتغلب إدارة أداء المنتج على الصعوبات الموضحة أعلاه من خلال دمج بيانات المنتج عبر قنوات التسويق مع بيانات الأعمال حول وحدات SKU لإنشاء رؤية مجمعة لأداء المنتج الحقيقي. ويمكن استخدام ذلك لدفع جهود التسويق أو دعم قرارات العمل الحاسمة (مثل التسعير أو شراء المنتجات). تتصل منصة PPM أيضًا مباشرةً بشبكات الإعلانات. باستخدام ROI Hunter، يمكن لمسوقي التجارة الإلكترونية إنشاء وإطلاق حملات أكثر ربحية من نفس النظام الأساسي.
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush هو حل إدارة علاقات العملاء (CRM) الأكثر اكتمالاً في السوق والذي يمكّن شركات iGaming من الاستفادة من البيانات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي والألعاب لبناء علاقات قوية مع اللاعبين وتنميتها والاحتفاظ بها والتي تؤدي إلى التحويل والولاء من خلال رحلات خاصة بدورة الحياة على نطاق واسع. الكل في حل واحد موحد. يقع مقر شركتنا في دبلن، ولها مكاتب إضافية في لندن ونيويورك، وتكرس جهودها لمساعدة المشغلين في جميع أنحاء العالم في الحصول على فهم شامل لقاعدة اللاعبين لديهم، وتعزيز تجارب اللاعبين، وزيادة الاحتفاظ بهم.
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush هو حل إدارة علاقات العملاء (CRM) الأكثر اكتمالاً في السوق والذي يمكّن شركات iGaming من الاستفادة من البيانات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي والألعاب لبناء علاقات قوية مع اللاعبين وتنميتها والاحتفاظ بها والتي تؤدي إلى التحويل والولاء من خلال رحلات خاصة بدورة الحياة على نطاق واسع. الكل في حل واحد موحد. يقع مقر شركتنا في دبلن، ولها مكاتب إضافية في لندن ونيويورك، وتكرس جهودها لمساعدة المشغلين في جميع أنحاء العالم في الحصول على فهم شامل لقاعدة اللاعبين لديهم، وتعزيز تجارب اللاعبين، وزيادة الاحتفاظ بهم.
PowerChord
powerchord.com
يساعد PowerChord العلامات التجارية والشركات المصنعة التي تبيع عبر شبكات الوكلاء على تعزيز رحلة العميل من خلال الرسائل المنسقة والرؤى المستندة إلى البيانات لتحسين الإنفاق التسويقي. يتكامل برنامج PowerChord بسهولة مع مجموعة تقنيات التسويق الحالية لديك للتواصل مع العملاء على المستوى المحلي وبناء الولاء للعلامة التجارية على طول الطريق. بفضل خبرتها الواسعة في العمل مع الشركات المصنعة وشبكاتها التي تضم آلاف التجار، تتمتع PowerChord بالابتكار والحلول والدعم لإضفاء الحيوية على الأسواق المحلية. بدءًا من عمليات تكامل الأنظمة الأساسية والحلول المخصصة وحتى التدريب والتأهيل، يعرف فريق PowerChord ما يلزم لتحقيق أقصى قدر من النجاح.
Force24
force24.co.uk
قم برعاية وتنمية جمهورك باستخدام Force24، منصة أتمتة التسويق القوية التي تجعل المحادثات الهادفة تحدث على مدار 24 ساعة في اليوم.
Tactycs
tactycs.io
برنامج مدير تسويق افتراضي يساعدك على البقاء في الطليعة. امنح Tactycs بعض المعلومات الأساسية حول فريقك وتنظيمك وهدفك ومواردك واحصل على خطة تسويق كاملة وتقويم تسويقي مستمر. ما هي الأنظمة الأساسية التي يجب عليك استخدامها بالضبط وعدد مرات استخدامها. ثم يمكنك الوصول إلى جدولة وسائل التواصل الاجتماعي الكاملة ومحتوى الذكاء الاصطناعي والتحليلات لتحسين أدائك التسويقي بشكل مستمر. حاول مجانا اليوم!
fullthrottle.ai
fullthrottle.ai
يقوم ShopperSuite بتحويل زوار موقع الويب الذين لا يمكن الوصول إليهم إلى جماهير منزلية يمكن التعامل معها. معظم البرامج التحليلية تخمن فقط من أين تأتي حركة مرور الويب الخاصة بك. يستفيد ShopperSuite من التكنولوجيا الخالية من ملفات تعريف الارتباط التي تدعمها تقنية براءة الاختراع المعلقة للحصول على ملف تعريف رقمي شامل بالكامل. إنه محرك تسويق منزلي فوري يعمل دائمًا ويغمر الأسرة في رسائل تسويقية ذات معنى لسحبهم إلى أسفل مسار التحويل إلى معاملة تجارية. ShopperSuite هو حل حلقة متكامل حقًا لقياس "كل شيء" للمعاملات التجارية والقيمة المتزايدة.
Upwave
upwave.com
منصة التحليلات لإعلان العلامات التجارية نحن نعلم أن مقاييسك قصيرة المدى لا تثبت قيمة استثمار علامتك التجارية. يمنحك Upwave حلاً موحدًا عبر الوسائط لقياس إعلانات العلامات التجارية على أعلى مستوى، على المدى الطويل، اليوم. لوحات معلومات في الوقت الفعلي، يتم تحديثها يوميًا للتلفزيون الرقمي والخطي والقابل للتوجيه والتلفزيون المركزي.
Magnews
magnews.it
Magnews هو الحل الشامل لإدارة رحلة العميل وتحسين قيمة العميل، بدءًا من تعريف الإستراتيجية الشاملة وحتى الأنشطة الفردية وتنفيذ الحملة، مرورًا بتصميم الرحلة، في دورة مستمرة من القياس والتحسين. تعمل Magnews على تمكين فرق التسويق والمبيعات من العمل معًا لاكتساب العملاء وتحويلهم وتنميتهم وإشراكهم وإعادة تنشيطهم وزيادة قيمتهم بالنسبة للعلامة التجارية.
Growth Channel
growthchannel.com
تنشئ قناة النمو خططًا تسويقية مخصصة للنمو تتضمن شخصيات واضحة ومسارات تحويل واستراتيجيات نمو قائمة على البيانات. مدعوم بتقنية GPT-3.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend عبارة عن بنية أساسية قوية للإشعارات تعمل على تبسيط إشعارات منتجك من خلال نهج واجهة برمجة التطبيقات أولاً. قم بإنشاء وتسليم إشعارات المعاملات والكرونات والمشاركة على قنوات متعددة باستخدام واجهة برمجة تطبيقات إعلام واحدة. ما الذي تحصل عليه مع SuprSend؟ - دعم متعدد المستأجرين لإدارة العملاء بسهولة - إدارة القالب مع التحكم في الإصدار - صندوق الوارد داخل التطبيق لموقع الويب والتطبيق (React، Angular، JS، Flutter - المكونات المضمنة وبدون رأس) - تكامل الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني وSlack وTeams وWhatsApp والهاتف المحمول والويب - دفع الإخطارات والملخصات - توجيه الإخطارات بين قنوات متعددة - إدارة العلامة التجارية لإرسال إشعارات للمستخدمين النهائيين للعميل - إدارة تفضيلات المستخدم خارج الصندوق - الرجوع للمورد، والتبديل باستخدام التوجيه التلقائي الذكي - تشغيل الحملات أعلى مستودع البيانات - سجلات في الوقت الحقيقي، والتحليلات، وتنبيهات الفشل
Xeno
getxeno.com
Xeno عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكّن كبار تجار التجزئة والعلامات التجارية D2C من زيادة المبيعات المتكررة بنسبة 11% من خلال بناء فهم لكل عميل على حدة وإنشاء حملات تسويقية أكثر صلة عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وWhatsApp وFacebook وInstagram. يستخدم المئات من تجار التجزئة مثل Levi's وTommy Hilfiger وForever New وJack & Jones وVero Moda وForest Essentials وKama Ayurveda وTaco Bell وNando's Xeno لزيادة مبيعاتهم في التجارة الإلكترونية والمتاجر.
Seenka
seenka.com
مجموعات بيانات من المكسيك وكولومبيا والبرازيل والإكوادور وبيرو وتشيلي والأرجنتين وأوروغواي. احصل على بيانات الوسائط ذات الصلة في الوقت الفعلي لجمهور عملائك من خلال مجموعات البيانات الشاملة لدينا لفرق التسويق والبحث. نقوم بتحليل ودمج الرؤية عبر الوسائط للعلامات التجارية والكلمات الرئيسية في المحتويات والإعلانات ذات الصلة في التلفزيون والراديو والمؤثرين والوسائط عبر الإنترنت، مما يسمح باكتشاف الفرص وإنشاء عمليات التشغيل الآلي التي تحقق أداءً أعلى للحملة مع توفير التكلفة والوقت.
Slingshot
slingshotapp.io
يعمل Slingshot على تمكين عملية اتخاذ القرار المستندة إلى البيانات من خلال التحليلات في الوقت الفعلي والمتكاملة بسلاسة مع ميزات إدارة المشروع والتعاون. مع وجود محرك شامل لذكاء الأعمال في جوهره، يوفر Slingshot للمستخدمين رابطًا مباشرًا لمصادر البيانات والمنصات الخاصة بهم، مما يمكنهم من استخلاص رؤى قيمة وتحويلها إلى لوحات معلومات جذابة بصريًا يمكن مشاركتها بسهولة عبر الفرق. قم بتحويل رؤاك إلى عمل وقم بمواءمة المهام بسلاسة مع المبادرات الرئيسية من خلال إمكانات إدارة المشاريع القوية، مما يضمن التزام الجميع بالمواعيد النهائية بشفافية ووضوح. يوفر Slingshot إمكانية الوصول إلى مكتبة واسعة تضم أكثر من 75+ من المشاريع ومساحة العمل وقوالب لوحة المعلومات المعدة مسبقًا والقابلة للتخصيص، والمصممة للفرق من جميع الأحجام والصناعات والأقسام، مما يؤدي إلى تبسيط عملياتهم اليومية. ابدأ مع Slingshot اليوم!
Hubalz
hubalz.com
احصل على فهم كامل لعملائك عبر الأجهزة والأنظمة الأساسية. تمنحك Hubalz الأدوات اللازمة لفهم رحلة العميل وتحسين عائد الاستثمار التسويقي.
StoneShot
stoneshot.com
StoneShot هو مزود تكنولوجيا وخدمات تسويق رقمي متخصص في الخدمات المالية. تساعد StoneShot فرق تسويق الخدمات المالية المزدحمة على زيادة المشاركة والارتقاء بتجربة العميل مع تقليل أوجه القصور التشغيلية. تغطي التكنولوجيا الخاصة بهم أتمتة التسويق والتسويق عبر البريد الإلكتروني والترويج للأحداث وأتمتة المحتوى وتوزيع مستندات التمويل. تعمل StoneShot مع بنوك التجزئة والمؤسسات والبنوك الخاصة بدءًا من الشركات الصغيرة سريعة النمو وحتى العلامات التجارية العالمية الرائدة. تأسست شركة StoneShot في لندن عام 2001، ولديها مكاتب في لندن ونيويورك وسنغافورة وعملاء في أكثر من 25 دولة.
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