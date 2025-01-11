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برامج تحليلات التسويق - التطبيقات الأكثر شعبية - باكستان
تشتمل برامج تحليلات التسويق على أدوات وعمليات تمكن المؤسسات من تقييم مبادراتها التسويقية والإشراف عليها من خلال قياس الأداء. في جوهرها، تعمل هذه الحلول على تبسيط وتعزيز استراتيجيات وأنشطة التسويق الخاصة بالشركة. من خلال الاستفادة من برامج تحليلات التسويق، يمكن للشركات رفع عائد الاستثمار (ROI) من خلال تحديد أساليب التسويق الفعالة، مما يسمح بإجراء تعديلات في الحملات لتحقيق أقصى قدر من التحويلات والمبيعات. يأخذ هذا النوع من البرامج في الاعتبار الجهود التسويقية عبر قنوات متنوعة وجماهير مستهدفة، بما في ذلك التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات الرقمية وتحليلات الويب. يتوفر برنامج تحليلات التسويق عادةً كحل مستقل، ويدمج بيانات الحملة من خلال الاتصالات مع مجموعة تقنيات التسويق الخاصة بالشركة، بما في ذلك برامج أتمتة التسويق، وبرامج إدارة علاقات العملاء، وبرامج الإعلان الرقمي، وبرامج التحليلات الرقمية. ومع ذلك، فإن بعض منصات التسويق الشاملة، مثل بعض منتجات أتمتة التسويق، تأتي مجهزة بميزات إعداد التقارير المضمنة.
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Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة الاستخدام. ستوفر وقتًا ثمينًا وستحصل على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين وتحولهم على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في قلب كل ما يفعلونه لأن Marketing Hub تم إنشاؤه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة، يمكن للمسوقين تحقيق توافق لا مثيل له مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كان الأمر يتعلق باستراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك، وليس التعقيد. لدى HubSpot كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
SEMrush
semrush.com
Semrush هي منصة SaaS رائدة في إدارة الظهور عبر الإنترنت، والتي تمكن الشركات على مستوى العالم من تشغيل تحسين محركات البحث، والدفع لكل نقرة، والمحتوى، ووسائل التواصل الاجتماعي، والحملات البحثية التنافسية والحصول على نتائج قابلة للقياس من التسويق عبر الإنترنت. تقدم Semrush رؤى وحلول للشركات لبناء الحملات وإدارتها وقياسها عبر قنوات التسويق المختلفة. Semrush، مع أكثر من 87000 عميل يدفعون. Semrush بالأرقام: - 808 مليون ملف تعريف لنطاق سطح المكتب و32.1 مليون ملف تعريف لنطاق الهاتف المحمول - أكثر من 43 تريليون رابط خلفي وأكثر من 25 مليار عنوان URL يتم الزحف إليها يوميًا في المتوسط - أكثر من 24.3 مليار كلمة رئيسية و20 مليون فكرة لكلمة رئيسية واحدة - 30% من شركات Fortune 500 تستخدم Semrush كأداة التسويق المفضلة لديهم
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp عبارة عن منصة تسويق شاملة مصممة للشركات الصغيرة. باستخدام أدوات مثل إعداد التقارير والتحليلات، وإدارة علاقات العملاء للتسويق، وحملات البريد الإلكتروني، والنشرات الإخبارية، وإدارة المحتوى، يمكنك وضع عملائك في المركز، حتى تتمكن من التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبيق Mailchimp's Marketing & CRM للهاتف المحمول على التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع من اليوم الأول. يمكنك الوصول إلى الأدوات التي تحتاجها أينما يأخذك عملك، ويمكنك البدء في العمل خلال دقائق - دون الحاجة إلى الخبرة. مع Mailchimp، لن تفوت أبدًا أي فرصة لإجراء عملية بيع، أو جذب العملاء مرة أخرى، أو العثور على مشتركين جدد، أو مشاركة مهمة علامتك التجارية. استخدم Mailchimp من أجل: * Marketing CRM - تابع جهات الاتصال الخاصة بك باستخدام Marketing CRM من Mailchimp. ابحث عن عملاء جدد وأضفهم باستخدام أدوات استيراد جهات الاتصال، مثل الماسح الضوئي لبطاقات العمل. تتبع نمو الجمهور واعرض رؤى حول جهات الاتصال الفردية على لوحة المعلومات. افعل كل ذلك في مكان واحد - اتصل، أرسل رسالة نصية، أرسل بريدًا إلكترونيًا مباشرة من التطبيق. قم بتسجيل الملاحظات وإضافة العلامات بعد كل تفاعل لتذكر التفاصيل المهمة. * التقارير والتحليلات - ألق نظرة أعمق على أداء المبيعات والتسويق لديك. تتبع النتائج لجميع حملاتك واحصل على توصيات قابلة للتنفيذ حول كيفية التحسين. عرض التقارير والتحليلات لحملات البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة وإعلانات Facebook وInstagram ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والبطاقات البريدية. * رسائل البريد الإلكتروني والأتمتة - إنشاء وتحرير وإرسال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية والأتمتة. من خلال إعادة الإرسال بنقرة واحدة إلى رسائل البريد الإلكتروني غير الافتتاحية وإعادة استهداف المنتج، ستتمكن من إعادة جذب العملاء وزيادة المبيعات في وقت قصير. * إعلانات Facebook وInstagram - قم بصياغة الإعلانات ونشرها، وتحديد الميزانية، واستهداف مجموعة محددة. يمكنك الوصول إلى أشخاص جدد، أو إشراك جهات الاتصال الحالية، أو إعداد جماهير مخصصة، أو إعادة زوار موقع الويب. * توصيات التسويق - احصل على توصيات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تحسين التسويق الخاص بك. اعرف متى يحين وقت إعداد بريد إلكتروني لـ Abandoned Cart أو احصل على تذكير لتعيين شعار علامتك التجارية. * إدارة العلامة التجارية - قم بتحميل الصور من جهازك مباشرة إلى Mailchimp واستخدمها في جميع حملاتك.
CallRail
callrail.com
تسهل CallRail على الشركات بمختلف أحجامها تحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى عملاء أفضل. CallRail هي منصة المعلومات الرائدة التي تسهل على الشركات من جميع الأحجام التسويق بثقة. تخدم حلول CallRail أكثر من 200000 شركة حول العالم، وتساعد الشركات على تتبع وإسناد كل عميل محتمل إلى رحلتها التسويقية، والتقاط وإدارة كل مكالمة ورسالة نصية ودردشة ونموذج، واستخدام الرؤى في الوقت الفعلي لتحسين تسويقها.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل لديها"، بناءً على استبيان رضا الموظفين.
Looker
looker.com
يقوم Looker بإعادة اختراع ذكاء الأعمال للشركة الحديثة. يعمل Looker بالطريقة التي يعمل بها الويب: حيث تتيح لغة النمذجة الفريدة المستندة إلى المتصفح لأي موظف الاستفادة من عمل أفضل محللي البيانات لديك. يعمل Looker بنسبة 100% داخل قاعدة البيانات، ويستفيد من أحدث وأسرع قواعد البيانات التحليلية - للحصول على نتائج حقيقية في الوقت الفعلي.
Octane11
octane11.com
Octane11 عبارة عن منصة لتحليل البيانات والتعاون تركز على B2B والتي تربط بيانات التسويق والمبيعات واستخدام المنتج المدفوعة والمملوكة والمكتسبة لتحقيق نتائج أعمال حقيقية. نحن نساعد المؤسسات التي تعمل بنظام B2B بإيرادات تزيد عن 100 مليون دولار أمريكي لدمج البيانات وإثرائها وتحليلها عبر الفرق، ومقارنة الأداء بمعايير الصناعة. يستفيد العملاء من تصورات Octane11 المبتكرة أو يقدمون بيانات محسنة إلى أداة ذكاء الأعمال أو CDP أو CRM أو أي نقطة نهاية أخرى من اختيارهم. إن Octane11 هو حقًا الرابط المفقود في حزمة بيانات B2B التي تحول البيانات المنعزلة إلى رؤى قابلة للتنفيذ وتحسين الأداء في جزء صغير من الوقت والتكلفة.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
تعرف على كيف تصبح أكثر مرونة مع Dynamics 365، المجموعة الوحيدة من تطبيقات الأعمال الذكية التي تمكن الجميع من التكيف والابتكار.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 عبارة عن منصة لأتمتة التسويق تعتمد على البيانات والتي تمنحك رؤية 360 درجة لعملائك وتمكنك من تسريع مبيعاتك وزيادة الاحتفاظ بالعملاء إلى أقصى حد من خلال البيانات النظيفة والجماهير المقسمة والحملات الآلية المخصصة. لم يكن تحويل بيانات عملائك إلى مبيعات أسهل من أي وقت مضى.
Nielsen
nielsen.com
شركة Nielsen، والمعروفة ذاتيًا باسم شركة Nielsen، والمعروفة سابقًا باسم ACNielsen أو AC Nielsen، هي شركة أبحاث تسويق عالمية، يقع مقرها الرئيسي في جميع أنحاء العالم في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة. يقع المقر الإقليمي لأمريكا الشمالية في شيكاغو.
xiQ
xiqinc.com
تجمع منصة المبيعات والتسويق القائمة على الشخصية من xiQ بين علم الأعصاب وعلم النفس والذكاء الاصطناعي لفهم عقلية المشترين والعوامل التي تؤثر على قرارات الشراء الخاصة بهم. توفر منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا والحائزة على جوائز رؤى شخصية وذكاء شامل للحساب ومحتوى منسق في الوقت الفعلي في متناول فريقك حتى يتمكنوا من بناء الثقة وإبرام الصفقات بشكل أسرع. لقد نجح عملاؤنا من المؤسسات الكبيرة في إشراك جماهيرهم بشكل أفضل 10 مرات مقارنة بقنوات التسويق التقليدية، وتوفير آلاف الساعات من وقت البحث، وحققوا معدلات فوز قريبة أعلى بنسبة تصل إلى 24%. الإمكانات الرئيسية لمنصة xiQ المدعومة بالذكاء الاصطناعي: * رؤى تعتمد على الشخصية لدفاتر المبيعات الفردية * محتوى SmartSourced™ الذي يحفز المشاركة بمعدل 10 أضعاف * بيانات نوايا الطرف الأول والتحليلات المتقدمة لتخصيص كل تفاعل. * Instasites (مواقع صغيرة مصممة للتجارب الفردية) * ملفات تعريف شاملة شاملة للشركة تم تجميعها في ثوانٍ* مشغلات المبيعات والتنبيهات في الوقت الفعلي مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك * Outlook وSalesforce وMS Teams وتكامل الوسائط الاجتماعية تجربة xiQ في xiQinc.com.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics هي منصة التقارير الوحيدة المصممة خصيصًا لوكالات التسويق. يوفر لك النظام الأساسي سهل الاستخدام الوقت، ويحسن عمليات إعداد التقارير، ويثير إعجاب عملائك بتقارير ثاقبة ولوحات معلومات تسويقية حية وقابلة للتخصيص تعرض تأثيرك التسويقي الكامل. قم بتوصيل ومراقبة كل قناة من القنوات التسويقية لعملائك في لوحات معلومات واحدة وسلسة. تتكامل AgencyAnalytics مع أكثر من 80 منصة للتتبع وإعداد التقارير حول تحسين محركات البحث (SEO)، وPPC، وتتبع المكالمات، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، والتجارة الإلكترونية، والمحلية، والمزيد - وكلها تحمل علامة بيضاء بالكامل لوكالتك. تتضمن AgencyAnalytics أيضًا مجموعة كاملة من أدوات تحسين محركات البحث (SEO) المصممة لتبسيط وكالتك وأتمتتها. تتبع التصنيفات يوميًا، ومراقبة الروابط الخلفية، وإجراء عمليات تدقيق فنية لتحسين محركات البحث، ومواكبة المنافسة باستخدام مجموعة كاملة من أدوات تحسين محركات البحث المدمجة. سواء كنت وكالة قائمة أو بدأت للتو، تقدم AgencyAnalytics أسعارًا بسيطة ومرنة لكل مرحلة من مراحل نمو وكالتك، بدءًا من 12 دولارًا فقط لكل حملة عميل شهريًا. جربه بدون مخاطر لمدة 14 يومًا، دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان.
Albacross
albacross.com
تستخدم فرق الإيرادات في جميع أنحاء العالم بيانات النوايا الخاصة بشركة Albacross لتوليد المزيد من الفرص وزيادة الإيرادات بشكل أسرع. بدءًا من الوعي في مرحلة مبكرة وحتى اتخاذ القرار في مرحلة متأخرة، لديك كل الأفكار التي تحتاجها للكشف عن المشترين المحتملين، وإشراكهم في ما يريدون، والحصول على إشعار عندما يصبحون مستعدين للشراء. وإليك الطريقة: - زيادة إنتاجية المبيعات: حدد نية الشراء لدى الشركات التي تزور موقع الويب الخاص بك وأبلغ فريق المبيعات لديك عندما يكونون مستعدين للشراء. - إزالة التخمين من التسويق: تعرف على الحسابات التي تتفاعل مع المحتوى الخاص بك وما الذي يثير اهتمامهم أكثر. - جميع نقاط البيانات التي تحتاجها: نقوم بتتبع 3 مليارات حدث شهريًا في جميع أنحاء العالم ونقوم بتحديث نقاط البيانات على أساس أسبوعي. - الاندماج بسلاسة مع الأدوات التقنية التي تستخدمها بالفعل - إنها ليست أداة أخرى للتعلم.
RollWorks
rollworks.com
يقدم RollWorks، أحد أقسام NextRoll، للشركات الطموحة العاملة في مجال B2B من أي حجم منصة قائمة على الحسابات لمواءمة فرق التسويق والمبيعات لديها وزيادة الإيرادات بثقة. مدعومًا بالتعلم الآلي وأساس شامل لبيانات الحساب، تساعدك منصة RollWorks على تحديد حساباتك المستهدفة، وإشراكها في الإعلانات الرقمية، وتخصيص الويب، وتوقيعات البريد الإلكتروني، وأتمتة المبيعات، وأخيرًا، قياس فعالية برامجك. تعد RollWorks منصة لا غنى عنها لفرق التسويق والمبيعات الكبيرة والصغيرة التي تعتقد أن النهج القائم على الحساب هو مجرد تسويق جيد بين الشركات. ابدأ اليوم على www.rollworks.com.
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack هي منصة التحليلات والإسناد الرائدة في مجال B2B. يتصل HockeyStack بجميع منصاتك، وينظف بياناتك، ويسمح لك بقياس ما يقود خط الأنابيب وتصور رحلات المشتري. تحليلات SaaS الشاملة. HockeyStack هي أداة تحليلية SaaS تعمل على توحيد بيانات التسويق والمنتجات والإيرادات والمبيعات للكشف عن الرؤى المخفية، مثل القيمة الدائمة للحملة، أو معدل التراجع لكل قناة تسويقية. تستخدم المئات من فرق الإيرادات في شركات مثل 8x8 وActiveCampaign وCognism HockeyStack لجذب المزيد من خطوط الأنابيب وإتمام الصفقات بشكل أسرع.
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago عبارة عن منصة لمشاركة العملاء لفرق تسويق التجارة الإلكترونية المتعطشة للتأثير والذين يريدون أن يكونوا شركاء نمو إيرادات بسيطين ولكن أقوياء وموثوقين للرؤساء التنفيذيين. لقد تم بالفعل اعتماد حلولنا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من قبل أكثر من 2000 شركة متوسطة الحجم في 50 دولة، بالإضافة إلى العديد من العلامات التجارية العالمية المعروفة مثل Vodafone وLacoste وNew Balance وVictoria’s Secret. تفي شركة SALESmanago بوعدها بتعظيم نمو الإيرادات وتحسين مؤشرات الأداء الرئيسية للتجارة الإلكترونية من خلال الاستفادة من ثلاثة مبادئ: (1) العلاقة الحميمة مع العملاء لإنشاء علاقات حقيقية مع العملاء استنادًا إلى بيانات الطرف الأول والصفر؛ (2) التنفيذ الدقيق لتوفير تجربة عملاء فائقة الجودة عبر القنوات المتعددة بفضل التخصيص المفرط؛ و(3) ذكاء النمو الذي يدمج التوجيه البشري والتوجيه القائم على الذكاء الاصطناعي مما يتيح اتخاذ قرارات عملية وسريعة لتحقيق أقصى قدر من التأثير. مزيد من المعلومات: www.salesmanago.com
Dreamdata
dreamdata.io
تعمل منصة إسناد الإيرادات B2B الخاصة بـ Dreamdata على توصيل البيانات عبر مجموعتك التقنية الخاصة بالذهاب إلى السوق لتقديم رؤية غير مسبوقة لرحلة عميل B2B الخاصة بك. بدءًا من اللمسة الأولى المجهولة وحتى الفوز التام، يضع Dreamdata حدًا للتخمين ويقدم تحليلًا قابلاً للتنفيذ لما يحفز إيراداتك حقًا. باستخدام Dreamdata، يمكن لشركات B2B تشغيل نماذج إحالة مخصصة قائمة على الحسابات، والحصول على عائد النفقات الإعلانية لكل حملة إعلانية، وقياس عائد استثمار المحتوى، والنمو المعياري، والتنبؤ بالإيرادات، واتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات بشأن الجهود التي يجب توسيع نطاقها بعد ذلك.
ThoughtMetric
thoughtmetric.io
تساعد ThoughtMetric شركات التجارة الإلكترونية على حل مشكلة إسناد التسويق واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات. تم تصميم ThoughtMetric لتمكين مسوقي التجارة الإلكترونية، وهو يتكامل مع أكبر منصات التجارة الإلكترونية والتسويق حتى تتمكن من جمع البيانات وتتبع الإعلانات وتحليل الأداء بسهولة. تتبع أداء جميع قنواتك التسويقية وافهم من أين يأتي عملاؤك حقًا من خلال الإسناد المدعوم بالذكاء الاصطناعي الخاص بـ ThoughtMetric.
Leadfwd
leadfwd.com
تجمع Leadfwd بين بيانات التنقيب B2B والتواصل مع المبيعات والتسويق القائم على الحساب جنبًا إلى جنب مع قوة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. الكل في واحد منصة النمو لا يمكن وقفها.
Visitor Queue
visitorqueue.com
قائمة انتظار الزوار عبارة عن برنامج لإنشاء عملاء محتملين في مجال B2B وتخصيص مواقع الويب يهدف إلى تزويد فريق المبيعات لديك بمعلومات ثاقبة عن زوار موقع الويب الخاص بك، مع تزويدهم بتجربة موقع ويب فريدة من نوعها. من خلال خدمات جذب العملاء المحتملين، يمكنك تحديد الاسم وتفاصيل الاتصال وبيانات المستخدم الخاصة بالشركات التي تزور موقع الويب الخاص بك. لقد ولت أيام المكالمات الباردة والتخمين، فنحن نقوم بتغذية فريق المبيعات الخاص بك بالعملاء المحتملين الذين أبدوا بالفعل اهتمامًا بمنتجاتك و/أو خدماتك. مع اختفاء 98% من زوار موقع الويب من موقعك على الويب دون أن يتركوا أي أثر، ألم يحن الوقت لتكتشف هويتهم؟ تعامل مع زوار موقع الويب الخاص بك بشكل فريد من خلال ميزة تخصيص موقع الويب الجديدة لدينا. قم بتزويد الزائرين بعرض مخصص لموقع الويب الخاص بك بناءً على تفاصيل جغرافية الشركة، مثل الموقع الجغرافي أو حجم الشركة أو حتى أسمائهم. اعرض لهم دراسات الحالة وحالات الاستخدام والشهادات ذات الصلة بناءً على صفاتهم. لقد أنشأنا قائمة انتظار الزوار لأننا رأينا بشكل مباشر المجالات الواضحة للتحسين بين البرامج الحالية في السوق. لا تأخذ كلامنا على محمل الجد، جربه مجانًا اليوم!
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics هو مزود عالمي لتحليلات المحادثات يمنح المسوقين بيانات لاتخاذ قرارات استراتيجية واثقة. يعتمد أكثر من 100000 مستخدم، بما في ذلك The Washington Post وVerizon Connect وServiceMaster، على CTM لاتخاذ قرارات إعلانية تعتمد على البيانات. يتكامل CTM مع الأدوات الأساسية التي يستخدمها المسوقون يوميًا مثل إعلانات Google وAnalytics وHubspot وSalesforce وZoom وFacebook. كانت CTM واحدة من أوائل مقدمي خدمات تتبع المكالمات ولا تزال مملوكة لمؤسسيها، الزوج والزوجة، تود ولور فيشر. يتم تصنيف CallTrackingMetrics كقادة في الصناعة، سنة بعد سنة، من قبل أفضل منشورات البرمجيات مثل G2 وCapterra ويتم الاعتراف بها بانتظام لنموها وثقافتها المبتكرة.
BOSCO
askbosco.io
ASK BOSCO® عبارة عن منصة تحليلية للتسويق الرقمي مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد فرق التسويق على اتخاذ قرارات أفضل تعتمد على البيانات. توفر واجهتنا سهلة الاستخدام مصدرًا واحدًا للحقيقة، مما يمنح المسوقين رؤية فورية للأداء عبر جميع الحملات والقنوات. باستخدام التعلم الآلي المتطور، يحدد ASK BOSCO® فرصًا جديدة لتوليد المزيد من الإيرادات عبر القنوات الحالية والجديدة. كما نقدم أيضًا إمكانات التحليلات التنبؤية، مما يسمح للمسوقين بإنشاء لوحات معلومات مخصصة لإعداد التقارير والتنبؤ بالحملات المستقبلية بدقة لا مثيل لها. يقوم مؤشر ASK BOSCO® الفريد الخاص بنا بتصنيف نطاقك مقارنة بأقرب المنافسين في فئتك. يعد هذا المؤشر مقياسًا لبصمتك عبر الإنترنت ومدى فاعليتك في الاستثمار في القنوات الإعلامية المجانية والمدفوعة. كيف يعمل نظام ASK BOSCO®؟ يعمل ASK BOSCO® من خلال جمع البيانات من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك موقع الويب الخاص بك ووسائل التواصل الاجتماعي والحملات الإعلانية. يتم بعد ذلك تحليل هذه البيانات بواسطة محرك الذكاء الاصطناعي لدينا لتحديد الاتجاهات والأنماط والفرص. يستخدم ASK BOSCO® أيضًا التعلم الآلي للتنبؤ بالأداء المستقبلي. يتيح لك ذلك اتخاذ قرارات أفضل بشأن ميزانيتك التسويقية وحملاتك. ما هي فوائد استخدام ASK BOSCO®؟ هناك العديد من الفوائد لاستخدام ASK BOSCO®. فيما يلي بعض أهمها: - اتخاذ قرار أفضل: يوفر لك ASK BOSCO® البيانات والأفكار التي تحتاجها لاتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة بشأن حملاتك التسويقية. - زيادة الإيرادات: يساعدك ASK BOSCO® على تحديد الفرص الجديدة لتحقيق المزيد من الإيرادات من قنواتك الحالية والجديدة. - تحسين الكفاءة: يقوم ASK BOSCO® بأتمتة العديد من المهام المتعلقة بالتسويق الرقمي، مما يوفر وقتك حتى تتمكن من التركيز على المزيد من الأنشطة الإستراتيجية. - تكاليف منخفضة: يمكن أن يساعدك ASK BOSCO® على توفير المال في حملاتك التسويقية عن طريق تحسين ميزانيتك واستهداف حملاتك بشكل أكثر فعالية. إذا كنت تبحث عن طريقة لتحسين أدائك في مجال التسويق الرقمي، فإن ASK BOSCO® هو الحل الأمثل لك. اتصل بنا اليوم لمعرفة المزيد حول كيف يمكننا مساعدتك في تحقيق أهدافك التسويقية.
Supermetrics
supermetrics.com
جميع بياناتك التسويقية، أينما كنت في حاجة إليها. تعمل Supermetrics على تبسيط عملية تسليم البيانات من أكثر من 100 منصة مبيعات وتسويق إلى التحليلات وأدوات إعداد التقارير التي يستخدمها المسوقون لاتخاذ قرارات أفضل. باستخدام Supermetrics، يمكن للشركات تجميع البيانات المنعزلة من منصات التسويق والمبيعات، مثل Facebook Ads وGoogle Analytics وInstagram، في نظام إعداد التقارير والتحليلات والتخزين المفضل لديهم - سواء كانت أداة ذكاء الأعمال، أو جدول بيانات، أو تصورًا للبيانات أداة أو بحيرة بيانات أو مستودع بيانات. والنتيجة هي رؤى أكبر لبياناتك التسويقية، وتوفير كبير للوقت والتكلفة من خلال التخلص من النسخ/اللصق اليدوي، وتحسين الأداء التسويقي بناءً على القرارات المدعومة بالبيانات. تتيح المقاييس الفائقة للمسوقين والمحللين والمهندسين الذين يدعمونهم قضاء المزيد من الوقت في استخدام البيانات ووقت أقل في نقل البيانات. يتم استخدام Supermetrics من قبل أكثر من 700 ألف جهة تسويق في أكثر من 120 دولة، ويتم الإبلاغ عن 15% من إجمالي الإنفاق الإعلاني العالمي من خلال Supermetrics.
Lexer
lexer.io
تعمل منصة Lexer لبيانات وتجربة العملاء (CDXP) كمركز متكامل للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء المستندة إلى المعرفة. من خلال وجهة نظر غنية للعميل الواحد، والتي يتم الحفاظ عليها في الوقت الفعلي ويمكن الوصول إليها عبر جميع الأنظمة الأساسية، يمكنك فهم العملاء وإشراكهم حقًا لتحقيق النمو المربح. ستساعد خدمات الإعداد والتنفيذ والاستشارات الإستراتيجية من Lexer في سد أي فجوات في موارد فريقك لضمان اعتماد CDXP بسلاسة وناجح. منصة بيانات العملاء > من خلال واحدة من أبسط عمليات التكامل في الصناعة، ستقوم Lexer's CDP بدمج بياناتك وتنظيفها وتوحيدها وإثرائها بسهولة في عرض واحد قابل للتنفيذ للعميل. ستساعد أدواتنا وفريقنا على تعزيز معدل ذكاء عملائك من خلال التحليلات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإثراء بيانات الطرف الثالث واستطلاعات العملاء المستهدفة. التسويق > يمكّنك حل التسويق من Lexer من التعرف بسرعة على العملاء والرسائل والإبداعات والقنوات المناسبة لحملاتك التسويقية. تتيح لك أدواتنا سهلة الاستخدام، المصممة لمستخدمي الأعمال - وليس لعلماء البيانات - تنظيم حملات شديدة الاستهداف عبر كل قناة، مما يقلل الهدر ويحسن المشاركة. باستخدام الأدوات الفعالة لتتبع التغيير وقياس التأثير، يمكنك بسهولة إثبات قيمة أنشطتك التسويقية. البيع بالتجزئة > يرشد حل البيع بالتجزئة من Lexer شركاء المبيعات من خلال التفاعلات مع كل عميل لتحسين مدى ملاءمة وتأثير التجربة داخل المتجر. تسمح لك ملفات تعريف العملاء الكاملة ببناء علاقات حقيقية على نطاق واسع. من خلال الوصول إلى سجلات الشراء التفصيلية ومعلومات التفضيلات، يمكنك تخصيص تجربة العميل، والتقاط البيانات المفقودة تقليديًا، وتقديم توصيات مستنيرة حول المنتج، وتكوين أفضل الإجراءات التالية للمشاركة عالية الجودة باستمرار. الخدمة > يجمع حل خدمة Lexer جميع بيانات العملاء وصناديق البريد الوارد وسير العمل ونماذج التعليقات معًا لتمكين تفاعلات الخدمة المستنيرة والمتوافقة مع السياق بالكامل. من خلال الوصول إلى رؤى غنية حول الشخص الذي يقف وراء كل طلب خدمة، يمكن لفريقك الدخول في كل محادثة بالسياق الكامل الذي يحتاجونه لتقديم خدمة متسقة وعالية الجودة. تتيح لك أفضل الإجراءات التالية التي تم تكوينها مسبقًا للطلبات الشائعة توجيه استجابات الوكلاء وتحقيق التخصيص على نطاق واسع. نحن شركة خاصة تأسست في أستراليا ولدينا فريق يضم أكثر من 100 موظف يعملون مع أكثر من 150 علامة تجارية في أستراليا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
Roistat
roistat.com
Roistat هو نظام تحليلات تسويقية مدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يحلل جميع حملاتك الإعلانية وصولاً إلى الربح. تقوم Roistat بجمع البيانات من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بالعملاء، والقنوات الإعلانية، وموقعهم الإلكتروني. في ثوانٍ، تقوم Roistat بإنشاء تقارير وفقًا لأكثر من 40 مقياسًا للأعمال، والتي توفر تحليلات تسويقية بدءًا من كل كلمة رئيسية وحتى البيع النهائي. تحدد Roistat ما إذا كانت الشركة تجني أي أموال من حملاتها الإعلانية المدفوعة، مما يساعد في المقابل الشركات التي تستخدم Roistat على تخصيص ميزانيتها الإعلانية بشكل أكثر كفاءة وزيادة إيراداتها. تسمح Roistat بتحديد: - القنوات الإعلانية التي يأتي منها عملاؤك؛ - إحصائيات كاملة للقنوات الإعلانية حتى الكلمة الرئيسية؛ - كيفية تخصيص ميزانيتك بفعالية؛ - كيفية توفير الإعلانات مع تلقي المزيد من المبيعات؛ - جميع مراحل قمع المبيعات.
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP عبارة عن نظام أساسي لبيانات العملاء بدون تعليمات برمجية يساعد مسوقي التجارة الإلكترونية وSaaS وB2B والوكالات على تتبع بيانات عملائهم وتحديدها وتقسيمها ومزامنتها وتحليلها. تساعد المنصة المسوقين على تنظيم حملات مخصصة عبر القنوات دون الاعتماد على مطوريهم. قم بتتبع ودمج بيانات العميل التي تريدها من موقع الويب الخاص بك والتطبيق وإدارة علاقات العملاء والبريد الإلكتروني والخدمة والقنوات غير المتصلة بالإنترنت. من خلال تحليل الهوية، يمكنك تعيين المستخدمين المجهولين وأنشطتهم عبر الأنظمة الأساسية والحصول على عرض 360 درجة لعملائك. قم بإنشاء شرائح عملاء مخصصة لتشغيل الرسائل في الوقت المناسب عبر القنوات. يمكنك دمج بيانات العميل هذه ومزامنتها بسلاسة مع أدوات التسويق الحالية لديك مثل Google Analytics وGoogle Adwords وMixpanel وKissmetrics وSegment وSalesforce وPipedrive وZapier وFacebook وأكثر من 180 أداة في الوقت الفعلي. قم بدعم قراراتك التسويقية من خلال التقاط بيانات العملاء الدقيقة باستخدام CustomerLabs CDP.
Klaviyo
klaviyo.com
يعمل Klaviyo على تعزيز العلاقات الرقمية الأكثر ذكاءً من خلال منصة أتمتة تسويقية ذكية يغذيها جميع عملائك ومصممة منذ اليوم الأول لتوسيع نطاق العمل. مبني على قاعدة بيانات مرنة في الوقت الفعلي تقوم بتجميع جميع بيانات عملائك - من مجموعتك التقنية بأكملها، لأي مدة زمنية، وبتفاصيل دقيقة كاملة - يجعل Klaviyo من السهل إنشاء تجارب متطورة وشخصية بشكل لا يصدق وتقديمها وتحسينها عبر البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، وتطبيقات الهاتف المحمول، والمراجعات، والويب، والإعلانات المدفوعة، والمزيد. انضم إلى أكثر من 130 ألف عميل يدفعون باستخدام Klaviyo لزيادة التحويلات والقيمة الدائمة للعميل - والنمو وفقًا لشروطهم الخاصة. معرفة المزيد في klaviyo.com.
Iron Funnel
ironfunnel.com
Iron Funnel عبارة عن مجموعة شاملة من أدوات أتمتة التسويق المصممة لتبسيط وتعزيز جهود التسويق والمبيعات الخاصة بك. من خلال التركيز على الرؤى المستندة إلى البيانات، يتضمن نظامنا الأساسي ثلاث أدوات رئيسية: تسجيل نقاط مصدر حركة المرور، وتسجيل الاهتمام بالمنتج، وقياس مسار تحويل الويب. يقوم تقييم مصدر حركة المرور بتقييم أداء مصادر حركة المرور المدفوعة والعضوية، مما يتيح لك تخصيص ميزانية التسويق الخاصة بك بشكل فعال وزيادة عائد الاستثمار إلى أقصى حد. يقوم نظام تسجيل الاهتمام بالمنتج بتحليل سلوك المستخدم في متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك، وتعيين درجات الاهتمام لكل منتج حتى تتمكن من التركيز على العناصر الأكثر طلبًا. وأخيرًا، توفر أداة قياس مسار تحويل الويب الخاصة بنا رؤى قيمة حول سلوك زوار موقع الويب الخاص بك وموقعهم داخل مسار تحويل المبيعات، مما يمكّنك من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات والتي تعزز التحويلات والإيرادات. يعمل Iron Funnel على تبسيط عمليات التسويق والمبيعات الخاصة بك، مما يسمح لك بتسخير قوة الأتمتة وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لشركتك.
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
توفر Arena Calibrate برنامجًا شاملاً لإعداد التقارير عبر الأنظمة الأساسية مقترنًا ببيانات الخبراء ودعم ذكاء الأعمال. نحن نساعد الشركات وفرق التسويق والوكالات على الوصول إلى إمكانات الرؤية الكاملة لبيانات الإعلانات والمبيعات والبريد الإلكتروني وإدارة علاقات العملاء والويب والتحليلات. يوفر الحل تكامل بيانات ETL على مستوى المؤسسة، وتخزين البيانات القابلة للتطوير، وتصور البيانات المتوافقة مع الأعمال والمصمم لاستيعاب أي سيناريو خاص بالعمل أو بيانات العميل وتكوين التقارير الداخلية/الخارجية. يتمتع شركاؤنا براحة البال مع مديري الحسابات المخصصين وخبراء تكوين ذكاء الأعمال عند الطلب الذين يعملون كامتداد تحليلي شريك لفريقهم. ببساطة، نحن نضمن تحقيق رؤيتك المثالية في إعداد التقارير باستمرار. تحظى Arena Calibrate بثقة العلامات التجارية والوكالات، بما في ذلك Amex وGentle Dental وNational Golf Foundation وProud Moments ABA وRFPIO وEntrust وHyster-Yale وAirgap وForth. تعرف على المزيد حول Arena Calibrate أدناه: - يوفر برنامج BI الشامل والمتكامل مصدرًا واحدًا لإعداد التقارير الحقيقة عبر الإعلانات عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وتحليلات مواقع الويب، وجنرال الطلب، والتجارة الإلكترونية، وإدارة علاقات العملاء/المبيعات، ومجالات البيانات الأخرى. - تخزين بيانات قابلة للتطوير لعملك أو عملائك. - أكثر من 40 موصل توصيل وتشغيل + خطوط أنابيب بيانات آلية. - يدمج بسلاسة البيانات غير المتصلة بالإنترنت أو غيرها من البيانات التي لا يتوفر بها موصل. - مزج البيانات ومواءمتها المتقدمة عبر الأنظمة الأساسية، مع دعم تنظيف البيانات القيمة والنظافة لضمان دقة التقارير. - يسمح لك بفهم الحالة العامة لمسار التسويق الخاص بك بسرعة وزيادة التأثير على توليد العملاء المحتملين وMQLs وSQLs وCAC وROAS. - مديرو حسابات مناسبون للميزانية وخبراء تكوين ذكاء الأعمال عند الطلب الذين يعملون كامتداد ذكاء الأعمال الشريك لفريقك أو وكالتك. قم بزيارة الموقع الإلكتروني: https://www.calibrate.thearena.ai
Databox
databox.com
Databox عبارة عن منصة تحليلات أعمال سهلة الاستخدام للشركات المتنامية. فهو يتيح لك مركزية بياناتك بسهولة حتى تتمكن من عرض صحة شركتك بالكامل في مكان واحد. ومن ثم تساعدك على استخدام بياناتك لاتخاذ قرارات أفضل وتحسين أداء شركتك. لقد أخذنا جميع ميزات التحليلات القوية الموجودة عادةً في أدوات المؤسسات المعقدة وجعلناها في متناول الشركات المتنامية. أنشئ لوحات معلومات مخصصة جميلة بدون تعليمات برمجية، حتى تعرف دائمًا مستوى أدائك. قم بإنشاء تقارير تلقائية لمشاركة التحديثات ولوحات المعلومات والسياق مع فريقك أو عملائك. حدد الأهداف لكل فريق، وتتبع تقدمهم تلقائيًا. استخدم المعايير لمعرفة مدى مقارنتك بالشركات المشابهة لشركتك، وإيجاد فرص للتحسين. استخدم التوقعات للتنبؤ بالأداء المستقبلي والتخطيط بشكل أفضل الآن. ومراقبة أداء شركتك تلقائيًا من خلال البريد الإلكتروني المخصص وتحديثات Slack.
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow عبارة عن منصة لتسويق الإيرادات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتوفر حلاً موحدًا للإسناد والتنبؤ والتخطيط لمساعدة المسوقين في مجال B2B على أن يصبحوا روادًا في الإيرادات. تساعد منصة InfiniGrow فرق التسويق SaaS في B2B على الكشف عن التأثير التجاري لأي نشاط تسويقي، والتنبؤ بنتائج أي سيناريو للميزانية، وتحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية بشكل مستمر من خلال تحسين تخصيص ميزانيتهم نحو القنوات الأفضل أداءً. في المشهد التسويقي السريع اليوم، يواجه المسوقون في مجال B2B تحديات متزايدة أثناء محاولتهم جعل تسويقهم أكثر قابلية للتنبؤ به وقياسه ومدفوعًا بالإيرادات. يقوم InfiniGrow تلقائيًا بدمج وتحليل بيانات التسويق والمبيعات والبيانات المالية المباشرة الخاصة بك للكشف عن التأثير الدقيق للأعمال لأنشطتك، ويوفر رؤية واضحة وتوصيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتخصيص ميزانيتك بشكل أفضل حتى تتمكن من تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك بشكل مستمر.
WebEngage
webengage.com
WebEngage هو نظام تشغيل متكامل للاحتفاظ بالعملاء، يعمل على تبسيط مشاركة العملاء لأكثر من 800 علامة تجارية حول العالم. تتيح المنصة للشركات بناء علاقات شخصية وذات مغزى مع مستخدميها عبر القنوات الرقمية المختلفة. بفضل مجموعتها الشاملة من الأدوات والحلول، تعمل WebEngage على تمكين الشركات من فهم العملاء وإشراكهم والاحتفاظ بهم بشكل فعال. - توحيد بيانات العملاء: يمكّن WebEngage الشركات من دمج بيانات العملاء من مصادر مختلفة، مما يوفر رؤى في الوقت الفعلي ويسمح بتقسيم ديناميكي دقيق للحملات المستهدفة بناءً على سمات وسلوكيات محددة للعملاء. - رحلات متعددة القنوات: من خلال منشئ سير العمل بالسحب والإفلات البديهي في WebEngage، يمكن للشركات تصميم رحلات العملاء متعددة القنوات وأتمتتها بسلاسة، مما يضمن تجارب متسقة وشخصية عبر القنوات مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والإشعارات الفورية والمزيد. - الحملات المستهدفة: يعمل WebEngage على تمكين الشركات من أتمتة الحملات المخصصة التي يتم تشغيلها بواسطة إجراءات العملاء وأحداث الأعمال المحددة مسبقًا. وهذا يضمن التواصل في الوقت المناسب وذات الصلة لتعزيز مشاركة العملاء ومعدلات التحويل. - النماذج التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي: تعمل لوحة تحكم WebEngage Analytics على تمكين جميع المقاييس المطلوبة لتقسيم العملاء ذوي الأولوية وإشراكهم والاحتفاظ بهم، وتحويل النوافذ وتحسين عائد الاستثمار، مما يسمح للشركات بتركيز تدخلاتها وحملاتها لتحقيق أقصى قدر من التأثير وعائد استثمار أفضل. - التخصيص 1:1: يتيح WebEngage للشركات تقديم تجارب مخصصة على نطاق واسع. ومن خلال دمج نية المستخدم وتفضيلاته والبيانات الأخرى ذات الصلة، يمكن للشركات تخصيص اتصالاتها لكل عميل على حدة، وتعزيز مشاركة العملاء عبر القنوات الشاملة. ما هو أكثر من ذلك؟ تتميز منصة WebEngage بالسرعة وسهولة الدمج. متوافق مع نطاق ESP وMSP، كل ما يتطلبه الأمر هو بضع ساعات من الفريق الفني. التواجد في جميع أنحاء العالم: من خلال المقر الرئيسي في الهند، قامت WebEngage بتوسيع عملياتها على مستوى العالم من خلال مكاتب وتواجد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية.
GoSquared
gosquared.com
أول منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني المستدامة في العالم. قم بالتبديل من MailChimp لإرسال حملات بريد إلكتروني أفضل وزيادة جمهورك واستعادة الكوكب.
Accutics
accutics.com
ما هو أكوتيكس؟ Accutics عبارة عن نظام أساسي لإدارة بيانات التسويق SaaS يساعد المؤسسات على تبسيط تتبع الحملة ودمج بيانات الحملة وتقييم أداء الحملة عبر المصادر في Adobe Analytics وGoogle Analytics. الخدمات الأساسية: Accutics Standardize توحيد البيانات الوصفية للحملة وإدارتها وربطها عبر كل فريق وقناة من منصة واحدة. Accutics Connect تعرف على عائد الاستثمار التسويقي الحقيقي الخاص بك مع رؤية لا مثيل لها لتكاليف الحملة ومرات الظهور - يتم استخراجها وتحويلها وتسليمها تلقائيًا إلى نظام التقارير أو التحليلات أو منصة التخزين الخاصة بك. يتم تصنيف جميع بيانات حملتك تلقائيًا في Adobe Analytics للحصول على رؤى غنية مع تقسيم البيانات. التحقق من صحة Accutics احصل على التحقق من صحة جميع حملاتك التسويقية وفقًا للاتفاقيات والتنسيقات التي حددتها لضمان تتبعها دائمًا وفقًا لمواصفاتك.
Magnews
magnews.it
Magnews هو الحل الشامل لإدارة رحلة العميل وتحسين قيمة العميل، بدءًا من تعريف الإستراتيجية الشاملة وحتى الأنشطة الفردية وتنفيذ الحملة، مرورًا بتصميم الرحلة، في دورة مستمرة من القياس والتحسين. تعمل Magnews على تمكين فرق التسويق والمبيعات من العمل معًا لاكتساب العملاء وتحويلهم وتنميتهم وإشراكهم وإعادة تنشيطهم وزيادة قيمتهم بالنسبة للعلامة التجارية.
Growth Channel
growthchannel.com
تنشئ قناة النمو خططًا تسويقية مخصصة للنمو تتضمن شخصيات واضحة ومسارات تحويل واستراتيجيات نمو قائمة على البيانات. مدعوم بتقنية GPT-3.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend عبارة عن بنية أساسية قوية للإشعارات تعمل على تبسيط إشعارات منتجك من خلال نهج واجهة برمجة التطبيقات أولاً. قم بإنشاء وتسليم إشعارات المعاملات والكرونات والمشاركة على قنوات متعددة باستخدام واجهة برمجة تطبيقات إعلام واحدة. ما الذي تحصل عليه مع SuprSend؟ - دعم متعدد المستأجرين لإدارة العملاء بسهولة - إدارة القالب مع التحكم في الإصدار - صندوق الوارد داخل التطبيق لموقع الويب والتطبيق (React، Angular، JS، Flutter - المكونات المضمنة وبدون رأس) - تكامل الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني وSlack وTeams وWhatsApp والهاتف المحمول والويب - دفع الإخطارات والملخصات - توجيه الإخطارات بين قنوات متعددة - إدارة العلامة التجارية لإرسال إشعارات للمستخدمين النهائيين للعميل - إدارة تفضيلات المستخدم خارج الصندوق - الرجوع للمورد، والتبديل باستخدام التوجيه التلقائي الذكي - تشغيل الحملات أعلى مستودع البيانات - سجلات في الوقت الحقيقي، والتحليلات، وتنبيهات الفشل
Xeno
getxeno.com
Xeno عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكّن كبار تجار التجزئة والعلامات التجارية D2C من زيادة المبيعات المتكررة بنسبة 11% من خلال بناء فهم لكل عميل على حدة وإنشاء حملات تسويقية أكثر صلة عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وWhatsApp وFacebook وInstagram. يستخدم المئات من تجار التجزئة مثل Levi's وTommy Hilfiger وForever New وJack & Jones وVero Moda وForest Essentials وKama Ayurveda وTaco Bell وNando's Xeno لزيادة مبيعاتهم في التجارة الإلكترونية والمتاجر.
Screenful
screenful.com
Screenful هي أسهل طريقة للحصول على لوحة معلومات مرئية وتقارير حالة الفريق الآلية لإبقاء كل أصحاب المصلحة على اطلاع دائم بحالة المشروع. يتكامل Screenful مع أدوات إدارة المهام الأكثر شيوعًا مثل Jira أو Trello وGitLab وAsana، ويقوم بإنشاء تقارير ورؤى بناءً على مشاريعك ومهامك. إنها لوحة معلومات جاهزة مع الحد الأدنى من الإعداد المطلوب من المستخدم. من خلال لوحات المعلومات Screenful، يمكن للمستخدمين تتبع أشياء مثل سرعة الفريق، وأوقات المهمة/المشكلة وأوقات الدورة، والاختناقات الحالية، والحصول على عرض عالي المستوى عبر جميع مشاريعهم. اعتبرها بمثابة لوحات المعلومات في المنشطات لأداة إدارة المهام المفضلة لديك!
Force24
force24.co.uk
قم برعاية وتنمية جمهورك باستخدام Force24، منصة أتمتة التسويق القوية التي تجعل المحادثات الهادفة تحدث على مدار 24 ساعة في اليوم.
Paragone
paragone.ai
Paragone عبارة عن منصة تسويق للأداء تركز على المساحة المتنامية باستمرار لوسائل التواصل الاجتماعي المدفوعة. يعد اعتماد وتحسين استراتيجية إعلانية حقيقية عبر القنوات في كل من الشركات B2C وB2B مفتاح النجاح للمسوقين الرقميين من الجيل الجديد. نحن نساعد الشركات على تحقيق أقصى قدر من الوصول بكفاءة وتحسين الإيرادات من خلال التحليلات القابلة للتنفيذ وأدوات أتمتة الحملات التي تسمح للمستخدمين بما يلي: - ربط جميع شبكات الإعلان الاجتماعي وأدوات الإحالة وتوحيدها للحصول على عرض موحد في الوقت الفعلي - تحليل الحملات ذات الزيارات العالية والشبكات المتعددة دون أي اتصال على الإطلاق لمس جدول بيانات - مراقبة أداء الحملة وتحديد الاختناقات بسرعة - استكشاف الشبكات والجماهير والإبداعات والرسائل ذات المغزى التي تحدث فرقًا - إطلاق العنان لقوة CDP والتسويق - أتمتة بيانات إدارة علاقات العملاء عبر الإعلانات الاجتماعية - ضع الميزانية بأكملها للعمل بشكل مدروس - تحسين إيرادات التجارة الإلكترونية استنادًا إلى نماذج الإسناد المتكاملة - إبقاء الفرق على الخطة من خلال تقارير الأداء التعاونية - إبهار إدارتك وعملائك بنتائج الأداء المتميزة
Gamooga
gamooga.com
Gamooga هو حل لأتمتة التسويق يساعد الشركات الإلكترونية على تقديم إجراءات مخصصة لعملائها من خلال قنوات مختلفة مثل البريد الإلكتروني والويب والهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي والعرض.
DataMyth
datamyth.com
DataMyth هو أحد حلول إعداد التقارير المستندة إلى SaaS والذي يساعد المسوقين الرقميين على إنشاء تقارير باستخدام التحليل الآلي ورؤى الأداء كتابيًا، مما يساعد المسوقين على فهم ما ينجح وما لا ينجح. يمكن للمسوقين توفير كل الوقت الذي يقضونه في إنشاء التقارير وتحليل البيانات والحصول على التقارير في بضع ثوانٍ. مع توفير الوقت، يمكن للمسوقين الرقميين التركيز على التحسين والاستراتيجية بينما نعتني بجميع احتياجات إعداد التقارير. يعد DataMyth مثاليًا للوكالات الرقمية الصغيرة والمتوسطة والعلامات التجارية التي تتطلع إلى توفير الوقت والمال
Clickx
clickx.io
تطلق Clickx العنان للإمكانات الكاملة لشركتك. حدد الجهود التسويقية الناجحة، وافهم منافسيك بعمق، وأزل الغموض الذي يجعل جمهورك يتحول. تحسين حركة المرور وتدفق العملاء المحتملين – كل ذلك من منصة واحدة. القضاء على كل الصداع والتخمين. يوفر برنامجنا الوقت والمتاعب من خلال تبسيط ذكاءك التسويقي. ركز على ما تفعله بشكل أفضل: إدارة عملك.
Lunio
lunio.ai
النظام الأساسي الوحيد للحماية من الاحتيال عبر النقر لتغطية كل قناة استحواذ. أوقف بيانات الاحتيال المعقدة في الوقت الفعلي. يتيح لك Lunio، المدعوم بمحرك الأمن السيبراني، الاستفادة من بيانات الاحتيال الإعلاني من جميع المصادر لبناء طبقة حماية تلقائية عبر جميع القنوات. الآلاف من العلامات التجارية الرائدة مثل Nike وeBay وHugo Boss وEuropcar وM&S تختار Lunio لمساعدتهم في الإعلان بثقة. • حماية تلقائية في الوقت الفعلي عبر جميع القنوات • تقنية الكشف عن IVT الأكثر دقة • الخصوصية في جوهرنا - متوافقة تمامًا مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) • تنفيذ سريع وسهل خلال 5 دقائق، جربه مجانًا الآن!
Swydo
swydo.com
تقوم منصة Swydo سهلة الاستخدام لإعداد التقارير والمراقبة باسترداد البيانات من مصادر متعددة وإنشاء تقارير تسويقية احترافية وقابلة للتخصيص. تسمح الأداة سهلة الاستخدام للمسوقين بإنشاء تقارير (العميل) ولوحات معلومات تجمع بين مصادر البيانات الخارجية في تقرير واحد. توفر الوكالات الرقمية والعلامات التجارية وأصحاب الامتياز الوقت من خلال إنشاء تقارير ذات مظهر احترافي مع إضافة المزيد من القيمة في تحليل البيانات والحصول على رؤى قابلة للتنفيذ.
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush هو حل إدارة علاقات العملاء (CRM) الأكثر اكتمالاً في السوق والذي يمكّن شركات iGaming من الاستفادة من البيانات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي والألعاب لبناء علاقات قوية مع اللاعبين وتنميتها والاحتفاظ بها والتي تؤدي إلى التحويل والولاء من خلال رحلات خاصة بدورة الحياة على نطاق واسع. الكل في حل واحد موحد. يقع مقر شركتنا في دبلن، ولها مكاتب إضافية في لندن ونيويورك، وتكرس جهودها لمساعدة المشغلين في جميع أنحاء العالم في الحصول على فهم شامل لقاعدة اللاعبين لديهم، وتعزيز تجارب اللاعبين، وزيادة الاحتفاظ بهم.
Alpine IQ
alpineiq.com
تعمل Alpine IQ على تمكين الصناعات عالية المخاطر من خلال توفير التكنولوجيا التي تركز على العملاء لمساعدة تجار التجزئة والعلامات التجارية من جميع الأحجام على حل تحديات النمو وتحقيق الإيرادات. توفر الشركة للعملاء مجموعة الأدوات الأكثر شمولاً في الصناعة لحماية جميع العمليات داخل المتجر وعبر الإنترنت وتقسيمها والترويج لها.
StoneShot
stoneshot.com
StoneShot هو مزود تكنولوجيا وخدمات تسويق رقمي متخصص في الخدمات المالية. تساعد StoneShot فرق تسويق الخدمات المالية المزدحمة على زيادة المشاركة والارتقاء بتجربة العميل مع تقليل أوجه القصور التشغيلية. تغطي التكنولوجيا الخاصة بهم أتمتة التسويق والتسويق عبر البريد الإلكتروني والترويج للأحداث وأتمتة المحتوى وتوزيع مستندات التمويل. تعمل StoneShot مع بنوك التجزئة والمؤسسات والبنوك الخاصة بدءًا من الشركات الصغيرة سريعة النمو وحتى العلامات التجارية العالمية الرائدة. تأسست شركة StoneShot في لندن عام 2001، ولديها مكاتب في لندن ونيويورك وسنغافورة وعملاء في أكثر من 25 دولة.
Slingshot
slingshotapp.io
يعمل Slingshot على تمكين عملية اتخاذ القرار المستندة إلى البيانات من خلال التحليلات في الوقت الفعلي والمتكاملة بسلاسة مع ميزات إدارة المشروع والتعاون. مع وجود محرك شامل لذكاء الأعمال في جوهره، يوفر Slingshot للمستخدمين رابطًا مباشرًا لمصادر البيانات والمنصات الخاصة بهم، مما يمكنهم من استخلاص رؤى قيمة وتحويلها إلى لوحات معلومات جذابة بصريًا يمكن مشاركتها بسهولة عبر الفرق. قم بتحويل رؤاك إلى عمل وقم بمواءمة المهام بسلاسة مع المبادرات الرئيسية من خلال إمكانات إدارة المشاريع القوية، مما يضمن التزام الجميع بالمواعيد النهائية بشفافية ووضوح. يوفر Slingshot إمكانية الوصول إلى مكتبة واسعة تضم أكثر من 75+ من المشاريع ومساحة العمل وقوالب لوحة المعلومات المعدة مسبقًا والقابلة للتخصيص، والمصممة للفرق من جميع الأحجام والصناعات والأقسام، مما يؤدي إلى تبسيط عملياتهم اليومية. ابدأ مع Slingshot اليوم!
AgencyEasy
agencyeasy.com
AgencyEasy عبارة عن منصة تقارير قوية لوكالات التسويق الرقمي. يمكنك توفير الوقت باستخدام التقارير التلقائية، وقياس أداء المشروع، والوصول إلى التحليلات التفصيلية حول حملات تحسين محركات البحث (SEO) وPPC وSMM من خلال التكامل مع Google Analytics وFacebook والمزيد.
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch عبارة عن منصة تسويق متعددة القنوات. نحن نساعد على إشراك عملائك وتحويلهم وتحليلهم. توفر Calltouch خدمة تتبع المكالمات التي توفر كافة المعلومات حول كفاءة الإعلانات. بفضل خدمة تتبع المكالمات، يمكنك تقسيم جميع الإعلانات إلى تلك التي تزيد المبيعات وتلك التي تنفق الميزانية. يساعد تتبع المكالمات في تقييم القنوات والإعلانات التي تستحق التوسع والإعلانات الأخرى التي سيتم تعطيلها. أسعار تبدأ من 60.00 دولارًا شهريًا Standardart - تحليلات شاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة - تتبع ديناميكي وثابت للمكالمات - دفتر يومية المكالمات - وضع علامات على المكالمات - مواصفات الكلمات الرئيسية - أهداف موقع الويب وتتبع الطلبات - تقارير مفصلة ومسار المبيعات وعائد الاستثمار - منصات الإعلانات وتكامل أنظمة إدارة علاقات العملاء - دعم كامل للعملاء
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
تعتبر Neustar Localeze مزودًا موثوقًا لإدارة هوية قوائم الأعمال للبحث المحلي، حيث تساعد العلامات التجارية الوطنية والشركات المحلية على التحكم في قوائم أعمالها التجارية عبر الإنترنت وتحسين رؤيتها وتقديم معلومات أعمال محلية موثوقة وموثقة إلى شبكة واسعة من منصات البحث المحلية.
PowerChord
powerchord.com
يساعد PowerChord العلامات التجارية والشركات المصنعة التي تبيع عبر شبكات الوكلاء على تعزيز رحلة العميل من خلال الرسائل المنسقة والرؤى المستندة إلى البيانات لتحسين الإنفاق التسويقي. يتكامل برنامج PowerChord بسهولة مع مجموعة تقنيات التسويق الحالية لديك للتواصل مع العملاء على المستوى المحلي وبناء الولاء للعلامة التجارية على طول الطريق. بفضل خبرتها الواسعة في العمل مع الشركات المصنعة وشبكاتها التي تضم آلاف التجار، تتمتع PowerChord بالابتكار والحلول والدعم لإضفاء الحيوية على الأسواق المحلية. بدءًا من عمليات تكامل الأنظمة الأساسية والحلول المخصصة وحتى التدريب والتأهيل، يعرف فريق PowerChord ما يلزم لتحقيق أقصى قدر من النجاح.
deepdivr
deepdivr.io
نحن نقدم منصة قوية وسلسة لتحليلات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تجعل الأمور المعقدة بسيطة. تم تصميمه بواسطة مسوقين ذوي خبرة ليناسب احتياجات المسوقين الذين يحركهم التأثير اليوم. يستخدم عملاؤنا المنصة للحصول على نظرة عامة على جميع حملاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي عبر المنصات والأسواق والعلامات التجارية. تتيح النظرة العامة للمستخدمين مراقبة الحملات وتحسينها وتقديم تقارير إلى أصحاب المصلحة في أي وقت من الأوقات. انتظر، هناك المزيد. يتم تصور جميع البيانات بشكل جميل في لوحات المعلومات القابلة للتخصيص بحيث تناسب احتياجاتك. ليست هناك حاجة إلى التطوير، يمكنك التكامل مع منصاتك المفضلة ببضع نقرات فقط. عمليات التكامل المتاحة: Facebook، وInstagram، وLinkedIn، وSnapchat، وGoogle Analytics. عمليات التكامل القادمة: إعلانات Google، وPinterst، وTikTok، وTwitter.
Actito
actito.com
Actito هي شركة أتمتة تسويق SaaS تأسست عام 2000. في ذلك الوقت، أراد المؤسسون الثلاثة سد الفجوة بين العلامات التجارية والمستهلكين. لذلك بدأوا في بناء البرامج التي يحبها المسوقون الآن. مع Actito، يمكنك تخصيص تفاعلاتك في الثانية، مع المئات والآلاف وحتى الملايين من العملاء في جميع أنحاء العالم. تستهدف Actito الشركات المتوسطة والكبيرة التي ترغب في إدارة جميع أنشطتها التسويقية من منصة واحدة سهلة الاستخدام. يتم مركزية جميع بيانات العملاء التي تجمعها ويتم دمجها في منصة بيانات العملاء وإتاحتها لتصميم الرسائل في الوقت المناسب واستهدافها وتخصيصها من خلال قنوات التسويق الرئيسية - وهي البريد الإلكتروني والهاتف المحمول والويب. توفر Actito الامتثال الكامل لأحدث اللوائح العامة لحماية البيانات (GDPR) في أوروبا، مما يتيح للمسوقين الحرية في التركيز على بناء علاقات دائمة ومربحة مع العملاء. تدير شركة Actito عملياتها الأوروبية من مقرها الرئيسي في بلجيكا، ولديها أيضًا مكاتب في فرنسا وهولندا. Actito موجودة أيضًا في أمريكا الشمالية ولها مكتب في كندا. ويستخدم أكثر من 250 عميلاً المنصة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك ABB وFriesland Campina وBiocodex وARTE وWWF وKIA.
Hubalz
hubalz.com
احصل على فهم كامل لعملائك عبر الأجهزة والأنظمة الأساسية. تمنحك Hubalz الأدوات اللازمة لفهم رحلة العميل وتحسين عائد الاستثمار التسويقي.
NinjaCat
ninjacat.io
NinjaCat عبارة عن منصة لإدارة أداء التسويق الرقمي تساعد المسوقين على توحيد بيانات الحملة وأتمتة التقارير. نحن نعمل مع الوكالات وشركات الإعلام والعلامات التجارية. أي فريق تسويق يحتاج إلى إنتاج عروض تقديمية شاملة ومتسقة للتقارير للعملاء أو أصحاب المصلحة. تتكامل NinjaCat مع أكثر من 150 قناة تسويق رقمية حتى تتمكن من توحيد المقاييس من مصادر بيانات متعددة في مصدر واحد للحقيقة. مع NinjaCat، أصبح من الممكن الآن ترويض فوضى البيانات والتخلص من Martech Frankenstack. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: - خط بيانات يصل إلى أكثر من 150 قناة تسويقية - مستودع بيانات مُدار بالكامل - ETL - قوالب تقارير آلية - لوحات معلومات لمشاركة البيانات التفاعلية - مراقبة الميزانيات والحملات ومؤشرات الأداء الرئيسية - قابلية التوسع والأمان على مستوى المؤسسة إذا كنت تريد معرفة المزيد حول NinjaCat، توجه إلى موقعنا الإلكتروني - ninjacat.io - لإعداد العرض التوضيحي.
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter عبارة عن منصة لإدارة أداء المنتج (PPM). تتيح المنصة لتجار التجزئة فهم كيفية أداء منتجاتهم الفردية طوال دورة حياة المنتج، مما يسمح لهم بزيادة هوامش ربحهم إلى الحد الأقصى من خلال اتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة. تنظر الهياكل التشغيلية المشتركة للبيع بالتجزئة (الشراء، والمشتريات، والترويج، والتسويق، والتوزيع) إلى المنتجات بشكل مختلف، وتستخدم مقاييس مختلفة لإدارة أنشطتها. نحن نرى الاحتكاك الأكبر بين التسويق وبقية المؤسسة، حيث أنه من الصعب تقسيم جهود التسويق إلى مستوى SKU، بالإضافة إلى جعل البيانات على مستوى SKU قابلة للتنفيذ في التسويق. ويؤدي هذا إلى عدم احتساب التكلفة الحقيقية للترويج في هامش المنتج، مما يؤدي إلى الإفراط في الاستثمار في المنتجات السيئة وقلة الاستثمار في المنتجات التي يحتمل أن تكون جيدة. تتغلب إدارة أداء المنتج على الصعوبات الموضحة أعلاه من خلال دمج بيانات المنتج عبر قنوات التسويق مع بيانات الأعمال حول وحدات SKU لإنشاء رؤية مجمعة لأداء المنتج الحقيقي. ويمكن استخدام ذلك لدفع جهود التسويق أو دعم قرارات العمل الحاسمة (مثل التسعير أو شراء المنتجات). تتصل منصة PPM أيضًا مباشرةً بشبكات الإعلانات. باستخدام ROI Hunter، يمكن لمسوقي التجارة الإلكترونية إنشاء وإطلاق حملات أكثر ربحية من نفس النظام الأساسي.