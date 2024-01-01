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برامج تحليلات التسويق - التطبيقات الأكثر شعبية - هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة)
تشتمل برامج تحليلات التسويق على أدوات وعمليات تمكن المؤسسات من تقييم مبادراتها التسويقية والإشراف عليها من خلال قياس الأداء. في جوهرها، تعمل هذه الحلول على تبسيط وتعزيز استراتيجيات وأنشطة التسويق الخاصة بالشركة. من خلال الاستفادة من برامج تحليلات التسويق، يمكن للشركات رفع عائد الاستثمار (ROI) من خلال تحديد أساليب التسويق الفعالة، مما يسمح بإجراء تعديلات في الحملات لتحقيق أقصى قدر من التحويلات والمبيعات. يأخذ هذا النوع من البرامج في الاعتبار الجهود التسويقية عبر قنوات متنوعة وجماهير مستهدفة، بما في ذلك التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات الرقمية وتحليلات الويب. يتوفر برنامج تحليلات التسويق عادةً كحل مستقل، ويدمج بيانات الحملة من خلال الاتصالات مع مجموعة تقنيات التسويق الخاصة بالشركة، بما في ذلك برامج أتمتة التسويق، وبرامج إدارة علاقات العملاء، وبرامج الإعلان الرقمي، وبرامج التحليلات الرقمية. ومع ذلك، فإن بعض منصات التسويق الشاملة، مثل بعض منتجات أتمتة التسويق، تأتي مجهزة بميزات إعداد التقارير المضمنة.
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Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة ...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfo...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...
SEMrush
semrush.com
Semrush هي منصة SaaS رائدة في إدارة الظهور عبر الإنترنت، والتي تمكن الشركات على مستوى العالم من تشغيل تحسين محركات البحث، والدفع لكل نقرة، والمحتوى، ووسائل التواصل الاجتماعي، والحملات البحثية التنافسية والحصول على نتائج قابلة للقياس من التسويق عبر الإنترنت. تقدم Semrush رؤى وحلول للشركات لبناء الحمل...
CallRail
callrail.com
تسهل CallRail على الشركات بمختلف أحجامها تحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى عملاء أفضل. من خلال خدمة أكثر من 200000 شركة والتكامل مع برامج التسويق والمبيعات الرائدة، توفر تحليلاتنا التسويقية وحلول الاتصالات التجارية لدينا رؤى في الوقت الفعلي تساعد عملائنا على التسويق بثقة.
Dataslayer
dataslayer.ai
إعداد تقارير التسويق الرقمي أصبحت سهلة. قم باستيراد جميع بيانات Digital MK الخاصة بك إلى Google Sheets وData Studio ومنصات ذكاء الأعمال (Power BI وTableau وQlik وJSON) وBigQuery في ثوانٍ. أفضل بديل Supermetrics.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
تعرف على كيف تصبح أكثر مرونة مع Dynamics 365، المجموعة الوحيدة من تطبيقات الأعمال الذكية التي تمكن الجميع من التكيف والابتكار.
Klaviyo
klaviyo.com
يعمل Klaviyo على تعزيز العلاقات الرقمية الأكثر ذكاءً من خلال منصة أتمتة تسويقية ذكية يغذيها جميع عملائك ومصممة منذ اليوم الأول لتوسيع نطاق العمل. مبني على قاعدة بيانات مرنة في الوقت الفعلي تقوم بتجميع جميع بيانات عملائك - من مجموعتك التقنية بأكملها، لأي مدة زمنية، وبتفاصيل دقيقة كاملة - يجعل Klaviyo...
Looker
looker.com
يقوم Looker بإعادة اختراع ذكاء الأعمال للشركة الحديثة. يعمل Looker بالطريقة التي يعمل بها الويب: حيث تتيح لغة النمذجة الفريدة المستندة إلى المتصفح لأي موظف الاستفادة من عمل أفضل محللي البيانات لديك. يعمل Looker بنسبة 100% داخل قاعدة البيانات، ويستفيد من أحدث وأسرع قواعد البيانات التحليلية - للحصول ع...
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.
Nielsen
nielsen.com
شركة Nielsen، والمعروفة ذاتيًا باسم شركة Nielsen، والمعروفة سابقًا باسم ACNielsen أو AC Nielsen، هي شركة أبحاث تسويق عالمية، يقع مقرها الرئيسي في جميع أنحاء العالم في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة. يقع المقر الإقليمي لأمريكا الشمالية في شيكاغو.
Zoho Marketing Automation
zoho.com
برنامج أتمتة التسويق لنمو الأعمال بشكل أسرع. Zoho MarketingHub هو برنامج متكامل لأتمتة التسويق يساعدك على إدارة أنشطتك التسويقية بنجاح عبر قنوات متعددة. توليد المزيد من العملاء المحتملين، وتحويلهم إلى عملاء، والاحتفاظ بهم لفترة أطول.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics هي منصة التقارير الوحيدة المصممة خصيصًا لوكالات التسويق. يوفر لك النظام الأساسي سهل الاستخدام الوقت، ويحسن عمليات إعداد التقارير، ويثير إعجاب عملائك بتقارير ثاقبة ولوحات معلومات تسويقية حية وقابلة للتخصيص تعرض تأثيرك التسويقي الكامل. قم بتوصيل ومراقبة كل قناة من القنوات التسويقية لعم...
Funnel
funnel.io
Funnel هو مركز البيانات التسويقية الرائد المصمم لمساعدة فرق التسويق على التحكم في أدائها. يعتني Funnel بالأشياء المملة والأشياء الثقيلة، حتى تتمكن من التركيز على الأجزاء المثيرة: اكتشاف كيف يمكن تحسين تسويقك. باستخدام Funnel، يمكنك ربط البيانات من أي نظام أساسي للتسويق، وتخزينها وتنظيمها ومشاركتها م...
Whatagraph
whatagraph.com
يمتلك المسوقون مصادر تسويقية متعددة، ومئات من الحملات الجارية، والعملاء أو أصحاب المصلحة لإدارتها وتقديم التقارير إليهم. إنه صراع لربط جميع البيانات ومعالجتها واكتشاف الرؤى وإظهار عائد الاستثمار. Whatagraph عبارة عن منصة بيانات تسويقية شاملة وبديهية تعمل بسهولة على إزالة العمل اليدوي المتعلق بالبيان...
Factors.AI
factors.ai
تساعد Factors.AI المسوقين B2B SaaS على تضخيم عائد الاستثمار التسويقي، وتوفير الوقت والجهد في التحليل الروتيني، وإعطاء رؤى مهمة حول الأنشطة التسويقية التي تؤثر على خطوط الأنابيب/الإيرادات. أولاً، تجمع Factors جميع صوامع البيانات - بيانات زوار موقع الويب، وإدارة علاقات العملاء (CRM)، ومنصة الإعلانات، ...
Databox
databox.com
Databox عبارة عن منصة تحليلات أعمال سهلة الاستخدام للشركات المتنامية. فهو يتيح لك مركزية بياناتك بسهولة حتى تتمكن من عرض صحة شركتك بالكامل في مكان واحد. ومن ثم تساعدك على استخدام بياناتك لاتخاذ قرارات أفضل وتحسين أداء شركتك. لقد أخذنا جميع ميزات التحليلات القوية الموجودة عادةً في أدوات المؤسسات المع...
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard هي أداة خالية من المتاعب لإنشاء لوحات معلومات الأعمال ومشاركتها في الوقت الفعلي. تم تصميم Geckoboard لمساعدة قادة الفريق على عرض البيانات المباشرة لفريقهم وعبر مؤسستهم، ويتكامل Geckoboard مباشرة مع أكثر من 80 أداة وخدمة مختلفة لمساعدتك في سحب بياناتك والحصول على لوحة معلومات ذات مظهر احتر...
Reportei
reportei.com
أنشئ تقارير ولوحات معلومات عن وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي في 3 ثوانٍ فقط. اطلع على جميع مؤشراتك الرئيسية من Instagram وFacebook وMeta Ads وYouTube وTikTok وLinkedIn وGoogle Analytics وGoogle Ads وMailchimp وHotmart وRD Station وActive Campaign وPhoneTrack وSearch Console وGoogle My Busi...
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. * يمكّن العملاء من التفاعل مع علامتك التجارية على قنا...
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago عبارة عن منصة لمشاركة العملاء لفرق تسويق التجارة الإلكترونية المتعطشة للتأثير والذين يريدون أن يكونوا شركاء نمو إيرادات بسيطين ولكن أقوياء وموثوقين للرؤساء التنفيذيين. لقد تم بالفعل اعتماد حلولنا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من قبل أكثر من 2000 شركة متوسطة الحجم في 50 دولة، بالإضافة إلى...
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter عبارة عن منصة لإدارة أداء المنتج (PPM). تتيح المنصة لتجار التجزئة فهم كيفية أداء منتجاتهم الفردية طوال دورة حياة المنتج، مما يسمح لهم بزيادة هوامش ربحهم إلى الحد الأقصى من خلال اتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة. تنظر الهياكل التشغيلية المشتركة للبيع بالتجزئة (الشراء، والمشتريات، والترويج، و...
Vaizle
vaizle.com
Vaizle عبارة عن مجموعة تحليلات تسويقية مصممة لتمكين مديري التسويق ووكالات التسويق. فهو يساعد الشركات على تصور بيانات التحليلات التسويقية المعقدة واتخاذ قرارات مستنيرة تعتمد على البيانات. يقدم الجناح مجموعة من الميزات لوسائل التواصل الاجتماعي وتحليلات الإعلانات التي تجعل الحياة اليومية للمسوقين أسهل....
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 عبارة عن منصة لأتمتة التسويق تعتمد على البيانات والتي تمنحك رؤية 360 درجة لعملائك وتمكنك من تسريع مبيعاتك وزيادة الاحتفاظ بالعملاء إلى أقصى حد من خلال البيانات النظيفة والجماهير المقسمة والحملات الآلية المخصصة. لم يكن تحويل بيانات عملائك إلى مبيعات أسهل من أي وقت مضى.
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI عبارة عن منصة لإدارة العلامات التجارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي حيث يمكن للمسوقين إنشاء استراتيجية علامتهم التجارية واختبار الأصول الإبداعية ومراقبة أداء العلامة التجارية - كل ذلك في الوقت الفعلي. تتفاعل ProQuo مع المستهلكين يوميًا وتقيس مدى شعورهم تجاه علامتك التجارية والمنافسين والفئة. ي...
DashThis
dashthis.com
إذا كنت تبحث عن أداة لإعداد تقارير التسويق الرقمي تحتوي على الميزات التي تحتاجها فقط، ولا تحتوي على أشياء "إضافية" معقدة، فإن DashThis هو ما يناسبك! نحن نتكامل مع أكثر من 30 مصدرًا للبيانات، وبالنسبة لكل شيء آخر، يوجد مدير ملفات CSV الأنيق الذي يساعدك على إضافة أي بيانات أخرى قد ترغب في الاحتفاظ بها...
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq - أفضل برنامج لإدارة الإطلاق في العالم. إدارة جهات الاتصال والأحداث وعروض الأزياء وحملات البريد الإلكتروني وصالات العرض الرقمية وغرف الأخبار عبر الإنترنت.
Otterfish
otterfish.com
Otterfish هي أسهل طريقة لإنشاء إعلانات Facebook وإعلانات Instagram وتشغيلها. لقد صممناه خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تكافح من أجل إيجاد الوقت أو المهارات اللازمة للتسويق الرقمي، حيث يجعل Otterfish من السهل جدًا على أي شخص في فريقك تشغيل إعلانات عالية الأداء! يقدم البرنامج ميزات مثل إنشاء ال...
Supermetrics
supermetrics.com
جميع بياناتك التسويقية، أينما كنت في حاجة إليها. تعمل Supermetrics على تبسيط عملية تسليم البيانات من أكثر من 100 منصة مبيعات وتسويق إلى التحليلات وأدوات إعداد التقارير التي يستخدمها المسوقون لاتخاذ قرارات أفضل. باستخدام Supermetrics، يمكن للشركات تجميع البيانات المنعزلة من منصات التسويق والمبيعات، م...
MoEngage
moengage.com
MoEngage عبارة عن منصة لمشاركة العملاء تعتمد على الرؤى وتحظى بثقة أكثر من 1200 علامة تجارية استهلاكية عالمية مثل Ally Financial وMcAfee و7-Eleven وSamsung وFlipkart وDomino's وNestle وDeutsche Telekom وAirtel والمزيد. تستخدم العلامات التجارية الرقمية الأولى والمؤسساتية من أكثر من 35 دولة MoEngage لت...
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack هي منصة التحليلات والإسناد الرائدة في مجال B2B. يتصل HockeyStack بجميع منصاتك، وينظف بياناتك، ويسمح لك بقياس ما يقود خط الأنابيب وتصور رحلات المشتري. تحليلات SaaS الشاملة. HockeyStack هي أداة تحليلية SaaS تعمل على توحيد بيانات التسويق والمنتجات والإيرادات والمبيعات للكشف عن الرؤى المخفية...
EasyInsights
easyinsights.ai
اجمع بين تكاليف الإعلانات والنقرات، وتحليلات التطبيقات، وتحويلات موقع الويب، وبيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) للحصول على الصورة الكاملة لأدائك التسويقي. يركز الليزر على توليد الإيرادات والربحية من خلال أتمتة مهام تحويل البيانات الشاقة لتوليد الرؤى. قم بأتمتة عملية دفع بياناتك إلى أي أداة ذكاء أعما...
Mandala AI.
mandalasystem.com
Mandala Analytics هي أداة استماع ومراقبة يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت، وهي مصممة لتوفير رؤى قيمة وقابلة للتنفيذ للشركات من جميع الأنواع والأحجام. يراقب النظام باستمرار ملايين القنوات يوميًا ويلتقط مليارات الإشارات من جميع القارات واللغات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليلات الأعمال المتقدمة. توفر لك...
Metrics Watch
metricswatch.com
أداة لإعداد التقارير التسويقية عبر البريد الإلكتروني. التحليلات أو تحسين محركات البحث (SEO) أو الدفع لكل نقرة (PPC) أو التسويق عبر محرك البحث (SEM) أو تقارير ولوحات المعلومات الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي المرسلة عبر البريد الإلكتروني إلى عملائك. وهي ليست ملف PDF أو رابط!
Marketing Evolution
marketingevolution.com
نحن نمكن المسوقين من اتخاذ الإجراءات اللازمة. يساعدك Marketing Evolution على دمج جميع برامجك التسويقية ومركزيتها، مما يمكّنك من تتبع استثماراتك التسويقية عبر القنوات بدءًا من الوعي بمسار التحويل العلوي وحتى تحويلات مسار التحويل السفلي، وفهم فعالية الوسائط المتزايدة، وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية - كل...
Lexer
lexer.io
تعمل منصة Lexer لبيانات وتجربة العملاء (CDXP) كمركز متكامل للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء المستندة إلى المعرفة. من خلال وجهة نظر غنية للعميل الواحد، والتي يتم الحفاظ عليها في الوقت الفعلي ويمكن الوصول إليها عبر جميع الأنظمة الأساسية، يمكنك فهم العملاء وإشراكهم حقًا لتحقيق النمو المربح. ستساعد خدمات...
Solitics
solitics.com
Solitics عبارة عن منصة مبتكرة لمشاركة العملاء متخصصة في تنشيط الزوار وإشراك العملاء ومجموعة التحليلات الحديثة. تتيح المنصة للعلامات التجارية B2C أتمتة دورة حياة عملائها وتخصيصها وإدارتها بالكامل، وتنفيذ الرؤية الأكثر طموحًا ودفع النمو. مع الالتزام بالتنفيذ السريع (يعيش خلال 45 يومًا!) والابتكار المس...
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics هو مزود عالمي لتحليلات المحادثات يمنح المسوقين بيانات لاتخاذ قرارات استراتيجية واثقة. يعتمد أكثر من 100000 مستخدم، بما في ذلك The Washington Post وVerizon Connect وServiceMaster، على CTM لاتخاذ قرارات إعلانية تعتمد على البيانات. يتكامل CTM مع الأدوات الأساسية التي يستخدمها المسوق...
Terminus
terminusplatform.com
الطريقة القديمة لفعل الأشياء لم تعد تعمل بعد الآن. ولا يمكنك أن تتخلف عن الركب. لقد تطورت استراتيجيات B2B وتغيرت قواعد اللعبة. أنت بحاجة إلى المنصة والخبراء وأدلة اللعب التكتيكية للوصول إلى حيث يجب أن يكون عملك، خاصة مع الضغط المتزايد لتكون أكثر كفاءة مع كل دولار. Terminus هي منصة مصممة لنجاحك. فهو ...
Octane11
octane11.com
Octane11 عبارة عن منصة لتحليل البيانات والتعاون تركز على B2B والتي تربط بيانات التسويق والمبيعات واستخدام المنتج المدفوعة والمملوكة والمكتسبة لتحقيق نتائج أعمال حقيقية. نحن نساعد المؤسسات التي تعمل بنظام B2B بإيرادات تزيد عن 100 مليون دولار أمريكي لدمج البيانات وإثرائها وتحليلها عبر الفرق، ومقارنة ا...
GAannotations
gaannotations.com
قم بأتمتة التعليقات التوضيحية في Google Analytics باستخدام التعليقات التوضيحية GA، وأضف الأجزاء المفقودة إلى اللغز باستخدام التعليقات التوضيحية اليدوية أو قم بتحميل التعليقات التوضيحية المجمعة عبر واجهة برمجة التطبيقات، وCSV، والأتمتة. التعليقات التوضيحية متاحة لـ GA4 وUniversal Analytics.
Oviond
oviond.com
لوحات معلومات التسويق الرقمي والتقارير التي سيحبها عملاؤك في أقل من 5 دقائق. اعرض قيمة وكالة التسويق الخاصة بك مع تحسين عائد استثمار العميل من خلال لوحات معلومات وتقارير للتسويق الرقمي عبر القنوات مؤتمتة وقابلة للتخصيص بالكامل.
Attribution
attributionapp.com
الإسناد هو حل الإسناد متعدد اللمس الأكثر اكتمالاً وسهولة في التنفيذ. اطلع على إنفاقك وزياراتك وتحويلاتك وإيراداتك وعائد الإنفاق الإعلاني (ROAS) كل ذلك في عرض واحد بسيط. يدمج التكلفة والعلامات التلقائية لمعظم منصات الإعلانات الرئيسية بما في ذلك Facebook وGoogle وQuora وLinkedin وAdroll. عمليات تكامل ...
Woopra
woopra.com
Woopra هو أحد حلول تحليلات رحلة العملاء الذي يعيد تعريف كيفية فهم الشركات لعملائها وتحليلها وإشراكهم والاحتفاظ بهم. تم تصميم النظام الأساسي لدعم التحسين والنمو طوال دورة حياة العميل بأكملها. الاستفادة من البيانات على المستوى الفردي لتجميع تقارير التحليلات للحصول على رؤى دورة الحياة الكاملة التي تسد ...
GoSquared
gosquared.com
أول منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني المستدامة في العالم. قم بالتبديل من MailChimp لإرسال حملات بريد إلكتروني أفضل وزيادة جمهورك واستعادة الكوكب.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap هي شركة لإدارة دورة حياة العملاء والتسويق عبر الهاتف المحمول قائمة على SaaS ومقرها في ماونتن فيو، كاليفورنيا. تأسست في مايو 2013، وتوفر تحليلات تطبيقات الهاتف المحمول ومنتجات مشاركة المستخدم لأكثر من 8000 شركة بما في ذلك Sony وVodafone وCarousell وDC Comics وGo-Jek وBookMyShow وDealsPlus. ...
Nugit
nugit.co
Nugit عبارة عن منصة آلية لسرد قصص البيانات، تتجاوز لوحة المعلومات، وتساعد على تمكين الأشخاص من التدقيق في البيانات الهائلة والمعقدة للعثور على الرؤى والفرص بداخلها. Nugit قادر على تقديم هذه الرؤى من خلال سرد البيانات على نطاق واسع، لذلك يمكن فهمها على الفور.
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow هي أداة لتحليل السلوك يستخدمها أكثر من 210.000 عميل للتسويق الرقمي وتجربة المستخدم والمنتجات والشركات الناشئة والمؤسسات لتحسين تجارب مواقع الويب الخاصة بهم. مع Mouseflow، يمكنك: • معرفة ما يحدث بين نقرات الزوار من خلال مشاهدة تسجيلات الفيديو لجلساتهم. • أنشئ 6 أنواع من الخرائط الحرارية لجم...
Reeport
reeport.io
يساعد Reeport في إنشاء تقارير بيانات ذكية ومشاركتها من خلال Excel وPower Point وPDF والمزيد.
Octoboard Marketing Agency
octoboard.com
توفر وكالات التسويق الوقت وتكسب العملاء من خلال إنشاء تقارير آلية وبوابات عملاء ذات علامة بيضاء. ترسل Octoboard تقارير إلى العملاء وتستضيف بوابات العملاء ببيانات من أكثر من 50 منصة تسويق - SEO وPPC ووسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر البريد الإلكتروني وتحليلات الويب وغير ذلك الكثير. * علامة بيضاء ...
SuprSend
suprsend.com
SuprSend عبارة عن بنية أساسية قوية للإشعارات تعمل على تبسيط إشعارات منتجك من خلال نهج واجهة برمجة التطبيقات أولاً. قم بإنشاء وتسليم إشعارات المعاملات والكرونات والمشاركة على قنوات متعددة باستخدام واجهة برمجة تطبيقات إعلام واحدة. ما الذي تحصل عليه مع SuprSend؟ - دعم متعدد المستأجرين لإدارة العملاء بس...
Vertify
vertify.com
انطلاقًا من الفلسفة القائلة بأن فرق الإيرادات الرئيسية الثلاثة - المبيعات والتسويق ونجاح العملاء - يجب أن تتماشى مع العملية والتكنولوجيا، توفر Vertify برنامج أتمتة الأعمال الذي يقوم بسهولة بمزامنة بيانات العملاء وتنظيفها وتنظيمها ضمن مجموعات تكنولوجيا الإيرادات الحالية. - تحديد الاختناقات بين الفرق ...
WebEngage
webengage.com
WebEngage هو نظام تشغيل متكامل للاحتفاظ بالعملاء، يعمل على تبسيط مشاركة العملاء لأكثر من 800 علامة تجارية حول العالم. تتيح المنصة للشركات بناء علاقات شخصية وذات مغزى مع مستخدميها عبر القنوات الرقمية المختلفة. بفضل مجموعتها الشاملة من الأدوات والحلول، تعمل WebEngage على تمكين الشركات من فهم العملاء و...
Emarsys
emarsys.com
تعمل شركة Emarsys، التي أصبحت الآن إحدى شركات SAP، على تمكين قادة التسويق الرقمي وأصحاب الأعمال من خلال منصة مشاركة العملاء الوحيدة متعددة القنوات المصممة لتسريع نتائج الأعمال. من خلال المواءمة السريعة لنتائج الأعمال المرغوبة مع إستراتيجيات مشاركة العملاء متعددة القنوات التي أثبتت جدواها - والتي يتم...
xiQ
xiqinc.com
تجمع منصة المبيعات والتسويق القائمة على الشخصية من xiQ بين علم الأعصاب وعلم النفس والذكاء الاصطناعي لفهم عقلية المشترين والعوامل التي تؤثر على قرارات الشراء الخاصة بهم. توفر منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا والحائزة على جوائز رؤى شخصية وذكاء شامل للحساب ومحتوى منسق في الوقت الفعلي في متناول فريقك حت...
Act-On
act-on.com
توفر Act-On Software حلولاً تمكن المسوقين من إشراك الأهداف التسويقية في كل خطوة من دورة حياة العميل. تعمل Act-On على جعل بيانات العملاء قابلة للتنفيذ حتى يتمكن المسوقون من تحقيق أحلام كبيرة وإنشاء برامج أتمتة تسويقية ذكية وفعالة لتنمية أعمالهم وتحقيق قيمة أعلى لمدى الحياة للعملاء - كل ذلك في أسرع وق...
Improvado
improvado.io
Improvado عبارة عن منصة تحليلات تسويقية موجهة نحو المؤسسات تساعد الشركات في كل مرحلة من رحلة بيانات التسويق، بدءًا من جمعها وحتى ترجمتها إلى رؤى جاهزة للأعمال. يمكنك جمع البيانات تلقائيًا من أكثر من 500 مصدر خاص بالتسويق والمبيعات (إدارة علاقات العملاء، والإعلانات المدفوعة، ووسائل التواصل الاجتماعي،...
Platformly
platform.ly
تعد Platformly أداة قوية وسهلة الاستخدام لإدارة الأعمال وأتمتة التسويق لأصحاب الأعمال المشغولين الذين يركزون على النمو. تعمل منصة Platformly على تسهيل إحالة التسويق من خلال تتبع التفاعلات بدقة عبر الحملات والقنوات المختلفة عبر مسار التسويق بالكامل. فهو يساعدك على أن تفهم بتفاصيل لا مثيل لها الأنشطة ...
Xeno
getxeno.com
Xeno عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكّن كبار تجار التجزئة والعلامات التجارية D2C من زيادة المبيعات المتكررة بنسبة 11% من خلال بناء فهم لكل عميل على حدة وإنشاء حملات تسويقية أكثر صلة عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وWhatsApp وFacebook وInstagram. يستخد...