برنامج ذكاء حسابات التسويق - التطبيقات الأكثر شعبية

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يقوم برنامج معلومات الحساب للتسويق بتجميع بيانات العملاء المحتملين القيمة، مما يساعد المسوقين في إنشاء قائمة مستهدفة من الحسابات المتوافقة مع ملف تعريف العميل المثالي للمستخدم. يعالج تطبيق أنظمة ذكاء الحساب التسويقي أوجه القصور في استراتيجية التسويق التقليدية "الرش والصلاة". من خلال استخدام هذا البرنامج، يمكن لمؤسسات التسويق تحسين تركيزها على الحسابات التي لديها احتمالية كبيرة للتحويل، مما يقلل الوقت والموارد المالية المخصصة للعملاء المحتملين ذوي احتمالات التحويل المنخفضة. بالإضافة إلى ذلك، تدعم هذه الأدوات فرق المبيعات من خلال تقديم معلومات ثاقبة، بما في ذلك دور العميل المحتمل في التسلسل الهرمي للشركة أو قطاع الشركة الخاص بالعميل المحتمل.
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Apollo.io
apollo.io
Apollo.io هي منصة لإدارة المبيعات تساعد الفرق على تنفيذ وتحليل استراتيجيات النمو من خلال أدوات اتصال متكاملة وفلترة جهات الاتصال.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase هو منصة للعثور على معلومات حول الشركات الخاصة والعامة، بما في ذلك الاستثمارات والاتجاهات الصناعية.
ZoomInfo
zoominfo.com
زووم إنفو هو منصة لجمع البيانات وتحليلها لدعم أنشطة المبيعات والتسويق، تساعد الشركات على تحديد العملاء وتحسين استراتيجيات البيع.
Factors.AI
factors.ai
تطبيق Factors.AI يساعد المسوقين في تعزيز عائد الاستثمار، وتحليل البيانات من مصادر مختلفة لتقديم رؤى شاملة حول الأنشطة التسويقية وتأثيرها على الإيرادات.
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal هو منصة بيانات B2B توفر معلومات دقيقة حول جهات الاتصال والشركات للمسوقين وممثلي المبيعات، مع ميزات للبحث والتواصل.
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach هي أداة توفر معلومات الاتصال من قاعدة بيانات واسعة، مما يساعد المهنيين في التواصل وتوليد العملاء.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
تطبيق Brandwatch Consumer Intelligence يساعد الشركات على تحليل بيانات المستهلك من وسائل التواصل الاجتماعي لفهم جمهورها وتحسين استراتيجيات التسويق.
WASK
wask.co
WASK هو تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي يساعد المعلنين الرقميين في إدارة الحملات الإعلانية وتحسينها بدون الحاجة للمعرفة التقنية.
Octane11
octane11.com
Octane11 هو منصة لتحليل البيانات والتعاون تركز على الشركات B2B، تساعد في دمج وتحليل البيانات لتحسين الأداء وتحقيق نتائج الأعمال.
Immagnify
immagnify.com
تطبيق إيمغنفاين هو أداة ذكاء مبيعات تساعد في إنشاء قوائم العملاء المحتملين باستخدام بحث متقدم، ويتيح الوصول لمعلومات الاتصال بالمعنيين.
Terminus
terminusplatform.com
تطبيق Terminus يوفر منصة لدعم استراتيجيات B2B، بتركيز على البيانات الأساسية لتفاعل فرق العمل مع الحسابات خلال دورة حياتها.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit هي منصة لإثراء البيانات تضيف أكثر من 100 نقطة بيانات عن الشركات لمساعدتك في تحسين جهود المبيعات والتسويق.
Act-On
act-on.com
ACT-ON هي منصة لأتمتة التسويق تساعد الشركات في إدارة حملات التسويق وتحسين تفاعلات العملاء عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
Selling.com
infotelligent.com
تطبيق Selling.com هو منصة لتحليل البيانات تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوفير معلومات دقيقة عن جهات الاتصال في تطوير الأعمال والمبيعات.
Demandbase
demandbase.com
منصة Demandbase تدعم التسويق القائم على الحساب، وتوفر بيانات دقيقة لتوجيه استراتيجيات المبيعات والتسويق وتحسين الأداء.
Metadata
metadata.io
تطبيق Metadata يساعد مسوقي B2B على التخلص من العمل اليدوي المتكرر، مما يتيح لهم التركيز على الاستراتيجية والإبداع وزيادة الإيرادات.
Owler
owler.com
Owler هو تطبيق يوفر معلومات حول الشركات والمنافسين مع بيانات في الوقت الحقيقي، مما يساعد في فهم الاتجاهات السوقية وتحليل المنافسة.
SpotlerUK
spotler.co.uk
تطبيق SpotlerUK هو برنامج تسويق B2B يساعد في إدارة الحملات التسويقية وتحسين تفاعل العملاء من خلال تتبع سلوك المستخدمين وتحليل البيانات.
Common Room
commonroom.io
تطبيق Common Room يساعد في إدارة المجتمعات وتسهيل التواصل والمشاركة بين الأعضاء من خلال أدوات مخصصة لتعزيز التفاعل والتعاون.
xiQ
xiqinc.com
تطبيق xiQ يقدم منصة مبيعات وتسويق تعتمد على الذكاء الاصطناعي لفهم عقلية المشترين من خلال رؤى شخصية وتحليلات متقدمة لتعزيز التفاعل وتحسين معدلات الإغلاق.
Sopro
sopro.io
يساعد تطبيق Sopro الشركات في تحديد والتواصل مع العملاء المحتملين المؤهلين من خلال استهدافهم وبحثهم والتفاعل معهم بشكل شخصي.
Keyplay
keyplay.io
Keyplay هي أداة مخصصة لتحديد وإدارة الحسابات المثالية لفرق التسويق والمبيعات B2B، تساعد على اكتشاف وتصنيف وتتبع الحسابات بكفاءة.
Foundry
foundryco.com
Foundry هو تطبيق لتنسيق حملات التسويق والمبيعات باستخدام أدوات الإعلان المخصصة وتحليل البيانات لتحسين تجربة العميل.
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel هي منصة ذكاء تسويقي تتخصص في تحسين كفاءة خط الأنابيب من خلال تقديم معلومات دقيقة عن العملاء وبيانات الاتصال.
Influ2
influ2.com
Influ2 هو منصة إعلانات تستهدف الأفراد ضمن حسابات محددة، تتيح تتبع تفاعلهم مما يساعد فرق المبيعات في تحسين استراتيجياتهم.
FullContact
fullcontact.com
FullContact هو تطبيق لإدارة معلومات الاتصال، يوفر تخزينًا مركزيًا وتحديثًا لمزامنة البيانات عبر أجهزة متعددة.
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics هو برنامج B2B لتحديد زوار الموقع المجهولين وتوفير معلومات الاتصال لتعزيز توليد العملاء وزيادة فعالية المبيعات.
Red Flag Alert
redflagalert.com
تطبيق Red Flag Alert يوفر بيانات حية لتقييم مخاطر الأعمال وموثوقية الائتمان، مما يساعد الشركات في اتخاذ قرارات مستنيرة في الوقت الفعلي.
Enlyft
enlyft.com
تساعد Enlyft فرق المبيعات والتسويق B2B في تحديد الشركات المناسبة وتواصلها وتحويلها لعملاء من خلال البيانات العميقة والذكاء الاصطناعي.
Ocean.io
ocean.io
Ocean.io هو منصة ذكاء توفر بيانات عملاء لفرق المبيعات والتسويق B2B، وتقدم عناوين بريد إلكتروني وأرقام هواتف للأشخاص المناسبين في الشركات المناسبة.
Versium
versium.com
تعمل تطبيق Versium على تحسين استهداف التسويق من خلال جمع وتحليل بيانات العملاء من قنوات متعددة، مما يساعد الشركات في فهم جمهورها بشكل أفضل.
Visitor Queue
visitorqueue.com
تعد قائمة انتظار الزوار أداة لتوليد العملاء المحتملين، توفر معلومات عن زوار المواقع لتخصيص تجاربهم وتحسين استراتيجيات التسويق والمبيعات.
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
تطبيق AdDaptive Intelligence يوفر أدوات التسويق القائم على الحسابات وتحليل البيانات للتمكين من استهداف العملاء في الإعلانات الرقمية.
UpLead
uplead.com
UpLead هي منصة لتحليل بيانات جهات الاتصال B2B تساعد الشركات في تحسين جهود التسويق والمبيعات من خلال توفير معلومات دقيقة ومتنوعة.
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs منصة لتحليل بيانات المبيعات والتكنولوجيا، تساعد الشركات على تحديد العملاء المستهدفين وتحسين استراتيجيات المبيعات.
Ramper
ramper.com.br
رامبر هو منصة متكاملة للتسويق والمبيعات B2B تساعد الشركات في توليد العملاء المحتملين وزيادة المبيعات من خلال دمج الاستهداف والتسويق وإدارة علاقات العملاء.
RollWorks
rollworks.com
RollWorks هي منصة تسويقية تعتمد على الحساب تساعد الشركات في تحديد حسابات مستهدفة ومشاركتها وتحليل الأداء لزيادة الإيرادات.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace هو منصة بيانات تتيح دمج مصادر البيانات لتحديد الأهداف التسويقية وتحسين تفاعل العملاء في الوقت الفعلي.
LeadGenius
leadgenius.com
تستخدم تطبيق LeadGenius الذكاء الاصطناعي والبحث البشري لتسهيل توليد العملاء وتفاعلات المبيعات لشركات B2B.
Cognism
cognism.com
Cognism هو تطبيق يوفر بيانات دقيقة للشركات للتواصل مع العملاء المستهدفين، مع التركيز على الامتثال لبيانات الناتج المحلي الإجمالي وCCPA.
LoneScale
lonescale.com
تساعد تطبيق LoneScale فرق الإيرادات في تحديد المشترين المحتملين وتحسين العمليات البيعية والتسويقية. يركز على أتمتة البيانات لزيادة المبيعات والكفاءة.
Bombora
bombora.com
تساعد منصة Bombora الشركات في تحديد العملاء المحتملين عن طريق تحليل نواياهم البحثية، مما يعزز استراتيجيات التسويق والمبيعات.
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata هو منصة B2B للبحث عن جهات الاتصال التجارية، تقدم أكثر من 100 مليون جهة اتصال مع دقة قدرها 95%، وتدعم تصدير البيانات والتكامل مع أنظمة CRM.
Intentsify
intentsify.io
تطبيق Intentsify يوفر معلومات دقيقة عن نوايا الشراء للشركات، ويساعد في تحديد الشركات المهتمة ومن ثم التفاعل معها بشكل فعّال.
Toplyne
toplyne.io
تطبيق Toplyne هو منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ لفرق المبيعات والتسويق، تساعد في تحديد العملاء المحتملين وتحسين استراتيجيات المبيعات.
Brandwatch Influence
brandwatch.com
تطبيق Brandwatch Influence يتيح إدارة تسويق المؤثرين من خلال اكتشاف المؤثرين، إدارة الحملات، وتحليل الأداء في منصة واحدة.
6sense
6sense.com
تطبيق 6sense هو منصة تسويق تعتمد على الحسابات تساعد الشركات في تحديد وإشراك الحسابات المستهدفة باستخدام الذكاء الاصطناعي والإ analytics.
HG Insights
hginsights.com
HG Insights يوفر رؤى تقنية شاملة حول تكنولوجيا الشركات، مما يساعد المؤسسات على تحسين استراتيجيات التسويق والمبيعات من خلال بيانات دقيقة.
SmallWorld
smallworld.ai
تطبيق SmallWorld يساعد الشركات في زيادة الإيرادات وتقليل تكاليف اكتساب العملاء عبر توفير وصول أسرع إلى العملاء المستهدفين من خلال مقدّمات دافئة.
MadKudu
madkudu.com
MadKudu هو تطبيق يهدف إلى تحسين إدارة العملاء المتوقعين في شركات B2B من خلال تحليل البيانات وتخصيص استراتيجيات المبيعات.
RelPro
relpro.com
RelPro هو تطبيق يوفر أدوات للبحث عن العملاء المحتملين وإدارة العلاقات المهنية، مما يساعد المتخصصين في تطوير الأعمال والمبيعات.
BuzzBoard
buzzboard.ai
BuzzBoard هي منصة مساعد مبيعات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقدم محتوى مخصص وتحليل لتحديد الحسابات المستهدفة وتعزيز فرص التحويل.
Recotap
recotap.com
ريكوتاب هو منصة تسويق تعتمد على الذكاء الاصطناعي تساعد الشركات في تنفيذ حملات مستهدفة للانخراط مع العملاء المعنيين.
Revmonk
revmonk.io
Revmonk هو منصة أتمتة تسويق B2B مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تساعد الفرق في تحسين الحملات التسويقية وإدارة البيانات وتحسين معدلات التحويل.
Madison Logic
madisonlogic.com
تساعد تطبيق Madison Logic الشركات على تحديد حسابات العملاء المحتملة والتفاعل معها، وتحسين استراتيجيات التسويق وتحليل البيانات لتعزيز المبيعات.
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