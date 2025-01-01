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برنامج ذكاء حسابات التسويق
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برنامج ذكاء حسابات التسويق - التطبيقات الأكثر شعبية

يقوم برنامج معلومات الحساب للتسويق بتجميع بيانات العملاء المحتملين القيمة، مما يساعد المسوقين في إنشاء قائمة مستهدفة من الحسابات المتوافقة مع ملف تعريف العميل المثالي للمستخدم. يعالج تطبيق أنظمة ذكاء الحساب التسويقي أوجه القصور في استراتيجية التسويق التقليدية "الرش والصلاة". من خلال استخدام هذا البرنامج، يمكن لمؤسسات التسويق تحسين تركيزها على الحسابات التي لديها احتمالية كبيرة للتحويل، مما يقلل الوقت والموارد المالية المخصصة للعملاء المحتملين ذوي احتمالات التحويل المنخفضة. بالإضافة إلى ذلك، تدعم هذه الأدوات فرق المبيعات من خلال تقديم معلومات ثاقبة، بما في ذلك دور العميل المحتمل في التسلسل الهرمي للشركة أو قطاع الشركة الخاص بالعميل المحتمل.

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Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io هي منصة لإدارة المبيعات تساعد الفرق على تنفيذ وتحليل استراتيجيات النمو من خلال أدوات اتصال متكاملة وفلترة جهات الاتصال.

Crunchbase

Crunchbase

crunchbase.com

Crunchbase هو منصة للعثور على معلومات حول الشركات الخاصة والعامة، بما في ذلك الاستثمارات والاتجاهات الصناعية.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

زووم إنفو هو منصة لجمع البيانات وتحليلها لدعم أنشطة المبيعات والتسويق، تساعد الشركات على تحديد العملاء وتحسين استراتيجيات البيع.

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

تطبيق Factors.AI يساعد المسوقين في تعزيز عائد الاستثمار، وتحليل البيانات من مصادر مختلفة لتقديم رؤى شاملة حول الأنشطة التسويقية وتأثيرها على الإيرادات.

AroundDeal

AroundDeal

arounddeal.com

AroundDeal هو منصة بيانات B2B توفر معلومات دقيقة حول جهات الاتصال والشركات للمسوقين وممثلي المبيعات، مع ميزات للبحث والتواصل.

RocketReach

RocketReach

rocketreach.co

RocketReach هي أداة توفر معلومات الاتصال من قاعدة بيانات واسعة، مما يساعد المهنيين في التواصل وتوليد العملاء.

Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

brandwatch.com

تطبيق Brandwatch Consumer Intelligence يساعد الشركات على تحليل بيانات المستهلك من وسائل التواصل الاجتماعي لفهم جمهورها وتحسين استراتيجيات التسويق.

WASK

WASK

wask.co

WASK هو تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي يساعد المعلنين الرقميين في إدارة الحملات الإعلانية وتحسينها بدون الحاجة للمعرفة التقنية.

Octane11

Octane11

octane11.com

Octane11 هو منصة لتحليل البيانات والتعاون تركز على الشركات B2B، تساعد في دمج وتحليل البيانات لتحسين الأداء وتحقيق نتائج الأعمال.

Immagnify

Immagnify

immagnify.com

تطبيق إيمغنفاين هو أداة ذكاء مبيعات تساعد في إنشاء قوائم العملاء المحتملين باستخدام بحث متقدم، ويتيح الوصول لمعلومات الاتصال بالمعنيين.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

تطبيق Terminus يوفر منصة لدعم استراتيجيات B2B، بتركيز على البيانات الأساسية لتفاعل فرق العمل مع الحسابات خلال دورة حياتها.

Clearbit

Clearbit

clearbit.com

Clearbit هي منصة لإثراء البيانات تضيف أكثر من 100 نقطة بيانات عن الشركات لمساعدتك في تحسين جهود المبيعات والتسويق.

Act-On

Act-On

act-on.com

ACT-ON هي منصة لأتمتة التسويق تساعد الشركات في إدارة حملات التسويق وتحسين تفاعلات العملاء عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

Selling.com

Selling.com

infotelligent.com

تطبيق Selling.com هو منصة لتحليل البيانات تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوفير معلومات دقيقة عن جهات الاتصال في تطوير الأعمال والمبيعات.

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

منصة Demandbase تدعم التسويق القائم على الحساب، وتوفر بيانات دقيقة لتوجيه استراتيجيات المبيعات والتسويق وتحسين الأداء.

Metadata

Metadata

metadata.io

تطبيق Metadata يساعد مسوقي B2B على التخلص من العمل اليدوي المتكرر، مما يتيح لهم التركيز على الاستراتيجية والإبداع وزيادة الإيرادات.

Owler

Owler

owler.com

Owler هو تطبيق يوفر معلومات حول الشركات والمنافسين مع بيانات في الوقت الحقيقي، مما يساعد في فهم الاتجاهات السوقية وتحليل المنافسة.

SpotlerUK

SpotlerUK

spotler.co.uk

تطبيق SpotlerUK هو برنامج تسويق B2B يساعد في إدارة الحملات التسويقية وتحسين تفاعل العملاء من خلال تتبع سلوك المستخدمين وتحليل البيانات.

Common Room

Common Room

commonroom.io

تطبيق Common Room يساعد في إدارة المجتمعات وتسهيل التواصل والمشاركة بين الأعضاء من خلال أدوات مخصصة لتعزيز التفاعل والتعاون.

xiQ

xiQ

xiqinc.com

تطبيق xiQ يقدم منصة مبيعات وتسويق تعتمد على الذكاء الاصطناعي لفهم عقلية المشترين من خلال رؤى شخصية وتحليلات متقدمة لتعزيز التفاعل وتحسين معدلات الإغلاق.

Sopro

Sopro

sopro.io

يساعد تطبيق Sopro الشركات في تحديد والتواصل مع العملاء المحتملين المؤهلين من خلال استهدافهم وبحثهم والتفاعل معهم بشكل شخصي.

Keyplay

Keyplay

keyplay.io

Keyplay هي أداة مخصصة لتحديد وإدارة الحسابات المثالية لفرق التسويق والمبيعات B2B، تساعد على اكتشاف وتصنيف وتتبع الحسابات بكفاءة.

Foundry

Foundry

foundryco.com

Foundry هو تطبيق لتنسيق حملات التسويق والمبيعات باستخدام أدوات الإعلان المخصصة وتحليل البيانات لتحسين تجربة العميل.

SalesIntel

SalesIntel

salesintel.io

SalesIntel هي منصة ذكاء تسويقي تتخصص في تحسين كفاءة خط الأنابيب من خلال تقديم معلومات دقيقة عن العملاء وبيانات الاتصال.

Influ2

Influ2

influ2.com

Influ2 هو منصة إعلانات تستهدف الأفراد ضمن حسابات محددة، تتيح تتبع تفاعلهم مما يساعد فرق المبيعات في تحسين استراتيجياتهم.

FullContact

FullContact

fullcontact.com

FullContact هو تطبيق لإدارة معلومات الاتصال، يوفر تخزينًا مركزيًا وتحديثًا لمزامنة البيانات عبر أجهزة متعددة.

Lead Forensics

Lead Forensics

leadforensics.com

Lead Forensics هو برنامج B2B لتحديد زوار الموقع المجهولين وتوفير معلومات الاتصال لتعزيز توليد العملاء وزيادة فعالية المبيعات.

Red Flag Alert

Red Flag Alert

redflagalert.com

تطبيق Red Flag Alert يوفر بيانات حية لتقييم مخاطر الأعمال وموثوقية الائتمان، مما يساعد الشركات في اتخاذ قرارات مستنيرة في الوقت الفعلي.

Enlyft

Enlyft

enlyft.com

تساعد Enlyft فرق المبيعات والتسويق B2B في تحديد الشركات المناسبة وتواصلها وتحويلها لعملاء من خلال البيانات العميقة والذكاء الاصطناعي.

Ocean.io

Ocean.io

ocean.io

Ocean.io هو منصة ذكاء توفر بيانات عملاء لفرق المبيعات والتسويق B2B، وتقدم عناوين بريد إلكتروني وأرقام هواتف للأشخاص المناسبين في الشركات المناسبة.

Versium

Versium

versium.com

تعمل تطبيق Versium على تحسين استهداف التسويق من خلال جمع وتحليل بيانات العملاء من قنوات متعددة، مما يساعد الشركات في فهم جمهورها بشكل أفضل.

Visitor Queue

Visitor Queue

visitorqueue.com

تعد قائمة انتظار الزوار أداة لتوليد العملاء المحتملين، توفر معلومات عن زوار المواقع لتخصيص تجاربهم وتحسين استراتيجيات التسويق والمبيعات.

AdDaptive Intelligence

AdDaptive Intelligence

addaptive.com

تطبيق AdDaptive Intelligence يوفر أدوات التسويق القائم على الحسابات وتحليل البيانات للتمكين من استهداف العملاء في الإعلانات الرقمية.

UpLead

UpLead

uplead.com

UpLead هي منصة لتحليل بيانات جهات الاتصال B2B تساعد الشركات في تحسين جهود التسويق والمبيعات من خلال توفير معلومات دقيقة ومتنوعة.

OceanFrogs

OceanFrogs

oceanfrogs.com

OceanFrogs منصة لتحليل بيانات المبيعات والتكنولوجيا، تساعد الشركات على تحديد العملاء المستهدفين وتحسين استراتيجيات المبيعات.

Ramper

Ramper

ramper.com.br

رامبر هو منصة متكاملة للتسويق والمبيعات B2B تساعد الشركات في توليد العملاء المحتملين وزيادة المبيعات من خلال دمج الاستهداف والتسويق وإدارة علاقات العملاء.

RollWorks

RollWorks

rollworks.com

RollWorks هي منصة تسويقية تعتمد على الحساب تساعد الشركات في تحديد حسابات مستهدفة ومشاركتها وتحليل الأداء لزيادة الإيرادات.

Leadspace

Leadspace

leadspace.com

Leadspace هو منصة بيانات تتيح دمج مصادر البيانات لتحديد الأهداف التسويقية وتحسين تفاعل العملاء في الوقت الفعلي.

LeadGenius

LeadGenius

leadgenius.com

تستخدم تطبيق LeadGenius الذكاء الاصطناعي والبحث البشري لتسهيل توليد العملاء وتفاعلات المبيعات لشركات B2B.

Cognism

Cognism

cognism.com

Cognism هو تطبيق يوفر بيانات دقيقة للشركات للتواصل مع العملاء المستهدفين، مع التركيز على الامتثال لبيانات الناتج المحلي الإجمالي وCCPA.

LoneScale

LoneScale

lonescale.com

تساعد تطبيق LoneScale فرق الإيرادات في تحديد المشترين المحتملين وتحسين العمليات البيعية والتسويقية. يركز على أتمتة البيانات لزيادة المبيعات والكفاءة.

Bombora

Bombora

bombora.com

تساعد منصة Bombora الشركات في تحديد العملاء المحتملين عن طريق تحليل نواياهم البحثية، مما يعزز استراتيجيات التسويق والمبيعات.

Bookyourdata

Bookyourdata

bookyourdata.com

Bookyourdata هو منصة B2B للبحث عن جهات الاتصال التجارية، تقدم أكثر من 100 مليون جهة اتصال مع دقة قدرها 95%، وتدعم تصدير البيانات والتكامل مع أنظمة CRM.

Intentsify

Intentsify

intentsify.io

تطبيق Intentsify يوفر معلومات دقيقة عن نوايا الشراء للشركات، ويساعد في تحديد الشركات المهتمة ومن ثم التفاعل معها بشكل فعّال.

Toplyne

Toplyne

toplyne.io

تطبيق Toplyne هو منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ لفرق المبيعات والتسويق، تساعد في تحديد العملاء المحتملين وتحسين استراتيجيات المبيعات.

Brandwatch Influence

Brandwatch Influence

brandwatch.com

تطبيق Brandwatch Influence يتيح إدارة تسويق المؤثرين من خلال اكتشاف المؤثرين، إدارة الحملات، وتحليل الأداء في منصة واحدة.

6sense

6sense

6sense.com

تطبيق 6sense هو منصة تسويق تعتمد على الحسابات تساعد الشركات في تحديد وإشراك الحسابات المستهدفة باستخدام الذكاء الاصطناعي والإ analytics.

HG Insights

HG Insights

hginsights.com

HG Insights يوفر رؤى تقنية شاملة حول تكنولوجيا الشركات، مما يساعد المؤسسات على تحسين استراتيجيات التسويق والمبيعات من خلال بيانات دقيقة.

SmallWorld

SmallWorld

smallworld.ai

تطبيق SmallWorld يساعد الشركات في زيادة الإيرادات وتقليل تكاليف اكتساب العملاء عبر توفير وصول أسرع إلى العملاء المستهدفين من خلال مقدّمات دافئة.

MadKudu

MadKudu

madkudu.com

MadKudu هو تطبيق يهدف إلى تحسين إدارة العملاء المتوقعين في شركات B2B من خلال تحليل البيانات وتخصيص استراتيجيات المبيعات.

RelPro

RelPro

relpro.com

RelPro هو تطبيق يوفر أدوات للبحث عن العملاء المحتملين وإدارة العلاقات المهنية، مما يساعد المتخصصين في تطوير الأعمال والمبيعات.

BuzzBoard

BuzzBoard

buzzboard.ai

BuzzBoard هي منصة مساعد مبيعات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقدم محتوى مخصص وتحليل لتحديد الحسابات المستهدفة وتعزيز فرص التحويل.

Recotap

Recotap

recotap.com

ريكوتاب هو منصة تسويق تعتمد على الذكاء الاصطناعي تساعد الشركات في تنفيذ حملات مستهدفة للانخراط مع العملاء المعنيين.

Revmonk

Revmonk

revmonk.io

Revmonk هو منصة أتمتة تسويق B2B مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تساعد الفرق في تحسين الحملات التسويقية وإدارة البيانات وتحسين معدلات التحويل.

Madison Logic

Madison Logic

madisonlogic.com

تساعد تطبيق Madison Logic الشركات على تحديد حسابات العملاء المحتملة والتفاعل معها، وتحسين استراتيجيات التسويق وتحليل البيانات لتعزيز المبيعات.

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