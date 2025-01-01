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برنامج ذكاء حسابات التسويق - التطبيقات الأكثر شعبية - ناورو
يقوم برنامج معلومات الحساب للتسويق بتجميع بيانات العملاء المحتملين القيمة، مما يساعد المسوقين في إنشاء قائمة مستهدفة من الحسابات المتوافقة مع ملف تعريف العميل المثالي للمستخدم. يعالج تطبيق أنظمة ذكاء الحساب التسويقي أوجه القصور في استراتيجية التسويق التقليدية "الرش والصلاة". من خلال استخدام هذا البرنامج، يمكن لمؤسسات التسويق تحسين تركيزها على الحسابات التي لديها احتمالية كبيرة للتحويل، مما يقلل الوقت والموارد المالية المخصصة للعملاء المحتملين ذوي احتمالات التحويل المنخفضة. بالإضافة إلى ذلك، تدعم هذه الأدوات فرق المبيعات من خلال تقديم معلومات ثاقبة، بما في ذلك دور العميل المحتمل في التسلسل الهرمي للشركة أو قطاع الشركة الخاص بالعميل المحتمل.
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Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase عبارة عن منصة للعثور على المعلومات التجارية حول الشركات الخاصة والعامة. تتضمن معلومات Crunchbase معلومات عن الاستثمارات والتمويل، والأعضاء المؤسسين والأفراد في المناصب القيادية، وعمليات الدمج والاستحواذ، والأخبار، واتجاهات الصناعة. تم إنشاء موقع Crunchbase في الأصل لتتبع الشركات الناشئة،...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS هي منصة حديثة للذهاب إلى السوق لشركات B2B. لدينا أكبر قاعدة بيانات وأكثرها دقة وأكثرها تحديثًا للرؤى والذكاء وبيانات نية الشراء حول الشركات وجهات الاتصال. نحن نضع أدوات إضافية فوق تلك المعلومات الذكية - مثل ذكاء المحادثة (Chorus)، ومشاركة المبيعات (Engage)، وتنسيق البيانات (RingLead...
Factors.AI
factors.ai
تساعد Factors.AI المسوقين B2B SaaS على تضخيم عائد الاستثمار التسويقي، وتوفير الوقت والجهد في التحليل الروتيني، وإعطاء رؤى مهمة حول الأنشطة التسويقية التي تؤثر على خطوط الأنابيب/الإيرادات. أولاً، تجمع Factors جميع صوامع البيانات - بيانات زوار موقع الويب، وإدارة علاقات العملاء (CRM)، ومنصة الإعلانات، ...
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch هي شركة استخبارات رقمية للمستهلك يقع مقرها الرئيسي في برايتون، إنجلترا. تبيع Brandwatch ستة منتجات مختلفة: Consumer Research، وAudiences، وVizia، وQriously، وReviews، وBuzzSumo. يعد Brandwatch Consumer Research "تطبيقًا ذاتي الخدمة" أو برنامجًا كخدمة، يعمل على أرشفة بيانات الوسائط الاجتما...
RocketReach
rocketreach.co
تثق أكثر من 18 مليون شركة حول العالم في RocketReach، بما في ذلك Apple وDisney وGoogle وAmazon وFacebook و95% من S&P 500. باستخدام RocketReach، يمكنك إنشاء قوائم جهات الاتصال والشركات باستخدام أكبر قاعدة بيانات وأكثرها دقة في العالم. رسائل البريد الإلكتروني والاتصال المباشر. قم بحل مجموعة واسعة من اح...
WASK
wask.co
اسكت؛ برنامج قائم على الذكاء الاصطناعي مصمم لنقل إعلاناتك الرقمية إلى أعلى مستويات الجودة. WASK هو منتج SaaS يركز على مساعدة المعلنين الرقميين على إدارة حملاتهم بنجاح أكبر والحصول على نتائج أفضل دون معرفة تقنية. يساعد WASK المعلنين على تحسين حملاتهم تلقائيًا للحصول على المزيد العملاء والمستخدمين، وق...
AroundDeal
arounddeal.com
منصة ذكاء بيانات B2B العالمية تأسست في عام 2020، RoundDeal معروفة عالميًا كمنصة رائدة لذكاء بيانات B2B في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC)، ويثق بها أكثر من 100000 عميل ومستخدم حول العالم. تتضمن قاعدة بياناتنا أكثر من 120 مليون جهة اتصال و30 مليون شركة، مما يوفر بيانات شاملة ودقيقة مثل رسائل البريد ...
Octane11
octane11.com
Octane11 عبارة عن منصة لتحليل البيانات والتعاون تركز على B2B والتي تربط بيانات التسويق والمبيعات واستخدام المنتج المدفوعة والمملوكة والمكتسبة لتحقيق نتائج أعمال حقيقية. نحن نساعد المؤسسات التي تعمل بنظام B2B بإيرادات تزيد عن 100 مليون دولار أمريكي لدمج البيانات وإثرائها وتحليلها عبر الفرق، ومقارنة ا...
Terminus
terminusplatform.com
الطريقة القديمة لفعل الأشياء لم تعد تعمل بعد الآن. ولا يمكنك أن تتخلف عن الركب. لقد تطورت استراتيجيات B2B وتغيرت قواعد اللعبة. أنت بحاجة إلى المنصة والخبراء وأدلة اللعب التكتيكية للوصول إلى حيث يجب أن يكون عملك، خاصة مع الضغط المتزايد لتكون أكثر كفاءة مع كل دولار. Terminus هي منصة مصممة لنجاحك. فهو ...
Immagnify
immagnify.com
Immagnify هي أداة ذكاء مبيعات تسمح لك بإنشاء قوائم للعملاء المحتملين بناءً على إمكانيات البحث المتقدمة مثل التقنيات المستخدمة والممارسات الشائعة بالإضافة إلى العديد من عوامل التصفية الأخرى مثل الموقع وحجم الشركة والصناعة وما إلى ذلك. بمجرد إنشاء قوائمك، يمكنك الوصول إلى معلومات الاتصال (البريد الإلك...
Clearbit
clearbit.com
يقوم Clearbit Enrichment على الفور بإلحاق أكثر من 100 نقطة بيانات عن الشركة وتقنياتها وموظفيها بكل سجل تمتلكه - حتى تتمكن من تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء عاجلاً. وإليك الطريقة: • يتكامل بسلاسة مع Salesforce وMarketo وHubSpot وPardot وSegment والمزيد لأتمتة سير العمل وتحسينه. • التوقف عن فقدان ا...
FullContact
fullcontact.com
شركة FullContact Inc. هي شركة تكنولوجيا مملوكة للقطاع الخاص توفر مجموعة من منتجات البرمجيات المستندة إلى السحابة للشركات والمطورين والعلامات التجارية. ينصب تركيزهم الرئيسي على تحليل الهوية الآمن للخصوصية وتكامل واجهة برمجة التطبيقات في الوقت الفعلي. تتضمن مجموعة عروضهم منتجات مثل Enrich، التي تستخدم...
Demandbase
demandbase.com
تساعد منصة Demandbase One Smarter GTM™ الفرق على تحقيق أهداف الإيرادات بموارد أقل. فهو يستخدم ذكاء الحساب، وهو عبارة عن رؤية غنية وموثوقة على مستوى الحساب، لمساعدتك في تنسيق تحركات المبيعات والتسويق وإضفاء الصلة على كل مرحلة من رحلة الشراء بين الشركات. ستحصل على لوح زجاجي واحد يربط كل مصدر من مصادر ...
Metadata
metadata.io
تعمل البيانات الوصفية على التخلص من العمل اليدوي والمتكرر حتى يتمكن المسوقون في مجال B2B من التركيز أخيرًا على الإستراتيجية والإبداع وزيادة الإيرادات.
Act-On
act-on.com
توفر Act-On Software حلولاً تمكن المسوقين من إشراك الأهداف التسويقية في كل خطوة من دورة حياة العميل. تعمل Act-On على جعل بيانات العملاء قابلة للتنفيذ حتى يتمكن المسوقون من تحقيق أحلام كبيرة وإنشاء برامج أتمتة تسويقية ذكية وفعالة لتنمية أعمالهم وتحقيق قيمة أعلى لمدى الحياة للعملاء - كل ذلك في أسرع وق...
Selling.com
infotelligent.com
Infotelligent عبارة عن منصة لذكاء الاتصال قائمة على B2B ومتجذرة في التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. نحن ندعم خطوط أنابيب التسويق والمبيعات بإشارات نوايا متعددة المصادر، وتفاصيل دقيقة للهاتف المحمول، وجهات اتصال تم التحقق منها في الوقت الفعلي، ونمذجة شبيهة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ورؤى لا مثيل لها من...
Owler
owler.com
Owler عبارة عن منصة لذكاء الأعمال تضم أكثر من 5 ملايين مستخدم توفر معلومات حول العملاء المحتملين والحسابات والعملاء الرئيسيين. يمكنك الوصول بسهولة إلى البيانات في الوقت الفعلي من أكثر من 15 مليون شركة خاصة وعامة حتى تتمكن من البقاء في صدارة المنافسة من خلال تحديثات فورية عن الشركات في جميع الصناعات!...
SpotlerUK
spotler.co.uk
استكمال برامج التسويق الواردة والصادرة B2B. التأكد من أن فرق التسويق والمبيعات لديك تحصل على المزيد من العملاء المحتملين من حركة مرور موقع الويب، وتحويل المزيد من الزوار إلى MQLs وتشغيل حملات تسويقية كاملة.
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel عبارة عن نظام أساسي لمعلومات السوق يساعد فرق التسويق والمبيعات وعمليات الإيرادات على تحقيق ما يصل إلى 5 أضعاف تحسين كفاءة خطوط الأنابيب من خلال: - تحديد عملائك المثاليين (ICP) من بين 22 مليون حساب تم تحديدها بواسطة 300 مليون تقنية فريدة تثبيت نقاط البيانات. - إظهار الحسابات التي تنشط في ا...
Leadspace
leadspace.com
Leadspace هي شركة علوم بيانات برمجيات كخدمة (SaaS) توفر منصة بيانات العملاء B2B. تعمل منتجات الشركة على توحيد مصادر البيانات المتعددة ومصادر الطرف الأول والثالث من وسائل التواصل الاجتماعي وقواعد بيانات الاتصال وأنظمة إدارة علاقات العملاء ومنصات أتمتة التسويق.
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics هو برنامج B2B لتوليد الرصاص المشحون بشاحن توربيني. حدد زوار موقعك المجهولين، وتفاصيل الاتصال، وقم بزيادة خط أنابيب المبيعات لديك."
Sopro
sopro.io
تساعد Sopro الشركات على تحديد العملاء المحتملين المؤهلين والتعامل معهم. يقوم خبراؤنا باستهداف العملاء المحتملين والبحث عنهم وإشراكهم نيابة عن فريق المبيعات الخاص بك. يتم إشراك العملاء المحتملين على أساس 1 إلى 1 من خلال مقدمات محادثة مخصصة، مصممة لتتدفق بشكل طبيعي إلى خط أنابيب المبيعات الخاص بك. نحن...
Keyplay
keyplay.io
اختيار الحساب لفرق GTM الطموحة. إذا كنت تفعل أي شيء يعتمد على الحساب، فأنت بحاجة إلى الحسابات الصحيحة. يساعدك Keyplay في العثور على حساباتك المثالية واختيارها وتتبعها بدقة. على عكس منصات ABM المعقدة والمكلفة، يمكنك البدء باستخدام Keyplay مجانًا والتكامل مع Salesforce أو HubSpot CRM في دقائق. يساعدك ...
xiQ
xiqinc.com
تجمع منصة المبيعات والتسويق القائمة على الشخصية من xiQ بين علم الأعصاب وعلم النفس والذكاء الاصطناعي لفهم عقلية المشترين والعوامل التي تؤثر على قرارات الشراء الخاصة بهم. توفر منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا والحائزة على جوائز رؤى شخصية وذكاء شامل للحساب ومحتوى منسق في الوقت الفعلي في متناول فريقك حت...
Foundry
foundryco.com
تقوم منصة Foundry's Account-Based Marketing (ABM) بتنسيق حملات التسويق والمبيعات في كل مرحلة من مراحل رحلة الشراء. في منصة واحدة، يجمع Foundry ABM بين ميزات الإعلان المستند إلى الحساب وتخصيص الويب وتنشيط المبيعات لتنسيق الحملات عبر قنوات متعددة. تعمل أدوات الحملة والتحليلات هذه على محرك نية الشراء ا...
Influ2
influ2.com
اجعل الإعلانات جزءًا أساسيًا من محادثة المبيعات. Influ2 عبارة عن منصة إعلانية تعتمد على الأشخاص وتسمح لك بالوصول إلى أشخاص محددين ضمن الحسابات المستهدفة ومعرفة من يتفاعل مع إعلاناتك. ادفع المحتوى ذي الصلة إلى صانعي القرار الرئيسيين، وتتبع النية على مستوى جهة الاتصال، وامنح المبيعات السياق الذي تحتاج...
Cognism
cognism.com
Cognism هي شركة رائدة في مجال استخبارات المبيعات الدولية، حيث تضع معيارًا جديدًا لجودة البيانات والامتثال، وهي موثوقة من قبل أكثر من 1000 فريق إيرادات في جميع أنحاء العالم. تساعد Cognism الشركات على التواصل مع العملاء المحتملين الذين يحلمون بها من خلال توفير معلومات اتصال متميزة ومعلومات عن الشركة و...
Common Room
commonroom.io
تساعدك الغرفة المشتركة على بناء منتجات أفضل وتعميق العلاقات والنمو بشكل أسرع.
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs عبارة عن منصة لاستخبارات المبيعات تسمح لك بالذهاب إلى السوق خلال أسبوع أو أقل. بيانات النوايا، وتتبع استخدام التكنولوجيا، والتسجيل الرئيسي للسماح للمسوقين/المبيعات B2B بمعرفة السوق التي يمكن التعامل معها. تفخر شركة OceanFrogs بتقديم البيانات الدولية (آسيا والمحيط الهادئ، واليابان، والهند،...
LeadGenius
leadgenius.com
يستخدم LeadGenius التعلم الآلي وشبكة عالمية من الباحثين البشريين لمساعدة فرق المبيعات والتسويق B2B على توسيع نطاق عملياتهم الخارجية. تستخدم الشركات الأسرع نموًا في العالم LeadGenius للعثور على العملاء الدائمين والتواصل معهم. تقدم LeadGenius 3 خدمات أساسية لفرق المبيعات والتسويق B2B والتي يمكن استخدا...
Ocean.io
ocean.io
نظام أساسي لبيانات التنقيب أكثر ذكاءً يوفر لك عملاء محتملين ذوي جودة أعلى بمقدار 5 أضعاف لتحقيق نمو أسرع وأكثر كفاءة للإيرادات. توفر Ocean.io لفرق المبيعات والتسويق B2B رسائل بريد إلكتروني وأرقام هواتف للأشخاص المناسبين في الشركات المناسبة.
Versium
versium.com
Versium هي شركة تكنولوجيا بيانات تمكن المسوقين من تحديد العملاء المحتملين المثاليين وفهمهم والوصول إليهم بشكل أفضل عبر نقاط اتصال رقمية وقنوات تسويقية متعددة. يعمل محرك تحليل الهوية والرؤى الرائد في الصناعة من Versium على تشغيل مجموعة من الحلول التي تساعد المسوقين على تحسين مدى وصولهم إلى حد كبير بم...
Enlyft
enlyft.com
تساعد Enlyft فرق المبيعات والتسويق B2B في العثور على الشركات التي من المرجح أن تشتري منتجاتها وتحديد أولوياتها وإشراكها وتحويلها من خلال الذكاء الاصطناعي المخصص وبيانات الحسابات الخاصة العميقة. نحن نمكنك من اكتشاف أفضل الحسابات الملائمة بين عشرات الملايين من الشركات في جميع أنحاء العالم من خلال استه...
UpLead
uplead.com
UpLead عبارة عن منصة للتنقيب عن B2B توفر بيانات الشركة واتصالات B2B بأعلى جودة. تشمل الميزات: التحقق من البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي، وجهات الاتصال العالمية في أكثر من 200 دولة، وأكثر من 50 معيار بحث، وتتبع التكنولوجيا، والتسويق القائم على الحساب، وذكاء المنافسين، وذكاء نمط البريد الإلكتروني، و...
HG Insights
hginsights.com
HG Insights هي الهيئة المتخصصة في مجال ذكاء التكنولوجيا، حيث تقدم رؤى الانتقال إلى السوق المستندة إلى البيانات إلى 90% من شركات التكنولوجيا المدرجة في قائمة Fortune 100 B2B. إن الذكاء التكنولوجي الخاص بنا - رؤى دقيقة حول عمليات تركيب تكنولوجيا المعلومات، والإنفاق، والتعاقد، والنوايا، مقترنة باستخدام...
Ramper
ramper.com.br
منصة التسويق والمبيعات الكاملة الوحيدة B2B يساعد Ramper شركتك على جذب المزيد من العملاء المحتملين وإشراكهم، وتحويلهم إلى مبيعات وزيادة الإيرادات من خلال منصة تدمج التنقيب (الصادر)، والتسويق (الوارد)، ومبيعات B2B (CRM).
LoneScale
lonescale.com
يساعد LoneScale فرق الإيرادات على إنشاء وإغلاق المزيد من خطوط الأنابيب من خلال تقديم المشترين المحتملين. بالنسبة للمبيعات، يقوم LoneScale بأتمتة نية المبيعات على نطاق واسع في إدارة علاقات العملاء (CRM) لتوفير خطوط أنابيب مؤهلة ونقاط بيع كل يوم حتى يحجز المندوبون المزيد من الاجتماعات ويحققون المزيد م...
Visitor Queue
visitorqueue.com
قائمة انتظار الزوار عبارة عن برنامج لإنشاء عملاء محتملين في مجال B2B وتخصيص مواقع الويب يهدف إلى تزويد فريق المبيعات لديك بمعلومات ثاقبة عن زوار موقع الويب الخاص بك، مع تزويدهم بتجربة موقع ويب فريدة من نوعها. من خلال خدمات جذب العملاء المحتملين، يمكنك تحديد الاسم وتفاصيل الاتصال وبيانات المستخدم الخ...
RollWorks
rollworks.com
يقدم RollWorks، أحد أقسام NextRoll، للشركات الطموحة العاملة في مجال B2B من أي حجم منصة قائمة على الحسابات لمواءمة فرق التسويق والمبيعات لديها وزيادة الإيرادات بثقة. مدعومًا بالتعلم الآلي وأساس شامل لبيانات الحساب، تساعدك منصة RollWorks على تحديد حساباتك المستهدفة، وإشراكها في الإعلانات الرقمية، وتخص...
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence هي المزود الرائد للتسويق القائم على الحساب والاستخبارات B2B. تجمع منصتنا التكنولوجية بين قوة البيانات الضخمة وأتمتة الإعلانات لمساعدة المسوقين في مجال B2B على تحديد عملائهم المثاليين والوصول إليهم وإشراكهم. من خلال تحليل مليارات نقاط البيانات في الوقت الفعلي، نحن قادرون على رب...
Bombora
bombora.com
يحدد عرض Bombora الشركات التي تبحث حاليًا عن المواضيع وكثافة تلك الجهود. ويقوم بتسجيل هذه الإشارات لمساعدة فرق المبيعات والتسويق على تحديد أولويات الحسابات المستهدفة، وتخصيص محادثاتهم معهم، وتحسين جهود التسويق. تقدم Bombora أعظم قيمة للمؤسسات التي تضم أكثر من 100 موظف.
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata هي أول منصة في العالم للتنقيب عن الأعمال B2B بنظام الدفع الفوري مع أكثر من 100 مليون جهة اتصال مباشرة B2B مع ضمان دقة بنسبة 95% وتقدم خدمات لأكثر من 20000 عميل منذ عام 2015. منصتنا المبتكرة والقوية تخدم جهات الاتصال التجارية قوائم لعملائها من أكثر من 200 دولة مع أكثر من 50 معيار بحث، وت...
Red Flag Alert
redflagalert.com
Red Flag Alert هي وكالة بيانات أعمال مملوكة بشكل مستقل ووكالة مرجعية ائتمانية ومنصة محسنة لمكافحة غسيل الأموال توفر بيانات حية عن مخاطر الأعمال التي تتيح اتخاذ القرار في الوقت الفعلي. تم إنشاء Red Flag Alert داخل أكبر شركة إعسار في المملكة المتحدة، Begbies Traynor. تم تصميمه بواسطة Begbies لتحديد مخ...
Intentsify
intentsify.io
ما الذي نفعله؟ توفر Intentsify للمؤسسات التي تتعامل مع الشركات معلومات أكثر دقة وشمولاً عن نوايا المشتري في السوق اليوم، بالإضافة إلى حلول للعمل بناءً على تلك المعلومات. كيف نفعل ذلك: من خلال تقديم وتفعيل بيانات النوايا الدقيقة الخاصة بالجيل التالي، تحدد منصة تنشيط الذكاء من Intentsify الشركات التي ...
Toplyne
toplyne.io
Toplyne عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي تنبؤية مصممة لفرق المبيعات والتسويق. تستخدم المنصة بيانات العملاء لبناء نماذج تنبؤية تساعد الشركات على تحديد آفاق العملاء الجدد، وتوسيع المبيعات، والبيع المتبادل، وتحديد العملاء المعرضين للخطر. تشمل الميزات الرئيسية تسجيل الرصاص بالذكاء الاصطناعي، وتسجيل MQL في ال...
Brandwatch Influence
brandwatch.com
إدارة كل ما تبذلونه من التسويق المؤثر في مكان واحد. اكتشف الأشخاص المؤثرين، وتعامل مع العلاقات، وأدر الحملات، كل ذلك في حل واحد شامل.
MadKudu
madkudu.com
تعمل تقنية ذكاء أتمتة الإيرادات من MadKudu على التركيز على فرق الإيرادات من خلال التنبؤ بالإجراءات الصحيحة المدرة للإيرادات وتحديد أولوياتها. من خلال أتمتة سير العمل الرئيسي، وتحديد أولويات الإشارات القابلة للتنفيذ، والعمل حيث تتواجد فرقك بالفعل، يمكنك إطلاق العنان لفرق الإيرادات لديك للتركيز بشكل ك...
RelPro
relpro.com
تقدم RelPro مزيجًا فريدًا من التنقيب الذكي والعملاء المحتملين ذوي الجودة والذكاء المستهدف لمحترفي المبيعات والتسويق وتطوير الأعمال. نقوم بتحليل بيانات أكثر من 150 مليون من صانعي القرار و7 ملايين شركة من مصادر موثوقة وشبكات اجتماعية وشبكة الإنترنت. من خلال حلول SaaS وخدمات البيانات، تمكن RelPro المؤس...
BuzzBoard
buzzboard.ai
توفر BuzzBoard منصة مساعد مبيعات رقمية تعمل بالذكاء الاصطناعي لجعل مندوبي المبيعات أكثر ثقة وأكثر نجاحًا من خلال محتوى بيع مخصص للغاية عبر أنواع الوسائط.
Recotap
recotap.com
Recotap عبارة عن منصة ABM من الجيل التالي تعمل بالذكاء الاصطناعي وتساعد المسوقين في مجال B2B على تشغيل حملات مشاركة مستهدفة وشخصية قائمة على الحساب، على نطاق واسع. يعد Recotap هو الأنسب للشركات الناشئة والمؤسسات التي تسعى إلى تحسين أدائها التسويقي. مع Recotap، يصل حل الإعلانات المستند إلى الحساب إلى...
Revmonk
revmonk.io
Revmonk عبارة عن منصة لأتمتة التسويق B2B مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يحتوي على عدد من الميزات التي قد تكون مفيدة جدًا لفرق التسويق والمبيعات، بما في ذلك: - تحديد حركة مرور الويب العضوية والمدفوعة: يمكن أن يساعد ذلك الفرق على فهم القنوات التي تجذب أكبر عدد من الزيارات إلى موقع الويب الخاص بهم، وتحديد ا...
6sense
6sense.com
أعد اختراع الطريقة التي تقوم بها شركتك بإنشاء وإدارة وتحويل خط الأنابيب إلى إيرادات. يكشف برنامج ABM الخاص بنا عن رؤى حول الإيرادات تؤدي إلى مسارات عالية الجودة، مما يزيل التخمين ويزود فريق الإيرادات لديك بالبيانات والرؤية التي يحتاجها.
Madison Logic
madisonlogic.com
يعمل Madison Logic على تمكين الشركات الأكبر والأسرع نموًا من تحويل أفضل حساباتها بشكل أسرع من خلال البحث عن الأعضاء الأكثر تأثيرًا في لجنة الشراء والمشاركة معهم طوال رحلة العميل. تتيح منصة ML، وهي منصة عالمية متعددة القنوات لتنشيط وقياس وسائط ABM، للمسوقين داخل مؤسسات المؤسسة الاستفادة من بيانات الم...
SmallWorld
smallworld.ai
تساعد SmallWorld الشركات على تسريع الإيرادات وتقليل تكلفة اكتساب العملاء من خلال توفير وصول أسرع إلى العملاء المحتملين المستهدفين من خلال المقدمات الدافئة.