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برنامج ذكاء حسابات التسويق - التطبيقات الأكثر شعبية - بيلاروس
يقوم برنامج معلومات الحساب للتسويق بتجميع بيانات العملاء المحتملين القيمة، مما يساعد المسوقين في إنشاء قائمة مستهدفة من الحسابات المتوافقة مع ملف تعريف العميل المثالي للمستخدم. إن تطبيق أنظمة ذكاء الحساب التسويقي يعالج أوجه القصور في استراتيجية التسويق التقليدية "الرش والصلاة". من خلال استخدام هذا البرنامج، يمكن لمؤسسات التسويق تحسين تركيزها على الحسابات التي لديها احتمالية كبيرة للتحويل، مما يقلل الوقت والموارد المالية المخصصة للعملاء المحتملين ذوي احتمالات التحويل المنخفضة. بالإضافة إلى ذلك، تدعم هذه الأدوات فرق المبيعات من خلال تقديم معلومات ثاقبة، بما في ذلك دور العميل المحتمل في التسلسل الهرمي للشركة أو قطاع الشركة الخاص بالعميل المحتمل.
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Recotap
recotap.com
Recotap عبارة عن منصة ABM من الجيل التالي تعمل بالذكاء الاصطناعي وتساعد المسوقين في مجال B2B على تشغيل حملات مشاركة مستهدفة وشخصية قائمة على الحساب، على نطاق واسع. يعد Recotap هو الأنسب للشركات الناشئة والمؤسسات التي تسعى إلى تحسين أدائها التسويقي. مع حل الإعلان القائم على حساب Recotap، يصل إلى عدد ...
Revmonk
revmonk.io
Revmonk عبارة عن منصة لأتمتة التسويق B2B مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يحتوي على عدد من الميزات التي قد تكون مفيدة جدًا لفرق التسويق والمبيعات، بما في ذلك: - تحديد حركة مرور الويب العضوية والمدفوعة: يمكن أن يساعد ذلك الفرق على فهم القنوات التي تجذب أكبر عدد من الزيارات إلى موقع الويب الخاص بهم، وتحديد ا...
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، وهو يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase عبارة عن منصة للعثور على المعلومات التجارية حول الشركات الخاصة والعامة. تتضمن معلومات Crunchbase معلومات عن الاستثمارات والتمويل، والأعضاء المؤسسين والأفراد في المناصب القيادية، وعمليات الدمج والاستحواذ، والأخبار، واتجاهات الصناعة. تم إنشاء موقع Crunchbase في الأصل لتتبع الشركات الناشئة،...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai عبارة عن منصة تحليلات تسويقية وإسناد شاملة ومتكاملة عبر صوامع البيانات لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ ومتوافقة مع الخصوصية ومدعومة بالذكاء الاصطناعي. حاول الآن!
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch هي شركة استخبارات رقمية للمستهلك يقع مقرها الرئيسي في برايتون، إنجلترا. تبيع Brandwatch ستة منتجات مختلفة: Consumer Research، وAudiences، وVizia، وQriously، وReviews، وBuzzSumo. يعد Brandwatch Consumer Research "تطبيقًا ذاتي الخدمة" أو برنامجًا كخدمة، يعمل على أرشفة بيانات الوسائط الاجتما...
RocketReach
rocketreach.co
اتصالك من الدرجة الأولى بأي محترف. تواصل مباشرة مع صناع القرار المناسبين، باستخدام أكبر وأدق قاعدة بيانات في العالم لرسائل البريد الإلكتروني والاتصال المباشر.
WASK
wask.co
WASK هي أداة تسويق رقمية تتيح لك إدارة إعلانات Facebook وInstagram وGoogle في مكان واحد وبميزات ذكية.
AroundDeal
arounddeal.com
اعمل أقل، أنجز أكثر، مبيعات أعلى. يمكنك العثور على المزيد من جهات الاتصال B2B، وإثراء السجلات والتحقق منها، والتفاعل مع سير العمل التلقائي، وإغلاق المزيد من الصفقات، كل ذلك في منصة RoundDeal. عزز نمو أعمالك في جميع أنحاء العالم.
Terminus
terminusplatform.com
يتيح لك Terminus تسليم رسائل مخصصة إلى الجماهير المناسبة بغض النظر عن مكان وجودهم.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit هو محرك البيانات التسويقية لجميع تفاعلات عملائك. افهم عملائك بعمق، وحدد الآفاق المستقبلية، وقم بتخصيص كل تفاعل تسويقي ومبيعاتي.
FullContact
fullcontact.com
شركة FullContact Inc. هي شركة تكنولوجيا مملوكة للقطاع الخاص توفر مجموعة من منتجات البرمجيات المستندة إلى السحابة للشركات والمطورين والعلامات التجارية. ينصب تركيزهم الرئيسي على تحليل الهوية الآمن للخصوصية وتكامل واجهة برمجة التطبيقات في الوقت الفعلي. تتضمن مجموعة عروضهم منتجات مثل Enrich، التي تستخدم...
Octane11
octane11.com
Octane11 عبارة عن منصة لتحليل البيانات والتعاون تركز على B2B والتي تربط بيانات التسويق والمبيعات واستخدام المنتج المدفوعة والمملوكة والمكتسبة لتحقيق نتائج أعمال حقيقية. نحن نساعد المؤسسات التي تعمل بنظام B2B بإيرادات تزيد عن 100 مليون دولار أمريكي لدمج البيانات وإثرائها وتحليلها عبر الفرق، ومقارنة ا...
Immagnify
immagnify.com
يوفر لك Imagnify وصولاً سهلاً إلى ملايين الشركات والمهنيين عبر البريد الإلكتروني والهاتف وقنوات التواصل الاجتماعي لمساعدة شركتك على النمو بشكل أسرع.
Demandbase
demandbase.com
برنامج ABM الرائد للشركات المتوسطة في السوق والشركات التي تعمل في مجال B2B. تعرف على المزيد حول شركة التسويق الحقيقية القائمة على الحساب الشامل.
Metadata
metadata.io
تعمل البيانات التعريفية على التخلص من العمل اليدوي والمتكرر حتى يتمكن المسوقون في مجال B2B من التركيز أخيرًا على الإستراتيجية والإبداع وزيادة الإيرادات.
SalesIntel
salesintel.io
ابحث عن عملائك المثاليين وتواصل معهم واكسبهم. احصل على بيانات دقيقة عن الشركات وبيانات الاتصال لتحقيق المزيد من الإيرادات بشكل أسرع.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace هي شركة علوم بيانات برمجيات كخدمة (SaaS) توفر منصة بيانات العملاء B2B. تعمل منتجات الشركة على توحيد مصادر البيانات المتعددة ومصادر الطرف الأول والثالث من وسائل التواصل الاجتماعي وقواعد بيانات الاتصال وأنظمة إدارة علاقات العملاء ومنصات أتمتة التسويق.
Owler
owler.com
Owler عبارة عن منصة لذكاء الأعمال تضم أكثر من 5 ملايين مستخدم توفر معلومات حول العملاء المحتملين والحسابات والعملاء الرئيسيين. يمكنك الوصول بسهولة إلى البيانات في الوقت الفعلي من أكثر من 15 مليون شركة خاصة وعامة حتى تتمكن من البقاء في صدارة المنافسة من خلال تحديثات فورية عن الشركات في جميع الصناعات!...
Keyplay
keyplay.io
اختيار الحساب لفرق GTM الطموحة. إذا كنت تفعل أي شيء يعتمد على الحساب، فأنت بحاجة إلى الحسابات الصحيحة. يساعدك Keyplay في العثور على حساباتك المثالية واختيارها وتتبعها بدقة. على عكس منصات ABM المعقدة والمكلفة، يمكنك البدء باستخدام Keyplay مجانًا والتكامل مع Salesforce أو HubSpot CRM في دقائق. يساعدك ...
Sopro
sopro.io
تساعد Sopro الشركات على تحديد العملاء المحتملين المؤهلين والتعامل معهم. يقوم خبراؤنا باستهداف العملاء المحتملين والبحث عنهم وإشراكهم نيابة عن فريق المبيعات الخاص بك. يتم إشراك العملاء المحتملين على أساس 1 إلى 1 من خلال مقدمات محادثة مخصصة، مصممة لتتدفق بشكل طبيعي إلى خط أنابيب المبيعات الخاص بك. نحن...
Infotelligent
infotelligent.com
يتيح لك Infotelligent التحقق من العملاء المحتملين في الوقت الفعلي، وإثراء بيانات المشتري، وتشغيل سير عمل البريد الإلكتروني والمكالمات، وإتمام الصفقات بشكل أسرع - كل ذلك من واجهة واحدة.
xiQ
xiqinc.com
تتيح منصة المبيعات والتسويق القائمة على الشخصية من xiQ للبائعين فهم عقلية المشترين من خلال رؤى شخصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
Cognism
cognism.com
تواصل مع شريكك المثالي. ابدأ محادثات هادفة مع الحسابات وجهات الاتصال المستهدفة باستخدام معلومات المبيعات الأكثر تميزًا في السوق.
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics هو برنامج B2B لتوليد الرصاص المشحون بشاحن توربيني. حدد زوار موقعك المجهولين، وتفاصيل الاتصال، وقم بزيادة خط أنابيب المبيعات لديك."
SpotlerUK
spotler.co.uk
استكمال برامج التسويق الواردة والصادرة B2B. التأكد من أن فرق التسويق والمبيعات لديك تحصل على المزيد من العملاء المحتملين من حركة مرور موقع الويب، وتحويل المزيد من الزوار إلى MQLs وتشغيل حملات تسويقية كاملة.
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs عبارة عن منصة لاستخبارات المبيعات تسمح لك بالذهاب إلى السوق خلال أسبوع أو أقل. بيانات النوايا، وتتبع استخدام التكنولوجيا، والتسجيل الرئيسي للسماح للمسوقين/المبيعات B2B بمعرفة السوق التي يمكن التعامل معها. تفخر شركة OceanFrogs بتقديم البيانات الدولية (آسيا والمحيط الهادئ، واليابان، والهند،...
Ocean.io
ocean.io
نظام أساسي لبيانات التنقيب أكثر ذكاءً يوفر لك عملاء محتملين ذوي جودة أعلى بمقدار 5 أضعاف لتحقيق نمو أسرع وأكثر كفاءة في الإيرادات.
Versium
versium.com
Versium هي شركة تكنولوجيا بيانات تمكن المسوقين من تحديد وفهم والوصول إلى آفاقهم المثالية بشكل أفضل عبر نقاط اتصال رقمية متعددة وقنوات تسويقية. يعمل محرك تحليل الهوية والرؤى الرائد في الصناعة من Versium على تشغيل مجموعة من الحلول التي تساعد المسوقين على تحسين مدى وصولهم إلى حد كبير بما يصل إلى 5X. تش...
Enlyft
enlyft.com
تساعد Enlyft فرق المبيعات والتسويق B2B في العثور على الشركات التي من المرجح أن تشتري منتجاتها وتحديد أولوياتها وإشراكها وتحويلها من خلال الذكاء الاصطناعي المخصص وبيانات الحسابات الخاصة العميقة. نحن نمكنك من اكتشاف أفضل الحسابات الملائمة بين عشرات الملايين من الشركات في جميع أنحاء العالم من خلال استه...
Act-On
act-on.com
منصة أتمتة التسويق متخصصة في التسويق بين الشركات (B2B) وB2C (B2C) والبريد الإلكتروني، وهي مصممة لتلبية الاحتياجات الفعلية للأعمال في العصر الحديث.
Common Room
commonroom.io
تساعدك الغرفة المشتركة على بناء منتجات أفضل وتعميق العلاقات والنمو بشكل أسرع.
HG Insights
hginsights.com
نحن نقدم خدمات رائدة في مجال الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات، وتثبيت التكنولوجيا، وذكاء العقود لمساعدة فرق المبيعات والتسويق والاستراتيجية على زيادة الإيرادات بشكل أسرع...
LeadGenius
leadgenius.com
يستخدم LeadGenius التعلم الآلي وشبكة عالمية من الباحثين البشريين لمساعدة فرق المبيعات والتسويق B2B على توسيع نطاق عملياتهم الخارجية. تستخدم الشركات الأسرع نموًا في العالم LeadGenius للعثور على العملاء الدائمين والتواصل معهم. تقدم LeadGenius 3 خدمات أساسية لفرق المبيعات والتسويق B2B والتي يمكن استخدا...
LoneScale
lonescale.com
أنشئ المزيد من خطوط الأنابيب المؤهلة وأبرم المزيد من الصفقات من خلال الاستفادة من بيانات النوايا ومحفزات المبيعات.
RollWorks
rollworks.com
يقدم RollWorks، أحد أقسام NextRoll، للشركات الطموحة العاملة في مجال B2B من أي حجم منصة قائمة على الحسابات لمواءمة فرق التسويق والمبيعات لديها وزيادة الإيرادات بثقة. مدعومًا بالتعلم الآلي وأساس شامل لبيانات الحساب، تساعدك منصة RollWorks على تحديد حساباتك المستهدفة، وإشراكها في الإعلانات الرقمية، وتخص...
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence هي المزود الرائد للتسويق القائم على الحساب والاستخبارات B2B. تجمع منصتنا التكنولوجية بين قوة البيانات الضخمة وأتمتة الإعلانات لمساعدة المسوقين في مجال B2B على تحديد عملائهم المثاليين والوصول إليهم وإشراكهم. من خلال تحليل مليارات نقاط البيانات في الوقت الفعلي، نحن قادرون على رب...
Influ2
influ2.com
الحسابات لا تتخذ القرارات - الناس يفعلون ذلك. اجعل الإعلانات المستندة إلى الأشخاص جزءًا أساسيًا من محادثة المبيعات.
Ramper
ramper.com.br
منصة التسويق والمبيعات الكاملة الوحيدة B2B يساعد Ramper شركتك على جذب المزيد من العملاء المحتملين وإشراكهم، وتحويلهم إلى مبيعات وزيادة الإيرادات من خلال منصة تدمج التنقيب (الصادر)، والتسويق (الوارد)، ومبيعات B2B (CRM).
Red Flag Alert
redflagalert.com
معلومات شاملة لدفع نمو شركتك مع حمايتك من المخاطر المالية من خلال منصة البيانات والامتثال ومخاطر الائتمان الخاصة بالتعاملات بين الشركات (B2B)
Intentsify
intentsify.io
ما الذي نفعله؟ توفر Intentsify للمؤسسات التي تتعامل مع الشركات معلومات أكثر دقة وشمولاً عن نوايا المشتري في السوق اليوم، بالإضافة إلى حلول للعمل بناءً على تلك المعلومات. كيف نفعل ذلك: من خلال تقديم وتفعيل بيانات النوايا الدقيقة الخاصة بالجيل التالي، تحدد منصة تنشيط الذكاء من Intentsify الشركات التي ...
Toplyne
toplyne.io
منصة تسجيل العملاء المحتملين السلوكية - المبنية على استخدام منتج الطرف الأول، وإدارة علاقات العملاء، والفوترة، وبيانات إثراء الطرف الثالث - التي تعثر على مسار المبيعات في مسار الخدمة الذاتية الخاص بك.
Foundry
foundryco.com
قم بتحويل أهم حساباتك من خلال تنسيق ABM القائم على النوايا من Foundry - مما يؤدي إلى مسار أكبر وأفضل.
UpLead
uplead.com
قم بالوصول إلى قاعدة بيانات B2B الدقيقة والحقيقية لدينا لدفع النمو. من خلال التحقق من البريد الإلكتروني المدمج، تعد UpLead الشركة الرائدة في مجال بيانات الاتصال التجارية عالية الجودة. ابدأ تجربتك المجانية لمدة 7 أيام اليوم!
Bombora
bombora.com
ابحث عن الشركات المستعدة للشراء قبل منافسيك. تواصل وبيع باستخدام بيانات النوايا الأكثر شمولاً ومتوافقة مع الخصوصية في الصناعة.
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata هي أول منصة في العالم للتنقيب عن الأعمال B2B بنظام الدفع الفوري مع أكثر من 100 مليون جهة اتصال مباشرة B2B مع ضمان دقة بنسبة 95% وتقدم خدمات لأكثر من 20000 عميل منذ عام 2015. منصتنا المبتكرة والقوية تخدم جهات الاتصال التجارية قوائم لعملائها من أكثر من 200 دولة مع أكثر من 50 معيار بحث، وت...
MadKudu
madkudu.com
يقوم MadKudu بالتنبؤ بالإجراءات المدرة للدخل وتحديد أولوياتها. قم بتسريع الإيرادات وزيادة عائد الاستثمار باستخدام محرك معلومات أتمتة الإيرادات من MadKudu.
RelPro
relpro.com
توفر لك حلول تطوير الأعمال من RelPro، القابلة للتخصيص والتكيف والمتكاملة مع سير عملك، وقتًا ثمينًا وتسريع مبادرات النمو وتحقيق النتائج.
BuzzBoard
buzzboard.ai
يوفر BuzzBoard منصة مساعد مبيعات رقمية تعمل بالذكاء الاصطناعي لجعل مندوبي المبيعات أكثر ثقة وأكثر نجاحًا من خلال محتوى بيع مخصص للغاية عبر أنواع الوسائط.
Visitor Queue
visitorqueue.com
إن برنامج Visitor Queue عبارة عن برنامج لإنشاء عملاء محتملين في مجال B2B وتخصيص مواقع الويب يهدف إلى تزويد فريق المبيعات الخاص بك بمعلومات ثاقبة عن زوار موقع الويب الخاص بك، مع تزويدهم بتجربة موقع ويب فريدة من نوعها. من خلال خدمات جذب العملاء المحتملين، يمكنك تحديد الاسم وتفاصيل الاتصال وبيانات المس...
6sense
6sense.com
أعد اختراع الطريقة التي تقوم بها شركتك بإنشاء وإدارة وتحويل خط الأنابيب إلى إيرادات. يكشف برنامج ABM الخاص بنا عن رؤى حول الإيرادات تؤدي إلى مسارات عالية الجودة، مما يزيل التخمين ويزود فريق الإيرادات لديك بالبيانات والرؤية التي يحتاجها.
Madison Logic
madisonlogic.com
قم بتحويل أفضل حساباتك بشكل أسرع. قم بتسريع خط الأنابيب باستخدام منصة التسويق العالمية القائمة على الحساب الخاصة بـ Madison Logic.
SmallWorld
smallworld.ai
تساعد SmallWorld الشركات على تسريع الإيرادات وتقليل تكلفة اكتساب العملاء من خلال توفير وصول أسرع إلى العملاء المحتملين المستهدفين من خلال المقدمات الدافئة.
Brandwatch Influence
brandwatch.com
إدارة كل ما تبذلونه من التسويق المؤثر في مكان واحد. اكتشف الأشخاص المؤثرين، وتعامل مع العلاقات، وأدر الحملات، كل ذلك في حل واحد شامل.