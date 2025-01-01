برامج استخبارات السوق - التطبيقات الأكثر شعبية

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تعمل برامج معلومات السوق على تجميع بيانات السوق التي يمكن الوصول إليها بشكل عام و/أو التي تتمحور حول العميل لتعزيز فهم سلوك العملاء. يتم الحصول على هذه البيانات من منصات متخصصة في تمييز الاتجاهات الشاملة أو الرؤى داخل السوق أو قطاع المستهلكين، بدلاً من استهداف الشركات الفردية. تُستخدم حلول استخبارات السوق عادةً في مختلف أدوار التسويق أو المبيعات، حيث تقوم بتجميع مجموعات بيانات ورؤى واسعة النطاق، مما يساعد في تحسين استراتيجيات الشركة. من الضروري التمييز بين برامج استخبارات السوق وبرامج الاستخبارات التنافسية. تركز استخبارات السوق على سلوك المستهلك، في حين تم تصميم الاستخبارات التنافسية لتحليل الأعمال، مع التركيز على فهم وتقييم المنافسين. يمكن لهذين النوعين من برامج الاستخبارات أن يكمل كل منهما الآخر، وغالبًا ما يكون ذلك جنبًا إلى جنب مع برامج استخبارات المبيعات، التي تساعد في التنقيب وغالبًا ما يتم دمجها مع أدوات الاستخبارات السوقية أو التنافسية.
إرسال تطبيق جديد
SEMrush
semrush.com
Semrush هو منصة لإدارة الظهور الرقمي تساعد الشركات في تحسين محركات البحث والإعلانات وإدارة المحتوى عبر الإنترنت وتحليل المنافسين.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase هو منصة للعثور على معلومات حول الشركات الخاصة والعامة، بما في ذلك الاستثمارات والاتجاهات الصناعية.
ZoomInfo
zoominfo.com
زووم إنفو هو منصة لجمع البيانات وتحليلها لدعم أنشطة المبيعات والتسويق، تساعد الشركات على تحديد العملاء وتحسين استراتيجيات البيع.
Similarweb
similarweb.com
يوفر تطبيق سيميلاويب رؤى رقمية شاملة في التجارة الإلكترونية، مما يساعد في العثور على العملاء المحتملين وتحليل استراتيجيتهم الرقمية.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics هو نظام متكامل لجمع وتحليل البيانات حول تجارب العملاء والموظفين والمنتجات والعلامات التجارية لتحسين القرارات المؤسسية.
G2
g2.com
G2 هو سوق برمجيات يتيح للشركات اتخاذ قرارات مستنيرة من خلال مراجعات المستخدمين ويساعد في إدارة الإنفاق على البرمجيات.
Serpstat
serpstat.com
تقدم Serpstat أداة شاملة لتحسين محركات البحث، حيث تساعد المستخدمين على تحليل المنافسين، تحسين المحتوى، وتتبع الأداء الرقمي.
Nielsen
nielsen.com
تطبيق نيلسن يوفر رؤى حول سلوك المستهلك واتجاهات السوق من خلال جمع البيانات وتحليلها لمساعدة الشركات في اتخاذ قرارات استراتيجية.
WebCatalog
webcatalog.io
WebCatalog هو تطبيق سطح مكتب يسمح بتحويل مواقع الويب إلى تطبيقات مستقلة على أنظمة Mac و Windows، ويسهل إدارة الحسابات المتعددة.
Data.ai
data.ai
Data.ai هو منصة لتحليل بيانات التطبيقات الجوالة، تساعد الشركات على فهم السوق وتحسين استراتيجيات الاكتساب والاحتفاظ بالمستخدمين.
Bright Data
brightdata.com
Bright Data هي منصة لجمع البيانات تمكن الشركات من الوصول إلى معلومات الأسواق والتنافس وتحليلها بطريقة آمنة وفعالة.
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal هو منصة بيانات B2B توفر معلومات دقيقة حول جهات الاتصال والشركات للمسوقين وممثلي المبيعات، مع ميزات للبحث والتواصل.
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense هو تطبيق يوفر معلومات سوقية موثوقة لتحسين اتخاذ القرارات التجارية عبر تحليل البيانات من مصادر متعددة.
AppstoreSpy
appstorespy.com
تطبيق AppstoreSpy يقدم أدوات لتحليل أداء التطبيقات، تتبع الكلمات الرئيسية، وتحليل المنافسين لتحسين استراتيجيات التسويق وزيادة الرؤية في متجر التطبيقات.
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower هو منصة لتحليل أداء التطبيقات وتحسينها، تقدم رؤى حول استخدام التطبيقات، الإيرادات، وإستراتيجيات التسويق.
People Data Labs
peopledatalabs.com
تطبيق People Data Labs يقدم مجموعة شاملة من بيانات الأفراد، بما في ذلك المعلومات السيرة الذاتية والاتصال والديموغرافية، لتمكين تحسين استراتيجيات الأعمال.
Terminus
terminusplatform.com
تطبيق Terminus يوفر منصة لدعم استراتيجيات B2B، بتركيز على البيانات الأساسية لتفاعل فرق العمل مع الحسابات خلال دورة حياتها.
Diffbot
diffbot.com
Diffbot هي أداة تستخرج البيانات من الويب، تحول المحتوى غير المنظم إلى قواعد بيانات منظمة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
Demandbase
demandbase.com
منصة Demandbase تدعم التسويق القائم على الحساب، وتوفر بيانات دقيقة لتوجيه استراتيجيات المبيعات والتسويق وتحسين الأداء.
Gain.pro
gain.pro
Gain.pro هو تطبيق يتيح رؤية أفضل للأسواق الخاصة من خلال دمج تقنية البحث المتقدمة مع أبحاث محلية عالية الجودة، مما يوفر رؤى عميقة حول الشركات والمستثمرين.
Kompyte
kompyte.com
Kompyte هي منصة أتمتة ذكاء تنافسي تتيح متابعة أنشطة المنافسين وتحليلها عبر القنوات الرقمية، مما يساعد الشركات في اتخاذ قرارات استراتيجية.
Klue
klue.com
KLUE هي منصة ذكاء تنافسي تساعد الشركات في جمع وتحليل معلومات المنافسين، وتحسين استراتيجيات المبيعات والتسويق.
Draup
draup.com
Draup هو منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي تدعم قادة الموارد البشرية والمبيعات من خلال توفير بيانات ورؤى حول تخطيط القوى العاملة واستراتيجيات المبيعات.
Foundry
foundryco.com
Foundry هو تطبيق لتنسيق حملات التسويق والمبيعات باستخدام أدوات الإعلان المخصصة وتحليل البيانات لتحسين تجربة العميل.
TrustStar
truststar.ai
تطبيق TrustStar AI يوفر معلومات سوقية مباشرة لصناعة الرهن العقاري، حيث يجمع بيانات موثوقة عن الاتجاهات والمبيعات والنشاط العقاري.
Stackline
stackline.com
Stackline هو منصة تجارة متصلة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك المتسوقين وتقديم رؤى لدعم استراتيجيات البيع بالتجزئة.
Ai Palette
aipalette.com
تطبيق Ai Palette يساعد شركات السلع الاستهلاكية في تطوير منتجات تلبي احتياجات المستهلك باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.
Hermix
hermix.com
هيرميكس هو منصة لتحليل السوق تساعد الشركات على الفوز بالعقود العامة من خلال مراقبة العطاءات وتحليل البيانات في القطاع العام.
Cypris
cypris.ai
Cypris هو منصة استخباراتية للسوق تساعد فرق البحث والتطوير في تحليل البيانات وتسهيل اتخاذ القرارات الاستراتيجية في مجال الابتكار.
Versium
versium.com
تعمل تطبيق Versium على تحسين استهداف التسويق من خلال جمع وتحليل بيانات العملاء من قنوات متعددة، مما يساعد الشركات في فهم جمهورها بشكل أفضل.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction هي منصة تحليل وتحسين لتطبيقات الهواتف المحمولة تساعد المطورين في استراتيجيات اكتساب المستخدم وتحسين الأداء في السوق.
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS هو تطبيق لتحليل البيانات المالية يوفر تحليلات تنافسية ورصد الأداء ومقاييس مخصصة لمساعدة المستخدمين في اتخاذ قرارات مستنيرة.
Crayon
crayon.co
تطبيق CRAYON للذكاء التنافسي يساعد الشركات في تتبع وتحليل أنشطة المنافسين وأسواقهم من خلال تجميع البيانات وتحليلها تلقائيًا.
42matters
42matters.com
42matters هي منصة لتحليل معلومات تطبيقات الجوال والتلفزيون، تقدم أدوات للتعرف على اتجاهات السوق وتحسين استراتيجيات التطبيق.
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs منصة لتحليل بيانات المبيعات والتكنولوجيا، تساعد الشركات على تحديد العملاء المستهدفين وتحسين استراتيجيات المبيعات.
Behavio
behaviolabs.com
Behavio هو منصة تحليل آلي للإعلانات الإبداعية تساعد المسوقين ومديري العلامات التجارية على اختبار وتحليل الحملات الإعلانية بشكل فعال.
Native AI
gonative.ai
يستخدم تطبيق Native AI تقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدة المؤسسات في تحليل البيانات وتحسين فهم المستهلكين وإدارة المنتجات.
Fundz
fundz.net
تطبيق Fundz هو منصة لمساعدة الشركات على اكتشاف والتواصل مع العملاء الجدد بعد أحداث تجارية مهمة مثل التمويلات الجديدة والتعيينات.
EQI Data
eqidata.com
تطبيق EQI Data هو نموذج ذكاء الأعمال مدعوم بالذكاء الاصطناعي يجمع البيانات من منصات التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي لتحليلها وتقديم التوصيات.
Resonate
resonate.com
تتيح منصة Resonate Ignite فهم سلوك المستهلك من خلال بيانات وتحليلات دقيقة، مما يمكّن الشركات من تحسين استراتيجيات التسويق.
ExactBuyer
exactbuyer.com
ExactBuyer تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي يقدم حلول اكتساب العملاء والمرشحين للشركات، مع أدوات لتحسين الاستهداف وتحديث قواعد بيانات العملاء.
Intellizence
intellizence.com
تطبيق Intellizence يوفر إشارات ذكية لتعزيز الإيرادات ورصد المخاطر من خلال تحليل معلومات العملاء والمبيعات والمخاطر.
Contify
contify.com
تقدم Contify منصة شاملة للذكاء الاستراتيجي وتطبيقات الأخبار، تساعد الشركات على جمع وتحليل المعلومات حول المنافسين والصناعات.
Zulu5
zulu5.com
تساعد تطبيق زولو5 المعلنين والناشرين في تحليل المخاطر والفرص في الإعلانات، مع أدوات لضمان أمان العلامة التجارية وتحسين الاستراتيجيات التجارية.
Leadbright
leadbright.com
Leadbright هو تطبيق لإدارة العملاء المتوقعين يعزز التحويلات ونمو الإيرادات باستخدام تحليل البيانات المتقدم والتكامل مع أنظمة الأعمال.
Ubico
ubico.io
يوفر تطبيق Ubico منصة للدردشة الآلية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين التواصل مع العملاء المحتملين وزيادة فعالية فرق المبيعات والتسويق.
Databook
databook.com
Databook هو منصة لإدارة العلاقات الاستراتيجية، توفر بيانات وتحليلات لمساعدة الفرق على تعزيز مبيعاتهم وتحسين ارتباطهم بالعملاء.
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker هو تطبيق يوفر بيانات سوقية وتوقعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة الفرق في البحث وتطوير الأعمال والتسويق على فهم القطاعات بشكل أفضل.
Venture IQ
ventureiq.nl
Venture IQ هو تطبيق يوفر بيانات ورؤى لدعم استثمارات رأس المال الاستثماري، مما يساعد المستخدمين على اتخاذ قرارات مستنيرة وإدارة الاستثمارات بفعالية.
Firmable
firmable.com
Firmable هو تطبيق يعزز الإنتاجية ويوفر بيانات دقيقة للشركات الأسترالية لتحسين علاقاتها مع العملاء وتسهيل اتخاذ القرارات.
Cikisi
en.cikisi.com
تطبيق Cikisi هو حل استخبارات السوق يستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتوفير معلومات ورؤى حقيقية للشركات B2B لتحسين عملية اتخاذ القرار.
BoardEx
boardex.com
BoardEx يوفر معلومات شاملة عن المديرين التنفيذيين ويتيح رصد العلاقات احترافياً بين الشركات لتحسين تطوير الأعمال وإدارة البيانات.
IQBlade
iqblade.com
IQBlade هو منصة تكنولوجية تساعد الشركات في تحسين إدارة العمليات وتعزيز التعاون مع الشركاء من خلال تحليل البيانات والأداء.
Zartico
zartico.com
تطبيق زارتيكو يوفر تحليلات بيانات دقيقة لصناعة السياحة، يساعد في تحسين استراتيجيات التسويق وفهم سلوك الزوار لتحسين التجربة ونتائج الأعمال.
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor هي منصة لمراقبة وتحليل أنشطة المنافسين، تتيح للشركات اتخاذ قرارات مستندة إلى بيانات السوق والاتجاهات في الوقت الحقيقي.
Nexoya
nexoya.com
تطبيق نكسر يوفر إدارة ميزانية إعلانات مرنة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يساعد على تحسين العائد على الإنفاق الإعلاني بنسبة تصل إلى 70%.
Connectbase
connectbase.com
Connectbase هو نظام لإدارة خدمات الاتصال، يسهل شراء وبيع الشبكات مع تقديم رؤى موثوقة وأتمتة عمليات الاقتباسات.
Event Registry
eventregistry.org
يتيح تطبيق Event Registry تتبع الأحداث العالمية وتحليل تأثيرها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
© 2025 WebCatalog, Inc.