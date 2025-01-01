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برامج استخبارات السوق
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برامج استخبارات السوق - التطبيقات الأكثر شعبية

تعمل برامج معلومات السوق على تجميع بيانات السوق التي يمكن الوصول إليها بشكل عام و/أو التي تتمحور حول العميل لتعزيز فهم سلوك العملاء. يتم الحصول على هذه البيانات من منصات متخصصة في تمييز الاتجاهات الشاملة أو الرؤى داخل السوق أو قطاع المستهلكين، بدلاً من استهداف الشركات الفردية. تُستخدم حلول استخبارات السوق عادةً في مختلف أدوار التسويق أو المبيعات، حيث تقوم بتجميع مجموعات بيانات ورؤى واسعة النطاق، مما يساعد في تحسين استراتيجيات الشركة. من الضروري التمييز بين برامج استخبارات السوق وبرامج الاستخبارات التنافسية. تركز استخبارات السوق على سلوك المستهلك، في حين تم تصميم الاستخبارات التنافسية لتحليل الأعمال، مع التركيز على فهم وتقييم المنافسين. يمكن لهذين النوعين من برامج الاستخبارات أن يكمل كل منهما الآخر، وغالبًا ما يكون ذلك جنبًا إلى جنب مع برامج استخبارات المبيعات، التي تساعد في التنقيب وغالبًا ما يتم دمجها مع أدوات الاستخبارات السوقية أو التنافسية.

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SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush هو منصة لإدارة الظهور الرقمي تساعد الشركات في تحسين محركات البحث والإعلانات وإدارة المحتوى عبر الإنترنت وتحليل المنافسين.

Crunchbase

Crunchbase

crunchbase.com

Crunchbase هو منصة للعثور على معلومات حول الشركات الخاصة والعامة، بما في ذلك الاستثمارات والاتجاهات الصناعية.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

زووم إنفو هو منصة لجمع البيانات وتحليلها لدعم أنشطة المبيعات والتسويق، تساعد الشركات على تحديد العملاء وتحسين استراتيجيات البيع.

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

يوفر تطبيق سيميلاويب رؤى رقمية شاملة في التجارة الإلكترونية، مما يساعد في العثور على العملاء المحتملين وتحليل استراتيجيتهم الرقمية.

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics هو نظام متكامل لجمع وتحليل البيانات حول تجارب العملاء والموظفين والمنتجات والعلامات التجارية لتحسين القرارات المؤسسية.

G2

G2

g2.com

G2 هو سوق برمجيات يتيح للشركات اتخاذ قرارات مستنيرة من خلال مراجعات المستخدمين ويساعد في إدارة الإنفاق على البرمجيات.

Serpstat

Serpstat

serpstat.com

تقدم Serpstat أداة شاملة لتحسين محركات البحث، حيث تساعد المستخدمين على تحليل المنافسين، تحسين المحتوى، وتتبع الأداء الرقمي.

Nielsen

Nielsen

nielsen.com

تطبيق نيلسن يوفر رؤى حول سلوك المستهلك واتجاهات السوق من خلال جمع البيانات وتحليلها لمساعدة الشركات في اتخاذ قرارات استراتيجية.

WebCatalog

WebCatalog

webcatalog.io

WebCatalog هو تطبيق سطح مكتب يسمح بتحويل مواقع الويب إلى تطبيقات مستقلة على أنظمة Mac و Windows، ويسهل إدارة الحسابات المتعددة.

Data.ai

Data.ai

data.ai

Data.ai هو منصة لتحليل بيانات التطبيقات الجوالة، تساعد الشركات على فهم السوق وتحسين استراتيجيات الاكتساب والاحتفاظ بالمستخدمين.

Bright Data

Bright Data

brightdata.com

Bright Data هي منصة لجمع البيانات تمكن الشركات من الوصول إلى معلومات الأسواق والتنافس وتحليلها بطريقة آمنة وفعالة.

AroundDeal

AroundDeal

arounddeal.com

AroundDeal هو منصة بيانات B2B توفر معلومات دقيقة حول جهات الاتصال والشركات للمسوقين وممثلي المبيعات، مع ميزات للبحث والتواصل.

AlphaSense

AlphaSense

alpha-sense.com

AlphaSense هو تطبيق يوفر معلومات سوقية موثوقة لتحسين اتخاذ القرارات التجارية عبر تحليل البيانات من مصادر متعددة.

AppstoreSpy

AppstoreSpy

appstorespy.com

تطبيق AppstoreSpy يقدم أدوات لتحليل أداء التطبيقات، تتبع الكلمات الرئيسية، وتحليل المنافسين لتحسين استراتيجيات التسويق وزيادة الرؤية في متجر التطبيقات.

Sensor Tower

Sensor Tower

sensortower.com

Sensor Tower هو منصة لتحليل أداء التطبيقات وتحسينها، تقدم رؤى حول استخدام التطبيقات، الإيرادات، وإستراتيجيات التسويق.

People Data Labs

People Data Labs

peopledatalabs.com

تطبيق People Data Labs يقدم مجموعة شاملة من بيانات الأفراد، بما في ذلك المعلومات السيرة الذاتية والاتصال والديموغرافية، لتمكين تحسين استراتيجيات الأعمال.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

تطبيق Terminus يوفر منصة لدعم استراتيجيات B2B، بتركيز على البيانات الأساسية لتفاعل فرق العمل مع الحسابات خلال دورة حياتها.

Diffbot

Diffbot

diffbot.com

Diffbot هي أداة تستخرج البيانات من الويب، تحول المحتوى غير المنظم إلى قواعد بيانات منظمة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

منصة Demandbase تدعم التسويق القائم على الحساب، وتوفر بيانات دقيقة لتوجيه استراتيجيات المبيعات والتسويق وتحسين الأداء.

Gain.pro

Gain.pro

gain.pro

Gain.pro هو تطبيق يتيح رؤية أفضل للأسواق الخاصة من خلال دمج تقنية البحث المتقدمة مع أبحاث محلية عالية الجودة، مما يوفر رؤى عميقة حول الشركات والمستثمرين.

Kompyte

Kompyte

kompyte.com

Kompyte هي منصة أتمتة ذكاء تنافسي تتيح متابعة أنشطة المنافسين وتحليلها عبر القنوات الرقمية، مما يساعد الشركات في اتخاذ قرارات استراتيجية.

Klue

Klue

klue.com

KLUE هي منصة ذكاء تنافسي تساعد الشركات في جمع وتحليل معلومات المنافسين، وتحسين استراتيجيات المبيعات والتسويق.

Draup

Draup

draup.com

Draup هو منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي تدعم قادة الموارد البشرية والمبيعات من خلال توفير بيانات ورؤى حول تخطيط القوى العاملة واستراتيجيات المبيعات.

Foundry

Foundry

foundryco.com

Foundry هو تطبيق لتنسيق حملات التسويق والمبيعات باستخدام أدوات الإعلان المخصصة وتحليل البيانات لتحسين تجربة العميل.

TrustStar

TrustStar

truststar.ai

تطبيق TrustStar AI يوفر معلومات سوقية مباشرة لصناعة الرهن العقاري، حيث يجمع بيانات موثوقة عن الاتجاهات والمبيعات والنشاط العقاري.

Stackline

Stackline

stackline.com

Stackline هو منصة تجارة متصلة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك المتسوقين وتقديم رؤى لدعم استراتيجيات البيع بالتجزئة.

Ai Palette

Ai Palette

aipalette.com

تطبيق Ai Palette يساعد شركات السلع الاستهلاكية في تطوير منتجات تلبي احتياجات المستهلك باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

Hermix

Hermix

hermix.com

هيرميكس هو منصة لتحليل السوق تساعد الشركات على الفوز بالعقود العامة من خلال مراقبة العطاءات وتحليل البيانات في القطاع العام.

Cypris

Cypris

cypris.ai

Cypris هو منصة استخباراتية للسوق تساعد فرق البحث والتطوير في تحليل البيانات وتسهيل اتخاذ القرارات الاستراتيجية في مجال الابتكار.

Versium

Versium

versium.com

تعمل تطبيق Versium على تحسين استهداف التسويق من خلال جمع وتحليل بيانات العملاء من قنوات متعددة، مما يساعد الشركات في فهم جمهورها بشكل أفضل.

MobileAction

MobileAction

mobileaction.co

MobileAction هي منصة تحليل وتحسين لتطبيقات الهواتف المحمولة تساعد المطورين في استراتيجيات اكتساب المستخدم وتحسين الأداء في السوق.

A-INSIGHTS

A-INSIGHTS

a-insights.eu

A-INSIGHTS هو تطبيق لتحليل البيانات المالية يوفر تحليلات تنافسية ورصد الأداء ومقاييس مخصصة لمساعدة المستخدمين في اتخاذ قرارات مستنيرة.

Crayon

Crayon

crayon.co

تطبيق CRAYON للذكاء التنافسي يساعد الشركات في تتبع وتحليل أنشطة المنافسين وأسواقهم من خلال تجميع البيانات وتحليلها تلقائيًا.

42matters

42matters

42matters.com

42matters هي منصة لتحليل معلومات تطبيقات الجوال والتلفزيون، تقدم أدوات للتعرف على اتجاهات السوق وتحسين استراتيجيات التطبيق.

OceanFrogs

OceanFrogs

oceanfrogs.com

OceanFrogs منصة لتحليل بيانات المبيعات والتكنولوجيا، تساعد الشركات على تحديد العملاء المستهدفين وتحسين استراتيجيات المبيعات.

Behavio

Behavio

behaviolabs.com

Behavio هو منصة تحليل آلي للإعلانات الإبداعية تساعد المسوقين ومديري العلامات التجارية على اختبار وتحليل الحملات الإعلانية بشكل فعال.

Native AI

Native AI

gonative.ai

يستخدم تطبيق Native AI تقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدة المؤسسات في تحليل البيانات وتحسين فهم المستهلكين وإدارة المنتجات.

Fundz

Fundz

fundz.net

تطبيق Fundz هو منصة لمساعدة الشركات على اكتشاف والتواصل مع العملاء الجدد بعد أحداث تجارية مهمة مثل التمويلات الجديدة والتعيينات.

EQI Data

EQI Data

eqidata.com

تطبيق EQI Data هو نموذج ذكاء الأعمال مدعوم بالذكاء الاصطناعي يجمع البيانات من منصات التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي لتحليلها وتقديم التوصيات.

Resonate

Resonate

resonate.com

تتيح منصة Resonate Ignite فهم سلوك المستهلك من خلال بيانات وتحليلات دقيقة، مما يمكّن الشركات من تحسين استراتيجيات التسويق.

ExactBuyer

ExactBuyer

exactbuyer.com

ExactBuyer تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي يقدم حلول اكتساب العملاء والمرشحين للشركات، مع أدوات لتحسين الاستهداف وتحديث قواعد بيانات العملاء.

Intellizence

Intellizence

intellizence.com

تطبيق Intellizence يوفر إشارات ذكية لتعزيز الإيرادات ورصد المخاطر من خلال تحليل معلومات العملاء والمبيعات والمخاطر.

Contify

Contify

contify.com

تقدم Contify منصة شاملة للذكاء الاستراتيجي وتطبيقات الأخبار، تساعد الشركات على جمع وتحليل المعلومات حول المنافسين والصناعات.

Zulu5

Zulu5

zulu5.com

تساعد تطبيق زولو5 المعلنين والناشرين في تحليل المخاطر والفرص في الإعلانات، مع أدوات لضمان أمان العلامة التجارية وتحسين الاستراتيجيات التجارية.

Leadbright

Leadbright

leadbright.com

Leadbright هو تطبيق لإدارة العملاء المتوقعين يعزز التحويلات ونمو الإيرادات باستخدام تحليل البيانات المتقدم والتكامل مع أنظمة الأعمال.

Ubico

Ubico

ubico.io

يوفر تطبيق Ubico منصة للدردشة الآلية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين التواصل مع العملاء المحتملين وزيادة فعالية فرق المبيعات والتسويق.

Databook

Databook

databook.com

Databook هو منصة لإدارة العلاقات الاستراتيجية، توفر بيانات وتحليلات لمساعدة الفرق على تعزيز مبيعاتهم وتحسين ارتباطهم بالعملاء.

ReportLinker

ReportLinker

reportlinker.com

ReportLinker هو تطبيق يوفر بيانات سوقية وتوقعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة الفرق في البحث وتطوير الأعمال والتسويق على فهم القطاعات بشكل أفضل.

Venture IQ

Venture IQ

ventureiq.nl

Venture IQ هو تطبيق يوفر بيانات ورؤى لدعم استثمارات رأس المال الاستثماري، مما يساعد المستخدمين على اتخاذ قرارات مستنيرة وإدارة الاستثمارات بفعالية.

Firmable

Firmable

firmable.com

Firmable هو تطبيق يعزز الإنتاجية ويوفر بيانات دقيقة للشركات الأسترالية لتحسين علاقاتها مع العملاء وتسهيل اتخاذ القرارات.

Cikisi

Cikisi

en.cikisi.com

تطبيق Cikisi هو حل استخبارات السوق يستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتوفير معلومات ورؤى حقيقية للشركات B2B لتحسين عملية اتخاذ القرار.

BoardEx

BoardEx

boardex.com

BoardEx يوفر معلومات شاملة عن المديرين التنفيذيين ويتيح رصد العلاقات احترافياً بين الشركات لتحسين تطوير الأعمال وإدارة البيانات.

IQBlade

IQBlade

iqblade.com

IQBlade هو منصة تكنولوجية تساعد الشركات في تحسين إدارة العمليات وتعزيز التعاون مع الشركاء من خلال تحليل البيانات والأداء.

Zartico

Zartico

zartico.com

تطبيق زارتيكو يوفر تحليلات بيانات دقيقة لصناعة السياحة، يساعد في تحسين استراتيجيات التسويق وفهم سلوك الزوار لتحسين التجربة ونتائج الأعمال.

WatchMyCompetitor

WatchMyCompetitor

watchmycompetitor.com

WatchMyCompetitor هي منصة لمراقبة وتحليل أنشطة المنافسين، تتيح للشركات اتخاذ قرارات مستندة إلى بيانات السوق والاتجاهات في الوقت الحقيقي.

Nexoya

Nexoya

nexoya.com

تطبيق نكسر يوفر إدارة ميزانية إعلانات مرنة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يساعد على تحسين العائد على الإنفاق الإعلاني بنسبة تصل إلى 70%.

Connectbase

Connectbase

connectbase.com

Connectbase هو نظام لإدارة خدمات الاتصال، يسهل شراء وبيع الشبكات مع تقديم رؤى موثوقة وأتمتة عمليات الاقتباسات.

Event Registry

Event Registry

eventregistry.org

يتيح تطبيق Event Registry تتبع الأحداث العالمية وتحليل تأثيرها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

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