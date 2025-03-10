برامج استخبارات السوق - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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تعمل برامج معلومات السوق على تجميع بيانات السوق التي يمكن الوصول إليها بشكل عام و/أو التي تتمحور حول العميل لتعزيز فهم سلوك العملاء. يتم الحصول على هذه البيانات من منصات متخصصة في تمييز الاتجاهات الشاملة أو الرؤى داخل السوق أو قطاع المستهلكين، بدلاً من استهداف الشركات الفردية. تُستخدم حلول استخبارات السوق عادةً في مختلف أدوار التسويق أو المبيعات، حيث تقوم بتجميع مجموعات بيانات ورؤى واسعة النطاق، مما يساعد في تحسين استراتيجيات الشركة. من الضروري التمييز بين برامج استخبارات السوق وبرامج الاستخبارات التنافسية. تركز استخبارات السوق على سلوك المستهلك، في حين تم تصميم الاستخبارات التنافسية لتحليل الأعمال، مع التركيز على فهم وتقييم المنافسين. يمكن لهذين النوعين من برامج الاستخبارات أن يكمل كل منهما الآخر، وغالبًا ما يكون ذلك جنبًا إلى جنب مع برامج استخبارات المبيعات، التي تساعد في التنقيب وغالبًا ما يتم دمجها مع أدوات الاستخبارات السوقية أو التنافسية.
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Cypris
cypris.ai
Cypris هو منصة استخباراتية للسوق تساعد فرق البحث والتطوير في تحليل البيانات وتسهيل اتخاذ القرارات الاستراتيجية في مجال الابتكار.
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs منصة لتحليل بيانات المبيعات والتكنولوجيا، تساعد الشركات على تحديد العملاء المستهدفين وتحسين استراتيجيات المبيعات.
ExactBuyer
exactbuyer.com
ExactBuyer عبارة عن منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي توفر حلول اكتساب العملاء والمرشحين في مجال B2B. فهو ينشئ نماذج ذكاء اصطناعي خاصة مصممة خصيصًا لأهداف واستراتيجيات عملك لتحديد الجمهور المستهدف، والتحقق من البيانات في الوقت الفعلي، وتصميم تواصل شخصي شامل في ثوانٍ. تتكيف المنصة مع كل تفاعل بشكل ديناميكي، مما يعزز الانتقال السريع من الاستراتيجية إلى توليد العملاء المحتملين، وبالتالي تقليل الاعتماد على المبيعات التقليدية أو فرق التوظيف. يعد ExactBuyer مثاليًا لسير عمل المبيعات والتوظيف والتسويق والمطورين، حيث يوفر أدوات للتنقيب واكتشاف المرشحين وإنشاء جمهور للإعلانات المدفوعة ودمج بيانات B2B في الوقت الفعلي في سير العمل الحالي. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر بحثًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي وواجهات برمجة التطبيقات لبناء الجماهير في الوقت الفعلي وتأييد الشركات وجهات الاتصال التي تتوافق مع معايير محددة. للحفاظ على نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك محدثًا، يقوم ExactBuyer بملئه تلقائيًا بجهات اتصال وشركات غنية، وبالتالي يلغي الحاجة إلى البحث عن عملاء محتملين جدد. توفر المنصة أيضًا رسائل بريد إلكتروني مخصصة لكل عميل محتمل وتكاملات CRM وATS الأصلية لتسهيل مهام إدخال البيانات.
42matters
42matters.com
42matters هي منصة لتحليل معلومات تطبيقات الجوال والتلفزيون، تقدم أدوات للتعرف على اتجاهات السوق وتحسين استراتيجيات التطبيق.
Resonate
resonate.com
تعد منصة Resonate Ignite هي المنصة الوحيدة لبيانات وتحليلات المستهلك المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتي تعمل على تسريع الرؤى بسلاسة إلى العمل. قم بتسجيل الدخول لتتمكن من الوصول الفوري إلى أبحاث السوق الاستهلاكية الجديدة وذات الصلة بالمستهلك اليوم. تقدم Ignite أكثر من 14000 رؤية في الوقت الفعلي ومملوكة وقائمة على القيم لـ 230 مليون مستهلك فردي. قم بإعداد بيانات الطرف الأول الخاصة بك لإثراء فهمك لعملائك. قم بإنشاء وتحليل المقاطع الدقيقة المستهدفة ذات الصلة الفائقة بسرعة لتعزيز استراتيجية التجزئة الخاصة بك. يتصل Ignite مباشرة بالنظام البيئي التسويقي الخاص بك مما يمكّنك من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ظروف السوق المتطورة.
People Data Labs
peopledatalabs.com
تطبيق People Data Labs يقدم مجموعة شاملة من بيانات الأفراد، بما في ذلك المعلومات السيرة الذاتية والاتصال والديموغرافية، لتمكين تحسين استراتيجيات الأعمال.
Nexoya
nexoya.com
لا مزيد من تخطيط الميزانية الثابتة. الاستفادة من قوة إدارة المحافظ الذكية. خصص ميزانيتك الإعلانية بكفاءة أكبر باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وحقق عائدًا أعلى على الإنفاق الإعلاني بنسبة تصل إلى 70%.
Databook
databook.com
Databook هي أول منصة في الصناعة لإدارة العلاقات الإستراتيجية (SRM). إذا لم تكن قد سمعت عن SRM بعد، فلا تقلق، فهو جديد. SRM هي عملية الذهاب إلى السوق لتعميق وتوسيع اتصالات البائعين مع العملاء من خلال التوافق مع فهم واضح لاحتياجات العملاء. إليك كيفية قيام Databook بإدارة SRM: • يبحث Databook باستمرار عن إشارات البيانات الديناميكية من المشترين ويلتقطها لاكتشاف أولوياتهم الحالية ومعاناتهم المالية. • يستخدم التطبيق المميز للمنصة، Strategy Builder، هذه المعلومات ليحدد تلقائيًا استراتيجيات الدخول إلى السوق الأكثر صلة بكل عميل. • يتم أيضًا دمج بيانات الإستراتيجية والمشتري في نظام GTM البيئي، لذلك يتم دائمًا تحديث عمليات الحساب والتنبؤ الهامة بالمعلومات الحالية. أفضل جزء؟ تجعل منصة Databook إدارة SRM قابلة للتطوير، مما يتيح اكتشاف وإدارة قصة المبيعات الإستراتيجية لكل حساب. ونتيجة لذلك، فإن نظامنا الأساسي يرشد فرق GTM ليس فقط إلى أن يصبحوا أكثر كفاءة، ولكن أيضًا أكثر فعالية. تستخدم شركات المؤسسات الرائدة مثل Salesforce وMicrosoft وDatabricks منصة SRM الخاصة بـ Databook لبناء نوع من الاتصالات العميقة مع العملاء التي تؤدي إلى صفقات أكبر وأفضل.
Stackline
stackline.com
Stackline هو منصة تجارة متصلة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك المتسوقين وتقديم رؤى لدعم استراتيجيات البيع بالتجزئة.
Gain.pro
gain.pro
Gain.pro هو تطبيق يتيح رؤية أفضل للأسواق الخاصة من خلال دمج تقنية البحث المتقدمة مع أبحاث محلية عالية الجودة، مما يوفر رؤى عميقة حول الشركات والمستثمرين.
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor (WMC) هي منصة استخباراتية رائدة للمنافسين تمكن المؤسسات من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشكل أسرع. ويستخدم الذكاء الاصطناعي لتتبع البصمة الرقمية العالمية لمنافسي المؤسسة في الوقت الفعلي ومحللي السوق لتنظيم البيانات. يحصل العملاء على تدفق مستمر للرؤى الأكثر صلة والقابلة للتنفيذ في مؤسستهم. ويستخدمون هذه الأفكار للتحقق من صحة الاستراتيجيات وتحسينها، واكتساب ميزة تنافسية وحماية الإيرادات وتنميتها.
Zartico
zartico.com
يتميز نظام تشغيل Zartico Destination® (ZDOS®) بنموذج البيانات المتكامل ™ الخاص بنا والذي يشتمل على أعلى تردد وأعلى دقة لتحديد الموقع الجغرافي والإنفاق وبيانات الأحداث لكل من المقيمين والزوار وجميع أنواع الأحداث. بالإضافة إلى إشغال الوجهات والأداء التسويقي وفريق المستشارين الاستراتيجيين لدينا، فإن أكثر من 200 وجهة في جميع أنحاء البلاد تثق في Zartico لتقديم رؤى واضحة تؤدي إلى نتائج أفضل. تأسست Zartico في عام 2019، وتم إنشاؤها لحل أصعب التحديات التي تواجه السياحة في العالم لإفادة المجتمعات من خلال تحسين نوعية حياة المقيمين وتجربة الزائر مع تسهيل التغيير التنظيمي في صناعة السياحة. نحن في مهمة تتمثل في تمكين المؤسسات لتكون مشرفًا بشكل أفضل على الوجهات العالمية من خلال تحسين ذكاء البيانات وصنع القرار. يوفر ZDOS® رؤى وخطوط أساسية ومعايير ومؤشرات فريدة يمكن من خلالها لمنظمات إدارة الوجهات السياحية قياس نجاحها وتقديم نتائج من شأنها أن تفيد أصحاب المصلحة والمجتمعات. من أجل مساعدة شركائنا على إدارة وجهاتهم بنجاح، قدمنا الأسس الخمسة لمنظمة الوجهة المعاصرة لقياس وفهم التأثير الحقيقي لاقتصاد الزائر بما يتجاوز مؤشرات الأداء الرئيسية التي تركز على التسويق. يستخدم أكثر من 200 من شركاء Zartico حاليًا هذه المجموعة المتكاملة من أفضل الممارسات لتحسين التخطيط الاستراتيجي والتميز التشغيلي وإشراك أصحاب المصلحة والمواءمة وقيادة اقتصادات زوارهم في النهاية إلى مستويات أعلى من النجاح.
IQBlade
iqblade.com
IQBlade عبارة عن منصة برمجية تساعد الشركات على الازدهار في الأسواق شديدة التنافسية اليوم. احصل على نظرة ثاقبة في الوقت الفعلي عن منافسيك وشركاء الأعمال والعملاء لتمنحك ميزة تنافسية ملموسة في بيئة B2B
AppstoreSpy
appstorespy.com
تطبيق AppstoreSpy يقدم أدوات لتحليل أداء التطبيقات، تتبع الكلمات الرئيسية، وتحليل المنافسين لتحسين استراتيجيات التسويق وزيادة الرؤية في متجر التطبيقات.
BoardEx
boardex.com
تعد شركة BoardEx شركة رائدة في مجال توفير حلول الذكاء التنفيذي ورسم خرائط العلاقات، حيث تقدم حلولًا مؤسسية لتعزيز تطوير الأعمال وتعزيز إدارة رأس مال العلاقات. يمكّنك BoardEx، الذي يحظى بثقة أكثر من 350.000 مستخدم، من رسم خريطة لمسار علاقتك مع 1.6 مليون مدير تنفيذي عبر 2.1 مليون ملف شخصي للمؤسسات العامة والخاصة وغير الهادفة للربح. يمكّنك BoardEx من القيام بما يلي: - إتمام المزيد من الصفقات من خلال رؤى تنفيذية لا مثيل لها. - الحصول على بيانات عالية الجودة من خلال تسخير الذكاء القابل للتنفيذ. - زيادة إنتاجية الموظف من خلال القضاء على الإدخال اليدوي للبيانات. BoardEx هي إحدى شركات Altrata، وهي جزء من Euromoney PLC. تتكون Altrata من خمسة عروض متميزة: BoardEx، وBoardroom Insiders، وRelSci، وWealthEngine، وWealth-X. معًا، نقدم البيانات والمعلومات الاستخبارية عن الأشخاص الأكثر تأثيرًا في نجاح عملائنا.
Connectbase
connectbase.com
Connectbase هي السحابة الصناعية للاتصال. تعد Connectbase شريكًا في الصناعة، مما يتيح للجيل القادم شراء وبيع الاتصال، بما في ذلك عرض الأسعار الآلي، وتوفير رؤى عميقة وموثوقة. تخدم منصة Connectbase الرائدة في الصناعة، The Connected World، ما يقرب من 300 مزود على مستوى العالم، وتدير 2.7 مليار موقع في أكثر من 150 دولة. قام فريق Connectbase ببناء نظام بيئي متصل لتحويل عمليات البيع والشراء على الشبكة. قم بزيارة Connectbase على Connectbase.com وتابعنا على LinkedIn على LinkedIn.com/company/connectbase-us/
EQI Data
eqidata.com
G-data عبارة عن برنامج نموذجي لذكاء الأعمال مدعوم بالذكاء الاصطناعي ويقدم حل SaaS تحليلي متكامل ومتقدم في الوقت الفعلي للشركات عبر الإنترنت في الصين. تقوم G-data بجمع البيانات من جميع منصات التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وإدارة علاقات العملاء (sCRM) والسوق والمنافسين لتقديم تحليل مباشر وديناميكي ومتعدد المنصات للبيانات والتنبؤات والتوصيات.
Behavio
behaviolabs.com
تُعد Behavio، منصة الرؤى الآلية للإعلانات الإبداعية، موردًا قيمًا لأي مدير علامة تجارية، أو مسوق، أو استراتيجي، أو باحث، أو مدير تنفيذي، يرغب في اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات وتحسين حملاته الإعلانية لتحقيق أقصى قدر من التأثير. تسمح البيئة المستندة إلى الويب للمستخدمين باختبار إعلاناتهم في أي مرحلة من مراحل التطوير - الحملات النهائية أو القصص المصورة أو مقاطع الفيديو أو الصور أو حتى مجرد مفاهيم العمل قيد التنفيذ. يمكن للمستخدمين الاختبار المسبق واللاحق لحملاتهم الإعلانية لاتخاذ قرارات تعتمد على البيانات حول فعالية رسائلهم. تتضمن الميزات تحليل الفيديو ثانيةً بثانية، ومقارنات المفاهيم، وسحب الكلمات العاطفية، وغير ذلك الكثير. النتائج متاحة في أقل من خمسة أيام.
Fundz
fundz.net
Fundz هي منصة أحداث المبيعات™، وهي الحل الأول من نوعه الذي تم تصميمه من الألف إلى الياء لمساعدة الأشخاص على اكتشاف المزيد من العملاء والتواصل معهم وإغلاقهم بعد أحداث الأعمال الرئيسية، مثل الجولات الجديدة من التمويل والتوظيف التنفيذي الجديد وعمليات الاستحواذ. بياناتنا مرخصة من قبل منصات رائدة في الصناعة، ويشرفنا أن نساعد العملاء من جميع الأحجام، من جميع أنحاء العالم، على تنمية أعمالهم من خلال منصة أكثر فعالية وكفاءة للعثور على الصفقات وإتمامها.
Ubico
ubico.io
توفر Ubico منصة مشاركة رائدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمؤسسات المبيعات والتسويق. تعمل Ubico مع الشركات العالمية الرائدة مثل Hitachi Vantara وAccedoTV وFreshbooks. قم بتحويل تفاعل العملاء المحتملين باستخدام قوة الأتمتة. تجعل Ubico كل مندوب مبيعات أكثر إنتاجية من خلال التكامل مع أنظمتك الحالية لبناء نماذج التعلم الآلي التي تولد رسائل بريد إلكتروني مشتركة وتقوم بأتمتة المهام المتكررة.
Ai Palette
aipalette.com
تساعد Ai Palette شركات السلع الاستهلاكية سريعة الحركة على إنشاء منتجات تفوز بالمستهلكين باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. تحدد تقنية Ai Palette الحاصلة على براءة اختراع اتجاهات المستهلكين في الوقت الفعلي، وتكشف عن دوافع المستهلكين ودوافعهم، وتساعد في إنشاء مفاهيم المنتج التي تلبي احتياجات المستهلكين غير الملباة. تعمل Ai Palette حاليًا بشكل وثيق مع بعض أكبر شركات الأغذية في العالم، بما في ذلك عمالقة Fortune 500. تم اختيار Ai Palette من بين أفضل 10 شركات لتحليل السلع الاستهلاكية المعبأة من قبل Tracxn، وأفضل 5 شركات ناشئة تعمل بالذكاء الاصطناعي في مجال السلع الاستهلاكية سريعة الحركة حسب تصنيف StartUs في عام 2021، وأفضل 15 شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا الأغذية على مستوى العالم في Slingshot 2019؛ أفضل 10 شركات ناشئة في مجال تكنولوجيا الأغذية والتجزئة في Kickstart Innovation Switzerland 2020.
Cikisi
en.cikisi.com
Cikisi هو حل استخباراتي للسوق، يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي، لتزويد شركات B2B بمزيج من الرؤى والمعلومات والبيانات في الوقت الفعلي لتسريع عملية اتخاذ القرار.
Firmable
firmable.com
Firmable هي قاعدة بيانات B2B المعتمدة في أستراليا والتي تساعد الشركات على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً والتفوق في الأداء من خلال معرفة المزيد عن العملاء المتوقعين والعملاء والمرشحين أكثر من أي وقت مضى. فهو يسمح لفرق المبيعات والتسويق بتسريع النمو وتحسين المشاركة؛ يساعد القائمين على التوظيف على تحديد المرشحين المناسبين وجذبهم؛ ويوفر الوقت لأي شخص يبحث عن معلومات سوقية موثوقة. تحتوي منصة قاعدة بيانات Firmable B2B على: 👉 أكثر من مليون شركة أسترالية B2B و10 ملايين شخص. 👉ملفات تعريف دقيقة ومفصلة مع معلومات محلية، بما في ذلك ABN وقطاعات الصناعة ومكدسات التكنولوجيا والمزيد. 👉 تغطية واسعة للهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني 👉 يركز الدعم المحلي Firmable على مساعدتك أنت وفريق المبيعات لديك في الوصول إلى أهداف النمو لعام 2024.
Hermix
hermix.com
Hermix هي أول منصة لتحليلات السوق لمبيعات القطاع العام. نحن نساعد الشركات على الفوز بالعقود العامة، من خلال مراقبة العطاءات ومعلومات السوق. يتم بالفعل استخدام البيانات الضخمة بكثافة في تجارة التجزئة والمستهلكين B2C/B2B. مع Hermix، تتوفر أيضًا التحليلات الحديثة لـ B2G - الأعمال إلى الحكومة. نأتي بـ B2G إلى القرن الحادي والعشرين. نحن ندعم المبيعات اليومية وعروض الأسعار والمبيعات المسبقة: • مراقبة العطاءات وإشعارات البريد الإلكتروني. • مؤهلات الفرصة: الميزانيات، والمنافسة، والفجوات. • معلومات عميقة عن السوق: أين توجد الأموال، ومن يشتري ويبيع، وماذا ومتى وأين وكيف. نحن نساعدك على تنمية أعمالك في سوق مذهل وضخم ومستقر: القطاع العام. • يشكل القطاع العام 53% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. • تشكل المناقصات العامة 14% من الناتج المحلي الإجمالي: 2 تريليون يورو في الاتحاد الأوروبي، و14 تريليون يورو في جميع أنحاء العالم. يقدم موقع www.hermix.com ما يلي: • تحليل تفصيلي لسوق B2G، وتقسيمه، والتنبؤ به، باستخدام الرسومات الحكومية. • فهم السوق: الفرص المستقبلية والشراكات. • بيانات ورسوم بيانية قابلة للتنفيذ. • الحفر لأسفل والحفر لأعلى. • مراقبة السوق الذكية. الفوائد الفورية: التكلفة: ترقية فريقك من إدخال البيانات إلى تحليل البيانات. الكفاءة والتركيز. زيادة معدلات نجاح الاقتراح إلى 60-70%. جودة التسليم: اختيار أفضل التقنيات والشركاء. مبيعات مستدامة وقابلة للتكرار. نحن فريق من الخبراء يتمتعون بخبرة كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة، والبيانات الضخمة، والتكنولوجيا العميقة، وتطوير المنتجات، والمشتريات العامة، والحوكمة. نحن متحمسون. نحن نسعى جاهدين لإحداث فرق. نحن نلتزم بدعم أعمالك واحتياجاتك اليومية مع Hermix، وتقديم خدمة مخصصة وملائمة. تحدث إلينا عبر الدردشة داخل التطبيق أو الهاتف أو البريد الإلكتروني أو WhatsApp. تواصل معنا على LinkedIn. نحن نفهم بيانات مبيعات القطاع العام.
Leadbright
leadbright.com
إن Leadbright’s LOOP عبارة عن منصة OBM (تسويق عضوي) بدون تعليمات برمجية لتوليد الطلب على مواقع الويب والتحويلات ونمو الإيرادات. يستخدم LOOP البيانات الضخمة والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتوفير ذكاء الأعمال للتفوق على منافسيك. نحن نقوم بتبسيط البيانات المعقدة، مما يوفر أسابيع من العمل اليدوي. وهذا يقلل من التكاليف ويعزز التسويق. تتكيف منصتنا باستمرار وتتعلم البقاء في صدارة اتجاهات الصناعة. نقوم بجمع أكثر من مليون نقطة من البيانات من موقع الويب الخاص بك وأيضًا من كبار المنافسين. نحن نحللها بشكل آمن في جزء صغير من الوقت. قم بتبسيط إنشاء العملاء المحتملين معنا.
TrustStar
truststar.ai
TrustStar AI عبارة عن منصة رؤى استخباراتية للسوق في الوقت الفعلي تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة صناعة الرهن العقاري على تجميع وتنظيم الرؤى. TrustStar عبارة عن منصة تجمع معلومات السوق المنسقة والمتحقق منها، والمصممة خصيصًا لموظفي القروض ومديري المبيعات الذين يبحثون عن رؤى قابلة للتنفيذ حول الفرص العقارية التنافسية. تراقب TrustStar أكثر من 40 نقطة بيانات بما في ذلك الاتجاهات المحلية ونشاط المبيعات الأخير والمبيعات المعلقة ونشاط الأسعار ومعاملات الرهن العقاري ونشاط الإقراض.
Venture IQ
ventureiq.nl
تم تأسيس Venture IQ بهدف تمكين التطابقات الأفضل والأكثر استدامة بين الشركات من خلال حل قيود الموارد والبيانات المرتبطة بالفحص الاستباقي للسوق والتكنولوجيا. نحن نعلم من تجربتنا المباشرة أن الفرق المسؤولة عن بدء المشاركات الخارجية غالبًا ما تواجه قيودًا على الموارد من حيث البيانات والأدوات والوقت، ونتيجة لذلك غالبًا ما تلجأ إلى نهج رد الفعل. يمنحك الحصول على بيانات جيدة في وقت مبكر من عملية الشراكة ميزة تنافسية ويمكّنك من اتخاذ قرارات أسرع وأفضل. يساعدك Venture IQ على تحقيق ذلك.
Zulu5
zulu5.com
استكشف المخاطر والفرص الإعلانية لديك باستخدام أدوات المعلومات الإعلانية من Zulu5. تم تصميم نظامنا الأساسي للمعلنين والناشرين والوكالات، وهو يمكّنك من تحديد النجاحات السابقة وتكييف الحملات الحالية واكتشاف فرص جديدة لتعزيز نجاح الحملة وجذب العملاء المحتملين. يوفر zBoost أدوات بحث وتحليل قوية للحملات الإعلانية، مما يتيح لك تحسين الإستراتيجية التجارية لشركتك وتحديد فرص السوق الجديدة. zGuard ملتزم بضمان سلامة العلامة التجارية في الإعلانات الرقمية. تقوم منصتنا بتدقيق المخاطر ومعالجة التعرض الضار بسرعة لحماية سمعة علامتك التجارية وخلق تجربة إيجابية للمستهلكين. تعد سلامة العلامة التجارية أمرًا بالغ الأهمية لضمان وضع الإعلانات في السياقات المناسبة والامتثال للوائح الصناعة. اختر Zulu5 للحصول على أفضل مجموعة من أدوات المعلومات الإعلانية لمساعدتك في تحقيق أهدافك الإعلانية.
WebCatalog
webcatalog.io
WebCatalog هو تطبيق سطح مكتب يسمح بتحويل مواقع الويب إلى تطبيقات مستقلة على أنظمة Mac و Windows، ويسهل إدارة الحسابات المتعددة.
Crayon
crayon.co
تطبيق CRAYON للذكاء التنافسي يساعد الشركات في تتبع وتحليل أنشطة المنافسين وأسواقهم من خلال تجميع البيانات وتحليلها تلقائيًا.
Contify
contify.com
تقدم Contify منصة شاملة للذكاء الاستراتيجي وتطبيقات الأخبار، تساعد الشركات على جمع وتحليل المعلومات حول المنافسين والصناعات.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase هو منصة للعثور على معلومات حول الشركات الخاصة والعامة، بما في ذلك الاستثمارات والاتجاهات الصناعية.
Demandbase
demandbase.com
منصة Demandbase تدعم التسويق القائم على الحساب، وتوفر بيانات دقيقة لتوجيه استراتيجيات المبيعات والتسويق وتحسين الأداء.
G2
g2.com
G2 هو سوق برمجيات يتيح للشركات اتخاذ قرارات مستنيرة من خلال مراجعات المستخدمين ويساعد في إدارة الإنفاق على البرمجيات.
Nielsen
nielsen.com
تطبيق نيلسن يوفر رؤى حول سلوك المستهلك واتجاهات السوق من خلال جمع البيانات وتحليلها لمساعدة الشركات في اتخاذ قرارات استراتيجية.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics هو نظام متكامل لجمع وتحليل البيانات حول تجارب العملاء والموظفين والمنتجات والعلامات التجارية لتحسين القرارات المؤسسية.
SEMrush
semrush.com
Semrush هو منصة لإدارة الظهور الرقمي تساعد الشركات في تحسين محركات البحث والإعلانات وإدارة المحتوى عبر الإنترنت وتحليل المنافسين.
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower هو منصة لتحليل أداء التطبيقات وتحسينها، تقدم رؤى حول استخدام التطبيقات، الإيرادات، وإستراتيجيات التسويق.
Serpstat
serpstat.com
تقدم Serpstat أداة شاملة لتحسين محركات البحث، حيث تساعد المستخدمين على تحليل المنافسين، تحسين المحتوى، وتتبع الأداء الرقمي.
Similarweb
similarweb.com
يوفر تطبيق سيميلاويب رؤى رقمية شاملة في التجارة الإلكترونية، مما يساعد في العثور على العملاء المحتملين وتحليل استراتيجيتهم الرقمية.
Terminus
terminusplatform.com
تطبيق Terminus يوفر منصة لدعم استراتيجيات B2B، بتركيز على البيانات الأساسية لتفاعل فرق العمل مع الحسابات خلال دورة حياتها.
ZoomInfo
zoominfo.com
زووم إنفو هو منصة لجمع البيانات وتحليلها لدعم أنشطة المبيعات والتسويق، تساعد الشركات على تحديد العملاء وتحسين استراتيجيات البيع.
Intellizence
intellizence.com
توفر منصة Intellizence AI إشارات ذكية لنمو الإيرادات ومراقبة المخاطر - ذكاء العملاء، وذكاء المبيعات، وذكاء المخاطر
Diffbot
diffbot.com
Diffbot هي أداة تستخرج البيانات من الويب، تحول المحتوى غير المنظم إلى قواعد بيانات منظمة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
Bright Data
brightdata.com
Bright Data هي منصة لجمع البيانات تمكن الشركات من الوصول إلى معلومات الأسواق والتنافس وتحليلها بطريقة آمنة وفعالة.
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal هو منصة بيانات B2B توفر معلومات دقيقة حول جهات الاتصال والشركات للمسوقين وممثلي المبيعات، مع ميزات للبحث والتواصل.
Data.ai
data.ai
Data.ai هو منصة لتحليل بيانات التطبيقات الجوالة، تساعد الشركات على فهم السوق وتحسين استراتيجيات الاكتساب والاحتفاظ بالمستخدمين.
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense هو تطبيق يوفر معلومات سوقية موثوقة لتحسين اتخاذ القرارات التجارية عبر تحليل البيانات من مصادر متعددة.
Foundry
foundryco.com
Foundry هو تطبيق لتنسيق حملات التسويق والمبيعات باستخدام أدوات الإعلان المخصصة وتحليل البيانات لتحسين تجربة العميل.
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker هي شركة تقنية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم بيانات وتوقعات السوق وبالتالي مساعدة فرق البحث أو تطوير الأعمال أو التسويق على فهم القطاع وتحليله بشكل أفضل. تستخدم منصة الشركة التعلم الآلي ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP) لتزويد عملائها بمنصة معلومات سوقية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تعمل على تسريع وصولهم إلى رؤى الصناعة العالمية.
Draup
draup.com
Draup هو منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي تدعم قادة الموارد البشرية والمبيعات من خلال توفير بيانات ورؤى حول تخطيط القوى العاملة واستراتيجيات المبيعات.
Klue
klue.com
KLUE هي منصة ذكاء تنافسي تساعد الشركات في جمع وتحليل معلومات المنافسين، وتحسين استراتيجيات المبيعات والتسويق.
Kompyte
kompyte.com
Kompyte هي منصة أتمتة ذكاء تنافسي تتيح متابعة أنشطة المنافسين وتحليلها عبر القنوات الرقمية، مما يساعد الشركات في اتخاذ قرارات استراتيجية.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction هي منصة تحليل وتحسين لتطبيقات الهواتف المحمولة تساعد المطورين في استراتيجيات اكتساب المستخدم وتحسين الأداء في السوق.
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS هو تطبيق لتحليل البيانات المالية يوفر تحليلات تنافسية ورصد الأداء ومقاييس مخصصة لمساعدة المستخدمين في اتخاذ قرارات مستنيرة.
Versium
versium.com
تعمل تطبيق Versium على تحسين استهداف التسويق من خلال جمع وتحليل بيانات العملاء من قنوات متعددة، مما يساعد الشركات في فهم جمهورها بشكل أفضل.
Event Registry
eventregistry.org
استخدم قوة الذكاء الاصطناعي لتحويل محتوى الأخبار إلى رؤى قابلة للتنفيذ تعد Event Registry منصة استخباراتية إخبارية رائدة على مستوى العالم، حيث تعمل على تمكين المؤسسات من متابعة الأحداث العالمية وتحليل تأثيرها.
Native AI
gonative.ai
Native Ai عبارة عن منصة معلومات سوقية تعمل دائمًا وتساعد العلامات التجارية والمؤسسات على التتبع والإدارة والتحسين والابتكار. ويستخدم تقنيات البرمجة اللغوية العصبية والذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا لإجراء اكتشافات بين مجموعات البيانات الكبيرة مما يسمح للعلامات التجارية بتبسيط المنتجات وفهم المستهلكين بشكل أفضل.
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