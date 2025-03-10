برامج استخبارات السوق - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

Hermix

hermix.com

Hermix هي أول منصة لتحليلات السوق لمبيعات القطاع العام. نحن نساعد الشركات على الفوز بالعقود العامة، من خلال مراقبة العطاءات ومعلومات السوق. يتم بالفعل استخدام البيانات الضخمة بكثافة في تجارة التجزئة والمستهلكين B2C/B2B. مع Hermix، تتوفر أيضًا التحليلات الحديثة لـ B2G - الأعمال إلى الحكومة. نأتي بـ B2G إلى القرن الحادي والعشرين. نحن ندعم المبيعات اليومية وعروض الأسعار والمبيعات المسبقة: • مراقبة العطاءات وإشعارات البريد الإلكتروني. • مؤهلات الفرصة: الميزانيات، والمنافسة، والفجوات. • معلومات عميقة عن السوق: أين توجد الأموال، ومن يشتري ويبيع، وماذا ومتى وأين وكيف. نحن نساعدك على تنمية أعمالك في سوق مذهل وضخم ومستقر: القطاع العام. • يشكل القطاع العام 53% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. • تشكل المناقصات العامة 14% من الناتج المحلي الإجمالي: 2 تريليون يورو في الاتحاد الأوروبي، و14 تريليون يورو في جميع أنحاء العالم. يقدم موقع www.hermix.com ما يلي: • تحليل تفصيلي لسوق B2G، وتقسيمه، والتنبؤ به، باستخدام الرسومات الحكومية. • فهم السوق: الفرص المستقبلية والشراكات. • بيانات ورسوم بيانية قابلة للتنفيذ. • الحفر لأسفل والحفر لأعلى. • مراقبة السوق الذكية. الفوائد الفورية: التكلفة: ترقية فريقك من إدخال البيانات إلى تحليل البيانات. الكفاءة والتركيز. زيادة معدلات نجاح الاقتراح إلى 60-70%. جودة التسليم: اختيار أفضل التقنيات والشركاء. مبيعات مستدامة وقابلة للتكرار. نحن فريق من الخبراء يتمتعون بخبرة كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة، والبيانات الضخمة، والتكنولوجيا العميقة، وتطوير المنتجات، والمشتريات العامة، والحوكمة. نحن متحمسون. نحن نسعى جاهدين لإحداث فرق. نحن نلتزم بدعم أعمالك واحتياجاتك اليومية مع Hermix، وتقديم خدمة مخصصة وملائمة. تحدث إلينا عبر الدردشة داخل التطبيق أو الهاتف أو البريد الإلكتروني أو WhatsApp. تواصل معنا على LinkedIn. نحن نفهم بيانات مبيعات القطاع العام.