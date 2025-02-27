برامج استخبارات السوق - التطبيقات الأكثر شعبية - تونس

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تعمل برامج معلومات السوق على تجميع بيانات السوق التي يمكن الوصول إليها بشكل عام و/أو التي تتمحور حول العميل لتعزيز فهم سلوك العملاء. يتم الحصول على هذه البيانات من منصات متخصصة في تمييز الاتجاهات الشاملة أو الرؤى داخل السوق أو قطاع المستهلكين، بدلاً من استهداف الشركات الفردية. تُستخدم حلول استخبارات السوق عادةً في مختلف أدوار التسويق أو المبيعات، حيث تقوم بتجميع مجموعات بيانات ورؤى واسعة النطاق، مما يساعد في تحسين استراتيجيات الشركة. من الضروري التمييز بين برامج استخبارات السوق وبرامج الاستخبارات التنافسية. تركز استخبارات السوق على سلوك المستهلك، في حين تم تصميم الاستخبارات التنافسية لتحليل الأعمال، مع التركيز على فهم وتقييم المنافسين. يمكن لهذين النوعين من برامج الاستخبارات أن يكمل كل منهما الآخر، وغالبًا ما يكون ذلك جنبًا إلى جنب مع برامج استخبارات المبيعات، التي تساعد في التنقيب وغالبًا ما يتم دمجها مع أدوات الاستخبارات السوقية أو التنافسية.
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Similarweb
similarweb.com
قم بالبيع بشكل أكثر ذكاءً من خلال رؤى رقمية 360 درجة حول آفاق التجارة الإلكترونية والناشرين والمعلنين. بفضل بيانات حركة المرور والمشاركة الفريدة الخاصة بـ Sameweb، يمكنك الحصول على رؤية كاملة لكل جزء من الإستراتيجية والأداء الرقمي للعميل المحتمل، مما يتيح لك العثور على فرص جديدة وصياغة العروض التي تحقق الفوز. - ابحث عن العملاء المحتملين الذين يتطابقون مع ملف تعريف العميل المثالي الخاص بك من قاعدة بيانات مماثلة لأكثر من 100 مليون موقع ويب - قم بتعزيز جودة خط الأنابيب الخاص بك وإعطاء الأولوية للتواصل عن طريق إضافة المزيد من نقاط البيانات ذات الصلة للعملاء المحتملين باستخدام إثراء العملاء المتوقعين - مراقبة حساباتك للبقاء على اطلاع على الأعمال الجديدة والمتزايدة الفرص مع التنبيهات - تعمق في الأداء والاستراتيجية الرقمية لعملائك المحتملين لفهم أفضل لكيفية مساعدة الحل الخاص بك - تحسين استجابة عملائك من خلال رؤى فريدة من نوعها لعميلك، مدعومة ببيانات موثوقة - تواصل مباشرة مع صناع القرار من خلال معلومات الاتصال المباشرة الخاصة بهم
AroundDeal
arounddeal.com
منصة ذكاء بيانات B2B العالمية تأسست في عام 2020، RoundDeal معروفة عالميًا كمنصة رائدة لذكاء بيانات B2B في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC)، ويثق بها أكثر من 100000 عميل ومستخدم حول العالم. تتضمن قاعدة بياناتنا أكثر من 120 مليون جهة اتصال و30 مليون شركة، مما يوفر بيانات شاملة ودقيقة مثل رسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف، إلى جانب بيانات رؤى الشركة القيمة. لا يوفر موقع RoundDeal البيانات فحسب، بل يوفر أيضًا منصة ذكية. هدفنا هو مساعدة المسوقين ومندوبي المبيعات والقائمين بالتوظيف في العثور بسرعة على جهات الاتصال المستهدفة وربطها وتقييم البيئة التنافسية والحصول على معلومات تجارية عالية القيمة وفرص النمو. 1. المنقب - ابحث عن عميلك التالي ببيانات أفضل أنشئ بسرعة قوائم عملاء محتملين مستهدفين تحتوي على أكثر من 100 مليون من بيانات جهات الاتصال واحصل على تنبيهات عندما تغير جهات الاتصال وظائفها. 2. المشاركة - أتمتة مشاركة المبيعات الخاصة بك قم ببناء تسلسلات مبيعات آلية وانتقل بفرص المبيعات الخاصة بك إلى المستوى التالي. 3. ملحق Chrome - ابحث عن العملاء المحتملين في كل مكان احصل على معلومات الاتصال المستهدفة والشركة مباشرة على LinkedIn وموقع الشركة ونظام إدارة علاقات العملاء (Salesforce أو HubSpot. 4. الإثراء - إثراء بياناتك قم بإثراء سجلاتك تلقائيًا بأكثر من 50 حقلاً من حقول البيانات الثابتة في قاعدة بيانات RoundDeal، بما في ذلك البريد الإلكتروني للعمل والهاتف والمسمى الوظيفي واسم الشركة والمزيد. 5. الزوار - حوّل زوار موقع الويب إلى عملاء محتملين مؤهلين اكتشف الشركات التي تزور موقع الويب الخاص بك وقم بإشراكهم بالطريقة الصحيحة في الوقت المناسب.
Cypris
cypris.ai
Cypris عبارة عن منصة معلومات سوقية مصممة لفرق البحث والتطوير والابتكار. نقوم بتحليل وتتبع أكثر من 500 مليون نقطة بيانات من أكثر من 150 دولة كل يوم، بما في ذلك الوافدين الجدد وبراءات الاختراع والأوراق البحثية والشركات الناشئة والمزيد. نحن نربط فرق البحث والتطوير بمشهد الابتكار العالمي مثلما فعلت محطة Bloomberg Terminal لعالم التمويل وفعلت Pitchbook لرأس المال الاستثماري.
ExactBuyer
exactbuyer.com
ExactBuyer عبارة عن منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي توفر حلول اكتساب العملاء والمرشحين في مجال B2B. فهو ينشئ نماذج ذكاء اصطناعي خاصة مصممة خصيصًا لأهداف واستراتيجيات عملك لتحديد الجمهور المستهدف، والتحقق من البيانات في الوقت الفعلي، وتصميم تواصل شخصي شامل في ثوانٍ. تتكيف المنصة مع كل تفاعل بشكل ديناميكي، مما يعزز الانتقال السريع من الاستراتيجية إلى توليد العملاء المحتملين، وبالتالي تقليل الاعتماد على المبيعات التقليدية أو فرق التوظيف. يعد ExactBuyer مثاليًا لسير عمل المبيعات والتوظيف والتسويق والمطورين، حيث يوفر أدوات للتنقيب واكتشاف المرشحين وإنشاء جمهور للإعلانات المدفوعة ودمج بيانات B2B في الوقت الفعلي في سير العمل الحالي. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر بحثًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي وواجهات برمجة التطبيقات لبناء الجماهير في الوقت الفعلي وتأييد الشركات وجهات الاتصال التي تتوافق مع معايير محددة. للحفاظ على نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك محدثًا، يقوم ExactBuyer بملئه تلقائيًا بجهات اتصال وشركات غنية، وبالتالي يلغي الحاجة إلى البحث عن عملاء محتملين جدد. توفر المنصة أيضًا رسائل بريد إلكتروني مخصصة لكل عميل محتمل وتكاملات CRM وATS الأصلية لتسهيل مهام إدخال البيانات.
42matters
42matters.com
42matters هي شركة رائدة في مجال توفير تطبيقات الهاتف المحمول والتلفزيون المتصل (CTV). توفر خوارزميات التعلم الآلي المتطورة لدينا رؤية شاملة لسوق التطبيقات، مما يمكّن المؤسسات من بناء أعمال أقوى وأكثر استنارة. نحن نتتبع أكثر من 17 مليون تطبيق منشور وغير منشور عبر 12 متجر تطبيقات رائد، بما في ذلك Google Play، وApple App Store، وAmazon Appstore، وHuawei AppGallery، وTencent MyApp، وRoku Channel Store، وApple TV tvOS App Store، وAmazon Fire TV، وGoogle TV، تطبيقات Samsung Smart TV، وLG Content Store، وتطبيقات Vizio SmartCast. في 42matters، نقدم مجموعة واسعة من أدوات أبحاث سوق التطبيقات. تعمل واجهات برمجة التطبيقات (APIs) ومستودعات الملفات (مجموعات البيانات) ومجموعة منصات البحث المستندة إلى الويب - بما في ذلك 42matters Explorer و42matters SDK Explorer و42matters App Watchlist - على تمكين الشركات من تحديد اتجاهات السوق، وإنشاء منتجات وخدمات مستنيرة في الصناعة، وتنفيذ أكثر كفاءة الممارسات التجارية، وأكثر من ذلك. نحن نقدم معلومات مهمة للشركات العاملة في العديد من الصناعات. على سبيل المثال، نحن نساعد... - تعمل شركات تكنولوجيا الإعلان على تعزيز استهداف الإعلانات وزيادة عدد مرات ظهور الإعلان إلى أقصى حد ومكافحة الاحتيال الإعلاني. - تعمل فرق المبيعات والتسويق على تنمية خطوط الأنابيب الخاصة بها، وإثراء البيانات المخزنة في أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)، وتعزيز الحسابات الحالية. - يقوم مطورو التطبيقات والألعاب وSDK بمقارنة المنافسين وإنشاء خرائط طريق مستنيرة للسوق. - يقوم متخصصو الأمن السيبراني بتحسين ممارسات MAM وMDM، وتحسين اكتشاف البرامج الضارة، وتحديد الأذونات الضارة والتقنيات المتكاملة. تأسست شركة 42matters في عام 2011، وهي شركة خاصة يقع مقرها الرئيسي في زيوريخ، سويسرا. نحن مدعومون من قبل Gamma Capital Partners وProject A Ventures.
Resonate
resonate.com
تعد منصة Resonate Ignite هي المنصة الوحيدة لبيانات وتحليلات المستهلك المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتي تعمل على تسريع الرؤى بسلاسة إلى العمل. قم بتسجيل الدخول لتتمكن من الوصول الفوري إلى أبحاث السوق الاستهلاكية الجديدة وذات الصلة بالمستهلك اليوم. تقدم Ignite أكثر من 14000 رؤية في الوقت الفعلي ومملوكة وقائمة على القيم لـ 230 مليون مستهلك فردي. قم بإعداد بيانات الطرف الأول الخاصة بك لإثراء فهمك لعملائك. قم بإنشاء وتحليل المقاطع الدقيقة المستهدفة ذات الصلة الفائقة بسرعة لتعزيز استراتيجية التجزئة الخاصة بك. يتصل Ignite مباشرة بالنظام البيئي التسويقي الخاص بك مما يمكّنك من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ظروف السوق المتطورة.
People Data Labs
peopledatalabs.com
في People Data Labs، نقوم ببناء المصدر الأكبر والأكثر دقة لبيانات الأشخاص الحقيقية. نحن نقدم مجموعة بيانات من السيرة الذاتية، ومعلومات الاتصال، والمعلومات الاجتماعية والديموغرافية لأكثر من 1.5 مليار فرد فريد، ويتم تسليمها إليك بالحجم الذي تحتاجه. قم بالتسجيل للحصول على مفتاح API مجاني وابدأ في إثراء الملفات الشخصية مجانًا، دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان.
Nexoya
nexoya.com
لا مزيد من تخطيط الميزانية الثابتة. الاستفادة من قوة إدارة المحافظ الذكية. خصص ميزانيتك الإعلانية بكفاءة أكبر باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وحقق عائدًا أعلى على الإنفاق الإعلاني بنسبة تصل إلى 70%.
Databook
databook.com
Databook هي أول منصة في الصناعة لإدارة العلاقات الإستراتيجية (SRM). إذا لم تكن قد سمعت عن SRM بعد، فلا تقلق، فهو جديد. SRM هي عملية الذهاب إلى السوق لتعميق وتوسيع اتصالات البائعين مع العملاء من خلال التوافق مع فهم واضح لاحتياجات العملاء. إليك كيفية قيام Databook بإدارة SRM: • يبحث Databook باستمرار عن إشارات البيانات الديناميكية من المشترين ويلتقطها لاكتشاف أولوياتهم الحالية ومعاناتهم المالية. • يستخدم التطبيق المميز للمنصة، Strategy Builder، هذه المعلومات ليحدد تلقائيًا استراتيجيات الدخول إلى السوق الأكثر صلة بكل عميل. • يتم أيضًا دمج بيانات الإستراتيجية والمشتري في نظام GTM البيئي، لذلك يتم دائمًا تحديث عمليات الحساب والتنبؤ الهامة بالمعلومات الحالية. أفضل جزء؟ تجعل منصة Databook إدارة SRM قابلة للتطوير، مما يتيح اكتشاف وإدارة قصة المبيعات الإستراتيجية لكل حساب. ونتيجة لذلك، فإن نظامنا الأساسي يرشد فرق GTM ليس فقط إلى أن يصبحوا أكثر كفاءة، ولكن أيضًا أكثر فعالية. تستخدم شركات المؤسسات الرائدة مثل Salesforce وMicrosoft وDatabricks منصة SRM الخاصة بـ Databook لبناء نوع من الاتصالات العميقة مع العملاء التي تؤدي إلى صفقات أكبر وأفضل.
Stackline
stackline.com
في مهمة لتعزيز مستقبل التجارة من خلال التقريب بين العلامات التجارية والعملاء، تعد Stackline أول منصة تجارية متصلة كاملة المسار للعلامات التجارية الأكثر ابتكارًا في العالم. تظهر الشبكات العصبية وأنظمة التعلم العميق الخاصة بشركة Stackline وتصور رؤى تحويلية متعددة القنوات، وتعزز الأداء الإعلاني الرائد في السوق، وتنشط كل خطوة من رحلة المتسوق. يثق قادة العلامات التجارية ومبتكرو المنتجات ومسوقو الأداء في Stackline لتعزيز النمو المربح في نظام بيئي للبيع بالتجزئة متزايد التعقيد. تأسست Stackline في عام 2014 في سياتل، وتوظف أكثر من 250 محترفًا تجاريًا متصلاً مما يخلق قيمة لـ 7000 علامة تجارية عالمية.
Gain.pro
gain.pro
إن ما يقرب من 75% من الشركات الكبيرة في العالم هي شركات خاصة، ولكن اكتساب رؤية واضحة لها ليس بالأمر السهل. تتمثل مهمة Gain.pro في تحقيق المزيد من الرؤية في الأسواق الخاصة من خلال استخدام نهج "التقنية العالية واللمسة العالية". نحن نحقق ذلك من خلال مزج تكنولوجيا المصادر المتقدمة مع الأبحاث المحلية عالية الجودة. احصل على رؤى أعمق حول الشركات والمستثمرين والصناعات والأنشطة الاستثمارية، وكلها مقدمة لك عبر منصة معلومات السوق الخاصة سهلة الاستخدام. يشمل عملاؤنا ما يلي: - شركات الأسهم الخاصة - شركات رأس المال الاستثماري - شركات إستراتيجية الشركات وعمليات الاندماج والاستحواذ - مستشارو عمليات الاندماج والاستحواذ - الاستشارات - شركات المحاماة - شركات المبيعات B2B
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor (WMC) هي منصة استخباراتية رائدة للمنافسين تمكن المؤسسات من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشكل أسرع. ويستخدم الذكاء الاصطناعي لتتبع البصمة الرقمية العالمية لمنافسي المؤسسة في الوقت الفعلي ومحللي السوق لتنظيم البيانات. يحصل العملاء على تدفق مستمر للرؤى الأكثر صلة والقابلة للتنفيذ في مؤسستهم. ويستخدمون هذه الأفكار للتحقق من صحة الاستراتيجيات وتحسينها، واكتساب ميزة تنافسية وحماية الإيرادات وتنميتها.
Zartico
zartico.com
يتميز نظام تشغيل Zartico Destination® (ZDOS®) بنموذج البيانات المتكامل ™ الخاص بنا والذي يشتمل على أعلى تردد وأعلى دقة لتحديد الموقع الجغرافي والإنفاق وبيانات الأحداث لكل من المقيمين والزوار وجميع أنواع الأحداث. بالإضافة إلى إشغال الوجهات والأداء التسويقي وفريق المستشارين الاستراتيجيين لدينا، فإن أكثر من 200 وجهة في جميع أنحاء البلاد تثق في Zartico لتقديم رؤى واضحة تؤدي إلى نتائج أفضل. تأسست Zartico في عام 2019، وتم إنشاؤها لحل أصعب التحديات التي تواجه السياحة في العالم لإفادة المجتمعات من خلال تحسين نوعية حياة المقيمين وتجربة الزائر مع تسهيل التغيير التنظيمي في صناعة السياحة. نحن في مهمة تتمثل في تمكين المؤسسات لتكون مشرفًا بشكل أفضل على الوجهات العالمية من خلال تحسين ذكاء البيانات وصنع القرار. يوفر ZDOS® رؤى وخطوط أساسية ومعايير ومؤشرات فريدة يمكن من خلالها لمنظمات إدارة الوجهات السياحية قياس نجاحها وتقديم نتائج من شأنها أن تفيد أصحاب المصلحة والمجتمعات. من أجل مساعدة شركائنا على إدارة وجهاتهم بنجاح، قدمنا الأسس الخمسة لمنظمة الوجهة المعاصرة لقياس وفهم التأثير الحقيقي لاقتصاد الزائر بما يتجاوز مؤشرات الأداء الرئيسية التي تركز على التسويق. يستخدم أكثر من 200 من شركاء Zartico حاليًا هذه المجموعة المتكاملة من أفضل الممارسات لتحسين التخطيط الاستراتيجي والتميز التشغيلي وإشراك أصحاب المصلحة والمواءمة وقيادة اقتصادات زوارهم في النهاية إلى مستويات أعلى من النجاح.
IQBlade
iqblade.com
IQBlade عبارة عن منصة برمجية تساعد الشركات على الازدهار في الأسواق شديدة التنافسية اليوم. احصل على نظرة ثاقبة في الوقت الفعلي عن منافسيك وشركاء الأعمال والعملاء لتمنحك ميزة تنافسية ملموسة في بيئة B2B
AppstoreSpy
appstorespy.com
قم بتحويل البيانات إلى رؤى ببضع نقرات - يوفر AppstoreSpy أدوات سهلة الاستخدام للمهام المعقدة لمساعدتك في تحقيق تقدم كبير على الأجهزة المحمولة. توفر أدواتنا رؤى تساعد المستخدمين على معرفة التطبيق الذي يمكن أن يصبح الشيء الكبير التالي، أو التغلب على المنافسين في السوق، أو العثور على أفضل فرص الاستثمار. لدينا مجموعة من المنتجات بدءًا من ملحق Chrome الذي يسمح لك بمراقبة وتتبع بيانات التطبيق مباشرةً في متجر Play وحتى ميزات واجهة برمجة التطبيقات المتقدمة. اختر ما يناسبك، سواء كان Market Explorer الكلاسيكي أو Niche Finder الفريد الخاص بنا — يركز AppstoreSpy على الأدوات القابلة للتخصيص التي تناسب أي مستخدم. قم بتحويل البيانات إلى رؤى ببضع نقرات — يوفر AppstoreSpy أدوات سهلة الاستخدام للمهام المعقدة لمساعدتك على تحقيق اختراق المحمول. توفر أدواتنا رؤى تساعد المستخدمين على معرفة التطبيق الذي يمكن أن يصبح الشيء الكبير التالي، أو التغلب على المنافسين في السوق، أو العثور على أفضل فرص الاستثمار. لدينا مجموعة من المنتجات بدءًا من ملحق Chrome الذي يسمح لك بمراقبة وتتبع بيانات التطبيق مباشرةً في متجر Play وحتى ميزات واجهة برمجة التطبيقات المتقدمة. اختر ما يناسبك، سواء كان Market Explorer الكلاسيكي أو Niche Finder الفريد الخاص بنا - يركز AppstoreSpy على الأدوات القابلة للتخصيص التي تناسب أي مستخدم.
BoardEx
boardex.com
تعد شركة BoardEx شركة رائدة في مجال توفير حلول الذكاء التنفيذي ورسم خرائط العلاقات، حيث تقدم حلولًا مؤسسية لتعزيز تطوير الأعمال وتعزيز إدارة رأس مال العلاقات. يمكّنك BoardEx، الذي يحظى بثقة أكثر من 350.000 مستخدم، من رسم خريطة لمسار علاقتك مع 1.6 مليون مدير تنفيذي عبر 2.1 مليون ملف شخصي للمؤسسات العامة والخاصة وغير الهادفة للربح. يمكّنك BoardEx من القيام بما يلي: - إتمام المزيد من الصفقات من خلال رؤى تنفيذية لا مثيل لها. - الحصول على بيانات عالية الجودة من خلال تسخير الذكاء القابل للتنفيذ. - زيادة إنتاجية الموظف من خلال القضاء على الإدخال اليدوي للبيانات. BoardEx هي إحدى شركات Altrata، وهي جزء من Euromoney PLC. تتكون Altrata من خمسة عروض متميزة: BoardEx، وBoardroom Insiders، وRelSci، وWealthEngine، وWealth-X. معًا، نقدم البيانات والمعلومات الاستخبارية عن الأشخاص الأكثر تأثيرًا في نجاح عملائنا.
Connectbase
connectbase.com
Connectbase هي السحابة الصناعية للاتصال. تعد Connectbase شريكًا في الصناعة، مما يتيح للجيل القادم شراء وبيع الاتصال، بما في ذلك عرض الأسعار الآلي، وتوفير رؤى عميقة وموثوقة. تخدم منصة Connectbase الرائدة في الصناعة، The Connected World، ما يقرب من 300 مزود على مستوى العالم، وتدير 2.7 مليار موقع في أكثر من 150 دولة. قام فريق Connectbase ببناء نظام بيئي متصل لتحويل عمليات البيع والشراء على الشبكة. قم بزيارة Connectbase على Connectbase.com وتابعنا على LinkedIn على LinkedIn.com/company/connectbase-us/
EQI Data
eqidata.com
G-data عبارة عن برنامج نموذجي لذكاء الأعمال مدعوم بالذكاء الاصطناعي ويقدم حل SaaS تحليلي متكامل ومتقدم في الوقت الفعلي للشركات عبر الإنترنت في الصين. تقوم G-data بجمع البيانات من جميع منصات التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وإدارة علاقات العملاء (sCRM) والسوق والمنافسين لتقديم تحليل مباشر وديناميكي ومتعدد المنصات للبيانات والتنبؤات والتوصيات.
Behavio
behaviolabs.com
تُعد Behavio، منصة الرؤى الآلية للإعلانات الإبداعية، موردًا قيمًا لأي مدير علامة تجارية، أو مسوق، أو استراتيجي، أو باحث، أو مدير تنفيذي، يرغب في اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات وتحسين حملاته الإعلانية لتحقيق أقصى قدر من التأثير. تسمح البيئة المستندة إلى الويب للمستخدمين باختبار إعلاناتهم في أي مرحلة من مراحل التطوير - الحملات النهائية أو القصص المصورة أو مقاطع الفيديو أو الصور أو حتى مجرد مفاهيم العمل قيد التنفيذ. يمكن للمستخدمين الاختبار المسبق واللاحق لحملاتهم الإعلانية لاتخاذ قرارات تعتمد على البيانات حول فعالية رسائلهم. تتضمن الميزات تحليل الفيديو ثانيةً بثانية، ومقارنات المفاهيم، وسحب الكلمات العاطفية، وغير ذلك الكثير. النتائج متاحة في أقل من خمسة أيام.
Fundz
fundz.net
Fundz هي منصة أحداث المبيعات™، وهي الحل الأول من نوعه الذي تم تصميمه من الألف إلى الياء لمساعدة الأشخاص على اكتشاف المزيد من العملاء والتواصل معهم وإغلاقهم بعد أحداث الأعمال الرئيسية، مثل الجولات الجديدة من التمويل والتوظيف التنفيذي الجديد وعمليات الاستحواذ. بياناتنا مرخصة من قبل منصات رائدة في الصناعة، ويشرفنا أن نساعد العملاء من جميع الأحجام، من جميع أنحاء العالم، على تنمية أعمالهم من خلال منصة أكثر فعالية وكفاءة للعثور على الصفقات وإتمامها.
Ubico
ubico.io
توفر Ubico منصة مشاركة رائدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمؤسسات المبيعات والتسويق. تعمل Ubico مع الشركات العالمية الرائدة مثل Hitachi Vantara وAccedoTV وFreshbooks. قم بتحويل تفاعل العملاء المحتملين باستخدام قوة الأتمتة. تجعل Ubico كل مندوب مبيعات أكثر إنتاجية من خلال التكامل مع أنظمتك الحالية لبناء نماذج التعلم الآلي التي تولد رسائل بريد إلكتروني مشتركة وتقوم بأتمتة المهام المتكررة.
Ai Palette
aipalette.com
تساعد Ai Palette شركات السلع الاستهلاكية سريعة الحركة على إنشاء منتجات تفوز بالمستهلكين باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. تحدد تقنية Ai Palette الحاصلة على براءة اختراع اتجاهات المستهلكين في الوقت الفعلي، وتكشف عن دوافع المستهلكين ودوافعهم، وتساعد في إنشاء مفاهيم المنتج التي تلبي احتياجات المستهلكين غير الملباة. تعمل Ai Palette حاليًا بشكل وثيق مع بعض أكبر شركات الأغذية في العالم، بما في ذلك عمالقة Fortune 500. تم اختيار Ai Palette من بين أفضل 10 شركات لتحليل السلع الاستهلاكية المعبأة من قبل Tracxn، وأفضل 5 شركات ناشئة تعمل بالذكاء الاصطناعي في مجال السلع الاستهلاكية سريعة الحركة حسب تصنيف StartUs في عام 2021، وأفضل 15 شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا الأغذية على مستوى العالم في Slingshot 2019؛ أفضل 10 شركات ناشئة في مجال تكنولوجيا الأغذية والتجزئة في Kickstart Innovation Switzerland 2020.
Cikisi
en.cikisi.com
Cikisi هو حل استخباراتي للسوق، يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي، لتزويد شركات B2B بمزيج من الرؤى والمعلومات والبيانات في الوقت الفعلي لتسريع عملية اتخاذ القرار.
Firmable
firmable.com
Firmable هي قاعدة بيانات B2B المعتمدة في أستراليا والتي تساعد الشركات على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً والتفوق في الأداء من خلال معرفة المزيد عن العملاء المتوقعين والعملاء والمرشحين أكثر من أي وقت مضى. فهو يسمح لفرق المبيعات والتسويق بتسريع النمو وتحسين المشاركة؛ يساعد القائمين على التوظيف على تحديد المرشحين المناسبين وجذبهم؛ ويوفر الوقت لأي شخص يبحث عن معلومات سوقية موثوقة. تحتوي منصة قاعدة بيانات Firmable B2B على: 👉 أكثر من مليون شركة أسترالية B2B و10 ملايين شخص. 👉ملفات تعريف دقيقة ومفصلة مع معلومات محلية، بما في ذلك ABN وقطاعات الصناعة ومكدسات التكنولوجيا والمزيد. 👉 تغطية واسعة للهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني 👉 يركز الدعم المحلي Firmable على مساعدتك أنت وفريق المبيعات لديك في الوصول إلى أهداف النمو لعام 2024.
Hermix
hermix.com
Hermix هي أول منصة لتحليلات السوق لمبيعات القطاع العام. نحن نساعد الشركات على الفوز بالعقود العامة، من خلال مراقبة العطاءات ومعلومات السوق. يتم بالفعل استخدام البيانات الضخمة بكثافة في تجارة التجزئة والمستهلكين B2C/B2B. مع Hermix، تتوفر أيضًا التحليلات الحديثة لـ B2G - الأعمال إلى الحكومة. نأتي بـ B2G إلى القرن الحادي والعشرين. نحن ندعم المبيعات اليومية وعروض الأسعار والمبيعات المسبقة: • مراقبة العطاءات وإشعارات البريد الإلكتروني. • مؤهلات الفرصة: الميزانيات، والمنافسة، والفجوات. • معلومات عميقة عن السوق: أين توجد الأموال، ومن يشتري ويبيع، وماذا ومتى وأين وكيف. نحن نساعدك على تنمية أعمالك في سوق مذهل وضخم ومستقر: القطاع العام. • يشكل القطاع العام 53% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. • تشكل المناقصات العامة 14% من الناتج المحلي الإجمالي: 2 تريليون يورو في الاتحاد الأوروبي، و14 تريليون يورو في جميع أنحاء العالم. يقدم موقع www.hermix.com ما يلي: • تحليل تفصيلي لسوق B2G، وتقسيمه، والتنبؤ به، باستخدام الرسومات الحكومية. • فهم السوق: الفرص المستقبلية والشراكات. • بيانات ورسوم بيانية قابلة للتنفيذ. • الحفر لأسفل والحفر لأعلى. • مراقبة السوق الذكية. الفوائد الفورية: التكلفة: ترقية فريقك من إدخال البيانات إلى تحليل البيانات. الكفاءة والتركيز. زيادة معدلات نجاح الاقتراح إلى 60-70%. جودة التسليم: اختيار أفضل التقنيات والشركاء. مبيعات مستدامة وقابلة للتكرار. نحن فريق من الخبراء يتمتعون بخبرة كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة، والبيانات الضخمة، والتكنولوجيا العميقة، وتطوير المنتجات، والمشتريات العامة، والحوكمة. نحن متحمسون. نحن نسعى جاهدين لإحداث فرق. نحن نلتزم بدعم أعمالك واحتياجاتك اليومية مع Hermix، وتقديم خدمة مخصصة وملائمة. تحدث إلينا عبر الدردشة داخل التطبيق أو الهاتف أو البريد الإلكتروني أو WhatsApp. تواصل معنا على LinkedIn. نحن نفهم بيانات مبيعات القطاع العام.
Leadbright
leadbright.com
إن Leadbright’s LOOP عبارة عن منصة OBM (تسويق عضوي) بدون تعليمات برمجية لتوليد الطلب على مواقع الويب والتحويلات ونمو الإيرادات. يستخدم LOOP البيانات الضخمة والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتوفير ذكاء الأعمال للتفوق على منافسيك. نحن نقوم بتبسيط البيانات المعقدة، مما يوفر أسابيع من العمل اليدوي. وهذا يقلل من التكاليف ويعزز التسويق. تتكيف منصتنا باستمرار وتتعلم البقاء في صدارة اتجاهات الصناعة. نقوم بجمع أكثر من مليون نقطة من البيانات من موقع الويب الخاص بك وأيضًا من كبار المنافسين. نحن نحللها بشكل آمن في جزء صغير من الوقت. قم بتبسيط إنشاء العملاء المحتملين معنا.
TrustStar
truststar.ai
TrustStar AI عبارة عن منصة رؤى استخباراتية للسوق في الوقت الفعلي تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة صناعة الرهن العقاري على تجميع وتنظيم الرؤى. TrustStar عبارة عن منصة تجمع معلومات السوق المنسقة والمتحقق منها، والمصممة خصيصًا لموظفي القروض ومديري المبيعات الذين يبحثون عن رؤى قابلة للتنفيذ حول الفرص العقارية التنافسية. تراقب TrustStar أكثر من 40 نقطة بيانات بما في ذلك الاتجاهات المحلية ونشاط المبيعات الأخير والمبيعات المعلقة ونشاط الأسعار ومعاملات الرهن العقاري ونشاط الإقراض.
Venture IQ
ventureiq.nl
تم تأسيس Venture IQ بهدف تمكين التطابقات الأفضل والأكثر استدامة بين الشركات من خلال حل قيود الموارد والبيانات المرتبطة بالفحص الاستباقي للسوق والتكنولوجيا. نحن نعلم من تجربتنا المباشرة أن الفرق المسؤولة عن بدء المشاركات الخارجية غالبًا ما تواجه قيودًا على الموارد من حيث البيانات والأدوات والوقت، ونتيجة لذلك غالبًا ما تلجأ إلى نهج رد الفعل. يمنحك الحصول على بيانات جيدة في وقت مبكر من عملية الشراكة ميزة تنافسية ويمكّنك من اتخاذ قرارات أسرع وأفضل. يساعدك Venture IQ على تحقيق ذلك.
Zulu5
zulu5.com
استكشف المخاطر والفرص الإعلانية لديك باستخدام أدوات المعلومات الإعلانية من Zulu5. تم تصميم نظامنا الأساسي للمعلنين والناشرين والوكالات، وهو يمكّنك من تحديد النجاحات السابقة وتكييف الحملات الحالية واكتشاف فرص جديدة لتعزيز نجاح الحملة وجذب العملاء المحتملين. يوفر zBoost أدوات بحث وتحليل قوية للحملات الإعلانية، مما يتيح لك تحسين الإستراتيجية التجارية لشركتك وتحديد فرص السوق الجديدة. zGuard ملتزم بضمان سلامة العلامة التجارية في الإعلانات الرقمية. تقوم منصتنا بتدقيق المخاطر ومعالجة التعرض الضار بسرعة لحماية سمعة علامتك التجارية وخلق تجربة إيجابية للمستهلكين. تعد سلامة العلامة التجارية أمرًا بالغ الأهمية لضمان وضع الإعلانات في السياقات المناسبة والامتثال للوائح الصناعة. اختر Zulu5 للحصول على أفضل مجموعة من أدوات المعلومات الإعلانية لمساعدتك في تحقيق أهدافك الإعلانية.
WebCatalog
webcatalog.io
تحويل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح المكتب باستخدام سطح المكتب WebCatalog ، والوصول إلى ثروة من التطبيقات الحصرية لنظام التشغيل Mac و Windows. استخدم المساحات لتنظيم التطبيقات ، والتبديل بين حسابات متعددة بسهولة ، وزيادة إنتاجيتك كما لم يحدث من قبل.
Crayon
crayon.co
تساعد منصة الذكاء التنافسي الحائزة على جوائز من Crayon مؤسستك على رؤية الفرص واغتنامها حتى تتمكن من إنشاء ميزة تجارية مستدامة. تستخدم عشرات الآلاف من الفرق برنامج Crayon لالتقاط وتحليل المعلومات التنافسية الكاملة تلقائيًا - الرسائل الخارجية وتحديد المواقع، وتغييرات المنتجات والأسعار، وخطط التوظيف، واستراتيجيات الذهاب إلى السوق، والمزيد - بالسحب من مئات الملايين من المصادر. لا يستغرق البحث اليدوي وقتًا طويلاً فحسب، بل إنه محفوف بالمخاطر أيضًا. عندما تعتمد على الجهد البشري، فأنت عرضة لضياع الفرص والتهديدات التي لم يتم اكتشافها. باستخدام Crayon، يمكنك التقاط حركات منافسيك تلقائيًا في الوقت الفعلي. يمكنك الاستفادة من أكثر من مائة نوع مختلف من البيانات عبر الملايين من مصادر المعلومات التنافسية للبقاء على اطلاع على تحديثات المنتج ومحاور المراسلة وتغييرات الفريق التنفيذي والمزيد.
Contify
contify.com
تقدم Contify منصة شاملة للسوق والاستخبارات التنافسية وواجهات برمجة التطبيقات للأخبار، مما يمكّن الشركات من جمع وتنظيم ومشاركة رؤى قابلة للتنفيذ حول المنافسين والعملاء والصناعات وموضوعات الذكاء الرئيسية عبر المؤسسة.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase عبارة عن منصة للعثور على المعلومات التجارية حول الشركات الخاصة والعامة. تتضمن معلومات Crunchbase معلومات عن الاستثمارات والتمويل، والأعضاء المؤسسين والأفراد في المناصب القيادية، وعمليات الدمج والاستحواذ، والأخبار، واتجاهات الصناعة. تم إنشاء موقع Crunchbase في الأصل لتتبع الشركات الناشئة، ويحتوي على معلومات عن الشركات العامة والخاصة على نطاق عالمي. تقوم Crunchbase بمصادر بياناتها بأربع طرق: برنامج المشروع، والتعلم الآلي، وفريق البيانات الداخلي، ومجتمع Crunchbase. يمكن لأفراد الجمهور تقديم المعلومات إلى قاعدة بيانات Crunchbase. تخضع هذه التقديمات للتسجيل والتحقق الاجتماعي، وغالبًا ما تتم مراجعتها بواسطة أحد المشرفين قبل قبولها للنشر. توقف مجتمع ويكيبيديا عن استخدامه كمصدر في مارس 2019.
Demandbase
demandbase.com
تساعد منصة Demandbase One Smarter GTM™ الفرق على تحقيق أهداف الإيرادات بموارد أقل. فهو يستخدم ذكاء الحساب، وهو عبارة عن رؤية غنية وموثوقة على مستوى الحساب، لمساعدتك في تنسيق تحركات المبيعات والتسويق وإضفاء الصلة على كل مرحلة من رحلة الشراء بين الشركات. ستحصل على لوح زجاجي واحد يربط كل مصدر من مصادر الذكاء والبصيرة - وكل عمليات المبيعات والتسويق - حتى تتمكن من اكتشاف الفرص مبكرًا، والتفاعل معها بشكل أكثر ذكاءً، وإبرام الصفقات بشكل أسرع. قم بإنشاء جماهير دقيقة باستخدام ذكاء الحساب الخاص بنا، وبيانات CRM وMAP، وإشارات النوايا، والتقنيات، والمزيد. ثم استفد من الإمكانات الإضافية لمزيد من الدقة والتحكم: النظام الأساسي الوحيد لإعلانات B2B الذي تم تحسينه للوصول إلى فرق الشراء بأكملها، وزيادة تحويلات موقع الويب مع التخصيص، وتنسيق تفاعلات العملاء الهادفة عبر نظامك البيئي والقنوات، وقياس كيفية قيام أنشطة التسويق والمبيعات بتوجيه خطوط الأنابيب والإيرادات. يمكن للبائعين أيضًا الاستفادة من تطبيقات CRM الخاصة بهم للحصول على رؤى ذكية حول جهات الاتصال والشركات ورؤية مشاركة Demandbase ونشاط النوايا. باستخدام Demandbase One ABM/ABX/Sales Intelligence، يمكنك تنسيق جميع لمسات GTM من أجل شراء منخفض الاحتكاك.
G2
g2.com
G2 هو أكبر سوق للبرمجيات وأكثرها ثقة في العالم. يستخدم أكثر من 90 مليون شخص سنويًا - بما في ذلك الموظفون في جميع شركات Fortune 500 - G2 لاتخاذ قرارات برمجية أكثر ذكاءً بناءً على مراجعات النظراء الحقيقية. تتعاون الآلاف من شركات البرمجيات والخدمات من جميع الأحجام مع G2 لبناء سمعتها وإدارة إنفاقها على البرامج وتنمية أعمالها.
Nielsen
nielsen.com
شركة Nielsen، والمعروفة ذاتيًا باسم شركة Nielsen، والمعروفة سابقًا باسم ACNielsen أو AC Nielsen، هي شركة أبحاث تسويق عالمية، يقع مقرها الرئيسي في جميع أنحاء العالم في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة. يقع المقر الإقليمي لأمريكا الشمالية في شيكاغو.
Qualtrics
qualtrics.com
تستخدم Qualtrics Corexm من قبل أكثر من 13000 علامة تجارية و 75 ٪ من Fortune 500 ، وهي المنصة الأكثر ثقة وذكية وقابلة للتطوير في إدارة الخبرة. Qualtrics Corexm هي الأداة البحثية التأسيسية لبناء وإطلاق وتحليل أبحاث المسح. مع Corexm ، يمكنك إحضار العمليات المرهقة أو الاستعانة بمصادر خارجية إلى منصة شاملة وشاملة لجميع الأفكار التي تتطلع إلى جمعها والتصرف عليها. يتميز Corexm بقدرات وحلول لكل قسم ، يساعدك على الوصول إلى جماهيرك أينما كانوا ، مما يضمن حصولك على رؤى أسرع من أي وقت مضى. يمكنك حتى إنشاء مشاريعك الخاصة ، أو استخدام المشاريع التي صممها خبراء Qualtrics - للعلامة التجارية أو رؤى العملاء أو أبحاث المنتج أو تجربة الموظفين - حتى تتمكن من اتخاذ إجراءات حيثما كانت هناك حاجة إليها. مع Qualtrics Corexm ، يمكنك تمكين الجميع من التقاط وتحليل ومشاركة رؤى قابلة للتنفيذ واستخدامها لتحديد أو تحسين المنتجات والخدمات والخبرات الحالية. لقد حان الوقت لزيادة كفاءة تجربتك مع الحل الأكثر مرونة في العالم للبحث والتغذية المرتدة في العصر الحديث. 1) التركيز على النتائج الصحيحة تمكين كل قرار برؤى تنبؤية وتوصيات تعمل الذكاء الاصطناعى لاتخاذ الإجراءات الصحيحة وتحسين الخبرات. يتضمن ذلك تحليلات النص التي تحركها AI لفهم التعليقات المفتوحة على نطاق واسع ، والإبلاغ عن كل أصحاب المصلحة ، والمزيد. 2) جعلت الأبحاث المتطورة إنشاء وتخصيص وتعديل أي مشروع بحث في دقائق مع واجهة مستخدم نقرة ونقر فوقها ، ومنهجيات مدعومة الدكتوراه ، ومكتبة قوية تضم أكثر من 100 نوع من الأسئلة والقوالب التي صممها علماء المسح. كل شيء جاهز للاستخدام ، مع عدم وجود ترميز مطلوب ، على الإطلاق. 3) قيادة السرعة والوصول إلى المقياس لتجربة رؤى عبر المؤسسة من خلال حلول مصممة لهذا الغرض وسير العمل والتعاون السهل. أضف إلى ذلك منصة مرنة مع تكامل لا مثيل له في الأنظمة التي تستخدمها مؤسستك بالفعل. 4) توفير الوقت والمال توحيد بحثك على منصة واحدة لإنشاء نظام شامل للتسجيل لجميع بيانات المدعى عليه. كن خبيرًا في البحث لدى الذكاء الاصطناعي الذي يقوم بالرفع الثقيل لك ، ويقدم توصيات لتحسين جودة المسح والتوافق. 5) توحيد الأبحاث وتبسيطها من خلال نظام موحد واحد يربط وتركيز قدرة الجميع على الاستماع والفهم والتصرف على فرص التغذية المرتدة والخبرة ، والتعمق في البيانات ، وتصميم التجارب الشخصية على نطاق واسع ، وزيادة كفاءة البحث بشكل كبير. 6) تقليل التعرض للمخاطر الذي يتميز بأمان لا يرقى إلى مستوى المؤسسات ، والامتثال والحوكمة ، و Qualtrics Corexm هو الناتج المحلي الإجمالي ، و HitRust ، و ISO 27001 معتمد ومتوافق مع FedRamp. 7) قم بتوسيع نطاق النطاق الترددي الخاص بك مع الخبراء عند الطلب يجعل البيانات الخاصة بك تعمل بجدية أكبر بالنسبة لك. قم بتجنيد خدمات البحث وشبكة الشركاء للحصول على الدعم مع التصميم والتحليلات والإبلاغ ومصادر المستفتى. بالإضافة إلى ذلك ، بفضل نموذج المشاركة المرن تمامًا ، استخدمنا بنفس القدر ، أو القليل ، كما تحتاج. ميزات منتج Qualtrics Corexm - قوالب مصممة خبراء -منشئ مسح السحب والإفلات - حلول XM الآلية - موضوعات مسح قابلة للتخصيص - أدوات التعاون الكاملة - منطق المسح المتقدم - إدارة الحصص -المنهجية المدمجة ، التي تحركها الذكاء الاصطناعي وتحليل جودة الأسئلة (ExpertReview) - التحليلات والذكاء التي تعمل بمواد الذكاء الاصطناعي (احصائيات الذكاء والنص iq) - Crosstabs - REST API Access لتكامل النظام - توزيع الرسائل القصيرة - WCAG 2.0 متوافق - بريد إلكتروني ودعم الدردشة
SEMrush
semrush.com
SEMRUSH هي منصة SAAS الرائدة في إدارة الرؤية عبر الإنترنت تمكن الشركات على مستوى العالم من تشغيل محرك البحث ، والدفع لكل نقرة ، والمحتوى ، والوسائط الاجتماعية ، وحملات البحث التنافسية والحصول على نتائج قابلة للقياس من التسويق عبر الإنترنت. يقدم Semrush رؤى وحلول للشركات لبناء الحملات وإدارتها وقياسها عبر قنوات التسويق المختلفة. سيمروش ، مع أكثر من 87000 عميل يدفعون. Semrush في الأرقام: - ملامح مجال سطح المكتب 808 م وملفات تعريف النطاق المتنقلة 32.1 مليون - أكثر من 43 تريليون روابط خلفية وأكثر Semrush كأداة التسويق الخاصة بهم
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower هي شركة أبحاث السوق التي اخترعت ذكاء دورة حياة المستهلك (CLI)، وهو سلالة جديدة من معلومات السوق، التي تساعد المؤسسات على البقاء في طليعة التكتيكات والاتجاهات الرئيسية. تُظهر منصة CLI الخاصة بنا للعلامات التجارية كيفية تفاعل المستهلكين مع الشركات في الاقتصاد الرقمي العالمي، عبر استخدام التطبيقات، والمشتريات، ومرات الظهور الإعلانية، والمزيد، بما في ذلك تطبيقات الهاتف المحمول، ووسائل التواصل الاجتماعي، ووسائط البث، ومواقع الويب، والمدفوعات الرقمية، وما بعدها. تعمل الرؤى المستمدة من مصادر مسؤولة من Sensor Tower على استكمال بيانات المؤسسة بمنظورات "من الخارج إلى الداخل"، من أشخاص حقيقيين، والإجابة على الأسئلة القيمة التي لا تستطيع بيانات المؤسسة الإجابة عليها. تساعد هذه الأفكار في تشكيل استراتيجيات أفضل الشركات في العالم.
Serpstat
serpstat.com
تبرز Serpstat باعتبارها مجموعة أدوات شاملة لتحسين محركات البحث، مما يمكّنك من التحكم الفعال في ظهورك على الإنترنت. أحد الأصول المحورية للمؤسسات الملتزمة التي تسعى إلى الحصول على تصنيفات مرتفعة وبصمة تجارية معززة عبر الإنترنت. من خلال ترسانة قوية تتجاوز 50 أداة فعالة، تعالج Serpstat ما يلي: 🔍 رؤى المنافسين: التعرف على اللاعبين الرئيسيين في السوق وتقييمهم. 📊 استراتيجية المحتوى: التقييم والتوليد - احصل على محتوى عالي المستوى وموجه نحو التصنيف. 🚀 مراقبة شاملة لتحسين محركات البحث: أدوات شاملة لتأمين موقع متميز على Google. 🌐 تحليل السوق والاستخبارات: تعمق في مجالك واعتمد أفضل ممارسات الصناعة من الشركات الرائدة. 💡 Intel للإعلان والبحث المدفوع: احصل على رؤى من المنافسين لتحسين حملاتك المدفوعة. ✍️ صياغة وتحليل المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي: قم بإنشاء المقالات أو إعادة صياغتها دون عناء، وإنتاج علامات وصفية، وتحسين القواعد النحوية والإملائية، واستخراج الكلمات الرئيسية من النص. منصة SEO شاملة تشمل كل ما هو مطلوب للتوسع التسويقي القوي. تحديث ساخن: احصل على رؤى قوية لتحسين محركات البحث باستخدام البرنامج الإضافي Serpstat ChatGPT! 🔍 اكتشف الكلمات الرئيسية المستهدفة لتحسين محركات البحث وقارنها عبر المناطق. 📊 تحليل مقاييس تحسين محركات البحث المهمة وبيانات الروابط الخلفية للمجال. ✍️ استخدم بيانات تحسين محركات البحث وتآزر ChatGPT لإنشاء محتوى فعال واستراتيجيات التحسين. قم بترقية لعبة تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك باستخدام ChatGPT اليوم!
Terminus
terminusplatform.com
الطريقة القديمة لفعل الأشياء لم تعد تعمل بعد الآن. ولا يمكنك أن تتخلف عن الركب. لقد تطورت استراتيجيات B2B وتغيرت قواعد اللعبة. أنت بحاجة إلى المنصة والخبراء وأدلة اللعب التكتيكية للوصول إلى حيث يجب أن يكون عملك، خاصة مع الضغط المتزايد لتكون أكثر كفاءة مع كل دولار. Terminus هي منصة مصممة لنجاحك. فهو يساعد فريقك على تلبية الحسابات طوال دورة حياتها بأكملها، فأنت بحاجة إلى نظام أساسي متأصل في بيانات الطرف الأول يحيط بالمشترين بتجارب رقمية جذابة بدءًا من الحصول على الحساب وحتى التوسع والتجديد. تم تصميم محركنا لتعزيز عائد الاستثمار، وتقليل الاحتيال، وإعطاء الأولوية لسلامة العلامة التجارية، وتحويل النية إلى رؤى ذات صلة وقابلة للتنفيذ لفرق GTM.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) هي منصة الذهاب إلى السوق التي تساعد الشركات في العثور على عملائها واكتسابهم وتنميتهم. توفر ZoomInfo بيانات ورؤى وتقنيات دقيقة وفي الوقت الفعلي لأكثر من 35000 شركة حول العالم. تستخدم الشركات بياناتها ونظامها الأساسي لزيادة الكفاءة ومواءمة فرق المبيعات والتسويق ودمج مجموعات التكنولوجيا. إنها شركة رائدة معترف بها في مجال خصوصية البيانات، مع الامتثال الرائد في الصناعة للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA والعديد من شهادات أمن البيانات والخصوصية. التخصصات: منصة GTM، استراتيجية GTM، استخبارات المبيعات، استخبارات المحادثة، الاستخبارات التسويقية، مشاركة المبيعات، بيانات الاتصال، بيانات النية، توليد العملاء المحتملين، التنقيب المحسن، المعلومات التجارية، جهات الاتصال التجارية، التسويق القائم على الحساب (ABM)، دقة البيانات، قاعدة البيانات النظافة وتنسيق البيانات.
Intellizence
intellizence.com
توفر منصة Intellizence AI إشارات ذكية لنمو الإيرادات ومراقبة المخاطر - ذكاء العملاء، وذكاء المبيعات، وذكاء المخاطر
Diffbot
diffbot.com
يوفر Diffbot مجموعة من المنتجات المصممة لتحويل البيانات غير المنظمة عبر الويب إلى قواعد بيانات سياقية منظمة. تم بناء منتجات Diffbot على أحدث برامج الرؤية الآلية ومعالجة اللغة الطبيعية القادرة على قراءة مليارات المستندات كل يوم. الرسم البياني للمعرفة Diffbot يعد منتج Diffbot's Knowledge Graph أكبر قاعدة بيانات سياقية في العالم تتألف من أكثر من 10 مليارات كيان بما في ذلك المؤسسات والمنتجات والمقالات والأحداث والمزيد. تعمل تقنية معالجة اللغات الطبيعية المبتكرة وتقنيات تحليل الحقائق في Knowledge Graph على ربط الكيانات بقواعد بيانات سياقية، تتضمن أكثر من تريليون
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs عبارة عن منصة لاستخبارات المبيعات تسمح لك بالذهاب إلى السوق خلال أسبوع أو أقل. بيانات النوايا، وتتبع استخدام التكنولوجيا، والتسجيل الرئيسي للسماح للمسوقين/المبيعات B2B بمعرفة السوق التي يمكن التعامل معها. تفخر شركة OceanFrogs بتقديم البيانات الدولية (آسيا والمحيط الهادئ، واليابان، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية). نحن نتتبع أكثر من 9000 تقنية و1000 موضوع نية وأكثر من 10 ملايين شركة حول العالم. يوفر OceanFrogs البحث حسب الفرق والمنتجات والخدمات بطريقة تجذب التركيز إلى القائمة المنقحة من الشركات التي تريدها. تم استخدام منصة OceanFrogs لتحديد العملاء المناسبين وتحديد الشركاء المناسبين (أيضًا). يمكنك بناء شركاء القنوات وخط أنابيب العملاء على حد سواء. Automation Anywhere، وWipro، وPalo Alto، وEnate، و42Gears، وMontyCloud هم بعض من عملائنا. نحن نعمل مع الشركات الكبيرة وكذلك الشركات الصغيرة. لقد بدأنا في عام 2017. وقد قدمنا خدمات التسويق/المبيعات في العديد من القطاعات مثل السحابة وتقنية RPA وأمن المعلومات وإدارة المواهب والتحليلات. يركز عملاؤنا على شركات المنتجات والخدمات. عملاؤنا الأساسيون هم الذين يستهدفون العملاء الدوليين، ويريدون التركيز على التواصل الشخصي.
Data.ai
data.ai
data.ai هي منصة رؤى وتحليلات الأجهزة المحمولة الأكثر ثقة في الصناعة. احصل على الصورة الكاملة لمشهد الهاتف المحمول الذي تحتاجه لاكتساب العملاء والاحتفاظ بهم وإشراكهم، وتحديد أولويات خريطة الطريق الخاصة بك، ودخول أسواق جديدة، وتحسين عائد الاستثمار. باستخدام data.ai Intelligence، يمكنك: • تسريع تنزيل تطبيقك واستراتيجية الإيرادات • تحسين تقييمات تطبيقك والحفاظ على عودة المستخدمين • الاطلاع على كيفية اختلاف استخدام التطبيق عبر أكثر من 60 دولة • تحسين استراتيجية الإطلاق وحملات الاكتساب • قياس أداء هاتفك المحمول تتمثل مهمة data.ai ضد المنافسين في مساعدة العملاء على إنشاء تجارب هاتف محمول رابحة وتحقيق التميز. تأسست الشركة في عام 2010، وأطلقت أول حل لرؤى سوق الهاتف المحمول. في عام 2020، أطلقت data.ai Ascend، وهو حل لتحليلات الإعلانات، مما يجعلها أول شركة في مجالها تقدم رؤية جنبًا إلى جنب لرؤى السوق والبيانات الخاصة بالشركات لدعم قرارات الأعمال ذات المهام الحرجة. تشكل هذه الحلول معًا منصة أداء الأجهزة المحمولة الأكثر اكتمالاً في الصناعة. اعتمد أكثر من 1100 عميل ومليون اتصال عبر جميع المناطق الجغرافية والصناعات على data.ai لدفع أعمالهم عبر الهاتف المحمول. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو ولديها 12 مكتبًا حول العالم.
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense هي الطريقة التي تقوم بها الشركات الأكثر تطوراً في العالم بإزالة عدم اليقين من عملية صنع القرار. بفضل معلومات السوق والبحث المبني على الذكاء الاصطناعي المثبت، يقدم AlphaSense بسرعة رؤى ذات صلة من عالم جدير بالثقة من المحتوى العام والخاص - بما في ذلك أبحاث الأسهم وملفات الشركات ونصوص الأحداث ومكالمات الخبراء والأخبار والمجلات التجارية ومحتوى الأبحاث الخاصة بالعملاء. يقع المقر الرئيسي لشركة AlphaSense في مدينة نيويورك، ويعمل بها أكثر من 1000 شخص عبر مكاتب في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفنلندا والهند وسنغافورة.
Foundry
foundryco.com
تقوم منصة Foundry's Account-Based Marketing (ABM) بتنسيق حملات التسويق والمبيعات في كل مرحلة من مراحل رحلة الشراء. في منصة واحدة، يجمع Foundry ABM بين ميزات الإعلان المستند إلى الحساب وتخصيص الويب وتنشيط المبيعات لتنسيق الحملات عبر قنوات متعددة. تعمل أدوات الحملة والتحليلات هذه على محرك نية الشراء الخاص المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يسجل الفائدة على الحساب أثناء رحلة الشراء. يمكن لـ Foundry ABM تنسيق حملات ABM لزيادة الوعي والمشاركة وخطوط الأنابيب ضمن حساباتهم المستهدفة. لمعرفة المزيد، https://foundryco.com/our-solutions/software/. ملحوظة: العديد من المراجعات خاصة بمنصة Triblio، والتي أصبحت الآن Foundry ABM.
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker هي شركة تقنية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم بيانات وتوقعات السوق وبالتالي مساعدة فرق البحث أو تطوير الأعمال أو التسويق على فهم القطاع وتحليله بشكل أفضل. تستخدم منصة الشركة التعلم الآلي ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP) لتزويد عملائها بمنصة معلومات سوقية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تعمل على تسريع وصولهم إلى رؤى الصناعة العالمية.
Draup
draup.com
Draup عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لكل من قادة الموارد البشرية والمبيعات. ويقدم رؤى وبيانات عميقة لدعم تخطيط القوى العاملة وتوظيف المواهب وتنمية المهارات لقادة الموارد البشرية. باستخدام بيانات المواهب في الوقت الفعلي، يمكن لقادة الموارد البشرية فهم اتجاهات الصناعة، وتطوير خطوط المواهب، وإنشاء استراتيجيات إعادة المهارات. توفر Draup أيضًا رؤى حول الأدوار الناشئة ونقاط المواهب والمهارات المطلوبة للمساعدة في تخطيط احتياجات القوى العاملة المستقبلية. بالنسبة لقادة المبيعات، تقدم Draup أدوات استخباراتية للمبيعات تتجاوز معلومات المشتري الأساسية. فهو يتيح الاستهداف الجزئي للعملاء المحتملين بناءً على الاهتمامات والاحتياجات التكنولوجية وعلاقات الاستعانة بمصادر خارجية. يوفر Draup تقارير تفصيلية عن الحساب، وخرائط لأصحاب المصلحة، ويساعد في تحديد صناع القرار المناسبين لاستراتيجيات المبيعات المستهدفة. كما أنه يساعد فرق المبيعات على استكشاف فرص جديدة لمقدمي الخدمات عبر مختلف الصناعات. تم إنشاء Draup بواسطة خبراء في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP)، مما يجمع بين التحليل القائم على الذكاء الاصطناعي والتصميم البشري. توفر المنصة رؤى شديدة الاستهداف استنادًا إلى ملايين نقاط البيانات، مما يوفر استراتيجيات قابلة للتنفيذ مدعومة ببيانات حديثة وتم التحقق من صحتها. يتم فحص بيانات Draup بواسطة باحثين ومحللين خبراء لضمان الحصول على معلومات غير متحيزة. وتتميز المنصة بالإعداد السريع والدعم المستمر والنشر السريع لتلبية الاحتياجات المتغيرة. فهو يوفر تحديثًا للبيانات في الوقت الفعلي تقريبًا، ونماذج توصيل مرنة، ورسومًا يمكن التنبؤ بها. توفر Draup وصولاً متعدد القنوات إلى نظامها الأساسي والتقارير المخصصة وتصدير البيانات/واجهات برمجة تطبيقات REST من أجل التكامل السلس في حلول المؤسسات. بشكل عام، تهدف Draup إلى دعم فرق المواهب والمبيعات في اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات وتسريع نمو الإيرادات في المؤسسات في جميع أنحاء العالم.
Klue
klue.com
Klue عبارة عن منصة استخباراتية تنافسية مصممة لمساعدة مسوقي المنتجات في جمع وتنظيم ونشر المعلومات التنافسية عبر الأقسام المختلفة في الشركة. تستخدم المنصة التحليلات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لتجميع وتفسير البيانات التي تقدم رؤى عميقة حول اتجاهات السوق. وتشمل ميزاته الرئيسية القدرة على مركزية المعلومات التنافسية، وتحليل البيانات بكفاءة، وإنشاء محتوى تنافسي، وتوزيعه عبر المؤسسة. علاوة على ذلك، فهو يسمح للمستخدمين بقياس تأثيرهم في بيئة الأعمال التنافسية. كما أنه يوفر إمكانات إضافية للذكاء الاصطناعي تهدف إلى توفير الوقت وتعزيز الرؤى. تم تصميم النظام الأساسي لمساعدة استراتيجية الذهاب إلى السوق الخاصة بالمؤسسة بأكملها من خلال توفير الوصول إلى مجموعة من الموارد بما في ذلك الأدلة والتقارير والقوالب والندوات عبر الإنترنت التي تهدف إلى منح المستخدمين ميزة تنافسية. بالإضافة إلى مركزية المعلومات وتعزيز الرؤى، يركز Klue أيضًا على أمان البيانات وتكامل الأدوات. تشمل الجوانب الرئيسية لتجربة مستخدم Klue القدرة على ربط الأدوات الحالية بالمنصة، وضمان حماية البيانات، وتوفير الوقت من خلال التحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي. توفر المنصة أيضًا فرصة للمستخدمين لجلب صوت عملائهم إلى ذكائهم التنافسي، وبالتالي توفير فهم أكثر شمولاً لبيئة السوق.
Kompyte
kompyte.com
تعد منصة أتمتة الذكاء التنافسي من Kompyte الحل الوحيد المعتمد على الذكاء الاصطناعي بالكامل في الصناعة لمواجهة التحديات التي يواجهها متخصصو التسويق والمبيعات في تتبع المناظر الطبيعية التنافسية لديهم. تقوم Kompyte بأتمتة عملية التتبع عبر أوسع نطاق من القنوات الرقمية، والغوص عميقًا وواسعًا في جمع المعلومات الاستخبارية التنافسية وتقديم الأفكار لمساعدة العملاء على تجاوز الضوضاء في الصناعات المزدحمة واكتساب الريادة في السوق. توفر Kompyte للعملاء الأدوات اللازمة لتتبع وتجميع وتحليل وتقديم رؤى استراتيجية رئيسية في الوقت الفعلي للفرق المناسبة، وبالتالي تمكين المراسلة وتحديد المواقع وتطوير المنتجات والحصول على الإيرادات بشكل أفضل.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction هي منصة تحسين UA المحمولة الرائدة! وباعتبارها شريكًا رسميًا لإعلانات بحث Apple، فإنها تعمل على تعزيز نمو تطبيقات الأجهزة المحمولة باستخدام أدوات الذكاء المبنية على البيانات. يوفر MobileAction فهمًا شاملاً لمشهد الهاتف المحمول الديناميكي الضروري لاكتساب العملاء والاحتفاظ بهم ومشاركتهم. فهو يساعد المسوقين وأصحاب نمو التطبيقات على تعبئة استراتيجياتهم، ومواءمة خارطة الطريق الخاصة بهم، واختراق الأسواق غير المستغلة، ورفع عائد الاستثمار. يعمل الحل الذي نقدمه على تمكين مالكي التطبيقات ومديري اكتساب المستخدمين ومحترفي نمو التطبيقات من حل المشكلات المعقدة في صناعة الأجهزة المحمولة، مما يسمح لهم بنحت قصة رابحة في سوق دائم التطور. لذلك، باختصار، تساعد MobileAction المسوقين عبر الأجهزة المحمولة على: زيادة تنزيلات التطبيقات، الكشف عن بيانات المنافسين، اكتشاف أحدث الاتجاهات، السيطرة على السوق، اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً. تأسست الشركة في عام 2013 ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة. MobileAction هي المزود الرائد في الصناعة لذكاء إعلانات الهاتف المحمول مع مكتبة واسعة تضم أكثر من 70 مليون تصميم إبداعي، وأكثر من 100 ألف ناشر، وأكثر من 400 ألف معلن، وبيانات مدمجة من أكثر من 55 مزود خدمة DSP.
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS هي منصتك الشاملة لقياس الأداء المالي والتحليل التنافسي ومراقبة الأداء. استبدل التخمين بالرؤى الإستراتيجية واطلق العنان لقوة القرارات المستندة إلى البيانات الآن. نساعدك على تحقيق النجاح من خلال جمع البيانات الاستراتيجية من مصادر دقيقة وحديثة، وتنظيفها، وإثرائها بمصادر تكميلية لنعطيك القصة بما يتجاوز الأرقام. يمكنك العثور على جميع الرؤى التنافسية الأساسية ومعايير مؤشرات الأداء الرئيسية الجاهزة للاستخدام الخاصة بأقرانك في الصناعة والموردين والعملاء في لوحة المعلومات المصممة خصيصًا لك. لدينا فريق متخصص من الخبراء موجود لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من الرؤى حتى تتمكن دائمًا من الحصول على النسخة الاحتياطية التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها.
Versium
versium.com
Versium هي شركة تكنولوجيا بيانات تمكن المسوقين من تحديد العملاء المحتملين المثاليين وفهمهم والوصول إليهم بشكل أفضل عبر نقاط اتصال رقمية وقنوات تسويقية متعددة. يعمل محرك تحليل الهوية والرؤى الرائد في الصناعة من Versium على تشغيل مجموعة من الحلول التي تساعد المسوقين على تحسين مدى وصولهم إلى حد كبير بما يصل إلى 5X. تشتمل أصول البيانات الخاصة بشركة Versium على أكثر من 2 مليار نقطة اتصال وأكثر من 2 تريليون سمة من الرؤى، مما يؤدي إلى إنشاء أغنى رسم بياني لهوية B2B2C ومنصة تكنولوجيا البيانات في الصناعة والتي تمكن المسوقين من كسب العملاء.
Event Registry
eventregistry.org
استخدم قوة الذكاء الاصطناعي لتحويل محتوى الأخبار إلى رؤى قابلة للتنفيذ تعد Event Registry منصة استخباراتية إخبارية رائدة على مستوى العالم، حيث تعمل على تمكين المؤسسات من متابعة الأحداث العالمية وتحليل تأثيرها.
Native AI
gonative.ai
Native Ai عبارة عن منصة معلومات سوقية تعمل دائمًا وتساعد العلامات التجارية والمؤسسات على التتبع والإدارة والتحسين والابتكار. ويستخدم تقنيات البرمجة اللغوية العصبية والذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا لإجراء اكتشافات بين مجموعات البيانات الكبيرة مما يسمح للعلامات التجارية بتبسيط المنتجات وفهم المستهلكين بشكل أفضل.
Bright Data
brightdata.com
باعتبارنا منتج الرؤى لشركة Bright Data، فإننا نستفيد من النطاق والتكنولوجيا والانتشار العالمي الذي لا مثيل له لأكبر منصة لجمع البيانات في العالم. إن وصولنا الفريد يمكّن العلامات التجارية وتجار التجزئة من جميع الأنواع من الحصول على رؤى شاملة وفي الوقت الفعلي للأسواق عبر الإنترنت والمنافسين، مما يؤدي إلى ميزة تنافسية لا مثيل لها. باستخدام Bright Insights، يمكنك الاستفادة من رؤى التجارة الإلكترونية المستندة إلى البيانات مع تغطية بيانات لا مثيل لها. احصل على ميزة تنافسية من خلال تتبع أداء المنافسين وحصتهم في السوق والمنتجات الجديدة. تحكم في فئتك، وابق في صدارة الاتجاهات، وقم بتحسين عمليات التجارة الإلكترونية لمساعدتك على تنمية المبيعات عبر الإنترنت وإدارة مستويات المخزون دون عناء.
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