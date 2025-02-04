برامج استخبارات السوق - التطبيقات الأكثر شعبية - سانت هيلينا

Qualtrics

qualtrics.com

تعد Qualtrics CoreXM، التي تستخدمها أكثر من 13000 علامة تجارية و75% من قائمة Fortune 500، النظام الأساسي الشامل الأكثر موثوقية وذكاءً وقابلية للتطوير لإدارة الخبرة. Qualtrics CoreXM هي أداة البحث الأساسية لبناء وإطلاق وتحليل أبحاث المسح. باستخدام CoreXM، يمكنك جلب العمليات المعزولة أو الاستعانة بمصادر خارجية إلى منصة شاملة وشاملة لجميع الأفكار التي تتطلع إلى جمعها والتصرف بناءً عليها. يتميز CoreXM بإمكانيات وحلول لكل قسم، ويساعدك على الوصول إلى جمهورك أينما كانوا، مما يضمن حصولك على الرؤى بشكل أسرع من أي وقت مضى. يمكنك أيضًا إنشاء مشاريعك الخاصة، أو استخدام المشاريع التي صممها خبراء Qualtrics — للعلامة التجارية أو رؤى العملاء أو أبحاث المنتجات أو تجربة الموظفين — حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات عندما تكون هناك حاجة ماسة إليها. باستخدام Qualtrics CoreXM، يمكنك تمكين الجميع من التقاط وتحليل ومشاركة الرؤى القابلة للتنفيذ واستخدامها لتحديد أو تحسين المنتجات والخدمات والخبرات الحالية. لقد حان الوقت لزيادة كفاءة بيانات تجربتك باستخدام الحل الأكثر مرونة في العالم للبحث والتعليقات في العصر الحديث. 1) التركيز على النتائج الصحيحة قم بتمكين كل قرار من خلال الرؤى التنبؤية والتوصيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاتخاذ الإجراءات الصحيحة وتحسين التجارب. يتضمن ذلك تحليلات نصية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لفهم التعليقات المفتوحة على نطاق واسع، وإعداد التقارير لكل صاحب مصلحة، وغير ذلك الكثير. 2) أصبح البحث المتطور أمرًا بسيطًا قم بإنشاء أي مشروع بحثي وتخصيصه وتعديله في دقائق باستخدام واجهة المستخدم التي تعمل بالتوجيه والنقر والمنهجيات المدعومة بالدكتوراه ومكتبة قوية تضم أكثر من 100 نوع من الأسئلة والقوالب التي صممها علماء الاستطلاع. كلها جاهزة للاستخدام، دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية، على الإطلاق. 3) زيادة السرعة وخفة الحركة قم بتوسيع نطاق الوصول إلى رؤى الخبرة عبر المؤسسة من خلال الحلول المصممة لهذا الغرض وسير العمل والتعاون السهل. أضف إلى ذلك منصة مرنة مع عمليات تكامل لا مثيل لها في الأنظمة التي تستخدمها مؤسستك بالفعل. 4) توفير الوقت والمال قم بتوحيد أبحاثك على منصة واحدة لإنشاء نظام تسجيل شامل لجميع بيانات المستجيبين. كن خبيرًا في الأبحاث باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يتولى المهمة الصعبة نيابةً عنك، ويقدم توصيات لتحسين جودة الاستطلاع وتوافقه. 5) توحيد وتبسيط البحث من خلال نظام واحد موحد يربط ويركز قدرة الجميع على الاستماع والفهم والتصرف بناءً على التعليقات وفرص الخبرة، والتعمق في البيانات، وتصميم التجارب الشخصية على نطاق واسع، وزيادة كفاءة البحث بشكل كبير. 6) تقليل التعرض للمخاطر بفضل وظائف الأمان والامتثال والحوكمة التي لا تقبل المنافسة على مستوى المؤسسات، فإن Qualtrics CoreXM حاصلة على شهادة القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وHITRUST وISO 27001 ومتوافقة مع FedRAMP. 7) قم بتوسيع النطاق الترددي الخاص بك مع الخبراء حسب الطلب، اجعل بياناتك تعمل بشكل أكثر صعوبة بالنسبة لك. قم بإدراج خدماتنا البحثية وشبكة الشركاء للحصول على الدعم في التصميم والتحليلات وإعداد التقارير وتحديد مصادر المستجيبين. بالإضافة إلى ذلك، بفضل نموذج المشاركة المرن تمامًا، استخدمنا كثيرًا أو قليلاً حسب حاجتك. ميزات منتج Qualtrics CoreXM الرئيسية - قوالب مصممة الخبراء - منشئ المسح بالسحب والإفلات - حلول XM الآلية - موضوعات المسح قابلة للتخصيص - أدوات التعاون الكاملة - منطق المسح المتقدم - إدارة الحصص - منهجية مدمجة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل جودة الأسئلة (ExpertReview) - التحليلات والذكاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي (Stats iQ وText iQ) - الجداول المتقاطعة - الوصول إلى REST API لتكامل النظام - توزيع الرسائل القصيرة - متوافق مع WCAG 2.0 - دعم البريد الإلكتروني والدردشة