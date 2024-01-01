متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برامج استخبارات السوق - التطبيقات الأكثر شعبية - ألمانيا
تعمل برامج معلومات السوق على تجميع بيانات السوق التي يمكن الوصول إليها بشكل عام و/أو التي تتمحور حول العميل لتعزيز فهم سلوك العملاء. يتم الحصول على هذه البيانات من منصات متخصصة في تمييز الاتجاهات الشاملة أو الرؤى داخل السوق أو قطاع المستهلكين، بدلاً من استهداف الشركات الفردية. تُستخدم حلول استخبارات السوق عادةً في مختلف أدوار التسويق أو المبيعات، حيث تقوم بتجميع مجموعات بيانات ورؤى واسعة النطاق، مما يساعد في تحسين استراتيجيات الشركة. من الضروري التمييز بين برامج استخبارات السوق وبرامج الاستخبارات التنافسية. تركز استخبارات السوق على سلوك المستهلك، في حين تم تصميم الاستخبارات التنافسية لتحليل الأعمال، مع التركيز على فهم وتقييم المنافسين. يمكن لهذين النوعين من برامج الاستخبارات أن يكمل كل منهما الآخر، وغالبًا ما يكون ذلك جنبًا إلى جنب مع برامج استخبارات المبيعات، التي تساعد في التنقيب وغالبًا ما يتم دمجها مع أدوات الاستخبارات السوقية أو التنافسية.
إرسال تطبيق جديد
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase عبارة عن منصة للعثور على المعلومات التجارية حول الشركات الخاصة والعامة. تتضمن معلومات Crunchbase معلومات عن الاستثمارات والتمويل، والأعضاء المؤسسين والأفراد في المناصب القيادية، وعمليات الدمج والاستحواذ، والأخبار، واتجاهات الصناعة. تم إنشاء موقع Crunchbase في الأصل لتتبع الشركات الناشئة،...
Nielsen
nielsen.com
شركة Nielsen، والمعروفة ذاتيًا باسم شركة Nielsen، والمعروفة سابقًا باسم ACNielsen أو AC Nielsen، هي شركة أبحاث تسويق عالمية، يقع مقرها الرئيسي في جميع أنحاء العالم في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة. يقع المقر الإقليمي لأمريكا الشمالية في شيكاغو.
SEMrush
semrush.com
Semrush هي منصة SaaS رائدة في إدارة الظهور عبر الإنترنت، والتي تمكن الشركات على مستوى العالم من تشغيل تحسين محركات البحث، والدفع لكل نقرة، والمحتوى، ووسائل التواصل الاجتماعي، والحملات البحثية التنافسية والحصول على نتائج قابلة للقياس من التسويق عبر الإنترنت. تقدم Semrush رؤى وحلول للشركات لبناء الحمل...
Similarweb
similarweb.com
قم بالبيع بشكل أكثر ذكاءً من خلال رؤى رقمية 360 درجة حول آفاق التجارة الإلكترونية والناشرين والمعلنين. بفضل بيانات حركة المرور والمشاركة الفريدة الخاصة بـ Sameweb، يمكنك الحصول على رؤية كاملة لكل جزء من الإستراتيجية والأداء الرقمي للعميل المحتمل، مما يتيح لك العثور على فرص جديدة وصياغة العروض التي ت...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS هي منصة حديثة للذهاب إلى السوق لشركات B2B. لدينا أكبر قاعدة بيانات وأكثرها دقة وأكثرها تحديثًا للرؤى والذكاء وبيانات نية الشراء حول الشركات وجهات الاتصال. نحن نضع أدوات إضافية فوق تلك المعلومات الذكية - مثل ذكاء المحادثة (Chorus)، ومشاركة المبيعات (Engage)، وتنسيق البيانات (RingLead...
G2
g2.com
G2 هو أكبر سوق للبرمجيات وأكثرها ثقة في العالم. يستخدم أكثر من 90 مليون شخص سنويًا - بما في ذلك الموظفون في جميع شركات Fortune 500 - G2 لاتخاذ قرارات برمجية أكثر ذكاءً بناءً على مراجعات النظراء الحقيقية. تتعاون الآلاف من شركات البرمجيات والخدمات من جميع الأحجام مع G2 لبناء سمعتها وإدارة إنفاقها على ...
Bright Data
brightdata.com
باعتبارنا منتج الرؤى لشركة Bright Data، فإننا نستفيد من النطاق والتكنولوجيا والانتشار العالمي الذي لا مثيل له لأكبر منصة لجمع البيانات في العالم. إن وصولنا الفريد يمكّن العلامات التجارية وتجار التجزئة من جميع الأنواع من الحصول على رؤى شاملة وفي الوقت الفعلي للأسواق عبر الإنترنت والمنافسين، مما يؤدي ...
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense هي الطريقة التي تقوم بها الشركات الأكثر تطوراً في العالم بإزالة عدم اليقين من عملية صنع القرار. بفضل معلومات السوق والبحث المبني على الذكاء الاصطناعي المثبت، يقدم AlphaSense بسرعة رؤى ذات صلة من عالم جدير بالثقة من المحتوى العام والخاص - بما في ذلك أبحاث الأسهم وملفات الشركات ونصوص الأحدا...
Qualtrics
qualtrics.com
تعد Qualtrics CoreXM، التي تستخدمها أكثر من 13000 علامة تجارية و75% من قائمة Fortune 500، النظام الأساسي الشامل الأكثر موثوقية وذكاءً وقابلية للتطوير لإدارة الخبرة. Qualtrics CoreXM هي أداة البحث الأساسية لبناء وإطلاق وتحليل أبحاث المسح. باستخدام CoreXM، يمكنك جلب العمليات المعزولة أو الاستعانة بمصا...
Data.ai
data.ai
data.ai هي منصة رؤى وتحليلات الأجهزة المحمولة الأكثر ثقة في الصناعة. احصل على الصورة الكاملة لمشهد الهاتف المحمول الذي تحتاجه لاكتساب العملاء والاحتفاظ بهم وإشراكهم، وتحديد أولويات خريطة الطريق الخاصة بك، ودخول أسواق جديدة، وتحسين عائد الاستثمار. باستخدام data.ai Intelligence، يمكنك: • تسريع تنزيل ت...
Serpstat
serpstat.com
تبرز Serpstat باعتبارها مجموعة أدوات شاملة لتحسين محركات البحث، مما يمكّنك من التحكم الفعال في ظهورك على الإنترنت. أحد الأصول المحورية للمؤسسات الملتزمة التي تسعى إلى الحصول على تصنيفات مرتفعة وبصمة تجارية معززة عبر الإنترنت. من خلال ترسانة قوية تتجاوز 50 أداة فعالة، تعالج Serpstat ما يلي: 🔍 رؤى ال...
AroundDeal
arounddeal.com
منصة ذكاء بيانات B2B العالمية تأسست في عام 2020، RoundDeal معروفة عالميًا كمنصة رائدة لذكاء بيانات B2B في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC)، ويثق بها أكثر من 100000 عميل ومستخدم حول العالم. تتضمن قاعدة بياناتنا أكثر من 120 مليون جهة اتصال و30 مليون شركة، مما يوفر بيانات شاملة ودقيقة مثل رسائل البريد ...
Terminus
terminusplatform.com
الطريقة القديمة لفعل الأشياء لم تعد تعمل بعد الآن. ولا يمكنك أن تتخلف عن الركب. لقد تطورت استراتيجيات B2B وتغيرت قواعد اللعبة. أنت بحاجة إلى المنصة والخبراء وأدلة اللعب التكتيكية للوصول إلى حيث يجب أن يكون عملك، خاصة مع الضغط المتزايد لتكون أكثر كفاءة مع كل دولار. Terminus هي منصة مصممة لنجاحك. فهو ...
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower هي شركة أبحاث السوق التي اخترعت ذكاء دورة حياة المستهلك (CLI)، وهو سلالة جديدة من معلومات السوق، التي تساعد المؤسسات على البقاء في طليعة التكتيكات والاتجاهات الرئيسية. تُظهر منصة CLI الخاصة بنا للعلامات التجارية كيفية تفاعل المستهلكين مع الشركات في الاقتصاد الرقمي العالمي، عبر استخدام ا...
Demandbase
demandbase.com
تساعد منصة Demandbase One Smarter GTM™ الفرق على تحقيق أهداف الإيرادات بموارد أقل. فهو يستخدم ذكاء الحساب، وهو عبارة عن رؤية غنية وموثوقة على مستوى الحساب، لمساعدتك في تنسيق تحركات المبيعات والتسويق وإضفاء الصلة على كل مرحلة من رحلة الشراء بين الشركات. ستحصل على لوح زجاجي واحد يربط كل مصدر من مصادر ...
Diffbot
diffbot.com
يوفر Diffbot مجموعة من المنتجات المصممة لتحويل البيانات غير المنظمة عبر الويب إلى قواعد بيانات سياقية منظمة. تم بناء منتجات Diffbot على أحدث برامج الرؤية الآلية ومعالجة اللغة الطبيعية القادرة على قراءة مليارات المستندات كل يوم. الرسم البياني للمعرفة Diffbot يعد منتج Diffbot's Knowledge Graph أكبر قا...
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS هي منصتك الشاملة لقياس الأداء المالي والتحليل التنافسي ومراقبة الأداء. استبدل التخمين بالرؤى الإستراتيجية واطلق العنان لقوة القرارات المستندة إلى البيانات الآن. نساعدك على تحقيق النجاح من خلال جمع البيانات الاستراتيجية من مصادر دقيقة وحديثة، وتنظيفها، وإثرائها بمصادر تكميلية لنعطيك القصة ...
AppstoreSpy
appstorespy.com
قم بتحويل البيانات إلى رؤى ببضع نقرات - يوفر AppstoreSpy أدوات سهلة الاستخدام للمهام المعقدة لمساعدتك في تحقيق تقدم كبير على الأجهزة المحمولة. توفر أدواتنا رؤى تساعد المستخدمين على معرفة التطبيق الذي يمكن أن يصبح الشيء الكبير التالي، أو التغلب على المنافسين في السوق، أو العثور على أفضل فرص الاستثمار...
People Data Labs
peopledatalabs.com
في People Data Labs، نقوم ببناء المصدر الأكبر والأكثر دقة لبيانات الأشخاص الحقيقية. نحن نقدم مجموعة بيانات من السيرة الذاتية، ومعلومات الاتصال، والمعلومات الاجتماعية والديموغرافية لأكثر من 1.5 مليار فرد فريد، ويتم تسليمها إليك بالحجم الذي تحتاجه. قم بالتسجيل للحصول على مفتاح API مجاني وابدأ في إثراء...
42matters
42matters.com
42matters هي شركة رائدة في مجال توفير تطبيقات الهاتف المحمول والتلفزيون المتصل (CTV). توفر خوارزميات التعلم الآلي المتطورة لدينا رؤية شاملة لسوق التطبيقات، مما يمكّن المؤسسات من بناء أعمال أقوى وأكثر استنارة. نحن نتتبع أكثر من 17 مليون تطبيق منشور وغير منشور عبر 12 متجر تطبيقات رائد، بما في ذلك Goog...
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs عبارة عن منصة لاستخبارات المبيعات تسمح لك بالذهاب إلى السوق خلال أسبوع أو أقل. بيانات النوايا، وتتبع استخدام التكنولوجيا، والتسجيل الرئيسي للسماح للمسوقين/المبيعات B2B بمعرفة السوق التي يمكن التعامل معها. تفخر شركة OceanFrogs بتقديم البيانات الدولية (آسيا والمحيط الهادئ، واليابان، والهند،...
Versium
versium.com
Versium هي شركة تكنولوجيا بيانات تمكن المسوقين من تحديد العملاء المحتملين المثاليين وفهمهم والوصول إليهم بشكل أفضل عبر نقاط اتصال رقمية وقنوات تسويقية متعددة. يعمل محرك تحليل الهوية والرؤى الرائد في الصناعة من Versium على تشغيل مجموعة من الحلول التي تساعد المسوقين على تحسين مدى وصولهم إلى حد كبير بم...
Contify
contify.com
تقدم Contify منصة شاملة للسوق والاستخبارات التنافسية وواجهات برمجة التطبيقات للأخبار، مما يمكّن الشركات من جمع وتنظيم ومشاركة رؤى قابلة للتنفيذ حول المنافسين والعملاء والصناعات وموضوعات الذكاء الرئيسية عبر المؤسسة.
Hermix
hermix.com
Hermix هي أول منصة لتحليلات السوق لمبيعات القطاع العام. نحن نساعد الشركات على الفوز بالعقود العامة، من خلال مراقبة العطاءات ومعلومات السوق. يتم بالفعل استخدام البيانات الضخمة بكثافة في تجارة التجزئة والمستهلكين B2C/B2B. مع Hermix، تتوفر أيضًا التحليلات الحديثة لـ B2G - الأعمال إلى الحكومة. نأتي بـ B...
Draup
draup.com
Draup عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لكل من قادة الموارد البشرية والمبيعات. ويقدم رؤى وبيانات عميقة لدعم تخطيط القوى العاملة وتوظيف المواهب وتنمية المهارات لقادة الموارد البشرية. باستخدام بيانات المواهب في الوقت الفعلي، يمكن لقادة الموارد البشرية فهم اتجاهات الصناعة، وتطوير خطوط الموا...
TrustStar
truststar.ai
TrustStar AI عبارة عن منصة رؤى استخباراتية للسوق في الوقت الفعلي تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة صناعة الرهن العقاري على تجميع وتنظيم الرؤى. TrustStar عبارة عن منصة تجمع معلومات السوق المنسقة والمتحقق منها، والمصممة خصيصًا لموظفي القروض ومديري المبيعات الذين يبحثون عن رؤى قابلة للتنفيذ حول الفرص الع...
Gain.pro
gain.pro
إن ما يقرب من 75% من الشركات الكبيرة في العالم هي شركات خاصة، ولكن اكتساب رؤية واضحة لها ليس بالأمر السهل. تتمثل مهمة Gain.pro في تحقيق المزيد من الرؤية في الأسواق الخاصة من خلال استخدام نهج "التقنية العالية واللمسة العالية". نحن نحقق ذلك من خلال مزج تكنولوجيا المصادر المتقدمة مع الأبحاث المحلية عال...
Native AI
gonative.ai
Native Ai عبارة عن منصة معلومات سوقية تعمل دائمًا وتساعد العلامات التجارية والمؤسسات على التتبع والإدارة والتحسين والابتكار. ويستخدم تقنيات البرمجة اللغوية العصبية والذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا لإجراء اكتشافات بين مجموعات البيانات الكبيرة مما يسمح للعلامات التجارية بتبسيط المنتجات وفهم المستهلكين ...
Klue
klue.com
Klue عبارة عن منصة استخباراتية تنافسية مصممة لمساعدة مسوقي المنتجات في جمع وتنظيم ونشر المعلومات التنافسية عبر الأقسام المختلفة في الشركة. تستخدم المنصة التحليلات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لتجميع وتفسير البيانات التي تقدم رؤى عميقة حول اتجاهات السوق. وتشمل ميزاته الرئيسية القدرة على مركزية المع...
Foundry
foundryco.com
تقوم منصة Foundry's Account-Based Marketing (ABM) بتنسيق حملات التسويق والمبيعات في كل مرحلة من مراحل رحلة الشراء. في منصة واحدة، يجمع Foundry ABM بين ميزات الإعلان المستند إلى الحساب وتخصيص الويب وتنشيط المبيعات لتنسيق الحملات عبر قنوات متعددة. تعمل أدوات الحملة والتحليلات هذه على محرك نية الشراء ا...
Crayon
crayon.co
تساعد منصة الذكاء التنافسي الحائزة على جوائز من Crayon مؤسستك على رؤية الفرص واغتنامها حتى تتمكن من إنشاء ميزة تجارية مستدامة. تستخدم عشرات الآلاف من الفرق برنامج Crayon لالتقاط وتحليل المعلومات التنافسية الكاملة تلقائيًا - الرسائل الخارجية وتحديد المواقع، وتغييرات المنتجات والأسعار، وخطط التوظيف، و...
Intellizence
intellizence.com
توفر منصة Intellizence AI إشارات ذكية لنمو الإيرادات ومراقبة المخاطر - ذكاء العملاء، وذكاء المبيعات، وذكاء المخاطر
Zulu5
zulu5.com
استكشف المخاطر والفرص الإعلانية لديك باستخدام أدوات المعلومات الإعلانية من Zulu5. تم تصميم نظامنا الأساسي للمعلنين والناشرين والوكالات، وهو يمكّنك من تحديد النجاحات السابقة وتكييف الحملات الحالية واكتشاف فرص جديدة لتعزيز نجاح الحملة وجذب العملاء المحتملين. يوفر zBoost أدوات بحث وتحليل قوية للحملات ا...
Ai Palette
aipalette.com
تساعد Ai Palette شركات السلع الاستهلاكية سريعة الحركة على إنشاء منتجات تفوز بالمستهلكين باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. تحدد تقنية Ai Palette الحاصلة على براءة اختراع اتجاهات المستهلكين في الوقت الفعلي، وتكشف عن دوافع المستهلكين ودوافعهم، وتساعد في إنشاء مفاهيم المنتج التي تلبي احتياجات الم...
Ubico
ubico.io
توفر Ubico منصة مشاركة رائدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمؤسسات المبيعات والتسويق. تعمل Ubico مع الشركات العالمية الرائدة مثل Hitachi Vantara وAccedoTV وFreshbooks. قم بتحويل تفاعل العملاء المحتملين باستخدام قوة الأتمتة. تجعل Ubico كل مندوب مبيعات أكثر إنتاجية من خلال التكامل مع أنظمتك الحالية لبناء ن...
Fundz
fundz.net
Fundz هي منصة أحداث المبيعات™، وهي الحل الأول من نوعه الذي تم تصميمه من الألف إلى الياء لمساعدة الأشخاص على اكتشاف المزيد من العملاء والتواصل معهم وإغلاقهم بعد أحداث الأعمال الرئيسية، مثل الجولات الجديدة من التمويل والتوظيف التنفيذي الجديد وعمليات الاستحواذ. بياناتنا مرخصة من قبل منصات رائدة في الصن...
Behavio
behaviolabs.com
تُعد Behavio، منصة الرؤى الآلية للإعلانات الإبداعية، موردًا قيمًا لأي مدير علامة تجارية، أو مسوق، أو استراتيجي، أو باحث، أو مدير تنفيذي، يرغب في اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات وتحسين حملاته الإعلانية لتحقيق أقصى قدر من التأثير. تسمح البيئة المستندة إلى الويب للمستخدمين باختبار إعلاناتهم في أي مرحل...
Cypris
cypris.ai
Cypris عبارة عن منصة معلومات سوقية مصممة لفرق البحث والتطوير والابتكار. نقوم بتحليل وتتبع أكثر من 500 مليون نقطة بيانات من أكثر من 150 دولة كل يوم، بما في ذلك الوافدين الجدد وبراءات الاختراع والأوراق البحثية والشركات الناشئة والمزيد. نحن نربط فرق البحث والتطوير بمشهد الابتكار العالمي مثلما فعلت محطة...
Stackline
stackline.com
في مهمة لتعزيز مستقبل التجارة من خلال التقريب بين العلامات التجارية والعملاء، تعد Stackline أول منصة تجارية متصلة كاملة المسار للعلامات التجارية الأكثر ابتكارًا في العالم. تظهر الشبكات العصبية وأنظمة التعلم العميق الخاصة بشركة Stackline وتصور رؤى تحويلية متعددة القنوات، وتعزز الأداء الإعلاني الرائد ...
Resonate
resonate.com
تعد منصة Resonate Ignite هي المنصة الوحيدة لبيانات وتحليلات المستهلك المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتي تعمل على تسريع الرؤى بسلاسة إلى العمل. قم بتسجيل الدخول لتتمكن من الوصول الفوري إلى أبحاث السوق الاستهلاكية الجديدة وذات الصلة بالمستهلك اليوم. تقدم Ignite أكثر من 14000 رؤية في الوقت الفعلي وممل...
Venture IQ
ventureiq.nl
تم تأسيس Venture IQ بهدف تمكين التطابقات الأفضل والأكثر استدامة بين الشركات من خلال حل قيود الموارد والبيانات المرتبطة بالفحص الاستباقي للسوق والتكنولوجيا. نحن نعلم من تجربتنا المباشرة أن الفرق المسؤولة عن بدء المشاركات الخارجية غالبًا ما تواجه قيودًا على الموارد من حيث البيانات والأدوات والوقت، ونت...
Leadbright
leadbright.com
إن Leadbright’s LOOP عبارة عن منصة OBM (تسويق عضوي) بدون تعليمات برمجية لتوليد الطلب على مواقع الويب والتحويلات ونمو الإيرادات. يستخدم LOOP البيانات الضخمة والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتوفير ذكاء الأعمال للتفوق على منافسيك. نحن نقوم بتبسيط البيانات المعقدة، مما يوفر أسابيع من العمل اليدوي. وهذا ...
Firmable
firmable.com
Firmable هي قاعدة بيانات B2B المعتمدة في أستراليا والتي تساعد الشركات على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً والتفوق في الأداء من خلال معرفة المزيد عن العملاء المتوقعين والعملاء والمرشحين أكثر من أي وقت مضى. فهو يسمح لفرق المبيعات والتسويق بتسريع النمو وتحسين المشاركة؛ يساعد القائمين على التوظيف على تحديد المر...
Cikisi
en.cikisi.com
Cikisi هو حل استخباراتي للسوق، يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي، لتزويد شركات B2B بمزيج من الرؤى والمعلومات والبيانات في الوقت الفعلي لتسريع عملية اتخاذ القرار.
EQI Data
eqidata.com
G-data عبارة عن برنامج نموذجي لذكاء الأعمال مدعوم بالذكاء الاصطناعي ويقدم حل SaaS تحليلي متكامل ومتقدم في الوقت الفعلي للشركات عبر الإنترنت في الصين. تقوم G-data بجمع البيانات من جميع منصات التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وإدارة علاقات العملاء (sCRM) والسوق والمنافسين لتقديم تحليل مباشر...
BoardEx
boardex.com
تعد شركة BoardEx شركة رائدة في مجال توفير حلول الذكاء التنفيذي ورسم خرائط العلاقات، حيث تقدم حلولًا مؤسسية لتعزيز تطوير الأعمال وتعزيز إدارة رأس مال العلاقات. يمكّنك BoardEx، الذي يحظى بثقة أكثر من 350.000 مستخدم، من رسم خريطة لمسار علاقتك مع 1.6 مليون مدير تنفيذي عبر 2.1 مليون ملف شخصي للمؤسسات الع...
IQBlade
iqblade.com
IQBlade عبارة عن منصة برمجية تساعد الشركات على الازدهار في الأسواق شديدة التنافسية اليوم. احصل على نظرة ثاقبة في الوقت الفعلي عن منافسيك وشركاء الأعمال والعملاء لتمنحك ميزة تنافسية ملموسة في بيئة B2B
Zartico
zartico.com
يتميز نظام تشغيل Zartico Destination® (ZDOS®) بنموذج البيانات المتكامل ™ الخاص بنا والذي يشتمل على أعلى تردد وأعلى دقة لتحديد الموقع الجغرافي والإنفاق وبيانات الأحداث لكل من المقيمين والزوار وجميع أنواع الأحداث. بالإضافة إلى إشغال الوجهات والأداء التسويقي وفريق المستشارين الاستراتيجيين لدينا، فإن أك...
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor (WMC) هي منصة استخباراتية رائدة للمنافسين تمكن المؤسسات من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشكل أسرع. ويستخدم الذكاء الاصطناعي لتتبع البصمة الرقمية العالمية لمنافسي المؤسسة في الوقت الفعلي ومحللي السوق لتنظيم البيانات. يحصل العملاء على تدفق مستمر للرؤى الأكثر صلة والقابلة للتنفيذ في مؤسسته...
Databook
databook.com
Databook هي أول منصة في الصناعة لإدارة العلاقات الإستراتيجية (SRM). إذا لم تكن قد سمعت عن SRM بعد، فلا تقلق، فهو جديد. SRM هي عملية الذهاب إلى السوق لتعميق وتوسيع اتصالات البائعين مع العملاء من خلال التوافق مع فهم واضح لاحتياجات العملاء. إليك كيفية قيام Databook بإدارة SRM: • يبحث Databook باستمرار ...
Nexoya
nexoya.com
لا مزيد من تخطيط الميزانية الثابتة. الاستفادة من قوة إدارة المحافظ الذكية. خصص ميزانيتك الإعلانية بكفاءة أكبر باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وحقق عائدًا أعلى على الإنفاق الإعلاني بنسبة تصل إلى 70%.
ExactBuyer
exactbuyer.com
ExactBuyer عبارة عن منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي توفر حلول اكتساب العملاء والمرشحين في مجال B2B. فهو ينشئ نماذج ذكاء اصطناعي خاصة مصممة خصيصًا لأهداف واستراتيجيات عملك لتحديد الجمهور المستهدف، والتحقق من البيانات في الوقت الفعلي، وتصميم تواصل شخصي شامل في ثوانٍ. تتكيف المنصة مع كل تفاعل بشكل دين...
Connectbase
connectbase.com
Connectbase هي السحابة الصناعية للاتصال. تعد Connectbase شريكًا في الصناعة، مما يتيح للجيل القادم شراء وبيع الاتصال، بما في ذلك عرض الأسعار الآلي، وتوفير رؤى عميقة وموثوقة. تخدم منصة Connectbase الرائدة في الصناعة، The Connected World، ما يقرب من 300 مزود على مستوى العالم، وتدير 2.7 مليار موقع في أك...
Event Registry
eventregistry.org
استخدم قوة الذكاء الاصطناعي لتحويل محتوى الأخبار إلى رؤى قابلة للتنفيذ تعد Event Registry منصة استخباراتية إخبارية رائدة على مستوى العالم، حيث تعمل على تمكين المؤسسات من متابعة الأحداث العالمية وتحليل تأثيرها.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction هي منصة تحسين UA المحمولة الرائدة! وباعتبارها شريكًا رسميًا لإعلانات بحث Apple، فإنها تعمل على تعزيز نمو تطبيقات الأجهزة المحمولة باستخدام أدوات الذكاء المبنية على البيانات. يوفر MobileAction فهمًا شاملاً لمشهد الهاتف المحمول الديناميكي الضروري لاكتساب العملاء والاحتفاظ بهم ومشاركتهم. ف...
Kompyte
kompyte.com
تعد منصة أتمتة الذكاء التنافسي من Kompyte الحل الوحيد المعتمد على الذكاء الاصطناعي بالكامل في الصناعة لمواجهة التحديات التي يواجهها متخصصو التسويق والمبيعات في تتبع المناظر الطبيعية التنافسية لديهم. تقوم Kompyte بأتمتة عملية التتبع عبر أوسع نطاق من القنوات الرقمية، والغوص عميقًا وواسعًا في جمع المعل...
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker هي شركة تقنية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم بيانات وتوقعات السوق وبالتالي مساعدة فرق البحث أو تطوير الأعمال أو التسويق على فهم القطاع وتحليله بشكل أفضل. تستخدم منصة الشركة التعلم الآلي ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP) لتزويد عملائها بمنصة معلومات سوقية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تعم...