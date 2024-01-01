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برامج استخبارات السوق - التطبيقات الأكثر شعبية - أرمينيا
تعمل برامج معلومات السوق على تجميع بيانات السوق التي يمكن الوصول إليها بشكل عام و/أو التي تتمحور حول العميل لتعزيز فهم سلوك العملاء. يتم الحصول على هذه البيانات من منصات متخصصة في تمييز الاتجاهات الشاملة أو الرؤى داخل السوق أو قطاع المستهلكين، بدلاً من استهداف الشركات الفردية. تُستخدم حلول استخبارات السوق عادةً في مختلف أدوار التسويق أو المبيعات، حيث تقوم بتجميع مجموعات بيانات ورؤى واسعة النطاق، مما يساعد في تحسين استراتيجيات الشركة. من الضروري التمييز بين برامج استخبارات السوق وبرامج الاستخبارات التنافسية. تركز استخبارات السوق على سلوك المستهلك، في حين تم تصميم الاستخبارات التنافسية لتحليل الأعمال، مع التركيز على فهم وتقييم المنافسين. يمكن لهذين النوعين من برامج الاستخبارات أن يكمل كل منهما الآخر، وغالبًا ما يكون ذلك جنبًا إلى جنب مع برامج استخبارات المبيعات، التي تساعد في التنقيب وغالبًا ما يتم دمجها مع أدوات الاستخبارات السوقية أو التنافسية.
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SEMrush
semrush.com
تقدم SEMrush حلولاً لتحسين محركات البحث (SEO) وPPC والمحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي والأبحاث التنافسية. موثوق به من قبل أكثر من 6000000 مسوق حول العالم
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase عبارة عن منصة للعثور على المعلومات التجارية حول الشركات الخاصة والعامة. تتضمن معلومات Crunchbase معلومات عن الاستثمارات والتمويل، والأعضاء المؤسسين والأفراد في المناصب القيادية، وعمليات الدمج والاستحواذ، والأخبار، واتجاهات الصناعة. تم إنشاء موقع Crunchbase في الأصل لتتبع الشركات الناشئة،...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...
Qualtrics
qualtrics.com
تعمل Qualtrics على تمكين الشركات من التقاط رؤى العملاء والمنتجات والعلامات التجارية والموظفين والتصرف بناءً عليها في مكان واحد.
Nielsen
nielsen.com
شركة Nielsen، والمعروفة ذاتيًا باسم شركة Nielsen، والمعروفة سابقًا باسم ACNielsen أو AC Nielsen، هي شركة أبحاث تسويق عالمية، يقع مقرها الرئيسي في جميع أنحاء العالم في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة. يقع المقر الإقليمي لأمريكا الشمالية في شيكاغو.
Similarweb
similarweb.com
يعد موقع Sameweb مزودًا للاستخبارات الرقمية لعملاء المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMB). توفر المنصة خدمات تحليلات الويب وتقدم لمستخدميها معلومات حول حركة مرور الويب الخاصة بعملائهم ومنافسيهم.
Data.ai
data.ai
توفر data.ai، المعروفة سابقًا باسم App Annie، نظامًا أساسيًا وأدوات سهلة الاستخدام لبيانات تحليلات التطبيقات. قم بإدارة كل مرحلة من مراحل عمل تطبيقك بكفاءة أكبر معنا.
G2
g2.com
قارن بين أفضل برامج وخدمات الأعمال بناءً على تقييمات المستخدمين والبيانات الاجتماعية. مراجعات لبرامج CRM وERP وHR وCAD وPDM وبرامج التسويق.
Serpstat
serpstat.com
أداة ذكية وقوية لـ ✓ تحليل الروابط الخلفية ✓ تتبع الرتبة ✓ البحث عن الكلمات الرئيسية ✓ تحليل المنافسين ✓ تدقيق الموقع.
Bright Data
brightdata.com
BrightData (المعروفة سابقًا باسم Luminati Networks): البنية التحتية لجمع البيانات. شبكات الوكيل وأدوات جمع البيانات التي تستخدمها شركات Fortune 500
Terminus
terminusplatform.com
يتيح لك Terminus تسليم رسائل مخصصة إلى الجماهير المناسبة بغض النظر عن مكان وجودهم.
AroundDeal
arounddeal.com
اعمل أقل، أنجز أكثر، مبيعات أعلى. يمكنك العثور على المزيد من جهات الاتصال B2B، وإثراء السجلات والتحقق منها، والتفاعل مع سير العمل التلقائي، وإغلاق المزيد من الصفقات، كل ذلك في منصة RoundDeal. عزز نمو أعمالك في جميع أنحاء العالم.
Sensor Tower
sensortower.com
البيانات التي تدفع نمو التطبيقات يزودك Sensor Tower بالبيانات والأفكار اللازمة لإتقان النظام البيئي لتطبيقات الهاتف المحمول.
AlphaSense
alpha-sense.com
استخبارات السوق ومنصة البحث اكتشف الرؤى في ثوانٍ، وليس ساعات تحرك بسرعة السوق من خلال تتبع الشركات والموضوعات والصناعات بسهولة عبر عالم واسع من المحتوى - مفهرسة وقابلة للبحث وكل ذلك في مكان واحد.
Demandbase
demandbase.com
برنامج ABM الرائد للشركات المتوسطة في السوق والشركات التي تعمل في مجال B2B. تعرف على المزيد حول شركة التسويق الحقيقية القائمة على الحساب الشامل.
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS هي منصتك الشاملة لقياس الأداء المالي والتحليل التنافسي ومراقبة الأداء. استبدل التخمين بالرؤى الإستراتيجية واطلق العنان لقوة القرارات المستندة إلى البيانات الآن. نساعدك على تحقيق النجاح من خلال جمع البيانات الاستراتيجية من مصادر دقيقة وحديثة، وتنظيفها، وإثرائها بمصادر تكميلية لنعطيك القصة ...
Diffbot
diffbot.com
بيانات الويب دون تجريف الويب. يمكنك الاستعلام عن تريليون قطعة من المحتوى المتصل عبر الويب أو استخراجها عند الطلب باستخدام Diffbot.
People Data Labs
peopledatalabs.com
في People Data Labs، نقوم ببناء المصدر الأكبر والأكثر دقة لبيانات الأشخاص الحقيقية. نحن نقدم مجموعة بيانات من السيرة الذاتية، وجهات الاتصال، والمعلومات الاجتماعية والديموغرافية لأكثر من 1.5 مليار فرد فريد، ويتم تسليمها إليك بالحجم الذي تحتاجه. قم بالتسجيل للحصول على مفتاح API مجاني وابدأ في إثراء ال...
AppstoreSpy
appstorespy.com
قم بتحويل البيانات إلى رؤى ببضع نقرات - يوفر AppstoreSpy أدوات سهلة الاستخدام للمهام المعقدة لمساعدتك في تحقيق تقدم كبير على الأجهزة المحمولة. توفر أدواتنا رؤى تساعد المستخدمين على معرفة التطبيق الذي يمكن أن يصبح الشيء الكبير التالي، أو التغلب على المنافسين في السوق، أو العثور على أفضل فرص الاستثمار...
42matters
42matters.com
42matters هي شركة رائدة في مجال توفير تطبيقات الهاتف المحمول والتلفزيون المتصل (CTV). توفر خوارزميات التعلم الآلي المتطورة لدينا رؤية شاملة لسوق التطبيقات، مما يمكّن المؤسسات من بناء أعمال أقوى وأكثر استنارة. نحن نتتبع أكثر من 17 مليون تطبيق منشور وغير منشور عبر 12 متجر تطبيقات رائد، بما في ذلك Goog...
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs عبارة عن منصة لاستخبارات المبيعات تسمح لك بالذهاب إلى السوق خلال أسبوع أو أقل. بيانات النوايا، وتتبع استخدام التكنولوجيا، والتسجيل الرئيسي للسماح للمسوقين/المبيعات B2B بمعرفة السوق التي يمكن التعامل معها. تفخر شركة OceanFrogs بتقديم البيانات الدولية (آسيا والمحيط الهادئ، واليابان، والهند،...
Versium
versium.com
Versium هي شركة تكنولوجيا بيانات تمكن المسوقين من تحديد وفهم والوصول إلى آفاقهم المثالية بشكل أفضل عبر نقاط اتصال رقمية متعددة وقنوات تسويقية. يعمل محرك تحليل الهوية والرؤى الرائد في الصناعة من Versium على تشغيل مجموعة من الحلول التي تساعد المسوقين على تحسين مدى وصولهم إلى حد كبير بما يصل إلى 5X. تش...
Contify
contify.com
Contify عبارة عن منصة للسوق والاستخبارات التنافسية تدعم الذكاء الاصطناعي لتتبع المعلومات حول المنافسين والعملاء وقطاعات الصناعة.
Hermix
hermix.com
Hermix هي أول منصة لتحليلات السوق لمبيعات القطاع العام. نحن نساعد الشركات على الفوز بالعقود العامة، من خلال مراقبة العطاءات ومعلومات السوق. يتم بالفعل استخدام البيانات الضخمة بكثافة في تجارة التجزئة والمستهلكين B2C/B2B. مع Hermix، تتوفر أيضًا التحليلات الحديثة لـ B2G - الأعمال إلى الحكومة. نأتي بـ B...
Draup
draup.com
منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لقادة المواهب وبرامج التنقيب عن المبيعات بين الشركات. Draup هي منصة الذكاء الاصطناعي المفضلة لقادة المبيعات والمواهب.
Gain.pro
gain.pro
إن ما يقرب من 75% من الشركات الكبيرة في العالم هي شركات خاصة، ولكن اكتساب رؤية واضحة لها ليس بالأمر السهل. تتمثل مهمة Gain.pro في تحقيق المزيد من الرؤية في الأسواق الخاصة من خلال استخدام نهج "التقنية العالية واللمسة العالية". نحن نحقق ذلك من خلال مزج تكنولوجيا المصادر المتقدمة مع الأبحاث المحلية عال...
Native AI
gonative.ai
Native Ai عبارة عن منصة معلومات سوقية تعمل دائمًا وتساعد العلامات التجارية والمؤسسات على التتبع والإدارة والتحسين والابتكار. ويستخدم تقنيات البرمجة اللغوية العصبية والذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا لإجراء اكتشافات بين مجموعات البيانات الكبيرة مما يسمح للعلامات التجارية بتبسيط المنتجات وفهم المستهلكين ...
Klue
klue.com
Klue عبارة عن منصة ذكاء تنافسي مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لمساعدة مسوقي المنتجات وفرق CI على جمع وتنظيم وتقديم رؤى منافسة قابلة للتنفيذ لتمكين المبيعات من كسب المزيد من الأعمال. يمكّن Klue فرق مبيعات المؤسسات من كسب المزيد من الأعمال من خلال توفير رؤى ديناميكية حول المنافسين. تجمع المنصة بشكل فر...
Foundry
foundryco.com
قم بتحويل أهم حساباتك من خلال تنسيق ABM القائم على النوايا من Foundry - مما يؤدي إلى مسار أكبر وأفضل.
Crayon
crayon.co
تساعدك مجموعة أدوات برامج الذكاء التنافسي المقدمة من Crayon على رؤية الفرص واغتنامها حتى تتمكن من إنشاء ميزة تجارية مستدامة.
Intellizence
intellizence.com
توفر منصة Intelllizence AI إشارات ذكية لنمو الإيرادات ومراقبة المخاطر - ذكاء العملاء، وذكاء المبيعات، وذكاء المخاطر
Zulu5
zulu5.com
استكشف المخاطر والفرص الإعلانية لديك باستخدام أدوات المعلومات الإعلانية من Zulu5. تم تصميم نظامنا الأساسي للمعلنين والناشرين والوكالات، وهو يمكّنك من تحديد النجاحات السابقة وتكييف الحملات الحالية واكتشاف فرص جديدة لتعزيز نجاح الحملة وجذب العملاء المحتملين. يوفر zBoost أدوات بحث وتحليل قوية للحملات ا...
TrustStar
truststar.ai
TrustStar AI عبارة عن منصة رؤى استخباراتية للسوق في الوقت الفعلي تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة صناعة الرهن العقاري على تجميع وتنظيم الرؤى. TrustStar عبارة عن منصة تجمع معلومات السوق المنسقة والمتحقق منها، والمصممة خصيصًا لموظفي القروض ومديري المبيعات الذين يبحثون عن رؤى قابلة للتنفيذ حول الفرص الع...
Ai Palette
aipalette.com
تساعد Ai Palette شركات السلع الاستهلاكية سريعة الحركة على إنشاء منتجات تفوز بالمستهلكين باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. تحدد تقنية Ai Palette الحاصلة على براءة اختراع اتجاهات المستهلكين في الوقت الفعلي، وتكشف عن دوافع المستهلكين ودوافعهم، وتساعد في إنشاء مفاهيم المنتج التي تلبي احتياجات الم...
Ubico
ubico.io
توفر Ubico منصة مشاركة رائدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمؤسسات المبيعات والتسويق. تعمل Ubico مع شركات عالمية رائدة مثل Hitachi Vantara وAccedoTV وFreshbooks. قم بتحويل تفاعل العملاء المحتملين باستخدام قوة الأتمتة. تجعل Ubico كل مندوب مبيعات أكثر إنتاجية من خلال التكامل مع أنظمتك الحالية لبناء نماذج ا...
Fundz
fundz.net
Fundz هي منصة أحداث المبيعات™، وهي الحل الأول من نوعه الذي تم تصميمه من الألف إلى الياء لمساعدة الأشخاص على اكتشاف المزيد من العملاء والتواصل معهم وإغلاقهم بعد أحداث الأعمال الرئيسية، مثل الجولات الجديدة من التمويل والتعيينات والاستحواذات التنفيذية الجديدة. بياناتنا مرخصة من قبل منصات رائدة في الصنا...
Behavio
behaviolabs.com
تُعد Behavio، منصة الرؤى الآلية للإعلانات الإبداعية، موردًا قيمًا لأي مدير علامة تجارية، أو مسوق، أو استراتيجي، أو باحث، أو مدير تنفيذي، يرغب في اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات وتحسين حملاته الإعلانية لتحقيق أقصى قدر من التأثير. تسمح البيئة المستندة إلى الويب للمستخدمين باختبار إعلاناتهم في أي مرحل...
Cypris
cypris.ai
Cypris عبارة عن منصة معلومات سوقية مصممة لفرق البحث والتطوير والابتكار. نقوم بتحليل وتتبع أكثر من 500 مليون نقطة بيانات من أكثر من 150 دولة كل يوم، بما في ذلك الوافدين الجدد وبراءات الاختراع والأوراق البحثية والشركات الناشئة والمزيد. نحن نربط فرق البحث والتطوير بمشهد الابتكار العالمي مثلما فعلت محطة...
Stackline
stackline.com
في مهمة لتعزيز مستقبل التجارة من خلال التقريب بين العلامات التجارية والعملاء، تعد Stackline أول منصة تجارية متصلة كاملة المسار للعلامات التجارية الأكثر ابتكارًا في العالم. تظهر الشبكات العصبية وأنظمة التعلم العميق الخاصة بشركة Stackline وتصور رؤى تحويلية متعددة القنوات، وتعزز الأداء الإعلاني الرائد ...
Resonate
resonate.com
تعد منصة Resonate Ignite هي المنصة الوحيدة لبيانات وتحليلات المستهلك المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتي تعمل على تسريع الرؤى بسلاسة إلى العمل. قم بتسجيل الدخول لتتمكن من الوصول الفوري إلى أبحاث السوق الاستهلاكية الجديدة وذات الصلة بالمستهلك اليوم. تقدم Ignite أكثر من 14000 رؤية في الوقت الفعلي وممل...
Venture IQ
ventureiq.nl
تم تأسيس Venture IQ بهدف تمكين التطابقات الأفضل والأكثر استدامة بين الشركات من خلال حل قيود الموارد والبيانات المرتبطة بالفحص الاستباقي للسوق والتكنولوجيا. نحن نعلم من تجربتنا المباشرة أن الفرق المسؤولة عن بدء المشاركات الخارجية غالبًا ما تواجه قيودًا على الموارد من حيث البيانات والأدوات والوقت، ونت...
Leadbright
leadbright.com
إن Leadbright's LOOP عبارة عن منصة OBM (تسويق عضوي) بدون تعليمات برمجية لتوليد الطلب على مواقع الويب والتحويلات ونمو الإيرادات. يستخدم LOOP البيانات الضخمة والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتوفير ذكاء الأعمال للتفوق على منافسيك. نحن نقوم بتبسيط البيانات المعقدة، مما يوفر أسابيع من العمل اليدوي. وهذا ...
Firmable
firmable.com
Firmable هي قاعدة بيانات B2B المعتمدة في أستراليا والتي تساعد الشركات على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً والتفوق في الأداء من خلال معرفة المزيد عن العملاء المتوقعين والعملاء والمرشحين أكثر من أي وقت مضى. فهو يسمح لفرق المبيعات والتسويق بتسريع النمو وتحسين المشاركة؛ يساعد القائمين على التوظيف على تحديد المر...
Cikisi
en.cikisi.com
Cikisi هو حل استخباراتي للسوق، يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي، لتزويد شركات B2B بمزيج من الرؤى والمعلومات والبيانات في الوقت الفعلي لتسريع عملية اتخاذ القرار.
EQI Data
eqidata.com
G-data عبارة عن برنامج نموذجي لذكاء الأعمال مدعوم بالذكاء الاصطناعي ويقدم حل SaaS تحليلي متكامل ومتقدم في الوقت الفعلي للشركات عبر الإنترنت في الصين. تقوم G-data بجمع البيانات من جميع منصات التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وإدارة علاقات العملاء (sCRM) والسوق والمنافسين لتقديم تحليل مباشر...
BoardEx
boardex.com
تعد شركة BoardEx إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير حلول الذكاء التنفيذي ورسم خرائط العلاقات، حيث تقدم حلولًا مؤسسية لتعزيز تطوير الأعمال وتعزيز إدارة رأس مال العلاقات. يمكّنك BoardEx، الذي يحظى بثقة أكثر من 350.000 مستخدم، من رسم خريطة لمسار علاقتك مع 1.6 مليون مدير تنفيذي عبر 2.1 مليون ملف شخصي لل...
IQBlade
iqblade.com
IQBlade عبارة عن منصة برمجية تساعد الشركات على الازدهار في الأسواق شديدة التنافسية اليوم. احصل على نظرة ثاقبة في الوقت الفعلي حول منافسيك وشركاء الأعمال والعملاء لتمنحك ميزة تنافسية ملموسة في بيئة B2B
Zartico
zartico.com
يتميز نظام تشغيل Zartico Destination® (ZDOS®) بنموذج البيانات المتكامل ™ الخاص بنا والذي يشتمل على أعلى تردد وأعلى دقة لتحديد الموقع الجغرافي والإنفاق وبيانات الأحداث لكل من المقيمين والزوار وجميع أنواع الأحداث. بالإضافة إلى إشغال الوجهات والأداء التسويقي وفريق المستشارين الاستراتيجيين لدينا، فإن أك...
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor (WMC) هي منصة استخباراتية رائدة للمنافسين تمكن المؤسسات من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشكل أسرع. ويستخدم الذكاء الاصطناعي لتتبع البصمة الرقمية العالمية لمنافسي المؤسسة في الوقت الفعلي ومحللي السوق لتنظيم البيانات. يحصل العملاء على تدفق مستمر للرؤى الأكثر صلة والقابلة للتنفيذ في مؤسسته...
Databook
databook.com
Databook هي أول منصة في الصناعة لإدارة العلاقات الإستراتيجية (SRM). إذا لم تكن قد سمعت عن SRM بعد، فلا تقلق، فهو جديد. SRM هي عملية الذهاب إلى السوق لتعميق وتوسيع اتصالات البائعين مع العملاء من خلال التوافق مع فهم واضح لاحتياجات العملاء. إليك كيفية قيام Databook بإدارة SRM: • يبحث Databook بشكل مستم...
Nexoya
nexoya.com
لا مزيد من تخطيط الميزانية الثابتة. الاستفادة من قوة إدارة المحافظ الذكية. خصص ميزانيتك الإعلانية بكفاءة أكبر باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وحقق عائدًا أعلى على الإنفاق الإعلاني بنسبة تصل إلى 70%.
ExactBuyer
exactbuyer.com
يوفر ExactBuyer proExactBuyer جهات اتصال في الوقت الفعلي وبيانات الشركة وحلول ذكاء الجمهور التي تساعدك على بناء جماهير أكثر استهدافًا. ابحث عن حسابات جديدة في منطقتك، أو الموظف الهندسي أو المبيعات التالي، أو ضيف البودكاست المثالي أو حتى شريكك التالي. يتيح لك ExactBuyer's Prospector البحث عن الجماهير...
Connectbase
connectbase.com
نحن نقدم رؤى لموقع صناعة الاتصال وأدوات آلية لمساعدتهم على الفوز بمزيد من الصفقات. تحويل شراء وبيع شبكتك.
Event Registry
eventregistry.org
استخدم قوة الذكاء الاصطناعي لتحويل محتوى الأخبار إلى رؤى قابلة للتنفيذ Event Registry هي منصة استخباراتية إخبارية رائدة على مستوى العالم، تعمل على تمكين المؤسسات من متابعة الأحداث العالمية وتحليل تأثيرها.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction هي منصة تحسين UA المحمولة الرائدة! وباعتبارها شريكًا رسميًا لإعلانات بحث Apple، فإنها تعمل على تعزيز نمو تطبيقات الأجهزة المحمولة باستخدام أدوات الذكاء المبنية على البيانات. يوفر MobileAction فهمًا شاملاً لمشهد الهاتف المحمول الديناميكي الضروري لاكتساب العملاء والاحتفاظ بهم ومشاركتهم. ف...
Kompyte
kompyte.com
تعد منصة أتمتة الذكاء التنافسي من Kompyte الحل الوحيد المعتمد على الذكاء الاصطناعي بالكامل في الصناعة لمواجهة التحديات التي يواجهها متخصصو التسويق والمبيعات في تتبع المناظر الطبيعية التنافسية لديهم. تقوم Kompyte بأتمتة عملية التتبع عبر أوسع نطاق من القنوات الرقمية، والغوص عميقًا وواسعًا في جمع المعل...
ReportLinker
reportlinker.com
منظمة العفو الدولية. التي تنتج تسليمات الاستخبارات في ثوان. احصل على نظرة ثاقبة للبيئات المعقدة بسرعة من خلال التحليل والتمثيل. ReportLinker عبارة عن منصة لاستخبارات السوق مدفوعة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تسريع الوصول إلى رؤى الصناعة العالمية.