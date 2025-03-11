خدمات الخرائط - التطبيقات الأكثر شعبية

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تشير خدمات الخرائط إلى المنصات أو التطبيقات الرقمية التي توفر للمستخدمين خرائط تفاعلية ومعلومات جغرافية مكانية. توفر هذه الخدمات ميزات مثل التنقل وتخطيط الطريق والبحث عن الموقع وتحديثات حركة المرور في الوقت الفعلي، مما يعزز تجارب المستخدم في مجالات مثل السفر والخدمات اللوجستية والملاحة اليومية.
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Google Maps
google.com
تطبيق خرائط Google يقدم خرائط مفصلة، معلومات حركة المرور، وتوجيهات للطرق لمختلف وسائل النقل، مما يسهل التنقل والاستكشاف.
Waze
waze.com
Waze هو تطبيق ملاحة GPS يقدم معلومات حركة المرور وتوجيهات صوتية في الوقت الفعلي، مستندًا إلى مساهمات المجتمع لتفادي الازدحام.
OpenStreetMaps
openstreetmap.org
OpenStreetMaps هو تطبيق يوفر خرائط قابلة للتحرير، ويسمح بالتحديث المستمر والتخصيص الدقيق لتلبية احتياجات التنقل والتحليلات الجغرافية.
百度地图
map.baidu.com
تطبيق خرائط بايدو يوفر خرائط، معلومات عن الطرق ووسائل النقل العامة، تحديثات لحركة المرور، وخطط السفر في منطقة الصين الكبرى.
Yandex Maps
yandex.com
يعد تطبيق Yandex Maps أداة ملاحة تساعد المستخدمين على العثور على طرقهم في المدن باستخدام وسائل النقل المختلفة، مع معلومات عن الأماكن والخرائط القابلة للتنزيل.
HERE WeGo
here.com
تطبيق HERE WeGo يوفر خرائط وملاحة لمختلف وسائل النقل، مع دعم للتوجيه الصوتي وخرائط غير متصلة لأكثر من 100 دولة.
네이버 지도
map.naver.com
خرائط Naver هو تطبيق ملاحة يقدم معلومات عن الأماكن ووسائل النقل في كوريا الجنوبية، مع تحديثات حركة المرور وإمكانية البحث عن المعالم.
Petal Maps
petalmaps.com
تطبيق خرائط بتلة يوفر خدمات الملاحة والاتجاهات، ودعم الخرائط غير المتصلة، وتحليل حركة المرور، ويساعد في التخطيط للسفر بالسيارة، الدراجة، أو النقل العام.
腾讯地图
map.qq.com
تطبيق خرائط 腾讯 يوفر خرائط دقيقة ومعلومات عن التنقل العام والخاص في الصين، مع دعم لنقاط الاهتمام والتوجيهات للمستخدمين.
Qwant Maps
qwant.com
تطبيق Qwant Maps يقدم خدمة الخرائط للعثور على العناوين الصحيحة وإرشادك في التنقل دون تتبّع المستخدم.
Bing Maps
bing.com
تطبيق خرائط Bing يوفر معلومات جغرافية، اتجاهات النقل، أحوال حركة المرور، ويتضمن صور فضائية وشوارع لمساعدة المستخدمين في التخطيط والتنقل.
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