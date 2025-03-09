خدمات الخرائط - التطبيقات الأكثر شعبية - أوزبكستان

Bing Maps

bing.com

قم بتعيين مواقع متعددة، واحصل على اتجاهات النقل/المشي/القيادة، وعرض ظروف حركة المرور المباشرة، وتخطيط الرحلات، وعرض الصور عبر القمر الصناعي والصور الجوية وصور الشوارع. خرائط Bing (المعروفة سابقًا باسم Live Search Maps وWindows Live Maps وWindows Live Local وMSN Virtual Earth) هي خدمة خرائط ويب مقدمة كجزء من مجموعة Bing من محركات البحث من Microsoft ويتم تشغيلها بواسطة إطار عمل Bing Maps Platform الذي يدعم أيضًا خرائط Bing. لواجهات برمجة تطبيقات Enterprise وواجهات برمجة تطبيقات خرائط Azure. منذ عام 2020، يتم توفير بيانات الخرائط بواسطة TomTom وOpenStreetMap وغيرهما.