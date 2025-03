خدمات الخرائط - التطبيقات الأكثر شعبية - تايوان

Waze

Waze (Hebrew: ווייז‎, ; formerly FreeMap Israel) is a GPS navigation software app owned by Google. إنه يعمل على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية التي لديها دعم GPS. يوفر معلومات التنقل في الدوران وأوقات السفر المقدمة من المستخدم وتفاصيل المسار ، أثناء تنزيل المعلومات التي تعتمد على الموقع عبر شبكة هاتف محمول. تصف Waze تطبيقها بأنه تطبيق تنقل GPS الذي يحركه المجتمع ، وهو مجاني للتنزيل والاستخدام. قامت الشركة الإسرائيلية Waze Mobile بتطوير برنامج Waze. أسس Ehud Shabtai و Amir Shinar و Uri Levine الشركة. قدمت شركات رأس المال الاستثمارية الإسرائيلية ، Magma و Vertex Ventures Israel ، وشركة رأس المال الاستثماري في المرحلة الأولى ، Bluerun Ventures ، تمويلًا. تم الحصول على Waze Mobile بواسطة Google في يونيو 2013. يولد التطبيق إيرادات من الإعلانات المفرطة إلى ما يقدر بنحو 130 مليون مستخدم شهري.