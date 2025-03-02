خدمات الخرائط - التطبيقات الأكثر شعبية - توفالو

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تشير خدمات الخرائط إلى المنصات أو التطبيقات الرقمية التي توفر للمستخدمين خرائط تفاعلية ومعلومات جغرافية مكانية. توفر هذه الخدمات ميزات مثل التنقل وتخطيط الطريق والبحث عن الموقع وتحديثات حركة المرور في الوقت الفعلي، مما يعزز تجارب المستخدم في مجالات مثل السفر والخدمات اللوجستية والملاحة اليومية.
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Google Maps
google.com
خرائط Google هي خدمة رسم خرائط الويب التي طورتها Google. إنه يوفر صور الأقمار الصناعية ، والتصوير الفوتوغرافي الجوي ، وخرائط الشوارع ، وإطلالة بانورامية تفاعلية بزاوية 360 درجة على الشوارع (عرض الشوارع) ، وظروف حركة المرور في الوقت الفعلي ، وتخطيط المسار للسفر سيارًا أو السيارة أو الدراجات والهواء (في بيتا) أو وسائل النقل العام . في عام 2020 ، تم استخدام خرائط Google من قبل أكثر من مليار شخص كل شهر. بدأت خرائط Google كبرنامج سطح المكتب C ++ في حيث تقنيتان. في أكتوبر 2004 ، تم الحصول على الشركة بواسطة Google ، والتي حولتها إلى تطبيق ويب. بعد عمليات الاستحواذ الإضافية لشركة تصور البيانات الجغرافية المكانية ومحلل حركة المرور في الوقت الفعلي ، تم إطلاق خرائط Google في فبراير 2005. تستخدم الواجهة الأمامية للخدمة JavaScript و XML و Ajax. تقدم Google Maps واجهة برمجة تطبيقات تتيح دمج الخرائط على مواقع الويب الثالثة ، وتقدم موقعًا للشركات والمؤسسات الأخرى في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم. سمحت شركة Google Map Maker للمستخدمين بتوسيع وتحديث رسم خرائط الخدمة في جميع أنحاء العالم ولكن تم إيقافها من مارس 2017. ومع ذلك ، لم يتم إيقاف المساهمات المصممة في خرائط Google حيث أعلنت الشركة أن هذه الميزات سيتم نقلها إلى برنامج أدلة Google المحلي. MAPS. MAPS '' MAPS '' MAPS ' منظر الأقمار الصناعية هو "من أعلى إلى أسفل" أو منظر للعين ؛ معظم الصور عالية الدقة للمدن هي التصوير الفوتوغرافي الجوي المأخوذة من الطائرات التي تحلق في 800 إلى 1500 قدم (240 إلى 460 متر) ، في حين أن معظم الصور الأخرى من الأقمار الصناعية. الكثير من صور الأقمار الصناعية المتاحة لا تزيد عن ثلاث سنوات ويتم تحديثها بشكل منتظم. استخدمت خرائط Google متغيرًا من إسقاط Mercator ، وبالتالي لم تتمكن من إظهار المناطق حول الأعمدة بدقة. في أغسطس 2018 ، تم تحديث إصدار سطح المكتب من خرائط Google لإظهار كرة ثلاثية الأبعاد. لا يزال من الممكن العودة إلى الخريطة ثنائية الأبعاد في الإعدادات. تم إصدار خرائط Google لأجهزة Android و iOS في سبتمبر 2008 ، وتتميز بنظام GPS بالتعديل إلى جانب ميزات مساعدة مواقف السيارات المخصصة. في أغسطس 2013 ، تم تصميمه على أن يكون التطبيق الأكثر شعبية في العالم للهواتف الذكية ، حيث يستخدم أكثر من 54 ٪ من مالكي الهواتف الذكية العالمية مرة واحدة على الأقل. في عام 2012 ، أبلغت Google عن وجود أكثر من 7100 موظف ومقاول يعملون مباشرة في Mapping.in May 2017 ، أبلغ التطبيق أن لديه ملياري مستخدم على Android ، إلى جانب العديد من خدمات Google الأخرى بما في ذلك YouTube و Chrome و Gmail و Search و Google Play ، وصلت خرائط Google إلى أكثر من مليار مستخدم شهري.
百度地图
map.baidu.com
تصفح الخرائط ، ومواقع البحث ، وتحقق من طرق قيادة الحافلة ، والتحقق من ظروف الطرق في الوقت الفعلي ، ودليل السفر الخاص بك ، ومساعد الحياة. توفير تصفح خريطة خط المترو ، والاستفسار عن خطة ركوب ، ومعلومات دقيقة عن الأجرة والوقت. خرائط BAIDU (خرائط BAIDU) عبارة عن حل رسم للمكتب والهواتف المحمولة على غرار خرائط Google ، ولكنه يغطي فقط منطقة الصين الكبرى.
HERE WeGo
here.com
هنا wego - الخرائط - الطرق - الاتجاهات - كل الطرق من A إلى B في واحد
네이버 지도
map.naver.com
مساحة البحث. ربط الحياة. اكتشف خريطة جديدة تربط المعلومات في جميع المساحات، بما في ذلك المواقع والحافلات ومترو الأنفاق والطرق، من خلال بحث واحد. خرائط نيفر
OpenStreetMaps
openstreetmap.org
OpenStreetMap هي خريطة العالم المجانية من ويكي.
腾讯地图
map.qq.com
يوفر مجموعة متنوعة من الخدمات مثل تصفح الخرائط ، والاستعلام عن العنوان ، والبحث في نقطة الاهتمام ، ونقل الحافلات ، وقيادة التنقل ، وطرق الحافلات ، والاستفسارات في الموقع في أكثر من 400 مدينة في جميع أنحاء البلاد. Tencent Maps عبارة عن تطبيق وخدمة رسم خرائط على شبكة الإنترنت ومواقع الويب التي توفرها Tencent ، حيث تقدم صورًا عبر الأقمار الصناعية ، وخرائط الشوارع ، ووجهات نظر الشوارع ، ووجهات النظر التاريخية ، بالإضافة إلى وظائف مثل مخطط الطريق للسفر عبر الأقدام أو السيارة أو مع وسائل النقل العام .
Waze
waze.com
Waze (Hebrew: ווייז, ; formerly FreeMap Israel) is a GPS navigation software app owned by Google. إنه يعمل على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية التي لديها دعم GPS. يوفر معلومات التنقل في الدوران وأوقات السفر المقدمة من المستخدم وتفاصيل المسار ، أثناء تنزيل المعلومات التي تعتمد على الموقع عبر شبكة هاتف محمول. تصف Waze تطبيقها بأنه تطبيق تنقل GPS الذي يحركه المجتمع ، وهو مجاني للتنزيل والاستخدام. قامت الشركة الإسرائيلية Waze Mobile بتطوير برنامج Waze. أسس Ehud Shabtai و Amir Shinar و Uri Levine الشركة. قدمت شركات رأس المال الاستثمارية الإسرائيلية ، Magma و Vertex Ventures Israel ، وشركة رأس المال الاستثماري في المرحلة الأولى ، Bluerun Ventures ، تمويلًا. تم الحصول على Waze Mobile بواسطة Google في يونيو 2013. يولد التطبيق إيرادات من الإعلانات المفرطة إلى ما يقدر بنحو 130 مليون مستخدم شهري.
Yandex Maps
yandex.com
ستساعدك yandex.maps في العثور على وجهتك حتى لو لم يكن لديك العنوان الدقيق - احصل على مسار لأخذ وسائل النقل العام أو القيادة أو المشي.
Qwant Maps
qwant.com
خدمة الخرائط التي تجد العناوين الصحيحة وترشدك دون تتبعك.
Petal Maps
petalmaps.com
Betal Maps هي خدمة خريطة تستند إلى TomTom التي توفرها Huawei للأجهزة التي تحتوي على نظام التشغيل Harmonyos و Android و iOS. إنه يوفر صور الأقمار الصناعية ، والتصوير الجوي ، والمحيطات ثلاثية الأبعاد ، والتنقل في الدوران ، وعرض الرأس وتخطيط المسار للسفر سيارات ، والسيارات ، والدراجة ، والنقل العام.
Bing Maps
bing.com
قم بتعيين مواقع متعددة، واحصل على اتجاهات النقل/المشي/القيادة، وعرض ظروف حركة المرور المباشرة، وتخطيط الرحلات، وعرض الصور عبر القمر الصناعي والصور الجوية وصور الشوارع. خرائط Bing (المعروفة سابقًا باسم Live Search Maps وWindows Live Maps وWindows Live Local وMSN Virtual Earth) هي خدمة خرائط ويب مقدمة كجزء من مجموعة Bing من محركات البحث من Microsoft ويتم تشغيلها بواسطة إطار عمل Bing Maps Platform الذي يدعم أيضًا خرائط Bing. لواجهات برمجة تطبيقات Enterprise وواجهات برمجة تطبيقات خرائط Azure. منذ عام 2020، يتم توفير بيانات الخرائط بواسطة TomTom وOpenStreetMap وغيرهما.
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