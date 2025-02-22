خدمات الخرائط - التطبيقات الأكثر شعبية - تايلاند

Google Maps

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خرائط Google هي خدمة رسم خرائط الويب التي طورتها Google. إنه يوفر صور الأقمار الصناعية ، والتصوير الفوتوغرافي الجوي ، وخرائط الشوارع ، وإطلالة بانورامية تفاعلية بزاوية 360 درجة على الشوارع (عرض الشوارع) ، وظروف حركة المرور في الوقت الفعلي ، وتخطيط المسار للسفر سيارًا أو السيارة أو الدراجات والهواء (في بيتا) أو وسائل النقل العام . في عام 2020 ، تم استخدام خرائط Google من قبل أكثر من مليار شخص كل شهر. بدأت خرائط Google كبرنامج سطح المكتب C ++ في حيث تقنيتان. في أكتوبر 2004 ، تم الحصول على الشركة بواسطة Google ، والتي حولتها إلى تطبيق ويب. بعد عمليات الاستحواذ الإضافية لشركة تصور البيانات الجغرافية المكانية ومحلل حركة المرور في الوقت الفعلي ، تم إطلاق خرائط Google في فبراير 2005. تستخدم الواجهة الأمامية للخدمة JavaScript و XML و Ajax. تقدم Google Maps واجهة برمجة تطبيقات تتيح دمج الخرائط على مواقع الويب الثالثة ، وتقدم موقعًا للشركات والمؤسسات الأخرى في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم. سمحت شركة Google Map Maker للمستخدمين بتوسيع وتحديث رسم خرائط الخدمة في جميع أنحاء العالم ولكن تم إيقافها من مارس 2017. ومع ذلك ، لم يتم إيقاف المساهمات المصممة في خرائط Google حيث أعلنت الشركة أن هذه الميزات سيتم نقلها إلى برنامج أدلة Google المحلي. MAPS. MAPS '' MAPS '' MAPS ' منظر الأقمار الصناعية هو "من أعلى إلى أسفل" أو منظر للعين ؛ معظم الصور عالية الدقة للمدن هي التصوير الفوتوغرافي الجوي المأخوذة من الطائرات التي تحلق في 800 إلى 1500 قدم (240 إلى 460 متر) ، في حين أن معظم الصور الأخرى من الأقمار الصناعية. الكثير من صور الأقمار الصناعية المتاحة لا تزيد عن ثلاث سنوات ويتم تحديثها بشكل منتظم. استخدمت خرائط Google متغيرًا من إسقاط Mercator ، وبالتالي لم تتمكن من إظهار المناطق حول الأعمدة بدقة. في أغسطس 2018 ، تم تحديث إصدار سطح المكتب من خرائط Google لإظهار كرة ثلاثية الأبعاد. لا يزال من الممكن العودة إلى الخريطة ثنائية الأبعاد في الإعدادات. تم إصدار خرائط Google لأجهزة Android و iOS في سبتمبر 2008 ، وتتميز بنظام GPS بالتعديل إلى جانب ميزات مساعدة مواقف السيارات المخصصة. في أغسطس 2013 ، تم تصميمه على أن يكون التطبيق الأكثر شعبية في العالم للهواتف الذكية ، حيث يستخدم أكثر من 54 ٪ من مالكي الهواتف الذكية العالمية مرة واحدة على الأقل. في عام 2012 ، أبلغت Google عن وجود أكثر من 7100 موظف ومقاول يعملون مباشرة في Mapping.in May 2017 ، أبلغ التطبيق أن لديه ملياري مستخدم على Android ، إلى جانب العديد من خدمات Google الأخرى بما في ذلك YouTube و Chrome و Gmail و Search و Google Play ، وصلت خرائط Google إلى أكثر من مليار مستخدم شهري.