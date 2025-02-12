خدمات الخرائط - التطبيقات الأكثر شعبية - سورينام

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تشير خدمات الخرائط إلى المنصات أو التطبيقات الرقمية التي توفر للمستخدمين خرائط تفاعلية ومعلومات جغرافية مكانية. توفر هذه الخدمات ميزات مثل التنقل وتخطيط الطريق والبحث عن الموقع وتحديثات حركة المرور في الوقت الفعلي، مما يعزز تجارب المستخدم في مجالات مثل السفر والخدمات اللوجستية والملاحة اليومية.
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Google Maps
google.com
خرائط جوجل هي خدمة خرائط ويب تم تطويرها بواسطة جوجل. وهو يوفر صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي وخرائط الشوارع وإطلالات بانورامية تفاعلية بزاوية 360 درجة للشوارع (عرض الشوارع) وظروف حركة المرور في الوقت الفعلي وتخطيط الطريق للسفر سيرًا على الأقدام أو السيارة أو الدراجة أو الهواء (في النسخة التجريبية)، أو وسائل النقل العام. . في عام 2020، تم استخدام خرائط Google من قبل أكثر من مليار شخص كل شهر. بدأت خرائط Google كبرنامج سطح مكتب C++ في شركة Where 2 Technologies. وفي أكتوبر 2004، استحوذت شركة جوجل على الشركة وحولتها إلى تطبيق ويب. بعد الاستحواذ الإضافي على شركة تصور البيانات الجغرافية المكانية ومحلل حركة المرور في الوقت الفعلي، تم إطلاق خرائط Google في فبراير 2005. وتستخدم الواجهة الأمامية للخدمة JavaScript وXML وAjax. تقدم خرائط Google واجهة برمجة التطبيقات (API) التي تسمح بتضمين الخرائط على مواقع ويب تابعة لجهات خارجية، وتوفر محدد مواقع للشركات والمؤسسات الأخرى في العديد من البلدان حول العالم. سمح مصمم خرائط Google للمستخدمين بتوسيع وتحديث خرائط الخدمة بشكل تعاوني في جميع أنحاء العالم ولكن تم إيقافه اعتبارًا من مارس 2017. ومع ذلك، لم يتم إيقاف المساهمات الجماعية في خرائط Google حيث أعلنت الشركة أنه سيتم نقل هذه الميزات إلى برنامج المرشدين المحليين من Google. عرض القمر الصناعي هو عرض "من أعلى إلى أسفل" أو منظر علوي؛ معظم الصور عالية الدقة للمدن هي تصوير جوي مأخوذ من طائرات تحلق على ارتفاع 800 إلى 1500 قدم (240 إلى 460 مترًا)، في حين أن معظم الصور الأخرى مأخوذة من الأقمار الصناعية. لا يزيد عمر الكثير من صور الأقمار الصناعية المتاحة عن ثلاث سنوات ويتم تحديثها بشكل منتظم. استخدمت خرائط جوجل شكلاً مختلفًا من إسقاط مركاتور، وبالتالي لم تتمكن من إظهار المناطق المحيطة بالقطبين بدقة. في أغسطس 2018، تم تحديث إصدار سطح المكتب من خرائط جوجل لإظهار كرة أرضية ثلاثية الأبعاد. لا يزال من الممكن العودة إلى الخريطة ثنائية الأبعاد في الإعدادات. تم إصدار خرائط Google لأجهزة Android وiOS في سبتمبر 2008 وتتميز بميزة التنقل عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) خطوة بخطوة بالإضافة إلى ميزات المساعدة المخصصة لوقوف السيارات. في أغسطس 2013، تم تحديده ليكون التطبيق الأكثر شعبية في العالم للهواتف الذكية، حيث يستخدمه أكثر من 54٪ من مالكي الهواتف الذكية على مستوى العالم مرة واحدة على الأقل. ، تم الإبلاغ عن أن التطبيق يضم 2 مليار مستخدم على Android، إلى جانب العديد من خدمات Google الأخرى بما في ذلك YouTube وChrome وGmail والبحث وGoogle Play، كما وصلت خرائط Google إلى أكثر من مليار مستخدم شهريًا.
百度地图
map.baidu.com
تصفح الخرائط، وابحث عن المواقع، وتحقق من طرق قيادة الحافلات، وتحقق من ظروف حركة المرور في الوقت الفعلي، ودليل السفر ومساعد الحياة. يوفر تصفح خريطة خط مترو الأنفاق والاستعلام عن خطة الحافلات ومعلومات دقيقة عن الأجرة والوقت. خرائط بايدو (خرائط بايدو) عبارة عن حل لرسم خرائط سطح المكتب والجوال يشبه خرائط جوجل، ولكنه يغطي منطقة الصين الكبرى فقط.
HERE WeGo
here.com
HERE WeGo - الخرائط - الطرق - الاتجاهات - كل الطرق من A إلى B في مكان واحد
네이버 지도
map.naver.com
مساحة البحث. ربط الحياة. اكتشف خريطة جديدة تربط المعلومات في جميع المساحات، بما في ذلك المواقع والحافلات ومترو الأنفاق والطرق، من خلال بحث واحد. خرائط نيفر
OpenStreetMaps
openstreetmap.org
OpenStreetMap هي خريطة العالم المجانية من ويكي.
腾讯地图
map.qq.com
يوفر خدمات متعددة مثل تصفح الخرائط والاستعلام عن العناوين والبحث عن نقاط الاهتمام والنقل بالحافلات وملاحة القيادة ومسار الحافلات والاستعلام عن الموقع في أكثر من 400 مدينة في جميع أنحاء البلاد. خرائط تينسنت عبارة عن تطبيق وتقنية لخدمة خرائط سطح المكتب والويب مقدمة من تينسنت، تقدم صور الأقمار الصناعية وخرائط الشوارع وعرض الشوارع ومنظورات العرض التاريخي، بالإضافة إلى وظائف مثل مخطط الطريق للسفر سيرًا على الأقدام أو بالسيارة أو بوسائل النقل العام .
Waze
waze.com
Waze (بالعبرية: воииз،؛ FreeMap Israel سابقًا) هو تطبيق برمجي للملاحة عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مملوك لشركة Google. يعمل على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية التي تدعم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). فهو يوفر معلومات ملاحية خطوة بخطوة وأوقات السفر وتفاصيل المسار المقدمة من المستخدم، أثناء تنزيل المعلومات المعتمدة على الموقع عبر شبكة الهاتف المحمول. يصف Waze تطبيقه بأنه تطبيق ملاحة GPS موجه للمجتمع، وهو مجاني للتنزيل والاستخدام. قامت شركة Waze Mobile الإسرائيلية بتطوير برنامج Waze. أسس الشركة إيهود شبتاي وأمير شنار وأوري ليفين. قامت شركتان إسرائيليتان لرأس المال الاستثماري، هما Magma وVertex Ventures Israel، وشركة رأس المال الاستثماري الأمريكية في المراحل المبكرة، Bluerun Ventures، بتوفير التمويل. استحوذت Google على Waze Mobile في يونيو 2013. يحقق التطبيق إيرادات من الإعلانات المحلية لما يقدر بنحو 130 مليون مستخدم شهريًا.
Yandex Maps
yandex.com
سيساعدك Yandex.Maps في العثور على وجهتك حتى لو لم يكن لديك العنوان الدقيق — احصل على طريق لركوب وسائل النقل العام أو القيادة أو المشي.
Qwant Maps
qwant.com
خدمة الخرائط التي تجد العناوين الصحيحة وترشدك دون تتبعك.
Petal Maps
petalmaps.com
Petal Maps هي خدمة خرائط تعتمد على TomTom تقدمها هواوي للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل HarmonyOS وAndroid وiOS. فهو يوفر صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي ومناطق عرض ثلاثية الأبعاد وملاحة خطوة بخطوة وشاشة عرض رأسية وتخطيط الطريق للسفر سيرًا على الأقدام أو السيارة أو الدراجة أو وسائل النقل العام.
Bing Maps
bing.com
قم بتعيين مواقع متعددة، واحصل على اتجاهات النقل/المشي/القيادة، وعرض ظروف حركة المرور المباشرة، وتخطيط الرحلات، وعرض الصور عبر القمر الصناعي والصور الجوية وصور الشوارع. خرائط Bing (المعروفة سابقًا باسم Live Search Maps وWindows Live Maps وWindows Live Local وMSN Virtual Earth) هي خدمة خرائط ويب مقدمة كجزء من مجموعة Bing من محركات البحث من Microsoft ويتم تشغيلها بواسطة إطار عمل Bing Maps Platform الذي يدعم أيضًا خرائط Bing. لواجهات برمجة تطبيقات Enterprise وواجهات برمجة تطبيقات خرائط Azure. منذ عام 2020، يتم توفير بيانات الخرائط بواسطة TomTom وOpenStreetMap وغيرهما.
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