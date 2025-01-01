متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
خدمات الخرائط - التطبيقات الأكثر شعبية - بنما
تشير خدمات الخرائط إلى المنصات أو التطبيقات الرقمية التي توفر للمستخدمين خرائط تفاعلية ومعلومات جغرافية مكانية. توفر هذه الخدمات ميزات مثل التنقل وتخطيط الطريق والبحث عن الموقع وتحديثات حركة المرور في الوقت الفعلي، مما يعزز تجارب المستخدم في مجالات مثل السفر والخدمات اللوجستية والملاحة اليومية.
إرسال تطبيق جديد
Waze
waze.com
Waze (بالعبرية: воииз،؛ FreeMap Israel سابقًا) هو تطبيق برمجي للملاحة عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مملوك لشركة Google. يعمل على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية التي تدعم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). فهو يوفر معلومات ملاحية خطوة بخطوة وأوقات السفر وتفاصيل المسار المقدمة من المستخ...
Google Maps
google.com
خرائط جوجل هي خدمة خرائط ويب تم تطويرها بواسطة جوجل. وهو يوفر صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي وخرائط الشوارع وإطلالات بانورامية تفاعلية بزاوية 360 درجة للشوارع (عرض الشوارع) وظروف حركة المرور في الوقت الفعلي وتخطيط الطريق للسفر سيرًا على الأقدام أو السيارة أو الدراجة أو الهواء (في النسخة التجريب...
OpenStreetMaps
openstreetmap.org
OpenStreetMap هي خريطة العالم المجانية من ويكي.
Yandex Maps
yandex.com
سيساعدك Yandex.Maps في العثور على وجهتك حتى لو لم يكن لديك العنوان الدقيق — احصل على طريق لركوب وسائل النقل العام أو القيادة أو المشي.
HERE WeGo
here.com
HERE WeGo - الخرائط - الطرق - الاتجاهات - كل الطرق من A إلى B في مكان واحد
百度地图
map.baidu.com
تصفح الخرائط، وابحث عن المواقع، وتحقق من طرق قيادة الحافلات، وتحقق من ظروف حركة المرور في الوقت الفعلي، ودليل السفر ومساعد الحياة. يوفر تصفح خريطة خط مترو الأنفاق والاستعلام عن خطة الحافلات ومعلومات دقيقة عن الأجرة والوقت. خرائط بايدو (خرائط بايدو) عبارة عن حل لرسم خرائط سطح المكتب والجوال يشبه خرا...
네이버 지도
map.naver.com
مساحة البحث. ربط الحياة. اكتشف خريطة جديدة تربط المعلومات في جميع المساحات، بما في ذلك المواقع والحافلات ومترو الأنفاق والطرق، من خلال بحث واحد. خرائط نيفر
Petal Maps
petalmaps.com
Petal Maps هي خدمة خرائط تعتمد على TomTom تقدمها هواوي للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل HarmonyOS وAndroid وiOS. فهو يوفر صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي ومناطق عرض ثلاثية الأبعاد وملاحة خطوة بخطوة وشاشة عرض رأسية وتخطيط الطريق للسفر سيرًا على الأقدام أو السيارة أو الدراجة أو وسائل النقل العام.
腾讯地图
map.qq.com
يوفر خدمات متعددة مثل تصفح الخرائط والاستعلام عن العناوين والبحث عن نقاط الاهتمام والنقل بالحافلات وملاحة القيادة ومسار الحافلات والاستعلام عن الموقع في أكثر من 400 مدينة في جميع أنحاء البلاد. خرائط تينسنت عبارة عن تطبيق وتقنية لخدمة خرائط سطح المكتب والويب مقدمة من تينسنت، تقدم صور الأقمار الصناعي...
Qwant Maps
qwant.com
خدمة الخرائط التي تجد العناوين الصحيحة وترشدك دون تتبعك.