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يقوم موفرو الاستضافة المُدارة بتأجير خوادم الكمبيوتر التي تتم إدارتها وصيانتها بالكامل بواسطة مزود الخدمة. تهدف هذه الخدمات إلى الاستعانة بمصادر خارجية للمسؤوليات التي يتم التعامل معها عادةً بواسطة مسؤولي الخادم داخل الشركة، مثل إعداد الأجهزة وتثبيت البرامج والصيانة المستمرة للنظام. يمكن أن تلبي الاستضافة المُدارة كلاً من الخوادم الافتراضية الخاصة (VPS) والخوادم المخصصة. يتم استخدامه بشكل أساسي من قبل المؤسسات التي تسعى إلى تجنب الالتزام بإدارة الخوادم داخليًا، حيث تتطلب الإدارة الفعالة للخوادم وقتًا كبيرًا وخبرة كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات. من خلال اختيار الاستضافة المُدارة، يمكن للمؤسسات إعادة توجيه مواردها إلى أولويات أخرى، مع التركيز فقط على إدارة مواقع الويب المستضافة وحسابات البريد الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يتضمن موفرو الاستضافة المُدارة ميزات أمان متقدمة ونسخًا احتياطية آلية واكتشاف البرامج الضارة بين عروضهم. غالبًا ما تتقاطع هذه الخدمات مع استضافة مواقع الويب التقليدية، حيث يتخصص بعض مقدمي الخدمة في الاستضافة المُدارة لأنظمة إدارة محتوى معينة.
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Webflow
webflow.com
Webflow هي منصة لتصميم وتطوير مواقع الويب بشكل مرئي دون الحاجة لكتابة الكود، مما يتيح للمستخدمين إنشاء مواقع مخصصة بسهولة.
Hostinger
hostinger.com
تطبيق Hostinger يتيح للمستخدمين اختيار حلول استضافة الويب، بدءًا من الاستضافة المشتركة إلى VPS، مع أدوات لإنشاء وإدارة المواقع بسهولة.
10Web
10web.io
10Web هو أداة لبناء مواقع الويب والتجارة الإلكترونية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تسهل إنشاء وإدارة المواقع الرقمية.
SiteGround
siteground.com
موقع SiteGround هو منصة لاستضافة الويب تقدم حلولًا متنوعة وخدمات دعم فني، مع تركيز على السرعة والأمان لمالكي المواقع.
DreamHost
dreamhost.com
تطبيق DreamHost يساعد في إنشاء مواقع ووردبريس بسهولة باستخدام محرر السحب والإفلات، ويقدم أدوات للمبتدئين والمحترفين.
OVHcloud
ovhcloud.com
Ovhcloud هو منصة حوسبة سحابية تقدم خدمات البنية التحتية كخدمة ومنصة كخدمة لدعم تطوير التطبيقات وإدارتها. توفر موارد حوسبية وآمنة.
Cloudways
cloudways.com
Cloudways هي منصة استضافة سحابية مُدارة تسهل إطلاق وإدارة المواقع والتطبيقات مع دعم على مدار الساعة وأداء موثوق.
WP Engine
wpengine.com
WP Engine هو منصة استضافة WordPress مُدارة تقدم أداءً عالياً وأماناً لمواقع WordPress، مع ميزات مثل التحديثات التلقائية والنسخ الاحتياطية.
Pantheon
pantheon.io
بانثيون هو منصة لإدارة مواقع الويب تستخدم لتطوير وإطلاق وإدارة مواقع Drupal و WordPress، مع أدوات مثل النسخ الاحتياطي وإدارة الإصدارات.
Hostwinds
hostwinds.com
Hostwinds هي منصة استضافة ويب تقدم حلول سحابية موثوقة بأسعار تنافسية، مع دعم على مدار الساعة وضمان وقت تشغيل عالي.
Kinsta
kinsta.com
Kinsta هو منصة استضافة مدارة لمواقع WordPress توفر استضافة موثوقة وآمنة مع أدوات إدارة سهلة لأداء مواقع الويب وتحسينها.
MacStadium
macstadium.com
MacStadium هو مزود خدمات سحابية خاصة يوفر بنية تحتية آمنة وقابلة للتطوير لأجهزة Mac لدعم تطوير التطبيقات واختبارها لأغراض مختلفة.
UltaHost
ultahost.com
UltaHost هو منصة استضافة ويب تقدم خدمات استضافة VPS وخوادم مخصصة، مع ميزات مثل النسخ الاحتياطي اليومي وSSL الأمني.
Rackspace
rackspace.com
Rackspace هي منصة سحابية تقدم خدمات إدارة وإعداد البنية التحتية، والاستضافة، وحلول التخزين، وتدعم تكامل الذكاء الاصطناعي.
Unlimited Hosting Hub
unlimitedhostinghub.com
يوفر تطبيق Unlimited Hosting Hub خدمات استضافة مواقع ويب عالية الجودة ومدارة بالكامل، مخصصة للأفراد والشركات الصغيرة.
A2 Hosting
a2hosting.com
A2 Hosting هو مزود خدمات استضافة ويب عالية الأداء، يقدم خيارات متنوعة مثل الاستضافة المشتركة والخاصة، مع دعم فني متاح على مدار الساعة.
Platform.sh
platform.sh
Platform.sh هو نظام أساسي كخدمة (PAAS) يُبسط إدارة ونشر تطبيقات الويب، مع توفير أمان ومرونة عالية ودعم لفرق التطوير.
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
يوفر تطبيق AccuWeb Hosting خدمات استضافة الويب بأسعار معقولة مع دعم 24/7، وخيارات استضافة متعددة وتأمين، وضمان وقت تشغيل مرتفع.
WPMU DEV
wpmudev.com
تساعد منصة WPMU DEV المستخدمين على إدارة وتحسين مواقع WordPress متعددة من خلال أدوات شاملة ودعم متميز.
Vendasta
vendasta.com
فينداستا هي منصة تجارة إلكترونية تساعد الشركات على إدارة التسويق الرقمي، مع أدوات لأتمتة العمليات وإدارة العملاء، بتخصيص العلامة التجارية.
20i
20i.com
يقدم تطبيق 20i استضافة إدارة عالية الأداء للمواقع والتطبيقات مع لوحة تحكم سهلة الاستخدام ودعم متخصص، ويعتمد على الطاقة المتجددة.
Hivelocity
hivelocity.net
تطبيق Hivelocity يدعم إدارة البنية التحتية لاستضافة السيرفرات مع تركيز على الأتمتة والتكامل لتحسين الكفاءة والأداء.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada هو مزود خدمة استضافة ويب يقدم حلولاً متنوعة للأفراد والشركات، مع دعم فني متاح على مدار الساعة وواجهة سهلة الاستخدام.
DomainRacer
domainracer.com
يقدم تطبيق DomainRacer حلول استضافة موثوقة وآمنة بأسعار معقولة، مع مزايا مثل مساحة تخزين SSD غير المحدودة ودعم فني على مدار الساعة.
NameHero
namehero.com
NameHero هو تطبيق لإدارة الاستضافة والنطاقات، يقدم استضافة موثوقة مع دعم على مدار الساعة وميزات متعددة مثل SSL، النسخ الاحتياطي، وأمان متقدم.
HostPapa
hostpapa.com
تطبيق HostPapa يوفر حلول استضافة ويب شاملة تدعم المستخدمين في إدارة مواقعهم، مع أدوات سهلة، ودعم فني، وأمان عالي.
amazee.io
amazee.io
Amazee.io هو منصة مفتوحة المصدر لتسليم التطبيقات، تسهل للمطورين نشر وإدارة التطبيقات على كوبرنيتيز دون الحاجة لإدارة البنية التحتية المعقدة.
ElySpace
elyspace.com
ElySpace هي شركة استضافة ويب تقدم خدمات استضافة سحابية مدارة، تركز على تأمين البنية التحتية وصيانة المواقع لأصحاب الأعمال.
Hostitbro
hostitbro.com
تطبيق HostItBro يوفر خدمات استضافة الويب مثل تسجيل النطاق، استضافة مشتركة، ودعم فني على مدار الساعة، مع واجهة سهلة الاستخدام.
Gate.com
gate.com
تطبيق Gate.com يوفر استضافة ووردبريس مدارة في بيئة آلة افتراضية مخصصة مع أدوات إدارة المواقع وحلول أمان متقدمة.
Nexcess
nexcess.net
Nexcess هو تطبيق استضافة مُدارة يدعم مواقع WordPress و WooCommerce، ويوفر ميزات مثل الأمان، قابلية التوسع، والتخزين المؤقت لتحسين الأداء.
Rocket.net
rocket.net
Rocket.net هو حل استضافة مُدارة لـ WordPress، يعزز أداء وأمان المواقع مع ميزات مثل النسخ الاحتياطي التلقائي وتحسين السرعة.
ARZ Host
arzhost.com
تطبيق ARZ Host يوفر خدمات الاستضافة الشاملة، بما في ذلك إدارة المجالات، خطط استضافة الويب، وأدوات إدارة الخادم للمستخدمين الأفراد والشركات.
Tsohost
tsohost.com
تقدم Tsohost خدمات استضافة ويب موثوقة ومتنوعة مثل الاستضافة المشتركة وVPS، بالإضافة إلى تسجيل النطاقات وحسابات البريد الإلكتروني.
RoseHosting
rosehosting.com
RoseHosting هو تطبيق لاستضافة الويب يقدم خدمات استضافة VPS على نظام Linux، مع إدارة كاملة وأداء عالٍ ودعم فني موثوق.
Webscale
webscale.com
Webscale هو منصة سحابية تساعد الشركات في إدارة وتوسيع بنية الإنترنت لديها بشكل فعال ، مع ضمان الأداء والأمان والموثوقية.
ScalaHosting
scalahosting.com
Scalahosting هو تطبيق لاستضافة سحابية يوفر إدارة سهلة للخوادم، أداء متميز لمواقع الويب، ودعم فني دائم مع ميزات متعددة لمستخدمي WordPress.
Verpex
verpex.com
Verpex هو مزود خدمة استضافة ويب يقدم خيارات استضافة متنوعة مثل الاستضافة المشتركة والخوادم المخصصة مع دعم فني على مدار الساعة وضمان استرداد الأموال.
Pressable
pressable.com
تطبيق Pressable يوفر استضافة ووردبريس مُدارة بالكامل، مع أدوات وأداء مستقر، ليضمن لمستخدميه تجربة موثوقة وفعالة.
Convesio
convesio.com
Convesio هو مزود استضافة مصمم لاستضافة مواقع WordPress عالية الأداء وقابلة للتوسع بسهولة، مع أدوات نسخ احتياطي وتحليل مدمجة.
Pressidium
pressidium.com
تقدم Pressidium استضافة WordPress مُدارة سريعة وآمنة وقابلة للتوسع، مع دعم فني متاح على مدار الساعة وميزات حماية ونسخ احتياطي متقدمة.
GrowLast
growlast.com
تقدم GrowLast استضافة مواقع عالية الجودة وخدمات نطاقات، مع حلول استضافة سحابية سريعة وآمنة ودعم على مدار الساعة.
Latitude.sh
latitude.sh
Latitude.sh هي منصة سحابية تتيح للمطورين نشر وإدارة خوادم مادية بسرعة وسهولة عبر واجهة برمجة تطبيقات ولوحة تحكم.
HostForWeb
hostforweb.com
HostForWeb هو مزود استضافة الويب يقدم حلول موثوقة وقابلة للتوسع لإدارة مواقع الويب، مع ميزات تشمل إدارة المجالات والبريد الإلكتروني وأدوات الأمان.
WPX Hosting
wpx.net
تقدم WPX Hosting خدمة استضافة WordPress سريعة وآمنة مع دعم فني على مدار الساعة وترحيل مواقع مجاني وتحسين سرعة المواقع.
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