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WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.

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مقدمو خدمات الاستضافة المُدارة
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مقدمو خدمات الاستضافة المُدارة - التطبيقات الأكثر شعبية

يقوم موفرو الاستضافة المُدارة بتأجير خوادم الكمبيوتر التي تتم إدارتها وصيانتها بالكامل بواسطة مزود الخدمة. تهدف هذه الخدمات إلى الاستعانة بمصادر خارجية للمسؤوليات التي يتم التعامل معها عادةً بواسطة مسؤولي الخادم داخل الشركة، مثل إعداد الأجهزة وتثبيت البرامج والصيانة المستمرة للنظام. يمكن أن تلبي الاستضافة المُدارة كلاً من الخوادم الافتراضية الخاصة (VPS) والخوادم المخصصة. يتم استخدامه بشكل أساسي من قبل المؤسسات التي تسعى إلى تجنب الالتزام بإدارة الخوادم داخليًا، حيث تتطلب الإدارة الفعالة للخوادم وقتًا كبيرًا وخبرة كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات. من خلال اختيار الاستضافة المُدارة، يمكن للمؤسسات إعادة توجيه مواردها إلى أولويات أخرى، مع التركيز فقط على إدارة مواقع الويب المستضافة وحسابات البريد الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يتضمن موفرو الاستضافة المُدارة ميزات أمان متقدمة ونسخًا احتياطية آلية واكتشاف البرامج الضارة بين عروضهم. غالبًا ما تتقاطع هذه الخدمات مع استضافة مواقع الويب التقليدية، حيث يتخصص بعض مقدمي الخدمة في الاستضافة المُدارة لأنظمة إدارة محتوى معينة.

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Webflow

Webflow

webflow.com

Webflow هي منصة لتصميم وتطوير مواقع الويب بشكل مرئي دون الحاجة لكتابة الكود، مما يتيح للمستخدمين إنشاء مواقع مخصصة بسهولة.

Hostinger

Hostinger

hostinger.com

تطبيق Hostinger يتيح للمستخدمين اختيار حلول استضافة الويب، بدءًا من الاستضافة المشتركة إلى VPS، مع أدوات لإنشاء وإدارة المواقع بسهولة.

10Web

10Web

10web.io

10Web هو أداة لبناء مواقع الويب والتجارة الإلكترونية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تسهل إنشاء وإدارة المواقع الرقمية.

SiteGround

SiteGround

siteground.com

موقع SiteGround هو منصة لاستضافة الويب تقدم حلولًا متنوعة وخدمات دعم فني، مع تركيز على السرعة والأمان لمالكي المواقع.

DreamHost

DreamHost

dreamhost.com

تطبيق DreamHost يساعد في إنشاء مواقع ووردبريس بسهولة باستخدام محرر السحب والإفلات، ويقدم أدوات للمبتدئين والمحترفين.

OVHcloud

OVHcloud

ovhcloud.com

Ovhcloud هو منصة حوسبة سحابية تقدم خدمات البنية التحتية كخدمة ومنصة كخدمة لدعم تطوير التطبيقات وإدارتها. توفر موارد حوسبية وآمنة.

Cloudways

Cloudways

cloudways.com

Cloudways هي منصة استضافة سحابية مُدارة تسهل إطلاق وإدارة المواقع والتطبيقات مع دعم على مدار الساعة وأداء موثوق.

WP Engine

WP Engine

wpengine.com

WP Engine هو منصة استضافة WordPress مُدارة تقدم أداءً عالياً وأماناً لمواقع WordPress، مع ميزات مثل التحديثات التلقائية والنسخ الاحتياطية.

Pantheon

Pantheon

pantheon.io

بانثيون هو منصة لإدارة مواقع الويب تستخدم لتطوير وإطلاق وإدارة مواقع Drupal و WordPress، مع أدوات مثل النسخ الاحتياطي وإدارة الإصدارات.

Hostwinds

Hostwinds

hostwinds.com

Hostwinds هي منصة استضافة ويب تقدم حلول سحابية موثوقة بأسعار تنافسية، مع دعم على مدار الساعة وضمان وقت تشغيل عالي.

Kinsta

Kinsta

kinsta.com

Kinsta هو منصة استضافة مدارة لمواقع WordPress توفر استضافة موثوقة وآمنة مع أدوات إدارة سهلة لأداء مواقع الويب وتحسينها.

MacStadium

MacStadium

macstadium.com

MacStadium هو مزود خدمات سحابية خاصة يوفر بنية تحتية آمنة وقابلة للتطوير لأجهزة Mac لدعم تطوير التطبيقات واختبارها لأغراض مختلفة.

UltaHost

UltaHost

ultahost.com

UltaHost هو منصة استضافة ويب تقدم خدمات استضافة VPS وخوادم مخصصة، مع ميزات مثل النسخ الاحتياطي اليومي وSSL الأمني.

Rackspace

Rackspace

rackspace.com

Rackspace هي منصة سحابية تقدم خدمات إدارة وإعداد البنية التحتية، والاستضافة، وحلول التخزين، وتدعم تكامل الذكاء الاصطناعي.

Unlimited Hosting Hub

Unlimited Hosting Hub

unlimitedhostinghub.com

يوفر تطبيق Unlimited Hosting Hub خدمات استضافة مواقع ويب عالية الجودة ومدارة بالكامل، مخصصة للأفراد والشركات الصغيرة.

A2 Hosting

A2 Hosting

a2hosting.com

A2 Hosting هو مزود خدمات استضافة ويب عالية الأداء، يقدم خيارات متنوعة مثل الاستضافة المشتركة والخاصة، مع دعم فني متاح على مدار الساعة.

AccuWeb Hosting

AccuWeb Hosting

accuwebhosting.com

يوفر تطبيق AccuWeb Hosting خدمات استضافة الويب بأسعار معقولة مع دعم 24/7، وخيارات استضافة متعددة وتأمين، وضمان وقت تشغيل مرتفع.

Platform.sh

Platform.sh

platform.sh

Platform.sh هو نظام أساسي كخدمة (PAAS) يُبسط إدارة ونشر تطبيقات الويب، مع توفير أمان ومرونة عالية ودعم لفرق التطوير.

WPMU DEV

WPMU DEV

wpmudev.com

تساعد منصة WPMU DEV المستخدمين على إدارة وتحسين مواقع WordPress متعددة من خلال أدوات شاملة ودعم متميز.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

فينداستا هي منصة تجارة إلكترونية تساعد الشركات على إدارة التسويق الرقمي، مع أدوات لأتمتة العمليات وإدارة العملاء، بتخصيص العلامة التجارية.

20i

20i

20i.com

يقدم تطبيق 20i استضافة إدارة عالية الأداء للمواقع والتطبيقات مع لوحة تحكم سهلة الاستخدام ودعم متخصص، ويعتمد على الطاقة المتجددة.

Hivelocity

Hivelocity

hivelocity.net

تطبيق Hivelocity يدعم إدارة البنية التحتية لاستضافة السيرفرات مع تركيز على الأتمتة والتكامل لتحسين الكفاءة والأداء.

HostArmada

HostArmada

hostarmada.com

HostArmada هو مزود خدمة استضافة ويب يقدم حلولاً متنوعة للأفراد والشركات، مع دعم فني متاح على مدار الساعة وواجهة سهلة الاستخدام.

DomainRacer

DomainRacer

domainracer.com

يقدم تطبيق DomainRacer حلول استضافة موثوقة وآمنة بأسعار معقولة، مع مزايا مثل مساحة تخزين SSD غير المحدودة ودعم فني على مدار الساعة.

NameHero

NameHero

namehero.com

NameHero هو تطبيق لإدارة الاستضافة والنطاقات، يقدم استضافة موثوقة مع دعم على مدار الساعة وميزات متعددة مثل SSL، النسخ الاحتياطي، وأمان متقدم.

HostPapa

HostPapa

hostpapa.com

تطبيق HostPapa يوفر حلول استضافة ويب شاملة تدعم المستخدمين في إدارة مواقعهم، مع أدوات سهلة، ودعم فني، وأمان عالي.

amazee.io

amazee.io

amazee.io

Amazee.io هو منصة مفتوحة المصدر لتسليم التطبيقات، تسهل للمطورين نشر وإدارة التطبيقات على كوبرنيتيز دون الحاجة لإدارة البنية التحتية المعقدة.

ElySpace

ElySpace

elyspace.com

ElySpace هي شركة استضافة ويب تقدم خدمات استضافة سحابية مدارة، تركز على تأمين البنية التحتية وصيانة المواقع لأصحاب الأعمال.

Hostitbro

Hostitbro

hostitbro.com

تطبيق HostItBro يوفر خدمات استضافة الويب مثل تسجيل النطاق، استضافة مشتركة، ودعم فني على مدار الساعة، مع واجهة سهلة الاستخدام.

Gate.com

Gate.com

gate.com

تطبيق Gate.com يوفر استضافة ووردبريس مدارة في بيئة آلة افتراضية مخصصة مع أدوات إدارة المواقع وحلول أمان متقدمة.

Nexcess

Nexcess

nexcess.net

Nexcess هو تطبيق استضافة مُدارة يدعم مواقع WordPress و WooCommerce، ويوفر ميزات مثل الأمان، قابلية التوسع، والتخزين المؤقت لتحسين الأداء.

ARZ Host

ARZ Host

arzhost.com

تطبيق ARZ Host يوفر خدمات الاستضافة الشاملة، بما في ذلك إدارة المجالات، خطط استضافة الويب، وأدوات إدارة الخادم للمستخدمين الأفراد والشركات.

Rocket.net

Rocket.net

rocket.net

Rocket.net هو حل استضافة مُدارة لـ WordPress، يعزز أداء وأمان المواقع مع ميزات مثل النسخ الاحتياطي التلقائي وتحسين السرعة.

Tsohost

Tsohost

tsohost.com

تقدم Tsohost خدمات استضافة ويب موثوقة ومتنوعة مثل الاستضافة المشتركة وVPS، بالإضافة إلى تسجيل النطاقات وحسابات البريد الإلكتروني.

RoseHosting

RoseHosting

rosehosting.com

RoseHosting هو تطبيق لاستضافة الويب يقدم خدمات استضافة VPS على نظام Linux، مع إدارة كاملة وأداء عالٍ ودعم فني موثوق.

Webscale

Webscale

webscale.com

Webscale هو منصة سحابية تساعد الشركات في إدارة وتوسيع بنية الإنترنت لديها بشكل فعال ، مع ضمان الأداء والأمان والموثوقية.

ScalaHosting

ScalaHosting

scalahosting.com

Scalahosting هو تطبيق لاستضافة سحابية يوفر إدارة سهلة للخوادم، أداء متميز لمواقع الويب، ودعم فني دائم مع ميزات متعددة لمستخدمي WordPress.

Verpex

Verpex

verpex.com

Verpex هو مزود خدمة استضافة ويب يقدم خيارات استضافة متنوعة مثل الاستضافة المشتركة والخوادم المخصصة مع دعم فني على مدار الساعة وضمان استرداد الأموال.

Pressable

Pressable

pressable.com

تطبيق Pressable يوفر استضافة ووردبريس مُدارة بالكامل، مع أدوات وأداء مستقر، ليضمن لمستخدميه تجربة موثوقة وفعالة.

Convesio

Convesio

convesio.com

Convesio هو مزود استضافة مصمم لاستضافة مواقع WordPress عالية الأداء وقابلة للتوسع بسهولة، مع أدوات نسخ احتياطي وتحليل مدمجة.

Pressidium

Pressidium

pressidium.com

تقدم Pressidium استضافة WordPress مُدارة سريعة وآمنة وقابلة للتوسع، مع دعم فني متاح على مدار الساعة وميزات حماية ونسخ احتياطي متقدمة.

GrowLast

GrowLast

growlast.com

تقدم GrowLast استضافة مواقع عالية الجودة وخدمات نطاقات، مع حلول استضافة سحابية سريعة وآمنة ودعم على مدار الساعة.

Latitude.sh

Latitude.sh

latitude.sh

Latitude.sh هي منصة سحابية تتيح للمطورين نشر وإدارة خوادم مادية بسرعة وسهولة عبر واجهة برمجة تطبيقات ولوحة تحكم.

HostForWeb

HostForWeb

hostforweb.com

HostForWeb هو مزود استضافة الويب يقدم حلول موثوقة وقابلة للتوسع لإدارة مواقع الويب، مع ميزات تشمل إدارة المجالات والبريد الإلكتروني وأدوات الأمان.

WPX Hosting

WPX Hosting

wpx.net

تقدم WPX Hosting خدمة استضافة WordPress سريعة وآمنة مع دعم فني على مدار الساعة وترحيل مواقع مجاني وتحسين سرعة المواقع.

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