مقدمو خدمات الاستضافة المُدارة - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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يقوم موفرو الاستضافة المُدارة بتأجير خوادم الكمبيوتر التي تتم إدارتها وصيانتها بالكامل بواسطة مزود الخدمة. تهدف هذه الخدمات إلى الاستعانة بمصادر خارجية للمسؤوليات التي يتم التعامل معها عادةً بواسطة مسؤولي الخادم داخل الشركة، مثل إعداد الأجهزة وتثبيت البرامج والصيانة المستمرة للنظام. يمكن أن تلبي الاستضافة المُدارة كلاً من الخوادم الافتراضية الخاصة (VPS) والخوادم المخصصة. يتم استخدامه بشكل أساسي من قبل المؤسسات التي تسعى إلى تجنب الالتزام بإدارة الخوادم داخليًا، حيث تتطلب الإدارة الفعالة للخوادم وقتًا كبيرًا وخبرة كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات. من خلال اختيار الاستضافة المُدارة، يمكن للمؤسسات إعادة توجيه مواردها إلى أولويات أخرى، مع التركيز فقط على إدارة مواقع الويب المستضافة وحسابات البريد الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يتضمن موفرو الاستضافة المُدارة ميزات أمان متقدمة ونسخًا احتياطية آلية واكتشاف البرامج الضارة بين عروضهم. غالبًا ما تتقاطع هذه الخدمات مع استضافة مواقع الويب التقليدية، حيث يتخصص بعض مقدمي الخدمة في الاستضافة المُدارة لأنظمة إدارة محتوى معينة.
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DomainRacer
domainracer.com
يقدم تطبيق DomainRacer حلول استضافة موثوقة وآمنة بأسعار معقولة، مع مزايا مثل مساحة تخزين SSD غير المحدودة ودعم فني على مدار الساعة.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada هو مزود خدمة استضافة ويب يقدم حلولاً متنوعة للأفراد والشركات، مع دعم فني متاح على مدار الساعة وواجهة سهلة الاستخدام.
RoseHosting
rosehosting.com
تعمل RoseHosting في مجال الأعمال منذ عام 2001. في ذلك الوقت، كانت RoseHosting هي الشركة الأولى والوحيدة في العالم التي تقدم Linux VPS تجاريًا. الآن، تقدم RoseHosting خدمات استضافة Linux VPS عالية الجودة ومُدارة بالكامل مع أجهزة على مستوى المؤسسات وأداء فائق.
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
يوفر تطبيق AccuWeb Hosting خدمات استضافة الويب بأسعار معقولة مع دعم 24/7، وخيارات استضافة متعددة وتأمين، وضمان وقت تشغيل مرتفع.
ElySpace
elyspace.com
ElySpace هي شركة استضافة ويب رائدة متخصصة في خدمات الاستضافة السحابية المُدارة. بفضل فريق الخبراء لدينا والبنية التحتية المتقدمة، نقدم حلاً شاملاً للشركات التي تبحث عن تجربة استضافة موثوقة وخالية من المتاعب. تضمن خدمة الاستضافة السحابية المُدارة لدينا استضافة موقع الويب الخاص بك على بنية تحتية سحابية آمنة وعالية الأداء. نحن نهتم بجميع الجوانب التقنية، بما في ذلك إعداد الخادم والصيانة والتحديثات الأمنية والنسخ الاحتياطية، مما يسمح لك بالتركيز على أنشطة عملك الأساسية. باختيار ElySpace لاحتياجات الاستضافة السحابية المُدارة الخاصة بك، يمكنك الوصول إلى بيئة استضافة مرنة وقابلة للتطوير يمكنها استيعاب متطلبات عملك المتزايدة بسلاسة. يقوم فريقنا من المحترفين ذوي الخبرة بمراقبة موقع الويب الخاص بك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يضمن الأداء الأمثل ووقت التشغيل وسرعات التحميل السريعة. مع ElySpace، يمكنك الاستمتاع بمزايا التكنولوجيا السحابية دون التعقيدات المرتبطة بإدارة وصيانة الخوادم. فريق الدعم المخصص لدينا متاح دائمًا لمساعدتك في أي استفسارات أو مشكلات متعلقة بالاستضافة، مما يضمن تواجدًا سلسًا وغير منقطع لأعمالك عبر الإنترنت. استمتع بتجربة قوة الاستضافة السحابية المُدارة مع ElySpace واطلق العنان للإمكانات الكاملة لموقعك على الويب. ثق بنا للتعامل مع التعقيدات التقنية بينما تركز على دفع أعمالك إلى الأمام.
Tsohost
tsohost.com
تقدم Tsohost خدمات Linux وWindows والبريد الإلكتروني وخدمات استضافة الويب المُدارة، بالإضافة إلى تسجيل اسم النطاق.
Verpex
verpex.com
Verpex هو مزود خدمة استضافة الويب الذي يقدم مجموعة متنوعة من خدمات الاستضافة، بما في ذلك استضافة الويب واستضافة الموزعين والخوادم المخصصة. لماذا فيربيكس؟ مجموعة متنوعة من خدمات الاستضافة: تقدم Verpex خدمات استضافة متنوعة، بما في ذلك استضافة الويب واستضافة الموزعين والخوادم المخصصة. يتيح لك هذا التنوع اختيار الخدمة التي تناسب احتياجاتك. أسعار معقولة: توفر Verpex أسعارًا تنافسية لخدماتها. على سبيل المثال، تبدأ استضافة الويب لدينا بسعر 0.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا. ميزات مجانية: تقدم Verpex العديد من الميزات المجانية، مثل تسجيل/نقل النطاق والنسخ الاحتياطي اليومي وشهادات SSL. دعم فني على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع: توفر Verpex دعمًا فنيًا على مدار الساعة. هذا يعني أنه يمكنك الحصول على المساعدة متى احتجت إليها، وهو ما قد يكون بالغ الأهمية إذا واجهت أي مشكلات في موقع الويب الخاص بك. ضمان استرداد الأموال لمدة 45 يومًا: نقدم ضمان استرداد الأموال لمدة 45 يومًا. يتيح لك ذلك تجربة خدماتنا دون أي مخاطر. الشبكة العالمية: تمتلك شركة Verpex شبكة عالمية مدعومة بـ 12 موقع خادم عبر خمس قارات. يمكن أن يساعد ذلك في ضمان سرعات تحميل سريعة لموقعك على الويب، بغض النظر عن موقع جمهورك. تعليقات العملاء الإيجابية: تلقت Verpex تقييمات إيجابية من المستخدمين، مع درجة ثقة تبلغ 4.7 من 5 بناءً على 204 تقييمات من المستخدمين. وهذا يشير إلى أن العديد من عملائهم راضون عن خدماتهم. عمليات الترحيل المجانية: إذا كنت تنتقل من مزود آخر، فإن Verpex تقدم عمليات ترحيل مجانية. وهذا يمكن أن يجعل عملية الانتقال أكثر سلاسة وأكثر فعالية من حيث التكلفة.
Rocket.net
rocket.net
Rocket.net هو حل استضافة WordPress مُدار الكل في واحد. تم تصميم منصة Rocket.net من الألف إلى الياء لتحقيق أقصى قدر من الأداء والأمان للمواقع الإلكترونية بجميع أحجامها.
WPMU DEV
wpmudev.com
تساعد منصة WPMU DEV المستخدمين على إدارة وتحسين مواقع WordPress متعددة من خلال أدوات شاملة ودعم متميز.
UltaHost
ultahost.com
UltaHost هو منصة استضافة ويب تقدم خدمات استضافة VPS وخوادم مخصصة، مع ميزات مثل النسخ الاحتياطي اليومي وSSL الأمني.
Hostwinds
hostwinds.com
Hostwinds هي منصة استضافة ويب تقدم حلول سحابية موثوقة بأسعار تنافسية، مع دعم على مدار الساعة وضمان وقت تشغيل عالي.
NameHero
namehero.com
NameHero هو تطبيق لإدارة الاستضافة والنطاقات، يقدم استضافة موثوقة مع دعم على مدار الساعة وميزات متعددة مثل SSL، النسخ الاحتياطي، وأمان متقدم.
Hostitbro
hostitbro.com
تطبيق HostItBro يوفر خدمات استضافة الويب مثل تسجيل النطاق، استضافة مشتركة، ودعم فني على مدار الساعة، مع واجهة سهلة الاستخدام.
ARZ Host
arzhost.com
تقدم ARZ HOST مجموعة واسعة من خدمات تكنولوجيا المعلومات للشركات وعشاق التكنولوجيا على وجه الخصوص. بدءًا من استضافة الويب ووصولاً إلى مراكز البيانات الافتراضية والخوادم المخصصة وحلول التخزين، تستفيد جميع خدماتنا من الابتكار المستمر ويتم إثراؤها بانتظام بميزات جديدة.
GrowLast
growlast.com
GrowLast هي شركة استضافة ويب ومجال من الدرجة الأولى تقدم حلول استضافة سحابية سريعة وموثوقة وآمنة للشركات والأفراد حول العالم. مع الالتزام بتوفير سرعة ووقت تشغيل لا مثيل لهما، تم تحسين خدمات الاستضافة السحابية الخاصة بـ GrowLast من أجل الأداء، مما يضمن تحميل مواقع الويب بسرعة وتشغيلها بسلاسة. بالإضافة إلى تقديم استضافة سحابية سريعة للغاية، توفر GrowLast أيضًا للعملاء نطاقًا مجانيًا وشهادة SSL مجانية لضمان أن موقع الويب الخاص بهم آمن ويمكن للزوار الوصول إليه. بالإضافة إلى ذلك، مع الدعم المتاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من فريق من الخبراء الودودين وذوي المعرفة، يمكن للعملاء الاطمئنان إلى أن موقع الويب الخاص بهم في أيد أمينة. سواء كنت تطلق موقع ويب جديدًا أو تتطلع إلى ترحيل موقعك الحالي إلى حل استضافة أكثر موثوقية، فإن خدمات الاستضافة السحابية من GrowLast هي الخيار الأمثل. بفضل البنية التحتية الحديثة، وميزات الأمان التي لا مثيل لها، والالتزام برضا العملاء، تعد GrowLast الشريك المثالي لأي شخص يتطلع إلى استضافة موقعه على الويب بثقة.
Nexcess
nexcess.net
يساعد Nexcess المواقع والمتاجر على الاتصال بالإنترنت بشكل أسرع - والنمو. لأكثر من 23 عامًا، كنا نخدم وندعم الشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة والمصممين والمطورين والوكالات التي تصمم لهم. سواء كنا نستثمر في ميزات أو وظائف أو منتجات جديدة أو عمليات الاستحواذ على المحفظة، فإننا نبتكر دائمًا لتلبية احتياجات المجتمعات التي نخدمها. يثق المستخدمون في Nexcess لأننا ندير مئات الآلاف من المواقع والمتاجر حول العالم. يعتمد عملاؤنا علينا لتقديم سرعات أعلى، وأمان أقوى، وقابلية للتوسع المتأصلة، ودعم يتجاوز كل يوم. - 23 عامًا من الخبرة في الاستضافة - 500.000 موقع ويب تحت الإدارة - 10 مراكز بيانات عالمية - برنامج الشريك والتابع المثير للإعجاب - Inc. 5000 11 مرة - الشريك البلاتيني لجمعية Magento - دعم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع في عام 365 مع الاستضافة المُدارة بالكامل من Nexcess، الأفضل هو مدمج. نحن على استعداد للمساعدة.
Unlimited Hosting Hub
unlimitedhostinghub.com
يوفر تطبيق Unlimited Hosting Hub خدمات استضافة مواقع ويب عالية الجودة ومدارة بالكامل، مخصصة للأفراد والشركات الصغيرة.
Hivelocity
hivelocity.net
تطبيق Hivelocity يدعم إدارة البنية التحتية لاستضافة السيرفرات مع تركيز على الأتمتة والتكامل لتحسين الكفاءة والأداء.
WPX Hosting
wpx.net
مع WPX.net، يمكنك الحصول على أسرع خدمة استضافة WordPress في العالم (تم التحقق منها بشكل مستقل): -> الفائز في جميع الفئات الثلاث المُدخلة من موقع ReviewSignal.com WP المستقل لعام 2021 الخاص بـ Kevin Ohashi والذي يستضيف اختبارات متوسط السرعة العالمية على wphostingbenchmarks.com (استخدم webpagetest.org) للاختبار) -> الفائز بأعلى جوائز السرعة من المستوى الأول لآخر 3 سنوات في اختبار ReviewSignal.com المستقل -> السرعة الرائدة في الصناعة لمدة عامين على التوالي وفقًا للمدون الشهير، ماثيو وودوارد -> تم التحقق من متوسط استجابة الدعم أقل من 30 ثانية الوقت الذي تقضيه في الدردشة المباشرة -> CDN (شبكة توصيل المحتوى) المخصصة عالية السرعة مجانًا والمضمنة في جميع خطط WPX -> تحسين سرعة الموقع مجانًا عند الطلب لجميع عملاء WPX -> مسح البرامج الضارة وإزالتها مجانًا -> عمليات ترحيل مجانية للموقع إلى WPX خلال 24 ساعات هل أنت غير راضٍ عن سرعة مضيفك الحالي أو الدعم أو الإضافات المجانية؟ ثم حاول WPX.net.
Convesio
convesio.com
Convesio ليس مجرد مزود استضافة آخر. تم تصميم بنيتنا التحتية من الألف إلى الياء لاستضافة مواقع WordPress عالية الأداء وقابلة للتطوير. بسيطة وبأسعار معقولة وقوية، تجعل Convesio عمليات إعداد الخادم المعقدة أمرًا سهلاً. يمكنك نشر موقع WordPress مزودًا بموازنات التحميل ومجموعة قواعد البيانات ونظام الملفات الزائدة في أقل من دقيقة! النطاقات وطبقة المقابس الآمنة (SSL) تعد إضافة نطاقك أمرًا بسيطًا مع Convesio. ما عليك سوى إضافته إلى لوحة تحكم الموقع واختيار الإصدار الذي يمثل النطاق الأساسي. إذا كنت ترغب في زيادة تصنيفات البحث الخاصة بك إلى أقصى حد والتأكد من أن زوار موقعك يعرفون أن معلوماتهم آمنة ومأمونة، فأنت بحاجة إلى SSL. توفير طبقة المقابس الآمنة (SSL) من Convesio باستخدام LetsEncrypt في أقل من دقيقة واحدة ويتم تجديدها تلقائيًا قبل انتهاء الصلاحية. تعمل خدمة النسخ الاحتياطي الآلي Convesio على تسهيل عملية النسخ الاحتياطي لموقعك أو استنساخه أو استعادته. يمكنك إعداد سياسات النسخ الاحتياطي والاحتفاظ المتقدمة لتحديد عدد مرات إجراء النسخ الاحتياطية ومدة الاحتفاظ بها. كل ذلك ببضع نقرات فقط. DB وPHP وFTP والمزيد تقدم Convesio جميع الإعدادات الأساسية التي تتوقعها من مضيف WordPress بما في ذلك إصدارات SFTP وPhpMyAdmin وPHP والمزيد. التخزين المؤقت السريع دون الحاجة إلى البرنامج المساعد. حقًا! تم تصميم وتخصيص التخزين المؤقت لـ Convesio بالكامل من الألف إلى الياء لـ WordPress. لا يلزم وجود أي مكونات إضافية ومدمجة بنسبة 100% في النظام الأساسي. قم بإدارة إعدادات مدة البقاء الثابتة والديناميكية واستخدم التعبيرات العادية للتحكم في التخزين المؤقت على مستوى الصفحة. الوصول إلى قاعدة البيانات باستخدام phpMyAdmin يمكنك الوصول إلى قاعدة البيانات الخاصة بك باستخدام الأدوات القياسية مثل phpMyAdmin. تنفيذ عمليات الاستيراد والتصدير واستعلامات SQL والمزيد. تعمل كل قاعدة بيانات في مجموعة MySQL Percona والتي يمكن أن تكون مشتركة أو خاصة.
Gate.com
gate.com
استضافة WordPress المُدارة المتميزة في بيئة آلة افتراضية مخصصة - كاملة مع أمان موقع الويب على مستوى المؤسسة ومجموعة شاملة من أدوات إدارة موقع الويب. تم إنشاء موقع Gate.com من قبل مجموعة من خبراء استضافة الويب الذين حددوا فجوة في السوق - عدد كبير جدًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي لديها مواقع ويب ذات مهام حرجة تتطلب حلاً أمنيًا شاملاً، ولكنها تفتقر إلى الموارد اللازمة لتحقيق ذلك. من خلال الاستفادة من أفضل الخدمات في فئتها، أنشأنا تجربة استضافة WordPress مُدارة فريدة تلبي هذه الحاجة - مما يوفر أمانًا متميزًا لموقع الويب في بيئة آلة افتراضية مخصصة، كاملة مع مجموعة قوية من أدوات إدارة موقع الويب. كشركة، فإننا نعتبره شرفًا لنا أن نكون بمثابة موفري استضافة WordPress المُدارة الموثوقين لعملائنا وفريق أمان موقع الويب.
HostForWeb
hostforweb.com
مزود استضافة الويب الأول في شيكاغو، حيث يوفر حلولًا موثوقة وقابلة للتطوير للعملاء من جميع الأحجام والخدمات منذ عام 2001.
Vendasta
vendasta.com
فينداستا هي منصة تجارة إلكترونية تساعد الشركات على إدارة التسويق الرقمي، مع أدوات لأتمتة العمليات وإدارة العملاء، بتخصيص العلامة التجارية.
Cloudways
cloudways.com
Cloudways هي منصة استضافة سحابية مُدارة تسهل إطلاق وإدارة المواقع والتطبيقات مع دعم على مدار الساعة وأداء موثوق.
DreamHost
dreamhost.com
تطبيق DreamHost يساعد في إنشاء مواقع ووردبريس بسهولة باستخدام محرر السحب والإفلات، ويقدم أدوات للمبتدئين والمحترفين.
Hostinger
hostinger.com
تطبيق Hostinger يتيح للمستخدمين اختيار حلول استضافة الويب، بدءًا من الاستضافة المشتركة إلى VPS، مع أدوات لإنشاء وإدارة المواقع بسهولة.
Kinsta
kinsta.com
Kinsta هو منصة استضافة مدارة لمواقع WordPress توفر استضافة موثوقة وآمنة مع أدوات إدارة سهلة لأداء مواقع الويب وتحسينها.
MacStadium
macstadium.com
MacStadium هو مزود خدمات سحابية خاصة يوفر بنية تحتية آمنة وقابلة للتطوير لأجهزة Mac لدعم تطوير التطبيقات واختبارها لأغراض مختلفة.
OVHcloud
ovhcloud.com
Ovhcloud هو منصة حوسبة سحابية تقدم خدمات البنية التحتية كخدمة ومنصة كخدمة لدعم تطوير التطبيقات وإدارتها. توفر موارد حوسبية وآمنة.
Pantheon
pantheon.io
بانثيون هو منصة لإدارة مواقع الويب تستخدم لتطوير وإطلاق وإدارة مواقع Drupal و WordPress، مع أدوات مثل النسخ الاحتياطي وإدارة الإصدارات.
Platform.sh
platform.sh
Platform.sh هو نظام أساسي كخدمة (PAAS) يُبسط إدارة ونشر تطبيقات الويب، مع توفير أمان ومرونة عالية ودعم لفرق التطوير.
Rackspace
rackspace.com
Rackspace هي منصة سحابية تقدم خدمات إدارة وإعداد البنية التحتية، والاستضافة، وحلول التخزين، وتدعم تكامل الذكاء الاصطناعي.
SiteGround
siteground.com
موقع SiteGround هو منصة لاستضافة الويب تقدم حلولًا متنوعة وخدمات دعم فني، مع تركيز على السرعة والأمان لمالكي المواقع.
Webflow
webflow.com
Webflow هي منصة لتصميم وتطوير مواقع الويب بشكل مرئي دون الحاجة لكتابة الكود، مما يتيح للمستخدمين إنشاء مواقع مخصصة بسهولة.
WP Engine
wpengine.com
WP Engine هو منصة استضافة WordPress مُدارة تقدم أداءً عالياً وأماناً لمواقع WordPress، مع ميزات مثل التحديثات التلقائية والنسخ الاحتياطية.
10Web
10web.io
10Web هو أداة لبناء مواقع الويب والتجارة الإلكترونية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تسهل إنشاء وإدارة المواقع الرقمية.
A2 Hosting
a2hosting.com
A2 Hosting هو مزود خدمات استضافة ويب عالية الأداء، يقدم خيارات متنوعة مثل الاستضافة المشتركة والخاصة، مع دعم فني متاح على مدار الساعة.
HostPapa
hostpapa.com
تطبيق HostPapa يوفر حلول استضافة ويب شاملة تدعم المستخدمين في إدارة مواقعهم، مع أدوات سهلة، ودعم فني، وأمان عالي.
20i
20i.com
يقدم تطبيق 20i استضافة إدارة عالية الأداء للمواقع والتطبيقات مع لوحة تحكم سهلة الاستخدام ودعم متخصص، ويعتمد على الطاقة المتجددة.
Pressable
pressable.com
استضافة WordPress المُدارة، إعادة تعريفها. حان الوقت لرفع معاييرك. تمنحك منصتنا، التي تتم إدارتها بالكامل من الأعلى إلى الأسفل، الاستقرار والأدوات والأداء الذي تستحقه. مرحبا بكم في البطولات الكبرى.
Pressidium
pressidium.com
تقدم Pressidium استضافة WordPress مُدارة متميزة سريعة وقوية وقابلة للتطوير وآمنة. تم تصميم نظامنا الأساسي خصيصًا لاستضافة مواقع WordPress الاحترافية، باستخدام تقنيات وأنظمة على نطاق الويب تم تحسينها خصيصًا لتوفير سرعة مذهلة وتوافر ووقت تشغيل لا مثيل لهما. استفد من استضافة WordPress للمؤسسات الصناعية باستخدام أحدث التقنيات وفريق دعم DevOps المتخصص على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والذي يضم خبراء WordPress ومهندسي الأنظمة ذوي الخبرة فقط. يمكنك تجربة استضافة WordPress ولوحة المعلومات الحائزة على جوائز من خلال الاستفادة من النسخة التجريبية كاملة الميزات، مجانًا تمامًا.
ScalaHosting
scalahosting.com
الخطوة التالية في استضافة التطور. ساعد موقع الويب الخاص بك على الازدهار من خلال استضافته على السحابة التي توفر قابلية التوسع والسرعة العالية والأمان على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
amazee.io
amazee.io
Amazee.io هو منصة مفتوحة المصدر لتسليم التطبيقات، تسهل للمطورين نشر وإدارة التطبيقات على كوبرنيتيز دون الحاجة لإدارة البنية التحتية المعقدة.
Webscale
webscale.com
نظرة عامة على Webscale هي منصة سحابية للتجارة الحديثة، توفر الأمان وقابلية التوسع والأداء والأتمتة للعلامات التجارية العالمية. تعمل منصة Webscale SaaS على تعزيز الأتمتة وبروتوكولات DevOps لتبسيط نشر البنية التحتية وإدارتها وصيانتها في بيئات متعددة السحابة، بما في ذلك Amazon Web Services وGoogle Cloud Platform وMicrosoft Azure. تعمل Webscale على تشغيل الآلاف من واجهات التجارة الإلكترونية B2C وB2B وB2E في اثنتي عشرة دولة وثمانية من شركات Fortune 1000 ولديها مكاتب في سانتا كلارا، كاليفورنيا، وبولدر، كولورادو، وسان أنطونيو، تكساس، وبنغالور، الهند، ولندن، المملكة المتحدة.
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