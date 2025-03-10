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WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.

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مقدمو خدمات الاستضافة المُدارة
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مقدمو خدمات الاستضافة المُدارة - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

يقوم موفرو الاستضافة المُدارة بتأجير خوادم الكمبيوتر التي تتم إدارتها وصيانتها بالكامل بواسطة مزود الخدمة. تهدف هذه الخدمات إلى الاستعانة بمصادر خارجية للمسؤوليات التي يتم التعامل معها عادةً بواسطة مسؤولي الخادم داخل الشركة، مثل إعداد الأجهزة وتثبيت البرامج والصيانة المستمرة للنظام. يمكن أن تلبي الاستضافة المُدارة كلاً من الخوادم الافتراضية الخاصة (VPS) والخوادم المخصصة. يتم استخدامه بشكل أساسي من قبل المؤسسات التي تسعى إلى تجنب الالتزام بإدارة الخوادم داخليًا، حيث تتطلب الإدارة الفعالة للخوادم وقتًا كبيرًا وخبرة كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات. من خلال اختيار الاستضافة المُدارة، يمكن للمؤسسات إعادة توجيه مواردها إلى أولويات أخرى، مع التركيز فقط على إدارة مواقع الويب المستضافة وحسابات البريد الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يتضمن موفرو الاستضافة المُدارة ميزات أمان متقدمة ونسخًا احتياطية آلية واكتشاف البرامج الضارة بين عروضهم. غالبًا ما تتقاطع هذه الخدمات مع استضافة مواقع الويب التقليدية، حيث يتخصص بعض مقدمي الخدمة في الاستضافة المُدارة لأنظمة إدارة محتوى معينة.

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DomainRacer

DomainRacer

domainracer.com

يقدم تطبيق DomainRacer حلول استضافة موثوقة وآمنة بأسعار معقولة، مع مزايا مثل مساحة تخزين SSD غير المحدودة ودعم فني على مدار الساعة.

HostArmada

HostArmada

hostarmada.com

HostArmada هو مزود خدمة استضافة ويب يقدم حلولاً متنوعة للأفراد والشركات، مع دعم فني متاح على مدار الساعة وواجهة سهلة الاستخدام.

RoseHosting

RoseHosting

rosehosting.com

تعمل RoseHosting في مجال الأعمال منذ عام 2001. في ذلك الوقت، كانت RoseHosting هي الشركة الأولى والوحيدة في العالم التي تقدم Linux VPS تجاريًا. الآن، تقدم RoseHosting خدمات استضافة Linux VPS عالية الجودة ومُدارة بالكامل مع أجهزة على مستوى المؤسسات وأداء فائق.

AccuWeb Hosting

AccuWeb Hosting

accuwebhosting.com

يوفر تطبيق AccuWeb Hosting خدمات استضافة الويب بأسعار معقولة مع دعم 24/7، وخيارات استضافة متعددة وتأمين، وضمان وقت تشغيل مرتفع.

ElySpace

ElySpace

elyspace.com

ElySpace هي شركة استضافة ويب رائدة متخصصة في خدمات الاستضافة السحابية المُدارة. بفضل فريق الخبراء لدينا والبنية التحتية المتقدمة، نقدم حلاً شاملاً للشركات التي تبحث عن تجربة استضافة موثوقة وخالية من المتاعب. تضمن خدمة الاستضافة السحابية المُدارة لدينا استضافة موقع الويب الخاص بك على بنية تحتية سحابية آمنة وعالية الأداء. نحن نهتم بجميع الجوانب التقنية، بما في ذلك إعداد الخادم والصيانة والتحديثات الأمنية والنسخ الاحتياطية، مما يسمح لك بالتركيز على أنشطة عملك الأساسية. باختيار ElySpace لاحتياجات الاستضافة السحابية المُدارة الخاصة بك، يمكنك الوصول إلى بيئة استضافة مرنة وقابلة للتطوير يمكنها استيعاب متطلبات عملك المتزايدة بسلاسة. يقوم فريقنا من المحترفين ذوي الخبرة بمراقبة موقع الويب الخاص بك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يضمن الأداء الأمثل ووقت التشغيل وسرعات التحميل السريعة. مع ElySpace، يمكنك الاستمتاع بمزايا التكنولوجيا السحابية دون التعقيدات المرتبطة بإدارة وصيانة الخوادم. فريق الدعم المخصص لدينا متاح دائمًا لمساعدتك في أي استفسارات أو مشكلات متعلقة بالاستضافة، مما يضمن تواجدًا سلسًا وغير منقطع لأعمالك عبر الإنترنت. استمتع بتجربة قوة الاستضافة السحابية المُدارة مع ElySpace واطلق العنان للإمكانات الكاملة لموقعك على الويب. ثق بنا للتعامل مع التعقيدات التقنية بينما تركز على دفع أعمالك إلى الأمام.

Tsohost

Tsohost

tsohost.com

تقدم Tsohost خدمات Linux وWindows والبريد الإلكتروني وخدمات استضافة الويب المُدارة، بالإضافة إلى تسجيل اسم النطاق.

Verpex

Verpex

verpex.com

Verpex هو مزود خدمة استضافة الويب الذي يقدم مجموعة متنوعة من خدمات الاستضافة، بما في ذلك استضافة الويب واستضافة الموزعين والخوادم المخصصة. لماذا فيربيكس؟ مجموعة متنوعة من خدمات الاستضافة: تقدم Verpex خدمات استضافة متنوعة، بما في ذلك استضافة الويب واستضافة الموزعين والخوادم المخصصة. يتيح لك هذا التنوع اختيار الخدمة التي تناسب احتياجاتك. أسعار معقولة: توفر Verpex أسعارًا تنافسية لخدماتها. على سبيل المثال، تبدأ استضافة الويب لدينا بسعر 0.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا. ميزات مجانية: تقدم Verpex العديد من الميزات المجانية، مثل تسجيل/نقل النطاق والنسخ الاحتياطي اليومي وشهادات SSL. دعم فني على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع: توفر Verpex دعمًا فنيًا على مدار الساعة. هذا يعني أنه يمكنك الحصول على المساعدة متى احتجت إليها، وهو ما قد يكون بالغ الأهمية إذا واجهت أي مشكلات في موقع الويب الخاص بك. ضمان استرداد الأموال لمدة 45 يومًا: نقدم ضمان استرداد الأموال لمدة 45 يومًا. يتيح لك ذلك تجربة خدماتنا دون أي مخاطر. الشبكة العالمية: تمتلك شركة Verpex شبكة عالمية مدعومة بـ 12 موقع خادم عبر خمس قارات. يمكن أن يساعد ذلك في ضمان سرعات تحميل سريعة لموقعك على الويب، بغض النظر عن موقع جمهورك. تعليقات العملاء الإيجابية: تلقت Verpex تقييمات إيجابية من المستخدمين، مع درجة ثقة تبلغ 4.7 ​​من 5 بناءً على 204 تقييمات من المستخدمين. وهذا يشير إلى أن العديد من عملائهم راضون عن خدماتهم. عمليات الترحيل المجانية: إذا كنت تنتقل من مزود آخر، فإن Verpex تقدم عمليات ترحيل مجانية. وهذا يمكن أن يجعل عملية الانتقال أكثر سلاسة وأكثر فعالية من حيث التكلفة.

Rocket.net

Rocket.net

rocket.net

Rocket.net هو حل استضافة WordPress مُدار الكل في واحد. تم تصميم منصة Rocket.net من الألف إلى الياء لتحقيق أقصى قدر من الأداء والأمان للمواقع الإلكترونية بجميع أحجامها.

WPMU DEV

WPMU DEV

wpmudev.com

تساعد منصة WPMU DEV المستخدمين على إدارة وتحسين مواقع WordPress متعددة من خلال أدوات شاملة ودعم متميز.

UltaHost

UltaHost

ultahost.com

UltaHost هو منصة استضافة ويب تقدم خدمات استضافة VPS وخوادم مخصصة، مع ميزات مثل النسخ الاحتياطي اليومي وSSL الأمني.

Hostwinds

Hostwinds

hostwinds.com

Hostwinds هي منصة استضافة ويب تقدم حلول سحابية موثوقة بأسعار تنافسية، مع دعم على مدار الساعة وضمان وقت تشغيل عالي.

NameHero

NameHero

namehero.com

NameHero هو تطبيق لإدارة الاستضافة والنطاقات، يقدم استضافة موثوقة مع دعم على مدار الساعة وميزات متعددة مثل SSL، النسخ الاحتياطي، وأمان متقدم.

Hostitbro

Hostitbro

hostitbro.com

تطبيق HostItBro يوفر خدمات استضافة الويب مثل تسجيل النطاق، استضافة مشتركة، ودعم فني على مدار الساعة، مع واجهة سهلة الاستخدام.

ARZ Host

ARZ Host

arzhost.com

تقدم ARZ HOST مجموعة واسعة من خدمات تكنولوجيا المعلومات للشركات وعشاق التكنولوجيا على وجه الخصوص. بدءًا من استضافة الويب ووصولاً إلى مراكز البيانات الافتراضية والخوادم المخصصة وحلول التخزين، تستفيد جميع خدماتنا من الابتكار المستمر ويتم إثراؤها بانتظام بميزات جديدة.

GrowLast

GrowLast

growlast.com

GrowLast هي شركة استضافة ويب ومجال من الدرجة الأولى تقدم حلول استضافة سحابية سريعة وموثوقة وآمنة للشركات والأفراد حول العالم. مع الالتزام بتوفير سرعة ووقت تشغيل لا مثيل لهما، تم تحسين خدمات الاستضافة السحابية الخاصة بـ GrowLast من أجل الأداء، مما يضمن تحميل مواقع الويب بسرعة وتشغيلها بسلاسة. بالإضافة إلى تقديم استضافة سحابية سريعة للغاية، توفر GrowLast أيضًا للعملاء نطاقًا مجانيًا وشهادة SSL مجانية لضمان أن موقع الويب الخاص بهم آمن ويمكن للزوار الوصول إليه. بالإضافة إلى ذلك، مع الدعم المتاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من فريق من الخبراء الودودين وذوي المعرفة، يمكن للعملاء الاطمئنان إلى أن موقع الويب الخاص بهم في أيد أمينة. سواء كنت تطلق موقع ويب جديدًا أو تتطلع إلى ترحيل موقعك الحالي إلى حل استضافة أكثر موثوقية، فإن خدمات الاستضافة السحابية من GrowLast هي الخيار الأمثل. بفضل البنية التحتية الحديثة، وميزات الأمان التي لا مثيل لها، والالتزام برضا العملاء، تعد GrowLast الشريك المثالي لأي شخص يتطلع إلى استضافة موقعه على الويب بثقة.

Nexcess

Nexcess

nexcess.net

يساعد Nexcess المواقع والمتاجر على الاتصال بالإنترنت بشكل أسرع - والنمو. لأكثر من 23 عامًا، كنا نخدم وندعم الشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة والمصممين والمطورين والوكالات التي تصمم لهم. سواء كنا نستثمر في ميزات أو وظائف أو منتجات جديدة أو عمليات الاستحواذ على المحفظة، فإننا نبتكر دائمًا لتلبية احتياجات المجتمعات التي نخدمها. يثق المستخدمون في Nexcess لأننا ندير مئات الآلاف من المواقع والمتاجر حول العالم. يعتمد عملاؤنا علينا لتقديم سرعات أعلى، وأمان أقوى، وقابلية للتوسع المتأصلة، ودعم يتجاوز كل يوم. - 23 عامًا من الخبرة في الاستضافة - 500.000 موقع ويب تحت الإدارة - 10 مراكز بيانات عالمية - برنامج الشريك والتابع المثير للإعجاب - Inc. 5000 11 مرة - الشريك البلاتيني لجمعية Magento - دعم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع في عام 365 مع الاستضافة المُدارة بالكامل من Nexcess، الأفضل هو مدمج. نحن على استعداد للمساعدة.

Unlimited Hosting Hub

Unlimited Hosting Hub

unlimitedhostinghub.com

يوفر تطبيق Unlimited Hosting Hub خدمات استضافة مواقع ويب عالية الجودة ومدارة بالكامل، مخصصة للأفراد والشركات الصغيرة.

Hivelocity

Hivelocity

hivelocity.net

تطبيق Hivelocity يدعم إدارة البنية التحتية لاستضافة السيرفرات مع تركيز على الأتمتة والتكامل لتحسين الكفاءة والأداء.

WPX Hosting

WPX Hosting

wpx.net

مع WPX.net، يمكنك الحصول على أسرع خدمة استضافة WordPress في العالم (تم التحقق منها بشكل مستقل): -> الفائز في جميع الفئات الثلاث المُدخلة من موقع ReviewSignal.com WP المستقل لعام 2021 الخاص بـ Kevin Ohashi والذي يستضيف اختبارات متوسط ​​السرعة العالمية على wphostingbenchmarks.com (استخدم webpagetest.org) للاختبار) -> الفائز بأعلى جوائز السرعة من المستوى الأول لآخر 3 سنوات في اختبار ReviewSignal.com المستقل -> السرعة الرائدة في الصناعة لمدة عامين على التوالي وفقًا للمدون الشهير، ماثيو وودوارد -> تم التحقق من متوسط ​​استجابة الدعم أقل من 30 ثانية الوقت الذي تقضيه في الدردشة المباشرة -> CDN (شبكة توصيل المحتوى) المخصصة عالية السرعة مجانًا والمضمنة في جميع خطط WPX -> تحسين سرعة الموقع مجانًا عند الطلب لجميع عملاء WPX -> مسح البرامج الضارة وإزالتها مجانًا -> عمليات ترحيل مجانية للموقع إلى WPX خلال 24 ساعات هل أنت غير راضٍ عن سرعة مضيفك الحالي أو الدعم أو الإضافات المجانية؟ ثم حاول WPX.net.

Convesio

Convesio

convesio.com

Convesio ليس مجرد مزود استضافة آخر. تم تصميم بنيتنا التحتية من الألف إلى الياء لاستضافة مواقع WordPress عالية الأداء وقابلة للتطوير. بسيطة وبأسعار معقولة وقوية، تجعل Convesio عمليات إعداد الخادم المعقدة أمرًا سهلاً. يمكنك نشر موقع WordPress مزودًا بموازنات التحميل ومجموعة قواعد البيانات ونظام الملفات الزائدة في أقل من دقيقة! النطاقات وطبقة المقابس الآمنة (SSL) تعد إضافة نطاقك أمرًا بسيطًا مع Convesio. ما عليك سوى إضافته إلى لوحة تحكم الموقع واختيار الإصدار الذي يمثل النطاق الأساسي. إذا كنت ترغب في زيادة تصنيفات البحث الخاصة بك إلى أقصى حد والتأكد من أن زوار موقعك يعرفون أن معلوماتهم آمنة ومأمونة، فأنت بحاجة إلى SSL. توفير طبقة المقابس الآمنة (SSL) من Convesio باستخدام LetsEncrypt في أقل من دقيقة واحدة ويتم تجديدها تلقائيًا قبل انتهاء الصلاحية. تعمل خدمة النسخ الاحتياطي الآلي Convesio على تسهيل عملية النسخ الاحتياطي لموقعك أو استنساخه أو استعادته. يمكنك إعداد سياسات النسخ الاحتياطي والاحتفاظ المتقدمة لتحديد عدد مرات إجراء النسخ الاحتياطية ومدة الاحتفاظ بها. كل ذلك ببضع نقرات فقط. DB وPHP وFTP والمزيد تقدم Convesio جميع الإعدادات الأساسية التي تتوقعها من مضيف WordPress بما في ذلك إصدارات SFTP وPhpMyAdmin وPHP والمزيد. التخزين المؤقت السريع دون الحاجة إلى البرنامج المساعد. حقًا! تم تصميم وتخصيص التخزين المؤقت لـ Convesio بالكامل من الألف إلى الياء لـ WordPress. لا يلزم وجود أي مكونات إضافية ومدمجة بنسبة 100% في النظام الأساسي. قم بإدارة إعدادات مدة البقاء الثابتة والديناميكية واستخدم التعبيرات العادية للتحكم في التخزين المؤقت على مستوى الصفحة. الوصول إلى قاعدة البيانات باستخدام phpMyAdmin يمكنك الوصول إلى قاعدة البيانات الخاصة بك باستخدام الأدوات القياسية مثل phpMyAdmin. تنفيذ عمليات الاستيراد والتصدير واستعلامات SQL والمزيد. تعمل كل قاعدة بيانات في مجموعة MySQL Percona والتي يمكن أن تكون مشتركة أو خاصة.

Gate.com

Gate.com

gate.com

استضافة WordPress المُدارة المتميزة في بيئة آلة افتراضية مخصصة - كاملة مع أمان موقع الويب على مستوى المؤسسة ومجموعة شاملة من أدوات إدارة موقع الويب. تم إنشاء موقع Gate.com من قبل مجموعة من خبراء استضافة الويب الذين حددوا فجوة في السوق - عدد كبير جدًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي لديها مواقع ويب ذات مهام حرجة تتطلب حلاً أمنيًا شاملاً، ولكنها تفتقر إلى الموارد اللازمة لتحقيق ذلك. من خلال الاستفادة من أفضل الخدمات في فئتها، أنشأنا تجربة استضافة WordPress مُدارة فريدة تلبي هذه الحاجة - مما يوفر أمانًا متميزًا لموقع الويب في بيئة آلة افتراضية مخصصة، كاملة مع مجموعة قوية من أدوات إدارة موقع الويب. كشركة، فإننا نعتبره شرفًا لنا أن نكون بمثابة موفري استضافة WordPress المُدارة الموثوقين لعملائنا وفريق أمان موقع الويب.

HostForWeb

HostForWeb

hostforweb.com

مزود استضافة الويب الأول في شيكاغو، حيث يوفر حلولًا موثوقة وقابلة للتطوير للعملاء من جميع الأحجام والخدمات منذ عام 2001.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

فينداستا هي منصة تجارة إلكترونية تساعد الشركات على إدارة التسويق الرقمي، مع أدوات لأتمتة العمليات وإدارة العملاء، بتخصيص العلامة التجارية.

Cloudways

Cloudways

cloudways.com

Cloudways هي منصة استضافة سحابية مُدارة تسهل إطلاق وإدارة المواقع والتطبيقات مع دعم على مدار الساعة وأداء موثوق.

DreamHost

DreamHost

dreamhost.com

تطبيق DreamHost يساعد في إنشاء مواقع ووردبريس بسهولة باستخدام محرر السحب والإفلات، ويقدم أدوات للمبتدئين والمحترفين.

Hostinger

Hostinger

hostinger.com

تطبيق Hostinger يتيح للمستخدمين اختيار حلول استضافة الويب، بدءًا من الاستضافة المشتركة إلى VPS، مع أدوات لإنشاء وإدارة المواقع بسهولة.

Kinsta

Kinsta

kinsta.com

Kinsta هو منصة استضافة مدارة لمواقع WordPress توفر استضافة موثوقة وآمنة مع أدوات إدارة سهلة لأداء مواقع الويب وتحسينها.

MacStadium

MacStadium

macstadium.com

MacStadium هو مزود خدمات سحابية خاصة يوفر بنية تحتية آمنة وقابلة للتطوير لأجهزة Mac لدعم تطوير التطبيقات واختبارها لأغراض مختلفة.

OVHcloud

OVHcloud

ovhcloud.com

Ovhcloud هو منصة حوسبة سحابية تقدم خدمات البنية التحتية كخدمة ومنصة كخدمة لدعم تطوير التطبيقات وإدارتها. توفر موارد حوسبية وآمنة.

Pantheon

Pantheon

pantheon.io

بانثيون هو منصة لإدارة مواقع الويب تستخدم لتطوير وإطلاق وإدارة مواقع Drupal و WordPress، مع أدوات مثل النسخ الاحتياطي وإدارة الإصدارات.

Platform.sh

Platform.sh

platform.sh

Platform.sh هو نظام أساسي كخدمة (PAAS) يُبسط إدارة ونشر تطبيقات الويب، مع توفير أمان ومرونة عالية ودعم لفرق التطوير.

Rackspace

Rackspace

rackspace.com

Rackspace هي منصة سحابية تقدم خدمات إدارة وإعداد البنية التحتية، والاستضافة، وحلول التخزين، وتدعم تكامل الذكاء الاصطناعي.

SiteGround

SiteGround

siteground.com

موقع SiteGround هو منصة لاستضافة الويب تقدم حلولًا متنوعة وخدمات دعم فني، مع تركيز على السرعة والأمان لمالكي المواقع.

Webflow

Webflow

webflow.com

Webflow هي منصة لتصميم وتطوير مواقع الويب بشكل مرئي دون الحاجة لكتابة الكود، مما يتيح للمستخدمين إنشاء مواقع مخصصة بسهولة.

WP Engine

WP Engine

wpengine.com

WP Engine هو منصة استضافة WordPress مُدارة تقدم أداءً عالياً وأماناً لمواقع WordPress، مع ميزات مثل التحديثات التلقائية والنسخ الاحتياطية.

10Web

10Web

10web.io

10Web هو أداة لبناء مواقع الويب والتجارة الإلكترونية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تسهل إنشاء وإدارة المواقع الرقمية.

A2 Hosting

A2 Hosting

a2hosting.com

A2 Hosting هو مزود خدمات استضافة ويب عالية الأداء، يقدم خيارات متنوعة مثل الاستضافة المشتركة والخاصة، مع دعم فني متاح على مدار الساعة.

HostPapa

HostPapa

hostpapa.com

تطبيق HostPapa يوفر حلول استضافة ويب شاملة تدعم المستخدمين في إدارة مواقعهم، مع أدوات سهلة، ودعم فني، وأمان عالي.

20i

20i

20i.com

يقدم تطبيق 20i استضافة إدارة عالية الأداء للمواقع والتطبيقات مع لوحة تحكم سهلة الاستخدام ودعم متخصص، ويعتمد على الطاقة المتجددة.

Pressable

Pressable

pressable.com

استضافة WordPress المُدارة، إعادة تعريفها. حان الوقت لرفع معاييرك. تمنحك منصتنا، التي تتم إدارتها بالكامل من الأعلى إلى الأسفل، الاستقرار والأدوات والأداء الذي تستحقه. مرحبا بكم في البطولات الكبرى.

Pressidium

Pressidium

pressidium.com

تقدم Pressidium استضافة WordPress مُدارة متميزة سريعة وقوية وقابلة للتطوير وآمنة. تم تصميم نظامنا الأساسي خصيصًا لاستضافة مواقع WordPress الاحترافية، باستخدام تقنيات وأنظمة على نطاق الويب تم تحسينها خصيصًا لتوفير سرعة مذهلة وتوافر ووقت تشغيل لا مثيل لهما. استفد من استضافة WordPress للمؤسسات الصناعية باستخدام أحدث التقنيات وفريق دعم DevOps المتخصص على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والذي يضم خبراء WordPress ومهندسي الأنظمة ذوي الخبرة فقط. يمكنك تجربة استضافة WordPress ولوحة المعلومات الحائزة على جوائز من خلال الاستفادة من النسخة التجريبية كاملة الميزات، مجانًا تمامًا.

ScalaHosting

ScalaHosting

scalahosting.com

الخطوة التالية في استضافة التطور. ساعد موقع الويب الخاص بك على الازدهار من خلال استضافته على السحابة التي توفر قابلية التوسع والسرعة العالية والأمان على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

amazee.io

amazee.io

amazee.io

Amazee.io هو منصة مفتوحة المصدر لتسليم التطبيقات، تسهل للمطورين نشر وإدارة التطبيقات على كوبرنيتيز دون الحاجة لإدارة البنية التحتية المعقدة.

Webscale

Webscale

webscale.com

نظرة عامة على Webscale هي منصة سحابية للتجارة الحديثة، توفر الأمان وقابلية التوسع والأداء والأتمتة للعلامات التجارية العالمية. تعمل منصة Webscale SaaS على تعزيز الأتمتة وبروتوكولات DevOps لتبسيط نشر البنية التحتية وإدارتها وصيانتها في بيئات متعددة السحابة، بما في ذلك Amazon Web Services وGoogle Cloud Platform وMicrosoft Azure. تعمل Webscale على تشغيل الآلاف من واجهات التجارة الإلكترونية B2C وB2B وB2E في اثنتي عشرة دولة وثمانية من شركات Fortune 1000 ولديها مكاتب في سانتا كلارا، كاليفورنيا، وبولدر، كولورادو، وسان أنطونيو، تكساس، وبنغالور، الهند، ولندن، المملكة المتحدة.

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