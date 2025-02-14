مقدمو خدمات الاستضافة المُدارة - التطبيقات الأكثر شعبية - ساو تومي وبرينسيبي

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يقوم موفرو الاستضافة المُدارة بتأجير خوادم الكمبيوتر التي تتم إدارتها وصيانتها بالكامل بواسطة مزود الخدمة. تهدف هذه الخدمات إلى الاستعانة بمصادر خارجية للمسؤوليات التي يتم التعامل معها عادةً بواسطة مسؤولي الخادم داخل الشركة، مثل إعداد الأجهزة وتثبيت البرامج والصيانة المستمرة للنظام. يمكن أن تلبي الاستضافة المُدارة كلاً من الخوادم الافتراضية الخاصة (VPS) والخوادم المخصصة. يتم استخدامه بشكل أساسي من قبل المؤسسات التي تسعى إلى تجنب الالتزام بإدارة الخوادم داخليًا، حيث تتطلب الإدارة الفعالة للخوادم وقتًا كبيرًا وخبرة كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات. من خلال اختيار الاستضافة المُدارة، يمكن للمؤسسات إعادة توجيه مواردها إلى أولويات أخرى، مع التركيز فقط على إدارة مواقع الويب المستضافة وحسابات البريد الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يتضمن موفرو الاستضافة المُدارة ميزات أمان متقدمة ونسخًا احتياطية آلية واكتشاف البرامج الضارة بين عروضهم. غالبًا ما تتقاطع هذه الخدمات مع استضافة مواقع الويب التقليدية، حيث يتخصص بعض مقدمي الخدمة في الاستضافة المُدارة لأنظمة إدارة محتوى معينة.
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DomainRacer
domainracer.com
يهدف DomainRacer إلى تقديم حلول استضافة موثوقة وآمنة وبأسعار معقولة للمحترفين والشركات. يتمتع DomainRacer بالميزات والفوائد التالية: • مساحة قرص SSD غير محدودة لتشغيل سريع وسلس لمواقع الويب والتطبيقات الخاصة بك. • تقنية LiteSpeed ومنصة CloudLinux لسرعة أكبر 21 مرة واستقرار عالٍ لخدمات الاستضافة الخاصة بك. • شهادات SSL مجانية وأداة أمان cPGuard لحماية بيانات موقع الويب الخاص بك وزواره من التهديدات السيبرانية. • اسم نطاق مجاني (.in، .com) وأداة SEO الافتراضية لتعزيز تواجدك وتصنيفك على الإنترنت. • الدعم الفني وخدمة العملاء المتوفرة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لمساعدتك في حل أية مشكلات أو استفسارات. • أسعار وخطط تنافسية تناسب ميزانيتك واحتياجاتك. • مراكز بيانات عالمية تضمن السرعة ووقت التشغيل الأمثل لخدمات الاستضافة الخاصة بك.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada هو مزود استضافة ويب مملوك للقطاع الخاص وممول بشكل مستقل بدأ في نوفمبر 2019 مع فريق مخصص لتقديم خدمات استضافة ويب سريعة وآمنة وموثوقة. HostArmada هي أكثر من مجرد شركة استضافة ويب. نحن فريق من الأفراد المتحمسين الملتزمين بتقديم خدمات استضافة استثنائية لعملائنا. ينصب تركيزنا على تقديم خدمات استضافة ويب سريعة وآمنة وموثوقة تلبي الاحتياجات الفريدة للشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم. في HostArmada، نحن ندرك أن كل عمل تجاري يختلف عن الآخر، ولهذا السبب نقدم مجموعة واسعة من حلول الاستضافة لتلبية احتياجات الشركات من جميع الأحجام، من الشركات الناشئة الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة. تشمل خدمات الاستضافة لدينا الاستضافة المشتركة، واستضافة الموزعين، واستضافة VPS، ووحدة المعالجة المركزية VPS المخصصة، وكلها مدعومة ببنية تحتية سحابية قوية تضمن الأداء العالي ووقت التشغيل لموقع الويب الخاص بك. مع HostArmada، يمكنك اختيار خطة الاستضافة التي تناسب احتياجاتك وتوسيع نطاقها أو تقليلها مع نمو أعمالك. تسهل عليك لوحة التحكم الخاصة بنا إدارة حساب الاستضافة وموقع الويب الخاص بك، حتى لو لم تكن لديك خبرة فنية. يمكنك بسهولة إدارة ملفات موقع الويب الخاص بك وقواعد البيانات والمجالات وحسابات البريد الإلكتروني ببضع نقرات فقط. في HostArmada، نعتقد أن دعم العملاء لا يقل أهمية عن جودة خدمات الاستضافة لدينا. ولهذا السبب لدينا فريق دعم عملاء مخصص متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمساعدتك في الرد على أي أسئلة أو مشكلات متعلقة بالاستضافة قد تواجهها. يتمتع فريقنا بالتدريب العالي والمعرفة، ونحن نفخر بتقديم مساعدة سريعة وموثوقة من خلال قنوات مختلفة مثل الدردشة المباشرة والبريد الإلكتروني والهاتف. نحن ندرك أن التسعير عامل حاسم عندما يتعلق الأمر باختيار مزود استضافة الويب. ولهذا السبب نقدم أسعارًا معقولة وفواتير شفافة. يمكنك أن تطمئن إلى أنه لا توجد رسوم خفية أو مفاجآت عندما يتعلق الأمر بفاتورة الاستضافة الخاصة بك. بالإضافة إلى ذلك، نقدم ضمان استرداد الأموال لمدة 45 يومًا بدون متاعب مما يوضح التزامنا بإرضاء العملاء. HostArmada هي شركة استضافة ويب موثوقة وموجهة نحو العملاء وتقدم خدمات استضافة ويب من الدرجة الأولى للشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم. مع مجموعتنا الواسعة من حلول الاستضافة، ولوحة التحكم سهلة الاستخدام، ودعم العملاء الاستثنائي، يمكنك التأكد من أن موقع الويب الخاص بك في أيد أمينة. نحن ندعوك للانضمام إلى مجتمعنا من العملاء الراضين وتجربة الفرق بنفسك.
RoseHosting
rosehosting.com
تعمل RoseHosting في مجال الأعمال منذ عام 2001. في ذلك الوقت، كانت RoseHosting هي الشركة الأولى والوحيدة في العالم التي تقدم Linux VPS تجاريًا. الآن، تقدم RoseHosting خدمات استضافة Linux VPS عالية الجودة ومُدارة بالكامل مع أجهزة على مستوى المؤسسات وأداء فائق.
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
تأسست شركة AccuWeb Hosting في عام 2003، وهي شركة استضافة ويب مقرها القديم في تابان بولاية نيوجيرسي (الولايات المتحدة)، وتوفر حلول استضافة الويب الأكثر تكلفة والموثوقة للعملاء في جميع أنحاء العالم. AccuWeb Hosting هي شركة مملوكة للقطاع الخاص خالية من الديون وتتمتع بخبرة تزيد عن 14 عامًا. اعتبارًا من اليوم، تخدم AccuWeb Hosting أكثر من 101,025 عميلًا راضيًا وما زال العدد في ازدياد. موظفو الدعم عبر الإنترنت في AccuWeb Hosting مفتوحون 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع. من أجل راحتك، يمكنك إما رفع تذكرة دعم أو المشاركة في محادثة مباشرة عبر الإنترنت. يتم الرد على جميع التذاكر وطلبات الدردشة بشكل مرضي من قبل فنيي الاستضافة ذوي المهارات العالية من المستوى 3. تتم معالجة معظم طلبات الدعم في أقل من 30 دقيقة. توجد خوادم AccuWebHosting في مركز بيانات متطور يقع في الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وفرنسا وسنغافورة والهند. تم تجهيز مركز البيانات الحديث للغاية هذا بموظفين في الموقع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، واتصال متعدد بالإنترنت، ومراقبة المنشأة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ونظام إخماد الحرائق، ومولد طاقة احتياطي، ومراقبة مستمرة بالفيديو، ومداخل محمية ببطاقة المرور. يتم تشغيل معظم الخوادم بواسطة معالجات سلسلة Dual Xeon E5 مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تتراوح من 64 إلى 512 جيجابايت، ومحركات أقراص عالية السرعة على مستوى المؤسسات مع إعداد RAID10. بالإضافة إلى ذلك، تأتي جميع باقات استضافة الويب مع ضمان استعادة الأموال، ومعيار تشغيل استثنائي بنسبة 99.99% ودعم قائم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
ElySpace
elyspace.com
ElySpace هي شركة استضافة ويب رائدة متخصصة في خدمات الاستضافة السحابية المُدارة. بفضل فريق الخبراء لدينا والبنية التحتية المتقدمة، نقدم حلاً شاملاً للشركات التي تبحث عن تجربة استضافة موثوقة وخالية من المتاعب. تضمن خدمة الاستضافة السحابية المُدارة لدينا استضافة موقع الويب الخاص بك على بنية تحتية سحابية آمنة وعالية الأداء. نحن نهتم بجميع الجوانب التقنية، بما في ذلك إعداد الخادم والصيانة والتحديثات الأمنية والنسخ الاحتياطية، مما يسمح لك بالتركيز على أنشطة عملك الأساسية. باختيار ElySpace لاحتياجات الاستضافة السحابية المُدارة الخاصة بك، يمكنك الوصول إلى بيئة استضافة مرنة وقابلة للتطوير يمكنها استيعاب متطلبات عملك المتزايدة بسلاسة. يقوم فريقنا من المحترفين ذوي الخبرة بمراقبة موقع الويب الخاص بك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يضمن الأداء الأمثل ووقت التشغيل وسرعات التحميل السريعة. مع ElySpace، يمكنك الاستمتاع بمزايا التكنولوجيا السحابية دون التعقيدات المرتبطة بإدارة وصيانة الخوادم. فريق الدعم المخصص لدينا متاح دائمًا لمساعدتك في أي استفسارات أو مشكلات متعلقة بالاستضافة، مما يضمن تواجدًا سلسًا وغير منقطع لأعمالك عبر الإنترنت. استمتع بتجربة قوة الاستضافة السحابية المُدارة مع ElySpace واطلق العنان للإمكانات الكاملة لموقعك على الويب. ثق بنا للتعامل مع التعقيدات التقنية بينما تركز على دفع أعمالك إلى الأمام.
Tsohost
tsohost.com
تقدم Tsohost خدمات Linux وWindows والبريد الإلكتروني وخدمات استضافة الويب المُدارة، بالإضافة إلى تسجيل اسم النطاق.
Verpex
verpex.com
Verpex هو مزود خدمة استضافة الويب الذي يقدم مجموعة متنوعة من خدمات الاستضافة، بما في ذلك استضافة الويب واستضافة الموزعين والخوادم المخصصة. لماذا فيربيكس؟ مجموعة متنوعة من خدمات الاستضافة: تقدم Verpex خدمات استضافة متنوعة، بما في ذلك استضافة الويب واستضافة الموزعين والخوادم المخصصة. يتيح لك هذا التنوع اختيار الخدمة التي تناسب احتياجاتك. أسعار معقولة: توفر Verpex أسعارًا تنافسية لخدماتها. على سبيل المثال، تبدأ استضافة الويب لدينا بسعر 0.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا. ميزات مجانية: تقدم Verpex العديد من الميزات المجانية، مثل تسجيل/نقل النطاق والنسخ الاحتياطي اليومي وشهادات SSL. دعم فني على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع: توفر Verpex دعمًا فنيًا على مدار الساعة. هذا يعني أنه يمكنك الحصول على المساعدة متى احتجت إليها، وهو ما قد يكون بالغ الأهمية إذا واجهت أي مشكلات في موقع الويب الخاص بك. ضمان استرداد الأموال لمدة 45 يومًا: نقدم ضمان استرداد الأموال لمدة 45 يومًا. يتيح لك ذلك تجربة خدماتنا دون أي مخاطر. الشبكة العالمية: تمتلك شركة Verpex شبكة عالمية مدعومة بـ 12 موقع خادم عبر خمس قارات. يمكن أن يساعد ذلك في ضمان سرعات تحميل سريعة لموقعك على الويب، بغض النظر عن موقع جمهورك. تعليقات العملاء الإيجابية: تلقت Verpex تقييمات إيجابية من المستخدمين، مع درجة ثقة تبلغ 4.7 من 5 بناءً على 204 تقييمات من المستخدمين. وهذا يشير إلى أن العديد من عملائهم راضون عن خدماتهم. عمليات الترحيل المجانية: إذا كنت تنتقل من مزود آخر، فإن Verpex تقدم عمليات ترحيل مجانية. وهذا يمكن أن يجعل عملية الانتقال أكثر سلاسة وأكثر فعالية من حيث التكلفة.
Rocket.net
rocket.net
Rocket.net هو حل استضافة WordPress مُدار الكل في واحد. تم تصميم منصة Rocket.net من الألف إلى الياء لتحقيق أقصى قدر من الأداء والأمان للمواقع الإلكترونية بجميع أحجامها.
WPMU DEV
wpmudev.com
منصة WordPress الكل في واحد الخاصة بك - قم بتحسين وإدارة مواقع WP المتعددة من خلال المكونات الإضافية الحائزة على جوائز، والاستضافة المخصصة، وأدوات إدارة الموقع القوية، ودعم 5 نجوم. منذ عام 2006، تعمل WPMU DEV على إنشاء حلول WordPress عالية الجودة - مما يساعد أكثر من 900000 مطور، ومستقل، وأصحاب المواقع، والوكالات على تنمية أعمالهم في WP.
UltaHost
ultahost.com
UltaHost هي شركة رائدة في حلول الاستضافة السريعة للمواقع والتطبيقات ذات المهام الحرجة. امتلك VPS المستقر أو الاستضافة المخصصة للحصول على تشغيل سلس. UltaHost عبارة عن منصة استضافة ويب عالية الأداء تساعدك في الحصول على مواقع ويب سريعة ومستقرة وآمنة لأي نوع من المشاريع الرقمية، سواء كان متجر تجارة إلكترونية أو مدونة أو محفظة شركة أو وكالة تسويق أو نشر إعلامي أو محتوى أو شبكات اجتماعية أو الأعمال الصغيرة أو المتوسطة الحجم. فهو يوفر VPS (خادم خاص افتراضي) مشترك ورخيص، وVDS (خادم افتراضي مخصص)، وحلول استضافة مخصصة رخيصة للشركات والشركات والأفراد لإنجاح مشاريعهم.
Hostwinds
hostwinds.com
توفر Hostwinds حلولاً سحابية يمكن الاعتماد عليها وبأسعار تنافسية. منذ تأسيسها في عام 2010، كان تعاطفنا الأساسي هو تقديم أفضل خدمة عملاء ومنتجات لعملاء الاستضافة في جميع أنحاء العالم. يظل دعمنا الاحترافي متاحًا لعملائنا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ويتمتع بضمان وقت تشغيل بنسبة 99.9999%. يمكن لعملاء Hostwinds أن يطمئنوا بمعرفة أن استضافتهم تظل في أيدٍ يمكن الاعتماد عليها.
NameHero
namehero.com
NameHero هي شركة استضافة ويب وإدارة النطاق تقدم استضافة الويب الأفضل في فئتها، واستضافة VPS، واستضافة WordPress، واستضافة الموزعين، واستضافة المؤسسات مع دعم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع و365 دقيقة ووقت تشغيل بنسبة 99.9%.
Hostitbro
hostitbro.com
ابدأ رحلتك عبر الإنترنت من خلال استضافة الويب السريعة والآمنة التي تمكنك من الانطلاق في عالم الإنترنت. في HostItBro، يمكنك الاختيار من بين العديد من الخدمات المتعلقة باستضافة الويب والتي تشمل تسجيل النطاق والاستضافة المشتركة مع خوادم LiteSpeed. اختر HostItBro إذا كنت تبحث عن: ✅ cPanel سهلة الاستخدام ✅ دعم احترافي للدردشة المباشرة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع ✅ استضافة WordPress أسرع 8x ✅ ضمان وقت التشغيل بنسبة 99.9٪ ✅ أسعار معقولة
ARZ Host
arzhost.com
تقدم ARZ HOST مجموعة واسعة من خدمات تكنولوجيا المعلومات للشركات وعشاق التكنولوجيا على وجه الخصوص. بدءًا من استضافة الويب ووصولاً إلى مراكز البيانات الافتراضية والخوادم المخصصة وحلول التخزين، تستفيد جميع خدماتنا من الابتكار المستمر ويتم إثراؤها بانتظام بميزات جديدة.
GrowLast
growlast.com
GrowLast هي شركة استضافة ويب ومجال من الدرجة الأولى تقدم حلول استضافة سحابية سريعة وموثوقة وآمنة للشركات والأفراد حول العالم. مع الالتزام بتوفير سرعة ووقت تشغيل لا مثيل لهما، تم تحسين خدمات الاستضافة السحابية الخاصة بـ GrowLast من أجل الأداء، مما يضمن تحميل مواقع الويب بسرعة وتشغيلها بسلاسة. بالإضافة إلى تقديم استضافة سحابية سريعة للغاية، توفر GrowLast أيضًا للعملاء نطاقًا مجانيًا وشهادة SSL مجانية لضمان أن موقع الويب الخاص بهم آمن ويمكن للزوار الوصول إليه. بالإضافة إلى ذلك، مع الدعم المتاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من فريق من الخبراء الودودين وذوي المعرفة، يمكن للعملاء الاطمئنان إلى أن موقع الويب الخاص بهم في أيد أمينة. سواء كنت تطلق موقع ويب جديدًا أو تتطلع إلى ترحيل موقعك الحالي إلى حل استضافة أكثر موثوقية، فإن خدمات الاستضافة السحابية من GrowLast هي الخيار الأمثل. بفضل البنية التحتية الحديثة، وميزات الأمان التي لا مثيل لها، والالتزام برضا العملاء، تعد GrowLast الشريك المثالي لأي شخص يتطلع إلى استضافة موقعه على الويب بثقة.
Nexcess
nexcess.net
يساعد Nexcess المواقع والمتاجر على الاتصال بالإنترنت بشكل أسرع - والنمو. لأكثر من 23 عامًا، كنا نخدم وندعم الشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة والمصممين والمطورين والوكالات التي تصمم لهم. سواء كنا نستثمر في ميزات أو وظائف أو منتجات جديدة أو عمليات الاستحواذ على المحفظة، فإننا نبتكر دائمًا لتلبية احتياجات المجتمعات التي نخدمها. يثق المستخدمون في Nexcess لأننا ندير مئات الآلاف من المواقع والمتاجر حول العالم. يعتمد عملاؤنا علينا لتقديم سرعات أعلى، وأمان أقوى، وقابلية للتوسع المتأصلة، ودعم يتجاوز كل يوم. - 23 عامًا من الخبرة في الاستضافة - 500.000 موقع ويب تحت الإدارة - 10 مراكز بيانات عالمية - برنامج الشريك والتابع المثير للإعجاب - Inc. 5000 11 مرة - الشريك البلاتيني لجمعية Magento - دعم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع في عام 365 مع الاستضافة المُدارة بالكامل من Nexcess، الأفضل هو مدمج. نحن على استعداد للمساعدة.
Unlimited Hosting Hub
unlimitedhostinghub.com
يقدم Unlimited Hosting Hub خدمات استضافة ويب عالية الجودة ومدارة بالكامل ومتميزة للحصول على موقع الويب الجديد الخاص بك عبر الإنترنت. أفضل وأكثر موثوقية استضافة المواقع الشخصية والشركات الصغيرة غير المحدودة مضمونة.
Hivelocity
hivelocity.net
تأسست Hivelocity في عام 2002 على يد عدد قليل من الأشخاص الذين كانت مهمتهم: إنشاء شركة استثنائية ذات تركيز فريد على تبسيط الاستضافة. بدءًا من رف واحد من الخوادم الموجودة في الطابق السفلي المثالي، كانت رؤيتنا هي بناء شركة استضافة لا تدعم نمو العملاء فحسب، بل تعززه أيضًا. من خلال تركيز جهودنا على احتياجات عملائنا ونجاحهم، تطورت Hivelocity من رف واحد من الخوادم في الطابق السفلي إلى تشغيل 38 مركز بيانات عالمي المستوى، في 36 مدينة، عبر 4 قارات. واليوم، نقوم بصيانة وإدارة عشرات الآلاف من الخوادم المخصصة والخوادم الافتراضية والحلول السحابية الخاصة. كل مركز من مراكز البيانات لدينا حاصل على شهادة SSAE-16 SOC1 وSOC2 مع توفر خدمات متوافقة مع HIPAA وPCI أيضًا. Hivelocity هي شركة خاصة وتوظف حاليًا أكثر من 100 من ألمع الفنيين والمهندسين والمبرمجين في هذا المجال.
WPX Hosting
wpx.net
مع WPX.net، يمكنك الحصول على أسرع خدمة استضافة WordPress في العالم (تم التحقق منها بشكل مستقل): -> الفائز في جميع الفئات الثلاث المُدخلة من موقع ReviewSignal.com WP المستقل لعام 2021 الخاص بـ Kevin Ohashi والذي يستضيف اختبارات متوسط السرعة العالمية على wphostingbenchmarks.com (استخدم webpagetest.org) للاختبار) -> الفائز بأعلى جوائز السرعة من المستوى الأول لآخر 3 سنوات في اختبار ReviewSignal.com المستقل -> السرعة الرائدة في الصناعة لمدة عامين على التوالي وفقًا للمدون الشهير، ماثيو وودوارد -> تم التحقق من متوسط استجابة الدعم أقل من 30 ثانية الوقت الذي تقضيه في الدردشة المباشرة -> CDN (شبكة توصيل المحتوى) المخصصة عالية السرعة مجانًا والمضمنة في جميع خطط WPX -> تحسين سرعة الموقع مجانًا عند الطلب لجميع عملاء WPX -> مسح البرامج الضارة وإزالتها مجانًا -> عمليات ترحيل مجانية للموقع إلى WPX خلال 24 ساعات هل أنت غير راضٍ عن سرعة مضيفك الحالي أو الدعم أو الإضافات المجانية؟ ثم حاول WPX.net.
Convesio
convesio.com
Convesio ليس مجرد مزود استضافة آخر. تم تصميم بنيتنا التحتية من الألف إلى الياء لاستضافة مواقع WordPress عالية الأداء وقابلة للتطوير. بسيطة وبأسعار معقولة وقوية، تجعل Convesio عمليات إعداد الخادم المعقدة أمرًا سهلاً. يمكنك نشر موقع WordPress مزودًا بموازنات التحميل ومجموعة قواعد البيانات ونظام الملفات الزائدة في أقل من دقيقة! النطاقات وطبقة المقابس الآمنة (SSL) تعد إضافة نطاقك أمرًا بسيطًا مع Convesio. ما عليك سوى إضافته إلى لوحة تحكم الموقع واختيار الإصدار الذي يمثل النطاق الأساسي. إذا كنت ترغب في زيادة تصنيفات البحث الخاصة بك إلى أقصى حد والتأكد من أن زوار موقعك يعرفون أن معلوماتهم آمنة ومأمونة، فأنت بحاجة إلى SSL. توفير طبقة المقابس الآمنة (SSL) من Convesio باستخدام LetsEncrypt في أقل من دقيقة واحدة ويتم تجديدها تلقائيًا قبل انتهاء الصلاحية. تعمل خدمة النسخ الاحتياطي الآلي Convesio على تسهيل عملية النسخ الاحتياطي لموقعك أو استنساخه أو استعادته. يمكنك إعداد سياسات النسخ الاحتياطي والاحتفاظ المتقدمة لتحديد عدد مرات إجراء النسخ الاحتياطية ومدة الاحتفاظ بها. كل ذلك ببضع نقرات فقط. DB وPHP وFTP والمزيد تقدم Convesio جميع الإعدادات الأساسية التي تتوقعها من مضيف WordPress بما في ذلك إصدارات SFTP وPhpMyAdmin وPHP والمزيد. التخزين المؤقت السريع دون الحاجة إلى البرنامج المساعد. حقًا! تم تصميم وتخصيص التخزين المؤقت لـ Convesio بالكامل من الألف إلى الياء لـ WordPress. لا يلزم وجود أي مكونات إضافية ومدمجة بنسبة 100% في النظام الأساسي. قم بإدارة إعدادات مدة البقاء الثابتة والديناميكية واستخدم التعبيرات العادية للتحكم في التخزين المؤقت على مستوى الصفحة. الوصول إلى قاعدة البيانات باستخدام phpMyAdmin يمكنك الوصول إلى قاعدة البيانات الخاصة بك باستخدام الأدوات القياسية مثل phpMyAdmin. تنفيذ عمليات الاستيراد والتصدير واستعلامات SQL والمزيد. تعمل كل قاعدة بيانات في مجموعة MySQL Percona والتي يمكن أن تكون مشتركة أو خاصة.
Gate.com
gate.com
استضافة WordPress المُدارة المتميزة في بيئة آلة افتراضية مخصصة - كاملة مع أمان موقع الويب على مستوى المؤسسة ومجموعة شاملة من أدوات إدارة موقع الويب. تم إنشاء موقع Gate.com من قبل مجموعة من خبراء استضافة الويب الذين حددوا فجوة في السوق - عدد كبير جدًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي لديها مواقع ويب ذات مهام حرجة تتطلب حلاً أمنيًا شاملاً، ولكنها تفتقر إلى الموارد اللازمة لتحقيق ذلك. من خلال الاستفادة من أفضل الخدمات في فئتها، أنشأنا تجربة استضافة WordPress مُدارة فريدة تلبي هذه الحاجة - مما يوفر أمانًا متميزًا لموقع الويب في بيئة آلة افتراضية مخصصة، كاملة مع مجموعة قوية من أدوات إدارة موقع الويب. كشركة، فإننا نعتبره شرفًا لنا أن نكون بمثابة موفري استضافة WordPress المُدارة الموثوقين لعملائنا وفريق أمان موقع الويب.
HostForWeb
hostforweb.com
مزود استضافة الويب الأول في شيكاغو، حيث يوفر حلولًا موثوقة وقابلة للتطوير للعملاء من جميع الأحجام والخدمات منذ عام 2001.
Vendasta
vendasta.com
توفر Vendasta منصة تجارة إلكترونية شاملة لأكثر من 60.000 شريك يبيعون المنتجات والخدمات الرقمية لأكثر من 5.5 مليون شركة صغيرة ومتوسطة (SMBs) حول العالم. يشمل هؤلاء الشركاء وكالات التسويق، وبائعي البرامج المستقلين (ISVs)، وشركات الإعلام. تسمح منصة Vendasta لهذه المجموعات بتبني حلول جديدة بسهولة من سوق التقنيات المستندة إلى السحابة والتي يمكنهم بيعها تحت علامتهم التجارية الخاصة لعملائهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة. توفر المنصة أتمتة التسويق المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وأدوات المبيعات وإدارة علاقات العملاء المتكاملة لتسهيل الدخول إلى السوق. ويتضمن أيضًا أنظمة إدارة المشروعات والأوامر والفواتير للمساعدة في التوسع من خلال أتمتة العمليات الآلية. يتم تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بتسجيل دخول واحد لجميع الحلول التي تم شراؤها تحت العلامة التجارية الخاصة بعميل Vendasta. إنهم يستمتعون بلوحة تحكم واحدة متكاملة مع الوصفة الطبية والسياق والتتبع. باستخدام لوحة معلومات تطبيق Business، تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة إدارة المعلومات والحلول التي تجعل أعمالها ناجحة عبر الإنترنت.
Cloudways
cloudways.com
صُنعت للتجارب الاستثنائية. منصة الاستضافة السحابية المُدارة. ركز على عملك وتجنب كل متاعب استضافة الويب. تضمن الاستضافة المُدارة لدينا أداءً وموثوقية واختيارات لا مثيل لها مع دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع يعمل كفريقك الممتد، مما يجعل Cloudways خيارًا نهائيًا للوكالات المتنامية وشركات التجارة الإلكترونية.
DreamHost
dreamhost.com
قوة WordPress + سهولة أداة السحب والإفلات. استخدم التحرير بالسحب والإفلات المقترن بكتل التصميم للإنشاء بشكل أسرع والتحرير بشكل أسهل. يجعل Post and Page Builder WordPress أمرًا بسيطًا للمبتدئين، ولكنه يتضمن أيضًا خيارات متقدمة للمحترفين المتمرسين لتحويل أفكارك إلى شيء حقيقي، دون بذل أي جهد إضافي. تتضمن ميزات DreamHost WP Website Builder - - معالج البدء السريع - أكثر من 200 موقع للمبتدئين للاختيار من بينها - منشئ موقع السحب والإفلات - توصيات تحسين محركات البحث في الوقت الحقيقي
Hostinger
hostinger.com
اختر حل استضافة الويب الخاص بك وقم بإنشاء موقع الويب المثالي! من الاستضافة والمجالات المشتركة إلى VPS - لدينا كل ما تحتاجه لتحقيق النجاح عبر الإنترنت.
Kinsta
kinsta.com
قم بتشغيل مشاريع الويب الخاصة بك مع Kinsta. الاستضافة الأسرع والأكثر موثوقية لمواقع وتطبيقات وقواعد بيانات ووردبريس والمواقع الثابتة. موثوق به من قبل أكثر من 120.000 مستخدم، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى Fortune 500. تم إنشاء مواقعنا على أسرع خوادم Google Cloud Platform على شبكة Premium Tier مع أكثر من 36 مركز بيانات. بالإضافة إلى ذلك، احصل على أمان قوي للموقع من خلال عمليات تكامل Cloudflare التي تتميز بجدار الحماية على مستوى المؤسسة، وحماية DDoS، وتقنية الحاويات المعزولة، والامتثال الكامل لـ SOC 2 لراحة البال. واستمتع بدعم الدردشة المباشرة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع طوال عام 365 مع متوسط وقت استجابة أولي أقل من دقيقتين. نحن نسهل عليك إدارة مواقعك وتحسينها باستخدام لوحة معلومات MyKinsta المدمجة وKinsta APM وDevKinsta. أدوات مجانية تعمل على تبسيط سير عملك حتى تتمكن من التركيز على الأمور الأكثر أهمية. ابدأ على kinsta.com مع ضمان استعادة الأموال لمدة 30 يومًا.
MacStadium
macstadium.com
MacStadium هو مزود خدمات سحابية خاص ورائد في مجال البرامج كخدمة، حيث يقدم حلولًا سحابية مؤسسية قابلة للتطوير وآمنة حصريًا لنظام التشغيل macOS. توفر مجموعة الشركة من البنية التحتية المتقدمة المدعومة بالبرمجيات، جنبًا إلى جنب مع تقنيتها المبتكرة، الأمان والأداء والموثوقية والمرونة التي يحتاجها عملاء DevOps لتطوير التطبيقات بنجاح على أجهزة Apple. تعد منصة Orka® (التي تعمل بالتنسيق مع Kubernetes على Apple) المدعومة من MacStadium هي طبقة المحاكاة الافتراضية الأصلية الوحيدة من Kubernetes المتوفرة للبنية الأساسية لنظام Mac. MacStadium هي شركة تابعة لمحفظة Summit Partners ولها عمليات متعددة المواقع في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH، ومن الناحية القانونية OVH Groupe SAS، هي شركة حوسبة سحابية فرنسية تقدم VPS وخوادم مخصصة وخدمات ويب أخرى. اعتبارًا من عام 2016، تمتلك OVH أكبر مركز بيانات في العالم من حيث المساحة السطحية. اعتبارًا من عام 2019، كانت أكبر مزود استضافة في أوروبا، وثالث أكبر مزود في العالم بناءً على الخوادم الفعلية.
Pantheon
pantheon.io
Pantheon هي منصة عمليات مواقع الويب (WebOps) التي يستخدمها كبار المطورين والمسوقين وتكنولوجيا المعلومات لبناء وإطلاق وتشغيل مواقع Drupal وWordPress الخاصة بهم. يتضمن Pantheon جميع الأدوات التي يحتاجها المطورون المحترفون لإنشاء مواقع أفضل الممارسات، مثل البيئات المرحلية والتحكم في الإصدار والنسخ الاحتياطية وسير العمل. من خلال تشغيل أكثر من 700000 موقع مع ما يزيد عن 17 مليار مشاهدة للصفحة، تسمح لك البنية التحتية القائمة على الحاويات في Pantheon بإطلاق مواقع الويب بشكل أسرع، دون القلق بشأن ارتفاع حركة المرور أو الأمان أو الأداء. إنه مجاني في التطوير. يمكنك التوسع في البرنامج على نفس البنية الأساسية من اليوم الأول، وعدم لمس الخادم مرة أخرى مطلقًا. قم بإنشاء حسابك المجاني الآن!
Platform.sh
platform.sh
فعالة وموثوقة وآمنة. تعمل منصة Platform.sh Platform-as-a-Service (PaaS) على إزالة تعقيدات إدارة البنية التحتية السحابية وتحسين سير العمل من التطوير إلى الإنتاج، مما يقلل الوقت الذي يستغرقه إنشاء التطبيقات ونشرها. توفير الكفاءة والموثوقية والأمان، مما يمنح فرق التطوير السيطرة وراحة البال. بنيت للمطورين، من قبل المطورين. تم اعتمادها ومحبوبها من قبل أكثر من 16000 مطور و7000 عميل وتم إثباتها على مدار السنوات الثماني الماضية - توفر Platform.sh إمكانات غير تقليدية تعمل بمثابة منصة انطلاق للتفكير خارج الصندوق لفرق التطوير الإبداعي. نحن نقدم دعمًا على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وبنية تحتية سحابية مُدارة، وأمانًا آليًا وامتثالًا لنظام PaaS الشامل. نحن نمنح عملائنا السيطرة الكاملة على بياناتهم من خلال الحفاظ على أمان التطبيقات وتوافرها على مدار الساعة. إن منصات اللعب هي قوة عاملة بعيدة وعالمية، ونحن نزدهر في فريق متعدد الثقافات. نحن ملتزمون بالمصادر المفتوحة وبيئة مفتوحة ومرحبة. يمتد فريقنا عبر العالم ويمتد إلى نطاق واسع من الخبرة. ما هو القواسم المشتركة بيننا، وما هو نسيجنا الثقافي؟ روح فضولية وتعطش للمعرفة؛ - الرغبة في الأفكار والثقافات المبتكرة. نحن نؤمن أنه بإمكاننا بناء أي شيء معًا في بيئة تتيح لك القيام بأفضل أعمالك.
Rackspace
rackspace.com
Rackspace Technology، Inc. هي شركة أمريكية للحوسبة السحابية ومقرها في ويندكريست، تكساس، وهي ضاحية داخلية في سان أنطونيو، تكساس.
SiteGround
siteground.com
SiteGround هي أكبر منصة استضافة مواقع ويب مستقلة يثق بها أصحاب أكثر من 2.8 مليون نطاق حول العالم. مع التركيز على سرعة الويب وأمانه، تتضمن خدمة استضافة SiteGround أدوات إدارة مواقع ويب بسيطة ولكنها قوية وحلول داخلية فريدة تجعل مواقع الويب تعمل بشكل أسرع وأكثر أمانًا. إلى جانب خدمة العملاء الرائدة في الصناعة، فإن هذا يجعل SiteGround مزود استضافة مواقع الويب المفضل للعاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة ومشرفي المواقع على حدٍ سواء. يستمتع مستخدمو WordPress على SiteGround بالخدمة المُدارة باستخدام أدوات متخصصة لتحقيق أداء فائق لموقع الويب وإدارة سهلة.
Webflow
webflow.com
Webflow عبارة عن نظام أساسي لتطوير الويب المرئي يسمح للأشخاص بتصميم مواقع ويب مخصصة بالكامل وإنشائها وإطلاقها دون كتابة تعليمات برمجية. من خلال الجمع بين أدوات التصميم والرسوم المتحركة وإدارة المحتوى والتسويق والتجارة الإلكترونية في منصة واحدة، يعمل Webflow على تمكين غير المبرمجين والمبرمجين على حد سواء من شحن وترويج مواقع الويب بجميع أنواعها بطريقة أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة وأكثر تعاونًا. تعمل Webflow على تشغيل مواقع الويب للشركات المبتكرة مثل Allianz وZendesk وLattice وGetaround وUpwork وDell. تأسست شركة Webflow في عام 2013 ومقرها في سان فرانسيسكو، وهي مدعومة من قبل Accel وCapitalG وSilversmith Capital Partners وY-Combinator وDraper Associates.
WP Engine
wpengine.com
في WP Engine، نساعد في تشغيل أكثر من 1.5 مليون شركة وعلامة تجارية ووكالة من جميع الأحجام على WordPress. نحن في مهمة تتمثل في تعزيز حرية الإبداع، من خلال توفير حلول وخدمات ودعم وأدوات متميزة لتنمية التسويق عبر الإنترنت أو الوسائط أو التواجد التجاري لعملائنا باستخدام WordPress. تتيح حلولنا للعلامات التجارية والوكالات إنشاء مواقع WordPress® وWooCommerce® وHeadless التقليدية وتشغيلها وإدارتها باستخدام أدوات يستخدمها الملايين مثل Local WP وAdvanced Custom Fields وWP Migrate والمزيد.
10Web
10web.io
10Web هو موقع ويب رائد للذكاء الاصطناعي ومنشئ للتجارة الإلكترونية بالذكاء الاصطناعي. في عصرنا هذا، نقوم بإضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الفرص عبر الإنترنت. تعمل أدواتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تبسيط عملية إنشاء وإدارة الأعمال الرقمية، مما يؤدي إلى كسر الحواجز التقنية. تعمل أداة إنشاء مواقع الويب المستندة إلى الذكاء الاصطناعي على تبسيط عملية إنشاء وإدارة وتوسيع نطاق تواجدك على الإنترنت. وفي الوقت نفسه، توفر 10Web Hosting أعلى مستويات الأداء والموثوقية والسرعة لموقع الويب الخاص بك، مما يضفي طابعًا ديمقراطيًا على التكنولوجيا المتقدمة للجميع. مع 10Web، يمكنك التركيز على اهتماماتك، بينما نقوم نحن بإدارة التفاصيل الفنية.
A2 Hosting
a2hosting.com
A2 Hosting هو موفر خدمة استضافة الويب عالي الكفاءة. قم باستضافة موقعك على منصة SwiftServer المضبوطة بدقة والتي تتميز بخيار Turbo Server لتحميل صفحات أسرع بما يصل إلى 20 مرة مقارنة بالحلول المنافسة. لدى A2 Hosting حل لاحتياجاتك سواء كنت بحاجة إلى استضافة مشتركة، أو استضافة موزع، أو استضافة VPS أو استضافة مخصصة. استمتع بخدمة موثوقة للغاية مدعومة بضمان وقت التشغيل بنسبة 99.9% ودعم الخبراء من فريق دعم Guru Crew الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع طوال العام.
HostPapa
hostpapa.com
HostPapa هي شركة مملوكة للقطاع الخاص ومقرها في برلينجتون، أونتاريو. تمتلك HostPapa أيضًا مواقع في 11 دولة أخرى حول العالم. في HostPapa، نحن نعتبر كل واحد من عملائنا جزءًا من عائلتنا. ولهذا السبب شعارنا هو "دع بابا يعتني بك!" نحن ندرك أن المواقع الإلكترونية الخاصة بعملائنا مهمة وأنهم بحاجة إلى أن يكونوا قادرين على الاعتماد علينا لضمان عدم انقطاع خدمتهم. لقد أنشأنا أساسًا متينًا لتقديم حلول الاستضافة والخدمات السحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تتميز بالموثوقية وسهولة الاستخدام والموجهة نحو خدمة العملاء، وكل ذلك بتكلفة منخفضة. في HostPapa، نحن نقدر عملائنا وندرك حاجتهم إلى خدمة عملاء متميزة. نحن لسنا راضين حتى عملائنا! مع HostPapa تحصل على: * حزم استضافة غنية بالميزات * ضمان استعادة الأموال * تسجيل النطاق مجانا * ضمانات وقت التشغيل * قاعدة المعرفة / الدعم عبر الإنترنت * المساعدة في استخدام الأدوات / الإعداد * قدرات التجارة الإلكترونية * تطبيقات مجانية مع HostPapa يمكنك الاعتماد على: * خدمة عملاء مخصصة * معدات الجودة * الحد الأقصى لوقت التشغيل المضمون * أدوات وظيفية للغاية للإدارة * مجموعة الميزات الرائدة المتاحة * نسخ احتياطية آمنة وموثوقة * شريك تجاري قوي وصادق
20i
20i.com
استضافة مُدارة عالية الأداء لكل مناسبة. انضم إلى أكثر من مليون وكالة ومستقلين وشركات ومحتالين للحصول على سرعة وموثوقية لا مثيل لهما. قم بإدارة جميع مواقع الويب/التطبيقات وأسماء النطاقات وCDN وشهادات SSL والبريد الإلكتروني والمزيد بسرعة وسهولة، كل ذلك من My20i، لوحة التحكم المصممة خصيصًا والبديهية. متخصص في ووردبريس؟ احصل على نظام التدريج والاستنساخ والنسخ الاحتياطي وذاكرة التخزين المؤقت في WordPress ومدير WordPress كامل الميزات والمزيد، كل ذلك مدمج (لا يلزم وجود مكونات إضافية متضخمة) لك ولمواقع عملائك. يعد الانتقال إلى 20i أمرًا سهلاً، ويمكنك نقل عدد غير محدود من المواقع من مضيفين آخرين بنقرة واحدة مجانًا، وقتما تشاء. فريق الدعم الخبراء لدينا هم من المتحمسين لاستضافة الويب ولديهم تقييمات رائعة. احصل على المساعدة من أشخاص حقيقيين يحبون ما يفعلونه، وليس من الردود الجاهزة. إذا كانت مواقع الويب الخاصة بك مهمة، فإن استضافتك أيضًا مهمة؛ في 20i نقدم تجارب استضافة متميزة يمكنك بناء سمعتك عليها. جميع استضافاتنا مدعومة بالطاقة المتجددة بنسبة 100%.
Pressable
pressable.com
استضافة WordPress المُدارة، إعادة تعريفها. حان الوقت لرفع معاييرك. تمنحك منصتنا، التي تتم إدارتها بالكامل من الأعلى إلى الأسفل، الاستقرار والأدوات والأداء الذي تستحقه. مرحبا بكم في البطولات الكبرى.
Pressidium
pressidium.com
تقدم Pressidium استضافة WordPress مُدارة متميزة سريعة وقوية وقابلة للتطوير وآمنة. تم تصميم نظامنا الأساسي خصيصًا لاستضافة مواقع WordPress الاحترافية، باستخدام تقنيات وأنظمة على نطاق الويب تم تحسينها خصيصًا لتوفير سرعة مذهلة وتوافر ووقت تشغيل لا مثيل لهما. استفد من استضافة WordPress للمؤسسات الصناعية باستخدام أحدث التقنيات وفريق دعم DevOps المتخصص على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والذي يضم خبراء WordPress ومهندسي الأنظمة ذوي الخبرة فقط. يمكنك تجربة استضافة WordPress ولوحة المعلومات الحائزة على جوائز من خلال الاستفادة من النسخة التجريبية كاملة الميزات، مجانًا تمامًا.
ScalaHosting
scalahosting.com
الخطوة التالية في استضافة التطور. ساعد موقع الويب الخاص بك على الازدهار من خلال استضافته على السحابة التي توفر قابلية التوسع والسرعة العالية والأمان على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
amazee.io
amazee.io
يوفر amazee.io منصة تسليم واستضافة التطبيقات للفرق الهندسية لنشر التطبيقات بشكل أكثر كفاءة. يعمل النظام الأساسي مفتوح المصدر الذي يركز على المطورين على تبسيط حياة المطورين ووظائفهم، مما يقلل من الضغط الناتج عن إدارة البنية التحتية أو العمليات. يدعم amazee.io المؤسسات في تسريع اعتماد السحابة والحاويات الخاصة بها ويوفر Kubernetes المُدارة بسهولة لفرق التطوير. يعمل موقع amazee.io في أي مكان في العالم، مع دعم مخصص على مدار 24/7/365.
Webscale
webscale.com
نظرة عامة على Webscale هي منصة سحابية للتجارة الحديثة، توفر الأمان وقابلية التوسع والأداء والأتمتة للعلامات التجارية العالمية. تعمل منصة Webscale SaaS على تعزيز الأتمتة وبروتوكولات DevOps لتبسيط نشر البنية التحتية وإدارتها وصيانتها في بيئات متعددة السحابة، بما في ذلك Amazon Web Services وGoogle Cloud Platform وMicrosoft Azure. تعمل Webscale على تشغيل الآلاف من واجهات التجارة الإلكترونية B2C وB2B وB2E في اثنتي عشرة دولة وثمانية من شركات Fortune 1000 ولديها مكاتب في سانتا كلارا، كاليفورنيا، وبولدر، كولورادو، وسان أنطونيو، تكساس، وبنغالور، الهند، ولندن، المملكة المتحدة.
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