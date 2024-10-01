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مقدمو خدمات الاستضافة المُدارة - التطبيقات الأكثر شعبية - ماليزيا
يقوم موفرو الاستضافة المُدارة بتأجير خوادم الكمبيوتر التي تتم إدارتها وصيانتها بالكامل بواسطة مزود الخدمة. تهدف هذه الخدمات إلى الاستعانة بمصادر خارجية للمسؤوليات التي يتم التعامل معها عادةً بواسطة مسؤولي الخادم داخل الشركة، مثل إعداد الأجهزة وتثبيت البرامج والصيانة المستمرة للنظام. يمكن أن تلبي الاستضافة المُدارة كلاً من الخوادم الافتراضية الخاصة (VPS) والخوادم المخصصة. يتم استخدامه بشكل أساسي من قبل المؤسسات التي تسعى إلى تجنب الالتزام بإدارة الخوادم داخليًا، حيث تتطلب الإدارة الفعالة للخوادم وقتًا كبيرًا وخبرة كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات. من خلال اختيار الاستضافة المُدارة، يمكن للمؤسسات إعادة توجيه مواردها إلى أولويات أخرى، مع التركيز فقط على إدارة مواقع الويب المستضافة وحسابات البريد الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يتضمن موفرو الاستضافة المُدارة ميزات أمان متقدمة ونسخًا احتياطية آلية واكتشاف البرامج الضارة بين عروضهم. غالبًا ما تتقاطع هذه الخدمات مع استضافة مواقع الويب التقليدية، حيث يتخصص بعض مقدمي الخدمة في الاستضافة المُدارة لأنظمة إدارة محتوى معينة.
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Webflow
webflow.com
Webflow عبارة عن نظام أساسي لتطوير الويب المرئي يسمح للأشخاص بتصميم مواقع ويب مخصصة بالكامل وإنشائها وإطلاقها دون كتابة تعليمات برمجية. من خلال الجمع بين أدوات التصميم والرسوم المتحركة وإدارة المحتوى والتسويق والتجارة الإلكترونية في منصة واحدة، يعمل Webflow على تمكين غير المبرمجين والمبرمجين على حد ...
Hostinger
hostinger.com
اختر حل استضافة الويب الخاص بك وقم بإنشاء موقع الويب المثالي! من الاستضافة والمجالات المشتركة إلى VPS - لدينا كل ما تحتاجه لتحقيق النجاح عبر الإنترنت.
DreamHost
dreamhost.com
قوة WordPress + سهولة أداة السحب والإفلات. استخدم التحرير بالسحب والإفلات المقترن بكتل التصميم للإنشاء بشكل أسرع والتحرير بشكل أسهل. يجعل Post and Page Builder WordPress أمرًا بسيطًا للمبتدئين، ولكنه يتضمن أيضًا خيارات متقدمة للمحترفين المتمرسين لتحويل أفكارك إلى شيء حقيقي، دون بذل أي جهد إضافي. تتض...
Rackspace
rackspace.com
Rackspace Technology، Inc. هي شركة أمريكية للحوسبة السحابية ومقرها في ويندكريست، تكساس، وهي ضاحية داخلية في سان أنطونيو، تكساس.
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
تأسست شركة AccuWeb Hosting في عام 2003، وهي شركة استضافة ويب مقرها القديم في تابان بولاية نيوجيرسي (الولايات المتحدة)، وتوفر حلول استضافة الويب الأكثر تكلفة والموثوقة للعملاء في جميع أنحاء العالم. AccuWeb Hosting هي شركة مملوكة للقطاع الخاص خالية من الديون وتتمتع بخبرة تزيد عن 14 عامًا. اعتبارًا من ...
SiteGround
siteground.com
SiteGround هي أكبر منصة استضافة مواقع ويب مستقلة يثق بها أصحاب أكثر من 2.8 مليون نطاق حول العالم. مع التركيز على سرعة الويب وأمانه، تتضمن خدمة استضافة SiteGround أدوات إدارة مواقع ويب بسيطة ولكنها قوية وحلول داخلية فريدة تجعل مواقع الويب تعمل بشكل أسرع وأكثر أمانًا. إلى جانب خدمة العملاء الرائدة في ...
10Web
10web.io
10Web هو موقع ويب رائد للذكاء الاصطناعي ومنشئ للتجارة الإلكترونية بالذكاء الاصطناعي. في عصرنا هذا، نقوم بإضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الفرص عبر الإنترنت. تعمل أدواتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تبسيط عملية إنشاء وإدارة الأعمال الرقمية، مما يؤدي إلى كسر الحواجز التقنية. تعمل أداة إنشاء ...
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH، ومن الناحية القانونية OVH Groupe SAS، هي شركة حوسبة سحابية فرنسية تقدم VPS وخوادم مخصصة وخدمات ويب أخرى. اعتبارًا من عام 2016، تمتلك OVH أكبر مركز بيانات في العالم من حيث المساحة السطحية. اعتبارًا من عام 2019، كانت أكبر مزود استضافة في أوروبا، وثالث أكبر مزود في العالم بناءً على الخوادم الفعلية...
WP Engine
wpengine.com
في WP Engine، نساعد في تشغيل أكثر من 1.5 مليون شركة وعلامة تجارية ووكالة من جميع الأحجام على WordPress. نحن في مهمة تتمثل في تعزيز حرية الإبداع، من خلال توفير حلول وخدمات ودعم وأدوات متميزة لتنمية التسويق عبر الإنترنت أو الوسائط أو التواجد التجاري لعملائنا باستخدام WordPress. تتيح حلولنا للعلامات...
Cloudways
cloudways.com
صُنعت للتجارب الاستثنائية. منصة الاستضافة السحابية المُدارة. ركز على عملك وتجنب كل متاعب استضافة الويب. تضمن الاستضافة المُدارة لدينا أداءً وموثوقية واختيارات لا مثيل لها مع دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع يعمل كفريقك الممتد، مما يجعل Cloudways خيارًا نهائيًا للوكالات المتنامية وشركات التجارة ...
Pantheon
pantheon.io
Pantheon هي منصة عمليات مواقع الويب (WebOps) التي يستخدمها كبار المطورين والمسوقين وتكنولوجيا المعلومات لبناء وإطلاق وتشغيل مواقع Drupal وWordPress الخاصة بهم. يتضمن Pantheon جميع الأدوات التي يحتاجها المطورون المحترفون لإنشاء مواقع أفضل الممارسات، مثل البيئات المرحلية والتحكم في الإصدار والنسخ الاح...
Hostwinds
hostwinds.com
توفر Hostwinds حلولاً سحابية يمكن الاعتماد عليها وبأسعار تنافسية. منذ تأسيسها في عام 2010، كان تعاطفنا الأساسي هو تقديم أفضل خدمة عملاء ومنتجات لعملاء الاستضافة في جميع أنحاء العالم. يظل دعمنا الاحترافي متاحًا لعملائنا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ويتمتع بضمان وقت تشغيل بنسبة 99.9999%. يمكن لعم...
Kinsta
kinsta.com
قم بتشغيل مشاريع الويب الخاصة بك مع Kinsta. الاستضافة الأسرع والأكثر موثوقية لمواقع وتطبيقات وقواعد بيانات ووردبريس والمواقع الثابتة. موثوق به من قبل أكثر من 120.000 مستخدم، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى Fortune 500. تم إنشاء مواقعنا على أسرع خوادم Google Cloud Platform على شبكة Premium Tier مع أكثر...
MacStadium
macstadium.com
MacStadium هو مزود خدمات سحابية خاص ورائد في مجال البرامج كخدمة، حيث يقدم حلولًا سحابية مؤسسية قابلة للتطوير وآمنة حصريًا لنظام التشغيل macOS. توفر مجموعة الشركة من البنية التحتية المتقدمة المدعومة بالبرمجيات، جنبًا إلى جنب مع تقنيتها المبتكرة، الأمان والأداء والموثوقية والمرونة التي يحتاجها عملاء D...
A2 Hosting
a2hosting.com
A2 Hosting هو موفر خدمة استضافة الويب عالي الكفاءة. قم باستضافة موقعك على منصة SwiftServer المضبوطة بدقة والتي تتميز بخيار Turbo Server لتحميل صفحات أسرع بما يصل إلى 20 مرة مقارنة بالحلول المنافسة. لدى A2 Hosting حل لاحتياجاتك سواء كنت بحاجة إلى استضافة مشتركة، أو استضافة موزع، أو استضافة VPS أو است...
UltaHost
ultahost.com
UltaHost هي شركة رائدة في حلول الاستضافة السريعة للمواقع والتطبيقات ذات المهام الحرجة. امتلك VPS المستقر أو الاستضافة المخصصة للحصول على تشغيل سلس. UltaHost عبارة عن منصة استضافة ويب عالية الأداء تساعدك في الحصول على مواقع ويب سريعة ومستقرة وآمنة لأي نوع من المشاريع الرقمية، سواء كان متجر تجارة إلكت...
Vendasta
vendasta.com
توفر Vendasta منصة تجارة إلكترونية شاملة لأكثر من 60.000 شريك يبيعون المنتجات والخدمات الرقمية لأكثر من 5.5 مليون شركة صغيرة ومتوسطة (SMBs) حول العالم. يشمل هؤلاء الشركاء وكالات التسويق، وبائعي البرامج المستقلين (ISVs)، وشركات الإعلام. تسمح منصة Vendasta لهذه المجموعات بتبني حلول جديدة بسهولة من سوق...
Unlimited Hosting Hub
unlimitedhostinghub.com
يقدم Unlimited Hosting Hub خدمات استضافة ويب عالية الجودة ومدارة بالكامل ومتميزة للحصول على موقع الويب الجديد الخاص بك عبر الإنترنت. أفضل وأكثر موثوقية استضافة المواقع الشخصية والشركات الصغيرة غير المحدودة مضمونة.
Platform.sh
platform.sh
فعالة وموثوقة وآمنة. تعمل منصة Platform.sh Platform-as-a-Service (PaaS) على إزالة تعقيدات إدارة البنية التحتية السحابية وتحسين سير العمل من التطوير إلى الإنتاج، مما يقلل الوقت الذي يستغرقه إنشاء التطبيقات ونشرها. توفير الكفاءة والموثوقية والأمان، مما يمنح فرق التطوير السيطرة وراحة البال. بنيت للمطور...
Hivelocity
hivelocity.net
تأسست Hivelocity في عام 2002 على يد عدد قليل من الأشخاص الذين كانت مهمتهم: إنشاء شركة استثنائية ذات تركيز فريد على تبسيط الاستضافة. بدءًا من رف واحد من الخوادم الموجودة في الطابق السفلي المثالي، كانت رؤيتنا هي بناء شركة استضافة لا تدعم نمو العملاء فحسب، بل تعززه أيضًا. من خلال تركيز جهودنا على احتيا...
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada هو مزود استضافة ويب مملوك للقطاع الخاص وممول بشكل مستقل بدأ في نوفمبر 2019 مع فريق مخصص لتقديم خدمات استضافة ويب سريعة وآمنة وموثوقة. HostArmada هي أكثر من مجرد شركة استضافة ويب. نحن فريق من الأفراد المتحمسين الملتزمين بتقديم خدمات استضافة استثنائية لعملائنا. ينصب تركيزنا على تقديم خدمات ...
20i
20i.com
استضافة مُدارة عالية الأداء لكل مناسبة. انضم إلى أكثر من مليون وكالة ومستقلين وشركات ومحتالين للحصول على سرعة وموثوقية لا مثيل لهما. قم بإدارة جميع مواقع الويب/التطبيقات وأسماء النطاقات وCDN وشهادات SSL والبريد الإلكتروني والمزيد بسرعة وسهولة، كل ذلك من My20i، لوحة التحكم المصممة خصيصًا والبديهية. م...
NameHero
namehero.com
NameHero هي شركة استضافة ويب وإدارة النطاق تقدم استضافة الويب الأفضل في فئتها، واستضافة VPS، واستضافة WordPress، واستضافة الموزعين، واستضافة المؤسسات مع دعم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع و365 دقيقة ووقت تشغيل بنسبة 99.9%.
HostPapa
hostpapa.com
HostPapa هي شركة مملوكة للقطاع الخاص ومقرها في برلينجتون، أونتاريو. تمتلك HostPapa أيضًا مواقع في 11 دولة أخرى حول العالم. في HostPapa، نحن نعتبر كل واحد من عملائنا جزءًا من عائلتنا. ولهذا السبب شعارنا هو "دع بابا يعتني بك!" نحن ندرك أن المواقع الإلكترونية الخاصة بعملائنا مهمة وأنهم بحاجة إلى أن ي...
amazee.io
amazee.io
يوفر amazee.io منصة تسليم واستضافة التطبيقات للفرق الهندسية لنشر التطبيقات بشكل أكثر كفاءة. يعمل النظام الأساسي مفتوح المصدر الذي يركز على المطورين على تبسيط حياة المطورين ووظائفهم، مما يقلل من الضغط الناتج عن إدارة البنية التحتية أو العمليات. يدعم amazee.io المؤسسات في تسريع اعتماد السحابة والحاويا...
DomainRacer
domainracer.com
يهدف DomainRacer إلى تقديم حلول استضافة موثوقة وآمنة وبأسعار معقولة للمحترفين والشركات. يتمتع DomainRacer بالميزات والفوائد التالية: • مساحة قرص SSD غير محدودة لتشغيل سريع وسلس لمواقع الويب والتطبيقات الخاصة بك. • تقنية LiteSpeed ومنصة CloudLinux لسرعة أكبر 21 مرة واستقرار عالٍ لخدمات الاستضافة ال...
WPMU DEV
wpmudev.com
منصة WordPress الكل في واحد الخاصة بك - قم بتحسين وإدارة مواقع WP المتعددة من خلال المكونات الإضافية الحائزة على جوائز، والاستضافة المخصصة، وأدوات إدارة الموقع القوية، ودعم 5 نجوم. منذ عام 2006، تعمل WPMU DEV على إنشاء حلول WordPress عالية الجودة - مما يساعد أكثر من 900000 مطور، ومستقل، وأصحاب المو...
ElySpace
elyspace.com
ElySpace هي شركة استضافة ويب رائدة متخصصة في خدمات الاستضافة السحابية المُدارة. بفضل فريق الخبراء لدينا والبنية التحتية المتقدمة، نقدم حلاً شاملاً للشركات التي تبحث عن تجربة استضافة موثوقة وخالية من المتاعب. تضمن خدمة الاستضافة السحابية المُدارة لدينا استضافة موقع الويب الخاص بك على بنية تحتية سحابي...
Webscale
webscale.com
نظرة عامة على Webscale هي منصة سحابية للتجارة الحديثة، توفر الأمان وقابلية التوسع والأداء والأتمتة للعلامات التجارية العالمية. تعمل منصة Webscale SaaS على تعزيز الأتمتة وبروتوكولات DevOps لتبسيط نشر البنية التحتية وإدارتها وصيانتها في بيئات متعددة السحابة، بما في ذلك Amazon Web Services وGoogle Clou...
Pressable
pressable.com
استضافة WordPress المُدارة، إعادة تعريفها. حان الوقت لرفع معاييرك. تمنحك منصتنا، التي تتم إدارتها بالكامل من الأعلى إلى الأسفل، الاستقرار والأدوات والأداء الذي تستحقه. مرحبا بكم في البطولات الكبرى.
GrowLast
growlast.com
GrowLast هي شركة استضافة ويب ومجال من الدرجة الأولى تقدم حلول استضافة سحابية سريعة وموثوقة وآمنة للشركات والأفراد حول العالم. مع الالتزام بتوفير سرعة ووقت تشغيل لا مثيل لهما، تم تحسين خدمات الاستضافة السحابية الخاصة بـ GrowLast من أجل الأداء، مما يضمن تحميل مواقع الويب بسرعة وتشغيلها بسلاسة. بالإضاف...
ARZ Host
arzhost.com
تقدم ARZ HOST مجموعة واسعة من خدمات تكنولوجيا المعلومات للشركات وعشاق التكنولوجيا على وجه الخصوص. بدءًا من استضافة الويب ووصولاً إلى مراكز البيانات الافتراضية والخوادم المخصصة وحلول التخزين، تستفيد جميع خدماتنا من الابتكار المستمر ويتم إثراؤها بانتظام بميزات جديدة.
Hostitbro
hostitbro.com
ابدأ رحلتك عبر الإنترنت من خلال استضافة الويب السريعة والآمنة التي تمكنك من الانطلاق في عالم الإنترنت. في HostItBro، يمكنك الاختيار من بين العديد من الخدمات المتعلقة باستضافة الويب والتي تشمل تسجيل النطاق والاستضافة المشتركة مع خوادم LiteSpeed. اختر HostItBro إذا كنت تبحث عن: ✅ cPanel سهلة الاستخدام...
Verpex
verpex.com
Verpex هو مزود خدمة استضافة الويب الذي يقدم مجموعة متنوعة من خدمات الاستضافة، بما في ذلك استضافة الويب واستضافة الموزعين والخوادم المخصصة. لماذا فيربيكس؟ مجموعة متنوعة من خدمات الاستضافة: تقدم Verpex خدمات استضافة متنوعة، بما في ذلك استضافة الويب واستضافة الموزعين والخوادم المخصصة. يتيح لك هذا التنو...
Tsohost
tsohost.com
تقدم Tsohost خدمات Linux وWindows والبريد الإلكتروني وخدمات استضافة الويب المُدارة، بالإضافة إلى تسجيل اسم النطاق.
RoseHosting
rosehosting.com
تعمل RoseHosting في مجال الأعمال منذ عام 2001. في ذلك الوقت، كانت RoseHosting هي الشركة الأولى والوحيدة في العالم التي تقدم Linux VPS تجاريًا. الآن، تقدم RoseHosting خدمات استضافة Linux VPS عالية الجودة ومُدارة بالكامل مع أجهزة على مستوى المؤسسات وأداء فائق.
Pressidium
pressidium.com
تقدم Pressidium استضافة WordPress مُدارة متميزة سريعة وقوية وقابلة للتطوير وآمنة. تم تصميم نظامنا الأساسي خصيصًا لاستضافة مواقع WordPress الاحترافية، باستخدام تقنيات وأنظمة على نطاق الويب تم تحسينها خصيصًا لتوفير سرعة مذهلة وتوافر ووقت تشغيل لا مثيل لهما. استفد من استضافة WordPress للمؤسسات الصناعي...
HostForWeb
hostforweb.com
مزود استضافة الويب الأول في شيكاغو، حيث يوفر حلولًا موثوقة وقابلة للتطوير للعملاء من جميع الأحجام والخدمات منذ عام 2001.
Gate.com
gate.com
استضافة WordPress المُدارة المتميزة في بيئة آلة افتراضية مخصصة - كاملة مع أمان موقع الويب على مستوى المؤسسة ومجموعة شاملة من أدوات إدارة موقع الويب. تم إنشاء موقع Gate.com من قبل مجموعة من خبراء استضافة الويب الذين حددوا فجوة في السوق - عدد كبير جدًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي لديها موا...
Convesio
convesio.com
Convesio ليس مجرد مزود استضافة آخر. تم تصميم بنيتنا التحتية من الألف إلى الياء لاستضافة مواقع WordPress عالية الأداء وقابلة للتطوير. بسيطة وبأسعار معقولة وقوية، تجعل Convesio عمليات إعداد الخادم المعقدة أمرًا سهلاً. يمكنك نشر موقع WordPress مزودًا بموازنات التحميل ومجموعة قواعد البيانات ونظام الملفا...
WPX Hosting
wpx.net
مع WPX.net، يمكنك الحصول على أسرع خدمة استضافة WordPress في العالم (تم التحقق منها بشكل مستقل): -> الفائز في جميع الفئات الثلاث المُدخلة من موقع ReviewSignal.com WP المستقل لعام 2021 الخاص بـ Kevin Ohashi والذي يستضيف اختبارات متوسط السرعة العالمية على wphostingbenchmarks.com (استخدم webpagetest.o...
Nexcess
nexcess.net
يساعد Nexcess المواقع والمتاجر على الاتصال بالإنترنت بشكل أسرع - والنمو. لأكثر من 23 عامًا، كنا نخدم وندعم الشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة والمصممين والمطورين والوكالات التي تصمم لهم. سواء كنا نستثمر في ميزات أو وظائف أو منتجات جديدة أو عمليات الاستحواذ على المحفظة، فإننا نبتكر دائمًا لتلبية احتيا...
Rocket.net
rocket.net
Rocket.net هو حل استضافة WordPress مُدار الكل في واحد. تم تصميم منصة Rocket.net من الألف إلى الياء لتحقيق أقصى قدر من الأداء والأمان للمواقع الإلكترونية بجميع أحجامها.
ScalaHosting
scalahosting.com
الخطوة التالية في استضافة التطور. ساعد موقع الويب الخاص بك على الازدهار من خلال استضافته على السحابة التي توفر قابلية التوسع والسرعة العالية والأمان على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.