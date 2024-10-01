مقدمو خدمات الاستضافة المُدارة - التطبيقات الأكثر شعبية - إيران الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يقوم موفرو الاستضافة المُدارة بتأجير خوادم الكمبيوتر التي تتم إدارتها وصيانتها بالكامل بواسطة مزود الخدمة. تهدف هذه الخدمات إلى الاستعانة بمصادر خارجية للمسؤوليات التي يتم التعامل معها عادةً بواسطة مسؤولي الخادم داخل الشركة، مثل إعداد الأجهزة وتثبيت البرامج والصيانة المستمرة للنظام. يمكن أن تلبي الاستضافة المُدارة كلاً من الخوادم الافتراضية الخاصة (VPS) والخوادم المخصصة. يتم استخدامه بشكل أساسي من قبل المؤسسات التي تسعى إلى تجنب الالتزام بإدارة الخوادم داخليًا، حيث تتطلب الإدارة الفعالة للخوادم وقتًا كبيرًا وخبرة كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات. من خلال اختيار الاستضافة المُدارة، يمكن للمؤسسات إعادة توجيه مواردها إلى أولويات أخرى، مع التركيز فقط على إدارة مواقع الويب المستضافة وحسابات البريد الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يتضمن موفرو الاستضافة المُدارة ميزات أمان متقدمة ونسخًا احتياطية آلية واكتشاف البرامج الضارة بين عروضهم. غالبًا ما تتقاطع هذه الخدمات مع استضافة مواقع الويب التقليدية، حيث يتخصص بعض مقدمي الخدمة في الاستضافة المُدارة لأنظمة إدارة محتوى معينة.