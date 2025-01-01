ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يستفيد موفرو DNS المُدارون من قوة الحوسبة للتعامل مع حركة مرور الويب الخاصة بالعملاء بكفاءة. يستخدم هؤلاء الموفرون موارد مركز البيانات المجمعة لدعم حركة المرور عبر مواقع الويب والتطبيقات والشبكات المختلفة للعملاء. يمكن للمستخدمين إدارة حركة مرور DNS من خلال لوحة معلومات قائمة على الويب أو تطبيق سطح مكتب، مما يتيح وظائف مثل منع تجاوز الفشل، ومصادقة الزائر، وإدارة بيانات DNS. بالإضافة إلى ذلك، يقوم بعض مقدمي الخدمة بدمج ميزات أمان للدفاع ضد هجمات رفض الخدمة الموزعة (DDoS). بالإضافة إلى خدمات DNS الخاصة بهم، يعمل العديد من مقدمي الخدمة المُدارين أيضًا كمسجلين للنطاق أو يقدمون خدمات تسجيل النطاق. ومع ذلك، تفتقر خدمات تسجيل النطاق المستقل عادةً إلى إمكانات التحكم المتقدمة في حركة مرور الشبكة الموجودة في حلول DNS المُدارة المتكاملة، مع التركيز بدلاً من ذلك على تمكين المستخدمين من حجز نطاقات موقع الويب.
إرسال تطبيق جديد
Control D
controld.com
Control D هو نظام لتصفية DNS مخصص، يمنع المحتويات غير المرغوب فيها ويعيد توجيه الحركة لتحسين الخصوصية والأمان عبر الإنترنت.
DNS Made Easy
dnsmadeeasy.com
DNS Made Easy هو تطبيق يدير سجلات DNS بسهولة وسرعة، مع واجهة بسيطة لتحسين الأداء وضمان الأمان للمستخدمين.
ClouDNS
cloudns.net
ClouDNS هو تطبيق لإدارة DNS يوفر استضافة DNS مجانية ومدفوعة مع شبكة Anycast عالمية لتحسين الأداء والموثوقية.
StackPath
stackpath.com
StackPath هي منصة للحوسبة السحابية تقدم خدمات توصيل المحتوى والحوسبة الحافة، مما يعزز أداء وأمان المواقع بشكل فعال.
Loopia
loopia.com
تطبيق Loopia يوفر خدمات استضافة الويب وإدارة النطاقات، مع دعم فني لمساعدة المستخدمين على إدارة وجودهم الرقمي.
WPMU DEV
wpmudev.com
تساعد منصة WPMU DEV المستخدمين على إدارة وتحسين مواقع WordPress متعددة من خلال أدوات شاملة ودعم متميز.
DomainRacer
domainracer.com
يقدم تطبيق DomainRacer حلول استضافة موثوقة وآمنة بأسعار معقولة، مع مزايا مثل مساحة تخزين SSD غير المحدودة ودعم فني على مدار الساعة.
TierPoint
tierpoint.com
TierPoint هو تطبيق لإدارة وتحسين عمليات مراكز البيانات والخدمات السحابية، مع أدوات لمراقبة الأداء وحلول للأمن السيبراني.
MonoVM
monovm.com
مونوفيم هو مزود خدمات استضافة VPS يوفر موارد مرنة وقابلة للتخصيص مع دعم لعدة أنظمة تشغيل وخيارات دفع متنوعة.
© 2025 WebCatalog, Inc.