الأكثر شعبية المضافة حديثًا برامج موفري DNS المُدارة - التطبيقات الأكثر شعبية - فنلندا

يستفيد موفرو DNS المُدارون من قوة الحوسبة للتعامل مع حركة مرور الويب الخاصة بالعملاء بكفاءة. يستخدم هؤلاء الموفرون موارد مركز البيانات المجمعة لدعم حركة المرور عبر مواقع الويب والتطبيقات والشبكات المختلفة للعملاء. يمكن للمستخدمين إدارة حركة مرور DNS من خلال لوحة معلومات قائمة على الويب أو تطبيق سطح مكتب، مما يتيح وظائف مثل منع تجاوز الفشل، ومصادقة الزائر، وإدارة بيانات DNS. بالإضافة إلى ذلك، يقوم بعض مقدمي الخدمة بدمج ميزات أمان للدفاع ضد هجمات رفض الخدمة الموزعة (DDoS). بالإضافة إلى خدمات DNS الخاصة بهم، يعمل العديد من مقدمي الخدمة المُدارين أيضًا كمسجلين للنطاق أو يقدمون خدمات تسجيل النطاق. ومع ذلك، تفتقر خدمات تسجيل النطاق المستقل عادةً إلى إمكانات التحكم المتقدمة في حركة مرور الشبكة الموجودة في حلول DNS المُدارة المتكاملة، مع التركيز بدلاً من ذلك على تمكين المستخدمين من حجز نطاقات موقع الويب.