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برامج موفري DNS المُدارة - التطبيقات الأكثر شعبية - كوريا الشمالية

يستفيد موفرو DNS المُدارون من قوة الحوسبة للتعامل مع حركة مرور الويب الخاصة بالعملاء بكفاءة. يستخدم هؤلاء الموفرون موارد مركز البيانات المجمعة لدعم حركة المرور عبر مواقع الويب والتطبيقات والشبكات المختلفة للعملاء. يمكن للمستخدمين إدارة حركة مرور DNS من خلال لوحة معلومات قائمة على الويب أو تطبيق سطح مكتب، مما يتيح وظائف مثل منع تجاوز الفشل، ومصادقة الزائر، وإدارة بيانات DNS. بالإضافة إلى ذلك، يقوم بعض مقدمي الخدمة بدمج ميزات أمان للدفاع ضد هجمات رفض الخدمة الموزعة (DDoS). بالإضافة إلى خدمات DNS الخاصة بهم، يعمل العديد من مقدمي الخدمة المُدارين أيضًا كمسجلين للنطاق أو يقدمون خدمات تسجيل النطاق. ومع ذلك، تفتقر خدمات تسجيل النطاق المستقل عادةً إلى إمكانات التحكم المتقدمة في حركة مرور الشبكة الموجودة في حلول DNS المُدارة المتكاملة، مع التركيز بدلاً من ذلك على تمكين المستخدمين من حجز نطاقات موقع الويب.

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Control D

Control D

controld.com

Control D عبارة عن منصة قابلة للتخصيص لتصفية DNS وإعادة توجيه حركة المرور التي تعمل على تعزيز بروتوكولات DNS الآمنة مثل DNS-over-HTTPS وDNS-over-TLS وDNS-over-QUIC، مع دعم Legacy DNS. - حظر التهديدات الضارة - حظر الأنواع غير المرغوب فيها من شبكة المحتوى على نطاق واسع (الإعلانات وأجهزة التتبع، والقيا...

DNS Made Easy

DNS Made Easy

dnsmadeeasy.com

يقدم DNS Made Easy خدمات إدارة DNS ميسورة التكلفة والتي تتميز بسهولة إدارتها وسرعتها الفائقة. قم بالإعداد في دقائق معدودة واستمتع بنظام DNS المُدار الأسرع والأكثر موثوقية في هذا المجال.

StackPath

StackPath

stackpath.com

StackPath هي شركة أمريكية تقدم منصات الحوسبة الطرفية ومقرها في دالاس، تكساس. ترأس فريقها المؤسس لانس كروسبي، الذي شارك أيضًا في تأسيس شركة SoftLayer Technologies، التي استحوذت عليها شركة IBM في عام 2013.

ClouDNS

ClouDNS

cloudns.net

يوفر ClouDNS استضافة DNS مجانية سريعة وآمنة واستضافة DNS متميزة مع شبكة Anycast DNS العالمية.

Loopia

Loopia

loopia.com

Loopia هي أكبر شركة استضافة رائدة في السويد منذ عام 1999. نحن نقدم خدمات بسيطة وآمنة ومستدامة مع أفضل دعم في السوق.

WPMU DEV

WPMU DEV

wpmudev.com

منصة WordPress الكل في واحد الخاصة بك - قم بتحسين وإدارة مواقع WP المتعددة من خلال المكونات الإضافية الحائزة على جوائز، والاستضافة المخصصة، وأدوات إدارة الموقع القوية، ودعم 5 نجوم. منذ عام 2006، تعمل WPMU DEV على إنشاء حلول WordPress عالية الجودة - مما يساعد أكثر من 900000 مطور، ومستقل، وأصحاب المو...

DomainRacer

DomainRacer

domainracer.com

يهدف DomainRacer إلى تقديم حلول استضافة موثوقة وآمنة وبأسعار معقولة للمحترفين والشركات. يتمتع DomainRacer بالميزات والفوائد التالية: • مساحة قرص SSD غير محدودة لتشغيل سريع وسلس لمواقع الويب والتطبيقات الخاصة بك. • تقنية LiteSpeed ​​ومنصة CloudLinux لسرعة أكبر 21 مرة واستقرار عالٍ لخدمات الاستضافة ال...

TierPoint

TierPoint

tierpoint.com

في TierPoint، نلتقي بعملائنا حيث يكونون على طريق التحول الرقمي وتحول تكنولوجيا المعلومات من خلال الريادة في مجال الأمان، وعدم الاعتماد على السحابة، وتقديم الحلول دائمًا لنتائج الأعمال. تعتمد TierPoint على مجموعة شاملة من الخدمات، بدءًا من السحابة العامة إلى الخاصة وحتى السحابية متعددة المستأجرين، وم...

MonoVM

MonoVM

monovm.com

إن توفير منصة لإنشاء الأفكار والشركات ليكون لها تواجد عبر الإنترنت هو ما تدور حوله شركة Monovm. ولجعل هذا الأمر واقعًا لأكثر من 100 ألف عميل في غضون 9 سنوات، قمنا بتصميم الخدمات لمنح الجميع ظهورهم عبر الإنترنت. نحن مزود خدمة استضافة الويب الكل في واحد مع جميع الخدمات المتعلقة بالاستضافة المقدمة تحت ...

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