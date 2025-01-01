برنامج الكشف والاستجابة المُدارة (MDR). - التطبيقات الأكثر شعبية

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يوفر برنامج الكشف والاستجابة المُدار (MDR) للشركات خدمات مراقبة أمنية شاملة وتخفيف المخاطر. يشرف موفرو MDR بشكل فعال على شبكات عملائهم ونقاط النهاية وأصول تكنولوجيا المعلومات الأخرى، وتحديد ومعالجة الحوادث الأمنية عند ظهورها. عند اكتشاف تهديد، يقوم موفر MDR بالتحقيق في المشكلة وحلها، مما يلغي الحاجة إلى مشاركة العميل المباشرة. تستخدم الشركات خدمات MDR للحماية من التهديدات عبر الإنترنت دون الحاجة إلى أفراد أمن متخصصين في الموقع. تشترك MDR في أوجه التشابه مع برنامج الاستجابة للحوادث واكتشاف نقطة النهاية والاستجابة لها ولكنها تعالج هذه التحديات من خلال نموذج الخدمة المُدارة. يقلل هذا النهج من الحاجة إلى المشاركة العملية من الشركات ويوفر أمانًا معززًا دون الحاجة إلى موظفين إضافيين أو حلول أمنية داخلية.
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Cybereason
cybereason.com
Cybereason هو تطبيق لحماية نقاط النهاية، يوفر كشف واستجابة للتهديدات والفيروسات، مع ميزات لتحليل النشاط والرد السريع على الهجمات.
Sophos Central
sophos.com
تعتبر Sophos Central منصة شاملة لإدارة الأمن السيبراني، تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لحماية الأجهزة من التهديدات الإلكترونية.
Lockwell
lockwell.co
Lockwell هو تطبيق أمان سيبراني لحماية الشركات الصغيرة من التهديدات الإلكترونية، ويقدم ميزات مثل تخزين كلمات المرور، حماية الأجهزة، ومراقبة الويب المظلم.
Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
Bitdefender GravityZone هو حل أمان لحماية نقاط النهاية والأجهزة المحمولة والخوادم، يوفر حماية شاملة وإدارة مركزية لسياسات الأمان.
Defendify
defendify.com
Defendify هو تطبيق شامل لأمان الشبكات يوفر أدوات للكشف عن التهديدات، تقييم الأمن، وتدريب الموظفين على الوعي الأمني.
Guardz
guardz.com
Guardz هو تطبيق أمان سيبراني موحد مصمم لمقدمي الخدمات المدارة، يوفر حماية ضد التهديدات الرقمية ويعزز إدارة الأمان بشكل فعال.
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike هو تطبيق أمان سحابي موحد لحماية المؤسسات من التهديدات الإلكترونية عبر نقاط النهاية والسحابة.
Mandiant
mandiant.com
Mandiant هو تطبيق للأمن السيبراني يقدم حلولًا لحماية المنظمات من الهجمات الإلكترونية من خلال تحليل ذكي واستجابة للحوادث.
Deepwatch
deepwatch.com
ديب واتش هي منصة أمان مُدارة توفر حلولاً لرصد التهديدات والاستجابة لها، مع دعم على مدار الساعة لحماية الشبكات والبيانات.
Heimdal
heimdalsecurity.com
يقدم تطبيق Heimdal حلول أمنية شاملة لحماية الأجهزة من التهديدات، بما في ذلك مكافحة البرامج الضارة وحماية الويب وإدارة نقاط النهاية.
Rapid7
rapid7.com
Rapid7 هي منصة للأمن السيبراني تساعد المنظمات على كشف وإدارة التهديدات والثغرات الأمنية عبر تكنولوجيا التحليل والمراقبة.
RocketCyber
rocketcyber.com
RocketCyber هو تطبيق يقدم خدمات مركز العمليات الأمنية المدارة للكشف عن التهديدات والاستجابة لها عبر الشبكات، السحاب، والنقاط الطرفية.
Blumira
blumira.com
بلومييرا هي منصة للأمن السيبراني تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكشف عن التهديدات والاستجابة لها بشكل تلقائي لحماية بياناتها.
UnderDefense
underdefense.com
تطبيق UnderDefense يوفر منصة آلية للأمن السيبراني تراقب وتستجيب للتهديدات على مدار الساعة، مع دعم الامتثال لمعايير ISO 27001 و SOC 2.
CYREBRO
cyrebro.io
Cyrebro هو تطبيق للكشف عن التهديدات الإلكترونية والاستجابة لها، يوفر منصة للتحليل والتحقيق والتعامل مع التهديدات الأمنية بشكل فعال.
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