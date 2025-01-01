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برنامج الكشف والاستجابة المُدارة (MDR).
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برنامج الكشف والاستجابة المُدارة (MDR). - التطبيقات الأكثر شعبية

يوفر برنامج الكشف والاستجابة المُدار (MDR) للشركات خدمات مراقبة أمنية شاملة وتخفيف المخاطر. يشرف موفرو MDR بشكل فعال على شبكات عملائهم ونقاط النهاية وأصول تكنولوجيا المعلومات الأخرى، وتحديد ومعالجة الحوادث الأمنية عند ظهورها. عند اكتشاف تهديد، يقوم موفر MDR بالتحقيق في المشكلة وحلها، مما يلغي الحاجة إلى مشاركة العميل المباشرة. تستخدم الشركات خدمات MDR للحماية من التهديدات عبر الإنترنت دون الحاجة إلى أفراد أمن متخصصين في الموقع. تشترك MDR في أوجه التشابه مع برنامج الاستجابة للحوادث واكتشاف نقطة النهاية والاستجابة لها ولكنها تعالج هذه التحديات من خلال نموذج الخدمة المُدارة. يقلل هذا النهج من الحاجة إلى المشاركة العملية من الشركات ويوفر أمانًا معززًا دون الحاجة إلى موظفين إضافيين أو حلول أمنية داخلية.

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Cybereason

Cybereason

cybereason.com

Cybereason هو تطبيق لحماية نقاط النهاية، يوفر كشف واستجابة للتهديدات والفيروسات، مع ميزات لتحليل النشاط والرد السريع على الهجمات.

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

تعتبر Sophos Central منصة شاملة لإدارة الأمن السيبراني، تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لحماية الأجهزة من التهديدات الإلكترونية.

Lockwell

Lockwell

lockwell.co

Lockwell هو تطبيق أمان سيبراني لحماية الشركات الصغيرة من التهديدات الإلكترونية، ويقدم ميزات مثل تخزين كلمات المرور، حماية الأجهزة، ومراقبة الويب المظلم.

Bitdefender GravityZone

Bitdefender GravityZone

bitdefender.com

Bitdefender GravityZone هو حل أمان لحماية نقاط النهاية والأجهزة المحمولة والخوادم، يوفر حماية شاملة وإدارة مركزية لسياسات الأمان.

Defendify

Defendify

defendify.com

Defendify هو تطبيق شامل لأمان الشبكات يوفر أدوات للكشف عن التهديدات، تقييم الأمن، وتدريب الموظفين على الوعي الأمني.

Guardz

Guardz

guardz.com

Guardz هو تطبيق أمان سيبراني موحد مصمم لمقدمي الخدمات المدارة، يوفر حماية ضد التهديدات الرقمية ويعزز إدارة الأمان بشكل فعال.

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

CrowdStrike هو تطبيق أمان سحابي موحد لحماية المؤسسات من التهديدات الإلكترونية عبر نقاط النهاية والسحابة.

Mandiant

Mandiant

mandiant.com

Mandiant هو تطبيق للأمن السيبراني يقدم حلولًا لحماية المنظمات من الهجمات الإلكترونية من خلال تحليل ذكي واستجابة للحوادث.

Deepwatch

Deepwatch

deepwatch.com

ديب واتش هي منصة أمان مُدارة توفر حلولاً لرصد التهديدات والاستجابة لها، مع دعم على مدار الساعة لحماية الشبكات والبيانات.

Heimdal

Heimdal

heimdalsecurity.com

يقدم تطبيق Heimdal حلول أمنية شاملة لحماية الأجهزة من التهديدات، بما في ذلك مكافحة البرامج الضارة وحماية الويب وإدارة نقاط النهاية.

Rapid7

Rapid7

rapid7.com

Rapid7 هي منصة للأمن السيبراني تساعد المنظمات على كشف وإدارة التهديدات والثغرات الأمنية عبر تكنولوجيا التحليل والمراقبة.

RocketCyber

RocketCyber

rocketcyber.com

RocketCyber هو تطبيق يقدم خدمات مركز العمليات الأمنية المدارة للكشف عن التهديدات والاستجابة لها عبر الشبكات، السحاب، والنقاط الطرفية.

Blumira

Blumira

blumira.com

بلومييرا هي منصة للأمن السيبراني تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكشف عن التهديدات والاستجابة لها بشكل تلقائي لحماية بياناتها.

UnderDefense

UnderDefense

underdefense.com

تطبيق UnderDefense يوفر منصة آلية للأمن السيبراني تراقب وتستجيب للتهديدات على مدار الساعة، مع دعم الامتثال لمعايير ISO 27001 و SOC 2.

CYREBRO

CYREBRO

cyrebro.io

Cyrebro هو تطبيق للكشف عن التهديدات الإلكترونية والاستجابة لها، يوفر منصة للتحليل والتحقيق والتعامل مع التهديدات الأمنية بشكل فعال.

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برنامج الكشف والاستجابة المُدارة (MDR). - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog