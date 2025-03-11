برنامج الكشف والاستجابة المُدارة (MDR). - التطبيقات الأكثر شعبية

UnderDefense

underdefense.com

منصة أتمتة الأمان والامتثال لحماية الأعمال الكاملة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. - مراقبة التهديدات ومنعها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع - اكتشاف التهديدات والاستجابة لها ومعالجتها - الامتثال لمعايير ISO 27001 وSOC 2 - دمج مكدس الأمان الخاص بك لماذا يعتبر UnderDefense هو البائع المفضل لديك؟ التكامل السلس مع حزمة الأمان الحالية لديك لا تضيع المال والوقت في إعادة التطوير أو شراء أدوات الأمان الجديدة التي يفرضها عليك مقدمو الخدمة. استفد من النهج الحيادي للمنتج وأسرع وقت لتقييمه. اختر تقنية الأمان، وسوف نجعلها تعمل بشكل أفضل لشركتك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. حماية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وصيد استباقي للتهديدات، مركز عمليات العمليات الخاص بنا لا ينام أبدًا. نحن نبحث عن التهديدات على مدار الساعة ونعلمك بالإجراءات الأمنية اللازمة بشكل استباقي. استخدم بطاقات التهديد الغنية والجداول الزمنية التفصيلية للحوادث لمعرفة ماذا ومتى يتم الهجوم ومعرفة مكان وسبب ما قد يحدث بعد ذلك. الحد من إجهاد التنبيه وإرهاق الموظفين، وفر وقت فريقك الضائع في التنبيهات الكاذبة والمخاطر المنخفضة. قم بتقليل ضوضاء التنبيه بنسبة 80% من خلال الضبط الدقيق للبرامج الاحترافية التي يقوم بها خبراؤنا. قم بتمكين موارد الأمن الداخلي لديك من التركيز على الإجراءات الأمنية الاستباقية والمشكلات المعقدة التي لا يمكن حلها إلا من قبل الأشخاص. نحن نجعل الأمن السيبراني بسيطًا وبأسعار معقولة ومتسقًا. جرب UnderDefense MAXI مجانًا اليوم.