برنامج الكشف والاستجابة المُدارة (MDR). - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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يوفر برنامج الكشف والاستجابة المُدار (MDR) للشركات خدمات مراقبة أمنية شاملة وتخفيف المخاطر. يشرف موفرو MDR بشكل فعال على شبكات عملائهم ونقاط النهاية وأصول تكنولوجيا المعلومات الأخرى، وتحديد ومعالجة الحوادث الأمنية عند ظهورها. عند اكتشاف تهديد، يقوم موفر MDR بالتحقيق في المشكلة وحلها، مما يلغي الحاجة إلى مشاركة العميل المباشرة. تستخدم الشركات خدمات MDR للحماية من التهديدات عبر الإنترنت دون الحاجة إلى أفراد أمن متخصصين في الموقع. تشترك MDR في أوجه التشابه مع برنامج الاستجابة للحوادث واكتشاف نقطة النهاية والاستجابة لها ولكنها تعالج هذه التحديات من خلال نموذج الخدمة المُدارة. يقلل هذا النهج من الحاجة إلى المشاركة العملية من الشركات ويوفر أمانًا معززًا دون الحاجة إلى موظفين إضافيين أو حلول أمنية داخلية.
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Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
Bitdefender GravityZone هو حل أمان لحماية نقاط النهاية والأجهزة المحمولة والخوادم، يوفر حماية شاملة وإدارة مركزية لسياسات الأمان.
Cybereason
cybereason.com
Cybereason هو تطبيق لحماية نقاط النهاية، يوفر كشف واستجابة للتهديدات والفيروسات، مع ميزات لتحليل النشاط والرد السريع على الهجمات.
Mandiant
mandiant.com
Mandiant هو تطبيق للأمن السيبراني يقدم حلولًا لحماية المنظمات من الهجمات الإلكترونية من خلال تحليل ذكي واستجابة للحوادث.
Sophos Central
sophos.com
تعتبر Sophos Central منصة شاملة لإدارة الأمن السيبراني، تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لحماية الأجهزة من التهديدات الإلكترونية.
Rapid7
rapid7.com
تسريع التحول السحابي باستخدام حلول الأمن السيبراني الأولى للممارسين. قم برفع مستوى قدرات SecOps باستخدام MDR، وXDR، وSIEM، وتهديدات Intel، وVM. التصرف بثقة لمنع الانتهاكات مع أحد شركاء MDR الرائدين. تعتمد المؤسسات في جميع أنحاء العالم على تقنية Rapid7 وخدماتها وأبحاثها للتقدم بشكل آمن. تعمل الرؤية والتحليلات والأتمتة المقدمة من خلال سحابة Insight الخاصة بنا على تبسيط الأمور المعقدة وتساعد فرق الأمان على تقليل نقاط الضعف ومراقبة السلوك الضار والتحقيق في الهجمات وإيقافها وأتمتة المهام الروتينية.
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike هو تطبيق أمان سحابي موحد لحماية المؤسسات من التهديدات الإلكترونية عبر نقاط النهاية والسحابة.
Guardz
guardz.com
Guardz هو تطبيق أمان سيبراني موحد مصمم لمقدمي الخدمات المدارة، يوفر حماية ضد التهديدات الرقمية ويعزز إدارة الأمان بشكل فعال.
Blumira
blumira.com
توفر Blumira منصة الأمن السيبراني الوحيدة التي يمكنها مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على منع الاختراق. نحن نساعد فرق تكنولوجيا المعلومات الضعيفة على حماية مؤسساتهم من برامج الفدية والانتهاكات من خلال منصة SIEM+XDR مفتوحة. يجمع حلنا الشامل بين SIEM ورؤية نقطة النهاية والاستجابة الآلية لتقليل التعقيد وتوفير رؤية واسعة وتسريع وقت الاستجابة. تكتشف منصتنا الآلية التهديدات وتحتويها على الفور، مما يخفف العبء على فرق تكنولوجيا المعلومات التي لا يمكنها العمل على مدار الساعة. يتضمن النظام الأساسي ما يلي: - اكتشافات مُدارة للبحث الآلي عن التهديدات لتحديد الهجمات مبكرًا - استجابة تلقائية لاحتواء التهديدات وحظرها على الفور - سنة واحدة من الاحتفاظ بالبيانات وخيار التمديد لتلبية الامتثال - تقارير ولوحات معلومات متقدمة للطب الشرعي والتحقيق السهل - وكيل خفيف الوزن لرؤية نقطة النهاية والاستجابة لها - دعم العمليات الأمنية (SecOps) على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للقضايا ذات الأولوية الحاسمة
CYREBRO
cyrebro.io
CYREBRO هو حل مُدار للكشف والاستجابة، يوفر الأساس والقدرات الأساسية لمركز العمليات الأمنية على مستوى الدولة والذي يتم تقديمه من خلال منصة SOC التفاعلية القائمة على السحابة. فهو يكتشف التهديدات السيبرانية ويحللها ويحقق فيها ويستجيب لها بسرعة.
Defendify
defendify.com
Defendify هو تطبيق شامل لأمان الشبكات يوفر أدوات للكشف عن التهديدات، تقييم الأمن، وتدريب الموظفين على الوعي الأمني.
UnderDefense
underdefense.com
منصة أتمتة الأمان والامتثال لحماية الأعمال الكاملة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. - مراقبة التهديدات ومنعها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع - اكتشاف التهديدات والاستجابة لها ومعالجتها - الامتثال لمعايير ISO 27001 وSOC 2 - دمج مكدس الأمان الخاص بك لماذا يعتبر UnderDefense هو البائع المفضل لديك؟ التكامل السلس مع حزمة الأمان الحالية لديك لا تضيع المال والوقت في إعادة التطوير أو شراء أدوات الأمان الجديدة التي يفرضها عليك مقدمو الخدمة. استفد من النهج الحيادي للمنتج وأسرع وقت لتقييمه. اختر تقنية الأمان، وسوف نجعلها تعمل بشكل أفضل لشركتك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. حماية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وصيد استباقي للتهديدات، مركز عمليات العمليات الخاص بنا لا ينام أبدًا. نحن نبحث عن التهديدات على مدار الساعة ونعلمك بالإجراءات الأمنية اللازمة بشكل استباقي. استخدم بطاقات التهديد الغنية والجداول الزمنية التفصيلية للحوادث لمعرفة ماذا ومتى يتم الهجوم ومعرفة مكان وسبب ما قد يحدث بعد ذلك. الحد من إجهاد التنبيه وإرهاق الموظفين، وفر وقت فريقك الضائع في التنبيهات الكاذبة والمخاطر المنخفضة. قم بتقليل ضوضاء التنبيه بنسبة 80% من خلال الضبط الدقيق للبرامج الاحترافية التي يقوم بها خبراؤنا. قم بتمكين موارد الأمن الداخلي لديك من التركيز على الإجراءات الأمنية الاستباقية والمشكلات المعقدة التي لا يمكن حلها إلا من قبل الأشخاص. نحن نجعل الأمن السيبراني بسيطًا وبأسعار معقولة ومتسقًا. جرب UnderDefense MAXI مجانًا اليوم.
RocketCyber
rocketcyber.com
RocketCyber's Managed SOC (مركز العمليات الأمنية) عبارة عن خدمة كشف واستجابة مُدارة تعمل على الاستفادة من منصة مراقبة التهديدات من RocketCyber للكشف عن الأنشطة الضارة والمشبوهة عبر ثلاثة نواقل هجوم مهمة: نقطة النهاية | الشبكة | سحاب. تتألف هذه الخدمة من فريق نخبة من الخبراء والخبراء الأمنيين الذين يقومون بمطاردة نشاط التهديد والتحقيق فيه بشكل استباقي، وإجراء فرز الاكتشافات، والعمل مع فريقك على المعالجة عند اكتشاف تهديد قابل للتنفيذ.
Heimdal
heimdalsecurity.com
يقدم تطبيق Heimdal حلول أمنية شاملة لحماية الأجهزة من التهديدات، بما في ذلك مكافحة البرامج الضارة وحماية الويب وإدارة نقاط النهاية.
Deepwatch
deepwatch.com
ديب واتش هي منصة أمان مُدارة توفر حلولاً لرصد التهديدات والاستجابة لها، مع دعم على مدار الساعة لحماية الشبكات والبيانات.
Lockwell
lockwell.co
Lockwell هو تطبيق أمان سيبراني لحماية الشركات الصغيرة من التهديدات الإلكترونية، ويقدم ميزات مثل تخزين كلمات المرور، حماية الأجهزة، ومراقبة الويب المظلم.
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