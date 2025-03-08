برنامج الكشف والاستجابة المُدارة (MDR). - التطبيقات الأكثر شعبية - أورغواي

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يوفر برنامج الكشف والاستجابة المُدار (MDR) للشركات خدمات مراقبة أمنية شاملة وتخفيف المخاطر. يشرف موفرو MDR بشكل فعال على شبكات عملائهم ونقاط النهاية وأصول تكنولوجيا المعلومات الأخرى، وتحديد ومعالجة الحوادث الأمنية عند ظهورها. عند اكتشاف تهديد، يقوم موفر MDR بالتحقيق في المشكلة وحلها، مما يلغي الحاجة إلى مشاركة العميل المباشرة. تستخدم الشركات خدمات MDR للحماية من التهديدات عبر الإنترنت دون الحاجة إلى أفراد أمن متخصصين في الموقع. تشترك MDR في أوجه التشابه مع برنامج الاستجابة للحوادث واكتشاف نقطة النهاية والاستجابة لها ولكنها تعالج هذه التحديات من خلال نموذج الخدمة المُدارة. يقلل هذا النهج من الحاجة إلى المشاركة العملية من الشركات ويوفر أمانًا معززًا دون الحاجة إلى موظفين إضافيين أو حلول أمنية داخلية.
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Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
GravityZone هو حل أمني للأعمال تم تصميمه من الألف إلى الياء للمحاكاة الافتراضية والسحابية لتقديم خدمات الأمان إلى نقاط النهاية الفعلية والأجهزة المحمولة والأجهزة الافتراضية في السحابة العامة وخوادم بريد xchange. GravityZone هو منتج واحد مزود بوحدة تحكم إدارية موحدة متاحة في السحابة، وتتم استضافته بواسطة Bitdefender، أو كجهاز افتراضي واحد يتم تثبيته في مباني الشركة، ويوفر نقطة واحدة لنشر سياسات الأمان وإنفاذها وإدارتها لأي عدد من نقاط النهاية و من أي نوع وفي أي مكان. توفر GravityZone طبقات متعددة من الأمان لنقاط النهاية وخوادم بريد Microsoft Exchange: مكافحة البرامج الضارة مع مراقبة السلوك، والحماية من التهديدات بدون يوم، والتحكم في التطبيقات ووضع الحماية، وجدار الحماية، والتحكم في الجهاز، والتحكم في المحتوى، ومكافحة التصيد الاحتيالي، ومكافحة البريد العشوائي.
Cybereason
cybereason.com
Cybereason هي الشركة الرائدة في مجال حماية النقاط النهائية، حيث تقدم الكشف عن نقاط النهاية والاستجابة لها، والجيل التالي من برامج مكافحة الفيروسات، والمراقبة المُدارة وخدمات الأشعة تحت الحمراء.
Mandiant
mandiant.com
توفر شركة Mandiant حلولاً تحمي المؤسسات من هجمات الأمن السيبراني، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والخبرة المبتكرة من الخطوط الأمامية.
Sophos Central
sophos.com
دافع عن مؤسستك من الهجمات الإلكترونية باستخدام دفاعات Sophos التكيفية وخبرتها في خدمتك. قم بحماية مستقبل عملك بثقة.
Rapid7
rapid7.com
تسريع التحول السحابي باستخدام حلول الأمن السيبراني الأولى للممارسين. قم برفع مستوى قدرات SecOps باستخدام MDR، وXDR، وSIEM، وتهديدات Intel، وVM. التصرف بثقة لمنع الانتهاكات مع أحد شركاء MDR الرائدين. تعتمد المؤسسات في جميع أنحاء العالم على تقنية Rapid7 وخدماتها وأبحاثها للتقدم بشكل آمن. تعمل الرؤية والتحليلات والأتمتة المقدمة من خلال سحابة Insight الخاصة بنا على تبسيط الأمور المعقدة وتساعد فرق الأمان على تقليل نقاط الضعف ومراقبة السلوك الضار والتحقيق في الهجمات وإيقافها وأتمتة المهام الروتينية.
CrowdStrike
crowdstrike.com
أمان سحابي موحد، من نقطة النهاية إلى السحابة. قم بإيقاف الخروقات السحابية ودمج منتجات النقاط المنفصلة باستخدام CNAPP الوحيد في العالم المبني على وكيل موحد ونهج بدون وكيل لأمن السحابة من أجل الرؤية والحماية الكاملة. نحن نحمي السحابة الخاصة بك. أنت تدير عملك.
Guardz
guardz.com
يعد Guardz حلاً رائدًا للأمن السيبراني الموحد مصممًا لمقدمي الخدمات المُدارة (MSPs)، مما يمكّنهم من حماية عملائهم من التهديدات الرقمية المتطورة من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي ونهج متعدد الطبقات لمكافحة التصيد الاحتيالي وهجمات برامج الفدية وفقدان البيانات ومخاطر المستخدم. تعمل تقنيتنا على تبسيط الأمن السيبراني من خلال أتمتة عملية الكشف والاستجابة عبر بيانات المستخدم والأجهزة ورسائل البريد الإلكتروني والأدلة السحابية، كل ذلك في لوح زجاجي واحد. في Guardz، نحن ملتزمون براحة البال واستمرارية العمل. يضمن دمج تكنولوجيا الأمن السيبراني عالية المستوى مع خبرة التأمين العميقة مراقبة إجراءات الأمان الخاصة بك وإدارتها وتحسينها باستمرار.
Blumira
blumira.com
توفر Blumira منصة الأمن السيبراني الوحيدة التي يمكنها مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على منع الاختراق. نحن نساعد فرق تكنولوجيا المعلومات الضعيفة على حماية مؤسساتهم من برامج الفدية والانتهاكات من خلال منصة SIEM+XDR مفتوحة. يجمع حلنا الشامل بين SIEM ورؤية نقطة النهاية والاستجابة الآلية لتقليل التعقيد وتوفير رؤية واسعة وتسريع وقت الاستجابة. تكتشف منصتنا الآلية التهديدات وتحتويها على الفور، مما يخفف العبء على فرق تكنولوجيا المعلومات التي لا يمكنها العمل على مدار الساعة. يتضمن النظام الأساسي ما يلي: - اكتشافات مُدارة للبحث الآلي عن التهديدات لتحديد الهجمات مبكرًا - استجابة تلقائية لاحتواء التهديدات وحظرها على الفور - سنة واحدة من الاحتفاظ بالبيانات وخيار التمديد لتلبية الامتثال - تقارير ولوحات معلومات متقدمة للطب الشرعي والتحقيق السهل - وكيل خفيف الوزن لرؤية نقطة النهاية والاستجابة لها - دعم العمليات الأمنية (SecOps) على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للقضايا ذات الأولوية الحاسمة
CYREBRO
cyrebro.io
CYREBRO هو حل مُدار للكشف والاستجابة، يوفر الأساس والقدرات الأساسية لمركز العمليات الأمنية على مستوى الدولة والذي يتم تقديمه من خلال منصة SOC التفاعلية القائمة على السحابة. فهو يكتشف التهديدات السيبرانية ويحللها ويحقق فيها ويستجيب لها بسرعة.
Defendify
defendify.com
تأسست شركة Defendify في عام 2017، وهي رائدة في مجال الأمن السيبراني الشامل للمؤسسات ذات الاحتياجات الأمنية المتزايدة، بدعم من خبراء يقدمون التوجيه والدعم المستمر. من خلال تقديم طبقات متعددة من الحماية، توفر Defendify منصة شاملة وسهلة الاستخدام مصممة لتعزيز الأمن السيبراني عبر الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا بشكل مستمر. مع Defendify، تقوم المؤسسات بتبسيط تقييمات الأمن السيبراني والاختبار والسياسات والتدريب والكشف والاستجابة والاحتواء في حل واحد موحد وفعال من حيث التكلفة للأمن السيبراني. 3 طبقات و13 حلاً ومنصة واحدة، بما في ذلك: • الكشف والاستجابة المُدارة • خطة الاستجابة للحوادث السيبرانية • تنبيهات تهديدات الأمن السيبراني • محاكاة التصيد الاحتيالي • التدريب على التوعية بالأمن السيبراني • مقاطع فيديو للتوعية بالأمن السيبراني • الملصقات والرسومات للتوعية بالأمن السيبراني • سياسة الاستخدام المقبول للتكنولوجيا • مخاطر الأمن السيبراني التقييمات • اختبار الاختراق • فحص الثغرات الأمنية • فحص كلمة المرور المخترقة • فحص أمان موقع الويب راجع الدفاع أثناء العمل على www.defendify.com.
UnderDefense
underdefense.com
منصة أتمتة الأمان والامتثال لحماية الأعمال الكاملة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. - مراقبة التهديدات ومنعها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع - اكتشاف التهديدات والاستجابة لها ومعالجتها - الامتثال لمعايير ISO 27001 وSOC 2 - دمج مكدس الأمان الخاص بك لماذا يعتبر UnderDefense هو البائع المفضل لديك؟ التكامل السلس مع حزمة الأمان الحالية لديك لا تضيع المال والوقت في إعادة التطوير أو شراء أدوات الأمان الجديدة التي يفرضها عليك مقدمو الخدمة. استفد من النهج الحيادي للمنتج وأسرع وقت لتقييمه. اختر تقنية الأمان، وسوف نجعلها تعمل بشكل أفضل لشركتك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. حماية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وصيد استباقي للتهديدات، مركز عمليات العمليات الخاص بنا لا ينام أبدًا. نحن نبحث عن التهديدات على مدار الساعة ونعلمك بالإجراءات الأمنية اللازمة بشكل استباقي. استخدم بطاقات التهديد الغنية والجداول الزمنية التفصيلية للحوادث لمعرفة ماذا ومتى يتم الهجوم ومعرفة مكان وسبب ما قد يحدث بعد ذلك. الحد من إجهاد التنبيه وإرهاق الموظفين، وفر وقت فريقك الضائع في التنبيهات الكاذبة والمخاطر المنخفضة. قم بتقليل ضوضاء التنبيه بنسبة 80% من خلال الضبط الدقيق للبرامج الاحترافية التي يقوم بها خبراؤنا. قم بتمكين موارد الأمن الداخلي لديك من التركيز على الإجراءات الأمنية الاستباقية والمشكلات المعقدة التي لا يمكن حلها إلا من قبل الأشخاص. نحن نجعل الأمن السيبراني بسيطًا وبأسعار معقولة ومتسقًا. جرب UnderDefense MAXI مجانًا اليوم.
RocketCyber
rocketcyber.com
RocketCyber's Managed SOC (مركز العمليات الأمنية) عبارة عن خدمة كشف واستجابة مُدارة تعمل على الاستفادة من منصة مراقبة التهديدات من RocketCyber للكشف عن الأنشطة الضارة والمشبوهة عبر ثلاثة نواقل هجوم مهمة: نقطة النهاية | الشبكة | سحاب. تتألف هذه الخدمة من فريق نخبة من الخبراء والخبراء الأمنيين الذين يقومون بمطاردة نشاط التهديد والتحقيق فيه بشكل استباقي، وإجراء فرز الاكتشافات، والعمل مع فريقك على المعالجة عند اكتشاف تهديد قابل للتنفيذ.
Heimdal
heimdalsecurity.com
Heimdal® هي شركة للأمن السيبراني سريع النمو تركز على الابتكار التكنولوجي المستمر. منذ إنشائها في عام 2014 في كوبنهاغن ، بناءً على الفكرة الفائزة لأبطال العالم CTF ، شهدت Heimdal نموًا مذهلاً من خلال بناء منتجات استباقية تتوقع اتجاهات التهديد. تقدم الشركة مجموعة أمنية متعددة الطبقات تجمع بين الوقاية من التهديدات وإدارة التصحيح والأصول وإدارة حقوق نقطة النهاية وأمن مكافحة الفيروسات والأمن ، والتي تتأمين العملاء معًا ضد الهجمات الإلكترونية والحفاظ على المعلومات المهمة والملكية الفكرية آمنة. تم الاعتراف بـ Heimdal كقائد فكري في الصناعة وفاز بجوائز دولية متعددة عن حلولها وإنشاء المحتوى التعليمي. يتكون خط المنتجات Heimdal حاليًا من 10 منتجات وخدمتين. تشمل الفئة السابقة نقطة نهاية الوقاية من التهديد ، وشبكة الوقاية من التهديد ، وإدارة التصحيح والأصول ، وإدارة الوصول المميزة ، والتحكم في التطبيق ، ومضادات الفيروسات في نقطة النهاية ، وحماية تشفير البرامج الفدية ، وأمن البريد الإلكتروني ، والوقاية من الاحتيال على البريد الإلكتروني ، وسطح المكتب البعيد. يتم تمثيل هذا الأخير من خلال اكتشاف نقطة النهاية واستجابةها ، وكذلك الكشف والاستجابة الموسعة ، أو EDR و XDR لفترة قصيرة. في الوقت الحالي ، يتم نشر حلول الأمن السيبراني في Heimdal في أكثر من 45 دولة ودعمت على المستوى الإقليمي من المكاتب في أكثر من 15 دولة ، من قبل أكثر من 175 متخصصًا مؤهلاً تأهيلا عاليا. Heimdal معتمد من ISAE 3000 ويحكم أكثر من مليوني نقطة نهاية لأكثر من 10000 شركة. تدعم الشركة شركائها دون تنازلات على أساس القدرة على التنبؤ وقابلية التوسع ، بهدف مشترك لإنشاء نظام بيئي مستدام وشراكة استراتيجية.
Deepwatch
deepwatch.com
Deepwatch® هي منصة الأمان المُدارة الرائدة للمؤسسات المرنة عبر الإنترنت. توفر منصة Deepwatch للأمان المُدارة وخبراء الأمن للمؤسسات مرونة إلكترونية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع طوال العام، واكتشافات سريعة، وتنبيهات عالية الدقة، وتقليل النتائج الإيجابية الكاذبة، والإجراءات الآلية. نحن نعمل كامتداد لفرق الأمن السيبراني من خلال تقديم خبرة أمنية لا مثيل لها، ورؤية لا مثيل لها عبر سطح الهجوم الخاص بك، والاستجابة الدقيقة للتهديدات، وأفضل عائد على استثماراتك الأمنية. تحظى منصة Deepwatch Managed Security Platform بثقة العديد من العلامات التجارية الرائدة في العالم لتحسين وضعها الأمني والمرونة الإلكترونية وراحة البال. Deepwatch هو: - شريك تسويق Splunk AMER لعام 2023 - الفائز بجائزة CRN Tech Innovators لعام 2023 - شهادة Great Place to Work® 2020-2023 - أفضل أصحاب العمل في الشركات الناشئة من Forbes لعام 2023 - استثمارات الأسهم والتمويل الاستراتيجي من Springcoast Capital Partners وSplunk Ventures وVista Credit الشركاء: 180 مليون دولار أمريكي في عام 2023 - شركة محفظة Goldman Sachs: استثمار بقيمة 53 مليون دولار أمريكي من السلسلة B لعام 2020 ما نقوم به تجمع منصة Deepwatch Managed Security Platform بين القدرات المتقدمة الأكثر شمولاً للكشف عن التهديدات والاستجابة لها والتي يدعمها خبراء الأمن. يشمل خبراء Deepwatch فرق Deepwatch Squads للمراقبة والدعم على مدار الساعة بالإضافة إلى فريق Deepwatch ATI (تكتيكات الخصم والاستخبارات) الذي يبحث باستمرار عن تكتيكات الخصومة ومعلومات التهديد القابلة للتنفيذ. من خلال منصتنا، يمكنك الحصول على قيمة أكبر من أدواتك الحالية، وزيادة الرؤية عبر سطح الهجوم الخاص بك، وتقليل حجم التنبيهات والإيجابيات الخاطئة، وتحسين الوضع الأمني باستمرار لزيادة مرونتك السيبرانية.
Lockwell
lockwell.co
Lockwell هي الطريقة الأسهل والأقل تكلفة لتأمين أعمالك الصغيرة من التهديدات السيبرانية. في عصر تكمن فيه التهديدات السيبرانية خلف كل زاوية رقمية، تحتاج الشركات إلى حل أمني قوي ومتكامل يحمي كل جانب من جوانب تواجدها عبر الإنترنت. أدخل Lockwell، وهي مجموعة شاملة للأمن السيبراني مصممة بدقة لتوفير حماية لا مثيل لها في مشهد رقمي سريع التطور. مخزن كلمات المرور المشفرة: تكمن حماية الحسابات في قلب كل استراتيجية أمنية. إن قبو كلمات المرور المشفرة من شركة Lockwell ليس مجرد حل تخزين آمن؛ إنها حصن رقمي. سواء كنت تقوم باستيراد تفاصيل الحساب أو إضافتها يدويًا، يتم تغليف كل جزء من البيانات بطبقات من التشفير. يضمن المصادقة الثنائية المتكاملة طبقة إضافية من الأمان، بينما تسمح الحقول المخصصة بتخزين البيانات بشكل مخصص. بالإضافة إلى ذلك، تضمن ميزة التعاون الجماعي المضمنة إمكانية مشاركة حسابات العمل وبيانات الشركة الحساسة بسلاسة وأمان بين أعضاء الفريق. حماية الأجهزة باستخدام برامج مكافحة البرامج الضارة: في عالم اليوم، تتطور تهديدات البرامج الضارة يوميًا. تتميز أداة مكافحة البرامج الضارة من الجيل التالي من Lockwell باليقظة الدائمة، مما يضمن بقاء أجهزة شركتك منيعة ضد برامج الفدية والفيروسات والكيانات الضارة الأخرى. الحماية في الوقت الفعلي تعني أنه في اللحظة التي يواجه فيها المستخدم ملفًا يحتمل أن يكون ضارًا، يبدأ نظامنا في العمل لتحديد التهديد وتحييده. يمكن للمستخدمين أيضًا بدء عمليات الفحص اليدوي، مما يوفر لهم راحة البال بأن أجهزتهم تظل سليمة دون أي اختراق. VPN للتصفح الآمن: الإنترنت، الواسع الذي لا يقدر بثمن، هو أيضًا عالم من التهديدات الكامنة. باستخدام Lockwell's VPN، يمكن لفريقك اجتياز الطرق السريعة الرقمية بشكل آمن. يتم تشفير كل بايت من البيانات، مما يضمن الحماية ضد الشبكات غير الآمنة، وهجمات الوسيط، والتطفل على البيانات المتطفلة. سواء كنت تريد الوصول إلى بيانات الشركة الحساسة أو مجرد التصفح، تضمن شبكة VPN الخاصة بنا عباءة من الخفاء ضد أعين المتطفلين. مراقبة الويب المظلم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع: الجزء السفلي من الإنترنت، الويب المظلم، هو سوق لبيانات الاعتماد المخترقة. تقوم مراقبة Lockwell على مدار الساعة بمسح هذا العالم المخفي، مما يضمن أنه إذا تم العثور على بياناتك هنا، فستكون أول من يعرف. يتم إرسال تنبيهات فورية في اللحظة التي يتم فيها اكتشاف أي خرق محتمل، مما يسمح باتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة. مركز الأمان الآلي: ربما يكون جوهرة التاج لمجموعة Lockwell، مركز الأمان الآلي، بمثابة شهادة على التزامنا بالحماية الاستباقية. يقوم هذا الكيان المستقل بمراقبة العالم السيبراني باستمرار، وتحديد التهديدات حتى قبل أن تتحقق. إذا تم اكتشاف ثغرة أمنية، سواء كانت كلمة مرور ضعيفة، أو وجود برامج ضارة، أو أي تهديد آخر، يتم إرسال تنبيهات فورية عبر البريد الإلكتروني وإشعارات سطح المكتب. وهذا يضمن أن فريقك دائمًا متقدم بخطوة على الانتهاكات المحتملة. لماذا تختار لوكويل؟ تلقائية افتراضيًا: يتم تحديد التهديدات السيبرانية في الوقت الفعلي، مع تنبيهات منسقة تضمن اتخاذ إجراءات سريعة. كفاءة الوقت والتكلفة: تحدد المراقبة المنتظمة البرامج أو الأجهزة غير المستخدمة، مما يؤدي إلى توفير الوقت والتكلفة بشكل ملموس. التشغيل المستقل: يعمل مركز الأمان الآلي بشكل مستقل، ويتكامل بسلاسة مع جميع الأدوات الأمنية، مما يقلل من احتياجات الرقابة. لا يلزم وجود موظفين لتكنولوجيا المعلومات: استمتع برفاهية الحماية عالية المستوى دون الحاجة إلى فريق متخصص لتكنولوجيا المعلومات أو تدريب مكثف. إن شركة Lockwell لا تقتصر على الأمن السيبراني فحسب؛ إنه وعد — وعد بالحماية الكاملة والتكامل السلس وراحة البال التي تستحقها كل شركة. عندما يتعلق الأمر بالدفاع ضد الهجمات الإلكترونية المتواصلة، قم بالإغلاق. لوكويل.
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