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برنامج الكشف والاستجابة المُدارة (MDR). - التطبيقات الأكثر شعبية - موريشيوس الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يوفر برنامج الكشف والاستجابة المُدار (MDR) للشركات خدمات مراقبة أمنية شاملة وتخفيف المخاطر. يشرف موفرو MDR بشكل فعال على شبكات عملائهم ونقاط النهاية وأصول تكنولوجيا المعلومات الأخرى، وتحديد ومعالجة الحوادث الأمنية عند ظهورها. عند اكتشاف تهديد، يقوم موفر MDR بالتحقيق في المشكلة وحلها، مما يلغي الحاجة إلى مشاركة العميل المباشرة. تستخدم الشركات خدمات MDR للحماية من التهديدات عبر الإنترنت دون الحاجة إلى أفراد أمن متخصصين في الموقع. تشترك MDR في أوجه التشابه مع برنامج الاستجابة للحوادث واكتشاف نقطة النهاية والاستجابة لها ولكنها تعالج هذه التحديات من خلال نموذج الخدمة المُدارة. يقلل هذا النهج من الحاجة إلى المشاركة العملية من الشركات ويوفر أمانًا معززًا دون الحاجة إلى موظفين إضافيين أو حلول أمنية داخلية.