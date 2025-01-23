برنامج الكشف والاستجابة المُدارة (MDR). - التطبيقات الأكثر شعبية - أيرلندا

Lockwell

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Lockwell هي الطريقة الأسهل والأقل تكلفة لتأمين أعمالك الصغيرة من التهديدات السيبرانية. في عصر تكمن فيه التهديدات السيبرانية خلف كل زاوية رقمية، تحتاج الشركات إلى حل أمني قوي ومتكامل يحمي كل جانب من جوانب تواجدها عبر الإنترنت. أدخل Lockwell، وهي مجموعة شاملة للأمن السيبراني مصممة بدقة لتوفير حماية لا مثيل لها في مشهد رقمي سريع التطور. مخزن كلمات المرور المشفرة: تكمن حماية الحسابات في قلب كل استراتيجية أمنية. إن قبو كلمات المرور المشفرة من شركة Lockwell ليس مجرد حل تخزين آمن؛ إنها حصن رقمي. سواء كنت تقوم باستيراد تفاصيل الحساب أو إضافتها يدويًا، يتم تغليف كل جزء من البيانات بطبقات من التشفير. يضمن المصادقة الثنائية المتكاملة طبقة إضافية من الأمان، بينما تسمح الحقول المخصصة بتخزين البيانات بشكل مخصص. بالإضافة إلى ذلك، تضمن ميزة التعاون الجماعي المضمنة إمكانية مشاركة حسابات العمل وبيانات الشركة الحساسة بسلاسة وأمان بين أعضاء الفريق. حماية الأجهزة باستخدام برامج مكافحة البرامج الضارة: في عالم اليوم، تتطور تهديدات البرامج الضارة يوميًا. تتميز أداة مكافحة البرامج الضارة من الجيل التالي من Lockwell باليقظة الدائمة، مما يضمن بقاء أجهزة شركتك منيعة ضد برامج الفدية والفيروسات والكيانات الضارة الأخرى. الحماية في الوقت الفعلي تعني أنه في اللحظة التي يواجه فيها المستخدم ملفًا يحتمل أن يكون ضارًا، يبدأ نظامنا في العمل لتحديد التهديد وتحييده. يمكن للمستخدمين أيضًا بدء عمليات الفحص اليدوي، مما يوفر لهم راحة البال بأن أجهزتهم تظل سليمة دون أي اختراق. VPN للتصفح الآمن: الإنترنت، الواسع الذي لا يقدر بثمن، هو أيضًا عالم من التهديدات الكامنة. باستخدام Lockwell's VPN، يمكن لفريقك اجتياز الطرق السريعة الرقمية بشكل آمن. يتم تشفير كل بايت من البيانات، مما يضمن الحماية ضد الشبكات غير الآمنة، وهجمات الوسيط، والتطفل على البيانات المتطفلة. سواء كنت تريد الوصول إلى بيانات الشركة الحساسة أو مجرد التصفح، تضمن شبكة VPN الخاصة بنا عباءة من الخفاء ضد أعين المتطفلين. مراقبة الويب المظلم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع: الجزء السفلي من الإنترنت، الويب المظلم، هو سوق لبيانات الاعتماد المخترقة. تقوم مراقبة Lockwell على مدار الساعة بمسح هذا العالم المخفي، مما يضمن أنه إذا تم العثور على بياناتك هنا، فستكون أول من يعرف. يتم إرسال تنبيهات فورية في اللحظة التي يتم فيها اكتشاف أي خرق محتمل، مما يسمح باتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة. مركز الأمان الآلي: ربما يكون جوهرة التاج لمجموعة Lockwell، مركز الأمان الآلي، بمثابة شهادة على التزامنا بالحماية الاستباقية. يقوم هذا الكيان المستقل بمراقبة العالم السيبراني باستمرار، وتحديد التهديدات حتى قبل أن تتحقق. إذا تم اكتشاف ثغرة أمنية، سواء كانت كلمة مرور ضعيفة، أو وجود برامج ضارة، أو أي تهديد آخر، يتم إرسال تنبيهات فورية عبر البريد الإلكتروني وإشعارات سطح المكتب. وهذا يضمن أن فريقك دائمًا متقدم بخطوة على الانتهاكات المحتملة. لماذا تختار لوكويل؟ تلقائية افتراضيًا: يتم تحديد التهديدات السيبرانية في الوقت الفعلي، مع تنبيهات منسقة تضمن اتخاذ إجراءات سريعة. كفاءة الوقت والتكلفة: تحدد المراقبة المنتظمة البرامج أو الأجهزة غير المستخدمة، مما يؤدي إلى توفير الوقت والتكلفة بشكل ملموس. التشغيل المستقل: يعمل مركز الأمان الآلي بشكل مستقل، ويتكامل بسلاسة مع جميع الأدوات الأمنية، مما يقلل من احتياجات الرقابة. لا يلزم وجود موظفين لتكنولوجيا المعلومات: استمتع برفاهية الحماية عالية المستوى دون الحاجة إلى فريق متخصص لتكنولوجيا المعلومات أو تدريب مكثف. إن شركة Lockwell لا تقتصر على الأمن السيبراني فحسب؛ إنه وعد — وعد بالحماية الكاملة والتكامل السلس وراحة البال التي تستحقها كل شركة. عندما يتعلق الأمر بالدفاع ضد الهجمات الإلكترونية المتواصلة، قم بالإغلاق. لوكويل.