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برنامج الكشف والاستجابة المُدارة (MDR). - التطبيقات الأكثر شعبية - الدانمرك
يوفر برنامج الكشف والاستجابة المُدار (MDR) للشركات خدمات مراقبة أمنية شاملة وتخفيف المخاطر. يشرف موفرو MDR بشكل فعال على شبكات عملائهم ونقاط النهاية وأصول تكنولوجيا المعلومات الأخرى، وتحديد ومعالجة الحوادث الأمنية عند ظهورها. عند اكتشاف تهديد، يقوم موفر MDR بالتحقيق في المشكلة وحلها، مما يلغي الحاجة إلى مشاركة العميل المباشرة. تستخدم الشركات خدمات MDR للحماية من التهديدات عبر الإنترنت دون الحاجة إلى أفراد أمن متخصصين في الموقع. تشترك MDR في أوجه التشابه مع برنامج الاستجابة للحوادث واكتشاف نقطة النهاية والاستجابة لها ولكنها تعالج هذه التحديات من خلال نموذج الخدمة المُدارة. يقلل هذا النهج من الحاجة إلى المشاركة العملية من الشركات ويوفر أمانًا معززًا دون الحاجة إلى موظفين إضافيين أو حلول أمنية داخلية.
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Rapid7
rapid7.com
تسريع التحول السحابي باستخدام حلول الأمن السيبراني الأولى للممارسين. قم برفع مستوى قدرات SecOps باستخدام MDR، وXDR، وSIEM، وتهديدات Intel، وVM.
Cybereason
cybereason.com
Cybereason هي الشركة الرائدة في مجال حماية النقاط النهائية، حيث تقدم الكشف عن نقاط النهاية والاستجابة لها، والجيل التالي من برامج مكافحة الفيروسات، والمراقبة المُدارة وخدمات الأشعة تحت الحمراء.
Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
GravityZone هو حل أمني للأعمال تم تصميمه من الألف إلى الياء للمحاكاة الافتراضية والسحابية لتقديم خدمات الأمان إلى نقاط النهاية الفعلية والأجهزة المحمولة والأجهزة الافتراضية في السحابة العامة وخوادم بريد xchange. GravityZone هو منتج واحد مزود بوحدة تحكم إدارية موحدة متاحة في السحابة، وتتم استضافته بو...
Sophos Central
sophos.com
دافع عن مؤسستك من الهجمات الإلكترونية باستخدام دفاعات Sophos التكيفية وخبرتها في خدمتك. قم بحماية مستقبل عملك بثقة.
Lockwell
lockwell.co
Lockwell هي الطريقة الأسهل والأقل تكلفة لتأمين أعمالك الصغيرة من التهديدات السيبرانية. في عصر تكمن فيه التهديدات السيبرانية خلف كل زاوية رقمية، تحتاج الشركات إلى حل أمني قوي ومتكامل يحمي كل جانب من جوانب تواجدها عبر الإنترنت. أدخل Lockwell، وهي مجموعة شاملة للأمن السيبراني مصممة بدقة لتوفير حماية لا...
CrowdStrike
crowdstrike.com
أمان سحابي موحد، من نقطة النهاية إلى السحابة. قم بإيقاف الخروقات السحابية ودمج منتجات النقاط المنفصلة باستخدام CNAPP الوحيد في العالم المبني على وكيل موحد ونهج بدون وكيل لأمن السحابة من أجل الرؤية والحماية الكاملة. نحن نحمي السحابة الخاصة بك. أنت تدير عملك.
Guardz
guardz.com
يعد Guardz حلاً رائدًا للأمن السيبراني الموحد مصممًا لمقدمي الخدمات المُدارة (MSPs)، مما يمكّنهم من حماية عملائهم من التهديدات الرقمية المتطورة من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي ونهج متعدد الطبقات لمكافحة التصيد الاحتيالي وهجمات برامج الفدية وفقدان البيانات ومخاطر المستخدم. تعمل تقنيتنا على تبسي...
Mandiant
mandiant.com
توفر شركة Mandiant حلولاً تحمي المؤسسات من هجمات الأمن السيبراني، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والخبرة المبتكرة من الخطوط الأمامية.
Heimdal
heimdalsecurity.com
Heimdal® هي شركة أمن سيبراني سريعة النمو تركز على الابتكار التكنولوجي المستمر. منذ تأسيسها في عام 2014 في كوبنهاجن، استنادًا إلى الفكرة الفائزة لأبطال العالم في CTF، شهدت شركة Heimdal نموًا مذهلاً من خلال بناء منتجات استباقية تتوقع اتجاهات مشهد التهديدات. تقدم الشركة مجموعة أمان متعددة الطبقات تجمع ...
Deepwatch
deepwatch.com
Deepwatch® هي منصة الأمان المُدارة الرائدة للمؤسسات المرنة عبر الإنترنت. توفر منصة Deepwatch للأمان المُدارة وخبراء الأمن للمؤسسات مرونة إلكترونية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع طوال العام، واكتشافات سريعة، وتنبيهات عالية الدقة، وتقليل النتائج الإيجابية الكاذبة، والإجراءات الآلية. نحن نعمل كامتد...
RocketCyber
rocketcyber.com
RocketCyber's Managed SOC (مركز العمليات الأمنية) عبارة عن خدمة كشف واستجابة مُدارة تعمل على الاستفادة من منصة مراقبة التهديدات من RocketCyber للكشف عن الأنشطة الضارة والمشبوهة عبر ثلاثة نواقل هجوم مهمة: نقطة النهاية | الشبكة | سحاب. تتألف هذه الخدمة من فريق نخبة من الخبراء والخبراء الأمنيين الذين...
UnderDefense
underdefense.com
منصة أتمتة الأمان والامتثال لحماية الأعمال الكاملة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. - مراقبة التهديدات ومنعها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع - اكتشاف التهديدات والاستجابة لها ومعالجتها - الامتثال لمعايير ISO 27001 وSOC 2 - دمج مكدس الأمان الخاص بك لماذا يعتبر UnderDefense هو البائع المفضل لديك؟...
Defendify
defendify.com
تأسست شركة Defendify في عام 2017، وهي رائدة في مجال الأمن السيبراني الشامل للمؤسسات ذات الاحتياجات الأمنية المتزايدة، بدعم من خبراء يقدمون التوجيه والدعم المستمر. من خلال تقديم طبقات متعددة من الحماية، توفر Defendify منصة شاملة وسهلة الاستخدام مصممة لتعزيز الأمن السيبراني عبر الأشخاص والعمليات والتك...
CYREBRO
cyrebro.io
CYREBRO هو حل مُدار للكشف والاستجابة، يوفر الأساس والقدرات الأساسية لمركز العمليات الأمنية على مستوى الدولة والذي يتم تقديمه من خلال منصة SOC التفاعلية القائمة على السحابة. فهو يكتشف التهديدات السيبرانية ويحللها ويحقق فيها ويستجيب لها بسرعة.
Blumira
blumira.com
توفر Blumira منصة الأمن السيبراني الوحيدة التي يمكنها مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على منع الاختراق. نحن نساعد فرق تكنولوجيا المعلومات الضعيفة على حماية مؤسساتهم من برامج الفدية والانتهاكات من خلال منصة SIEM+XDR مفتوحة. يجمع حلنا الشامل بين SIEM ورؤية نقطة النهاية والاستجابة الآلية لتقليل التعقي...