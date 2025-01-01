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أدوات تحليل البرامج الضارة
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أدوات تحليل البرامج الضارة - التطبيقات الأكثر شعبية

تعد أدوات تحليل البرامج الضارة ضرورية لعزل البرامج الضارة المكتشفة في موارد تكنولوجيا المعلومات ونقاط النهاية والتطبيقات الخاصة بالشركة والتحقيق فيها. تحدد هذه الأدوات عادةً البرامج الضارة ثم تنقل الموارد المصابة إلى بيئة آمنة ومعزولة. ضمن هذا الإعداد المحمي، يقوم متخصصو الأمن بتحليل كود البرنامج الضار وسلوكه لفهم وظائفه، وتقييم الضرر الذي قد يكون سببه، ووضع استراتيجيات للدفاع ضد الهجمات المستقبلية. يتم استخدام هذه الأدوات من قبل فرق الأمن وموظفي تكنولوجيا المعلومات المشاركين في الاستجابة للحوادث وتحليل المخاطر والعمليات الأمنية. ومن خلال جمع البيانات من البرامج الضارة المكتشفة، فإنها تعزز التدابير الأمنية وتمنع التهديدات المماثلة من تعريض النظام للخطر. غالبًا ما يتم دمج هذه المعلومات مع أنظمة معلومات التهديدات الحالية ويتم استخدامها لفحص قطاعات أوسع من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للتأكد من عدم تسلل البرامج الضارة إلى مناطق أخرى.

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VirusTotal

VirusTotal

virustotal.com

يتيح تطبيق VirusTotal تحليل الملفات وعناوين URL لتحديد البرامج الضارة، ومشاركة النتائج مع مجتمع الأمان الإلكتروني.

ANY.RUN

ANY.RUN

any.run

any.run هي خدمة تحليل البرمجيات الضارة السحابية، تتيح للمستخدمين تحليل الملفات والروابط المشبوهة في بيئة آمنة.

Hybrid Analysis

Hybrid Analysis

hybrid-analysis.com

تطبيق التحليل الهجين يقدم تحليلًا مجانيًا للبرامج الضارة باستخدام تقنيات صناديق الرمال، ويوفر رؤى شاملة وسريعة حول سلوك الملفات الضارة.

Threat Zone

Threat Zone

threat.zone

منطقة التهديد هي أداة تحليل تفاعلية آلية للبرمجيات الضارة، تساعد المستخدمين في كشف المخاطر وتقييمها وإدارتها.

DOCGuard

DOCGuard

docguard.io

DOCGuard هو حل أمني للكشف عن وتحليل الوثائق الضارة، مع تحديثات سريعة دقيقة للحفاظ على أمان الأنظمة من التهديدات السيبرانية.

Coro

Coro

coro.net

Coro هي منصة أمان سيبراني شاملة تحمي البريد الإلكتروني والبيانات والأجهزة والتطبيقات السحابية. تتيح إدارة الأمن بسهولة وبدون حاجة لخبرة تقنية واسعة.

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أدوات تحليل البرامج الضارة - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog