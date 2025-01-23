أدوات تحليل البرامج الضارة - التطبيقات الأكثر شعبية - رواندا

DOCGuard

docguard.io

DOCGuard هو حل متطور للأمن السيبراني متخصص في اكتشاف وتحليل المستندات الضارة. باستخدام تقنيات التحليل الهيكلي المتقدمة، يحدد DOCGuard التهديدات في مستندات Office وملفات PDF وأنواع الملفات الأخرى، ويقدم تقارير مفصلة لتعزيز الإجراءات الأمنية. تضمن تقنيتنا المبتكرة الكشف السريع بدقة عالية، مما يساعد المؤسسات على الحماية من التهديدات السيبرانية المتطورة. تكامل SMTP المضمن: يمكن دمج DOCGuard مع أنظمة البريد الإلكتروني لتحليل رسائل البريد الإلكتروني الواردة والصادرة بحثًا عن محتوى ضار. من خلال إضافة رأس SMTP إضافي مع حكم البريد الإلكتروني، يضمن DOCGuard أن رسائل البريد الإلكتروني الآمنة فقط هي التي تصل إلى المستلمين، بينما تؤدي رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة إلى تشغيل التنبيهات ويتم حظرها إذا لزم الأمر. تكامل BCC: يمكن لـ DOCGuard استخدام BCC (نسخة كربونية عمياء) لتحليل رسائل البريد الإلكتروني دون مقاطعة تدفق البريد الإلكتروني العادي. وهذا يسمح بالمراقبة المستمرة لجميع رسائل البريد الإلكتروني، مما يوفر طبقة إضافية من الأمان من خلال اكتشاف المحتوى الضار وحظره قبل وصوله إلى المستلم المقصود. تكامل SOAR: يمكن لمنصات تنسيق الأمان والأتمتة والاستجابة (SOAR) الاستفادة من واجهة برمجة تطبيقات DOCGuard للتحقق من صحة التنبيهات وتعزيز الاستجابة للحوادث. يستطيع DOCGuard توفير تحليل تفصيلي للملفات المشبوهة، مما يساعد فرق الأمان على الاستجابة بشكل أكثر فعالية للتهديدات. الاستجابة للحوادث: أثناء التحليل الجنائي الرقمي والاستجابة للحوادث (DFIR)، يمكن استخدام DOCGuard لتحليل المستندات المخترقة وتحديد مؤشرات التسوية (IOCs). ويساعد ذلك في تتبع مصدر الهجوم وفهم التكتيكات التي تستخدمها جهات التهديد. تكامل منصات مشاركة الملفات: يمكن دمج DOCGuard مع منصات مشاركة الملفات لضمان أن المستندات المشتركة