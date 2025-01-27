أدوات تحليل البرامج الضارة - التطبيقات الأكثر شعبية - النمسا

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تعد أدوات تحليل البرامج الضارة ضرورية لعزل البرامج الضارة المكتشفة في موارد تكنولوجيا المعلومات ونقاط النهاية والتطبيقات الخاصة بالشركة والتحقيق فيها. تحدد هذه الأدوات عادةً البرامج الضارة ثم تنقل الموارد المصابة إلى بيئة آمنة ومعزولة. ضمن هذا الإعداد المحمي، يقوم متخصصو الأمن بتحليل كود البرنامج الضار وسلوكه لفهم وظائفه، وتقييم الضرر الذي قد يكون سببه، ووضع استراتيجيات للدفاع ضد الهجمات المستقبلية. يتم استخدام هذه الأدوات من قبل فرق الأمن وموظفي تكنولوجيا المعلومات المشاركين في الاستجابة للحوادث وتحليل المخاطر والعمليات الأمنية. ومن خلال جمع البيانات من البرامج الضارة المكتشفة، فإنها تعزز التدابير الأمنية وتمنع التهديدات المماثلة من تعريض النظام للخطر. غالبًا ما يتم دمج هذه المعلومات مع أنظمة معلومات التهديدات الحالية ويتم استخدامها لفحص قطاعات أوسع من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للتأكد من عدم تسلل البرامج الضارة إلى مناطق أخرى.
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VirusTotal
virustotal.com
قم بتحليل الملفات وعناوين URL المشبوهة لاكتشاف أنواع البرامج الضارة ومشاركتها تلقائيًا مع مجتمع الأمان.
ANY.RUN
any.run
خدمة تحليل البرمجيات الخبيثة المستندة إلى السحابة. خذ أمن معلوماتك إلى المستوى التالي. قم بتحليل الأنشطة المشبوهة والخبيثة باستخدام أدواتنا المبتكرة.
Hybrid Analysis
hybrid-analysis.com
قم بإرسال البرامج الضارة لتحليلها مجانًا باستخدام تقنية Falcon Sandbox وHybrid Analysis. تقوم شركة Hybrid Analysis بتطوير وترخيص أدوات التحليل لمكافحة البرامج الضارة.
Coro
coro.net
Coro هو جيل جديد من منصات الأمن السيبراني. منصة واحدة تؤمن شركتك بأكملها. عند استخدام Coro، فإنك تحمي البريد الإلكتروني والبيانات وأجهزة نقطة النهاية والتطبيقات السحابية وحتى نشاط المستخدم. مع Coro، يمكن لأي شخص أن يصبح خبيرًا في الأمن السيبراني. يستغرق Coro دقائق لإتقانه وهو مصمم لإزالة الأمن السيبراني من قائمة المهام الخاصة بك. يتم تشغيل Coro بواسطة الذكاء الاصطناعي الذي يقوم بالعمل نيابة عنك. يعالج الذكاء الاصطناعي الخاص بنا 95% من التهديدات، ويمكنك التعامل مع الباقي من خلال الحل الفريد بنقرة واحدة من Coro. تعتقد Coro أن لديك الحق في التمتع بالأمن السيبراني على مستوى المؤسسة، بغض النظر عن حجمك. احصل على الأمن السيبراني كما لم تشاهده من قبل. جرب كورو اليوم.
Threat Zone
threat.zone
Threat.Zone هي أداة آلية وتفاعلية تعتمد على برنامج Hypervisor لتحليل البرامج الضارة، ويمكنك محاربة الجيل الجديد من البرامج الضارة.
DOCGuard
docguard.io
DOCGuard هو حل متطور للأمن السيبراني متخصص في اكتشاف وتحليل المستندات الضارة. باستخدام تقنيات التحليل الهيكلي المتقدمة، يحدد DOCGuard التهديدات في مستندات Office وملفات PDF وأنواع الملفات الأخرى، ويقدم تقارير مفصلة لتعزيز الإجراءات الأمنية. تضمن تقنيتنا المبتكرة الكشف السريع بدقة عالية، مما يساعد المؤسسات على الحماية من التهديدات السيبرانية المتطورة. تكامل SMTP المضمن: يمكن دمج DOCGuard مع أنظمة البريد الإلكتروني لتحليل رسائل البريد الإلكتروني الواردة والصادرة بحثًا عن محتوى ضار. من خلال إضافة رأس SMTP إضافي مع حكم البريد الإلكتروني، يضمن DOCGuard أن رسائل البريد الإلكتروني الآمنة فقط هي التي تصل إلى المستلمين، بينما تؤدي رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة إلى تشغيل التنبيهات ويتم حظرها إذا لزم الأمر. تكامل BCC: يمكن لـ DOCGuard استخدام BCC (نسخة كربونية عمياء) لتحليل رسائل البريد الإلكتروني دون مقاطعة تدفق البريد الإلكتروني العادي. وهذا يسمح بالمراقبة المستمرة لجميع رسائل البريد الإلكتروني، مما يوفر طبقة إضافية من الأمان من خلال اكتشاف المحتوى الضار وحظره قبل وصوله إلى المستلم المقصود. تكامل SOAR: يمكن لمنصات تنسيق الأمان والأتمتة والاستجابة (SOAR) الاستفادة من واجهة برمجة تطبيقات DOCGuard للتحقق من صحة التنبيهات وتعزيز الاستجابة للحوادث. يستطيع DOCGuard توفير تحليل تفصيلي للملفات المشبوهة، مما يساعد فرق الأمان على الاستجابة بشكل أكثر فعالية للتهديدات. الاستجابة للحوادث: أثناء التحليل الجنائي الرقمي والاستجابة للحوادث (DFIR)، يمكن استخدام DOCGuard لتحليل المستندات المخترقة وتحديد مؤشرات التسوية (IOCs). ويساعد ذلك في تتبع مصدر الهجوم وفهم التكتيكات التي تستخدمها جهات التهديد. تكامل منصات مشاركة الملفات: يمكن دمج DOCGuard مع منصات مشاركة الملفات لضمان أن المستندات المشتركة
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