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تتضمن خدمات الترجمة الآلية استخدام الأنظمة والخوارزميات الآلية لترجمة النص أو المحتوى من لغة إلى أخرى. تستفيد هذه الخدمات من تقنيات معالجة اللغات الطبيعية والذكاء الاصطناعي المتقدمة لتحليل وفهم معنى النص المصدر، وإنتاج ترجمات دقيقة ومتماسكة في اللغة الهدف. تُستخدم خدمات الترجمة الآلية على نطاق واسع في مختلف الصناعات، بما في ذلك الأعمال والتكنولوجيا والرعاية الصحية والأوساط الأكاديمية، لتسهيل التواصل والتغلب على الحواجز اللغوية على نطاق عالمي. توفر هذه الخدمات الكفاءة والسرعة وقابلية التوسع، مما يجعلها أدوات قيمة للأفراد والمؤسسات التي تبحث عن حلول فعالة من حيث التكلفة للاتصالات متعددة اللغات وتوطين المحتوى.
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Google Translate
translate.google.com
تطبيق Google Translate يترجم النصوص والمواقع لأكثر من 100 لغة، مع ميزات الترجمة الصوتية والترجمة بواسطة الكاميرا، ويعمل بدون اتصال بالإنترنت.
DeepL Translator
deepl.com
ديبُل ترانسيليتر هو تطبيق مجاني لترجمة النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، يدعم 11 لغة مع دقة أعلى من جوجل ترانسليت، بدون إعلانات.
Microsoft Translator
bing.com
ت تطبيق Microsoft Translator لترجمة النصوص والكلام بين 73 لغة، ويدعم الترجمة في الوقت الحقيقي والترجمة غير المتصلة بالإنترنت.
Yandex Translate
translate.yandex.com
يعتبر تطبيق Yandex Translate أداة ترجمة قوية تدعم أكثر من 90 لغة مع ميزات ترجمة نصوص وصور. يمكن استخدامه بدون إنترنت.
Lexibird
lexibird.com
تطبيق Lexibird هو مساعد يعتمد على الذكاء الاصطناعي للترجمة والكتابة، يوفر ترجمة، تدقيق، وتلخيص بدقة وجودة عالية.
Microsoft Translator Conversations
translator.microsoft.com
تطبيق محادثات Microsoft Translator يتيح الترجمة الفورية للمحادثات بين لغات مختلفة عبر الأجهزة، داعماً التواصل الشخصي والمهني.
U-Dictionary Translator
u-dictionary.com
مترجم U-Dictionary هو أداة لترجمة النصوص بين 108 لغة، ويقدم قاموسًا شاملاً ودعمًا لتعلم اللغة بواجهة سهلة الاستخدام.
Murf AI
murf.ai
Murf AI هو تطبيق لتحويل النص إلى كلام، يقدم صوتيات طبيعية للوسائط المختلفة مع إمكانية تخصيص اللكنة والنغمة.
네이버 파파고
papago.naver.com
Naver Papago هو تطبيق ترجمة يستخدم الذكاء الاصطناعي لدعم الترجمة النصية والصوتية والصورية بين عدة لغات.
百度翻译
fanyi.baidu.com
تطبيق 百度翻译 يُقدم خدمات ترجمة شاملة للنصوص والصور والأصوات، يدعم العديد من اللغات ويتيح الترجمة بدون إنترنت.
Rask.ai
rask.ai
Rask.ai هو أداة لتوطين الفيديو تتيح ترجمة مقاطع الفيديو لأكثر من 130 لغة، مع ميزات تحويل النص إلى صوت واستنساخ صوتي.
iTranslate
itranslate.com
iTranslate هو تطبيق ترجمة يدعم أكثر من 100 لغة، يوفر ترجمات نصية وصوتية، وترجمة صور، ويعمل بدون اتصال بالإنترنت.
Translate.com
translate.com
Translate.com هي أداة ترجمة تدعم أكثر من 90 لغة، تقدم خدمات ترجمة نصوص ومحادثات من قبل محترفين على مدار الساعة.
Lingva Translate
lingva.ml
تطبيق Lingva Translate يوفر ترجمات دون استخدام خدمات جوجل، مما يمنع تتبع المستخدمين.
Google Translation Hub
cloud.google.com
مركز ترجمة Google يتيح ترجمة مستندات متعددة اللغات بسرعة وسهولة، مع الحفاظ على التنسيق ودعم 135 لغة.
Dubverse
dubverse.ai
ديبفورس هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لترجمة ودبلجة مقاطع الفيديو إلى لغات متعددة، مع خيارات تجويد صوتية ونصوص دقيقة.
有道翻译
fanyi.youdao.com
يوفر تطبيق Youdao Translate خدمات ترجمة فورية مجانية لعدة لغات، بما في ذلك النصوص والمستندات وصفحات الويب.
OpenL
openl.io
OpenL هو أداة ترجمة مدعومة بالذكاء الصناعي تتيح التواصل بين اللغات المختلفة بدقة وفعالية, تدعم أكثر من 15 لغة.
Unbabel
unbabel.com
تساعد Unbabel الشركات على تجاوز حواجز اللغة من خلال تقديم خدمات ترجمة عالية الجودة ودمجها مع منصات خدمة العملاء المختلفة.
腾讯翻译君
fanyi.qq.com
تطبيق 腾讯翻译君 يقدم ترجمة نصوص وكلام وصور بين عدة لغات مثل الصينية والإنجليزية، مما يسهل التواصل في السياقات المختلفة.
火山翻译
translate.volcengine.com
火山翻译 هو تطبيق ترجمة يدعم أكثر من 100 لغة، ويوفر ترجمات دقيقة وسهلة الاستخدام لمجموعة متنوعة من السياقات.
ImTranslator
imtranslator.net
تطبيق ImTranslator يوفر ترجمة فورية للكلمات والعبارات والنصوص بأكثر من 100 لغة، مع دعم للترجمة النصية والصوتية والصور.
Multilings
multilings.com
Multilings هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لترجمة النصوص، وكتابة المحتوى، وإدارة المحتوى متعدد اللغات بفعالية.
Transmonkey
transmonkey.ai
Transmonkey هو برنامج ترجمة يعتمد على الذكاء الاصطناعي يدعم أكثر من 130 لغة وينقل الملفات بمختلف التنسيقات مثل المستندات والصور والفيديو.
Lingvanex
lingvanex.com
Lingvanex تطبيق لترجمة النص والكلام والصور والوثائق، يدعم أكثر من 109 لغة ويوفر أدوات للتعرف على الصوت والترجمة عبر منصات متعددة.
Systran
systransoft.com
Systran هو أداة ترجمة تدعم أكثر من 50 لغة، تقدم ترجمات دقيقة مع تخصيص حسب المجال، وتدعم تنسيقات متعددة مثل مستندات Office وPDF.
腾讯交互翻译
transmart.qq.com
تطبيق Tencent TranSmart يوفر ترجمة فورية تدعم لغات متعددة، مما يسهل التواصل عبر النص والصوت في البيئات المحلية والعالمية.
Language Weaver
rws.com
لغة ويبر هو منصة ترجمة آلية متطورة تساعد المؤسسات على ترجمة المحتوى بدقة وكفاءة عبر لغات متعددة.
MachineTranslation
machinetranslation.com
تطبيق MachineTranslation يوفر ترجمات دقيقة بين اللغات المختلفة باستخدام تقنية الترجمة الآلية المتقدمة, مؤمناً التواصل الفعال للأفراد والشركات.
彩云小译
fanyi.caiyunapp.com
彩云小译 هو تطبيق لترجمة النصوص والمستندات يدعم عدة أنواع من الملفات ويدمج تقنيات ذكية لتسهيل الترجمة بين لغات متعددة.
Alexa Translations
alexatranslations.com
تطبيق Alexa Translations يوفر ترجمات دقيقة وسريعة خصيصًا للقطاعات القانونية والمالية باستخدام الذكاء الاصطناعي ومترجمين محترفين.
Global App Testing
globalapptesting.com
تقدم منصة اختبار التطبيقات العالمية حلول اختبار جماعي لتحسين جودة التطبيقات عبر 189 دولة باستخدام محترفين مختصين.
NiuTrans
niutrans.com
NiuTrans هو تطبيق لترجمة النصوص والمستندات، يدعم ترجمة متعددة اللغات مع الحفاظ على التنسيق، ويتيح مراجعة الترجمات بواسطة الإنسان.
Phrase Localization Suite
phrase.com
جناح توطين العبارات هو منصة متكاملة لإدارة الترجمة، توفر أدوات آلية وتحليلات متقدمة لتحسين الأداء وتسهيل التوسع العالمي.
Blu Translate
bluente.com
تطبيق Blu Translate يتيح ترجمة مستندات عبر تنسيقات مختلفة بدقة وسرعة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
StringTranslate
stringtranslate.com
تطبيق StringTranslate يتيح ترجمة مجانية لأكثر من 6000 كلمة بدون حدود على عدد الكلمات أو مرات الاستخدام، ولا حاجة للاشتراك.
Stepes
stepes.com
Stepes هو تطبيق ترجمة يتيح ترجمة النصوص والوثائق بسرعة بدقة لأكثر من 100 لغة، ويقدم خدمات الترجمة من خلال شبكة من المترجمين المحترفين.
Checksub
checksub.com
Checksub هو أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء ترجمات وترجمة الفيديوهات لأكثر من 200 لغة مع إمكانية دبلجة الصوت وتخصيص الأنماط.
Custom.MT
custom.mt
Custom.MT هو تطبيق لترجمة آلية مخصص يساعد الفرق على تحسين دقة الترجمة وتخصيص النماذج بما يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة.
Apertium
apertium.org
Apertium هو تطبيق مفتوح المصدر لترجمة النصوص بين لغات مختلفة باستخدام تقنيات ترجمة آلية قائمة على القواعد.
TranslateFX
translatefx.com
تطبيق TranslateFX يقدم ترجمة قانونية ومالية معتمدة على الذكاء الاصطناعي للمحترفين، مما يوفر الوقت والمال في ترجمة الوثائق التجارية.
Lilt
lilt.com
تطبيق LILT هو منصة متكاملة لترجمة وإنشاء المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي، موجه للمحترفين وفرق الترجمة والمنظمات العالمية.
Localize
localizejs.com
تطبيق Localize هو حل ترجمة بدون شيفرة لتطبيقات SaaS، يسهل ترجمة التطبيق وإدارة المحتوى متعدد اللغات بسرعة وكفاءة.
Tarjama AMT
tarjama.com
تطبيق Tarjama AMT يوفر ترجمة دقيقة وسريعة بين اللغات، يعتمد على تقنية الترجمة العصبية ويلبي احتياجات المستخدمين في التواصل الشخصي والمهني.
YOUS
yous.ai
يووس هو تطبيق مراسلة مزود بترجمة ذكية يدعم المحادثات الصوتية والفيديو والدردشات، ويشمل ميزات مثل النسخ والتشفير.
Kagi Translate
translate.kagi.com
تطبيق Kagi Translate يوفر ترجمة دقيقة عبر 248 لغة ويتميز بميزات مثل الترجمة أثناء الكتابة وتحويل النص إلى كلام والعكس.
Lingoedit
lingoedit.com
Lingoedit هو أداة ترجمة وتحرير مستندات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تدعم أكثر من 30 لغة وتتيح للمستخدمين ترجمة المحتوى بشكل دقيق وسهل.
ModelFront
modelfront.com
يعمل تطبيق ModelFront AI على تحسين كفاءة الترجمة من خلال توقع الترجمة الآلية التي لا تحتاج إلى مراجعة أو تحرير بشري.
LegalTranslations.com
legaltranslations.com
LegalTranslations.com تطبيق لترجمة المستندات القانونية بدقة وموثوقية، مع خيارات لمراجعة بشرية، موجه للمحامين والشركات والهيئات الحكومية.
KantanMT
kantanai.io
KantanMT هي منصة ترجمة آلية تتيح للمؤسسات بناء محركات ترجمة مخصصة بسهولة، وتحسين سير العمل، ونشر وظائف الترجمة بسلاسة.
Textshuttle
textshuttle.com
TextShuttle هو تطبيق يتيح الترجمة الآلية بين اللغات بسلاسة، مع الحفاظ على معاني النصوص وسياقاتها، مناسب للأفراد والشركات.
GetGloby
getgloby.ai
GetGloby هو تطبيق يتيح للعلامات التجارية ترجمة وإدارة الحملات الإعلانية بشكل فعال باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لأكثر من 100 لغة.
Language I/O
languageio.com
يتيح تطبيق Language I/O لفِرق الدعم الفني الناطقة بالإنجليزية التواصل ودعم العملاء بأكثر من 100 لغة في الوقت الحقيقي.
Intento
inten.to
Intento تطبيق لإدارة الترجمة والتوطين متعدد اللغات باستخدام الذكاء الاصطناعي، يوفر حلولاً متكاملة للشركات لتحسين كفاءة وجودة الترجمة.
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