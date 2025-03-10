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تتضمن خدمات الترجمة الآلية استخدام الأنظمة والخوارزميات الآلية لترجمة النص أو المحتوى من لغة إلى أخرى. تستفيد هذه الخدمات من تقنيات معالجة اللغات الطبيعية والذكاء الاصطناعي المتقدمة لتحليل وفهم معنى النص المصدر، وإنتاج ترجمات دقيقة ومتماسكة في اللغة الهدف. تُستخدم خدمات الترجمة الآلية على نطاق واسع في مختلف الصناعات، بما في ذلك الأعمال والتكنولوجيا والرعاية الصحية والأوساط الأكاديمية، لتسهيل التواصل والتغلب على الحواجز اللغوية على نطاق عالمي. توفر هذه الخدمات الكفاءة والسرعة وقابلية التوسع، مما يجعلها أدوات قيمة للأفراد والمؤسسات التي تبحث عن حلول فعالة من حيث التكلفة للاتصالات متعددة اللغات وتوطين المحتوى.
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Language Weaver
rws.com
لغة ويبر هو منصة ترجمة آلية متطورة تساعد المؤسسات على ترجمة المحتوى بدقة وكفاءة عبر لغات متعددة.
YOUS
yous.ai
Yous هي أداة رسائل مدمجة مع مترجم قائم على الذكاء الاصطناعي ، مصممة لمساعدة الأفراد والشركات على التواصل بسلاسة عبر لغات مختلفة. تدعم هذه الأداة الاتصالات من خلال مكالمات الصوت والفيديو والاجتماعات والدردشات ، كل ميزة معززة مع وظيفة ترجمة مدمجة. يمكن أن تفسر وظيفة الترجمة عبر 17 لغة مختلفة ، مما يلغي حواجز اللغة وتسهيل التواصل العالمي الأكثر فعالية. إلى جانب هذه ، يتميز Yous أيضًا بنسخ ، وتحويل اللغة المنطوقة إلى تنسيق نص لمزيد من الوصول. يتمثل أحد الجوانب المهمة في Yous في اهتمامها بالأمان ، وتأكيد المستخدمين على أن جميع الاجتماعات والمكالمات والرسائل مشفرة وتخزينها بشكل آمن. تم تصميم Yous أيضًا لتكون متعددة الاستخدامات ويمكن الوصول إليها ، وتتوفر كتطبيق ويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة لكل من iOS و Android. من خلال التعلم المستمر ، يضمن يوس دقة ترجمة عالية. فيما يتعلق بالاستخدام ، تتوفر كل من الخطط المجانية والمدفوعة ، مع ميزات إضافية مثل المكالمات الهاتفية المقدمة في الخطة الممتازة. أخيرًا ، تجدر الإشارة إلى أن Yous تروج لمفهوم أن تكون منظمة العفو الدولية خيارًا أكثر بأسعار معقولة من المترجمين البشريين.
NiuTrans
niutrans.com
NiuTrans هو تطبيق لترجمة النصوص والمستندات، يدعم ترجمة متعددة اللغات مع الحفاظ على التنسيق، ويتيح مراجعة الترجمات بواسطة الإنسان.
Systran
systransoft.com
Systran هو أداة ترجمة تدعم أكثر من 50 لغة، تقدم ترجمات دقيقة مع تخصيص حسب المجال، وتدعم تنسيقات متعددة مثل مستندات Office وPDF.
Apertium
apertium.org
Apertium هو تطبيق مفتوح المصدر لترجمة النصوص بين لغات مختلفة باستخدام تقنيات ترجمة آلية قائمة على القواعد.
GetGloby
getgloby.ai
GetGloby عبارة عن منصة SaaS متطورة متخصصة في ترجمة الأصول التسويقية وإعلانات الحملات باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. تعمل الأداة على تمكين العلامات التجارية من توسيع نطاق وصولها والاستفادة من جماهير وأسواق جديدة في جميع أنحاء العالم. بفضل القدرة على الترجمة إلى أكثر من 100 لغة، تضمن GetGloby تخصيص الترجمات وفقًا لصوت العلامة التجارية الفريدة لكل شركة، مع الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي للحفاظ على الاتساق والرنين. إحدى الميزات الرئيسية لبرنامج GetGloby هو محرك الترجمة الخاص به، والذي يجمع بين الترجمة الآلية وإمكانيات الترجمة الإبداعية المتقدمة. تأخذ هذه التقنية المتطورة في الاعتبار الفروق الدقيقة بين اللغات المختلفة مع الحفاظ على جوهر ونبرة المحتوى الأصلي. علاوة على ذلك، تضمن GetGloby الجودة من خلال توظيف مراجعين محليين يقدمون خبراتهم اللغوية ورؤاهم الثقافية لضمان الدقة والطلاقة في الترجمات. تشتمل تقنية GetGloby الخاصة على الذكاء الاصطناعي والخوارزميات اللغوية المعقدة ومراقبة اتجاهات البحث لتقديم تحويلات إبداعية دقيقة وعالية الأداء. تستخدم الأداة التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية، بما في ذلك GPT، لإنشاء Jaga، وهو أول محرك ترجمة تم تطويره لأغراض الوسائط. من خلال سد الفجوات اللغوية والثقافية، تساعد GetGloby الشركات على التواصل بشكل فعال مع جمهورها المستهدف عبر اللغات والثقافات المختلفة. سواء أكان ذلك ترجمة الأصول التسويقية لمواقع الويب أو مقاطع الفيديو أو النشرات الإخبارية أو الإعلانات على منصات مثل Google وBing وLinkedIn وTikTok، تقدم GetGloby مجموعة شاملة من خدمات الترجمة والتخصيص لمساعدة العلامات التجارية على التواصل بسلاسة مع الجماهير العالمية. بشكل عام، يعمل GetGloby على تبسيط عملية التسويق الدولي، مما يقلل التكاليف ووقت التنفيذ مع تقديم تحويلات أكثر تأهيلاً.
OpenL
openl.io
OpenL هو أداة ترجمة مدعومة بالذكاء الصناعي تتيح التواصل بين اللغات المختلفة بدقة وفعالية, تدعم أكثر من 15 لغة.
Checksub
checksub.com
Checksub هو أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء ترجمات وترجمة الفيديوهات لأكثر من 200 لغة مع إمكانية دبلجة الصوت وتخصيص الأنماط.
腾讯翻译君
fanyi.qq.com
تطبيق 腾讯翻译君 يقدم ترجمة نصوص وكلام وصور بين عدة لغات مثل الصينية والإنجليزية، مما يسهل التواصل في السياقات المختلفة.
火山翻译
translate.volcengine.com
火山翻译 هو تطبيق ترجمة يدعم أكثر من 100 لغة، ويوفر ترجمات دقيقة وسهلة الاستخدام لمجموعة متنوعة من السياقات.
彩云小译
fanyi.caiyunapp.com
彩云小译 هو تطبيق لترجمة النصوص والمستندات يدعم عدة أنواع من الملفات ويدمج تقنيات ذكية لتسهيل الترجمة بين لغات متعددة.
腾讯交互翻译
transmart.qq.com
تطبيق Tencent TranSmart يوفر ترجمة فورية تدعم لغات متعددة، مما يسهل التواصل عبر النص والصوت في البيئات المحلية والعالمية.
MachineTranslation
machinetranslation.com
تطبيق MachineTranslation يوفر ترجمات دقيقة بين اللغات المختلفة باستخدام تقنية الترجمة الآلية المتقدمة, مؤمناً التواصل الفعال للأفراد والشركات.
Alexa Translations
alexatranslations.com
تطبيق Alexa Translations يوفر ترجمات دقيقة وسريعة خصيصًا للقطاعات القانونية والمالية باستخدام الذكاء الاصطناعي ومترجمين محترفين.
StringTranslate
stringtranslate.com
تطبيق StringTranslate يتيح ترجمة مجانية لأكثر من 6000 كلمة بدون حدود على عدد الكلمات أو مرات الاستخدام، ولا حاجة للاشتراك.
Textshuttle
textshuttle.com
تواصل سلس بأسلوبك المميز مع Textshuttle – بكل اللغات، وفي جميع أنحاء عملك. تعمل الحلول المبتكرة للمعالجة التلقائية للغات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي على ترجمة نغمة الصوت والمحتوى بطريقة مخصصة وتمكين الاتصال المتسق والآمن في جميع أنحاء الشركة.
TranslateFX
translatefx.com
الترجمة القانونية والمالية بمساعدة الذكاء الاصطناعي للمحترفين. توفير الوقت والمال في ترجمة المستندات التجارية بجميع أنواعها. تقوم TranslateFX بتطوير منصة ترجمة المستندات بمساعدة الذكاء الاصطناعي باستخدام أحدث التطورات في التعلم الآلي ومعالجة اللغات الطبيعية.
KantanMT
kantanai.io
KantanMT، شركة KantanMT المتطورة والقوية، تساعد المؤسسات على الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال تسريع عملية تسليم الترجمة - على نطاق واسع! من الصعب استخدام حلول الترجمة الآلية التقليدية، ويصعب الوصول إليها، كما أن نشرها مكلف، كما أن صيانتها صعبة من الناحية الفنية. من السهل الوصول إلى KantanMT واستخدامه وصيانته ونشره. إنه حل متطور وقوي للترجمة الآلية في حزمة سهلة الاستخدام: ليست هناك حاجة إلى مهارات تقنية لاستخدام منصتنا، ولا أي متطلبات خاصة للأجهزة أو البرامج. يمكن للأعضاء تسجيل الدخول على الفور وإنشاء حلول ترجمة آلية مخصصة على منصة KantanMT. إن النمو الهائل في جهود إنشاء المحتوى والعولمة يجعل من الصعب مواكبة أحجام الترجمة. تُعد الترجمة الآلية بديلاً قابلاً للتطبيق لمقدمي خدمات الترجمة الذين يرغبون في تنمية أعمالهم وترجمة المزيد من المحتوى لعملائهم. ** التخصيص: أنشئ محركات ترجمة آلية عصبية متقدمة باستخدام بيانات شركتك باستخدام أصول الترجمة (TMX أو TBX أو مجموعات بيانات التدريب المجانية). سيؤدي تخصيص المحركات ذات المحتوى والمصطلحات الموجودة في النطاق إلى زيادة دقة ترجمتك، مما يقلل الوقت والتكاليف. ** التحسين: قم بقياس طلاقة الترجمة ودقتها باستخدام KantanBuildAnalytics، وهي واجهة مرئية وبديهية للغاية تعرض مقاييس محركاتك لتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين. قم بتقييم أداء محركاتك باستخدام LQRs المخصصة لضبط محركاتك وإنشاء حلول MT جاهزة للإنتاج بسرعة! ** النشر: إطلاق وظائف الترجمة في النظام الأساسي أو التكامل بسلاسة مع بعض أدوات الترجمة بمساعدة الحاسوب الرائدة في الصناعة. إدارة سعة الترجمة الآلية من خلال عمليات النشر السحابية ذات التوسع التلقائي باستخدام KantanAPI.
Custom.MT
custom.mt
Custom.MT هو تطبيق لترجمة آلية مخصص يساعد الفرق على تحسين دقة الترجمة وتخصيص النماذج بما يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة.
Lingoedit
lingoedit.com
أداة للترجمة ومحرر المستندات مدعومة بالذكاء الاصطناعي! تتمثل مهمة Lingoedit في كسر حواجز اللغة وتسهيل التواصل العالمي من خلال مطالبات أكثر ذكاءً. توفر أداة Lingoedit للمستخدمين إمكانية الوصول إلى ترجمات عالية الجودة وأوضاع محرر المستندات مجانًا، وكلها مدعومة بهندسة سريعة متقدمة تضمن المزيد من الدقة والدقة. واجهة Lingoedit سهلة الاستخدام وميزات التعاون تجعل الترجمة والتحرير في متناول المستخدمين من جميع مستويات المهارة، مما يجعلها مثالية للفرق التي تعمل في مشاريع دولية، ومتعلمي اللغة الذين يسعون إلى ممارسة مهاراتهم، والأفراد الذين يتطلعون إلى التواصل عبر حواجز اللغة. مع توفر أكثر من 30 لغة والقدرة على ترجمة المحتوى كتلة تلو الأخرى، تعد أداة Lingoedit الحل الأمثل لأي شخص يتطلع إلى تبسيط عملية الترجمة والتحرير.
Blu Translate
bluente.com
تطبيق Blu Translate يتيح ترجمة مستندات عبر تنسيقات مختلفة بدقة وسرعة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
Stepes
stepes.com
Stepes هو تطبيق ترجمة يتيح ترجمة النصوص والوثائق بسرعة بدقة لأكثر من 100 لغة، ويقدم خدمات الترجمة من خلال شبكة من المترجمين المحترفين.
LegalTranslations.com
legaltranslations.com
LegalTranslations.com هي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة لترجمة المستندات القانونية، وهي مثالية لشركات المحاماة والشركات والوكالات الحكومية. يوفر منتج Tomedes هذا ترجمات دقيقة وآمنة للعقود وبراءات الاختراع، مع خدمات المراجعة البشرية الاختيارية لضمان الموثوقية والامتثال، والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجات القطاع القانوني.
Tarjama AMT
tarjama.com
تطبيق Tarjama AMT يوفر ترجمة دقيقة وسريعة بين اللغات، يعتمد على تقنية الترجمة العصبية ويلبي احتياجات المستخدمين في التواصل الشخصي والمهني.
Transmonkey
transmonkey.ai
Transmonkey هو برنامج ترجمة يعتمد على الذكاء الاصطناعي يدعم أكثر من 130 لغة وينقل الملفات بمختلف التنسيقات مثل المستندات والصور والفيديو.
Kagi Translate
translate.kagi.com
توفر Kagi Translate ترجمة دقيقة عبر 248 لغة باستخدام نماذج اللغة المتقدمة. قم بتسجيل الدخول إلى حساب عضو Kagi الخاص بك للحصول على مزيد من الميزات: ترجمة أثناء الكتابة ، والنصوص على الكلام ، والكلام إلى رسالة نصية ، ولا Captcha المضاد للبوت والمزيد!
Lexibird
lexibird.com
تطبيق Lexibird هو مساعد يعتمد على الذكاء الاصطناعي للترجمة والكتابة، يوفر ترجمة، تدقيق، وتلخيص بدقة وجودة عالية.
Murf AI
murf.ai
Murf AI هو تطبيق لتحويل النص إلى كلام، يقدم صوتيات طبيعية للوسائط المختلفة مع إمكانية تخصيص اللكنة والنغمة.
DeepL Translator
deepl.com
ديبُل ترانسيليتر هو تطبيق مجاني لترجمة النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، يدعم 11 لغة مع دقة أعلى من جوجل ترانسليت، بدون إعلانات.
iTranslate
itranslate.com
iTranslate هو تطبيق ترجمة يدعم أكثر من 100 لغة، يوفر ترجمات نصية وصوتية، وترجمة صور، ويعمل بدون اتصال بالإنترنت.
Lilt
lilt.com
LILT هي منصة الذكاء الاصطناعي الكاملة للمؤسسات لترجمة وإنشاء المحتوى. منصة LILT مخصصة لـ: 1. اللغويون: يعمل الذكاء الاصطناعي السياقي في LILT على توليد توقعات الترجمة في الوقت الفعلي وتكييفها، مما يوفر جودة وسرعة ترجمة رائدة في الصناعة. 2. فرق الترجمة: تمكن منصة LILT الفرق من إعداد وإدارة سير العمل الأكثر كفاءة من خلال الاستفادة بشكل فعال من ذاكرة الترجمة (TM)، والترجمة الفورية/التي تم التحقق منها، وتبادل المحتوى الآلي من خلال الموصلات. 3. المنظمات العالمية: تتصل منصة LILT بمقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي الرئيسيين وتضبط إيقاع الضبط الآلي وفي الوقت الفعلي لمجالس إدارة الأعمال المخصصة المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العمل، مما يفتح إمكانات الذكاء الاصطناعي الحقيقية بدءًا من الوسائط المتعددة وحتى الذكاء الاصطناعي التوليدي.
Lingva Translate
lingva.ml
تطبيق Lingva Translate يوفر ترجمات دون استخدام خدمات جوجل، مما يمنع تتبع المستخدمين.
Microsoft Translator
bing.com
ت تطبيق Microsoft Translator لترجمة النصوص والكلام بين 73 لغة، ويدعم الترجمة في الوقت الحقيقي والترجمة غير المتصلة بالإنترنت.
Microsoft Translator Conversations
translator.microsoft.com
تطبيق محادثات Microsoft Translator يتيح الترجمة الفورية للمحادثات بين لغات مختلفة عبر الأجهزة، داعماً التواصل الشخصي والمهني.
네이버 파파고
papago.naver.com
Naver Papago هو تطبيق ترجمة يستخدم الذكاء الاصطناعي لدعم الترجمة النصية والصوتية والصورية بين عدة لغات.
Phrase Localization Suite
phrase.com
جناح توطين العبارات هو منصة متكاملة لإدارة الترجمة، توفر أدوات آلية وتحليلات متقدمة لتحسين الأداء وتسهيل التوسع العالمي.
Translate.com
translate.com
Translate.com هي أداة ترجمة تدعم أكثر من 90 لغة، تقدم خدمات ترجمة نصوص ومحادثات من قبل محترفين على مدار الساعة.
U-Dictionary Translator
u-dictionary.com
مترجم U-Dictionary هو أداة لترجمة النصوص بين 108 لغة، ويقدم قاموسًا شاملاً ودعمًا لتعلم اللغة بواجهة سهلة الاستخدام.
Unbabel
unbabel.com
تساعد Unbabel الشركات على تجاوز حواجز اللغة من خلال تقديم خدمات ترجمة عالية الجودة ودمجها مع منصات خدمة العملاء المختلفة.
Yandex Translate
translate.yandex.com
يعتبر تطبيق Yandex Translate أداة ترجمة قوية تدعم أكثر من 90 لغة مع ميزات ترجمة نصوص وصور. يمكن استخدامه بدون إنترنت.
百度翻译
fanyi.baidu.com
تطبيق 百度翻译 يُقدم خدمات ترجمة شاملة للنصوص والصور والأصوات، يدعم العديد من اللغات ويتيح الترجمة بدون إنترنت.
Google Translate
translate.google.com
تطبيق Google Translate يترجم النصوص والمواقع لأكثر من 100 لغة، مع ميزات الترجمة الصوتية والترجمة بواسطة الكاميرا، ويعمل بدون اتصال بالإنترنت.
Intento
inten.to
تقوم شركة Intento ببناء وكلاء الذكاء الاصطناعي لتوطين المؤسسات باستخدام الترجمة الآلية والذكاء الاصطناعي التوليدي متعدد اللغات. يمكّن Enterprise Language Hub شركات مثل Procore وSubway من تقديم تجارب لغوية متسقة وأصلية في جميع الأسواق والجماهير. فهو يجمع بين الترجمة الآلية ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية في مسارات عمل الذكاء الاصطناعي متعددة الوكلاء، وتخصيصها لبيانات العميل ودمجها في أنظمة البرامج الحالية للعملاء للتوطين والتسويق ودعم العملاء ووظائف الأعمال الأخرى. مع Intento، يحقق العملاء ترجمات عالية الجودة في الوقت الفعلي لجميع المستخدمين وأعضاء الفريق في جميع أنحاء العالم. حصل Enterprise Language Hub على شهادة ISO-27001، مما يضمن أمانًا على مستوى المؤسسة لحلول GenAI في الصناعات ذات الطلب العالي. تقدم Intento أيضًا مساعدة الخبراء المعتمدة من ISO-9001 لإعداد نماذج الترجمة الآلية والذكاء الاصطناعي وصيانتها، وتعمل باستمرار على تحسين هذه النماذج باستخدام البيانات الجديدة وتعليقات المستخدمين.
Dubverse
dubverse.ai
ديبفورس هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لترجمة ودبلجة مقاطع الفيديو إلى لغات متعددة، مع خيارات تجويد صوتية ونصوص دقيقة.
Rask.ai
rask.ai
Rask.ai هو أداة لتوطين الفيديو تتيح ترجمة مقاطع الفيديو لأكثر من 130 لغة، مع ميزات تحويل النص إلى صوت واستنساخ صوتي.
Multilings
multilings.com
Multilings هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لترجمة النصوص، وكتابة المحتوى، وإدارة المحتوى متعدد اللغات بفعالية.
Localize
localizejs.com
تطبيق Localize هو حل ترجمة بدون شيفرة لتطبيقات SaaS، يسهل ترجمة التطبيق وإدارة المحتوى متعدد اللغات بسرعة وكفاءة.
Google Translation Hub
cloud.google.com
مركز ترجمة Google يتيح ترجمة مستندات متعددة اللغات بسرعة وسهولة، مع الحفاظ على التنسيق ودعم 135 لغة.
Lingvanex
lingvanex.com
Lingvanex تطبيق لترجمة النص والكلام والصور والوثائق، يدعم أكثر من 109 لغة ويوفر أدوات للتعرف على الصوت والترجمة عبر منصات متعددة.
Language I/O
languageio.com
يمكّن برنامج Language I/O فرق دعم العملاء أحادية اللغة (أي الناطقة باللغة الإنجليزية فقط) من الدردشة والبريد الإلكتروني وتقديم دعم الخدمة الذاتية بأكثر من 100 لغة في الوقت الفعلي. بفضل تقنية الترجمة الآلية الفريدة من نوعها، يمكنها تكوين فريق وتشغيله بترجمات دقيقة وآمنة للشركة والصناعة في غضون 24 ساعة. يتكامل برنامجها المتوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) والمعتمد من ISO-27001 مع جميع أنظمة إدارة علاقات العملاء الرئيسية (CRMs) بما في ذلك Salesforce وZendesk وOracle. ومن خلال توفير الترجمات لوكلاء خدمة العملاء في الأنظمة الأساسية التي يستخدمونها بالفعل، فإنها تمكنهم من الرد على استفسارات البريد الإلكتروني والدردشة الخاصة بالعملاء بنقرة زر واحدة.
Global App Testing
globalapptesting.com
تقدم منصة اختبار التطبيقات العالمية حلول اختبار جماعي لتحسين جودة التطبيقات عبر 189 دولة باستخدام محترفين مختصين.
ModelFront
modelfront.com
تعمل تقنية ModelFront AI على جعل الترجمة ذات الجودة البشرية أكثر كفاءة بشكل جذري، من خلال التنبؤ بالترجمات الآلية التي لا تتطلب تحريرًا أو مراجعة بشرية.
ImTranslator
imtranslator.net
تطبيق ImTranslator يوفر ترجمة فورية للكلمات والعبارات والنصوص بأكثر من 100 لغة، مع دعم للترجمة النصية والصوتية والصور.
有道翻译
fanyi.youdao.com
يوفر تطبيق Youdao Translate خدمات ترجمة فورية مجانية لعدة لغات، بما في ذلك النصوص والمستندات وصفحات الويب.
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