GetGloby

getgloby.ai

GetGloby عبارة عن منصة SaaS متطورة متخصصة في ترجمة الأصول التسويقية وإعلانات الحملات باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. تعمل الأداة على تمكين العلامات التجارية من توسيع نطاق وصولها والاستفادة من جماهير وأسواق جديدة في جميع أنحاء العالم. بفضل القدرة على الترجمة إلى أكثر من 100 لغة، تضمن GetGloby تخصيص الترجمات وفقًا لصوت العلامة التجارية الفريدة لكل شركة، مع الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي للحفاظ على الاتساق والرنين. إحدى الميزات الرئيسية لبرنامج GetGloby هو محرك الترجمة الخاص به، والذي يجمع بين الترجمة الآلية وإمكانيات الترجمة الإبداعية المتقدمة. تأخذ هذه التقنية المتطورة في الاعتبار الفروق الدقيقة بين اللغات المختلفة مع الحفاظ على جوهر ونبرة المحتوى الأصلي. علاوة على ذلك، تضمن GetGloby الجودة من خلال توظيف مراجعين محليين يقدمون خبراتهم اللغوية ورؤاهم الثقافية لضمان الدقة والطلاقة في الترجمات. تشتمل تقنية GetGloby الخاصة على الذكاء الاصطناعي والخوارزميات اللغوية المعقدة ومراقبة اتجاهات البحث لتقديم تحويلات إبداعية دقيقة وعالية الأداء. تستخدم الأداة التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية، بما في ذلك GPT، لإنشاء Jaga، وهو أول محرك ترجمة تم تطويره لأغراض الوسائط. من خلال سد الفجوات اللغوية والثقافية، تساعد GetGloby الشركات على التواصل بشكل فعال مع جمهورها المستهدف عبر اللغات والثقافات المختلفة. سواء أكان ذلك ترجمة الأصول التسويقية لمواقع الويب أو مقاطع الفيديو أو النشرات الإخبارية أو الإعلانات على منصات مثل Google وBing وLinkedIn وTikTok، تقدم GetGloby مجموعة شاملة من خدمات الترجمة والتخصيص لمساعدة العلامات التجارية على التواصل بسلاسة مع الجماهير العالمية. بشكل عام، يعمل GetGloby على تبسيط عملية التسويق الدولي، مما يقلل التكاليف ووقت التنفيذ مع تقديم تحويلات أكثر تأهيلاً.