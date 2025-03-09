Stepes

stepes.com

Stepes هو أول تطبيق ترجمة يعتمد على الأشخاص في العالم ويقدم خدمات ترجمة لغوية سريعة ودقيقة بأكثر من 100 لغة. أنشئ حسابًا وأدخل نصًا أو قم بتحميل المستندات أو التقط صورة، واطلب ترجمتها بسرعة ودقة. يمكنك أيضًا الاتصال بالمترجمين الفوريين لاجتماعات العمل الدولية أو المؤتمرات أو المساعدة في السفر. قم بالدردشة مع المترجمين للحصول على اتجاهات القيادة ومساعدة الترجمة في حالات الطوارئ بمعظم اللغات. أرسل نصوصًا أو صورًا أو تسجيلات صوتية واحصل على ترجمتها بدقة أثناء التنقل، أو قم بجدولة خدمات الترجمة الفورية بواسطة مترجمين فوريين محترفين. شبكة Stepes العالمية المكونة من آلاف اللغويين المحترفين المحليين على استعداد للعمل ومساعدتك في تلبية جميع احتياجات الترجمة اللغوية الخاصة بك. سواء كنت شركة تبحث عن حلول ترجمة سريعة وعالية الجودة للمؤسسات أو فردًا يبحث عن مساعدة لغوية أثناء السفر، فإن Stepes هو تطبيق الترجمة الذي تحتاجه للحصول على الترجمات الأكثر دقة وموثوقية عند الطلب في أي مكان. يتخصص مترجموهم الخبراء في مجموعة متنوعة من المجالات الموضوعية، مما يجعلهم مثاليين للترجمة اللغوية والترجمة الفورية لمجموعة واسعة من المجالات الصناعية مثل القانون، والطبي، والمالية، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعية، والهندسية، والتجارة الإلكترونية، والأزياء، والمزيد. تقدم شركة Stepes أسرع خدمات الترجمة الاحترافية للشركات متعددة الجنسيات على نطاق عالمي. إنهم قادرون على القيام بذلك من خلال السماح لمترجميهم بالحصول على إشعارات فورية لطلبات الترجمة الخاصة بك على أجهزتهم المحمولة في أي مكان حول العالم مما يسمح لهم بالترجمة فورًا على هواتفهم الذكية أو أجهزة سطح المكتب.