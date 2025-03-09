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تتضمن خدمات الترجمة الآلية استخدام الأنظمة والخوارزميات الآلية لترجمة النص أو المحتوى من لغة إلى أخرى. تستفيد هذه الخدمات من تقنيات معالجة اللغات الطبيعية والذكاء الاصطناعي المتقدمة لتحليل وفهم معنى النص المصدر، وإنتاج ترجمات دقيقة ومتماسكة في اللغة الهدف. تُستخدم خدمات الترجمة الآلية على نطاق واسع في مختلف الصناعات، بما في ذلك الأعمال والتكنولوجيا والرعاية الصحية والأوساط الأكاديمية، لتسهيل التواصل والتغلب على الحواجز اللغوية على نطاق عالمي. توفر هذه الخدمات الكفاءة والسرعة وقابلية التوسع، مما يجعلها أدوات قيمة للأفراد والمؤسسات التي تبحث عن حلول فعالة من حيث التكلفة للاتصالات متعددة اللغات وتوطين المحتوى.
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Google Translate
translate.google.com
تطبيق Google Translate يترجم النصوص والمواقع لأكثر من 100 لغة، مع ميزات الترجمة الصوتية والترجمة بواسطة الكاميرا، ويعمل بدون اتصال بالإنترنت.
Yandex Translate
translate.yandex.com
يعتبر تطبيق Yandex Translate أداة ترجمة قوية تدعم أكثر من 90 لغة مع ميزات ترجمة نصوص وصور. يمكن استخدامه بدون إنترنت.
DeepL Translator
deepl.com
Deepl Translator هي خدمة ترجمة آلية عصبية مجانية تم إطلاقها في 28 أغسطس 2017 وتم تطويرها بواسطة Deepl GmbH (Linguee) ، ومقرها في كولونيا ، ألمانيا. لقد تلقت الصحافة الإيجابية المؤكدة أنها أكثر دقة ودقة من Google Translate.deepl تقدم حاليًا ترجمات بين الـ 11 اللغات التالية و 110 زوجًا من اللغات: الصينية (مبسطة) ، والهولندية ، والإنجليزية ، والفرنسية ، والألمانية ، واليابانية ، والبولندية ، البرتغالية والبرازيلية البرتغالية والروسية والإسبانية. بالإضافة إلى ذلك ، يتم اقتراح تقريبي لتكافؤ اللغة بين كل تلك اللغات ، باستخدام عملية من خطوتين عبر محور إنجليزي. لا توجد إعلانات عن ديب. تريد الشركة كسب المال عن طريق ترخيص واجهة برمجة طلبات الترجمة.
Lexibird
lexibird.com
تطبيق Lexibird هو مساعد يعتمد على الذكاء الاصطناعي للترجمة والكتابة، يوفر ترجمة، تدقيق، وتلخيص بدقة وجودة عالية.
Microsoft Translator
bing.com
ت تطبيق Microsoft Translator لترجمة النصوص والكلام بين 73 لغة، ويدعم الترجمة في الوقت الحقيقي والترجمة غير المتصلة بالإنترنت.
iTranslate
itranslate.com
iTranslate هو تطبيق ترجمة يدعم أكثر من 100 لغة، يوفر ترجمات نصية وصوتية، وترجمة صور، ويعمل بدون اتصال بالإنترنت.
Lingvanex
lingvanex.com
توفر Lingvanex مجموعة شاملة من أدوات الترجمة الآلية والتعرف على الكلام. تتضمن الوظيفة الأساسية ترجمة النصوص والصوت والصور والمستندات، مما يدعم مجموعة واسعة من التطبيقات. تستخدم مجموعة الأدوات تقنيات الترجمة الآلية العصبية لتحسين الكفاءة والإنتاجية. يتمتع المستخدمون بالقدرة على ترجمة النصوص والكلام وحتى النصوص الموجودة على الصور والملفات ومواقع الويب التي تشمل ما يصل إلى 109 لغة. ويقدم البرنامج أيضًا حلول ترجمة سحابية ومحلية، مما يضمن خصوصية البيانات. والفرق الرئيسي هو قدرة Lingvanex على ترجمة أكثر من 10000 زوج ترجمة، مما يدل على قدرتها اللغوية واسعة النطاق. تم تصميم Lingvanex ليتم دمجه بسهولة في المنتجات عبر منصات مختلفة، بما في ذلك Linux وWindows وMacOS والويب والهواتف المحمولة. إحدى ميزاته المحددة، وهي المسارد المخصصة، تسمح للمستخدمين بتحديد الترجمات لكلمات وعبارات محددة. الأداة متاحة عبر منصات مختلفة بما في ذلك سطح المكتب (Windows وMacOS)، والجوال (iOS وAndroid)، وملحقات المتصفح المختلفة، وحتى للمراسلة الخاصة عبر برامج الدردشة الآلية.
Dubverse
dubverse.ai
ديبفورس هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لترجمة ودبلجة مقاطع الفيديو إلى لغات متعددة، مع خيارات تجويد صوتية ونصوص دقيقة.
百度翻译
fanyi.baidu.com
تطبيق 百度翻译 يُقدم خدمات ترجمة شاملة للنصوص والصور والأصوات، يدعم العديد من اللغات ويتيح الترجمة بدون إنترنت.
Lingva Translate
lingva.ml
استرداد الترجمات دون استخدام أي خدمة مرتبطة بـ Google، مما يمنعها من التتبع.
네이버 파파고
papago.naver.com
Naver Papago هو تطبيق ترجمة يستخدم الذكاء الاصطناعي لدعم الترجمة النصية والصوتية والصورية بين عدة لغات.
OpenL
openl.io
OpenL هي أداة ترجمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى جمع العالم معًا من خلال تمكين التواصل السلس عبر اللغات المختلفة. تكتشف الأداة تلقائيًا لغة النص وتترجمه إلى اللغة المطلوبة بنقرة زر واحدة. يوفر OpenL ترجمات بأكثر من 15 لغة بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والإسبانية واليابانية والألمانية وغيرها. إحدى الميزات البارزة لـ OpenL هي قدرته على ترجمة المصطلحات والعبارات الخاصة بالسياق بدقة، مما يجعله خيارًا قابلاً للتطبيق لمشاريع الترجمة الاحترافية. تتيح الأداة للمستخدمين تطبيق أرصدة للترجمات، مع توفير قدر معين من الأرصدة مجانًا، وخيار الترقية إلى حساب احترافي للحصول على ميزات إضافية. تم إنشاء OpenL باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي عالية الجودة التي تستفيد من التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية لإنتاج ترجمات دقيقة. تم تصميم الأداة بواسطة lvwzhen وmatt، وتم توضيحها بواسطة Icons 8 من Ouch!. باختصار، OpenL هي أداة ترجمة موثوقة ذات واجهة سهلة الاستخدام يمكنها تسهيل التواصل عبر حواجز اللغة.
Apertium
apertium.org
Apertium عبارة عن منصة ترجمة آلية قائمة على القواعد. إنه برنامج مجاني وتم إصداره بموجب شروط رخصة جنو العمومية.
Checksub
checksub.com
Checksub هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لإنشاء ترجمات وترجمة مقاطع الفيديو الخاصة بك إلى أكثر من 200 لغة. توفر منصتها أيضًا إمكانات استنساخ الصوت والدبلجة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بهدف توطين مقاطع الفيديو لجماهير متنوعة. الأداة متخصصة في إنشاء ترجمات عالية الجودة خلال فترة زمنية قصيرة، وتحويل النصوص إلى ترجمات فيديو متزامنة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين تخصيص نمط الترجمة ورسومها المتحركة، مما يعزز تأثير محتواها. ميزة متكاملة أخرى هي "الترجمات المصاحبة" حيث يمكنك تصدير الفيديو الخاص بك مع ترجمات مضمنة، أو كملف ترجمة منفصل، مما يوفر المزيد من التخصيص مع الأنماط والرسوم المتحركة. بمجرد إنشاء الترجمة أو الدبلجة، يسمح المحرر عبر الإنترنت للمستخدمين بتحرير وإعادة إنشاء أي جمل لتحسينها. والجدير بالذكر أن Checksub يسمح للشركات والأفراد بتعظيم تأثير مقاطع الفيديو الخاصة بهم عن طريق ترجمتها إلى لغات متعددة، وتعزيز الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وزيادة الجماهير على منصات مثل YouTube دون الحاجة إلى إنشاء محتوى جديد. هذه الأداة موثوقة وتستخدمها العديد من المؤسسات لحالات استخدام مختلفة مثل ترجمة مقاطع الفيديو التدريبية أو توسيع نطاق جمهور المحتوى الرقمي.
腾讯翻译君
fanyi.qq.com
المترجم هو برنامج اتصال متعدد اللغات من إنتاج Tencent، وهو يدعم لغات متعددة مثل الصينية والإنجليزية واليابانية والكورية، ويتميز بخصائص الترجمة الدقيقة والفعالة والمستقرة، وهو مناسب جدًا للخارج السفر والتبادلات الأجنبية والمكاتب الدولية وما إلى ذلك، من أجل توفير تجربة ترجمة سلسة.
火山翻译
translate.volcengine.com
تدعم Huoshan Translation، وهي علامة تجارية للترجمة الآلية مملوكة لشركة ByteDance، الترجمة المجانية عبر الإنترنت بأكثر من 100 لغة وتدعم الترجمة في مجموعة متنوعة من المجالات.
彩云小译
fanyi.caiyunapp.com
مرحبًا بكم في الموقع الرسمي لـ Caiyun Xiaoyi! نحن نقدم أدوات ترجمة فعالة ودقيقة عبر الإنترنت، بما في ذلك ترجمة النصوص وترجمة المستندات وترجمة صفحات الويب وقاعدة بيانات المصطلحات والمكونات الإضافية للمتصفح وخدمات المقارنة ثنائية اللغة. بمساعدة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يمكن لـ Caiyun Xiaoyi تلبية احتياجات الاتصال متعددة اللغات الخاصة بك.
腾讯交互翻译
transmart.qq.com
Tencent Interactive Translation TranSmart هو منتج ترجمة مدعوم بالذكاء الاصطناعي تم إصداره بواسطة Tencent AI Lab ويمكنه تلبية احتياجات المستخدمين للترجمة السريعة واستخدام الترجمة اليدوية بمساعدة الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة والجودة. تعتمد Transmart تقنية الترجمة الآلية التفاعلية بين الإنسان والحاسوب التي طورها الفريق ذاتيًا، وتدمج العديد من التقنيات المتطورة مثل الترجمة الآلية للشبكة العصبية، والترجمة الآلية الإحصائية، وطريقة الإدخال، والفهم الدلالي، واستخراج البيانات، وما إلى ذلك، وتتعاون مع المليارات من البيانات المتوازية ثنائية اللغة، وهي عبارة عن منتجات ترجمة ذكية اصطناعية قائمة على الإنترنت يمكن أن توفر للمستخدمين مساعدة ترجمة ذكية في الوقت الحقيقي، مما يساعد المستخدمين على إكمال مهام الترجمة بشكل أفضل وأسرع.
MachineTranslation
machinetranslation.com
في MachineTranslation.com، إنهم ملتزمون بمساعدة الشركات في التغلب على الحواجز اللغوية من خلال التكنولوجيا المتطورة. تتيح لنا خبرتهم في الترجمة الآلية تقديم حلول سريعة وفعالة من حيث التكلفة وقابلة للتطوير لجميع احتياجاتك اللغوية. باعتبارها شركة تابعة لمجموعة Tomedes، تتمتع بسجل حافل في خدمة أكثر من 95000 عميل تجاري، فهي تتمتع بالخبرة والمعرفة اللازمة لتقديم خدمات واستشارات ترجمة آلية استثنائية. سواء كنت بحاجة إلى التحرير اللاحق لبعض المستندات أو الدمج الكامل للترجمة الآلية في سير عمل عملك، فإنهم يتمتعون بالخبرة اللازمة لتلبية متطلباتك. دعنا نساعدك على توسيع آفاقك العالمية من خلال خدمات الترجمة الآلية الخاصة بهم اليوم.
Alexa Translations
alexatranslations.com
اكسر حواجز اللغة من خلال ترجمات Alexa - حيث تقدم خدمات ترجمة متخصصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. والمترجمين المتخصصين في الصناعة. توفر Alexa Translations ترجمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لأكبر وأعرق المؤسسات القانونية والمالية والحكومية. يقدم مزيجها الفريد من التكنولوجيا المتقدمة والمترجمين المعتمدين المحترفين حلولاً مخصصة بجودة لا مثيل لها. بفضل أكثر من عقدين من نجاح العملاء الحائز على جوائز، يمكنك الاعتماد علينا باعتبارنا امتدادًا حقيقيًا لفريقك.
Language Weaver
rws.com
تعد Language Weaver، وهي جزء من مجموعة RWS، أقوى منصة للترجمة الآلية العصبية وأكثرها شمولاً وقابلية للتكيف في العالم. تساعد Language Weaver المؤسسات العالمية والحكومات وشركات المحاماة والمؤسسات المالية على حل تحديات البيانات والمحتوى متعددة اللغات بشكل آمن وعلى نطاق واسع عبر المنظمة العالمية. إن Language Weaver هو الحل الكامل الوحيد، الذي يمزج بين أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي المبتكرة والخبرة البشرية ليأخذك إلى الميل الأخير في الترجمة الآلية لترجمة المزيد من المحتوى بدقة وفي وقت أقل.
Textshuttle
textshuttle.com
تواصل سلس بأسلوبك المميز مع Textshuttle – بكل اللغات، وفي جميع أنحاء عملك. تعمل الحلول المبتكرة للمعالجة التلقائية للغات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي على ترجمة نغمة الصوت والمحتوى بطريقة مخصصة وتمكين الاتصال المتسق والآمن في جميع أنحاء الشركة.
TranslateFX
translatefx.com
الترجمة القانونية والمالية بمساعدة الذكاء الاصطناعي للمحترفين. توفير الوقت والمال في ترجمة المستندات التجارية بجميع أنواعها. تقوم TranslateFX بتطوير منصة ترجمة المستندات بمساعدة الذكاء الاصطناعي باستخدام أحدث التطورات في التعلم الآلي ومعالجة اللغات الطبيعية.
KantanMT
kantanai.io
KantanMT، شركة KantanMT المتطورة والقوية، تساعد المؤسسات على الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال تسريع عملية تسليم الترجمة - على نطاق واسع! من الصعب استخدام حلول الترجمة الآلية التقليدية، ويصعب الوصول إليها، كما أن نشرها مكلف، كما أن صيانتها صعبة من الناحية الفنية. من السهل الوصول إلى KantanMT واستخدامه وصيانته ونشره. إنه حل متطور وقوي للترجمة الآلية في حزمة سهلة الاستخدام: ليست هناك حاجة إلى مهارات تقنية لاستخدام منصتنا، ولا أي متطلبات خاصة للأجهزة أو البرامج. يمكن للأعضاء تسجيل الدخول على الفور وإنشاء حلول ترجمة آلية مخصصة على منصة KantanMT. إن النمو الهائل في جهود إنشاء المحتوى والعولمة يجعل من الصعب مواكبة أحجام الترجمة. تُعد الترجمة الآلية بديلاً قابلاً للتطبيق لمقدمي خدمات الترجمة الذين يرغبون في تنمية أعمالهم وترجمة المزيد من المحتوى لعملائهم. ** التخصيص: أنشئ محركات ترجمة آلية عصبية متقدمة باستخدام بيانات شركتك باستخدام أصول الترجمة (TMX أو TBX أو مجموعات بيانات التدريب المجانية). سيؤدي تخصيص المحركات ذات المحتوى والمصطلحات الموجودة في النطاق إلى زيادة دقة ترجمتك، مما يقلل الوقت والتكاليف. ** التحسين: قم بقياس طلاقة الترجمة ودقتها باستخدام KantanBuildAnalytics، وهي واجهة مرئية وبديهية للغاية تعرض مقاييس محركاتك لتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين. قم بتقييم أداء محركاتك باستخدام LQRs المخصصة لضبط محركاتك وإنشاء حلول MT جاهزة للإنتاج بسرعة! ** النشر: إطلاق وظائف الترجمة في النظام الأساسي أو التكامل بسلاسة مع بعض أدوات الترجمة بمساعدة الحاسوب الرائدة في الصناعة. إدارة سعة الترجمة الآلية من خلال عمليات النشر السحابية ذات التوسع التلقائي باستخدام KantanAPI.
Custom.MT
custom.mt
Custom.MT عبارة عن منصة ترجمة آلية شاملة مصممة خصيصًا لفرق الترجمة ومقدمي خدمات اللغة (LSPs) ومديري المنتجات والمترجمين. ويقدم أدوات وخدمات متقدمة مصممة لتعزيز عمليات الترجمة من خلال الأتمتة والتخصيص. * منصة الترجمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: يمكنك الوصول إلى نماذج الترجمة الآلية الرائدة، بما في ذلك خيارات مثل OpenAI وChatGPT، لتلبية احتياجات الترجمة المتنوعة. * الضبط الدقيق للنموذج: قم بتخصيص نماذج الترجمة لتحسين الدقة من خلال دمج مصطلحات محددة وتفضيلات الأسلوب. * الخيارات المحلية: انشر حلول الترجمة الآلية على أجهزتك الخاصة للتعامل الآمن مع المحتوى الحساس. * تقييم الترجمة الآلية: تقييم أداء نماذج الترجمة باستخدام التقييمات الآلية والبشرية، باستخدام مقاييس مثل BLEU وCOMET. * الامتثال للمصطلحات: ضمان الاستخدام المتسق للمصطلحات عبر الترجمات من خلال إثراء المسارد والالتزام بالمعايير الدولية. * ورش العمل والتدريب: شارك في ورش العمل لتعزيز مهارات الفريق في الذكاء الاصطناعي اللغوي والترجمة الآلية. * قدرات التكامل: تواصل مع أنظمة الترجمة وإدارة المحتوى الشائعة مثل Trados وSmartling وmemoQ، مما يسهل سير العمل بشكل أكثر سلاسة.
Lingoedit
lingoedit.com
أداة للترجمة ومحرر المستندات مدعومة بالذكاء الاصطناعي! تتمثل مهمة Lingoedit في كسر حواجز اللغة وتسهيل التواصل العالمي من خلال مطالبات أكثر ذكاءً. توفر أداة Lingoedit للمستخدمين إمكانية الوصول إلى ترجمات عالية الجودة وأوضاع محرر المستندات مجانًا، وكلها مدعومة بهندسة سريعة متقدمة تضمن المزيد من الدقة والدقة. واجهة Lingoedit سهلة الاستخدام وميزات التعاون تجعل الترجمة والتحرير في متناول المستخدمين من جميع مستويات المهارة، مما يجعلها مثالية للفرق التي تعمل في مشاريع دولية، ومتعلمي اللغة الذين يسعون إلى ممارسة مهاراتهم، والأفراد الذين يتطلعون إلى التواصل عبر حواجز اللغة. مع توفر أكثر من 30 لغة والقدرة على ترجمة المحتوى كتلة تلو الأخرى، تعد أداة Lingoedit الحل الأمثل لأي شخص يتطلع إلى تبسيط عملية الترجمة والتحرير.
Blu Translate
bluente.com
Blu Translate عبارة عن منصة ترجمة متقدمة مصممة لترجمة المستندات بسرعة ودقة عبر تنسيقات الملفات المختلفة. من خلال الاستفادة من الترجمة الآلية الحديثة جنبًا إلى جنب مع تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة، توفر Bluente ترجمات ذات صلة بالسياق لمجموعة واسعة من الصناعات. * يشيع استخدامها في: العقود، والمستندات القانونية، والضمانات التسويقية، والبيانات المالية، والعروض التقديمية للعملاء، والتقارير السنوية، ومواد التدريب * اللغات الشائعة: الإنجليزية إلى الصينية، والصينية إلى الإنجليزية، والإسبانية إلى الإنجليزية، والعربية إلى الإنجليزية، والروسية إلى الإنجليزية * أنواع الملفات المدعومة: Word (doc، docx، dotx، dotm)، Excel (xls، xlsx)، pdf، العروض التقديمية (ppt، pptx)، أنواع الملفات الأخرى (xml، odt، txt، rtf)، إلخ * اللغات المدعومة: الإنجليزية والصينية والإسبانية والعربية والبرتغالية والإندونيسية واليابانية والكورية والروسية والفرنسية والألمانية والإيطالية والهولندية والعبرية والنرويجية والبولندية والفنلندية والمجرية وأكثر من 100 لغة أخرى
Stepes
stepes.com
Stepes هو أول تطبيق ترجمة يعتمد على الأشخاص في العالم ويقدم خدمات ترجمة لغوية سريعة ودقيقة بأكثر من 100 لغة. أنشئ حسابًا وأدخل نصًا أو قم بتحميل المستندات أو التقط صورة، واطلب ترجمتها بسرعة ودقة. يمكنك أيضًا الاتصال بالمترجمين الفوريين لاجتماعات العمل الدولية أو المؤتمرات أو المساعدة في السفر. قم بالدردشة مع المترجمين للحصول على اتجاهات القيادة ومساعدة الترجمة في حالات الطوارئ بمعظم اللغات. أرسل نصوصًا أو صورًا أو تسجيلات صوتية واحصل على ترجمتها بدقة أثناء التنقل، أو قم بجدولة خدمات الترجمة الفورية بواسطة مترجمين فوريين محترفين. شبكة Stepes العالمية المكونة من آلاف اللغويين المحترفين المحليين على استعداد للعمل ومساعدتك في تلبية جميع احتياجات الترجمة اللغوية الخاصة بك. سواء كنت شركة تبحث عن حلول ترجمة سريعة وعالية الجودة للمؤسسات أو فردًا يبحث عن مساعدة لغوية أثناء السفر، فإن Stepes هو تطبيق الترجمة الذي تحتاجه للحصول على الترجمات الأكثر دقة وموثوقية عند الطلب في أي مكان. يتخصص مترجموهم الخبراء في مجموعة متنوعة من المجالات الموضوعية، مما يجعلهم مثاليين للترجمة اللغوية والترجمة الفورية لمجموعة واسعة من المجالات الصناعية مثل القانون، والطبي، والمالية، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعية، والهندسية، والتجارة الإلكترونية، والأزياء، والمزيد. تقدم شركة Stepes أسرع خدمات الترجمة الاحترافية للشركات متعددة الجنسيات على نطاق عالمي. إنهم قادرون على القيام بذلك من خلال السماح لمترجميهم بالحصول على إشعارات فورية لطلبات الترجمة الخاصة بك على أجهزتهم المحمولة في أي مكان حول العالم مما يسمح لهم بالترجمة فورًا على هواتفهم الذكية أو أجهزة سطح المكتب.
LegalTranslations.com
legaltranslations.com
LegalTranslations.com هي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة لترجمة المستندات القانونية، وهي مثالية لشركات المحاماة والشركات والوكالات الحكومية. يوفر منتج Tomedes هذا ترجمات دقيقة وآمنة للعقود وبراءات الاختراع، مع خدمات المراجعة البشرية الاختيارية لضمان الموثوقية والامتثال، والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجات القطاع القانوني.
Tarjama AMT
tarjama.com
تُعد الترجمة الآلية العربية (AMT) من شركة ترجمة حلاً متطورًا مصممًا لتعزيز عمليات الترجمة، خاصة للشركات العاملة في الأسواق الناطقة باللغة العربية. باستخدام تقنية الترجمة الآلية العصبية (NMT) المتقدمة، تقدم ترجمة ترجمات دقيقة وذات صلة بالسياق ومصممة خصيصًا لمختلف الصناعات.
Transmonkey
transmonkey.ai
Transmonkey هو برنامج ترجمة مدعوم بالذكاء الاصطناعي ويدعم أكثر من 130 لغة، بما في ذلك الإنجليزية والصينية واليابانية والعربية والفرنسية والألمانية والعبرية والإندونيسية وما إلى ذلك. يمكنك ترجمة أي تنسيق ملف تقريبًا باستخدام مترجمه، المدعوم بنماذج لغة كبيرة، بغض النظر عن كونه مستندًا أو صورة أو مقطع فيديو.
Kagi Translate
translate.kagi.com
توفر Kagi Translate ترجمة دقيقة عبر 248 لغة باستخدام نماذج اللغة المتقدمة. قم بتسجيل الدخول إلى حساب عضو Kagi الخاص بك للحصول على مزيد من الميزات: ترجمة أثناء الكتابة ، والنصوص على الكلام ، والكلام إلى رسالة نصية ، ولا Captcha المضاد للبوت والمزيد!
Microsoft Translator Conversations
translator.microsoft.com
تطبيق محادثات Microsoft Translator يتيح الترجمة الفورية للمحادثات بين لغات مختلفة عبر الأجهزة، داعماً التواصل الشخصي والمهني.
U-Dictionary Translator
u-dictionary.com
مترجم U-Dictionary هو أداة لترجمة النصوص بين 108 لغة، ويقدم قاموسًا شاملاً ودعمًا لتعلم اللغة بواجهة سهلة الاستخدام.
Unbabel
unbabel.com
تساعد Unbabel الشركات على تجاوز حواجز اللغة من خلال تقديم خدمات ترجمة عالية الجودة ودمجها مع منصات خدمة العملاء المختلفة.
Lilt
lilt.com
LILT هي منصة الذكاء الاصطناعي الكاملة للمؤسسات لترجمة وإنشاء المحتوى. منصة LILT مخصصة لـ: 1. اللغويون: يعمل الذكاء الاصطناعي السياقي في LILT على توليد توقعات الترجمة في الوقت الفعلي وتكييفها، مما يوفر جودة وسرعة ترجمة رائدة في الصناعة. 2. فرق الترجمة: تمكن منصة LILT الفرق من إعداد وإدارة سير العمل الأكثر كفاءة من خلال الاستفادة بشكل فعال من ذاكرة الترجمة (TM)، والترجمة الفورية/التي تم التحقق منها، وتبادل المحتوى الآلي من خلال الموصلات. 3. المنظمات العالمية: تتصل منصة LILT بمقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي الرئيسيين وتضبط إيقاع الضبط الآلي وفي الوقت الفعلي لمجالس إدارة الأعمال المخصصة المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العمل، مما يفتح إمكانات الذكاء الاصطناعي الحقيقية بدءًا من الوسائط المتعددة وحتى الذكاء الاصطناعي التوليدي.
Phrase Localization Suite
phrase.com
تعد Phrase Localization Platform عبارة عن منصة لغوية فريدة من نوعها تعمل بالذكاء الاصطناعي وتدمج أدوات الترجمة والتسجيل والأتمتة في مكان واحد للشركات ومقدمي خدمات اللغة. فهو يوفر قابلية التوسع، ونهجًا محايدًا للبائع، وتحليلات متقدمة لتحسين الأداء. فهو جاهز للاستخدام مع إمكانية الوصول إلى جميع منتجاته الرئيسية، كما أنه يسهل عملية بدء التشغيل والتوسع السريع. من خلال تسجيل الدخول الموحد (SSO) والواجهة البديهية، توفر Phrase نظامًا بيئيًا مركزيًا سهل الاستخدام. تتضمن منصة تعريب العبارات ما يلي: نظام إدارة ترجمة العبارات (Phrase TMS) إدارة مشروعات الترجمة باستخدام أدوات الترجمة بمساعدة الحاسوب (CAT) ذات المستوى الصناعي سلاسل العبارات أداة سهلة الاستخدام للمطورين للبرامج والألعاب وتعريب نسخ مواقع الويب مُنسق العبارات سير عمل بدون تعليمات برمجية وقابل للتخصيص يعمل على أتمتة دليلك تعالج تحليلات العبارات بيانات ثاقبة لتحسين التكلفة والجودة والسرعة، ترجمة آلية سريعة وآمنة للذكاء الاصطناعي في لغة العبارات، مصممة خصيصًا لتناسب مصطلحاتك، ترجمة آلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي المخصص للعبارات، مع الاستفادة من المحتوى الخاص بك، بوابة العبارات، وصول آمن وفوري وبديهي إلى الترجمة المتقدمة التكنولوجيا تقنيات جودة العبارات يتم تسجيل النتائج والتحقق منها لضمان أن المحتوى الخاص بك يلبي معايير الجودة باستمرار، عمليات التكامل أكثر من 50 عملية تكامل مع نهج التوصيل والتشغيل للنشر السريع
Murf AI
murf.ai
Murf AI هو تطبيق لتحويل النص إلى كلام، يقدم صوتيات طبيعية للوسائط المختلفة مع إمكانية تخصيص اللكنة والنغمة.
Intento
inten.to
تقوم شركة Intento ببناء وكلاء الذكاء الاصطناعي لتوطين المؤسسات باستخدام الترجمة الآلية والذكاء الاصطناعي التوليدي متعدد اللغات. يمكّن Enterprise Language Hub شركات مثل Procore وSubway من تقديم تجارب لغوية متسقة وأصلية في جميع الأسواق والجماهير. فهو يجمع بين الترجمة الآلية ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية في مسارات عمل الذكاء الاصطناعي متعددة الوكلاء، وتخصيصها لبيانات العميل ودمجها في أنظمة البرامج الحالية للعملاء للتوطين والتسويق ودعم العملاء ووظائف الأعمال الأخرى. مع Intento، يحقق العملاء ترجمات عالية الجودة في الوقت الفعلي لجميع المستخدمين وأعضاء الفريق في جميع أنحاء العالم. حصل Enterprise Language Hub على شهادة ISO-27001، مما يضمن أمانًا على مستوى المؤسسة لحلول GenAI في الصناعات ذات الطلب العالي. تقدم Intento أيضًا مساعدة الخبراء المعتمدة من ISO-9001 لإعداد نماذج الترجمة الآلية والذكاء الاصطناعي وصيانتها، وتعمل باستمرار على تحسين هذه النماذج باستخدام البيانات الجديدة وتعليقات المستخدمين.
Rask.ai
rask.ai
Rask.ai هو أداة لتوطين الفيديو تتيح ترجمة مقاطع الفيديو لأكثر من 130 لغة، مع ميزات تحويل النص إلى صوت واستنساخ صوتي.
Multilings
multilings.com
Multilings هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لترجمة النصوص، وكتابة المحتوى، وإدارة المحتوى متعدد اللغات بفعالية.
Localize
localizejs.com
Localize هو حل ترجمة بدون تعليمات برمجية لمنصات SaaS، مما يسمح لك بترجمة تطبيق الويب ولوحة المعلومات ومستندات API وغير ذلك الكثير بسهولة. مع الحلول التقليدية - بالإضافة إلى بنائها داخليًا - قد يستغرق الأمر شهورًا لتقديم دعم متعدد اللغات للمستخدمين. باستخدام Localize، يمكنك ترجمة منصة SaaS الخاصة بك خلال ساعات فقط - مما يسمح لك بالتوسع في أسواق جديدة وإسعاد العملاء في جميع أنحاء العالم.
Google Translation Hub
cloud.google.com
مركز ترجمة Google يتيح ترجمة مستندات متعددة اللغات بسرعة وسهولة، مع الحفاظ على التنسيق ودعم 135 لغة.
GetGloby
getgloby.ai
GetGloby عبارة عن منصة SaaS متطورة متخصصة في ترجمة الأصول التسويقية وإعلانات الحملات باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. تعمل الأداة على تمكين العلامات التجارية من توسيع نطاق وصولها والاستفادة من جماهير وأسواق جديدة في جميع أنحاء العالم. بفضل القدرة على الترجمة إلى أكثر من 100 لغة، تضمن GetGloby تخصيص الترجمات وفقًا لصوت العلامة التجارية الفريدة لكل شركة، مع الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي للحفاظ على الاتساق والرنين. إحدى الميزات الرئيسية لبرنامج GetGloby هو محرك الترجمة الخاص به، والذي يجمع بين الترجمة الآلية وإمكانيات الترجمة الإبداعية المتقدمة. تأخذ هذه التقنية المتطورة في الاعتبار الفروق الدقيقة بين اللغات المختلفة مع الحفاظ على جوهر ونبرة المحتوى الأصلي. علاوة على ذلك، تضمن GetGloby الجودة من خلال توظيف مراجعين محليين يقدمون خبراتهم اللغوية ورؤاهم الثقافية لضمان الدقة والطلاقة في الترجمات. تشتمل تقنية GetGloby الخاصة على الذكاء الاصطناعي والخوارزميات اللغوية المعقدة ومراقبة اتجاهات البحث لتقديم تحويلات إبداعية دقيقة وعالية الأداء. تستخدم الأداة التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية، بما في ذلك GPT، لإنشاء Jaga، وهو أول محرك ترجمة تم تطويره لأغراض الوسائط. من خلال سد الفجوات اللغوية والثقافية، تساعد GetGloby الشركات على التواصل بشكل فعال مع جمهورها المستهدف عبر اللغات والثقافات المختلفة. سواء أكان ذلك ترجمة الأصول التسويقية لمواقع الويب أو مقاطع الفيديو أو النشرات الإخبارية أو الإعلانات على منصات مثل Google وBing وLinkedIn وTikTok، تقدم GetGloby مجموعة شاملة من خدمات الترجمة والتخصيص لمساعدة العلامات التجارية على التواصل بسلاسة مع الجماهير العالمية. بشكل عام، يعمل GetGloby على تبسيط عملية التسويق الدولي، مما يقلل التكاليف ووقت التنفيذ مع تقديم تحويلات أكثر تأهيلاً.
Language I/O
languageio.com
يمكّن برنامج Language I/O فرق دعم العملاء أحادية اللغة (أي الناطقة باللغة الإنجليزية فقط) من الدردشة والبريد الإلكتروني وتقديم دعم الخدمة الذاتية بأكثر من 100 لغة في الوقت الفعلي. بفضل تقنية الترجمة الآلية الفريدة من نوعها، يمكنها تكوين فريق وتشغيله بترجمات دقيقة وآمنة للشركة والصناعة في غضون 24 ساعة. يتكامل برنامجها المتوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) والمعتمد من ISO-27001 مع جميع أنظمة إدارة علاقات العملاء الرئيسية (CRMs) بما في ذلك Salesforce وZendesk وOracle. ومن خلال توفير الترجمات لوكلاء خدمة العملاء في الأنظمة الأساسية التي يستخدمونها بالفعل، فإنها تمكنهم من الرد على استفسارات البريد الإلكتروني والدردشة الخاصة بالعملاء بنقرة زر واحدة.
Global App Testing
globalapptesting.com
Global App Testing هو حل اختبار جماعي يمكّن فرق ضمان الجودة والمنتج وتجربة المستخدم والهندسة والترجمة والفرق الرقمية من اختبار منتجاتهم وخبراتهم في أكثر من 189 دولة مع أكثر من 90.000 متخصص تم فحصهم بشكل احترافي والذين يختبرون استخدام أجهزة حقيقية في بيئات حقيقية على مئات مجموعات الأجهزة . سنقوم باختبار برنامجك من حيث إمكانية الوصول وجودة الترجمة والفروق الدقيقة المحلية والثقافية حتى تتمكن من الحصول على رؤية في كل سوق تعيش فيه أو على وشك الانطلاق فيه. تعتمد المئات من العلامات التجارية الرائدة بما في ذلك Meta وMicrosoft وGoogle وBBC وiHeartMedia على Global تعمل منصة App Testing على تحسين جودة منتجاتها بسرعة تسمح لفرق Agile وDevOps بالإصدار بشكل أكثر انتظامًا والحصول على تعليقات حيوية لإصلاح المشكلات، أو إجراء تحسينات مهمة على رحلة المستخدم.
ModelFront
modelfront.com
تعمل تقنية ModelFront AI على جعل الترجمة ذات الجودة البشرية أكثر كفاءة بشكل جذري، من خلال التنبؤ بالترجمات الآلية التي لا تتطلب تحريرًا أو مراجعة بشرية.
ImTranslator
imtranslator.net
تهدف خدمة الترجمة ImTranslator إلى توفير ترجمة فورية للكلمات والعبارات والنصوص بالعديد من اللغات. عندما تحتاج إلى أداة ترجمة للتواصل مع الأصدقاء أو الأقارب أو شركاء العمل أو السفر إلى الخارج أو تعلم اللغات، فإن ImTranslator الخاص بنا موجود دائمًا لمساعدتك.
有道翻译
fanyi.youdao.com
يوفر تطبيق Youdao Translate خدمات ترجمة فورية مجانية لعدة لغات، بما في ذلك النصوص والمستندات وصفحات الويب.
StringTranslate
stringtranslate.com
أفضل مترجم في العالم أكثر من 6000 كلمة. نحن نقدم خدمات الترجمة المجانية في جميع أنحاء العالم. ليس هناك حد لعدد الكلمات وعدد المرات. ليس من الضروري أن تكون عضوًا لاستخدام الخدمة.
YOUS
yous.ai
Yous هي أداة رسائل مدمجة مع مترجم قائم على الذكاء الاصطناعي ، مصممة لمساعدة الأفراد والشركات على التواصل بسلاسة عبر لغات مختلفة. تدعم هذه الأداة الاتصالات من خلال مكالمات الصوت والفيديو والاجتماعات والدردشات ، كل ميزة معززة مع وظيفة ترجمة مدمجة. يمكن أن تفسر وظيفة الترجمة عبر 17 لغة مختلفة ، مما يلغي حواجز اللغة وتسهيل التواصل العالمي الأكثر فعالية. إلى جانب هذه ، يتميز Yous أيضًا بنسخ ، وتحويل اللغة المنطوقة إلى تنسيق نص لمزيد من الوصول. يتمثل أحد الجوانب المهمة في Yous في اهتمامها بالأمان ، وتأكيد المستخدمين على أن جميع الاجتماعات والمكالمات والرسائل مشفرة وتخزينها بشكل آمن. تم تصميم Yous أيضًا لتكون متعددة الاستخدامات ويمكن الوصول إليها ، وتتوفر كتطبيق ويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة لكل من iOS و Android. من خلال التعلم المستمر ، يضمن يوس دقة ترجمة عالية. فيما يتعلق بالاستخدام ، تتوفر كل من الخطط المجانية والمدفوعة ، مع ميزات إضافية مثل المكالمات الهاتفية المقدمة في الخطة الممتازة. أخيرًا ، تجدر الإشارة إلى أن Yous تروج لمفهوم أن تكون منظمة العفو الدولية خيارًا أكثر بأسعار معقولة من المترجمين البشريين.
NiuTrans
niutrans.com
يوفر Mavericks Translation Cloud Platform ترجمة نصية ووظائف ترجمة مستندات PDF/Word/Excel/ppt، وتحتفظ ترجمة المستندات بتخطيط النص الأصلي، وتوفر صفحات ترجمة مجانية كل يوم لتلبية احتياجات الترجمة اليومية، وتدعم تنزيل الترجمات ثنائية اللغة للنص. الترجمة الأصلية.
Systran
systransoft.com
أداة الترجمة لجميع النصوص الخاصة بك. قم بترجمة النص الخاص بك بسهولة باستخدام مربع الترجمة SYSTRAN.
Translate.com
translate.com
Translate.com هي أداة ترجمة تدعم أكثر من 90 لغة، تقدم خدمات ترجمة نصوص ومحادثات من قبل محترفين على مدار الساعة.
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