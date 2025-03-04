Google Translate

translate.google.com

Google Translate هي خدمة ترجمة آلية عصبية متعددة اللغات مجانية تم تطويرها بواسطة Google ، لترجمة النصوص والمواقع الإلكترونية من لغة إلى أخرى. إنه يوفر واجهة موقع ويب ، وتطبيق للجوال لنظام Android و iOS ، وواجهة برمجة التطبيقات التي تساعد المطورين على بناء ملحقات المتصفح وتطبيقات البرامج. اعتبارًا من سبتمبر 2020 ، تدعم Google Translate 109 لغة على مستويات مختلفة واعتبارًا من أبريل 2016 ، حصلت على أكثر من 500 مليون مستخدم ، مع ترجمة أكثر من 100 مليار كلمة يوميًا. ووثائق البرلمان الأوروبية ونصوص لجمع البيانات اللغوية. بدلاً من ترجمة اللغات مباشرة ، يترجم أولاً النص إلى اللغة الإنجليزية ثم يترجم إلى اللغة المستهدفة في معظم مجموعات اللغة التي تطرحها في شبكتها ، مع بعض الاستثناءات بما في ذلك الكاتالاني. أثناء الترجمة ، يبحث عن أنماط بملايين المستندات للمساعدة في تحديد الكلمات التي يجب اختيارها وكيفية ترتيبها باللغة المستهدفة. تم قياس دقتها ، التي انتقدت وسخرها في عدة مناسبات ، لتختلف اختلافًا كبيرًا عبر اللغات. في نوفمبر 2016 ، أعلنت Google أن Google Translate ستتحول إلى محرك ترجمة آلية عصبية - ترجمة Google Neural Machine (GNMT) - والتي تترجم "جمل كاملة في وقت واحد ، بدلاً من مجرد قطعة قطعة. تستخدم هذا السياق الأوسع لمساعدته اكتشف الترجمة الأكثر صلة ، والتي تقوم بعد ذلك بإعادة ترتيب وضبطها لتكون أشبه بشريًا مع قواعد اللغة المناسبة ". في الأصل تم تمكينه فقط لعدة لغات في عام 2016 ، يتم استخدام GNMT في جميع اللغات 109 في قائمة ترجمة Google اعتبارًا من سبتمبر 2020 ، باستثناء زوج اللغة بين اللغة الإنجليزية واللاتينية.