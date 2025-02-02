خدمات الترجمة الآلية - التطبيقات الأكثر شعبية - السويد

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تتضمن خدمات الترجمة الآلية استخدام الأنظمة والخوارزميات الآلية لترجمة النص أو المحتوى من لغة إلى أخرى. تستفيد هذه الخدمات من تقنيات معالجة اللغات الطبيعية والذكاء الاصطناعي المتقدمة لتحليل وفهم معنى النص المصدر، وإنتاج ترجمات دقيقة ومتماسكة في اللغة الهدف. تُستخدم خدمات الترجمة الآلية على نطاق واسع في مختلف الصناعات، بما في ذلك الأعمال والتكنولوجيا والرعاية الصحية والأوساط الأكاديمية، لتسهيل التواصل والتغلب على الحواجز اللغوية على نطاق عالمي. توفر هذه الخدمات الكفاءة والسرعة وقابلية التوسع، مما يجعلها أدوات قيمة للأفراد والمؤسسات التي تبحث عن حلول فعالة من حيث التكلفة للاتصالات متعددة اللغات وتوطين المحتوى.
إرسال تطبيق جديد
Google Translate
translate.google.com
ترجمة جوجل هي خدمة ترجمة آلية عصبية مجانية متعددة اللغات تم تطويرها بواسطة جوجل، لترجمة النصوص ومواقع الويب من لغة إلى أخرى. فهو يوفر واجهة موقع ويب، وتطبيق جوال لنظامي التشغيل Android وiOS، وواجهة برمجة تطبيقات تساعد المطورين على إنشاء ملحقات المتصفح وتطبيقات البرامج. اعتبارًا من سبتمبر 2020، تدعم خدمة الترجمة من Google 109 لغات على مستويات مختلفة، واعتبارًا من أبريل 2016، استحوذت على أكثر من 500 مليون مستخدم، مع ترجمة أكثر من 100 مليار كلمة يوميًا. تم إطلاقها في أبريل 2006 كخدمة ترجمة آلية إحصائية، واستخدمت الأمم المتحدة ووثائق ونصوص البرلمان الأوروبي لجمع البيانات اللغوية. بدلاً من ترجمة اللغات مباشرةً، يقوم أولاً بترجمة النص إلى الإنجليزية ثم يتحول إلى اللغة الهدف في معظم مجموعات اللغات التي يضعها في شبكته، مع بعض الاستثناءات القليلة بما في ذلك الكاتالانية-الإسبانية. أثناء الترجمة، يبحث عن أنماط في ملايين المستندات للمساعدة في تحديد الكلمات التي يجب اختيارها وكيفية ترتيبها في اللغة الهدف. وقد تم قياس دقتها، التي تعرضت للانتقاد والسخرية في عدة مناسبات، لتختلف بشكل كبير عبر اللغات. في نوفمبر 2016، أعلنت جوجل أن خدمة الترجمة من جوجل ستتحول إلى محرك الترجمة الآلية العصبية - الترجمة الآلية العصبية من جوجل (GNMT) - الذي يترجم "الجمل الكاملة في وقت واحد، بدلاً من مجرد قطعة قطعة. ويستخدم هذا السياق الأوسع لمساعدته. اكتشف الترجمة الأكثر صلة، ثم يعيد ترتيبها وتعديلها لتكون أشبه بإنسان يتحدث بقواعد نحوية سليمة". تم تمكين GNMT في الأصل لعدد قليل من اللغات فقط في عام 2016، ويتم استخدامه في جميع اللغات الـ 109 في قائمة ترجمة Google اعتبارًا من سبتمبر 2020، باستثناء الزوج اللغوي بين الإنجليزية واللاتينية.
Claude
claude.ai
Claude by Anthropic هو مساعد الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي الذي صممته Anthropic وتم تدريبه ليكون آمنًا ودقيقًا ومأمونًا لمساعدتك على أداء أفضل أعمالك.
DeepL Translator
deepl.com
DeepL Translator هي خدمة ترجمة آلية عصبية مجانية تم إطلاقها في 28 أغسطس 2017 وتم تطويرها بواسطة DeepL GmbH (Linguee)، ومقرها في كولونيا، ألمانيا. لقد تلقت صحافة إيجابية تؤكد أنها أكثر دقة ودقة من ترجمة Google. تقدم DeepL حاليًا ترجمات بين اللغات الـ 11 التالية و110 زوجًا من اللغات: الصينية (المبسطة)، الهولندية، الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، اليابانية، البولندية، البرتغالية، البرتغالية البرازيلية، الروسية، والإسبانية. بالإضافة إلى ذلك، يتم اقتراح تقديرات تقريبية للتكافؤ اللغوي بين جميع تلك اللغات، باستخدام عملية من خطوتين عبر محور اللغة الإنجليزية. لا توجد إعلانات على DeepL. تريد الشركة كسب المال عن طريق ترخيص واجهة برمجة تطبيقات الترجمة.
Microsoft Translator
bing.com
Microsoft Translator عبارة عن خدمة سحابية للترجمة الآلية متعددة اللغات تقدمها Microsoft. تم دمج Microsoft Translator عبر العديد من منتجات المستهلكين والمطورين والمؤسسات؛ بما في ذلك تطبيقات Bing وMicrosoft Office وSharePoint وMicrosoft Edge وMicrosoft Lync وYammer وSkype Translator وVisual Studio وInternet Explorer وتطبيقات Microsoft Translator لأنظمة Windows وWindows Phone وiPhone وApple Watch وهاتف Android وAndroid Wear. يقدم Microsoft Translator أيضًا ترجمة النصوص والكلام من خلال الخدمات السحابية للشركات. تتراوح خدمة ترجمة النصوص عبر Translator Text API من طبقة مجانية تدعم مليوني حرف شهريًا إلى طبقات مدفوعة تدعم مليارات الأحرف شهريًا. يتم تقديم ترجمة الكلام عبر خدمات الكلام من Microsoft بناءً على وقت البث الصوتي. تدعم الخدمة 73 نظامًا للغة اعتبارًا من مايو 2020. كما أنها تدعم 11 نظامًا لترجمة الكلام التي تعمل حاليًا على تشغيل ميزة المحادثة المباشرة لمترجم Microsoft وSkype Translator وSkype for Windows Desktop وتطبيقات Microsoft Translator لنظامي التشغيل iOS وAndroid.
Yandex Translate
translate.yandex.com
ترجمة مجانية عبر الإنترنت من الفرنسية والروسية والإسبانية والألمانية والإيطالية وعدد من اللغات الأخرى إلى الإنجليزية وبالعكس، وقاموس مع النسخ والنطق وأمثلة للاستخدام. يعمل Yandex.Translate مع الكلمات والنصوص وصفحات الويب.
Microsoft Translator Conversations
translator.microsoft.com
كسر حاجز اللغة. ترجمة المحادثات عبر الأجهزة، للمحادثات الفردية وللتفاعلات الجماعية الأكبر.
U-Dictionary Translator
u-dictionary.com
ترجمة النصوص بسهولة إلى 108 لغة.
Rask.ai
rask.ai
تعرف على Rask AI - أداة تعريب شاملة تتيح لمنشئي المحتوى والشركات ترجمة مقاطع الفيديو الخاصة بهم إلى أكثر من 130 لغة بسرعة وكفاءة. ومن خلال تقنيات "تحويل النص إلى صوت" و"الاستنساخ الصوتي"، يمكنهم إضافة تعليق صوتي بجودة احترافية إلى مقاطع الفيديو دون الحاجة إلى التسجيل أو الاستعانة بممثل صوتي. والآن يمكنك الاحتفاظ بصوتك أو نغمة التعليق الصوتي عند الدبلجة. في أوائل أبريل 2023، فاز Rask AI بجائزة منتج اليوم في Product Hunt، وخلال الأسابيع القليلة الأولى، حقق المشروع أول إنجاز وهو 10000 تسجيل! قام الفريق بإزالة حدود 20 دقيقة و100 ميجابايت للمستخدمين المشتركين. يستطيع منشئو المحتوى الآن نسخ مقاطع فيديو طويلة على YouTube أو الدورات التدريبية دون أي قيود. والشيء الرائع الآخر هو أن عملية الدبلجة أسرع بثلاث مرات وأكثر كفاءة! يعد اكتشاف مكبرات الصوت المتعددة وترجمتها ميزة فريدة نعتقد أنها تميزنا عن الخدمات الأخرى. يفخر فريق Rask للذكاء الاصطناعي بكونه من أوائل الذين قدموا هذه التجربة. تم دمج الأدوات بالكامل مع منصات الفيديو الشهيرة ومواقع التواصل الاجتماعي مثل YouTube وVimeo وInstagram وTwitter وTikTok. في أوائل شهر مايو، سيضيف الفريق ميزتين رائعتين. سوف تقوم بمزامنة حركات الشفاه مع أي صوت. الميزة الثانية هي التلخيص. أو ببساطة، إنها السراويل القصيرة. سيختار الذكاء الاصطناعي اللحظات الأكثر إثارة من الفيديو ويحولها إلى مجموعة من أجمل الحلقات. يقوم فريق Rask AI بكسر الحواجز اللغوية ومساعدة منشئي المحتوى والشركات على مشاركة المحتوى الخاص بهم مع جماهير مختلفة في جميع أنحاء العالم، مما يزيد من مدى وصول المحتوى وتأثيره المحتمل.
Murf AI
murf.ai
تعمل Murf AI على تبسيط الصوت الصوتي وجعل التعليقات الصوتية عالية الجودة في متناول الجميع باستخدام الذكاء الاصطناعي. يساعد Murf المستخدمين على إنشاء مقاطع صوتية نابضة بالحياة في غضون دقائق، دون الحاجة إلى أي معدات تسجيل. * Murf.ai هي أداة تقوم بتحويل النص إلى كلام، وتنتج مقاطع فيديو وترجمات، وتوفر مجموعة متنوعة من الأصوات للتخصيص. * أعجب المراجعون بالواجهة البديهية، وتنوع الأصوات المتاحة، والقدرة على تخصيص النطق، والتكامل السلس مع الأنظمة الأساسية الأخرى مثل Canva. * ذكر المراجعون مشكلات مثل الأصوات التي تبدو آلية في بعض الأحيان، والحاجة إلى المزيد من الأصوات بلغات ولهجات مختلفة، والتكلفة العالية للميزات الإضافية.
Dubverse
dubverse.ai
في عالم إنشاء المحتوى الرقمي سريع الخطى، تبرز Dubverse.ai كأداة تغير قواعد اللعبة لمنتجي الفيديو والمعلمين والشركات على حدٍ سواء. تعمل هذه المنصة المبتكرة على تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي لتبسيط وتعزيز عملية إنتاج الفيديو، مع التركيز بشكل خاص على التغلب على حواجز اللغة وإتاحة الوصول إلى المحتوى عالميًا. يوجد في قلب عروض Dubverse.ai محرك قوي للوسائط الاصطناعية الذي يعمل على تضخيم الإبداع البشري باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة. العملية بسيطة لكنها قوية: * ترجمات الذكاء الاصطناعي: يتم إنشاء ترجمات دقيقة تلقائيًا بلغات مختلفة، مما يعزز مشاركة المشاهد واستيعابه. * تحويل النص إلى كلام: تحويل النص إلى تعليقات صوتية طبيعية، مما يجعل مقاطع الفيديو الخاصة بك أكثر ديناميكية ويمكن الوصول إليها من قبل جمهور أوسع. يحتوي Dubverse.ai على مجموعة من الوظائف المصممة لتلبية احتياجات إنشاء المحتوى المتنوعة: * دعم متعدد اللغات: مع دعم أكثر من 60 لغة، يمكن لمنشئي المحتوى الوصول إلى جمهور عالمي دون قيود لغوية. * مجموعة مختارة من مكبرات الصوت: اختر من بين مجموعة واسعة من أصوات الذكاء الاصطناعي للعثور على التطابق المثالي مع نغمة وأسلوب الفيديو الخاص بك. * محرر البرامج النصية: يعمل محرر البرامج النصية البديهي مع الترجمة في الوقت الفعلي على تبسيط عملية التحرير. * أصوات تشبه أصوات البشر: يوفر محرك تحويل النص إلى كلام في Dubverse.ai أصواتًا تبدو طبيعية وجذابة. * المشاركة المضمنة: التعاون بسهولة مع الآخرين وجمع التعليقات في مكان واحد. * ترجمات قابلة للتنزيل: عزز تحسين محركات البحث للفيديو الخاص بك وإمكانية الوصول إليه من خلال ترجمات متعددة اللغات.
Systran
systransoft.com
أداة الترجمة لجميع النصوص الخاصة بك. قم بترجمة النص الخاص بك بسهولة باستخدام مربع الترجمة SYSTRAN.
Google Translation Hub
cloud.google.com
ترجمة سريعة. الاحتفاظ بالتنسيق. تسعير شفاف. اجعل مستنداتك متعددة اللغات بنقرة واحدة. ترجمة من 1 إلى العديد من اللغات في خطوة واحدة! يمكنك ترجمة المحتوى بسهولة إلى 135 لغة من خلال واجهة بديهية وسهلة الاستخدام للأعمال ودمج التعليقات البشرية عند الحاجة. يتيح مركز الترجمة للمؤسسات إمكانية تخصيص أعباء عمل الترجمة وإدارتها على نطاق وتكلفة لم يكن من الممكن تحقيقهما في السابق. - ترجمة سريعة لملفات PDF وWord وPowerpoint - الاحتفاظ بالشكل الكامل - تخصيص الترجمات باستخدام النماذج الخاصة بك أو استخدام نموذج الترجمة الآلية العصبية من Google - تسعير واحد وشفاف
Lingva Translate
lingva.ml
استرداد الترجمات دون استخدام أي خدمة مرتبطة بـ Google، مما يمنعها من التتبع.
Language Weaver
rws.com
تعد Language Weaver، وهي جزء من مجموعة RWS، أقوى منصة للترجمة الآلية العصبية وأكثرها شمولاً وقابلية للتكيف في العالم. تساعد Language Weaver المؤسسات العالمية والحكومات وشركات المحاماة والمؤسسات المالية على حل تحديات البيانات والمحتوى متعددة اللغات بشكل آمن وعلى نطاق واسع عبر المنظمة العالمية. إن Language Weaver هو الحل الكامل الوحيد، الذي يمزج بين أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي المبتكرة والخبرة البشرية ليأخذك إلى الميل الأخير في الترجمة الآلية لترجمة المزيد من المحتوى بدقة وفي وقت أقل.
GetGloby
getgloby.ai
GetGloby عبارة عن منصة SaaS متطورة متخصصة في ترجمة الأصول التسويقية وإعلانات الحملات باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. تعمل الأداة على تمكين العلامات التجارية من توسيع نطاق وصولها والاستفادة من جماهير وأسواق جديدة في جميع أنحاء العالم. بفضل القدرة على الترجمة إلى أكثر من 100 لغة، تضمن GetGloby تخصيص الترجمات وفقًا لصوت العلامة التجارية الفريدة لكل شركة، مع الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي للحفاظ على الاتساق والرنين. إحدى الميزات الرئيسية لبرنامج GetGloby هو محرك الترجمة الخاص به، والذي يجمع بين الترجمة الآلية وإمكانيات الترجمة الإبداعية المتقدمة. تأخذ هذه التقنية المتطورة في الاعتبار الفروق الدقيقة بين اللغات المختلفة مع الحفاظ على جوهر ونبرة المحتوى الأصلي. علاوة على ذلك، تضمن GetGloby الجودة من خلال توظيف مراجعين محليين يقدمون خبراتهم اللغوية ورؤاهم الثقافية لضمان الدقة والطلاقة في الترجمات. تشتمل تقنية GetGloby الخاصة على الذكاء الاصطناعي والخوارزميات اللغوية المعقدة ومراقبة اتجاهات البحث لتقديم تحويلات إبداعية دقيقة وعالية الأداء. تستخدم الأداة التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية، بما في ذلك GPT، لإنشاء Jaga، وهو أول محرك ترجمة تم تطويره لأغراض الوسائط. من خلال سد الفجوات اللغوية والثقافية، تساعد GetGloby الشركات على التواصل بشكل فعال مع جمهورها المستهدف عبر اللغات والثقافات المختلفة. سواء أكان ذلك ترجمة الأصول التسويقية لمواقع الويب أو مقاطع الفيديو أو النشرات الإخبارية أو الإعلانات على منصات مثل Google وBing وLinkedIn وTikTok، تقدم GetGloby مجموعة شاملة من خدمات الترجمة والتخصيص لمساعدة العلامات التجارية على التواصل بسلاسة مع الجماهير العالمية. بشكل عام، يعمل GetGloby على تبسيط عملية التسويق الدولي، مما يقلل التكاليف ووقت التنفيذ مع تقديم تحويلات أكثر تأهيلاً.
Tarjama AMT
tarjama.com
تُعد الترجمة الآلية العربية (AMT) من شركة ترجمة حلاً متطورًا مصممًا لتعزيز عمليات الترجمة، خاصة للشركات العاملة في الأسواق الناطقة باللغة العربية. باستخدام تقنية الترجمة الآلية العصبية (NMT) المتقدمة، تقدم ترجمة ترجمات دقيقة وذات صلة بالسياق ومصممة خصيصًا لمختلف الصناعات.
OpenL
openl.io
OpenL هي أداة ترجمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى جمع العالم معًا من خلال تمكين التواصل السلس عبر اللغات المختلفة. تكتشف الأداة تلقائيًا لغة النص وتترجمه إلى اللغة المطلوبة بنقرة زر واحدة. يوفر OpenL ترجمات بأكثر من 15 لغة بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والإسبانية واليابانية والألمانية وغيرها. إحدى الميزات البارزة لـ OpenL هي قدرته على ترجمة المصطلحات والعبارات الخاصة بالسياق بدقة، مما يجعله خيارًا قابلاً للتطبيق لمشاريع الترجمة الاحترافية. تتيح الأداة للمستخدمين تطبيق أرصدة للترجمات، مع توفير قدر معين من الأرصدة مجانًا، وخيار الترقية إلى حساب احترافي للحصول على ميزات إضافية. تم إنشاء OpenL باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي عالية الجودة التي تستفيد من التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية لإنتاج ترجمات دقيقة. تم تصميم الأداة بواسطة lvwzhen وmatt، وتم توضيحها بواسطة Icons 8 من Ouch!. باختصار، OpenL هي أداة ترجمة موثوقة ذات واجهة سهلة الاستخدام يمكنها تسهيل التواصل عبر حواجز اللغة.
Checksub
checksub.com
Checksub هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لإنشاء ترجمات وترجمة مقاطع الفيديو الخاصة بك إلى أكثر من 200 لغة. توفر منصتها أيضًا إمكانات استنساخ الصوت والدبلجة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بهدف توطين مقاطع الفيديو لجماهير متنوعة. الأداة متخصصة في إنشاء ترجمات عالية الجودة خلال فترة زمنية قصيرة، وتحويل النصوص إلى ترجمات فيديو متزامنة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين تخصيص نمط الترجمة ورسومها المتحركة، مما يعزز تأثير محتواها. ميزة متكاملة أخرى هي "الترجمات المصاحبة" حيث يمكنك تصدير الفيديو الخاص بك مع ترجمات مضمنة، أو كملف ترجمة منفصل، مما يوفر المزيد من التخصيص مع الأنماط والرسوم المتحركة. بمجرد إنشاء الترجمة أو الدبلجة، يسمح المحرر عبر الإنترنت للمستخدمين بتحرير وإعادة إنشاء أي جمل لتحسينها. والجدير بالذكر أن Checksub يسمح للشركات والأفراد بتعظيم تأثير مقاطع الفيديو الخاصة بهم عن طريق ترجمتها إلى لغات متعددة، وتعزيز الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وزيادة الجماهير على منصات مثل YouTube دون الحاجة إلى إنشاء محتوى جديد. هذه الأداة موثوقة وتستخدمها العديد من المؤسسات لحالات استخدام مختلفة مثل ترجمة مقاطع الفيديو التدريبية أو توسيع نطاق جمهور المحتوى الرقمي.
腾讯翻译君
fanyi.qq.com
المترجم هو برنامج اتصال متعدد اللغات من إنتاج Tencent، وهو يدعم لغات متعددة مثل الصينية والإنجليزية واليابانية والكورية، ويتميز بخصائص الترجمة الدقيقة والفعالة والمستقرة، وهو مناسب جدًا للخارج السفر والتبادلات الأجنبية والمكاتب الدولية وما إلى ذلك، من أجل توفير تجربة ترجمة سلسة.
火山翻译
translate.volcengine.com
تدعم Huoshan Translation، وهي علامة تجارية للترجمة الآلية مملوكة لشركة ByteDance، الترجمة المجانية عبر الإنترنت بأكثر من 100 لغة وتدعم الترجمة في مجموعة متنوعة من المجالات.
彩云小译
fanyi.caiyunapp.com
مرحبًا بكم في الموقع الرسمي لـ Caiyun Xiaoyi! نحن نقدم أدوات ترجمة فعالة ودقيقة عبر الإنترنت، بما في ذلك ترجمة النصوص وترجمة المستندات وترجمة صفحات الويب وقاعدة بيانات المصطلحات والمكونات الإضافية للمتصفح وخدمات المقارنة ثنائية اللغة. بمساعدة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يمكن لـ Caiyun Xiaoyi تلبية احتياجات الاتصال متعددة اللغات الخاصة بك.
腾讯交互翻译
transmart.qq.com
Tencent Interactive Translation TranSmart هو منتج ترجمة مدعوم بالذكاء الاصطناعي تم إصداره بواسطة Tencent AI Lab ويمكنه تلبية احتياجات المستخدمين للترجمة السريعة واستخدام الترجمة اليدوية بمساعدة الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة والجودة. تعتمد Transmart تقنية الترجمة الآلية التفاعلية بين الإنسان والحاسوب التي طورها الفريق ذاتيًا، وتدمج العديد من التقنيات المتطورة مثل الترجمة الآلية للشبكة العصبية، والترجمة الآلية الإحصائية، وطريقة الإدخال، والفهم الدلالي، واستخراج البيانات، وما إلى ذلك، وتتعاون مع المليارات من البيانات المتوازية ثنائية اللغة، وهي عبارة عن منتجات ترجمة ذكية اصطناعية قائمة على الإنترنت يمكن أن توفر للمستخدمين مساعدة ترجمة ذكية في الوقت الحقيقي، مما يساعد المستخدمين على إكمال مهام الترجمة بشكل أفضل وأسرع.
MachineTranslation
machinetranslation.com
في MachineTranslation.com، إنهم ملتزمون بمساعدة الشركات في التغلب على الحواجز اللغوية من خلال التكنولوجيا المتطورة. تتيح لنا خبرتهم في الترجمة الآلية تقديم حلول سريعة وفعالة من حيث التكلفة وقابلة للتطوير لجميع احتياجاتك اللغوية. باعتبارها شركة تابعة لمجموعة Tomedes، تتمتع بسجل حافل في خدمة أكثر من 95000 عميل تجاري، فهي تتمتع بالخبرة والمعرفة اللازمة لتقديم خدمات واستشارات ترجمة آلية استثنائية. سواء كنت بحاجة إلى التحرير اللاحق لبعض المستندات أو الدمج الكامل للترجمة الآلية في سير عمل عملك، فإنهم يتمتعون بالخبرة اللازمة لتلبية متطلباتك. دعنا نساعدك على توسيع آفاقك العالمية من خلال خدمات الترجمة الآلية الخاصة بهم اليوم.
Alexa Translations
alexatranslations.com
اكسر حواجز اللغة من خلال ترجمات Alexa - حيث تقدم خدمات ترجمة متخصصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. والمترجمين المتخصصين في الصناعة. توفر Alexa Translations ترجمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لأكبر وأعرق المؤسسات القانونية والمالية والحكومية. يقدم مزيجها الفريد من التكنولوجيا المتقدمة والمترجمين المعتمدين المحترفين حلولاً مخصصة بجودة لا مثيل لها. بفضل أكثر من عقدين من نجاح العملاء الحائز على جوائز، يمكنك الاعتماد علينا باعتبارنا امتدادًا حقيقيًا لفريقك.
Lingoedit
lingoedit.com
أداة للترجمة ومحرر المستندات مدعومة بالذكاء الاصطناعي! تتمثل مهمة Lingoedit في كسر حواجز اللغة وتسهيل التواصل العالمي من خلال مطالبات أكثر ذكاءً. توفر أداة Lingoedit للمستخدمين إمكانية الوصول إلى ترجمات عالية الجودة وأوضاع محرر المستندات مجانًا، وكلها مدعومة بهندسة سريعة متقدمة تضمن المزيد من الدقة والدقة. واجهة Lingoedit سهلة الاستخدام وميزات التعاون تجعل الترجمة والتحرير في متناول المستخدمين من جميع مستويات المهارة، مما يجعلها مثالية للفرق التي تعمل في مشاريع دولية، ومتعلمي اللغة الذين يسعون إلى ممارسة مهاراتهم، والأفراد الذين يتطلعون إلى التواصل عبر حواجز اللغة. مع توفر أكثر من 30 لغة والقدرة على ترجمة المحتوى كتلة تلو الأخرى، تعد أداة Lingoedit الحل الأمثل لأي شخص يتطلع إلى تبسيط عملية الترجمة والتحرير.
Textshuttle
textshuttle.com
تواصل سلس بأسلوبك المميز مع Textshuttle – بكل اللغات، وفي جميع أنحاء عملك. تعمل الحلول المبتكرة للمعالجة التلقائية للغات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي على ترجمة نغمة الصوت والمحتوى بطريقة مخصصة وتمكين الاتصال المتسق والآمن في جميع أنحاء الشركة.
TranslateFX
translatefx.com
الترجمة القانونية والمالية بمساعدة الذكاء الاصطناعي للمحترفين. توفير الوقت والمال في ترجمة المستندات التجارية بجميع أنواعها. تقوم TranslateFX بتطوير منصة ترجمة المستندات بمساعدة الذكاء الاصطناعي باستخدام أحدث التطورات في التعلم الآلي ومعالجة اللغات الطبيعية.
LegalTranslations.com
legaltranslations.com
LegalTranslations.com هي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة لترجمة المستندات القانونية، وهي مثالية لشركات المحاماة والشركات والوكالات الحكومية. يوفر منتج Tomedes هذا ترجمات دقيقة وآمنة للعقود وبراءات الاختراع، مع خدمات المراجعة البشرية الاختيارية لضمان الموثوقية والامتثال، والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجات القطاع القانوني.
Stepes
stepes.com
Stepes هو أول تطبيق ترجمة يعتمد على الأشخاص في العالم ويقدم خدمات ترجمة لغوية سريعة ودقيقة بأكثر من 100 لغة. أنشئ حسابًا وأدخل نصًا أو قم بتحميل المستندات أو التقط صورة، واطلب ترجمتها بسرعة ودقة. يمكنك أيضًا الاتصال بالمترجمين الفوريين لاجتماعات العمل الدولية أو المؤتمرات أو المساعدة في السفر. قم بالدردشة مع المترجمين للحصول على اتجاهات القيادة ومساعدة الترجمة في حالات الطوارئ بمعظم اللغات. أرسل نصوصًا أو صورًا أو تسجيلات صوتية واحصل على ترجمتها بدقة أثناء التنقل، أو قم بجدولة خدمات الترجمة الفورية بواسطة مترجمين فوريين محترفين. شبكة Stepes العالمية المكونة من آلاف اللغويين المحترفين المحليين على استعداد للعمل ومساعدتك في تلبية جميع احتياجات الترجمة اللغوية الخاصة بك. سواء كنت شركة تبحث عن حلول ترجمة سريعة وعالية الجودة للمؤسسات أو فردًا يبحث عن مساعدة لغوية أثناء السفر، فإن Stepes هو تطبيق الترجمة الذي تحتاجه للحصول على الترجمات الأكثر دقة وموثوقية عند الطلب في أي مكان. يتخصص مترجموهم الخبراء في مجموعة متنوعة من المجالات الموضوعية، مما يجعلهم مثاليين للترجمة اللغوية والترجمة الفورية لمجموعة واسعة من المجالات الصناعية مثل القانون، والطبي، والمالية، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعية، والهندسية، والتجارة الإلكترونية، والأزياء، والمزيد. تقدم شركة Stepes أسرع خدمات الترجمة الاحترافية للشركات متعددة الجنسيات على نطاق عالمي. إنهم قادرون على القيام بذلك من خلال السماح لمترجميهم بالحصول على إشعارات فورية لطلبات الترجمة الخاصة بك على أجهزتهم المحمولة في أي مكان حول العالم مما يسمح لهم بالترجمة فورًا على هواتفهم الذكية أو أجهزة سطح المكتب.
Transmonkey
transmonkey.ai
Transmonkey هو برنامج ترجمة مدعوم بالذكاء الاصطناعي ويدعم أكثر من 130 لغة، بما في ذلك الإنجليزية والصينية واليابانية والعربية والفرنسية والألمانية والعبرية والإندونيسية وما إلى ذلك. يمكنك ترجمة أي تنسيق ملف تقريبًا باستخدام مترجمه، المدعوم بنماذج لغة كبيرة، بغض النظر عن كونه مستندًا أو صورة أو مقطع فيديو.
KantanMT
kantanai.io
KantanMT، شركة KantanMT المتطورة والقوية، تساعد المؤسسات على الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال تسريع عملية تسليم الترجمة - على نطاق واسع! من الصعب استخدام حلول الترجمة الآلية التقليدية، ويصعب الوصول إليها، كما أن نشرها مكلف، كما أن صيانتها صعبة من الناحية الفنية. من السهل الوصول إلى KantanMT واستخدامه وصيانته ونشره. إنه حل متطور وقوي للترجمة الآلية في حزمة سهلة الاستخدام: ليست هناك حاجة إلى مهارات تقنية لاستخدام منصتنا، ولا أي متطلبات خاصة للأجهزة أو البرامج. يمكن للأعضاء تسجيل الدخول على الفور وإنشاء حلول ترجمة آلية مخصصة على منصة KantanMT. إن النمو الهائل في جهود إنشاء المحتوى والعولمة يجعل من الصعب مواكبة أحجام الترجمة. تُعد الترجمة الآلية بديلاً قابلاً للتطبيق لمقدمي خدمات الترجمة الذين يرغبون في تنمية أعمالهم وترجمة المزيد من المحتوى لعملائهم. ** التخصيص: أنشئ محركات ترجمة آلية عصبية متقدمة باستخدام بيانات شركتك باستخدام أصول الترجمة (TMX أو TBX أو مجموعات بيانات التدريب المجانية). سيؤدي تخصيص المحركات ذات المحتوى والمصطلحات الموجودة في النطاق إلى زيادة دقة ترجمتك، مما يقلل الوقت والتكاليف. ** التحسين: قم بقياس طلاقة الترجمة ودقتها باستخدام KantanBuildAnalytics، وهي واجهة مرئية وبديهية للغاية تعرض مقاييس محركاتك لتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين. قم بتقييم أداء محركاتك باستخدام LQRs المخصصة لضبط محركاتك وإنشاء حلول MT جاهزة للإنتاج بسرعة! ** النشر: إطلاق وظائف الترجمة في النظام الأساسي أو التكامل بسلاسة مع بعض أدوات الترجمة بمساعدة الحاسوب الرائدة في الصناعة. إدارة سعة الترجمة الآلية من خلال عمليات النشر السحابية ذات التوسع التلقائي باستخدام KantanAPI.
Blu Translate
bluente.com
Blu Translate عبارة عن منصة ترجمة متقدمة مصممة لترجمة المستندات بسرعة ودقة عبر تنسيقات الملفات المختلفة. من خلال الاستفادة من الترجمة الآلية الحديثة جنبًا إلى جنب مع تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة، توفر Bluente ترجمات ذات صلة بالسياق لمجموعة واسعة من الصناعات. * يشيع استخدامها في: العقود، والمستندات القانونية، والضمانات التسويقية، والبيانات المالية، والعروض التقديمية للعملاء، والتقارير السنوية، ومواد التدريب * اللغات الشائعة: الإنجليزية إلى الصينية، والصينية إلى الإنجليزية، والإسبانية إلى الإنجليزية، والعربية إلى الإنجليزية، والروسية إلى الإنجليزية * أنواع الملفات المدعومة: Word (doc، docx، dotx، dotm)، Excel (xls، xlsx)، pdf، العروض التقديمية (ppt، pptx)، أنواع الملفات الأخرى (xml، odt، txt، rtf)، إلخ * اللغات المدعومة: الإنجليزية والصينية والإسبانية والعربية والبرتغالية والإندونيسية واليابانية والكورية والروسية والفرنسية والألمانية والإيطالية والهولندية والعبرية والنرويجية والبولندية والفنلندية والمجرية وأكثر من 100 لغة أخرى
Custom.MT
custom.mt
Custom.MT عبارة عن منصة ترجمة آلية شاملة مصممة خصيصًا لفرق الترجمة ومقدمي خدمات اللغة (LSPs) ومديري المنتجات والمترجمين. ويقدم أدوات وخدمات متقدمة مصممة لتعزيز عمليات الترجمة من خلال الأتمتة والتخصيص. * منصة الترجمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: يمكنك الوصول إلى نماذج الترجمة الآلية الرائدة، بما في ذلك خيارات مثل OpenAI وChatGPT، لتلبية احتياجات الترجمة المتنوعة. * الضبط الدقيق للنموذج: قم بتخصيص نماذج الترجمة لتحسين الدقة من خلال دمج مصطلحات محددة وتفضيلات الأسلوب. * الخيارات المحلية: انشر حلول الترجمة الآلية على أجهزتك الخاصة للتعامل الآمن مع المحتوى الحساس. * تقييم الترجمة الآلية: تقييم أداء نماذج الترجمة باستخدام التقييمات الآلية والبشرية، باستخدام مقاييس مثل BLEU وCOMET. * الامتثال للمصطلحات: ضمان الاستخدام المتسق للمصطلحات عبر الترجمات من خلال إثراء المسارد والالتزام بالمعايير الدولية. * ورش العمل والتدريب: شارك في ورش العمل لتعزيز مهارات الفريق في الذكاء الاصطناعي اللغوي والترجمة الآلية. * قدرات التكامل: تواصل مع أنظمة الترجمة وإدارة المحتوى الشائعة مثل Trados وSmartling وmemoQ، مما يسهل سير العمل بشكل أكثر سلاسة.
Localize
localizejs.com
Localize هو حل ترجمة بدون تعليمات برمجية لمنصات SaaS، مما يسمح لك بترجمة تطبيق الويب ولوحة المعلومات ومستندات API وغير ذلك الكثير بسهولة. مع الحلول التقليدية - بالإضافة إلى بنائها داخليًا - قد يستغرق الأمر شهورًا لتقديم دعم متعدد اللغات للمستخدمين. باستخدام Localize، يمكنك ترجمة منصة SaaS الخاصة بك خلال ساعات فقط - مما يسمح لك بالتوسع في أسواق جديدة وإسعاد العملاء في جميع أنحاء العالم.
iTranslate Web
itranslate.com
iTranslate هو المترجم/المترجم المجاني الرائد.
Lilt
lilt.com
LILT هي منصة الذكاء الاصطناعي الكاملة للمؤسسات لترجمة وإنشاء المحتوى. منصة LILT مخصصة لـ: 1. اللغويون: يعمل الذكاء الاصطناعي السياقي في LILT على توليد توقعات الترجمة في الوقت الفعلي وتكييفها، مما يوفر جودة وسرعة ترجمة رائدة في الصناعة. 2. فرق الترجمة: تمكن منصة LILT الفرق من إعداد وإدارة سير العمل الأكثر كفاءة من خلال الاستفادة بشكل فعال من ذاكرة الترجمة (TM)، والترجمة الفورية/التي تم التحقق منها، وتبادل المحتوى الآلي من خلال الموصلات. 3. المنظمات العالمية: تتصل منصة LILT بمقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي الرئيسيين وتضبط إيقاع الضبط الآلي وفي الوقت الفعلي لمجالس إدارة الأعمال المخصصة المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العمل، مما يفتح إمكانات الذكاء الاصطناعي الحقيقية بدءًا من الوسائط المتعددة وحتى الذكاء الاصطناعي التوليدي.
네이버 파파고
papago.naver.com
باباجو، مترجم ذكي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، يحلم بعالم يمكن للناس فيه التواصل دون حواجز لغوية. نافير باباجو
Phrase Localization Suite
phrase.com
تعد Phrase Localization Platform عبارة عن منصة لغوية فريدة من نوعها تعمل بالذكاء الاصطناعي وتدمج أدوات الترجمة والتسجيل والأتمتة في مكان واحد للشركات ومقدمي خدمات اللغة. فهو يوفر قابلية التوسع، ونهجًا محايدًا للبائع، وتحليلات متقدمة لتحسين الأداء. فهو جاهز للاستخدام مع إمكانية الوصول إلى جميع منتجاته الرئيسية، كما أنه يسهل عملية بدء التشغيل والتوسع السريع. من خلال تسجيل الدخول الموحد (SSO) والواجهة البديهية، توفر Phrase نظامًا بيئيًا مركزيًا سهل الاستخدام. تتضمن منصة تعريب العبارات ما يلي: نظام إدارة ترجمة العبارات (Phrase TMS) إدارة مشروعات الترجمة باستخدام أدوات الترجمة بمساعدة الحاسوب (CAT) ذات المستوى الصناعي سلاسل العبارات أداة سهلة الاستخدام للمطورين للبرامج والألعاب وتعريب نسخ مواقع الويب مُنسق العبارات سير عمل بدون تعليمات برمجية وقابل للتخصيص يعمل على أتمتة دليلك تعالج تحليلات العبارات بيانات ثاقبة لتحسين التكلفة والجودة والسرعة، ترجمة آلية سريعة وآمنة للذكاء الاصطناعي في لغة العبارات، مصممة خصيصًا لتناسب مصطلحاتك، ترجمة آلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي المخصص للعبارات، مع الاستفادة من المحتوى الخاص بك، بوابة العبارات، وصول آمن وفوري وبديهي إلى الترجمة المتقدمة التكنولوجيا تقنيات جودة العبارات يتم تسجيل النتائج والتحقق منها لضمان أن المحتوى الخاص بك يلبي معايير الجودة باستمرار، عمليات التكامل أكثر من 50 عملية تكامل مع نهج التوصيل والتشغيل للنشر السريع
Translate.com
translate.com
حلول لغوية متخصصة لأي حجم من الأعمال. أكثر من 25 ألف مترجم محترف. 90 زوجًا لغويًا. خدمة الترجمة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. واجهة برمجة التطبيقات.
Unbabel
unbabel.com
تقوم Unbabel بإزالة الحواجز اللغوية حتى تتمكن الشركات من الازدهار عبر الثقافات والمناطق الجغرافية. تمزج منصة عمليات اللغة الخاصة بالشركة بين الذكاء الاصطناعي المتقدم والبشر في الحلقة، للحصول على ترجمات سريعة وفعالة وعالية الجودة تصبح أكثر ذكاءً بمرور الوقت. تساعد Unbabel المؤسسات على النمو في أسواق عالمية جديدة وبناء ثقة العملاء من خلال إنشاء تجارب عملاء متعددة اللغات أكثر اتساقًا وعالية الجودة عبر التسويق وخدمة العملاء. يتم توصيل Unbabel بسهولة بأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) ومنصات الدردشة الأكثر شيوعًا لتقديم الترجمات بسلاسة ضمن سير العمل الحالي عبر قنوات الدعم الرقمية مثل الدردشة أو البريد الإلكتروني أو الأسئلة الشائعة. تتم إدارة كل هذا من خلال البوابة، حيث يمكن للعملاء التحكم في تدفقات الترجمة ومراقبة المقاييس الرئيسية مثل السرعة أو الجودة وتنفيذ مهام أخرى لتفعيل استخدام اللغات المختلفة عبر أعمالهم. تعمل Unbabel، التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، مع فرق دعم العملاء الرائدة في علامات تجارية مثل Facebook، وMicrosoft، وBooking.com، وUber، للتواصل بسهولة مع العملاء في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن اللغة التي يتحدثون بها. تتضمن منصة عمليات اللغة الخاصة بها ما يلي: * الترجمة الآلية المعززة * منفذ * القناة * التكامل * المحررين
百度翻译
fanyi.baidu.com
يوفر الجيل الجديد من منصة الترجمة كبيرة الحجم المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التي أنشأتها شركة Baidu Translation للمستخدمين حلولًا ذكية شاملة لترجمة وقراءة سيناريوهات اللغة الأجنبية، بما في ذلك ترجمة الذكاء الاصطناعي وتلميع اللغة الإنجليزية والمراجعة ثنائية اللغة والتحليل النحوي وغيرها من الإمكانات التي لا غنى عنها في العصر الذكي المسرع النهائي الذي لا غنى عنه لإنتاجية الترجمة.
Intento
inten.to
تقوم شركة Intento ببناء وكلاء الذكاء الاصطناعي لتوطين المؤسسات باستخدام الترجمة الآلية والذكاء الاصطناعي التوليدي متعدد اللغات. يمكّن Enterprise Language Hub شركات مثل Procore وSubway من تقديم تجارب لغوية متسقة وأصلية في جميع الأسواق والجماهير. فهو يجمع بين الترجمة الآلية ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية في مسارات عمل الذكاء الاصطناعي متعددة الوكلاء، وتخصيصها لبيانات العميل ودمجها في أنظمة البرامج الحالية للعملاء للتوطين والتسويق ودعم العملاء ووظائف الأعمال الأخرى. مع Intento، يحقق العملاء ترجمات عالية الجودة في الوقت الفعلي لجميع المستخدمين وأعضاء الفريق في جميع أنحاء العالم. حصل Enterprise Language Hub على شهادة ISO-27001، مما يضمن أمانًا على مستوى المؤسسة لحلول GenAI في الصناعات ذات الطلب العالي. تقدم Intento أيضًا مساعدة الخبراء المعتمدة من ISO-9001 لإعداد نماذج الترجمة الآلية والذكاء الاصطناعي وصيانتها، وتعمل باستمرار على تحسين هذه النماذج باستخدام البيانات الجديدة وتعليقات المستخدمين.
Multilings
multilings.com
Multilings عبارة عن خدمة تعلم آلي تعتمد على الذكاء الاصطناعي العصبي والتي توفر أفضل النتائج البشرية لترجمة النصوص وكتابة المحتوى والسرقة الأدبية والترجمة الصوتية وما إلى ذلك. وهي الأفضل للمسوقين وكتاب المحتوى والباحثين والطلاب والجميع.
Apertium
apertium.org
Apertium عبارة عن منصة ترجمة آلية قائمة على القواعد. إنه برنامج مجاني وتم إصداره بموجب شروط رخصة جنو العمومية.
Lingvanex
lingvanex.com
توفر Lingvanex مجموعة شاملة من أدوات الترجمة الآلية والتعرف على الكلام. تتضمن الوظيفة الأساسية ترجمة النصوص والصوت والصور والمستندات، مما يدعم مجموعة واسعة من التطبيقات. تستخدم مجموعة الأدوات تقنيات الترجمة الآلية العصبية لتحسين الكفاءة والإنتاجية. يتمتع المستخدمون بالقدرة على ترجمة النصوص والكلام وحتى النصوص الموجودة على الصور والملفات ومواقع الويب التي تشمل ما يصل إلى 109 لغة. ويقدم البرنامج أيضًا حلول ترجمة سحابية ومحلية، مما يضمن خصوصية البيانات. والفرق الرئيسي هو قدرة Lingvanex على ترجمة أكثر من 10000 زوج ترجمة، مما يدل على قدرتها اللغوية واسعة النطاق. تم تصميم Lingvanex ليتم دمجه بسهولة في المنتجات عبر منصات مختلفة، بما في ذلك Linux وWindows وMacOS والويب والهواتف المحمولة. إحدى ميزاته المحددة، وهي المسارد المخصصة، تسمح للمستخدمين بتحديد الترجمات لكلمات وعبارات محددة. الأداة متاحة عبر منصات مختلفة بما في ذلك سطح المكتب (Windows وMacOS)، والجوال (iOS وAndroid)، وملحقات المتصفح المختلفة، وحتى للمراسلة الخاصة عبر برامج الدردشة الآلية.
Language I/O
languageio.com
يمكّن برنامج Language I/O فرق دعم العملاء أحادية اللغة (أي الناطقة باللغة الإنجليزية فقط) من الدردشة والبريد الإلكتروني وتقديم دعم الخدمة الذاتية بأكثر من 100 لغة في الوقت الفعلي. بفضل تقنية الترجمة الآلية الفريدة من نوعها، يمكنها تكوين فريق وتشغيله بترجمات دقيقة وآمنة للشركة والصناعة في غضون 24 ساعة. يتكامل برنامجها المتوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) والمعتمد من ISO-27001 مع جميع أنظمة إدارة علاقات العملاء الرئيسية (CRMs) بما في ذلك Salesforce وZendesk وOracle. ومن خلال توفير الترجمات لوكلاء خدمة العملاء في الأنظمة الأساسية التي يستخدمونها بالفعل، فإنها تمكنهم من الرد على استفسارات البريد الإلكتروني والدردشة الخاصة بالعملاء بنقرة زر واحدة.
Global App Testing
globalapptesting.com
Global App Testing هو حل اختبار جماعي يمكّن فرق ضمان الجودة والمنتج وتجربة المستخدم والهندسة والترجمة والفرق الرقمية من اختبار منتجاتهم وخبراتهم في أكثر من 189 دولة مع أكثر من 90.000 متخصص تم فحصهم بشكل احترافي والذين يختبرون استخدام أجهزة حقيقية في بيئات حقيقية على مئات مجموعات الأجهزة . سنقوم باختبار برنامجك من حيث إمكانية الوصول وجودة الترجمة والفروق الدقيقة المحلية والثقافية حتى تتمكن من الحصول على رؤية في كل سوق تعيش فيه أو على وشك الانطلاق فيه. تعتمد المئات من العلامات التجارية الرائدة بما في ذلك Meta وMicrosoft وGoogle وBBC وiHeartMedia على Global تعمل منصة App Testing على تحسين جودة منتجاتها بسرعة تسمح لفرق Agile وDevOps بالإصدار بشكل أكثر انتظامًا والحصول على تعليقات حيوية لإصلاح المشكلات، أو إجراء تحسينات مهمة على رحلة المستخدم.
ModelFront
modelfront.com
تعمل تقنية ModelFront AI على جعل الترجمة ذات الجودة البشرية أكثر كفاءة بشكل جذري، من خلال التنبؤ بالترجمات الآلية التي لا تتطلب تحريرًا أو مراجعة بشرية.
ImTranslator
imtranslator.net
تهدف خدمة الترجمة ImTranslator إلى توفير ترجمة فورية للكلمات والعبارات والنصوص بالعديد من اللغات. عندما تحتاج إلى أداة ترجمة للتواصل مع الأصدقاء أو الأقارب أو شركاء العمل أو السفر إلى الخارج أو تعلم اللغات، فإن ImTranslator الخاص بنا موجود دائمًا لمساعدتك.
有道翻译
fanyi.youdao.com
توفر خدمة Youdao للترجمة ترجمة فورية ومجانية للنصوص الكاملة، وترجمة صفحات الويب، وترجمة المستندات، وترجمة PDF باللغات الصينية والإنجليزية واليابانية والكورية والفرنسية والألمانية والروسية والإسبانية والبرتغالية والفيتنامية والإندونيسية والإيطالية والهولندية والتايلاندية. وترجمة DOC وترجمة PPT والترجمة اليدوية والترجمة الفورية وغيرها من الخدمات.
StringTranslate
stringtranslate.com
أفضل مترجم في العالم أكثر من 6000 كلمة. نحن نقدم خدمات الترجمة المجانية في جميع أنحاء العالم. ليس هناك حد لعدد الكلمات وعدد المرات. ليس من الضروري أن تكون عضوًا لاستخدام الخدمة.
YOUS
yous.ai
YOUS هي أداة مراسلة مدمجة مع مترجم يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهي مصممة لمساعدة الأفراد والشركات على التواصل بسلاسة عبر لغات مختلفة. تدعم هذه الأداة الاتصالات من خلال مكالمات الصوت والفيديو والاجتماعات والمحادثات، وكل ميزة معززة بوظيفة ترجمة مدمجة. يمكن لوظيفة الترجمة الشفوية عبر 17 لغة مختلفة، مما يزيل الحواجز اللغوية ويسهل التواصل العالمي الأكثر فعالية. إلى جانب ذلك، يتميز YOUS أيضًا بالنسخ وتحويل اللغة المنطوقة إلى تنسيق نصي لمزيد من إمكانية الوصول. أحد الجوانب المهمة في YOUS هو اهتمامها بالأمن، مما يضمن للمستخدمين أن جميع الاجتماعات والمكالمات والرسائل مشفرة ومخزنة بشكل آمن. تم تصميم YOUS أيضًا ليكون متعدد الاستخدامات ويمكن الوصول إليه، ومتوفر كتطبيق ويب وتطبيقات جوال لكل من iOS وAndroid. من خلال التعلم المستمر، تضمن YOUS دقة ترجمة عالية. فيما يتعلق بالاستخدام، تتوفر كل من الخطط المجانية والمدفوعة، مع ميزات إضافية مثل المكالمات الهاتفية المقدمة في الخطة المميزة. أخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن YOUS تروج لفكرة أن الذكاء الاصطناعي هو خيار أقل تكلفة من المترجمين البشريين.
NiuTrans
niutrans.com
يوفر Mavericks Translation Cloud Platform ترجمة نصية ووظائف ترجمة مستندات PDF/Word/Excel/ppt، وتحتفظ ترجمة المستندات بتخطيط النص الأصلي، وتوفر صفحات ترجمة مجانية كل يوم لتلبية احتياجات الترجمة اليومية، وتدعم تنزيل الترجمات ثنائية اللغة للنص. الترجمة الأصلية.
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