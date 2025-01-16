خدمات الترجمة الآلية - التطبيقات الأكثر شعبية - البرتغال

Google Translate

translate.google.com

ترجمة جوجل هي خدمة ترجمة آلية عصبية مجانية متعددة اللغات تم تطويرها بواسطة جوجل، لترجمة النصوص ومواقع الويب من لغة إلى أخرى. فهو يوفر واجهة موقع ويب، وتطبيق جوال لنظامي التشغيل Android وiOS، وواجهة برمجة تطبيقات تساعد المطورين على إنشاء ملحقات المتصفح وتطبيقات البرامج. اعتبارًا من سبتمبر 2020، تدعم خدمة الترجمة من Google 109 لغات على مستويات مختلفة، واعتبارًا من أبريل 2016، استحوذت على أكثر من 500 مليون مستخدم، مع ترجمة أكثر من 100 مليار كلمة يوميًا. تم إطلاقها في أبريل 2006 كخدمة ترجمة آلية إحصائية، واستخدمت الأمم المتحدة ووثائق ونصوص البرلمان الأوروبي لجمع البيانات اللغوية. بدلاً من ترجمة اللغات مباشرةً، يقوم أولاً بترجمة النص إلى الإنجليزية ثم يتحول إلى اللغة الهدف في معظم مجموعات اللغات التي يضعها في شبكته، مع بعض الاستثناءات القليلة بما في ذلك الكاتالانية-الإسبانية. أثناء الترجمة، يبحث عن أنماط في ملايين المستندات للمساعدة في تحديد الكلمات التي يجب اختيارها وكيفية ترتيبها في اللغة الهدف. وقد تم قياس دقتها، التي تعرضت للانتقاد والسخرية في عدة مناسبات، لتختلف بشكل كبير عبر اللغات. في نوفمبر 2016، أعلنت جوجل أن خدمة الترجمة من جوجل ستتحول إلى محرك الترجمة الآلية العصبية - الترجمة الآلية العصبية من جوجل (GNMT) - الذي يترجم "الجمل الكاملة في وقت واحد، بدلاً من مجرد قطعة قطعة. ويستخدم هذا السياق الأوسع لمساعدته. اكتشف الترجمة الأكثر صلة، ثم يعيد ترتيبها وتعديلها لتكون أشبه بإنسان يتحدث بقواعد نحوية سليمة". تم تمكين GNMT في الأصل لعدد قليل من اللغات فقط في عام 2016، ويتم استخدامه في جميع اللغات الـ 109 في قائمة ترجمة Google اعتبارًا من سبتمبر 2020، باستثناء الزوج اللغوي بين الإنجليزية واللاتينية.