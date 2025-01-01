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خدمات الترجمة الآلية - التطبيقات الأكثر شعبية - بنما
تتضمن خدمات الترجمة الآلية استخدام الأنظمة والخوارزميات الآلية لترجمة النص أو المحتوى من لغة إلى أخرى. تستفيد هذه الخدمات من تقنيات معالجة اللغات الطبيعية والذكاء الاصطناعي المتقدمة لتحليل وفهم معنى النص المصدر، وإنتاج ترجمات دقيقة ومتماسكة في اللغة الهدف. تُستخدم خدمات الترجمة الآلية على نطاق واسع في مختلف الصناعات، بما في ذلك الأعمال والتكنولوجيا والرعاية الصحية والأوساط الأكاديمية، لتسهيل التواصل والتغلب على الحواجز اللغوية على نطاق عالمي. توفر هذه الخدمات الكفاءة والسرعة وقابلية التوسع، مما يجعلها أدوات قيمة للأفراد والمؤسسات التي تبحث عن حلول فعالة من حيث التكلفة للاتصالات متعددة اللغات وتوطين المحتوى.
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Google Translate
translate.google.com
ترجمة جوجل هي خدمة ترجمة آلية عصبية مجانية متعددة اللغات تم تطويرها بواسطة جوجل، لترجمة النصوص ومواقع الويب من لغة إلى أخرى. فهو يوفر واجهة موقع ويب، وتطبيق جوال لنظامي التشغيل Android وiOS، وواجهة برمجة تطبيقات تساعد المطورين على إنشاء ملحقات المتصفح وتطبيقات البرامج. اعتبارًا من سبتمبر 2020، تدعم ...
Claude
claude.ai
Claude by Anthropic هو مساعد الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي الذي صممته Anthropic وتم تدريبه ليكون آمنًا ودقيقًا ومأمونًا لمساعدتك على أداء أفضل أعمالك.
DeepL Translator
deepl.com
DeepL Translator هي خدمة ترجمة آلية عصبية مجانية تم إطلاقها في 28 أغسطس 2017 وتم تطويرها بواسطة DeepL GmbH (Linguee)، ومقرها في كولونيا، ألمانيا. لقد تلقت صحافة إيجابية تؤكد أنها أكثر دقة ودقة من ترجمة Google. تقدم DeepL حاليًا ترجمات بين اللغات الـ 11 التالية و110 زوجًا من اللغات: الصينية (المبسطة)...
Microsoft Translator
bing.com
Microsoft Translator عبارة عن خدمة سحابية للترجمة الآلية متعددة اللغات تقدمها Microsoft. تم دمج Microsoft Translator عبر العديد من منتجات المستهلكين والمطورين والمؤسسات؛ بما في ذلك تطبيقات Bing وMicrosoft Office وSharePoint وMicrosoft Edge وMicrosoft Lync وYammer وSkype Translator وVisual Studio وIn...
Yandex Translate
translate.yandex.com
ترجمة مجانية عبر الإنترنت من الفرنسية والروسية والإسبانية والألمانية والإيطالية وعدد من اللغات الأخرى إلى الإنجليزية وبالعكس، وقاموس مع النسخ والنطق وأمثلة للاستخدام. يعمل Yandex.Translate مع الكلمات والنصوص وصفحات الويب.
U-Dictionary Translator
u-dictionary.com
ترجمة النصوص بسهولة إلى 108 لغة.
Microsoft Translator Conversations
translator.microsoft.com
كسر حاجز اللغة. ترجمة المحادثات عبر الأجهزة، للمحادثات الفردية وللتفاعلات الجماعية الأكبر.
Murf AI
murf.ai
تعمل Murf AI على تبسيط الصوت الصوتي وجعل التعليقات الصوتية عالية الجودة في متناول الجميع باستخدام الذكاء الاصطناعي. يساعد Murf المستخدمين على إنشاء مقاطع صوتية نابضة بالحياة في غضون دقائق، دون الحاجة إلى أي معدات تسجيل. * Murf.ai هي أداة تقوم بتحويل النص إلى كلام، وتنتج مقاطع فيديو وترجمات، وتوفر م...
네이버 파파고
papago.naver.com
باباجو، مترجم ذكي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، يحلم بعالم يمكن للناس فيه التواصل دون حواجز لغوية. نافير باباجو
百度翻译
fanyi.baidu.com
يوفر الجيل الجديد من منصة الترجمة كبيرة الحجم المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التي أنشأتها شركة Baidu Translation للمستخدمين حلولًا ذكية شاملة لترجمة وقراءة سيناريوهات اللغة الأجنبية، بما في ذلك ترجمة الذكاء الاصطناعي وتلميع اللغة الإنجليزية والمراجعة ثنائية اللغة والتحليل النحوي وغيرها من الإمكانات ا...
iTranslate Web
itranslate.com
iTranslate هو المترجم/المترجم المجاني الرائد.
Rask.ai
rask.ai
تعرف على Rask AI - أداة تعريب شاملة تتيح لمنشئي المحتوى والشركات ترجمة مقاطع الفيديو الخاصة بهم إلى أكثر من 130 لغة بسرعة وكفاءة. ومن خلال تقنيات "تحويل النص إلى صوت" و"الاستنساخ الصوتي"، يمكنهم إضافة تعليق صوتي بجودة احترافية إلى مقاطع الفيديو دون الحاجة إلى التسجيل أو الاستعانة بممثل صوتي. والآن ي...
Translate.com
translate.com
حلول لغوية متخصصة لأي حجم من الأعمال. أكثر من 25 ألف مترجم محترف. 90 زوجًا لغويًا. خدمة الترجمة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. واجهة برمجة التطبيقات.
Lingva Translate
lingva.ml
استرداد الترجمات دون استخدام أي خدمة مرتبطة بـ Google، مما يمنعها من التتبع.
Google Translation Hub
cloud.google.com
ترجمة سريعة. الاحتفاظ بالتنسيق. تسعير شفاف. اجعل مستنداتك متعددة اللغات بنقرة واحدة. ترجمة من 1 إلى العديد من اللغات في خطوة واحدة! يمكنك ترجمة المحتوى بسهولة إلى 135 لغة من خلال واجهة بديهية وسهلة الاستخدام للأعمال ودمج التعليقات البشرية عند الحاجة. يتيح مركز الترجمة للمؤسسات إمكانية تخصيص أعباء ع...
Dubverse
dubverse.ai
في عالم إنشاء المحتوى الرقمي سريع الخطى، تبرز Dubverse.ai كأداة تغير قواعد اللعبة لمنتجي الفيديو والمعلمين والشركات على حدٍ سواء. تعمل هذه المنصة المبتكرة على تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي لتبسيط وتعزيز عملية إنتاج الفيديو، مع التركيز بشكل خاص على التغلب على حواجز اللغة وإتاحة الوصول إلى المحتوى عالم...
有道翻译
fanyi.youdao.com
توفر خدمة Youdao للترجمة ترجمة فورية ومجانية للنصوص الكاملة، وترجمة صفحات الويب، وترجمة المستندات، وترجمة PDF باللغات الصينية والإنجليزية واليابانية والكورية والفرنسية والألمانية والروسية والإسبانية والبرتغالية والفيتنامية والإندونيسية والإيطالية والهولندية والتايلاندية. وترجمة DOC وترجمة PPT والترج...
Unbabel
unbabel.com
تقوم Unbabel بإزالة الحواجز اللغوية حتى تتمكن الشركات من الازدهار عبر الثقافات والمناطق الجغرافية. تمزج منصة عمليات اللغة الخاصة بالشركة بين الذكاء الاصطناعي المتقدم والبشر في الحلقة، للحصول على ترجمات سريعة وفعالة وعالية الجودة تصبح أكثر ذكاءً بمرور الوقت. تساعد Unbabel المؤسسات على النمو في أسوا...
OpenL
openl.io
OpenL هي أداة ترجمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى جمع العالم معًا من خلال تمكين التواصل السلس عبر اللغات المختلفة. تكتشف الأداة تلقائيًا لغة النص وتترجمه إلى اللغة المطلوبة بنقرة زر واحدة. يوفر OpenL ترجمات بأكثر من 15 لغة بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والإسبانية واليابانية والألمانية وغيرها....
Multilings
multilings.com
Multilings عبارة عن خدمة تعلم آلي تعتمد على الذكاء الاصطناعي العصبي والتي توفر أفضل النتائج البشرية لترجمة النصوص وكتابة المحتوى والسرقة الأدبية والترجمة الصوتية وما إلى ذلك. وهي الأفضل للمسوقين وكتاب المحتوى والباحثين والطلاب والجميع.
Lingvanex
lingvanex.com
توفر Lingvanex مجموعة شاملة من أدوات الترجمة الآلية والتعرف على الكلام. تتضمن الوظيفة الأساسية ترجمة النصوص والصوت والصور والمستندات، مما يدعم مجموعة واسعة من التطبيقات. تستخدم مجموعة الأدوات تقنيات الترجمة الآلية العصبية لتحسين الكفاءة والإنتاجية. يتمتع المستخدمون بالقدرة على ترجمة النصوص والكلام ...
Phrase Localization Suite
phrase.com
تعد Phrase Localization Platform عبارة عن منصة لغوية فريدة من نوعها تعمل بالذكاء الاصطناعي وتدمج أدوات الترجمة والتسجيل والأتمتة في مكان واحد للشركات ومقدمي خدمات اللغة. فهو يوفر قابلية التوسع، ونهجًا محايدًا للبائع، وتحليلات متقدمة لتحسين الأداء. فهو جاهز للاستخدام مع إمكانية الوصول إلى جميع منتجات...
腾讯翻译君
fanyi.qq.com
المترجم هو برنامج اتصال متعدد اللغات من إنتاج Tencent، وهو يدعم لغات متعددة مثل الصينية والإنجليزية واليابانية والكورية، ويتميز بخصائص الترجمة الدقيقة والفعالة والمستقرة، وهو مناسب جدًا للخارج السفر والتبادلات الأجنبية والمكاتب الدولية وما إلى ذلك، من أجل توفير تجربة ترجمة سلسة.
ImTranslator
imtranslator.net
تهدف خدمة الترجمة ImTranslator إلى توفير ترجمة فورية للكلمات والعبارات والنصوص بالعديد من اللغات. عندما تحتاج إلى أداة ترجمة للتواصل مع الأصدقاء أو الأقارب أو شركاء العمل أو السفر إلى الخارج أو تعلم اللغات، فإن ImTranslator الخاص بنا موجود دائمًا لمساعدتك.
Systran
systransoft.com
أداة الترجمة لجميع النصوص الخاصة بك. قم بترجمة النص الخاص بك بسهولة باستخدام مربع الترجمة SYSTRAN.
火山翻译
translate.volcengine.com
تدعم Huoshan Translation، وهي علامة تجارية للترجمة الآلية مملوكة لشركة ByteDance، الترجمة المجانية عبر الإنترنت بأكثر من 100 لغة وتدعم الترجمة في مجموعة متنوعة من المجالات.
腾讯交互翻译
transmart.qq.com
Tencent Interactive Translation TranSmart هو منتج ترجمة مدعوم بالذكاء الاصطناعي تم إصداره بواسطة Tencent AI Lab ويمكنه تلبية احتياجات المستخدمين للترجمة السريعة واستخدام الترجمة اليدوية بمساعدة الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة والجودة. تعتمد Transmart تقنية الترجمة الآلية التفاعلية بين الإنسان والحاس...
彩云小译
fanyi.caiyunapp.com
مرحبًا بكم في الموقع الرسمي لـ Caiyun Xiaoyi! نحن نقدم أدوات ترجمة فعالة ودقيقة عبر الإنترنت، بما في ذلك ترجمة النصوص وترجمة المستندات وترجمة صفحات الويب وقاعدة بيانات المصطلحات والمكونات الإضافية للمتصفح وخدمات المقارنة ثنائية اللغة. بمساعدة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يمكن لـ Caiyun Xiaoy...
Transmonkey
transmonkey.ai
Transmonkey هو برنامج ترجمة مدعوم بالذكاء الاصطناعي ويدعم أكثر من 130 لغة، بما في ذلك الإنجليزية والصينية واليابانية والعربية والفرنسية والألمانية والعبرية والإندونيسية وما إلى ذلك. يمكنك ترجمة أي تنسيق ملف تقريبًا باستخدام مترجمه، المدعوم بنماذج لغة كبيرة، بغض النظر عن كونه مستندًا أو صورة أو مقطع ...
NiuTrans
niutrans.com
يوفر Mavericks Translation Cloud Platform ترجمة نصية ووظائف ترجمة مستندات PDF/Word/Excel/ppt، وتحتفظ ترجمة المستندات بتخطيط النص الأصلي، وتوفر صفحات ترجمة مجانية كل يوم لتلبية احتياجات الترجمة اليومية، وتدعم تنزيل الترجمات ثنائية اللغة للنص. الترجمة الأصلية.
Global App Testing
globalapptesting.com
Global App Testing هو حل اختبار جماعي يمكّن فرق ضمان الجودة والمنتج وتجربة المستخدم والهندسة والترجمة والفرق الرقمية من اختبار منتجاتهم وخبراتهم في أكثر من 189 دولة مع أكثر من 90.000 متخصص تم فحصهم بشكل احترافي والذين يختبرون استخدام أجهزة حقيقية في بيئات حقيقية على مئات مجموعات الأجهزة . سنقوم باخت...
Language Weaver
rws.com
تعد Language Weaver، وهي جزء من مجموعة RWS، أقوى منصة للترجمة الآلية العصبية وأكثرها شمولاً وقابلية للتكيف في العالم. تساعد Language Weaver المؤسسات العالمية والحكومات وشركات المحاماة والمؤسسات المالية على حل تحديات البيانات والمحتوى متعددة اللغات بشكل آمن وعلى نطاق واسع عبر المنظمة العالمية. إن Lan...
Alexa Translations
alexatranslations.com
اكسر حواجز اللغة من خلال ترجمات Alexa - حيث تقدم خدمات ترجمة متخصصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. والمترجمين المتخصصين في الصناعة. توفر Alexa Translations ترجمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لأكبر وأعرق المؤسسات القانونية والمالية والحكومية. يقدم مزيجها الفريد من التكنولوجيا المتقدمة والمترجمين المعتمدين ا...
StringTranslate
stringtranslate.com
أفضل مترجم في العالم أكثر من 6000 كلمة. نحن نقدم خدمات الترجمة المجانية في جميع أنحاء العالم. ليس هناك حد لعدد الكلمات وعدد المرات. ليس من الضروري أن تكون عضوًا لاستخدام الخدمة.
Checksub
checksub.com
Checksub هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لإنشاء ترجمات وترجمة مقاطع الفيديو الخاصة بك إلى أكثر من 200 لغة. توفر منصتها أيضًا إمكانات استنساخ الصوت والدبلجة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بهدف توطين مقاطع الفيديو لجماهير متنوعة. الأداة متخصصة في إنشاء ترجمات عالية الجودة خلال فترة زمنية قصيرة، وت...
Apertium
apertium.org
Apertium عبارة عن منصة ترجمة آلية قائمة على القواعد. إنه برنامج مجاني وتم إصداره بموجب شروط رخصة جنو العمومية.
Stepes
stepes.com
Stepes هو أول تطبيق ترجمة يعتمد على الأشخاص في العالم ويقدم خدمات ترجمة لغوية سريعة ودقيقة بأكثر من 100 لغة. أنشئ حسابًا وأدخل نصًا أو قم بتحميل المستندات أو التقط صورة، واطلب ترجمتها بسرعة ودقة. يمكنك أيضًا الاتصال بالمترجمين الفوريين لاجتماعات العمل الدولية أو المؤتمرات أو المساعدة في السفر. قم با...
Blu Translate
bluente.com
Blu Translate عبارة عن منصة ترجمة متقدمة مصممة لترجمة المستندات بسرعة ودقة عبر تنسيقات الملفات المختلفة. من خلال الاستفادة من الترجمة الآلية الحديثة جنبًا إلى جنب مع تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة، توفر Bluente ترجمات ذات صلة بالسياق لمجموعة واسعة من الصناعات. * يشيع استخدامها في: العقود، والمستندات ...
MachineTranslation
machinetranslation.com
في MachineTranslation.com، إنهم ملتزمون بمساعدة الشركات في التغلب على الحواجز اللغوية من خلال التكنولوجيا المتطورة. تتيح لنا خبرتهم في الترجمة الآلية تقديم حلول سريعة وفعالة من حيث التكلفة وقابلة للتطوير لجميع احتياجاتك اللغوية. باعتبارها شركة تابعة لمجموعة Tomedes، تتمتع بسجل حافل في خدمة أكثر من ...
Localize
localizejs.com
Localize هو حل ترجمة بدون تعليمات برمجية لمنصات SaaS، مما يسمح لك بترجمة تطبيق الويب ولوحة المعلومات ومستندات API وغير ذلك الكثير بسهولة. مع الحلول التقليدية - بالإضافة إلى بنائها داخليًا - قد يستغرق الأمر شهورًا لتقديم دعم متعدد اللغات للمستخدمين. باستخدام Localize، يمكنك ترجمة منصة SaaS الخاصة ب...
Tarjama AMT
tarjama.com
تُعد الترجمة الآلية العربية (AMT) من شركة ترجمة حلاً متطورًا مصممًا لتعزيز عمليات الترجمة، خاصة للشركات العاملة في الأسواق الناطقة باللغة العربية. باستخدام تقنية الترجمة الآلية العصبية (NMT) المتقدمة، تقدم ترجمة ترجمات دقيقة وذات صلة بالسياق ومصممة خصيصًا لمختلف الصناعات.
YOUS
yous.ai
YOUS هي أداة مراسلة مدمجة مع مترجم يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهي مصممة لمساعدة الأفراد والشركات على التواصل بسلاسة عبر لغات مختلفة. تدعم هذه الأداة الاتصالات من خلال مكالمات الصوت والفيديو والاجتماعات والمحادثات، وكل ميزة معززة بوظيفة ترجمة مدمجة. يمكن لوظيفة الترجمة الشفوية عبر 17 لغة مختلفة، مم...
ModelFront
modelfront.com
تعمل تقنية ModelFront AI على جعل الترجمة ذات الجودة البشرية أكثر كفاءة بشكل جذري، من خلال التنبؤ بالترجمات الآلية التي لا تتطلب تحريرًا أو مراجعة بشرية.
Lilt
lilt.com
LILT هي منصة الذكاء الاصطناعي الكاملة للمؤسسات لترجمة وإنشاء المحتوى. منصة LILT مخصصة لـ: 1. اللغويون: يعمل الذكاء الاصطناعي السياقي في LILT على توليد توقعات الترجمة في الوقت الفعلي وتكييفها، مما يوفر جودة وسرعة ترجمة رائدة في الصناعة. 2. فرق الترجمة: تمكن منصة LILT الفرق من إعداد وإدارة سير العمل...
Lingoedit
lingoedit.com
أداة للترجمة ومحرر المستندات مدعومة بالذكاء الاصطناعي! تتمثل مهمة Lingoedit في كسر حواجز اللغة وتسهيل التواصل العالمي من خلال مطالبات أكثر ذكاءً. توفر أداة Lingoedit للمستخدمين إمكانية الوصول إلى ترجمات عالية الجودة وأوضاع محرر المستندات مجانًا، وكلها مدعومة بهندسة سريعة متقدمة تضمن المزيد من الدقة...
LegalTranslations.com
legaltranslations.com
LegalTranslations.com هي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة لترجمة المستندات القانونية، وهي مثالية لشركات المحاماة والشركات والوكالات الحكومية. يوفر منتج Tomedes هذا ترجمات دقيقة وآمنة للعقود وبراءات الاختراع، مع خدمات المراجعة البشرية الاختيارية لضمان الموثوقية والامتثال، والمصممة خصيصًا لتلبية احتي...
Custom.MT
custom.mt
Custom.MT عبارة عن منصة ترجمة آلية شاملة مصممة خصيصًا لفرق الترجمة ومقدمي خدمات اللغة (LSPs) ومديري المنتجات والمترجمين. ويقدم أدوات وخدمات متقدمة مصممة لتعزيز عمليات الترجمة من خلال الأتمتة والتخصيص. * منصة الترجمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: يمكنك الوصول إلى نماذج الترجمة الآلية الرائدة، بما في ذ...
KantanMT
kantanai.io
KantanMT، شركة KantanMT المتطورة والقوية، تساعد المؤسسات على الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال تسريع عملية تسليم الترجمة - على نطاق واسع! من الصعب استخدام حلول الترجمة الآلية التقليدية، ويصعب الوصول إليها، كما أن نشرها مكلف، كما أن صيانتها صعبة من الناحية الفنية. من السهل الوصول إلى KantanMT واست...
TranslateFX
translatefx.com
الترجمة القانونية والمالية بمساعدة الذكاء الاصطناعي للمحترفين. توفير الوقت والمال في ترجمة المستندات التجارية بجميع أنواعها. تقوم TranslateFX بتطوير منصة ترجمة المستندات بمساعدة الذكاء الاصطناعي باستخدام أحدث التطورات في التعلم الآلي ومعالجة اللغات الطبيعية.
Textshuttle
textshuttle.com
تواصل سلس بأسلوبك المميز مع Textshuttle – بكل اللغات، وفي جميع أنحاء عملك. تعمل الحلول المبتكرة للمعالجة التلقائية للغات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي على ترجمة نغمة الصوت والمحتوى بطريقة مخصصة وتمكين الاتصال المتسق والآمن في جميع أنحاء الشركة.
GetGloby
getgloby.ai
GetGloby عبارة عن منصة SaaS متطورة متخصصة في ترجمة الأصول التسويقية وإعلانات الحملات باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. تعمل الأداة على تمكين العلامات التجارية من توسيع نطاق وصولها والاستفادة من جماهير وأسواق جديدة في جميع أنحاء العالم. بفضل القدرة على الترجمة إلى أكثر من 100 لغة، تضمن GetGloby تخصيص...
Language I/O
languageio.com
يمكّن برنامج Language I/O فرق دعم العملاء أحادية اللغة (أي الناطقة باللغة الإنجليزية فقط) من الدردشة والبريد الإلكتروني وتقديم دعم الخدمة الذاتية بأكثر من 100 لغة في الوقت الفعلي. بفضل تقنية الترجمة الآلية الفريدة من نوعها، يمكنها تكوين فريق وتشغيله بترجمات دقيقة وآمنة للشركة والصناعة في غضون 24 ساع...
Intento
inten.to
تقوم شركة Intento ببناء وكلاء الذكاء الاصطناعي لتوطين المؤسسات باستخدام الترجمة الآلية والذكاء الاصطناعي التوليدي متعدد اللغات. يمكّن Enterprise Language Hub شركات مثل Procore وSubway من تقديم تجارب لغوية متسقة وأصلية في جميع الأسواق والجماهير. فهو يجمع بين الترجمة الآلية ونماذج الذكاء الاصطناعي الت...