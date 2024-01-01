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خدمات الترجمة الآلية - التطبيقات الأكثر شعبية - غوادلوب
تتضمن خدمات الترجمة الآلية استخدام الأنظمة والخوارزميات الآلية لترجمة النص أو المحتوى من لغة إلى أخرى. تستفيد هذه الخدمات من معالجة اللغات الطبيعية المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل وفهم معنى النص المصدر، وإنتاج ترجمات دقيقة ومتماسكة في اللغة الهدف. تُستخدم خدمات الترجمة الآلية على نطاق واسع في مختلف الصناعات، بما في ذلك الأعمال والتكنولوجيا والرعاية الصحية والأوساط الأكاديمية، لتسهيل التواصل والتغلب على الحواجز اللغوية على نطاق عالمي. توفر هذه الخدمات الكفاءة والسرعة وقابلية التوسع، مما يجعلها أدوات قيمة للأفراد والمؤسسات التي تبحث عن حلول فعالة من حيث التكلفة للاتصالات متعددة اللغات وتوطين المحتوى.
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DeepL Translator
deepl.com
DeepL Translator هي خدمة ترجمة آلية عصبية مجانية تم إطلاقها في 28 أغسطس 2017 وتم تطويرها بواسطة DeepL GmbH (Linguee)، ومقرها في كولونيا، ألمانيا. لقد تلقت صحافة إيجابية تؤكد أنها أكثر دقة ودقة من ترجمة Google. تقدم DeepL حاليًا ترجمات بين اللغات الـ 11 التالية و110 زوجًا من اللغات: الصينية (المبسطة)...
Google Translate
translate.google.com
ترجمة جوجل هي خدمة ترجمة آلية عصبية مجانية متعددة اللغات تم تطويرها بواسطة جوجل، لترجمة النصوص ومواقع الويب من لغة إلى أخرى. فهو يوفر واجهة موقع ويب، وتطبيق جوال لنظامي التشغيل Android وiOS، وواجهة برمجة تطبيقات تساعد المطورين على إنشاء ملحقات المتصفح وتطبيقات البرامج. اعتبارًا من سبتمبر 2020، تدعم ...
Microsoft Translator
bing.com
Microsoft Translator عبارة عن خدمة سحابية للترجمة الآلية متعددة اللغات تقدمها Microsoft. تم دمج Microsoft Translator عبر العديد من منتجات المستهلكين والمطورين والمؤسسات؛ بما في ذلك تطبيقات Bing وMicrosoft Office وSharePoint وMicrosoft Edge وMicrosoft Lync وYammer وSkype Translator وVisual Studio وIn...
Yandex Translate
translate.yandex.com
ترجمة مجانية عبر الإنترنت من الفرنسية والروسية والإسبانية والألمانية والإيطالية وعدد من اللغات الأخرى إلى الإنجليزية وبالعكس، وقاموس مع النسخ والنطق وأمثلة للاستخدام. يعمل Yandex.Translate مع الكلمات والنصوص وصفحات الويب.
U-Dictionary Translator
u-dictionary.com
ترجمة النصوص بسهولة إلى 108 لغة.
Microsoft Translator Conversations
translator.microsoft.com
كسر حاجز اللغة. ترجمة المحادثات عبر الأجهزة، للمحادثات الفردية وللتفاعلات الجماعية الأكبر.
네이버 파파고
papago.naver.com
باباجو، مترجم ذكي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، يحلم بعالم يمكن للناس فيه التواصل دون حواجز لغوية. نافير باباجو
iTranslate Web
itranslate.com
iTranslate هو المترجم/المترجم المجاني الرائد.
百度翻译
fanyi.baidu.com
يوفر الجيل الجديد من منصة الترجمة كبيرة الحجم المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التي أنشأتها شركة Baidu Translation للمستخدمين حلولًا ذكية شاملة لترجمة وقراءة سيناريوهات اللغة الأجنبية، بما في ذلك ترجمة الذكاء الاصطناعي وتلميع اللغة الإنجليزية والمراجعة ثنائية اللغة والتحليل النحوي وغيرها من الإمكانات ا...
Translate.com
translate.com
حلول لغوية متخصصة لأي حجم من الأعمال. أكثر من 25 ألف مترجم محترف. 90 زوجًا لغويًا. خدمة الترجمة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. واجهة برمجة التطبيقات.
Lingva Translate
lingva.ml
استرداد الترجمات دون استخدام أي خدمة مرتبطة بـ Google، مما يمنعها من التتبع.
Google Translation Hub
cloud.google.com
ترجمة سريعة. الاحتفاظ بالتنسيق. تسعير شفاف. اجعل مستنداتك متعددة اللغات بنقرة واحدة. ترجمة من 1 إلى العديد من اللغات في خطوة واحدة! يمكنك ترجمة المحتوى بسهولة إلى 135 لغة من خلال واجهة بديهية وسهلة الاستخدام للأعمال ودمج التعليقات البشرية عند الحاجة. يتيح مركز الترجمة للمؤسسات إمكانية تخصيص أعباء ع...
有道翻译
fanyi.youdao.com
توفر خدمة Youdao للترجمة ترجمة فورية ومجانية للنصوص الكاملة، وترجمة صفحات الويب، وترجمة المستندات، وترجمة PDF باللغات الصينية والإنجليزية واليابانية والكورية والفرنسية والألمانية والروسية والإسبانية والبرتغالية والفيتنامية والإندونيسية والإيطالية والهولندية والتايلاندية. وترجمة DOC وترجمة PPT والترج...
Lingvanex
lingvanex.com
توفر Lingvanex مجموعة شاملة من أدوات الترجمة الآلية والتعرف على الكلام. تتضمن الوظيفة الأساسية ترجمة النصوص والصوت والصور والمستندات، مما يدعم مجموعة واسعة من التطبيقات. تستخدم مجموعة الأدوات تقنيات الترجمة الآلية العصبية لتحسين الكفاءة والإنتاجية. يتمتع المستخدمون بالقدرة على ترجمة النصوص والكلام ...
OpenL
openl.io
OpenL هي أداة ترجمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى جمع العالم معًا من خلال تمكين التواصل السلس عبر اللغات المختلفة. تكتشف الأداة تلقائيًا لغة النص وتترجمه إلى اللغة المطلوبة بنقرة زر واحدة. يوفر OpenL ترجمات بأكثر من 15 لغة بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والإسبانية واليابانية والألمانية وغيرها....
ImTranslator
imtranslator.net
تهدف خدمة الترجمة ImTranslator إلى توفير ترجمة فورية للكلمات والعبارات والنصوص بالعديد من اللغات. عندما تحتاج إلى أداة ترجمة للتواصل مع الأصدقاء أو الأقارب أو شركاء العمل أو السفر إلى الخارج أو تعلم اللغات، فإن ImTranslator الخاص بنا موجود دائمًا لمساعدتك.
Systran
systransoft.com
أداة الترجمة لجميع النصوص الخاصة بك. قم بترجمة النص الخاص بك بسهولة باستخدام مربع الترجمة SYSTRAN.
StringTranslate
stringtranslate.com
أفضل مترجم في العالم أكثر من 6000 كلمة. نحن نقدم خدمات الترجمة المجانية في جميع أنحاء العالم. ليس هناك حد لعدد الكلمات وعدد المرات. ليس من الضروري أن تكون عضوًا لاستخدام الخدمة.
彩云小译
fanyi.caiyunapp.com
مرحبًا بكم في الموقع الرسمي لـ Caiyun Xiaoyi! نحن نقدم أدوات ترجمة فعالة ودقيقة عبر الإنترنت، بما في ذلك ترجمة النصوص وترجمة المستندات وترجمة صفحات الويب وقاعدة بيانات المصطلحات والمكونات الإضافية للمتصفح وخدمات المقارنة ثنائية اللغة. بمساعدة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يمكن لـ Caiyun Xiaoy...
火山翻译
translate.volcengine.com
تدعم Huoshan Translation، وهي علامة تجارية للترجمة الآلية مملوكة لشركة ByteDance، الترجمة المجانية عبر الإنترنت بأكثر من 100 لغة وتدعم الترجمة في مجموعة متنوعة من المجالات.
NiuTrans
niutrans.com
يوفر Mavericks Translation Cloud Platform ترجمة نصية ووظائف ترجمة مستندات PDF/Word/Excel/ppt، وتحتفظ ترجمة المستندات بتخطيط النص الأصلي، وتوفر صفحات ترجمة مجانية كل يوم لتلبية احتياجات الترجمة اليومية، وتدعم تنزيل الترجمات ثنائية اللغة للنص. الترجمة الأصلية.
腾讯翻译君
fanyi.qq.com
المترجم هو برنامج اتصال متعدد اللغات من إنتاج Tencent، وهو يدعم لغات متعددة مثل الصينية والإنجليزية واليابانية والكورية، ويتميز بخصائص الترجمة الدقيقة والفعالة والمستقرة، وهو مناسب جدًا للخارج السفر والتبادلات الأجنبية والمكاتب الدولية وما إلى ذلك، من أجل توفير تجربة ترجمة سلسة.
Apertium
apertium.org
Apertium عبارة عن منصة ترجمة آلية قائمة على القواعد. إنه برنامج مجاني وتم إصداره بموجب شروط رخصة جنو العمومية.
腾讯交互翻译
transmart.qq.com
Tencent Interactive Translation TranSmart هو منتج ترجمة مدعوم بالذكاء الاصطناعي تم إصداره بواسطة Tencent AI Lab ويمكنه تلبية احتياجات المستخدمين للترجمة السريعة واستخدام الترجمة اليدوية بمساعدة الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة والجودة. تعتمد Transmart تقنية الترجمة الآلية التفاعلية بين الإنسان والحاس...